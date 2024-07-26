💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 44
രചന: ഷഹല ഷാലു
ശേ.... അവൾ ഇവിടെ ഇല്ലേ.. എന്തൊക്കെ വിചാരിച്ചതാ ഞാൻ, മൈൻഡ് എന്തോ ടള്ള ആയപ്പോ ആദിക്കും ജാസിക്കും വിളിച് ബീച്ചിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവടെഎത്തിയപ്പോ അവന്മാർ രണ്ടും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ജാസി ആകെ മൂഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു ഞാൻ കാര്യം തിരക്കിയപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഐഷുനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലാന്ന്, അതാണ് ഇങ്ങനെ അണ്ടിപോയ അണ്ണാനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നെന്ന്...., ഒന്നൂടെ ഡീറ്റെയിൽആയി ചോദിച്ചപ്പോ അവൻപറഞ്ഞ് അവൾ സംസാരിച് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ കട്ടാക്കി....
ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നേ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചുവിളിച്ചു റിങ് ചെയ്ത് പക്ഷെ എടുത്തില്ല, പിന്നെ വിളിച്ചപ്പോ സ്വിച് ഓഫും... (അവൻ പറയുന്നതിന്റെ ഇടക്ക് കേറികൊണ്ട് ആദി പറഞ്ഞു... ) മോനെ ജാസി ഓൾ അന്നേ തേച് തേച് ഒട്ടിച്ച്, എന്തൊക്കെർന്ന് തേനേ പാലെ.... ഹഹഹഹ.. ഞാൻ കണ്ട സിംഗിൾ പസങെ.......... (ആദി ) പോടാ.... എന്റെ ഐഷു അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഇക്ക് അവളെ പൂർണ വിശ്വാസം ആണ്..... (ജാസി ) അതൊക്കെ എല്ലാർക്കും അങ്ങനെ തന്നേയാ.....
പെണ്ണുങ്ങളെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് പടച്ചോൻക്ക് പോലും അറീലൻറെ ജാസി.... (ആദി ) ഇങ്ങനെ പോയ ഇവിടെ അടിനടക്കും ഞാൻ ആദിനെ കനപ്പിച്ച് ഒന്ന് നോക്കി ചെക്കൻ അപ്പൊതന്നേ ഡീസന്റ് ആയി...... ആദി, മിച്ചു ഇങ്ങനെ തമാശയായി കാണാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറ, എടാ എനിക്ക് എന്തോ പേടിയാവുന്ന് എനിക്ക് അവളെ വേണം, അവളില്ലാതെ ഇക്ക് പറ്റില്ല.... (ജാസി ) എന്തോ എങ്ങനെ ഓളെ കാണുന്നതിന് മുന്നേ പൊന്ന് മോൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചേ.....
ൻറെ ജാസി ഇജ്ജ് ഇങ്ങനെ ബേജാർ ആവല്ലേ.. (ആദി ) ആദി തമാശ വിട്, നീ ആരേലും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലെ നിനക്ക് അത് മനസ്സിലാവൂ ...... (മിച്ചു ) ഉത്തരവ് പ്രബോ......(ആദി ) എന്താപ്പോ ഒരു വഴി, അങ്ങനെ ആലോചിച് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മ്മളെ തലയിൽ ഒരു ബുദ്ധിഉദിച്ചത്. ഇശുവും ഐഷുവും ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെ അപ്പൊ അവൾക്ക് വിളിച് കാര്യങ്ങൾ പറയാംഎന്ന്.... ഞാൻ അവൾക്ക് വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു,
അവൾ ഇപ്പൊ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൾ തിരിച്ചുവിളിച്ചു , ഇക്കാ ഞാൻ ഐഷുന് വിളിച്ചപ്പോ ഓളെ ഫോൺ സ്വിച് ഓഫ് ആണ്, ഓളെ ഉമ്മാടെ ഫോണിൽക്ക് വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നുമില്ല.... കുറെ തവണ വിളിച്ച് എടുക്കുന്നെഇല്ല, നമുക്ക് അവളെ വീട്വരെ ഒന്ന് പോയിനോക്കിയാലോ.... അതിന്ഞാൻ ശെരിവെച്ചു അവളോട് വേം റെഡിആയി നിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു അവന്മാരോട് കാര്യം പറഞ്ഞ്, ഇവിടെതന്നേ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബൈക്ക് എടുത്ത് ഇശുൻറെ വീട്ടിലേക് പോയി, അവൾ ഗേറ്റ്ൻറെ അടുത്തേക്ക് വന്ന്നിന്നിരുന്നു.....
അങ്ങനെ അവളെയും കൂട്ടി ഞാൻ ഐഷുൻറെ വീട്ടിലേക് പോയി.... അവിടെ എത്തിയപ്പോ ആകെകൂടെ ഒരു പന്തികേട്... സീൻ മൊത്തം ഡാർക്ക്, "എന്തെന്നാൽ അവളെ വീട്ടിൽ പിടിച്ചു അത്രതന്നേ " ഇശു ഐഷുൻറെ റൂമിലേക് പോയി, ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഐഷുന്റെ ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും അവതരിപ്പിച്ചു, അവരെ മുഖം കണ്ടിട്ട് കുഴപ്പം ഇല്ലെന്ന് ആണ് തോന്നുന്നത്. ജാസിടെ ഫോട്ടോ ഞാൻ അവർക്ക് കാണിച്ച് കൊടുത്തു, അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല.
(അല്ലേലും മ്മളെ ചെക്കനെ ആർക്കാ പറ്റാതിരിക്ക, ഒന്നുല്ലേലും മ്മളെ പൊണ്ടാട്ടിടെ ബുജി ഫ്രണ്ട് വരെ ഓന്ക്ക് വളഞ്ഞില്ലെ.... ) നാളെ ജാസിയോട് വീട്ടുകാരുമായിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരോടും പോക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാനും ഇശുവും ബീച്ചിലേക്ക് വിട്ടു, പോകുന്നവഴിക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുപ്ലാൻ നടത്തി, അത് വഴിയേ കണ്ടോ 😆 --------------------------------- [ജാസിം ] ഇവർപോയിട്ട് നേരം കുറെആയല്ലോ, ഇത്വരെ ഒരുവിവരവുമില്ല. ഞാനും ആദിയും മിച്ചുനെയും ഇഷുനെയും മാറി മാറി വിളിച്ച്നോക്കി കാൾ എടുക്കുന്നെ ഇല്ല കുറച്ച് നേരത്തിന് ശേഷം അവർ രണ്ട്പേരും വരുന്നത് കണ്ടു,
അവരെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ അത്ര പന്തിയായി തോന്നിയില്ല എന്തോ സാട്നെസ് ഫീൽചെയ്യുന്നുണ്ട്... മിച്ചു..... എന്തായടാ... എല്ലാം ഓക്കേ ആയോ....? (ജാസി ) ടാ ജാസി, അവളെ വിട്ടേക്ക്... നിനക്ക് വേറെ നല്ല പെണ്ണിനെ കിട്ടും, ഇജ് പൊളിയല്ലേടാ... നീ അവളെ മറന്നേക്ക്, (മിച്ചു ) നീ എന്താ ഈപറയുന്നേ... അങ്ങനെ മറക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഐഷുനെ സ്നേഹിച്ചത് (ജാസി ) പക്ഷെ ജാസി, ഇപ്പൊ വേറെ വഴിയില്ല മറന്നേ പറ്റൂ... (മിച്ചു ) അല്ല മിച്ചു, എന്താ അവിടെ നടന്നെ ഒന്ന് തെളിയിച്ചു പറ (ആദി ) ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഐഷുനെ കാണാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല, കുറെനേരം അവിടെനിന്നു. അവസാനം ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി,
രണ്ട് ആഴ്ചകഴിഞ്ഞാൽ അവളെ മാമന്റെ മോനുമായി കല്ലിയാണം ഉറപ്പിക്കുമെന്ന്. (എനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വാർത്തയായിരുന്നു മിച്ചു പറഞ്ഞത്, ഐഷുന്ന് അലറികൊണ്ട് ഞാൻ നിലത്ത് മുട്ട്കുത്തിയിരുന്നു.... എല്ലാവരും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്.... അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു കാൾ വന്നത് അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ കാൾ കട്ട് ചെയ്തു, കാൾ എടുക്കാൻഉള്ള മൂഡിൽ അല്ലായിരുന്നു, രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കാൾ കട്ട് ചെയ്ത്, പിന്നെയും വിളിച്ചപ്പോൾ കാൾ എടുത്ത് കുറച്ച് ദേഷ്യത്തിൽ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറുബാകത്ത് നിന്ന് സലാം പറഞ്ഞു,
ഞാൻ സലാം മടക്കി, പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ചെവികളെ പോലും വിശ്വാസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല (ആരാ വിളിച്ചേ എന്ന് മനസ്സിലായോ ഐഷുന്റെ ഉപ്പ, നാളെ ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും കൂട്ടിചെന്ന് പെണ്ണ് ചോദിക്കാൻ, അവർക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധത്തിന് എതിർപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല,പിന്നെ ഉപ്പ ഐഷുന് ഫോൺ കൊടുത്തു, അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇശുവും മിച്ചുവും കൂടെ എന്നെ പറ്റിച്ചത് ആണല്ലെ... എന്തായാലും ഐഷു നല്ലസന്തോഷത്തിലാണ്, പടച്ചോന് സ്തുതി, അവൾക് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കാൾ കട്ട് ചെയ്ത്, മിച്ചുന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു..... --------------------------------- [ഇശ]
ഞാനും ഇക്കയുംകൂടി ജാസിയെ നല്ലരീതിയിൽ തന്നേ പറ്റിച്ചു, അവൻ സീരിയസ് ആയിട്ടാണോ എന്റെ ഐഷുനെ ഇഷ്ടപെടുന്നത്ന്ന് അറിയണല്ലോ.... ജാസിക്കയുടെ ഡയലോഗ് കേട്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്റെ ഐഷു ജീവിതകാലം വരെ സന്തോഷവദിയായിരിക്കുമെന്ന്.... പെട്ടെന്ന് ജാസിക്കാക്ക് ഒരു കാൾ വന്നു ആദ്യം എടുത്തില്ല രണ്ട് മൂന്നുതവണ വിളിച്ചപ്പോൾ എടുത്ത് ഞങ്ങളിൽനിന്ന് കുറച്ച് മാറി നിന്നു.കുറെ നേരത്തെ സംസാരത്തിന് ശേഷം ജാസിക്ക ഞങ്ങളെ അടുത്തേക് വന്നു, ആ വരവ് കണ്ടാലറിയാം ഞങ്ങളെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന്.... ടാ.............പന്നി..... (ജാസി) അത് കേട്ടതും മിച്ചുക്ക ജീവനും കൊണ്ടോടി ....
പിന്നാലെ ജാസിക്കയും അവരെ ഓട്ടം കണ്ട് ചിരിച് ചിരിച് ഒരു വഴിക്കായി... ആദിക്കാക്ക് ഒന്നുംമനസ്സിലായിട്ടില്ല. കിളിപോയപോലേണ് നിൽപ്പ്, എന്റെ ചിരികണ്ട് ആദിക്കാ എന്നോട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സംഭവം എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു, പിന്നെ ആദിക്കയും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി..... അവസാനം ഓടി കിതച്ച് രണ്ടാളും ഒരിടത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ആയി, ടാ തെണ്ടിന്ന് പറഞ്ഞ് ജാസിക്ക മിച്ചുക്കന്റെ മേലേക്ക് വീണു, വീണതോ വെള്ളത്തിലേകും, രണ്ടാളും വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് കളിക്കുകയാണ് അത് കണ്ട്ഞാനും ആദിക്കയും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി, അപ്പൊൾ ഞാൻ പിറകിലൂടെ ചെന്ന് ആദിക്കാനെയും വെള്ളത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു.
പിന്നെ മൂന്നുപേരും അവിടെകിടന്ന് വെള്ളം തെറിപ്പിച്ചും, മണൽ വാരിഎറിഞ്ഞും തല്ലുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി..., അതിൽ എല്ലാർക്കും സെറ്റ് ആയി ഇക്ക് മാത്രം ഒന്നുംആയില്ലഎന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആദിടെ രോദനവും മ്മക്ക് ആണേലോ ഇതൊക്കെകണ്ട് ചിരിച് ചിരിച് വയർ വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി, എന്റെ ചിരി കണ്ട് ഇക്ക എന്നിലേക്ക് നോട്ടമിട്ടു.... ടാ മിച്ചു..... അവളെകൂടി പിടിച്ച് ഈ വള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്..... (ജാസി) മിച്ചു വേണ്ടാട്ടാ...... അവളുടെ തലയിൽ മുറിവ് ഉള്ളതാ വെള്ളംതട്ടിയാൽ ശെരിയാവില്ല... (ആദി ) (ഹാവൂ.... ആദിക്ക പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ഇക്ക എന്നിലുള്ള നോട്ടം തെറ്റിച്ചു, വീണ്ടും അവർ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നീരാടാൻ തുടങ്ങി..... )
അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നാല്പേരും കൂടെ ഒരുതട്ട്കടയിൽ കയറി, ചായകുടിക്കാനിരുന്നു... തണുത്ത കാറ്റിൽ നല്ല ചൂട് ചായയും ചൂട് പരിപ്പ് വടയും, ഹാഹഅന്തസ്സ്🔥 ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഇക്ക നീങ്ങിഇരുന്നു എന്നിട്ട് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് തലകുടഞ്ഞു.... ആ മുടിയിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം എന്റെ മുഖത്തേക്ക് തെറിപ്പിച്ചു.... തല തുവർതിയില്ലേൽ പനിപിടിക്കും എന്ന്പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ഷാൾ കൊണ്ട് ഇക്കാന്റെ തല തുവർത്തി കൊടുത്തു.... എന്താടി പെങ്ങളെ നിനക്ക് ഈ ആങ്ങളമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലാത്തേ.... (ജാസി ) നീ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ട് എന്നിട്ട് അവളെ കൊണ്ട് തുവർതിച്ചോ.... (മിച്ചു ) ഓ.. അപ്പൊ അങ്ങനൊക്കെ ആയില്ലേ..... (ആദി )
(ആദിക്കയും ജാസിക്കയും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് സെന്റി അടിക്കാൻ തുടങ്ങി ) ഞാൻ അവരുടെയും തലതുവർത്തികൊടുത്തു, എന്നിട്ട് എന്റെ ചെയറിൽ വന്നിരുന്നു... --------------------------------- [മിഷാൽ ] അങ്ങനെ ചായകുടിച് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സംസാരം തുടങ്ങി വെച്ചു.... ടാ ജാസി.... നാളെ നിന്റെ വീട്ടുകാരെ കൂട്ടി ഓൾടെ വീട്ടിലേക് ചെല്ലാനാണ് ഓൾടെ ഉപ്പ പറഞ്ഞത്.... ഇനി നിന്റെ വീട്ടിൽ ഈകാര്യം പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ആകണ്ടേ....... (മിച്ചു ) അതോർത്ത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവണ്ട വീട്ടിൽ എല്ലാർക്കും ഓളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണ്... (ജാസി ) ഹോഹോ അപ്പൊ അവിടം വരെ ആയല്ലേ കാര്യങ്ങൾ (ഇശു.. ) (നീ ഈ ചൂടന്റെ തിരിച്ചുവരവും കാത്ത് ഇരിക്കല്ലേർന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദി അവളെ കളിയാക്കി.... )
പിന്നല്ല ഒരുദിവസം അവളെ വീട്ടിൽകൊണ്ട് പോയി എല്ലാർക്കും പരിജയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരുന്നു (ജാസി ) ഇതൊക്കെ എപ്പോ... ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ.. അവൾ എന്നോട് അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ.. (ഇശു ) പിന്നെ.... നിന്നെ അറിയിച്ചിട്ട് വേണല്ലോ എല്ലാം ചെയ്യാൻ.... (ജാസി) (ജാസി അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇശു ടേബിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്ടിശു ചുരുട്ടി ജാസിയുടെ നേരെ എറിഞ്ഞു, അവസാനം രണ്ട്പേരുംതെറ്റി, ഞാനും ആദിയും കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ലപോലെയാകി രണ്ടിനെയും. നേരം ഇരുട്ടാൻ തുടങ്ങി, ബീച്ചിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും വീട്ടിലേക് തിരിച്ചു, ഇശുനെ അവളെവീട്ടിൽ ആക്കി കൊടുത്തു..... കുരിപ്പ് 😡
എന്നെ വീട്ടിലേക് ക്ഷണിക്കപോലും ചെയ്യാതെ അകത്തേക് കയറിപോയി, എന്തിന് തിരിഞ്ഞ് പോലും നോക്കിയില്ല... ഞാൻ ബൈക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ നില്കുമ്പോ മാമൻ പിറകിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ച്, അകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു, നേരം ഒരുപാടായി സമയം ഇല്ല പിന്നീട് വരാംഎന്ന്പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിലേക് തിരിച്ചു..... വീട്ടിലേക് കയറാനെ തോന്നുന്നില്ല... അവളെ വല്ലാണ്ട് മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രഷ് ആയി ഫുഡ്ഒക്കെ കഴിച്ച്പോയി കിടന്നു, അപ്പോഴാണ് ജാസി വിളിച്ചത്, നാളെ അവന്റെ കൂടെ ഐഷുന്റെ വീട്ടിലേക് പോകാൻ, ചെറുതായിട്ട് ഒരു മിട്ടായികൊടുക്കൽ ഉണ്ടെന്ന്, അതിന് ശെരി വെച്ച് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു,
കുറെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നു, ഉറക്കമേ വരുന്നില്ല, പിന്നെ ഒന്നുംനോക്കിയില്ല ഫോൺ എടുത്ത് ഇശുന് വിളിച്ചു.... ഞാൻ വിളിക്കാൻ കാത്ത്നിന്നപോലെ അവൾ ഫോൺ എടുത്ത്..... ഹലോ...... (മിച്ചു ) ഹാ... ഹെലോ.... (ഇശ) (പെണ്ണ് അവിടെ കമ്പിളി പുതപ്പ് കളിക്ക തോന്നുന്നു, മന്ഷൻ 10, 15ഹലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും.... ) ടി കുരിപ്പേ.... നിനക്ക് കേൾക്കാൻ ഇല്ലേ (മിച്ചു ) ഞാൻ കുരിപ്പ്ഒന്നുമല്ല ഇശാമെഹറിൻ ആണ് (ഇശ) ഹോ...സോറി റോങ്ങ് നമ്പർ... (മിച്ചു ) ഹോ നിങ്ങൾ ആർക്കാ വിളിച്ചത്..... (ഇശ) അത് എന്തിനാ നീ അറിയുന്നേ.. (മിച്ചു ) അമ്മേ... ചുമ്മാ ചോദിച്ചതാ.. (ഇശ) ഹ അങ്ങനെ ചുമ്മാ ചോദിക്കേണ്ട. (മിച്ചു )
ഓ ആയ്കോട്ടെ... (ഇശ) എന്തായാലും ചോദിച്ചതല്ലെ... പറയ, ഞാൻ എന്റെ പുന്നാര കെട്ടിയോൾക്ക് വിളിച്ചതാ..... എന്റെ ഇശുട്ടിക്ക്..... --------------------------------- [ഇശ] (ഇക്ക അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ എന്തോ നല്ല സന്തോഷം തോന്നി.... ) ആഹാ.. അപ്പൊ കെട്ടിയോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ എന്നിട്ടാണോ കണ്ണീകണ്ട പെൺപിള്ളേർകൊക്കെ ഈ നട്ട പാതിരാക്ക് വിളിച്ച് ശല്ല്യം ചെയ്യുന്നേ.... (ഇശ) ഓക്കേ അപ്പോൾ ഇതാരാ... (മിച്ചു ) ഒരു തവണ പറഞ്ഞില്ലേ... റിപീറ്റേഷൻ നോട്ട് അലോവ്ട്...(ഇശ) പറയടോ..... (മിച്ചു ) ഞാൻ ഇഷാമെഹറിൻ എന്തേയ്....(ഇശ) ഹോഹോ... ഫയാസിന്റെയും ഷഹലയുടെയും മകൾ ഇശാമെഹറിൻ ആണോ എന്റെ ഇശുട്ടി..... (മിച്ചു ) (ന്റെ പടച്ചോനെ.... ഇവനെ ഇന്ന് ഞാൻ ) .....കാത്തിരിക്കൂ.........
