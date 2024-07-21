💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 39
രചന: ഷഹല ഷാലു
ഇവൻ ഇത് മ്മക്ക് ഇട്ട് താങ്ങുന്നതാണ്.. ഓന്റെ തോളിലൂടെ ചെന്ന് കൈഇട്ട് ഓന്റെ കൈ പിടിച്ച് തിരിച് മ്മളെ ജയറാം മൈലാഞ്ചി മൊഞ്ചുള്ള വീട് ആ സിനിമയിൽ ഒരാളെ പള്ളക്ക് ഇട്ട ലോക്ക് ഇല്ലേ അതുമാതിരി ഒന്ന് ഓന്റെ പള്ളക്കും ഇട്ട്.... ഹുയീ...... ഉമ്മി.............. (റിച്ചു ) എന്താടാ കിടന്ന് അലറുന്നെന്നും ചോദിച് ഉമ്മി ഓടി വന്നു... അത് ഒന്നുല്ലഉമ്മി..... കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ശെരിയായികോളും.... (മിച്ചു ) എന്താ റിച്ചു എന്താ അനക്ക് പറ്റിയെ.... (ഉമ്മ) അത് ഉമ്മി..... (ഓൻ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും മ്മള് ഓനെ നോക്കി കണ്ണൂരുട്ടി.. ) അത് ഉമ്മി എന്തോ ഒരു വയർവേദനന്നും പറഞ്ഞ് ചെക്കൻ വയർ ഉഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോയി...
മിച്ചു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വാ.... നിനക്കൊന്നും പച്ചവെള്ളം തരാൻ പാടില്ല എന്നാലും അന്തിപട്ടിണി കിടക്കണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാ.... (ഉമ്മ) ഇനി എന്ത് പട്ടിണി ആവാൻ (മിച്ചു ) എന്ത് നീ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ.. (ഉമ്മ) ഏയ് ഒന്നുല്ലല്ലോ.... ഇങ്ങക്ക് തോന്നിയത് ആവും ... ഉമ്മി കേൾക്കാത്തത് ഭാഗ്യം... അങ്ങനെ മ്മള് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ടേബിളിൽ ചെന്നിരുന്നു... മ്മളെ ബ്ലഡി അനിയൻ ഉണ്ട് കോഴികാലും കടിച് കൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി ഇളിച്കാട്ടുന്ന്.. അത് കണ്ടില്ലന്ന് നടിച് ഞാൻ രണ്ട് ചപ്പാത്തി എടുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഉമ്മയും ഉപ്പയും റിനുവും ഇശുവും എല്ലാവരും കഴിക്കാൻ എത്തി...
ഇശു എന്റെടുത്ത് ചെയർഇട്ട് ഇരുന്നു, എന്നെ ഒന്ന് നോക പോലും ചെയ്യാതെ ഓൾ ഫുഡ് വിളമ്പുകയ.. ഓ പിന്നെ ഓൾ ആര്, മ്മളും കുറച്ച് ജാടയൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി.... പെട്ടെന്ന്.... ഉമ്മി ഇതിൽ ഒരു കോഴികാലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെവിടെ... (റിച്ചു ) ഇവനെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവൻ ശെരിക്കും കോഴികാൽ തിരയാണോ അതോ എനിക്കിട്ട് ആകാണോ.... ഉമ്മി ഇങ്ങള് എടുത്തോ, ബാബി, റിനു ഉപ്പ.... ഇങ്ങള് ആരേലും എടുത്തോ...... കാകു ഇങ്ങള് എടുത്ത കോഴികാൽ.. ഓന്റെ വർത്താനം കേട്ട് മ്മക്ക് അടിമുടി തരിച്ചുവരാണ്, ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഇവിടെ ഉള്ളോണ്ട് ഓൻ രക്ഷപെട്ടു.....
ടാ നീ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതാ കാകുൻറെ അടുത്തുള്ള പത്രത്തിൽ, എന്നിട്ടാണോ ഇജ് ഇവിടെ കെടന്നു വെടിപൊട്ടിച്ചിരുന്നെ..... (റിനു ) ഹഹഹ.... അമ്പട കള്ള..... കൊഴിടെ അടുത് തന്നേയാണോ കോഴിക്കാൽ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നെ.. ബാബി ആ പ്ലേറ്റ് ഇങ് എടുത്തേ.... (റിച്ചു ) മ്മളെ പൊണ്ടാട്ടി ഇല്ലേ ഓൾ അത് എടുത്ത്കൊടുത്ത് കൊണ്ട് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി, പിന്നെ അത് കൂട്ടചിരിയായി... ഞാൻ യേന്തി വലിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓന്റെ കാലിനിട്ട് ഒരു ചവിട്ട് കൊടുത്തു.. ചെക്കൻ പിന്നെ ഡീസന്റ് ആയി... എല്ലാരെ ചിരിനിന്നിട്ടും ഇശുൻറെ ചിരി മാത്രം നിന്നിട്ടില്ല.... പെണ്ണ് കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി ചിരിക്ക... എണീക്കണേലോ കലിപ്പ് തരിച്ചുവരാണ്.....
ഓളെ ബാക്കിലൂടെ കൈഇട്ട് ഒരു നുള്ള് കൊടുത്തു...... പെട്ടെന്ന് ഓളെ ചിരി മാറി പെണ്ണ് ചുമക്കാൻ തുടങ്ങി.... തിന്നുന്നത് തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിന്നാ തോന്നുന്നേ... ചുമച്ചു ചുമച്ചു കണ്ണൊക്കെ ചുവന്നു, നിറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ വന്ന് തലയിൽ കൊട്ടി കൊടുത്തു ഒപ്പം ഞാനും കൂടി.. പെട്ടെന്ന് ഓൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എണീറ്റ് ബൈസനൺൻറെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വൊമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി... പടച്ചോനെ ഈ പെണ്ണിന് ഇത് എന്നാ പറ്റിയെ.....
ഞാൻ വേം അവളെ അടുത്തേക്ക് ഓടി പുറം തടവി കൊടുത്തു.... അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ വന്ന് എന്നെ അവിടുന്ന് മാറ്റി..... ഓളെ മുഖം എല്ലാം കഴുകി കൊടുത്ത് സോഫയിൽ കൊണ്ടോയി ഇരുത്തി.. ഞാൻ കൈ കഴുകി തിരിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട് റിച്ചു എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്ന്.... അതും ഒരുമാതിരി ചിരി.... എന്നിട്ട് ഓന്റെ ഒരു പാട്ടും, കണ്ണാ നീ ഉറങ്ങടാ കൈ കൊണ്ട് കുട്ടിയെ ഉറക്കുന്നപോലെത്തേ ആക്ഷനും... ഡാന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നതും ഓൻ റൂമിലേക്ക് ഓടി വാതിൽ അടച്ചു.. എന്നാലും ഇനിപ്പോ അതാണോ... ഏയ് അതൊന്നും അല്ല....അയിന് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലലോ...... എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ സമാധാനപെടുത്തി റൂമിലേക്ക് പോയി.
ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി വന്ന്, ആദിക്കും ജാസിക്കും വിളിച് കുറച്ച് നേരം അടിയുണ്ടാകി വെച്ചു... സമയം പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇശു വരുന്നത്ഒന്നും കാണാൻ ഇല്ല... എന്നാൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാന്ന് കരുതി താഴേക് പോയപ്പോണ്ട് ഇശുഉമ്മാന്റെ റൂമിലേക് കയറുന്ന്, ഒപ്പം ഉമ്മയും കയറി ഞാൻ അവരെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ നിന്നതും ഉമ്മ വാതിൽ അടച്ചതുംഒരുമിച്ച് ജസ്റ്റ് മിസ്സ്.... യോഗല്ല മണി ആ പായി അങ്ങട് മടക്കിക്കാളെ.... എവിടുന്നാ ആ അബശബ്ദം എന്ന് നോക്കിയപ്പോണ്ട് മ്മളെ അനിയൻ മേലെ നിന്ന് ഇളിച്ച് കാട്ടുന്ന്..... ഇവനെ ഇന്ന് ഞാൻ....ഞാൻ സ്റ്റൈയർ കയറി അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവൻ കതക് അടച്ചു.....
ഇവൻക്ക് ഈ ഇടെയായി എന്നെ തീരെ പേടിയില്ല ശെരിയാക്കി തരട്ട.... അങ്ങനെ ഓനെ പ്രാകികൊണ്ട് എപ്പോഴോ ഉറങ്ങി പോയി..... --------------------------------- [ഇഷ ] രാവിലെ ഇഷാൻ മോന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട്ആണ് എണീറ്റത്, റിനു നല്ല ഉറക്കില പാവം ഉറങ്ങികൊട്ടേ... ഞാൻ ഇഷാനെ എടുത്ത് സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് പോയി കുറച്ച് നേരം അവനെ കളിപ്പിച്ചു, അപ്പോഴാണ് റിച്ചു വരുന്നത് ഇഷാനെ ഓന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് കിച്ചണിലേക്ക് പോയി, ചായയും കടിയും എല്ലാം ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.... അവിടെ ചുറ്റിപറ്റി നിക്കുമ്പോഴാണ് ഉമ്മി പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഇത് വരെ വിരുന്ന് ഒന്നും പോയില്ലല്ലോ ഇന്ന് മിച്ചുൻറെ അമ്മായി വിളിച്ചിരുന്നു,
നിങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ നീ വേം പോയി റെഡി ആയിക്കോ, മിച്ചുന് ചായകൊണ്ട് കൊടുക്ക് ഹാ ശെരി ഉമ്മി..... ഞാൻ ചായയുമായി റൂമിലേക് പോയി... ഹാഹാ എന്താ കിടപ്പ് അന്തസ്, ഉറക്കത്തിൽ എന്താ പാവം.... ശെരിക്കുള്ള സ്വഭാവം ഇക്കല്ലേ അറിയൂ ഡ്രാക്കുളയാ ഡ്രാക്കുള.... ചായ ടേബിളിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് ഫ്രഷ് ആവാൻ കയറി, കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടും മ്മളെ കെട്ടിയോൻ ഇല്ലേ ഇതുവരെ എണീറ്റിട്ടില്ല... മിച്ചുക്കാ....ഇക്കാ... എണീക് സമയം എത്രആയെന്ന് വല്ല വിചാരവും ഉണ്ടോ.. ഒന്ന് നീങ്ങി ഞ്ഞെരങ്ങി കൊണ്ട് അവൻ പുതപ്പ് തലവഴി മൂടികൊണ്ട് പിന്നെയും കിടന്നു....
മിച്ചുക്കാ...... എണീക്... എവിടെ ഒരു രക്ഷേം ഇല്ല, പിന്നെ ഒന്നും നോകീല ടാബിളിൽ ഉള്ള ജഗ് എടുത്ത് അവന്റെ തല വഴി വെള്ളം ഒഴിച്ചു... ഡീീ എന്ന് അലറി കൊണ്ട് അവൻ ഞെട്ടി എണീറ്റു..... എന്താടി ഇത് രാവിലെതന്നേ ഇറങ്ങിയിക്കാണോ... (മിച്ചു ) മ്മള് ഇളിച്ചു കാട്ടികൊണ്ട് ഓനെ നോക്കി പറഞ്ഞ്.സ. ർപ്രൈസ്......... പോടീ..... തെണ്ടിന്നും പറഞ്ഞ് ഓൻ പില്ലോ എടുത്ത് എന്റെ നേരെഎറിഞ്ഞു..... ഇയ്യെ.... ഒന്ന് പോടാ കോന്ത ഞ... ഞ... ഞ... ഓനെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുങ്ങാൻ തുടങ്ങി..
. ടി... നീ ഇത് എവിടെക്കാ കാലത്ത് തന്നേ.... (മിച്ചു ) അത് ഉമ്മി പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇങ്ങളെ അമ്മായിടെ വീട്ടിൽന്ന് വിളിച്ചിരുന്നുന്ന് അവിടേക്ക് ഇന്ന് വിരുന്നുണ്ടെന്ന്..... (ഇഷ ) ഈ വെളുപ്പിന് തന്നെ ആണോ പോണേ.... (മിച്ചു ) ഹലോ മിഷ്ടർ വെളുപ്പ് ഇനി നാളെ മണി പത്ത് കഴിഞ്ഞ് അതെങ്ങനെ മൂട്ടിൽ സൂര്യൻ ഉതിക്കുന്ന വരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങല്ലേ...... (ഇഷ ) ഹോ ഒന്ന് പോടീ പുല്ലേ.... അങ്ങനെ ഒരുക്കം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി.... --------------------------------- [മിഷാൽ ] ന്താ ഓളെ ജാട... ഞാൻ ഓളെ ഡ്രൈവർ ആണെന്ന വിചാരം.... പുറത്ത് വല്ല വന്യജീവിയും ഉണ്ടാവോ....പുറത്തേക്ക് തന്നേ നോക്കിയിരിക്കാൻ...
ടി നീ ഇത് ഏത് ലോകത്ത..... (മിച്ചു ) എവിടെയും ഇല്ല ഇവിടെതന്നെയാ (ഇഷ ) ഹോ ആണല്ലോല്ലേ... (മിച്ചു ) പെണ്ണ് പിന്നെയും തിരിഞ്ഞിരുന്നു... മിററിൽ നോക്കിയപ്പോണ്ട് ഒരു വാൻ ഞങ്ങളെ തന്നേ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന്... കുറെ സൈഡ് കൊടുത്ത് നോക്കി എന്നിട്ടൊന്നും പോണില്ല... എന്തോ ആ വണ്ടിയുടെ വരവ് അത്ര പന്തി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഉൾ വഴിയിലൂടെ വണ്ടി വിട്ടു, ഇപ്പൊ ആ വാൻ കാണുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ വണ്ടിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ആ വാൻ സ്റ്റണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുന്നു നിർത്തി.... പെട്ടെന്ന് തന്നേ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടു..... ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ വാനിൽ നിന്ന് ആരും പുറത്തേക് വന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു, ഞാൻ അത് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കി.. Your bad time start now................കാത്തിരിക്കൂ.........
