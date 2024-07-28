💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 46
രചന: ഷഹല ഷാലു
അങ്ങനെ അവരെ തല്ല്ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മ്മള് പാറുന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബൈ യും കൊടുത്ത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി ആദി ബാക്കിൽ കയറി, അവൻ ബാക്കിൽ ഇരുന്ന് ഓരോന്നും പിറുപിറുക്കുന്നുണ്ട്, ഷർട്ട് ഒരുപോലെ ആയതിന്റെ ക്രിമികടിയാണ് ഓന്ക്ക് മ്മള് അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ജാസിടെ വീട്ടിലേക് വിട്ടു.... ഓന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ ഓന്റെ ഇത്തയുണ്ട് എന്നേം ആദിനേം മാറി മാറി നോക്കുന്നെ നിങ്ങൾ ഇരിക്ക് ഞാൻ കുടിക്കാൻ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്ത ചിരിച്കൊണ്ട് കിച്ചണിലേക്ക് പോയി.... അല്ലടാ മിച്ചു.... തെസ്നി എന്തെ മ്മളെ നോക്കി ഒരാകിയ ചിരിചിരിച്ചെ... (ആദി ) അതന്നെടാ ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നെ..
ചിലപ്പോ നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒരേ പോലുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടോണ്ട് ആവും... (മിച്ചു ) അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സോഫയിൽ ചെന്നിരുന്ന് തെസ്നിടെ കുട്ടിയെ കളിപ്പിച്ച് അയിനെ വട്ടാകി കൊണ്ടിരുന്നു, അപ്പോഴേക്കും തെസ്നി ജ്യൂസുമായി വന്ന്, നിങ്ങൾ ഇരിക് ഞാൻ റെഡിആവട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ റൂമിലേക് പോയി.. ജാസിടെ കസിൻസ്സ് അമ്മായികൾ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അയിൽ ഒരുപെണ്ണ് മ്മളെ ഒടുക്കത്തെ നോട്ടം, മ്മളെ ഇശുണ്ടേൽ ഓളെ കണ്ണിന് അടിചീന്ന് 😅😅
ഞാൻ ആദിനെ കൈക്ക് ഒരു തട്ട് കൊടുത് ആ പെണ്ണിനെ ഇടംകണ്ണിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ കാണിച്ച് കൊടുത്തു, ചെക്കൻ എന്നെയും ഓന്റെ പാന്റിലേക്കും മാറിമാറി നോക്കാണ്.... അള്ളോഹ് പെട്ട് ഓന്റെ കയ്യിൽ തട്ടിയപ്പോ ഓൻ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ജ്യൂസ് പാന്റ്സിൽ ആയി..... പൊന്ന് മിച്ചു, ഉബദ്രവിക്കാതിരുന്നൂടെ നിനക്ക്, എന്റെ പാന്റ്ന്നും പറഞ്ഞ് ചെക്കൻ എന്നെനോക്കി കണ്ണുരുട്ടി കൊണ്ട് ബൈസൺടെടുത്തേക്ക് പോയി ജ്യൂസ് പോയ ഭാഗം വൃത്തിയാകുകയാണ്..
മ്മള് അത് നോക്കി നിന്ന് ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയാതെ മ്മളെ കണ്ണ് ആ പെണ്ണിന്റെടുത്തേക്ക് പോയത്, ഈ പെണ്ണ് ഒടുക്കത്തെ നോട്ടം ആണല്ലോ , ഇങ്ങനേം ഉണ്ടാവോ ച്ചെ ച്ചെ.... ഇക്ക് നാണം വരുന്ന്.... അപ്പോഴാണ് സ്റ്റൈയർ ഇറങ്ങിവരുന്ന ജാസിയിലേക്ക് എല്ലാവരും നോട്ടമിട്ടത്, ഓനെ നോക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഞങ്ങളിലേക്ക് നോട്ടമിട്ടു...... ഓനെ കണ്ടതും ഞാനും ആദിയും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി, ചെക്കൻ കലിതുള്ളികൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അടുത്തേക് വന്നു, ആദി, മിച്ചു വേം ചെല്ല്റൂമീക്ക്, ഒരാൾന്റെ ബ്ലാക്ക് ഷർട്ടും ഇട്ടോ ഒരാൾ റെഡ് ഷർട്ടും ഇട്ടോ.... വേം ചെല്ല്..... (ജാസി) ഓൻ അത്പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും സോഫയിൽ ചെന്നിരുന്നു,
അപ്പൊണ്ട് ചെക്കൻ ഞങ്ങളെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടുന്ന്, നോക്കി പേടിപ്പിക്കണ്ട മോനെ ഞാൻ ഈ ഷർട്ട് മാറ്റൂല, വേണേൽ മിച്ചുനോട് മാറ്റാൻ പറ (ആദി ) ഇന്നേ നോക്കണ്ട ഞാൻ മാറ്റൂല, ഞാനാ ഫസ്റ്റ് ഇത്ഇട്ടേ..... (മിച്ചു ) അതൊന്നും പറഞ്ഞ പറ്റൂല രണ്ടാളും ഈ ഷർട്ട് മാറ്റി വാ..... (ജാസി) ഓനെ നോക്കി ഇളിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ആയി പറഞ്ഞു, എല്ലാരും റെഡി ആയില്ലേ എന്നാ ഇറങ്ങല്ലേ..... തെസ്നിയും ഓന്റെ ഉമ്മിയും കസിൻസും എല്ലാം ജാസിനെ കളിയാക്കിചിരിച് കൊണ്ട് വണ്ടിയിൽ പോയി കയറി....
ജാസി ഞങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് വന്ന്പറഞ്ഞു ഇന്നേലും എനിക്ക് ഒരു അവസരം തായടാ... ഓളെ വീട്ടുകാർ വിചാരിക്ക ഏതേലും കല്യാണത്തിന്റെ ഡ്രസ്സ് കോഡ് ആണെന്ന...... വിചാരിക്കട്ടെ..... നിന്നോട് ആരേലും പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ ഇട്ട അതെ ഡ്രസ്സ്തന്നേ ഇടാൻ..... (ആദി ) എടാ എന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാനല്ലേ ചെത്ത് അവന്ടെ... (ജാസി) അതൊന്നും ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇയ്യ് വണ്ടിയിൽ കയറാൻ നോക്ന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ വണ്ടിസ്റ്റാർട്ട് ആക്കി, (ഇങ്ങക്ക് വല്ലോം മനസ്സിലായോ, ഞാനും ആദിയും, ജാസിയും ഞങ്ങൾ എല്ലാരും നേവീ ബ്ലൂ ഷർട്ടും ക്രീം കളർ പാന്റും, 😅 പാവം ചെക്കൻ എൻഗേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് ചെത്താവാൻ നോക്കിയതാ മൂഞ്ചി പോയി 😆😆)
അങ്ങനെ മ്മള് ഐഷുന്റെ വീട്ടിലേക് വിട്ടു, എടാ ന്നാലും എന്നോട് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു.... (ജാസി) സാരല്ലടാ.... പോട്ടെ..... (മിച്ചു ) ജാസി നിനക്ക് വെശ്മായോ.....(ആദി) ചെക്കൻ ഇല്ലാത്ത കണ്ണുനീർ ഉണ്ടാക്കികൊണ്ട് ഹാടാ ലേശം എന്ന് പറഞ്എന്റ മേലേക്ക് ചാഞ്ഞു.. കുറെനേരത്തെ യാത്രക്ക് ശേഷം എത്തിമക്കളെ ഓന്റെ ഭാവി പോണ്ടാട്ടിടെ വീട്ടിൽ..... വണ്ടിമ്മന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ ചെക്കൻക്ക് ആകെ കൂടെ ഒരു ഇടങ്ങേർ..... ന്താ ജാസി അനക്ക്, ഇജ്എന്താ നിന്ന് വിറക്കുന്നെ, (മിച്ചു ) അതല്ലടാ ഞാൻ ആദ്യായിട്ട ഇങ്ങനെ ന്തൊക്കെ ഒരു പേടി (ജാസി) ഹോ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതന്നെർന്നല്ലോ പണി.. (മിച്ചു )
ഓളെ വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിനുള്ള ആൾകാർ തന്നേ ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ വന്നത്കണ്ട് അവളെ ഉപ്പ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങളെ അകത്തേക് ക്ഷണിച്ചു, ഓളെ ഉപ്പ സലാം പറയാൻ കൈനീട്ടിയതും ഞാനും ആദിയും ജാസിയും ഒപ്പം കൈ കൊടുത്തു...... ഇത് കണ്ട് എല്ലാരുംചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി..... ആദി ജാസിടെ ചെവിയിലായി പറഞ്ഞു, സസി നമ്പർ 2😂 ജാസി ആദിടെ കാലിനിട്ട് ഒരുചവിട്ട് കൊടുത്തു, ഞാനും ആദിയും പെട്ടെന്ന് കൈ വലിച്ചു എന്നിട്ട് ജാസി ഓന്റെ അമ്മോസൻക്ക് സലാം മടക്കി.... അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളും സലാം പറഞ്ഞു..... പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാം ഐഷുന്റെ അടുത്തേക് പോയി, ഞങ്ങൾ ലിവിങ്റൂമിൽ ചെന്നിരുന്നു....
അവളെ ഉപ്പ ഉമ്മ അവർക്ക് എല്ലാം ചെക്കൻ ഏതാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അവിടെകൂടിയവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ... ചില കുട്ടികൾ വന്ന് എത്തി നോക്കിപോവുന്നുണ്ട്, ചിലർ ഇതിലേതാ ചെക്കൻന്ന് ചോദിക്കുന്നു,അയിൽ ചിലെകുട്ടികൾ എന്നെ ചൂണ്ടുന്ന്, ആദിനേ ചൂണ്ടുന്ന്, ഇതൊന്നും ജാസിക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല.... അവൻ ഞങ്ങളെനോക്കി പല്ലിറുമ്പുന്നുണ്ട്, നൈസ് ആയിട്ട്ഒന്ന് ഇളിച്ച് കൊടുത്തു.... ടാ ആദി വെള്ളം കൊണ്ട് വരുന്നോന്നും ഇല്ലല്ലോ, (ആദി ) അതെന്നേടാ ഞാനും നോക്കുന്നെ, ഐഷു ആവുംല്ലേ കൊണ്ട് വര, (ജാസി) അത് പറഞ്ഞുതീർന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും വെള്ളവുമായി എത്തി,
പക്ഷെ വന്നത് ഐഷു അല്ല, ഓളെ അമ്മായിആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ആദി ചിരിഅടക്കിപിടിച്ച്കൊണ്ട് ജാസിടെ ചെവിയിലായി പറഞ്ഞു സസി നമ്പർ 3😄😄😂 അവൻ ദേഷ്യം കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത്കൊണ്ട് ട്രേയിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചു, അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പിന്ന് വിരാമമിട്ട് കൊണ്ട് ഐഷു സ്റ്റയർ ഇറങ്ങി വരുന്ന്, എല്ലാരും ഐഷുനേ നോക്കി ഇരുന്നപ്പോ മ്മളെ കണ്ണ് പോയത് ഓളെ ഒപ്പം കൈപിടിച്ച് എന്നെ നോക്കികൊണ്ട് സ്റ്റയർ ഇറങ്ങുന്ന ഇശുനെയാണ്... ഹൂ ന്റെ റബ്ബി മ്മളെ കിളിയും കിളികൂടും ഒക്കെ പറന്ന്പോയി, ന്താന്ന് ഈ പോത്ത് എന്നുല്ലാത്ത നോട്ടം, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഹാളിലേക്ക് പോയി, മിട്ടായി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെക്കനെ വിളിച്ചതും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഞങ്ങൾമൂന്നുപേരെയും നോക്കി,
ഇശുണ്ട് ചിരിഅടക്കിപിടിച്ച് നിക്കുന്ന്, അങ്ങനെ ജാസിടെ കയ്യിൽ അവൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള റിങ് ഉമ്മി ഓന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എല്ലാർക്കും ചെക്കൻ ഏതാന്ന് തിരിഞ്ഞത്.... പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കലും ടിക്ടോക് എടുക്കലും അങ്ങനെ എല്ലാം ജോർ ആയി നടക്കുമ്പോഴാണ് ആദി എനിക്ക് ആ മറ്റേപെണ്ണിനെ കാണിച്ചുതന്നത്, ഓൾ മ്മളെ ഇപ്പോഴും നോക്കി നിക്കാണ്, ഞാൻ ഇശുനെനോക്കി ഓളോട് എന്റടുത്തേക്ക് വരാൻ കണ്ണോണ്ട് ആക്ഷൻ കാണിച്ച്, ഓൾ തലയാട്ടികൊണ്ട് വരില്ലഎന്ന് പറഞ്ഞു, ഓളെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി, അപ്പൊണ്ട് പെണ്ണ്ന്നേനോക്കി ഒരു പുച്ഛം, ഇവൾക്ക്പ്പോ ന്നേ പേടി ഇല്ലേ....
ഞാൻ ആ മറ്റേ പെണ്ണിനെ ഓൾക് കാണിച് കൊടുത്തു, അപ്പൊണ്ട് പെണ്ണ് എന്റടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്ന്, എന്നിട്ട് ആദിനെ തള്ളിമാറ്റി എന്നോട് ഒട്ടി നിന്ന് ആ പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി എന്നോട് കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി വർത്താനം പറയുന്ന്..... ഇവളെ കാട്ടികൂട്ടൽ കണ്ട് എന്റെ കണ്ട്രോൾ ഒക്കെ ഇപ്പൊപോകും... ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖഒക്കെ ആകെ വല്ലാതായി, ഇത് കണ്ട് ആദി ആ പെണ്ണിനെ നോക്കും ചിരിക്കും, ആ പെണ്ണ് മുഖം കേറ്റി കൊണ്ട് അവിടെനിന്നും പോയി..... അങ്ങനെ ഫോട്ടോഎടുക്കലും ഫുഡ് അടിയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക് തിരിക്കാൻ നേരായി, ജാസിക്ക് പോരാൻ ഉള്ള കൂട്ടം ഒന്നുമില്ല, എല്ലാരോടും യാത്രപറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി.....
ഞാൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട്ആക്കി ആദിയും ജാസിയും ബാക്കിൽ കയറി, പോകാൻ നിന്നതും, മിച്ചുക്കാന്നും വിളിച് ഇശുണ്ട് ബാഗും തൂകിവരുന്നു...... എന്താ.....എന്തെടി.. (മിച്ചു ) ആദിക്കാ, ജാസിക്കാ ഇറങ്ങിയെ.... (ഇശു ) ഓൾ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞതും രണ്ടാളും വണ്ടിയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി, എന്നിട്ട് ഓൾ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരുന്നു...... നീ.... നീ എവിടെക്കാ.... (മിച്ചു ) ഞാൻ ഇന്ന് വീട്ടിലേക് വരുന്നുണ്ട് (ഇശ) എടാ അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെവര, (ആദി ) നിങ്ങൾ വീട്ടിൽത്തെ വണ്ടിയിൽ പോരെ....(മിച്ചു ) അങ്ങനെ മ്മള് മ്മളെ പൊണ്ടാട്ടിനേം കൊണ്ട് വീട്ടിലേക് വിട്ടു, ഓളെ ഒരു അനക്കവും മിററിലൂടെ ഓളെ നോക്കിയപ്പോ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് എന്നെ ഇറുക്കി പിടിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്,
കുറച്ച്നേരത്തിനുശേഷം വീട്ടിൽ എത്തി, ബെഡ്റൂം ആണെന്ന വിചാരം ഒരു ബോധവും ഇല്ലാത്തഉറക്കമാണ്.... ഞാൻ ഓളെ കൈക്ക് ഒരു നുള്ള് കൊടുത്തു, പെട്ടെന്ന് ഓൾ ഞെട്ടിഎണീറ്റു വണ്ടിയിൽനിന്നിറങ്ങി..... എന്നെഒന്ന് കനപ്പിച്ച് നോക്കികൊണ്ട് കൈയ്യും ഉഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓൾ അകത്തേക് കയറി പോയി, ഞാൻ വണ്ടി പറക് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോ അവിടെ ഒടുക്കത്തെ സ്നേഹപ്രകടനം ന്റെ ഉമ്മേം ന്റെ പൊണ്ടാട്ടിയും, റിച്ചുനെ നോക്കിയപ്പോ ഓൻ എന്നെനോക്കി ഒന്ന് ഇളിച്ചു കാട്ടി... അല്ലടാ മിച്ചു ഇന്ന് ജാസിടെ എൻഗേജ്മെന്റ് ആണെന്ന് നീ എന്നോട് ഒരു വാക്ക്പറഞ്ഞില്ലല്ലോ,
നീ പോയതിന് ശേഷം ഇശു വിളിച്ചപ്പോഴാ ഞാൻ അറിഞ്ഞേ, പോവുമ്പോ നീ ഇവളെ കൂടാതെയല്ലേ പോയെ, വരുമ്പോ നിന്റെയൊപ്പം പൊന്നോളാൻ ഞാനാ പറഞ്ഞെ..... (ഉമ്മി ) അത് ഉമ്മി ഞാൻ പറയാൻ മറന്നത... (മിച്ചു ) ഇജ് മറക്കും അത്ഇക്ക് അറിയാലോ ന്നാലും ന്റെ മോൾ മറക്കൂലട്ടോ... (ഉമ്മി ) ഹ ഇനി ഓളെ തലേ കേറ്റിവെകിം.. അല്ലേലോ ഒരു കൊമ്പ് കൂടുതല.. (മിച്ചു ) കാകു ബാബിക്ക് കൊമ്പ് ഒന്നും കാണാൻ ഇല്ലല്ലോ..... (റിച്ചു ) അത് ബുദ്ധിഇല്ലാത്തോർക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല..... ഇജ് പേടിക്കണ്ട അനക്ക് ബുദ്ധിയില്ലല്ലോ അതോണ്ട് കുഴപ്പല്ലാ..... (മിച്ചു ) ഉമ്മ ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിവരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇശു റൂമിലേക് പോയി....
മ്മള് നേരെ റിച്ചുന്റെ മടിയിലേക്ക് തലവെച്ച് സോഫയിൽ നീണ്ട് നിവർന്ന് കിടന്നു..... കാകു എണീറ്റെ എണീക്.... വിയർപ്പ് മണക്കുന്ന് ഒന്ന് കുളിചൂടെ...... ഉമ്മി ഈ കാകു നോക്കിയെ.. ടാ മിച്ചു, നിനക്ക് ഒന്ന് കുളിച് വന്നുകിടന്നൂടെ വെറുതെ റിച്ചുനെറ്റ് തല്ലുണ്ടാകാൻ നില്ക്കുന്നെന്തിനാ, ഒന്നുല്ലേലും ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടീലെ ഇജ് അതിന്റെ ഒരു മര്യാദകാണിചൂടെ... അതെങ്ങനെ കെട്ടിയപെണ്ണിനെ പോലും നോക്കുന്നില്ലല്ലോ..... (ഉമ്മി ) ഉമ്മിന്റെ വയള് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ആയപ്പോ ഞാൻ റിച്ചുന്റെ കൈക്ക് ഒരു കടി കൊടുത്ത് റൂമിലേക് പോവാൻ നിന്നപ്പോ, ഉമ്മി എന്നോട് നിക്കാൻ പറഞ്ഞു,
എന്നിട്ട് ഉമ്മി ഓളെ മഹർ ചെയിൻ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നു, ഓപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ സിസ്റ്റർ കൊടുന്നെൽപ്പിച്ചതാ.... ഞാൻ അതും വാങ്ങി മുറിയിലേക്ക് വിട്ടു. ഓളെ നോക്കിയപ്പോ അവിടെയൊന്നും കാണാൻ ഇല്ല, ബാൽ കണിയിൽ ഉണ്ടാകുംഎന്ന് കരുതി അങ്ങോട്ട് വിട്ടു, എന്റെ ഊഹം തെറ്റിയില്ല അവൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു...... ഓൾ പുറത്തേകും നോക്കി നിൽപ്പാണ്..... പിറകിലൂടെ ചെന്ന് അവളെ വയറിൽ കൂടെ കൈ ചുറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ട് I L O V E Y O U......ISHUTTIIIIIIII....... എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ ഒന്ന് ഞെട്ടികൊണ്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കി...... അപ്പോഴും അവളിലുള്ള എന്റെ പിടി വിട്ടില്ല.. ഓൾ എന്റെമുഖത്ത് നിന്നും നോട്ടം തെറ്റിച്ച് താഴേക് നോക്കി,
ഒന്നൂടെ അവളെ എന്നിലേകടുപ്പിച്ചു..... ഇശു..... ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്..... ഹ്മ്മ്മ് എന്ന് മൂളികൊണ്ട് അവൾ തലഉയർത്തി........ ഇശുട്ടി......... ഹ്മ്മ്...... അനക്ക് ഇന്നോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടോ....(മിച്ചു ) ഏയ് എന്തിന് ദേഷ്യം, ഇല്ലല്ലോ(ഇശു) ടി.. നിനക്ക് എന്നെ ശെരിക്കും ഇഷ്ട്ടായിരുന്നോ..... (മിച്ചു ) അത് ആ ആയിരുന്നു അതല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് പോകാതിരുന്നത്, എത്ര ഇഷ്ടം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അളക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രക്കും ഇഷ്ടാണ്.......... love u too മിച്ചുക്കാ... എന്ത് ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞ... കേട്ടീല...... (മിച്ചു ) ഇല്ല ഇനി പറയൂല..... (ഇശ) ഇജ് പറയൂല.... (മിച്ചു ) ഇല്ല.... ഇല്ല... ഇല്ലാ............ പറയൂലെന്നും ചോയ്ച്ചു മ്മളെ ചുണ്ട് അവളെ കവിൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോയതും അവൾ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും മുഖം പൊത്തി.......
ടി ഇശാ.... കൈ മാറ്റ്..... (മിച്ചു ) ഇല്ല മാറ്റൂല..... (ഇശ) മാറ്റുന്നതാ നിനക്ക് നല്ലത് അല്ലേൽ ഈ ബാൽകണി ഞാൻ ഒരു മണിയറയാകും...... (മിച്ചു ) ഇങ്ങള് എന്ത് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടീല ഞാൻ കൈ മാറ്റൂല, മാറ്റൂല, മാറ്റൂല പിന്നെ ഒന്നും നോകീല ഓളെയും പൊക്കിഎടുത്ത് റൂമിലേക് വിട്ടു, റൂമിൽ കേറി ഓളെ ബെഡിലേക്ക് ഇട്ട് മ്മള് വേം റൂം ലോക്ക് ഓളെ നോക്കി ഒരു വശ്യമായ ചിരിചിരിച്ചു....... മിച്ചുക്കാ.... വേണ്ട ഞാൻ കൈ മാറ്റി, ഇനി ഒന്നും ചെയ്യല്ലിo....... ഇജ് ഇങ്ങനെ ബേജാർ ആവല്ലേ, ഇനി മാറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ചെയ്തീലല്ലോ ഇനി പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തന്നിട്ടേ ഈ മിഷാൽ മൻസൂർ അടങ്ങിഇരിക്കൂ......
. മിച്ചുക്കാ.... നല്ലകുട്ടിയല്ലേ പ്ലീസ്.. (ഇശ) ഏയ് നല്ല കുട്ടിഅല്ലല്ലോ..... (മിച്ചു ) മ്മള് ബെഡിലേക്ക് കയറി, ഓൾ ബെഡിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഓളെ കാൽപിടിച്ച് വലിച്ചു, ഇരുന്നഓൾപ്പോ കിടന്നു, ഓൾ എണീക്കാൻ നിന്നതും ഓളെ രണ്ട് സൈഡിലായി കൈ വെച്ചു, പതിയെ മുഖം അവളോട് ചേർത്തതും അവളെ കണ്ണുകൾ താനേ അടഞ്ഞു..... ഞാൻ പോക്കറ്റിൽനിന്നും മഹർ എടുത്ത് അവളെ കഴുത്തിൽ ഇട്ട്, പെട്ടെന്ന് അവൾ കണ്ണ് തുറന്നു, എന്നിട്ട് മഹറിലേകുംഎന്നെയും മാറി മാറി നോക്കി..... ഇനി മാറി നിക്ക് എന്ന്പറഞ്ഞ് ഓൾ എന്റെ കയ്യിൽ നുള്ളി.... അയിന് ഒന്നും കഴിഞീലല്ലോ.... (മിച്ചു ) എ.... എന്ത് കഴിഞീലാന്ന്.... (ഇഷ)
പലിശയും... കൂട്ട് പലിഷയും.... (മിച്ചു ) (പെണ്ണ് ഇവിടുന്നു എണീറ്റ് പോവാനുള്ള വഴി നോക്കാണ്.., ഞാൻ അടുത്തേക് വരുമ്പോ പെണ്ണ് നീങ്ങി നീങ്ങി പോവാണ്..... ടി ഇശാ ഒതുങ്ങി കിടക്, ഒന്നുല്ലേലും ഞാൻ നിന്റെ ഹസ്ബന്റെ അല്ലെ... എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും ഓൾക്ക് ഒരു കുലുക്കവുമില്ല മ്മള് ഓളെ കൈ രണ്ടും പിടിച്ച് വെച്ച് ഓളെ ഒന്ന് ഒതുക്കികിടത്തി....... എന്റെടുത്ത്ക്ക് വരണ്ട...... വേണ്ട... (ഇശാ) വന്ന നീ എന്ത് ചെയ്യും.... (മിച്ചു ) വന്ന ഞാൻ ഇങ്ങളെ മേൽക്ക് തുപ്പും, മാറിക്കോ അല്ലേൽ ഞാൻ തുപ്പും.... (ഇഷ) പടച്ചോനെ ഇവൾ ഇനി തുപ്പോ..... മ്മള് വേം ഓളെടുത്ത്ന്ന് മാറി നിന്നു. ഡോർ തുറന്ന് ഓളോട് പുറത്തേക് പോയിക്കൊന്ന് ആക്ഷൻ കാണിച്ച്,
ഓൾ മ്മളെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തികൊണ്ട് പുറത്തേക് പോയി,ഞാൻ ഓളെ പിറകിൽനിന്ന് വിളിച്ച്പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളാട്ടോ.... അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഫോണിൽ തോണ്ടി കളിച് ഒരു 5, 5:30ആയപ്പോ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയി.. കളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ 7:00വേം ഫ്രഷ് ആയി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് താഴേക് പോയി... മ്മളെ പൊണ്ടാട്ടി മ്മളെ കാണുമ്പോ ഒഴിഞ്ഞ് മാറി നടക്കാണ്.... എന്താണാവോ..... --------------------------------- [ഇശാ] രാത്രി ആവുമ്പോഇനിപ്പോ എന്തൊക്കെ, അള്ളോഹ് ഞാൻ ന്താ ചെയ്യാ, ഉമ്മിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചു സോപ് ഇട്ട് ഒപ്പം നടന്ന് ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഉമ്മിടെ കൂടെ ഞാൻ കിടന്നോട്ടെന്ന്,
ഉമ്മി അതിന് സമ്മതം മൂളി, മിച്ചുക്കാനെ കാണുമ്പോൾ മ്മള് ഒഴിഞ് മാറി നടന്നു, രാത്രി ആയപ്പോൾ എല്ലാരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരിക്കായിരുന്നു, അപ്പോഴാണ് മുറ്റത്ത് വണ്ടി വന്ന സൗണ്ട് കേട്ടത്, നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പ വന്നതാണ്, എന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷിയും പോയി, ഇനിപ്പോ മിച്ചുക്ക തന്നേ ശരണം, ---------------------------------[മിഷാൽ ] അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉപ്പ വന്നത്, ആഴ്ചയിൽ ആണ് വീട്ടിലേക് വരൽ,ബസിനസ് ടൂറിൽആണ് എപ്പോഴും,
ഉപ്പ വന്നപ്പോ ഇശുന്റെ മുഖം ആകെ വാടി, ഒപ്പം ഓളെ മുഖത് ഭയങ്കര ടെൻഷനും. ഇപ്പോഴല്ലേ കാര്യം മനസ്സിലായെ.. ഇന്ന് ഓൾക്ക് ഉമ്മാന്റെ കൂടെ കിടക്കാനായിരുന്ന് പ്ലാൻ, ഉപ്പവന്നപ്പോ അത് പോയല്ലോ, ഉപ്പച്ചി ഇങ്ങള് മുത്താണ്.... ഫുഡ് അടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മ്മള് റൂമിലേക് പോയി, കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ട്ടും ഓളെ കാണാനില്ല, ഓൾ വരുന്നുണ്ടോന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നോട്ത്ത്ന്ന് എണീറ്റതും ഓൾ റൂമിലേക് വന്നതും ഒരുമിച്ച്...... ഓളെ കണ്ട പാടെ കം ഓൺ ബേബി ഓയന്നും പറഞ്ഞ് മ്മള് ബെഡിലേക്ക് കേറി..............കാത്തിരിക്കൂ.........
മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...
[ad_2]