💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 43
രചന: ഷഹല ഷാലു
എന്നാ ശെരി നാളെ നിനക്ക് ജീവനുണ്ടേൽ കാണാം ബൈ..... എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓളെ ഒളികണ്ണിട്ട് ഒന്ന് നോക്കികൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതും..... അയ്യോ പോവല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്, ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലെ, അപ്പോഴേക്കും കാര്യാകിയോ... (ഇശു ) പോവണ്ടേ.... അങ്ങനെ ഇവിടെഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ തന്ന പോലെ എന്നിക്ക് തിരിച്ചും തരണം..... (മിച്ചു ) അയ്യടാ.... ആ പൂതി മനസ്സിൽ വെച്ചമതി, (ഇശു ) എന്നാ ഞാൻ പോവാ.... (മിച്ചു ) (അത് പറഞ്ഞപ്പോ പെണ്ണ് അവിടെകിടന്ന് ചിണുങ്ങാൻ തുടങ്ങി) പാവല്ലേ.... ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം... ഇനി അതിന് കെടന്ന് കീറണ്ടാ.. (മിച്ചു )
സൈഡിലുള്ള ബെഡിലേക്ക് ചൂണ്ടികൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞ്, ഹാ.... ആ ബെഡ്മ്മേ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കിടന്നോളൂട്ടോ... (എന്ന് പറഞ്ഞ് പെണ്ണ് പുതപ്പ് എടുത്ത് കഴുത്ത് വരെ മൂടി ചുരുണ്ട് കൂടി കിടന്നു.... ) ഞാൻ അവൾ പറഞ്ഞ ബെഡിൽ പോയി ഓൾ ഉറങ്ങുന്നതും നോക്കിഅങ്ങനെ ഇരുന്ന്, ഓളെ രണ്ട് മൂന്ന് ഫോട്ടോയും എടുത്ത് വെച്ച്.... --------------------------------- [ഇശാ ] കണ്ണടച്ചു കിടന്നതേ ഒള്ളു, എന്തോ ഉറക്കം വരുന്നില്ല... ഇപ്പൊ നടന്നതെല്ലാം ഒരു മിന്നായം പോലെ മനസ്സിൽ മിന്നി മറിഞ്ഞു, ഇക്ക എന്നോട് പറഞ്ഞ ആ ഡയലോഗ്, പിന്നെ കിസ്സ് എല്ലാം ഓർത്ത് തുള്ളിചാടാനാ തോന്നുന്നേ.... പടച്ചോനെ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിയാവില്ല.
എന്റെ ഇക്കാനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചപോലെ തന്നല്ലോ.. ഇനി എന്നും ഈ സ്നേഹം ഇത്പോലെ നിലനിൽക്കണേ. ഇനി ഇത് വെറും അഭിനയം മാത്രമാണോ.. പടച്ചോനെ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ... ഇശാ... അതികം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കരുത്, അർഹിക്കുന്നതെ ആഗ്രഹിക്കാവൂ എന്നൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ്പഠിപ്പിച്ചു, ഓരോന്നും ആലോചിച് എപ്പോഴോ ഉറങ്ങിപോയി.... ഇടക്ക് എപ്പോഴോ ഉറക്കം ഉണർന്നപ്പോൾ ഇക്ക വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ബെഡിൽ പോയിരുന്ന് ഫോണിൽ തോണ്ടാൻ തുടങ്ങി സമയം നോക്കുമ്പോൾ 3:00 ഇക്കാ... ഇത് വരെ ഉറങ്ങിയില്ലേ... (ഇശ)
ഉറങ്ങീലേന്നോ... ഞാൻ എങ്ങാനും ഉറക്കിൽ പെട്ടാൽ എന്റെ പ്രിയതമയെ ആ ഗുണ്ടകൾ വന്ന്കൊണ്ട് പോയാലോ.... (മിച്ചു) കൊണ്ട് പൊയ്ക്കോട്ടെ... നിങ്ങൾക്ക് എന്താ....., നിങ്ങളെ ആരാ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രണ്ട് അല്ലെ... അല്ലാതെ ഭാര്യയൊന്നും അല്ലല്ലോ... പിന്നെ എന്നെ ആര്കൊണ്ട്പോയാലെന്താ.. ഒരുകണക്കിന് നോക്കിയ ആ ഗുണ്ടകൾ കൊണ്ട്പോയി കൊല്ലുന്നതാ നല്ലത്, അതാവുമ്പോ ഒറ്റയടിക്ക് ചാവാലോ.. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അധികപറ്റ് അല്ലെ.. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഇഞ്ചിജായി ചാവും അതിലും ഭേദം ഒറ്റയടിക്ക് ചാവുന്നതാ.... (എന്ന് ഞാൻ ഒരു പരിഹാസ രൂപേ പറഞ്ഞു... )
പെട്ടെന്ന് ഇക്കാന്റെ മുഖം ദേഷ്യം കൊണ്ട് വലിഞ്ഞുമുറുകി.... മുഖമൊക്കെ ആകെ ചുവന്നു.... ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് എണീറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് നേരെതിരിഞ്ഞു.. എന്നാ പോയി ചാവടി... ചാവ്വ്.... (മിച്ചു ) ഇക്ക കലിതുള്ളികൊണ്ട് വാദിൽ ഉച്ചത്തിൽ അടച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക് പോയി.... ഇക്കാന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം എനിക്ക് എന്തോപോലെയായി, ഞാൻ പോലും അറിയാതെ കണ്ണുകൾ നിറയാൻ തുടങ്ങി.... രാവിലെ വരെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. ഉമ്മ വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് വേണ്ടഎന്ന് പറഞ്ഞ്ഒഴിഞ്ഞുമാറി, അവസാനം രണ്ട് ഉമ്മാമാരും കൂടെ നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിച്ചു....
ഇക്കയെ ഇവിടേക്ക് കണ്ടതെയില്ല, ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇക്ക വീട്ടിൽ പോയി, പകരം ഉപ്പ വന്ന്ക്ക്ണ്ന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയൊക്കെ രാത്രിയായി, രാത്രിആണേൽ ഉറക്കവും വരുന്നില്ല. നാളെ വീട്ടിൽ പോവാം എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാ ഒരു ആശ്വാസം. നാളെ പോയിട്ട് വേണം ഇക്കാന്റെ പിണക്കം മാറ്റാൻ.... കിടന്നിട്ട് കിടപ്പ് ഉറക്കുന്നില്ല, ഇക്കാക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചുനോക്കിയാലോന്ന് തോന്നി ഫോൺ എടുത്ത് ഇക്കാക്ക് വിളിച്ചുനോക്കി, ഫോൺ എടുക്കുന്നെ ഇല്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മാന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോഴും എടുക്കുന്നില്ല, ദുഷ്ടൻ, വീട്ടിൽ ഒന്ന് എത്തിക്കോട്ടെ.. ശെരിയാക്കി തരാം....
വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ആയി, റിച്ചു വന്നിരുന്നു അപ്പോഴും എന്റെ കെട്ടിയോനെ കാണാൻ ഇല്ല . റിച്ചുവും ഉമ്മയും കൂടെ കാറിൽ കയറി പോയി.... അപ്പോഴാ ഞാൻ അറിഞ്ഞേ... കുറച്ച് ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് ക്ഷീണം എല്ലാം മാറിയിട്ടെ ഇക്കാന്റെ വീട്ടിലേക് പോകൂ... സങ്കടവും ദേഷ്യവും ഒരുമിച്ച് വന്നു, എന്നാലും എന്നോട് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു,ഇന്ന് പോയിട്ട് ഇക്കാന്റെ പിണക്കം മാറ്റംന്ന് വിചാരിച്ചതാ എല്ലാം പോയി, ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞ്നോക്കി രക്ഷയില്ല, അവസാനം ചാലുമ്മയും പായിപ്പയും സെന്റി ആയി, പാവം തോന്നി ഞാൻ അവരെ കൂടെ വീട്ടിലേക് പോയി..... --------------------------------- [മിഷാൽ ]
ഇന്ന് അവളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും, അവൾ എന്തോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ നല്ല ദേഷ്യം വന്നു, അത്കൊണ്ട് തന്നെയാ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപോന്നത്... അതിന് ശേഷം ഈ രണ്ടു ദിവസം എങ്ങനെ അവളെ കാണാതിരുന്നെന്ന് എനിക്കെ അറിയൂ.... ഇപ്പൊ ഇങ്ങള് കരുതുണ്ടാവും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എന്തെ പോവാഞ്ഞിന്ന്.. ഈഗോ അല്പം കൂടുതലാ... കുറച്ച്ഒക്കെ ഡിമാൻഡ് വേണ്ടേ... അവൾ എന്റെ പെണ്ണല്ലേ എന്നെ വിട്ട് എവിടേയും പോവില്ല... ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയാലും ജാടയിൽ തന്നേ നിൽക്കണം..... അങ്ങനെ ഓഫീസിലെ ജോലിഎല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക് വിട്ട്, ഹാളിലേക്ക് കയറിയപ്പോ ആരും ഇല്ല ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന്....
റിനു അളിയന്റെ വീട്ടിലേക് പോയി ഓൾ പോയ പകുതി ആൾ കുറഞ്ഞത് പോലെയാ.... അവള്ഉണ്ടേൽ ഇഷാൻ മോന്റെ കളിയും ചിരിയും തന്നേ മതിയായിരുന്ന്... ആ എനിക്കുള്ള ആൾ റൂമിൽ ഉണ്ടല്ലോ.... ഞാൻ വേഗം സ്റ്റയർ കയറി റൂമിലേക് പോയി, വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഡോർ തുറന്നതും റൂമിൽ ആരും തന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല... അപ്പൊ ഓൾ കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാകും... വേഗം ഫ്രഷ് ആയി താഴേക്ക് പോയി കുറച്ച് ജാടയൊക്കെ മുഖത്ത് ഫിറ്റ് ആക്കി സോഫയിൽ ചെന്നിരുന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി വായിച് പകുതി ആയിട്ടും ഓളെ വരവ് ഒന്നും കാണാൻ ഇല്ല... ഒന്ന് താഴ്ന്ന് കൊടുത്താലോ പാവം അല്ലെ....
ഞാൻ അവിടുന്ന് എണീറ്റ് കിച്ചണിലേക്ക് പോയി... അവിടെ ഉമ്മയും റിച്ചുവും മാത്രേ ഒള്ളു... ചാടി കയറി ഇശു എവിടെന്ന് ചോദിച്ച വില പോകും, പോരാത്തതിന് മ്മളെ അനിയനും ഉള്ളതാ ഇവിടെ.... ഉമ്മി.... ചായ.... ടാ റിച്ചു നീ എപ്പോ നോക്കിയാലും കിച്ചണിൽ ആണല്ലോ.... ഫുള്ള് ടൈം തീറ്റ തന്നേ എന്നിട്ട് അതൊന്നും തടിയിൽ കാണാൻ ഇല്ലല്ലോ.... (മിച്ചു ) അതെ ഫുള്ള് ടൈം ആരാ കിച്ചണിൽ എന്നൊക്കെ മ്മക്ക് അറിയാ.... ഞാൻ കാകുനെ പോലെ അല്ല രാവിലെ ജിമ്മിൽ പോയി ഫുള്ള് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ച്ക്കാ..... (റിച്ചു ) ഹ്മ്മ് എന്ന് മൂളുകയല്ലതെ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല..... ഉമ്മി ചായ എവിടെ... (മിച്ചു )
ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പണി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ.... നിനക്ക് വേണേൽ ഒറ്റക്ക് ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചോ..... (ഉമ്മ) ഉമ്മി എന്തിനാ കഷ്ടപെടുന്നെ അതിനല്ലേ ഞാൻ ഒരുത്തിയെ കെട്ടി കൊണ്ട് വന്നേ ..... അവൾ എവിടെ.. (മിച്ചു ) ഹാ.... നീ അവളെ കഷ്ടപെടുത്തും എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം, അത്കൊണ്ട് തന്നെയാ മോളോട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ പറഞ്ഞെ... അവൾ ഇനി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞേ വരൂ..... (ഉമ്മ) ശേ.... അവൾ ഇവിടെ ഇല്ലേ.. എന്തൊക്കെ വിചാരിച്ചതാ ഞാൻ, മൈൻഡ് എന്തോ ടള്ള ആയപ്പോ ആദിക്കും ജാസിക്കും വിളിച്ചു ബീച്ചിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു........കാത്തിരിക്കൂ.........
