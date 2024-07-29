💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 47
രചന: ഷഹല ഷാലു
ഫുഡ് അടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മ്മള് റൂമിലേക് പോയി, കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ട്ടും ഓളെ കാണാനില്ല, ഓൾ വരുന്നുണ്ടോന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നോട്ത്ത്ന്ന് എണീറ്റതും ഓൾ റൂമിലേക് വന്നതും ഒരുമിച്ച്...... ഓളെ കണ്ട പാടെ കം ഓൺ ബേബി ഓയന്നും പറഞ്ഞ് മ്മള് ബെഡിലേക്ക് കേറി....... ഓൾ എന്നെ തുറിച്ച് നോക്കികൊണ്ട് നിൽക്കാണ്.... എന്താടി നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നെ... (മിച്ചു ) കണ്ണുണ്ടായിട്ട് എന്തേയ്യ്... (ഇഷ) (ഓൾ എന്നോട് തർകുത്തരം പറയാനും ആയോ.....
ശെരിയാക്കി തരട്ട) ഞാൻ ബെഡിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് കലിപ്പായികൊണ്ട് ഓളെ അടുത്തേക് ചെന്നു, എവിടെ ഓൾക്ക് ഒരു അനക്കവും ഇല്ല, ഉണ്ടകണ്ണ് കൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുകയാണ്..... നിന്നെഞാൻ ശെരിയാക്കിതരാടി ഞാൻ ഓളെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ച് ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു...... കൈ തിരിക്കുന്നതിന്റെ ശക്തി ഒന്നൂടെ കൂട്ടി, ഓളെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി, എന്നാലും ഓളെ നോട്ടം നിർത്തൂലാന്ന് തന്നേ, ഓളെ കൈ ഒടിഞാൽ ഞാൻ തന്നേ ചികിൽസിക്കണ്ടെ, മ്മള് ഓളെ കൈലുള്ള പിടി വിട്ടു...... പിടിവിട്ടപ്പോ എന്നെനോക്കി മോന്തകേറ്റി കൊണ്ട് ബെഡിൽ പോയി അപ്പുറത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കിടന്ന് തലവഴി പുതപ്പ് മൂടി.....
ഈ പെണ്ണ് ഇതെന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണ്, ഞാൻ ഓളെ അടുത്ത്പോയി തൊട്ടൊരുമ്മി കിടന്നു, അത് മനസ്സിലായ അവൾ എന്നിൽ നിന്നുംപുതപ്പോടെ നീങ്ങി കിടന്നു... ... ടി ഇശാ.... ഈ പുതപ്പ് ഇങ് തന്നേ, ഇത് എന്റെതാ, നിനക്ക് ഒറ്റക്ക് പുതച് കിടക്കണേൽ നിന്റെ വീട്ടിൽന്ന് കൊടുന്നോ..... (മിച്ചു ) ഹോ.... ഇപ്പൊ പറ്റില്ല, തത്കാലം ഇന്ന് പുതപ്പില്ലാതെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യ്, നാളെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുതപ്പിൽ ഒറ്റക്ക് പുതച് കിടക്ക എപ്പടി (ഇശു) ടി ടി... അതികം ചിലക്കണ്ടാ... ചിറിക്ക് കിട്ടും, നിനക്ക്പ്പോ ആ പുതപ്പ് എനിക്ക് തരുന്നതാ നല്ലത്, (മിച്ചു ) തരുന്ന പ്രശ്നമില്ല, ഇങ്ങള് പോയി കേസ് കൊടുക്ക്.... (ഇശ)
ന്താ ഓളെ ചില, പിന്നെ ഒന്നുംനോകീല ഞാൻ എണീറ്റ് ഓളെ മേലുള്ള പുതപ്പ് വലിച്ചു, എന്റെ നീക്കം മനസ്സിലാകിഅവൾ നേരെത്തെതന്നേ പുതപ്പിൽ പിടിമുക്കിയിരുന്നു..... പിന്നെ ഓളും ഞാനും പുതപ്പിന് പിടിവലിയായി....... പാവം ഓൾക്ക് എനർജിഅതികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പുതപ്പ്മ്മക്ക് തന്നേ കിട്ടി.... ഒരു വിജയി ബാവത്തിൽ ഓളെനോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി, ഓൾ എന്നെ നോക്കിമോന്ത കേറ്റി കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞ് കിടന്നു.... ഇത് തന്നേ കിട്ടിയ അവസരം.... ഞങ്ങൾ രണ്ടാളെമേലേകൂടെ പുതപ്പ് മൂടി. ഓൾ എണീറ്റ്പോവാൻ നിന്നതും ഞാൻ ഓളെവയറിലൂടെ ചുറ്റി പിടിച്ചു.... അവൾ എന്നെതള്ളിമാറ്റാൻ വേണ്ടി എനിക്ക്നേരെ തിരിഞ്ഞുകിടന്നു...
അവളെ ഞാൻ ഒന്നൂടെ എന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു...... പതിയെ ഞങ്ങളെ കണ്ണുകൾതമ്മിൽ ഉടക്കി...... അവളെ ആ കാന്തകണ്ണുകൾ എന്നെ കൂടുതൽ അവളിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിച്ചു, അവളെമുഖത്തേക്ക് എന്റെമുഖം അടുപ്പിച്ചു..... എന്റെ ചുണ്ടുകൾ അവളുടെ നെറ്റിയിലും കവിളിലും എല്ലാം തൊട്ട്തലോടി പോയ്.... അവളൊന്ന് നീട്ടി ശ്വാസം വലിച്ച്കൊണ്ട് എന്നിലേക്ക് അടുത്തു..... പതിയെ പതിയെ എന്റെ ആദരങ്ങൾ അവളെ ആദരങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞു......... അവളെ ആ ചുവന്നആദരങ്ങളിൽ പതിയെയൊന്ന് കടിച്ചു...... പെട്ടെന്ന് അവൾഎന്നെ ഇറുക്കി പിടിച്ചു,...... ഈ കാറ്റുവന്നു കാതിൽ പതിഞ്ഞു... നീ എന്നുമെന്നും എന്റേത് മാത്രം... ഉരുകുമെൻ നിശ്വാസമായ്....... ......................................................
..................................................... എൻ മൗനങ്ങൾ നൽകും സംഗീതമേ.. ----------------------------------------------------------------- കൺചിമ്മാതെകാകാൻഎന്നോമലേ.. --------------------------------- [ഇശ] ഫാനിന്റെ കാറ്റ് കൊണ്ട് കർട്ടൻ പാറിയപ്പോൾ പ്രകാശം കണ്ണിൽ പതിച്ചു അള്ളോഹ് നേരം വെളുത്തോന്ന്പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ഞെളിഞ്ഞുകൊണ്ട്എണീക്കാൻ നോക്കിയപ്പോപറ്റുന്നില്ലാ... നോക്കിയപ്പോ ഇക്കാന്റെ ബലിശ്ട്ടമായ കൈകൾ കൊണ്ട് എന്നെ ചുറ്റിപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.. ഇന്നലെ നടന്നതൊക്കെ ഒന്നൂടെ മനസ്സിലൂടെ ഓടിച്ചു വിട്ടു, ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വിടർന്നു....കുറച്ചുനേരം ഇക്കാനെ നോക്കി അങ്ങനെ കിടന്നു, പാറികളിക്കുന്ന മുടിയും, കട്ടതാടിയും uff... 🙈🔥
ഈ കൊരങ്ങന് ഇത്രേം മൊഞ്ജ്ഉണ്ടോ റബ്ബേ.... കണ്ട്രോൾ ഇഷാ... കണ്ട്രോൾ.... ഇവിടെ നിന്ന വേറെവല്ലോം നടക്കും, ഇക്കാന്റെ കൈ എന്നിൽനിന്നും എടുത്ത് മാറ്റി, ഞാൻ ബെഡിൽനിന്നും എണീറ്റ് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി..... വുളുഹ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മുഖത്തേക്ക് വെള്ളം മുഖത്തേക്ക് ഒഴിച്ചതും,, ചുണ്ടിൽ എന്തോ നീറ്റൽ പോലെ...... അപ്പോഴാ ഓർമ്മവന്നേ മ്മളെ കോന്തൻ കെട്ടിയോൻ ഇന്നലെ തന്ന ഗിഫ്റ്റ്ആണെന്ന്..... ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കും... ഫ്രഷ് ആയി പുറത്തേക് വന്നപ്പോൾണ്ട് മിച്ചുക്ക ഷെൽഫിൽ എന്തൊക്കെ തിരയുന്ന്, എന്നെ കണ്ടതും കലിപ്പ്മൂഡിൽ എന്നെയൊരു നോട്ടം,
ഞാൻ ഇളിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്കാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് എന്ത്പറ്റിന്ന്എന്താ തിരയുന്നെന്ന് ചോദിച്ചതും എന്റെ കാത്പൊട്ടിക്കും വിധത്തിൽ എന്നോട് ഉച്ചത്തിൽ ഷൗട്ട് ചെയ്തു... ഞാൻ പിന്നെ മിണ്ടാൻ പോയില്ല, എന്തേലും ആവട്ടെ.... ഞാൻപ്പോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ.... ഇടക്ക് ഓരോ സ്വഭാവ..... ഞാൻ നിസ്കാരംഎല്ലാം കഴിച്ച് താഴേക് പോയി, ഉമ്മി കിച്ചണിൽ കേറിയിട്ടുണ്ട്, ഒപ്പം റിച്ചുവും ഉണ്ട്, എന്താ റിച്ചു ജിമ്മിൽഒന്നും പോണില്ലേ.... (ഇശ) ഏയ് ഇല്ലായെ...... ഇന്നൊരു മൂഡില്ല.. (റിച്ചു ) അതെന്ത് പറ്റി, മോനെ ഈ ബോഡി ഒക്കെഒന്ന് ഫിറ്റ് ആക്കിക്കോ, എന്നാലേ പെൺപിള്ളേർ വളയൂ..അല്ല റിച്ചു നീ മിച്ചുന്റെ അനിയൻ തന്നേയല്ലേ.... (ഇശാ ) അതെന്താ ബാബി ഇങ്ങക്ക് ഒരു ഡൌട്ട്, ഹേo..... (റിച്ചു )
ഏയ് ഒന്നുല്ല, മിച്ചുക്കന്റെ ലുക്ക് ഒന്നും അനക്ക് കിട്ടീല അതോണ്ട് ചോയ്ച്ചതാ.... (ഇശാ ) ബാബിയോയ്, ഇങ്ങനെ കാകുനെ പൊക്കിയടിക്കാൻ മാത്രം കാകു എന്ത് തന്നു, (റിച്ചു ) ഏയ് ഒന്നുല്ല,(ഇശാ ) (ഈ ചെക്കൻ വേറെലെവൽ ആണ് വടി കൊടുത്ത് അടിവാങ്ങേണ്ടന്ന് കരുതി ഇക്കാക്കുള്ള ചായയും എടുത്ത് മെല്ലെസ്കൂട്ട് ആവാൻ നിന്നതും റിച്ചു എന്റെ മുന്നിലായ് വന്നുനിന്നു. ) എന്താ ബാബി എങ്ങോട്ടാ മുങ്ങുന്നെ.... (റിച്ചു ) മുങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ, മുങ്ങാൻ ഇവിടെ വെള്ളംന്തേലും ണ്ടാ..... (ഇശാ ) ഉഫ്, ന്റെ പൊന്നോ എന്ത് ദുരന്തമാണെ, ഈ വർഷത്തെ ബെസ്റ്റ് ചളിക്കുള്ള അവാർഡ് ബാബിക്ക് തന്നേ കിട്ടും....(റിച്ചു ) റിയലി..... ഃഊൗ ഇക്ക് സന്തോഷംകൊണ്ട് നിക്കാനും ഇരിക്കാനും വയ്യേ.....
റിച്ചു ശെരിക്കും എനിക്ക് തന്നേ ആ അവാർഡ് കിട്ടോ..... (ഇശു ) (ഈ ബാബി എന്നെ ആകുകയാണോ അതോ ശെരിക്കും ബുദ്ധില്ലായ്മയാണോ... എന്റെ കാകുനെ സമ്മതിക്കണം.... ) എന്താ റിച്ചു നീ പിറുപിറുക്കുന്നെ... എനിക്ക് തന്നേ കിട്ടൂലെ... (ഇശ) ഹേo പിന്നെന്താ സംശയം ഇക്കൊല്ലത്തേ അവാർഡ് മ്മളെ ബാബിക്ക് ഉള്ളതാ, ഇനിപ്പോ ആരേലും ആ സ്ഥാനംതട്ടി എടുത്താൽ മ്മളെ ചൂടൻ കാകു അവരോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് വേടിച്ചുതരൂലേ..... (റിച്ചു ) (ച്ചെ ആകെ പാളിപോയല്ലോ, ഓനെ ആകാൻ നിന്നഞാൻ അതിന്റെ പതിമടങ് എന്നെ വാരി, ചമ്മൽ പുറത്ത് കാണിക്കാതെ അവനോട് പറഞ്ഞു... ) പിന്നല്ല, ഒരു പൂ ചോദിച്ചാൽ എന്റെ മിച്ചുക്കാ പൂന്തോട്ടം വരെ തരും,
ആ ഇക്കാക് അവാർഡ് മേടിച്ചുതരൽ വെറും സില്ലി മാറ്റർ...... (ഇശ) ഹൂ ഹു...... അറിഞ്ഞില്ല ആരും പറഞ്ഞുല്ലന്നും പറഞ്ഞ് തോൾ കുലുക്കികൊണ്ട് സ്റ്റയർ കയറാൻ നിന്നതും മിച്ചുക്കയുണ്ട് സ്റ്റയർ ഇറങ്ങി വരുന്നു, വിത്ത് കലിപ്പും വല്ലാത്ത ജാതി കെട്ടിയോൻ തന്നേ.. റിച്ചു ചിരിച് കൊടുത്തപ്പോ ഓനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി, ഓൻ പേടിച് ചിരിനിർത്തി..... പിന്നെ എന്റെമേലായി നോട്ടം എന്ത് ബാദയാണോവോ കൂടിയേ.... ഇന്നലെ വരെ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ..... ഞാൻ ഇക്കാക് നേരെ ചായനീട്ടി, അത് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാതെ ഉമ്മാ ചായന്നും പറഞ്ഞ് ഇക്ക കിച്ചണിലേക്ക് പോയി..... അപ്പോഴുണ്ട് റിച്ചു തോളും കുലുക്കി കൊണ്ട് ഇളിക്കുന്ന്....
എന്താ ബാബി നേരത്തെ പറഞ്ഞെ, പൂ ചോദിച്ചാൽ പൂന്തോട്ടം തരുന്ന കെട്ടിയോൻ..... ഹഹ ഹഹ.... എന്തൊക്കെർന്ന്.... (റിച്ചു ) ഓനെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി പോടാ പട്ടിന്ന് വിളിക്കാൻ നിന്നതും ഇക്കയുണ്ട് അതെ സ്പീഡിൽ കിച്ചണിൽനിന്ന് വരുന്ന്, എന്റെ കയ്യിലുള്ള ചായ വെടിക്കാൻ നിന്നതും റിച്ചു അതെടുത്ത് ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിച് കൊണ്ട് ഗ്ലാസ് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നു, എന്നിട്ട് ഇക്കാനോടായി പറഞ്ഞു, തരുമ്പോൾ കുടിക്കണം എന്ന്, അതെനിക്ക്ഇഷ്ടായി... റിച്ചു നീ മുത്താണ് മുത്ത്...... മ്മളെ കെട്ടിയോൻ എന്നെ നോക്കി പല്ലിറുമ്പി കൊണ്ട് മേലേക്ക് കേറിപോയി...... ഞാൻ വേം കിച്ചണിലേക്ക് പോയി...
ചായയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ടേബിളിൽ കൊണ്ടോയി വെച്ചു... ഉപ്പ റിച്ചു എല്ലാരും കഴിക്കാൻ വന്നിരുന്നു...... മോളെ.... നീ മിച്ചുനെ വിളിച്ചില്ലേ.. (ഉപ്പ ) ഇല്ലാ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വരാംന്നും പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞതും ഇക്കയുണ്ട് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മാറ്റി ബാഗും തോളിൽഇട്ട് സ്റ്റയർ ഇറങ്ങിവരുന്ന്.. ഇന്നെന്താ ഇത്ര നേരത്തെയാവോ... ഇക്കഎന്റെടുത്ത് എത്തിയതും ഞാൻ ഇക്കനോട് കഴിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു..... ഇക്ക അത് കേൾക്കാത്തത് പോലെ തിരിഞ്ഞ് നടന്ന്.. മിച്ചു.... വല്ലതും കഴിക്കടാ.. (ഉമ്മ) ഇക്ക് വേണ്ട വിശപ്പില്ലന്നും പറഞ്ഞ് നടന്നതും... പെട്ടെന്നാണ് പിറകിൽ നിന്ന് ഉപ്പാന്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നത്... മിച്ചു.... കഴിച്ചിട്ട് പോ..... (ഉപ്പ )
ഇത് കേട്ടതുംഇക്ക സ്വിച്ഇട്ടപോലെ നിന്നു. എന്നിട്ട് കഴിക്കാനായി വന്നിരുന്നു, ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് രണ്ട് ചപ്പാത്തിഇട്ട് കൊടുത്തു, അതിൽ ഒരെണ്ണം കഴിച്ച് ചായയുംകുടിച് കൈ കഴുകി പുറത്തേക് പോയി.. അപ്പോഴാണ് ഇക്കാക്ക് കൊണ്ട്പോകാനുള്ള ഫുഡ് കൊടുത്തില്ലാന്ന് ഓർമ്മ വന്നത്, ഞാൻ വേം ഫുഡ് എല്ലാം ലഞ്ച്ബോക്സിൽ ആക്കി മുറ്റത്തേക്ക് പോയി, ഇക്കാക് ഫുഡ് നീട്ടിയതും എന്നേനോക്കി പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് ഇക്ക വണ്ടിയിൽ കയറി പോയി...... ആകെ എന്തോപോലായി.... റിച്ചു എന്നെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് എന്തോ ആകെ വല്ലാതായി,നിറഞ്ഞു വന്നകണ്ണ് തുടച്ചു റിച്ചുനെ നോക്കി ഒരു കൃത്രിമ ചിരി ചിരിച്ചു..
ഇക്കാക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലേ ചുമ്മാ എന്നെ കളിപ്പിക്കുകയാണോ..... ആ എന്തേലും ആവട്ടെ, ഓരോന്നും ആലോചിച് കിച്ചണിൽ പണി എടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് റിച്ചു അവിടേക്ക് വന്നത്..... ബാബി..... സോറിട്ടാ..... (റിച്ചു ) എന്തിന് സോറി.... (ഇഷ) നേരത്തെ കളിയാക്കിയതിന്, ഞാൻ ജെസ്റ് തമാശക്ക് ചെയ്തതാ ബാബിക്ക് ഫീൽ ആയോ.... (റിച്ചു ) ഇല്ലെടാ ചെക്കാ.... ഞാൻ അത് തമാശയായി തന്നെയാ എടുത്തേ.. (ഇശാ ) എന്നാ എനിക്ക് കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ടാകി താ.... (റിച്ചു ) അവിടെയിരി ഇപ്പൊണ്ടാകി തര. അങ്ങനെ ഞാനും ഓനും കൂടെ ബൂസ്റ്റ് ഒക്കെ കുടിച് കറിക്ക് ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തു..... മിച്ചുനെ പോലെഒന്നും അല്ല റിച്ചു, കലിപ്പ് ഉണ്ട് ആവിശ്യത്തിനെ എടുക്കൂ ആൾ പച്ച പാവം ആണ്... ---------------------------------[ആസിൽ ]
അവളെ അവിടെയാകി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ആകെകൂടെ ഒരു മ്ലാനത, റൂമിലേക് പോയി കുറച്ച് നേരം കിടന്നു, കണ്ണടച്ചാൽ അവളെ മുഖംആണ് മനസ്സിൽ തെളിയുന്നത്. പെട്ടെന്നാണ് ഫോൺ റിങ് ചെയ്തത്, അറിയാത്ത നമ്പർ ആണല്ലോ, കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ചെവിയിലേക്ക് വെച്ചതും, വിളിച്ചയാളെ കണ്ടെത്താൻ അധികസമയം ഒന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല, തനുആണ് വിളിച്ചത്... എന്താ തനു.... ഇതാരെ ഫോണിൽന്നാ.... (ആസി ) എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫോണിൽന്നാ...(തനു ) അമ്പടി കേമി ചെന്നുകേറിയില്ല അപ്പോഴേക്കും ഫ്രണ്ടും ആയോ....(ആസി ) പിന്നല്ല, അവളെ പേര് വൈശാലി ന്നാ പാവാണ്, നല്ല സ്വഭാവവും ആണ്, അവൾക്ക് മ്മളെ കാര്യമൊക്കെ അറിയാം.... (തനു )
ഹ്മ്മ്, അവളോട് എനിക്ക് പഴയെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്റെ സങ്കടം ആരോട് പറയുംഅവളോട് പറഞ്ഞ ആ പാവത്തിന് ഇതൊന്നും താങ്ങാൻ കഴിയില്ല....... എന്നോട് ഇടക്ക്ഇടക്ക് പറയുന്നത, എനിക്ക് ഉമ്മേം ഉപ്പയും ഇല്ലേൽ എന്താ, ഇക്കാനെ കല്ലിയാണം കഴിച്ച എനിക്ക് ഉപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും കിട്ടുവല്ലോ, മാത്രല്ല രണ്ട് അനിയൻമാരെയും, അവൾ പറഞ്ഞഓരോ വാക്കും മനസ്സിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി..... ഹലോ.... ആസിക്കാ..... ഇങ്ങള് എന്താ മിണ്ടാതെ.... ഹലോ കേൾക്കാനില്ലേ... (തനു.... ) അവളോട് ഒന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, എന്റെ സംസാരം എല്ലാം ഇടറുന്ന പോലെ..... അവളോട് ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു................കാത്തിരിക്കൂ.........
