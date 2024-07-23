💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 41
രചന: ഷഹല ഷാലു
ഞങ്ങളെ ഇന്ന് അടിക്കാൻ വന്ന ഗുണ്ടയിൽ ഒരുത്തൻ ഉണ്ട് കവിളിൽ കൈ വെച്ച്നിൽക്കുന്ന് അവന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.....
ദേഷ്യം ഇരച്ച് കയറാൻ തുടങ്ങി...
പൊട്ടന്മാർ... അവളെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ് വിട്ടിട്ട് അവന്റെടുത്ത്ന്ന് അടിയും മേടിച് വന്നിരിക്കുന്നു.. (സഫ്ന )
മേടം അവനെ തല്ലാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലേൽ അവനെ തല്ലി ഒരിടത്താക്കി അവളെ അങ്ങ് തീർക്കാമായിരുന്നു.. (ഗുണ്ട)
ഷിറ്റ്..... അവന്റെ മേൽ ഒരു പോറൽ വന്നാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊന്ന് കളയും, മൈൻഡ് ഇറ്റ്,,
അവന്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാനും പാടില്ല, അവളെ കൊല്ലുകയും വേണം കേട്ടല്ലോ... വെറുതെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ കാശ് എണ്ണി വേടിച്ചതല്ലേ..
കാശ് വേടിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഏല്പിച്ച പണി കൃത്യമായി ചെയ്യുകയും വേണം... (സഫ്ന )
(എന്ന് ആ ഗുണ്ടകളെ നോക്കി അവൾ പുലമ്പി... )
അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പണി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മേടം, ഇതാ നിങ്ങളെ പണം (ഗുണ്ട)
(എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഗുണ്ട ഒരു കെട്ട് കാശ് അവൾക്ക് നേരെ നീട്ടി.. അപ്പോഴേക്കും അവളെ സഹോദരൻ സഹീർ ആ പണം വാങ്ങി വെച്ചു..
നീ പോണേൽ പോടാ നിന്നെക്കാൾ മുന്തിയ ചുണകുട്ടൻമാർ ഉണ്ടട,, അവരെ ഏല്പിച്ചോളാം.... എന്ന് സഹീർ ഒരു പരിഹാസ കണക്കെ ആ ഗുണ്ടകളോട് പറഞ്ഞു.. അവർ അത് പരിഹാസ രൂപത്തിൽ ചിരിച് തള്ളികൊണ്ട് പുറത്തേക് പോയി )
ആ ഗുണ്ടകൾ പോകുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നു. അവർ പോയികഴിഞ്ഞപ്പോ അവന്മാരോട് അവിടെ നിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സഫ്നയും ഓളെ സഹോദരൻ സഹീറും നില്കുന്നിടത്തേക്ക് നടന്നു.
ഞാൻ സഫ്നയെ പിറകിൽനിന്ന് തട്ടി വിളിച്ചു, അവൾ തിരിഞ്ഞതും എന്നെകണ്ട് അവൾ ഞെട്ടി അവളെ മുഖത്ത് എന്തൊക്കെയോ ബാവങ്ങൾ മിന്നി മറിയുണ്ടായിരുന്നു...
അവൾ മിച്ചുന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിലേക് അടുത്തതും അവളെ മുഖത്ത് എന്റെ കൈപതിഞ്ഞതും ഒരുമിച്ച് ആയിരുന്നു....
നീയൊക്കെ ഒരു പെണ്ണ് ആണോഡീ.. എങ്ങനെ തോന്നി നിനക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ..... (മിച്ചു )
(അടികിട്ടിയ ബാകത്ത് കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് ചുവന്നു കലങ്ങിയ പക നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ അവൾ എന്നെ നോക്കി... )
നീ എന്നെ തല്ലിയല്ലേ.... സാരമില്ല... നീയല്ലെ.... പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അവൾ ആയിരിക്കും ആ ഇഷാ.... ഇശാ മെഹറിൻ.... (സഫ്ന )
(എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന വിസ്കിയുടെ ബോട്ടിൽ എടുത്ത് വലിച്ച് കുടിച്.... ബോട്ടിൽ വലിച്ച് എറിഞ്ഞ്. ആടി ആടി കൊണ്ട് എനിക്ക് നേരെയായി വന്നു.... മദ്യ ലഹരിയിൽ അവൾ എന്തൊക്കെയോ പുലമ്പാൻ തുടങ്ങി )
സഹീർ അവളെ പിടിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൾ ഒതുങ്ങുന്നില്ല....
ഇശാ... അവളെ കൊല്ലും... കൊല്ലും.. (സഫ്ന )
നിനക്ക് എന്താടി അവളോട് ഇത്ര പക, അവൾ നിന്നോട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ... എന്നെ എന്ത് വേണേലും നിങ്ങൾ ചെയ്തോ പക്ഷെ അവളെ വെറുതെ വിട്ടേക്, എന്റെ ഭാര്യയെ തൊട്ട് കളി വേണ്ട..., അതൊരു പാവമാ...... (മിച്ചു )
(ഹഹഹ.... അവൾ ആർത്ത് ചിരിച് കൊണ്ട് എന്റെ നേരെക്ക് വന്നു. )
ഭാര്യപോലും.... അതേടാ... അവൾ ഒരു പാവംപെണ്ണാ ഹഹഹ.... അത് നിന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് അറിയാം.....
(അവൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയതും സഹീർ വന്ന് അവളെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു.... )
മാറിനിക്ക് ഇക്കാ.... ഞാൻ പറയട്ടെ.. എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരല്ലേ വന്നാൽ ഞാൻ അടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴേ കിടന്ന വിസ്കി ബോട്ടിൽ എടുത്ത് അവൻ നേരെ ഓങ്ങി, അവൻ പേടിച് രണ്ടടി പിറകോട്ട് നിന്നു. എന്നിട്ട് അവൾ എനിക്ക് നേരെ തിരിഞ് വീണ്ടും പറയാൻ തുടങ്ങി.. .. )
ഞാൻ ജീവന്തുല്യം സ്നേഹിച്ചവനെ അവൾ സ്വന്തമാകാൻ നോക്കി, അതാണ് അവൾ ചെയ്ത തെറ്റ്, അല്ലാതെ അവൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല....അവൾക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞു, അത്കൊണ്ട് നീ അവളെ വെറുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അന്ന് മനപ്പൂർവം ഉണ്ടാക്കിയതാ കോളേജ് ലൈബ്രറിയിൽ വെച്ചുള്ള ആ സീൻ.... എന്നിട്ട് എല്ലാം അവളെ മേൽ കെട്ടിചുമത്തി, അതോട് കൂടെ നീ അവളെ വെറുത്തു.....പിന്നെ നിന്നെ എന്റെ മാത്രമാകാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഉപ്പയെ നിന്റെ വീട്ടിലേക് പറഞ്ഞ് വിട്ടു, കല്ലിയാണവും തീരുമാനിച്ചു, അപ്പൊ നീ നാട് വിട്ട് പോയി, തിരിച്ച് വന്ന് അവളെ തന്നേ കെട്ടി,
(ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രാന്തിയെ പോലെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് അവൾ എന്റെ ഷോൾഡറിൽ പിടുത്തമിട്ടു )
എനിക്ക് ഒരുതരം ഷോക്ക് ആയിരുന്നു, എല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ പൊടിഞ്ഞു,
(അവൾ ഷോൾഡറിലുള്ള പിടി മുറുക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചു)
നീ എന്തിനാ മിച്ചു അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചേ..... ഞാൻ നിന്നെ എത്രതോളം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ...., എന്തിനാ.... എന്തിനാ അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചേ...
പക്ഷെ ഈ സഫുന് അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല, അവളെ ഞാൻഅങ്ങ് തീർകും എന്നിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യയായി നിന്റെ ആ മാളികയിൽ വാഴും, ഇത് ഈ സഫുൻറെ വെറും വാക്ക് അല്ല, വാശിയാ.... (സഫു )
(ഇത് കേട്ടതും ദേഷ്യം കൊണ്ട് രക്തം തിളച്ച് മറിയാൻ തുടങ്ങി, എന്റെ ഷോൾഡറിലുള്ള അവളെ പിടി വിടീച്ച് പുറകോട്ട് ഉന്തി, അവൾ ആടി ആടി എനിക്ക് അടുത്തേക്ക് തന്നേ വന്നു, )
നിർത്തടി പന്ന ##$##%%###മോളെ..
നീ പറഞ്ഞല്ലോ അവളെ നീ കൊല്ലുമെന്ന്, എന്നാ കൊല്ലടി, കൊല്ലാൻ അല്ലേടി പറഞ്ഞെ എന്നും പറഞ്ഞ്കൊണ്ട് ഞാൻ അവളോട് ഉച്ചത്തിൽ അലറി...
അവളെയ് എന്റെ ഭാര്യയാ.... ഈ മിഷാൽ മൻസൂറിന്റെ പാതി, ഈ ചൂടൻറെ കാന്താരിയാടി അവൾ, അവളെ കൊല്ലണം എങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം മരിക്കണം. നീ പോയി ഉണ്ടാകടി പൂതനേ......##**##
നീയൊക്കെ ഒരു പെണ്ണ് ആണോ, എന്റെ ഇശുൻറെ നിഴൽ വെട്ടത്ത് എങ്ങാനും നിന്നെ കണ്ടാൽ ജീവനോടെ കത്തിച്ച് കളയും നിന്നെയും നിന്റെ പൊന്നാര സഹോദരൻമാരെയും, ഇത് എന്റെ ഒരു വെറും വാക്ക് അല്ല, നിനക്കും നിന്റെ നെറികെട്ട സഹോദരൻമാർക്കും ഉള്ള വാണിംഗ് ആണ്, കേട്ടല്ലോ....
"അവളിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് സഹീറിനോടായി പറഞ്ഞു "
ടാ സഹീറെ, എന്തിന്റെ കേടാടാ നിനക്ക് എന്തിന്റെ കേടാടാ... പെങ്ങൾമാരെ നേരെവഴിക്ക് കൊണ്ട് നടത്തേണ്ട നീ കൂടി അവളെ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിന് കൂട്ടുനില്ക്കുന്നോ, നിന്നെപോലെ ഉള്ളവർ ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ നാട് നന്നാവ,...
നിന്റെ പെങ്ങളെ വല്ല പ്രാന്ത് ആശുപത്രിയിലും കൊണ്ട് പോടാ..
(അവൻ ഇതിനൊക്കെ പ്രതികാര കണ്ണുകളോടെ നോക്കി നിൽക്കുക അല്ലാതെ ഒന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല
ഞാൻ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി അവൾ മിച്ചുന്ന് വിളിച്ചു അലറുകയാണ് സഹീർ അവളെ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്,
അവിടെനിന്നും ഞാൻ പുറത്തേക് ഇറങ്ങി, അവന്മാർ പുറത് നിൽപുണ്ടായിരുന്നു അവരെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം അവിടെ നടന്നതല്ലാം ഇവരും കണ്ടു എന്ന്,
എനിക്ക് എന്തോ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് അവരെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല....
റിച്ചു വന്ന് എന്റെ തോളിലൂടെ കൈയിട്ടു....
കാകു.... ഇത്രേം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇങ്ങളെ ലൈഫിൽ ബാബിനേ കാകു ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിച്ചല്ലെ..... (റിച്ചു )
(അവൻറെ ആ ചോദ്യം മ്മളെ ചങ്കിലാകൊണ്ടേ, എന്തോ ഒരു മനസാക്ഷി കുത്ത്, മനസ്സ് വിങ്ങുന്നപോലെ... അവന്റെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മൗനത്തേ കൂട്ട് പിടിച്ചു... )
പോട്ടെടാ... അവൾക്ക് ഒന്നും വരില്ല.. എല്ലാം ശെരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ജാസിയും ആദിയും മ്മളെ തോളിലൂടെ കയ്യിട്ടു ഒപ്പം ആസിയും കൂടി, ഇവന്മാരെ പോലെത്തെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടാനും വേണം ഒരു ഭാഗ്യം എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും കട്ടക്ക് കൂടെനിക്കും,
ആസി നീ വണ്ടിയെടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവന്ക് കീ കൊടുത്ത് ബാക് സീറ്റിൽ പോയിരുന്ന് കുറച്ച് നേരംസീറ്റിലേക്ക് ചാരി കണ്ണടച്ചു കിടന്നു....
മിച്ചുക്കാ..... എന്നുള്ള ഇശുൻറെ വിളി കാതിൽ തുളഞ്ഞ് കയറിയതും ഞാൻ ഞെട്ടി എണീറ്റു,
സ്വപ്നം ആയിരുന്നോ ഞാൻ സ്വയം തലക്ക് ഒരുകൊട്ട് കൊടുത്തു... )
കുറച്ച് നേരത്തിനുശേഷം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി, എത്തിയപാടെ ഡോർ തുറന്ന് ഓപ്പറേഷൻ വാർഡിൻറെ അടുത്തേക്ക് പോയി.... എല്ലാരും അവിടെ തന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു...
പുറത്തുള്ള ചെയറിൽ കരഞ്ഞു തളർന്നു കൊണ്ട് രണ്ട് ഉമ്മമാരും ഇരിപ്പുണ്ട്
ഉപ്പാനെ വിളിച്ചു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉപ്പ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് ആയി, ഡോക്ടർ ഇത് വരെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല....
ഞാൻ അവിടെയുള്ള ചെയറിൽ ഇരുന്ന് ഇശുന് ഒന്നും പറ്റല്ലെന്ന് മനസ്സ്ഉരുകി പടച്ചോനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു....
പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ വാർഡിലെ ഡോർ തുറന്ന് കൊണ്ട് ഡോക്ടർ പുറത്തേക്ക് വന്നു, ഞാൻ എണീറ്റ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക് പോയി,
Mr മിഷാൽ... പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല,now she is alright.... but (ഡോക്ടർ )
But.... (മിച്ചു )
(ഒരുതരം വെപ്രാളത്തോട് കൂടെ മിച്ചു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു )
ഏയ് "mr "ഡോണ്ട് വറി...., cool cool,
തലയിലെ പിറകിൽ ഇടിച്ചതുകൊണ്ട്.............കാത്തിരിക്കൂ.........
