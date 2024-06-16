💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 4
രചന: ഷഹല ഷാലു
ഞങൾ ബസ്സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് കയറാൻ നില്കുമ്പോഴാണ് മുന്നിലേക്ക് ഒരു കൂടുന്നുനിർത്തിയത്..... സീനിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ബൈക്കിൽ ഇരുന്ന ഇത്ത ഇറങ്ങി എന്റെ അടുത്തേക്ക് നിന്നു. ആദ്യം എന്നോട് സോറി പറഞ്ഞു..... എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ഞാൻ അവരെ നോക്കി കണ്ണ് തുടച്ചു.... ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെയുള്ള എന്റെ നിൽപ് കണ്ടിട്ടാതോന്നുന്നു.... ആ ഇത്ത പറയാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ റിയാന, ഇത് റയാൻ, (ആ ബൈക്കിൽ ഇരുന്ന ഇക്കാനെ കാണിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു )
ഞങൾ നിന്നെ ഇപ്പൊ ചീത്ത പറഞ്ഞില്ലേ മിഷൽ, അവന്റെ അനിയനും അനിയത്തിയും ആണ്.. ട്വിൻസ് ആണ്. ഈ കോളേജിൽ തന്നെ 3rd ഇയർ പഠിക്കുന്നു. എന്റെ കല്ലിയാണം കഴിഞതാ... ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ്. ഇവന്റെ കൂടെ വരാൻ നില്കുമ്പോഴാണ് മിച്ചുക്ക നിന്നോട് വഴക്കിടുന്നത് കണ്ടത് അതിനാണ് സോറി പറഞ്ഞത്.. (റിയാന) ഇക്കാ പറഞ്ഞത് ശെരിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇക്ക നിന്റെ വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞത് മോശമായി അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതിന് ഞങ്ങൾ ക്ഷമചോദിക്കുന്നു......
കാകൂന് പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതൊന്നും ഇഷ്ടല്ല അതാണ്...... (റയാൻ ) ഏയ് അതൊന്നും വേണ്ട...... എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല.(മുഖത്ത് ഒരു കൃത്രിമ ചിരി വരുത്തികൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ) നീ കരയണ്ട ഞങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കാകൂന് ഉള്ളത് ഉമ്മാന്റെ കയ്യീന്ന് വാങ്ങികൊടുത്തോളട്ടാ..... എന്നാ ശെരിട്ടാ ഞങ്ങൾ പോവാ ബൈ... (റിയാന) (നല്ല ഇക്കയും ഇത്തയും ഇത് നല്ലോണം ഇഷ്ടായി എന്ന് വിചാരിച്ചു മിച്ചുക്കാനോട് എനിക്ക് ദേഷ്യം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല )
(ഞങ്ങൾ വേഗം വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു. വീട്ടിൽ പോയി വേഗം ഒന്ന് കുളിച് ഉമ്മാനോട് സംസാരിച്ചു കിച്ചണിൽ ഇരുന്നു... ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിരം പരിപാടി --------------------------------- [മിഷൽ ] ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോഴെ... അവൾ കണ്ണ് തുടച്ചു വേഗം നടന്ന പോയി പിന്നാലെ അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സും... ശ്ശെ... ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കൂടി പോയി.. വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞട് കൂടിപ്പോയി.... ടാ നി എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചേ അവളോട് എന്തൊക്കെയാ നീ പറഞ്ഞെ...... (ജാസി )
ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയല്ലേ.. (മിച്ചു ) ഓക്കേ.. നി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്.. പക്ഷെ അവളുടെ വീട്ടുകാരെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് മോശായിപ്പോയി.... (ആദി ) ടാ സോറി.. പറ്റിപ്പോയി (മിച്ചു ) ഞങ്ങളോടല്ല.. സോറി അവളോട് പോയി പറ.. (ജാസി ) ആ ഓക്കേ പറയാം...(മിച്ചു ) (ഞമ്മൾ നേരെ ഓഫീസിലേക്ക് വിട്ടു ഉപ്പച്ചി ഒരു ബിസിനസ് ട്ടുർ പോയിക്ക ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാ വരും.. ഓഫീസിലെ ഒരു വിധം കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഞാനാ...
ഇന്ന് എന്തോ ആകെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻഡ്സ്സ് .. ആ കുട്ടിയെ അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാവും ശരിയാ പറഞ്ഞട് കൂടി പോയി... നാളെ പോയി സോറി പറയാം...... ഓഫീസിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരു മൂഡ് ഇല്ല നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു... അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഉണ്ട് ഉമ്മ കലിപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു അപ്പുറത് നമ്മുടെ പുന്നാര അനിയനും അനിയത്തിയുമുണ്ട്......... റിനു മോളെ നീ എപ്പോഴാടി വന്നേ.. (മിച്ചു ) കോളജിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരെ റിച്ചുന്റെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ടവന്നേ... (റിനു ) ഉമ്മ നല്ല വിശപ്പ്... ചോർ തായോ (മിച്ചു ) നിനക്ക് ഞാൻ ഇവടെനിന്നും പച്ചവെള്ളം തരൂലടാ... (ഉമ്മ ) അതെന്താ ഉമ്മി... 😪😪(മിച്ചു )
ടാ നീ ഇന്ന് ഏതോപെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ കേട്ടല്ലോ..... (ഉമ്മി ) അത് ഉമ്മ ആ കുട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടത് കൊണ്ടല്ലേ.. (മിച്ചു ) ആ കുട്ടിനിന്റെ മാമന്റെ മോൾ ഒന്നും അല്ലല്ലോ.. ഇങ്ങനെ പറയാൻ.. ഇനി വല്ല പ്രേമവും ഉണ്ടോ അനക്ക് ഓളോട്..... എങ്ങനെയാ മൊഞ്ചത്തി ആണോടാ.... (ഉമ്മ ) ആ ഉമ്മ... നല്ല ചുന്ദരി കുട്ടിയ കാകൂന് നല്ല മാച്ച് ആണ്.... (റിനു ) ന്റെ പൊന്ന് ഉമ്മി അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല... എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോയ് അപ്പൊ വായിൽന്ന് അങ്ങനെ ഒക്കെ വന്നു... (മിച്ചു )
(ഉമ്മ മ്മളെ ചെവിപിടിച്ച് പൊന്നാകിയിട്ട് പറഞ്ഞു നാളെ മര്യാദക്ക് പോയി ആ കുട്ടിയോട് സോറി പറഞ്ഞോണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയ മതി....( ഉമ്മി )) ഓ ആയിക്കോട്ടെ മാഡം... കുറച്ച് ചോർ തരോ....😝 (മിച്ചു ) (അങ്ങനെ ഞങൾ ചോർഒക്കെ കഴിച് കിടക്കാൻ പോയി അപ്പോഴാണ് റിനു റൂമിലേക്ക് വന്നത് ) കാക്കു ഉമ്മ പറഞ്ഞത് പോലെ വേണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ പ്രേമിച്ചോക്ക്..... ആൾ പൊളിയാണ്... ഡ്രസിങ് ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ പോരെ.... (റിനു )
ടി അനക്ക് ന്റെ കയ്യിൽന്ന്കിട്ടുട്ടാ.... (മിച്ചു ) ഓഹോ കെട്ടിച് വിട്ടപ്പോ ഞമ്മൾപ്പോ ഇവടെ ആരും അല്ലാതായില്ലേ..... (റിനു ) അച്ചോടാ... ഇക്കാന്റെ കുട്ടിക്ക് വെഷമംആയോ.... ഇങ് അടുത് വാ... (മിച്ചു ) (അവൾ അടുത് വന്നപ്പോ ഓളെ ചെവിക്ക് നല്ലഒരു നുള്ള് കൊടുത്തു.) ആ കാകൂ വിട്..... ഞാൻ പാവല്ലേ... (റിനു ) അയ്യോ... ഇത് നീ മാത്രേ ഇവിടെ പറയൂ.... ഇനി മേലാൽ എനിക്ക് പാര പണിതാലുണ്ടല്ലോ.....( മിച്ചു ) (കൊല്ലുംന്ന് ആക്ഷൻ കാണിച്ചു )
ഓ പിന്നെ കൊല്ലാൻ ഇങ്ങോട്ട് വാ എനിക്കെയ് ചോയ്കാനും പറയാനും ആൾകാർ ഉണ്ട്ട്ടാ... (റിനു ) ആര് അളിയനോ.... നിന്നെ കൊന്നാൽ അളിയൻ എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചോരു മുത്തം തരും... (മിച്ചു ) നീ പോടാ.... (റിനു ) ഡീ പോടാന്നോ....... (മിച്ചു ) (സോറിന്ന് പറഞ് അവൾ വേഗം ന്റെ റൂമിൽനിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയി) അങ്ങനെ ബെഡിൽ ചാരിഇരുന്ന് ഫോണിൽ നോക്കി കൊണ്ട്ഇരുന്നു... ഇൻസ്റ്റയിൽ കയറി... പുതിയ ഫോളോ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്...
അതിൽ ഇഷ മെഹറിൻന്ന് കണ്ടു. പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയപ്പോഴാ മനസ്സിലായെ എന്റെ ജൂനിയർ ഇന്ന് ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞ പെണ്ണാണെന്ന്..... എന്തായാലും കാണാൻ മൊഞ്ചത്തി ആണ്. ലേറ്റസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട്... ഒരു ബ്രെയ്ടൽ ഡ്രസ്സ്, ഹിജാബ് ചുറ്റിയിട്ട്, പിന്നെയുള്ള ഫോട്ടോസ്സ് കണ്ട് ദേഷ്യം വന്നു. ഇവൾക്ക് ഈ ഷർട്ടും പാന്റും മാത്രേ ഒള്ളു... ഞാൻ വേഗം ബാക്ക് അടിച്ചുപോന്നു.....ഫോൺ അവിടെ വെച്ച് കിടന്നു..... ---------------------------------
[ശാലു ആൻഡ് ഫായി](ഇഷ മോം ആൻഡ് ഡാഡ് ) ഇഷാ.....ടി പെണ്ണെ... വന്നു വലതും കഴിക്കടി...... എപ്പോഴും ആ കുന്തത്തിൽ കുത്തി ഇരുന്നോ... അടുക്കളയിൽ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ വരണ്ട... എല്ലാം മുന്നിൽ കൊടുന്നുവെക്കാൻ ഒരാളുണ്ടല്ലോ.... ഒരു വക അറിയില്ല... നാളെ മറ്റന്നാൽ കെട്ടിച്ചുവിടെണ്ടതാ.... അതെങ്ങനെ ഇവിടെ വാപ്പന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനും കൂട്ട് നിൽക്കല്ലേ... പുന്നാരിക്കുന്നതിനും ഒരതിരില്ലേ....... ഡീ ഇഷാ നിന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത്..... ന്താണ് ചാലു ഇജ് ഓളോട് ഇങ്ങനെ ചൂടാവുന്നെ....ഓൾ കൊച്ചല്ലേടി... തെ ഫായി ഇന്നേകൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ടട്ടാ.... കൊച് പോലും പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സായീലേ....
കുട്ടികളിയൊക്കെ മാറ്റാറായി.... ടി പെണ്ണെ ഇജ് ഇന്റെവീട്ടിൽക്ക് വരുമ്പോ അനക് വല്ല പണിയും അറിയുമായിരുന്നോ... ഇല്ല്യല്ലോ എന്നിട്ടാണോ നീ ഇശുനെ പഠിപ്പിക്കുന്നെ....... ഇങ്ങള് ഇന്നേ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ടാ.... ചൂട്ഉള്ള ചട്ടുകം ആണ് കയ്യിൽ, സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും സംസാരിച്ചോ..... ന്താടി ഇജ് ഇങ്ങനെ ഒന്നുല്ലേലും അന്റെ കെട്ടിയോൻ അല്ലേടി ഒരു കൊച്ചിന്റെ വാപ്പ അല്ലെ.... കെട്ടിയോൻപോലും എനിക്ക് ഒരു അബത്തം പറ്റിയതാ....
എത്രയോ നല്ല കോടിശ്വരന് മാരെ പ്രൊപോസൽ വന്നതാ..... ഒരു വണ്ടിയുടെ പുറകെ നടന്ന നിങ്ങൾ എന്ന ദുരന്തം എന്റെ തലയിൽ വന്നേ.... അനക്ക് പറ്റൂലേൽ ഒഴിവാക്കായിരുന്നില്ലേ ..... നിന്നെ കെട്ടിയിട്ടും എത്രയോ ആളുകളാ ന്റെ പുറകെ ഉണ്ടായിരുന്നെ..... നൂഹ, നിഹല, അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും റെഡി ആയിരിക്കും എന്നെ കെട്ടാൻ..... (ഇത് കേട്ടതും ശാലു മുഖം തിരിച്ചു കണ്ണ് നിറച്ചുനിന്നു) അയ്യേ ശാലു ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാഡീ.... ഇക് ന്റെ ശാലുവും ഇഷമോളും മാത്രം മതി.... കേട്ടോടിന്നും പറഞ്ഞു കവിളിൽ ഒരു നുള്ള് കൊടുത്തു....... --------------------------------- [ഇഷ ]
ഉമ്മാന്റെ വിളി സഹിക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോ ഫോൺ ചാർജിൽ ഇട്ട് കിച്ചണിലേക്ക് പോയതാ അപ്പോഴുണ്ട് മ്മളെ ചാലുമ്മയും പായിപ്പയും അൽ വൽ റൊമാൻസ്........ അവരെ ഒന്ന് ആകി ചുമച് ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല രാമ എന്നമട്ടിൽ റാകിൽ കയറി ഇരുന്നു........ എന്താണ് രണ്ടിന്റെയും ഹാൽ ഇപ്പോഴും മധുര പതിനേഴു ആണെന്നാണോ വിചാരം.....
. ഉപ്പ ഒരു ചമ്മലോടെ മ്മളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി....നല്ലോണം ഒന്ന് ചുമച്ചു കൊടുത്തു.... പെട്ടെന്ന് ഉമ്മ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചട്ടകം കൊണ്ട് മ്മളെ അടിച്ചു.... ന്താണ് ഉമ്മി ഇത് വേദനിക്കുന്നു..... അതിനന്നെ അല്ലെ കുട്ടി അടിക്കുന്നത്.......... അയ്യോ ഉമ്മി തമാശിച്ചതാണോ ചിരി വരുന്നില്ലേയ്.... . ന്നാ ഇനി ഉണ്ടാക്കിചിരിച് ഉമ്മിടെ കുട്ടി വല്ല അസുഖവും വരുത്തി വെക്കേണ്ട........ ഇതാ ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിക്ക്...........കാത്തിരിക്കൂ.........
മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...
[ad_2]