💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 45
രചന: ഷഹല ഷാലു
ഹോഹോ... ഫയാസിന്റെയും ഷഹലയുടെയും മകൾ ഇശാമെഹറിൻ ആണോ എന്റെ ഇശുട്ടി..... (മിച്ചു ) (ന്റെ പടച്ചോനെ.... ഇവനെ ഇന്ന് ഞാൻ ) അയ്യോ... ആണോ പക്ഷെ ചെറിയൊരു പ്രശനംഉണ്ടല്ലോമോനൂസെ....ആ ഇശാമെഹറിൻ അല്ല ഈ ഇഷാമെഹറിൻ.... (ഇശ) എന്റെ ഇശുന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടാൽ എനിക്ക് അറിയാട്ടോ... ഇത് എന്റെ ഇശു തന്നെയാണ്.... (മിച്ചു ) ആഹാ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ.... സൗണ്ട് ഒക്കെ അറിയോ....(ഇശു ) പിന്നെ.... പാടയിൽ കലിടിലാകിയ പോലെയുള്ള സൗണ്ട് അല്ലെ.. . ഒരു തവണ കേട്ടാൽ തന്നേ ആരുംമറക്കില്ല......(മിച്ചു ) (ആ ദുഷ്ടൻ... കൊരങ്ങൻ...എന്റെഎന്ത് നല്ല സൗണ്ട് ആണ്, ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാൻ പോയില്ല, ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. --------------------------------- [മിഷാൽ ]
അവൾ ഫോൺകട്ട് ചെയ്ത്, ഞാൻ പിന്നെയും വിളിച്ചുനോക്കി എവിടെ നോ റെസ്പോണ്സ്സ്.... അങ്ങനെ ഞാൻ കിടന്ന്ഉറങ്ങി.... രാവിലെ എണീറ്റ് കിച്ചണിൽപോയി, ഉമ്മിടെട്ത്ത്ന്ന് ചായയും വാങ്ങി അത് നുണഞ്ഞു കൊണ്ട് റാക്കിൽ കയറിഇരുന്നു.... റിച്ചുനെ ഇവിടെഎങ്ങും കാണാൻ ഇല്ല അല്ലേൽ 24hour ഇതിനുള്ളിലാണ്... ഉമ്മാനോട് അവൻ എവിടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ ജിമ്മിൽ പോയിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ്... കുറെ ആയി ഞാൻ പോയിട്ട്..... കിച്ചണിൽഇരുന്ന് ബോർ അടിച്ചപ്പോ ഞാൻ റൂമിലേക്ക് പോയി, ഇന്ന് എന്തോ ഓഫീസിൽ പോവാൻ ഒരു മൂഡ് ഇല്ല.... ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ച് സിദ്ധുനോട് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു...
ആ ziya ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതികം ടെൻഷൻ ആവേണ്ടതില്ല, എല്ലാം അവൾ മാനേജ് ചെയ്തോളും, അന്ന് ആ റോട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടപോലെഒന്നും അല്ല അവൾ ആളൊരു പാവ..... അങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രഷ്ആവാൻ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് വന്ന് ഫോൺ എടുത്തപ്പോഴുണ്ട് ആദിടെ രണ്ട് മിസ്സ്കോൾ... ഞാൻ അവന് വിളിച്ച്നോക്കി.... മിച്ചു.... നീ എന്റെ വീട്ടിലേക് വാ, നമുക്ക് ഒപ്പം പോവാം... (ആദി ) എങ്ങോട്ട് പോവാൻ... (മിച്ചു ) ടാ കോപ്പ... നീ മറന്നോ ഇന്ന് ജാസിടെ കല്ലിയാണം ഉറപ്പിക്കൽ അല്ലെ അവൻ നമ്മളോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ.... (ആദി ) നീ വിളിച്ചത് നന്നായി ഞാൻ മറന്നിരിക്കായിരുന്ന്, വന്നില്ലേൽ അവൻ എന്നെ കൊന്നേനെ....
നീ വെക്ക് ഞാൻ ഒരു 11:00മണിക്ക് വീട്ടിലേക് വരാം... (മിച്ചു ) ശെരിടാ... നീ വേം റെഡിയാവാൻ നോക്ക്... (ആദി ) ഇപ്പൊ 10:15 ആയി, വേഗം ഫ്രഷ്ആയി നല്ല നേവീ ബ്ലൂ കളർ ഷർട്ടും ക്രീം കളർ പാന്റും ഇട്ട് നല്ല മൊഞ്ജ്ആയി തന്നേ ഒരുങ്ങി... ഉമ്മിനോട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് ബുള്ളറ്റും എടുത്ത് ആദിടെ വീട്ടിലേക് പോയി..... വീട്ടിൽ എത്തിയപാടെ മ്മള് കിച്ചണിലേക്ക് വിട്ടു.. ആദിടെ ഉമ്മ നല്ല കുക്ക് ആണ്,കേക്ക് ബേക്കറ് കൂടിയാണ് പൊരിഞ്ഞ പണിയിൽ ആണ്, അവിടെ നല്ല ചോക്ലേറ്റ് കപ്പ്കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിവെച്ചിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് വേഗം അകത്താക്കി മെല്ലെ പാറുന്റെടുത്ത്ക്ക് സ്കൂട്ട് ആയി...
ആദിടെ പെങ്ങൾ ആണ് ഫർസാന, ആദി പർച്ചാനന്ന് വിളിക്കുമ്പോ , ഞാനും ജാസിയും പാറുന്ന് വിളിക്കും... 8ൽ പഠിക്കുന്നു, കുറുമ്പിന്ന് പറഞ്ഞ ഓളെ പോലെ ആരും ഉണ്ടാവൂല, പെറ്റതള്ള സഹിക്കൂല... എന്നാലും എന്റെ ഇശുന്റെ അത്രക്ഒന്നും ഇല്ലാട്ടോ.. കുറച്ച് നേരം ഓളെവട്ടാക്കി അടിയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സെൽഫിയൊക്കെ എടുത്ത് ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വാടാ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റയർ ഇറങ്ങിവരുന്ന ആദിയെ കണ്ടത്, ആദിയെ കണ്ടതും പാറു എന്നെയും അവനെയും മാറി മാറി നോക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് പെണ്ണിരുന്ന് കിണിക്ക്കുന്ന്.... ആരായാലും ചിരിച് പോകും എന്റെ അതെ വേഷംതന്നേഞാനും,
ഞാൻ ഓനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി.... നീ നോക്കണ്ട.... ഞാൻ വേറെ മാറ്റില്ല ഇത് തന്നേ അരമണിക്കൂർ ഇസ്തിരിയിട്ട ഇങ്ങനെയാകി എടുത്തത്.(ആദി ) ഇക്കാ.... ഇക്ക എത്രഒരുങ്ങിയാലും മിച്ചുക്കാന്റെ അത്രക്ക് ആവൂലട്ടോ... (പാറു ) ടി പർചാന എന്നും ഈ മിച്ചുക്കണ്ടാവൂലാട്ടോ.. ഞാനന്നെ ഉണ്ടാവൊള്ളു വല്ലാതെ അങ്ങട് ചായണ്ടാ..... (ആദി ) ഓ പിന്നെ ന്റെ മിച്ചുക്ക മുത്താണ് അല്ലെ മിച്ചുക്കാ.... (പാറു ) പിന്നല്ല.. അന്റെ കാകുനോട് പോവാൻ പറ പെണ്ണെ ..... (മിച്ചു ) കാകു ഇങ്ങള് ഇങ്ങനെ നടന്നോ, മിച്ചുക്കയും ആദിക്കയും കണ്ട ചുളിവിൽ കാര്യം സാദിച്ചു, ന്റെ കാകുന് ഇത്രേം മൊഞ്ജ് ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നും വളയുന്നില്ലല്ലോ.. (പാറു )
(ആദി പാറുന്റെ കൈ പിടിച്ച് തിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ) ടി... ടി..... ഇജ് എത്രീല പടിക്കുന്നെ... ഞ...ഞാൻ എട്ടിൽ.... (പാറു ) ഹാ ആണല്ലോ... ന്നാ അതിൽ ഒതുങ്ങുന്ന വർത്താനം പറഞ്ഞമതിട്ടോ..... (ആദി ) ഹാ കാകു... സോറി... കൈ വേദനിക്കുന്നു കൈ വിട് പ്ലീസ് കാകു.. (പാറു ) കൊറച്ചു വേദനിക്കട്ടെ.... ആൾ എട്ടിൽ ആണേലും നാവ് MA ക്കാ... അങ്ങനെ അവരെ തല്ല്ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മ്മള് പാറുന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബൈ യും കൊടുത്ത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി --------------------------------- [ആസിൽ ] ഓരോരിത്തരെ എല്ലാം സെറ്റ് ആയി, ഉമ്മി ആണേലോ ഒരുസ്വസ്ത്തത തരുന്നില്ല.....
പെണ്ണ് കെട്ടാനും പറഞ്ഞ്, ന്റെ തനുനെ ആണേൽ എനിക്ക് നൂറുവട്ടം സമ്മതമാണ് ഇതിപ്പോ ഉമ്മിക്ക് ഓളെ പിടിക്കില്ലല്ലോ.... എന്റെ വിധി അല്ലാതെന്ത്, എന്തായാലും അവളെ ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽനിന്ന് ഇല്ലാതാകില്ല, ഒരു പാവം പെണ്ണാ..... ഓരോന്നും ആലോചിച് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അജി റൂമിലേക് വന്നത്..... ഇക്കാ.... കഴിക്കാൻ വരുന്നില്ലേ.. (അജി ) ഇല്ല എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ കഴിച്ച്കിടന്നോ..... (ആസി ) എന്താ ഇക്കാ ഇത്, എത്രെന്ന് വെച്ച ഇങ്ങനെ പട്ടിണി കിടക്ക, ഉമ്മി എന്ത് തന്നേ വന്നാലും അവളെ കെട്ടാൻ സമ്മതിക്കില്ല, രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ വാശി കാണിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യാ, ഉമ്മി അവിടെ ഒന്നും കഴിക്കാതെഇരിക്ക, ഇക്ക ആ പെണ്ണിനെ മറന്നല്ലാതെ ഉമ്മി ഒരുതുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കില്ലാന്ന്.. (അജി )
അജി, നീ പറ ഞാൻ എന്താചെയ്യാ.. ഒരു ഭാഗത്ത് ഉമ്മ, ഒരുബാഗത്ത് തനു... ഇക്കാ..... അത്.... അവനെ പറയാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഞാൻ അവനോടായി പറഞ്ഞു നീ താഴേക് ചെല്ല് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാംഎന്ന്, അവൻ അതിന് ശെരിവെച്ച് താഴേക് പോയി... റബ്ബേ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ അവളെ എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാനും കഴിയില്ല, ഉമ്മയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കാനും കഴിയില്ല..... എന്റെ വിധി ഇതാവും, ഉമ്മയെ തള്ളിപറയാൻ പാടില്ല എന്നെ ഇത്രയും കാലം നോക്കിവളർതിയതല്ലേ.... പക്ഷെ അവൾ എല്ലാം ആലോചിച് പ്രാന്ത് വരുന്നു.... ഞാൻ താഴേക് പോയി, അജിയും ആഷിയും ഉണ്ട് ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്ന്... ഞാൻ ഉമ്മയുടെ റൂമിലേക് പോയി പുതച് മൂടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്,
ഞാൻ ബെഡിൽ ചെന്നിരുന്ന്.... ഉമ്മാ..... എണീറ്റെ.. വന്നു വല്ലതുംകഴിക്ക്... എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മിയെ കിടക്കുന്നിടത്ത്നിന്ന് എണീപ്പിച്ച് ഇരുത്തി.... മോനെ..... മോന്ക് ഉമ്മാനോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടോ, മോന്റെ ജീവിതം നല്ലപോലെ ആവണം എന്നെ ഉമ്മ വിചാരിച്ചിട്ടൊള്ളു... മോന്ക്ക് ആ കുട്ടി മാച്ച് അല്ല. മാത്രല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും..... അതോണ്ട് ഉമ്മാനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടേൽ മോൻ അവളെ മറക്കണം, നിനക്ക് ഞാൻ നല്ല ഒരു കുട്ടിനെ കണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.. അത് ഉമ്മാ.... മോൻ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട നിനക്ക് ഞാനാണോ വലുത് അതോ അവൾ ആണോ.... ഉമ്മ എനിക്ക് രണ്ട്പേരെയും വേണം... ഒരു പാവ ഉമ്മാ അവൾ... നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ പറ്റോ ഇല്ലേ അത് പറ....
ഉമ്മ പറ ഞാൻ അത്പോലെ ചെയ്യാ... എന്നാ എന്നെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യ് മോൻ ആ പെണ്ണിനെ മറക്കും എന്ന്.. ശെരിക്കും ഉമ്മാന്റെ ആ വാക്ക് നെഞ്ചില കൊണ്ടത്..... ഉമ്മാടെ കൈകളിലേക്ക് എന്റെ കൈ വെക്കുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാതെ കൈകൾ വിറക്കാൻ തുടങ്ങി... അങ്ങനെ ഉമ്മാടെ കൈയ്യിൽ സത്യമിട്ടു, ഉമ്മ സന്തോഷിക്കട്ടെ അതല്ലേ എന്റെയും സന്തോഷം.... മോനെ നിനക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, മോൻ അവൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും ചെയ്ത് കൊടുത്തോ അതൊന്നും ഉമ്മാക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ വിവാഹം കഴിക്കരുത് എന്ന് മാത്രേ ഉമ്മ പറയുന്നോള്ളു..... ഉമ്മാന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിച് കൊടുക്കുക മാത്രം ചെയ്തു,
മോൻ വാ ഉമ്മ ചോർ എടുത്ത്വെക്കാം എന്നും പറഞ്ഞ് ഉമ്മാ എന്നെയുംകൂട്ടി ഹാളിലേക്ക് പോയി... അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരുന്നു.... എന്തൊക്കെ മനസ്സിൽ അലട്ടുന്നു.... എവടെ നോക്കിയാലും തനുന്റെ മുഖം മാത്രേ കാണുന്നൊള്ളു.... ഉമ്മ കഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ് അജിയും ആഷിയും എന്നെയും നോക്കി ഇരിക്ക, അവളുമായുള്ള ഓരോനിമിഷവും മനസ്സിലൂടെ ഒന്ന് പായിച്ചു..... ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ കണ്ണുകളിൽ നനവ് പടർന്നു.... കഴിക്കൽ നിർത്തി കൈ കഴുകി കൊണ്ട് വേഗം റൂമിലേക് പോയി.. --------------------------------- [അജി ] ഇന്ന് ആദ്യമായാണ് ഞങ്ങളെ ചൂടൻ കാകു കരയുന്നത് കണ്ടത് എന്തോ ആ കാഴ്ച താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല,
ഇക്കാക് അത്രക് ഇഷ്ടാണ് അവളെ...പാവം ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് നീറുന്ന്ണ്ട്... ഇക്ക കരയുമ്പോ ഞങ്ങളെ മനസ്സാ വേദനിക്കുന്നത്, ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് ഒന്ന് മാറിയിരുന്നേൽ.... ഇനി എന്റെയും ഷെറിയുടെയും കാര്യത്തിൽ ഉമ്മാക് വല്ല എതിർപ്പും ഉണ്ടാവോ... റബ്ബേ എല്ലാം ഹൈറാകി തരണേ..... --------------------------------- [ആസി ] കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, ആ പാവത്തെ ചതിച്ച് ഞാൻ ഇനി എന്ത് നേടാനാ..... യതീം ആണെന്ന ഒരുകുറവ് മാത്രേ അവൾക് ഒള്ളു മനസ്സിൽ ഒരു കളഗ്ഗവുമില്ല...... ഓരോന്നും ആലോചിച് നേരം വെളുപ്പിച്ചു...... ഇന്നാണ് അവളെ എൻട്രൻസ് കൊച്ചിങ്ങിന് ചേർക്കെണ്ട ദിവസം.. രാവിലെ നേരത്തെ തന്നേ ഒരുങ്ങി അവൾക്ക് ഒരു ഫോണും വേടിച്ച് യതീംഗാനയിലേക്ക് പോയി....
പെണ്ണ് നേരത്തെ തന്നേ ഒരുങ്ങി ഇരിപ്പാണ്.... എന്നെകണ്ടതും എന്റടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു, എനിക്ക് എന്തോ പഴയത് പോലെ അവളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, വാക്കുകൾ ഇടറുന്ന പോലെ.... അവൾ ഒന്നിന് പുറമെ മറ്റൊന്നായി വാ തോരാതെ ഓരോന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അവളോട് ഒന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല... അവളെടുത്ത്ന്ന് ട്രോളി ബാഗ് വാങ്ങി പിടിച്ച് എല്ലാരോടും യാത്രപറഞ്ഞ് വരാൻ പറഞ്ഞു..... അവൾ പോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും സങ്കടം അവിടെയുള്ള ചെറിയകുട്ടികൾക്ക് ആണ്..... അവൾ വരുന്നവരെ ഞാൻ ഗേറ്റിനടുത്ത് നിന്ന്..... കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ വരുന്നത് കണ്ടു, ഒപ്പം എല്ലാകുട്ടികളും ഉണ്ട്,
അതിൽ അവൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപെട്ടതാണ് പാത്തു, ആ കുട്ടി കരയുന്നും ഉണ്ട് അവൾ പാത്തുനെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ്സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്... എന്താ തനു നിന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നെ..... (ആസി ) എന്റെ ചോദ്യത്തിന് അവൾ മറുപടി പറയാതെ പാത്തൂനെ നോക്കി കണ്ണ് നിറച്ചു..... ഏയ് തനു നിന്റെ സ്വപ്നമല്ലേ ഡോക്ടർ ആവണംഎന്ന് എന്നിട്ടിപ്പോ.. മോളെ പാത്തു ഇയ്യ് ഇങ്ങനെകരഞ്ഞ് ഇത്തയെ കൂടി വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ... ഇങ്ങക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ വേണ്ടേ.. വലുതാകുമ്പോ നിനക്കും ഇത്താനെ പോലെ ഡോക്ടർ അവന്ടെ..... അതിന് പാത്തു ചിരിച് കൊണ്ട് തലയാട്ടി, ഞാൻ കാറിൽനിന്ന് ഒരു പാക് മിട്ടായി എടുത്ത് പാത്തുന് നീട്ടി,
അവൾ അതും കൊണ്ട് എല്ലാകുട്ടികളെയും കൂട്ടി ഗാർഡൻലേക്ക് പോയി.... തനു... വന്ന് വണ്ടിയിൽ കയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലഗേജ് ടിക്കിൽ വെച്ച് ഞാൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു..... ഓൾ ആകെ മൂഡ് ഓഫ് ആണ് ഈ ഒരു ചെറിയകാര്യത്തിന് സങ്കടപെടുന്ന അവളോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാ എന്റെ കാര്യം പറയുക, അവളോട് എനിക്ക് നല്ലത്പോലെ സംസാരിക്കാനെ കഴിയുന്നില്ല... ആസിക്കാ......... (തനു ) ഹ്മ്മ്...... (ആസി ) എന്ത്പറ്റി എന്നെത്തേയും പോലെ ഒരു ഉഷാർഇല്ലല്ലോ..... എന്തേലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ... (തനു ) ഏയ് എന്ത് പ്രോബ്ലം... ഒന്നുല്ല പെണ്ണെ.... നിനക്ക് തോന്നിയത് ആവും (ആസി ) അല്ലല്ല.... ന്തോ ണ്ട്... ഞാൻ പോവുന്നത്കൊണ്ടാണോ.... (തനു )
ഹ്മ്മ്.... അതെ....നീ നന്നായി പഠിക്കണട്ടോ...... ഒന്നോണ്ടും പേടിക്കണ്ട എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞ മതി... (ആസി ) ഹാ ഇക്കാ...... പിന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ആവിശ്യത്തിന് മാത്രം വിളിക്ക, എപ്പോഴും ഇതിൽ കുത്തിഇരിക്കരുത് കേട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവൾക് ഫോൺ നീട്ടി.... പക്ഷെ അവൾ അത് വാങ്ങാൻ കൂട്ടാകിയില്ല..... അവളെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു, ഇത്രയും കാലം ഫോൺ ഇല്ലാതെ അല്ലെ കഴിഞ്ഞേ,
എനിക്ക് അത് വേണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല, തോന്നുമ്പോ പറയണ്ട അപ്പൊതന്ന മതി...... ഞാൻ അതിന് ശെരിവെച്ചു....... കുറെ നേരത്തെ യാത്രക്ക്ശേഷം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽകോളേജിൽ എത്തി.... അവൾ എന്നെനോക്കി കണ്ണ് നിറച്ചു.. ഏയ് ന്താ പെണ്ണെ കരയല്ലേ.... ഞാൻ ഇല്ലേ നിനക്ക്, നന്നായി പഠിക്കണം, എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവളെ കൈപിടിച്ച് ഓഫീസിലേക്ക് നടന്നു, അഡ്മിഷൻ എല്ലാം ശെരിയാക്കി ഫീയും അടച്ച് അവളെയും കൂട്ടി ഹോസ്റ്റൽ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി.... ഹോസ്റ്റൽ ഗേറ്റ് കടത്തി റൂമിലാകി ഞാൻ പോരുമ്പോൾ പിറകിൽ നിന്ന് അവൾ ആസിന്ന് വിളിച്ചുകരയുകയാണ്....
അവൾ എന്റെഅടുത്തേക്ക് ഓടി വന്ന് ഇറുകെ കെട്ടിപിടിച്ചു നെറ്റിയിൽ അവളെ ചുണ്ടുകൾ അമർത്തി....... എനിക്ക് ഒരു തരം ഷോക്ക് ആയിരുന്നു..... അവളെ കൈകൾ എന്റെ ചുണ്ടോടുപ്പിച്ച് അമർത്തി ചുംബിച്ചു..... (പാവം എന്റെ പെണ്ണ്, ഇവളെ റബ്ബേ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്ക....) ഞാൻ അവളെ എന്നിൽ നിന്നും അടർത്തിമാറ്റികൊണ്ട് തിരിഞ്ഞ് നടന്നു, അവളെ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡർ പിടിച്ച് വലിച്ച് അകത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോയ്........ നിറഞ്ഞ് വന്ന കണ്ണുകൾ തുടച്ചു ഞാൻ വണ്ടിയിൽ കയറി.........കാത്തിരിക്കൂ.........
