💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 48
രചന: ഷഹല ഷാലു
ഹലോ എല്ലാരുംമ്മളെ മറന്നാ... ണ്ടാവൂലാന്ന് കരുതുന്നു.... സ്റ്റോറിയുടെ ആ ടച് വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അത്കൊണ്ട് കഥഎവിടം വരെ ആയീന്ന് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം....... --------------------------------- മിഷാൽ ഇശാ കല്ലിയാണം കഴിഞ്ഞ്, തമ്മിലുള്ള ശത്രുദ തെറ്റ്ധാരണ എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി, സഹീർ സഫ്ന അവരെ പ്രോബ്ലം തത്കാലതെക്ക് അവസാനിച്ചു, പിന്നെ ജാസി, ഐഷു എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു, ആദി സിംഗിൾ ആയി നടക്കുന്നു, വളരെയതികം സ്നേഹത്തോടെ കഴിഞ്ഞ മിച്ചു നേരം പുലർന്നപ്പോൾവെറുതെ കലിപ്പായി കൊണ്ട് ഇശുനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നു.. , ആസിയോട് അവന്റെ ഉമ്മ തനുവുമായുള്ള റിലേഷൻ ഷിപ് കട്ട് ചെയ്യാൻ അവശ്യപെട്ടു, അവൻ അവളെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി അവളെ നല്ല ഒരു കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി.. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അവളെയും ഓർത്ത് ഇരിക്കുന്നതിനിടെ അവന്റെ ഫോണിലേക് തനു അവളെ കൂട്ടുകാരിയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു, പക്ഷെ അവൻ അവളോട് ഒന്നും തന്നേ നല്ലത്പോലെ സംസാരിച്ചില്ല. --------------------------------- ഇതുവരെയാണ് കഥഎത്തിയത് ഇനി താഴേക്ക് ബെരി.... 😆 --------------------------------- 💓ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി💓 🍁 ---------------------🍁
💕PART--48💕 --------------------------------
അവളോട് ഒന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, എന്റെ സംസാരം എല്ലാം ഇടറുന്ന പോലെ..... അവളോട് ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു..... ഉമ്മാക്ക് അവളെ ഞാൻ നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും തന്നേ ഇഷ്ടമല്ല ഉമ്മിക്ക് പണമാണ് മുക്യം... സ്വത്ത് ഇല്ലാന്നേ ഒള്ളു ആളൊരുപാവമാണ്, ഉമ്മാക്ക് അവളെ മരുമോൾ ആയികാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ സങ്കടപെടേണ്ടിവരില്ല.... ഒരു യതീം പെണ്ണല്ലേ അവൾ, പാവം ഒരുപാട്മോഹിപ്പിച്ചു ഞാൻ അതിനെ, ഇനിയും മോഹിപ്പിച്ചു ആശ കൊടുത്താൽ പടച്ചോൻ പൊറുക്കില്ല എന്നോട്... ഇനി ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ട്പോകുന്നത് ശെരിയല്ല, പക്ഷെ അവളോട് ഞാൻഇത് എങ്ങനെപറയും, പടച്ചോൻ എന്തെങ്കിലുംഒരു വഴി കാണിച്ച് തരും..... ഓരോന്നും കണക്ക്കൂട്ടി കണ്ണടച്ചുകുറച്ചുനേരം കിടന്നു, --------------------------------- [ഇശ]
മിച്ചുക്കയാണെൽ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നുമില്ല, എന്തിന്റെ കേടാമൂപ്പർക്ക്, ഞാൻ ഫോൺ ബെഡിലേക്കിട്ട് താഴേക്ക് പോയി, റിച്ചു സോഫയിൽ ഉമ്മാന്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് ഫോണിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്, ഉമ്മ അവന്റെ മുടിയിൽ തലോടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു...ഹൌ എന്നാ ബർകത്ആണേയ് കാണാൻ 😆 ഞാൻ ഉമ്മാടെ അപ്പുറത്ആയി ചെന്നിരുന്ന് റിച്ചുന്റെ തലക്ക് ഒരു കൊട്ട് കൊടുത്തു അവൻ എന്നെയൊന്നു നോക്കി ഉമ്മാന്റെമടിയിൽനിന്നും എണീറ്റ് ഓന്റെ റൂമിലേക് പോയി.... ടാ റിച്ചു... എങ്ങോട്ടാ... എന്നവന്റെ പുറകിൽനിന്ന് വിളിച്ചുചോദിച്ചു അവൻ എന്നെ ഒന്ന്നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ റൂമിൽകയറി വാതിൽ അടച്ചു.....
ഇവന്പ്പോ എന്താ പറ്റിയത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ..... ഞാൻ ഉമ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞതും ഉമ്മഎന്നോട് മിണ്ടാതെ ഉമ്മാന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയി ഞാൻ പിന്നാലെ പോയതും ഉമ്മ ഡോർ അടച്ചു..... നിരാശയോടെ ഞാൻ സോഫയിൽ ചെന്നിരുന്നു..... അല്ലാഹ് ഇവർക്കൊക്കെ ഇത് എന്ത് പറ്റി, ആകെകൂടെ സങ്കടം വരാൻ തുടങ്ങി..... ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോ ഓരോന്ന് വന്നോളും...... സോഫയിൽ തലചായ്ച്ച് കിടന്നു, എപ്പോഴോ ഉറങ്ങിപോയി.... പിന്നെഎണീക്കുന്നത് റിച്ചുന്റെ കല പില കേട്ടാണ്, അവിടുന്ന് വേം കൊട്ടിപിടഞ്എഴുനേറ്റ് സമയം നോക്കുമ്പോ 5:00കഴിഞ്ഞു, ആരും എന്നെയൊന്ന് വിളിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ വേം റൂമിലേക് പോയി വുളുഹ് എടുത്ത് നിസ്കരിച്ച് കിച്ചണിലേക്ക് പോയി,
കിച്ചണിൽ ഉമ്മ ചായയുണ്ടാകാൻ നിൽക്കുകയാണ്, ഉമ്മി.... ഇങ്ങള് എന്തിനാ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നേ ഞാൻഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെഎന്നും പറഞ്ഞ് ഉമ്മാന്റെടുത്ത്ന്ന് പാത്രം വാങ്ങി വെള്ളംഎടുത്ത് ഗ്യാസിൽ വെച്ചു... ഉമ്മ എന്നെനോക്കി മുഖം തിരിച്ചുകൊണ്ട് കിച്ചണിൽന്ന് പോയി....... എന്താ റബ്ബേ ഉമ്മാക് പറ്റിയെ, രാവിലെ ഒരു കടുവ ഇവിടുന്ന് പോയി അതെന്ത് ബാധ കൂടിയതാണാവോ.... ഇപ്പൊ തെ ഉമ്മയും റിച്ചുവും.... ഓരോന്നും ആലോചിച് നിന്ന് ചായ തിളച്ച് പൊന്തിയത് അറിഞ്ഞില്ല, വേഗം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത്, മൂന്ന് ഗ്ലാസ് എടുത്ത് ചായഅതിലേക് ഒഴിച് ഹാളിലേക്ക് പോവാൻ നിന്നതും, ഉമ്മ കിച്ചണിലേക്ക് കയറി വന്നു, എന്നിട്ട് വേറെ ഒരുപാത്രം എടുത്ത് അതിൽ വെള്ളംആക്കി ഗ്യാസിൽ വെച്ചു....
ഉമ്മാ.... ഇങ്ങള് എന്താ ഉണ്ടാകുന്നെ ചായ ആണോ അതല്ലേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെ...... ഇതാ ചായഎന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉമ്മാക്ക് നേരെ ചായനീട്ടി, എന്നെപോലും ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉമ്മ ചായഗ്ലാസ് എന്റെ കയ്യിൽനിന്നും വാങ്ങി ചായ സിംഗിലേക്ക് ഒഴിച്ചു.... എന്നിട്ട് എന്നെ കനപ്പിച്ച് ഒന്ന് നോക്കി.... ഉമ്മ ആദ്യമായ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് എന്റെകണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല, കണ്ണുകൾ അനുസരണയില്ലാതെ നിറഞ്ഞ്ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി...... അതിനെ വകഞ്ഞ് മാറ്റി റിച്ചുനുള്ള ചായയുമായി ഹാളിലേക്ക് പോയി, അവൻ എന്നേകണ്ടതും എണീറ്റ് പോകാൻ നിന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അവന്റെ കൈപിടിച്ച് എനിക്ക് അഭിമുഗമായി നിർത്തികൊണ്ട് ചോദിച്ചു.....
ടാ നിനക്കും ഉമ്മിക്കും ഇതെന്ത്പറ്റിയടാ... ഞാൻ എന്തേലും തെറ്റ് ചെയ്തോ എന്താണേലും ഒന്ന് തുറന്ന് പറ, എന്നാലല്ലേ എനിക്ക്അത് തിരുത്താൻ പറ്റൂ.... ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾകൂടെ ഇങ്ങനെമിണ്ടാതെ നടന്നാൽ എനിക്ക് ആരാ ഇവിടെ... അതൊന്നും ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, എന്നാലും ബാബി ഞങ്ങളൊക്കെ ബാബിനെ ഒരുപാട് വിശ്വസിച്ചു, ഞങ്ങളോട്ഇത് വേണ്ടീർന്നില്ല.. (റിച്ചു ) ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുന്നാ പറയുന്നേ, എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. (ഇശ) എങ്ങനെ മനസ്സിലാവാനാ, എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല പിള്ള ചമയുന്നോ, ബാബി മാറിയേ എനിക്ക് പോയിട്ട് വേറെപണിയുണ്ട്ന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ എന്നെ തള്ളിമാറ്റികൊണ്ട് പുറത്തേക് പോയി......
ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ നിൽകാനെ എനിക്ക് കഴിഞൊള്ളു, നിറഞ്ഞ് വന്ന കണ്ണുകൾ തുടച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉമ്മാടെ അടുത്തേക് പോയി, ഉമ്മ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിനും പറയുന്നതും ഒന്നും തന്നേ മിണ്ടിയില്ല, സങ്കടം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ റൂമിലേക് പോയി ബെഡിൽമുഖം പൊത്തി കുറെകരഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഫോണിലേക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു... മിച്ചുക്കയാണെന്ന് കരുതി ഞാൻ വേഗം ഫോൺ ഓപ്പൺ ആക്കി... പക്ഷെ ഇക്കഅല്ലായിരുന്നു ഒരു unknown നമ്പറിൽനിന്നാണ് മെസ്സേജ്... "Hai.... ഞാൻ ആരാണെന്നോ എന്താണ്എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല വൈകാതെ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നീ വാട്സാപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്ക് ഞാൻ അതിൽ ഒരുപിക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്... "
എന്നായിരുന്നു മെസ്സേജിൽ എന്തൊക്കെ ഒരു പന്തികേട് പോലെ ഞാൻ വേഗം വാട്സാപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി, ആ നമ്പറിൽനിന്നുള്ള മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഒരു ചിരിക്കുന്ന സ്മൈലിയും അതിന് താഴേ ഒരു ഫോട്ടോയും , ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത്, ആ ഫോട്ടോ കണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല..... മിച്ചുക്കാ..... അതെ മിച്ചുക്കയും ഒരുപെണ്ണും അഭിമുഗമായി ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നപിക്.... പെണ്ണിന്റെ മുഖം കാണാൻ ഇല്ലാ, പക്ഷെ മിച്ചുക്കാടെ മുഖം വ്യക്തമായി കാണാം..... ഏയ് ഇത് ഇക്കയാവില്ല, ഞാൻ ഒന്നൂടെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കി, അതെ ഇക്കതന്നേ അതെ ഷർട്ട് അതെ പാന്റ്.. ശരീരം ആകെ തളരുന്നപോലെ......
ഞാൻ ഉടനെ തന്നേ ആ നമ്പറിലേക് മെസ്സേജ് അയച്ചു, പക്ഷെ ഫലംഉണ്ടായില്ല അപ്പോഴേക്കും എന്നെ ബ്ലോക്ക് ആകിയിരുന്നു, കാൾ ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ സ്വിച് ഓഫ്.. അല്ലാഹ് എന്താ ഇത് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ... എന്താ ഇത്, ഇക്കാനെ എന്നിൽനിന്ന് അകറ്റാൻ വേണ്ടി ആരോ കളിക്കുന്ന കളിയാണ് ഇത്, എന്റെ മിച്ചുക്കയല്ല ഇത്..... എന്റെ ഇക്കാക് ഇങ്ങനെ ഗേൾ ഫ്രെണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല, എന്റെ ഇക്കആവല്ലേ ഇത്... ഓരോന്നും ആലോചിച് മുറിയിൽ തന്നേ ഇരുന്നു, നേരം ഏറെഇരുട്ടിയിട്ടും മിച്ചുക്ക ഇത് വരെവന്നില്ല, ഒന്ന് വിളിച്ചുനോകാം എന്ന്കരുതി ഫോൺ എടുത്ത് ഇക്കാക്ക് ഡയൽ ചെയ്തു, റിങ് ഉണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല, രണ്ട്മൂന്നു തവണ വിളിച്ചപ്പോൾ എടുത്ത്,
ഞാൻ എന്തേലും ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് കുരച്ച്ചാടികൊണ്ട് പറഞ്ഞു, "എന്തിനാ വിളിച്ചുശല്ല്യം ചെയ്യുന്നേ, ഞാൻ എനിക്ക് സമയം ആവുമ്പോൾ വന്നോളാം, ചെലപ്പോ വന്നില്ലന്നും വരാം, അതൊന്നും നിന്നെ ബാദിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല, ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് പോവോ... ശല്ല്യം..... " ഞാൻ വേം കാൾ കട്ട് ചെയ്തു, ഫോൺ നെഞ്ചോടടുപ്പിച്ചു കുറെ കരഞ്ഞു..... ചെ....ഞാൻ എന്തിനാ ഒട്ടും ഉളുപ്പും നാണവും ഇല്ലാതെ അവന്റെ പുറകെ പോകുന്നെ, എനിക്ക് ഇതെന്താ പറ്റിയെ.... മിച്ചുക്കാന്ന് വെച്ച എനിക്ക്ജീവനാ...... പക്ഷെ ഇക്കാക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, സ്നേഹം അറിഞ്ഞോണ്ട് തരേണ്ടതല്ലേ, ഒരാളെ ഒരിക്കലും ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപെടുത്താൻ കഴിയില്ല,
ഇനി ഇക്കാക് ഞാൻ ഒരു ശല്ല്യമായി പോകില്ല....... ഓരോന്നും മനസ്സിൽ കണക്കുകൂട്ടി പുതപ്പ് മേലിലൂടെ ഇട്ട് കണ്ണടച്ചുകിടന്നു..... മിച്ചുക്കയുമായുള്ള ഓരോ നിമിഷവും മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി..... ഞാൻ പോലുമറിയാതെ മിഴികളിൽ നനവ് പടർന്നു...... --------------------------------- [മിഷാൽ ] രാവിലെഅവളോട് കലിപ്പായി കൊണ്ട് ഓഫീസിലേക്ക് വന്നതിന് ഒരുകാരണം ഉണ്ട്, അത് വഴിയേപറയാം, ഇവിടെവന്നപ്പോഴോ എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടി, MAC കമ്പനിയിലേക്ക് മെയിൽ അയക്കാൻ പറഞിട്ട്ആ സിയ അത്ചെയ്തിട്ടില്ല, അവൾ ആണേൽ ഇന്ന് ലീവും, അവൾ ചെയ്യുന്നില്ലേൽ എല്ലാം നോക്കേണ്ടത് ആ സിദ്ധുവാണ്,
അവൻആണേലോ ഇത് വരെ ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, മെയിൽ അയക്കേണ്ട ടൈമുംകഴിഞ്ഞ്, അവളെക്യാമ്പിനിൽ പോയി ലാപ്എടുത്ത് കഴിയുംവിധം സ്പീഡിൽ ഞാൻ മെയിൽ അയച്ചു, പക്ഷെ ഫലം ഉണ്ടായില്ല അവർ മെയിൽ റിജെക്റ്റ് ചെയ്തു..... ഷിറ്റ്..... 😡👊 ദേഷ്യംകൊണ്ട് ലാപിലേ കീബോർഡിൽ ആഞ്ഞ്അടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയറിൽ ഒരു തട്ട് കൊടുത്ത് എണീറ്റതും.... ഡോറിന് അടുത്തായി ചാരിനിന്ന് ഒരു തരം വെപ്രാളത്തോട് കൂടെ സിയ എന്നെനോക്കി നിൽക്കുന്ന്.... അവളെകണ്ടതും എന്റെ സകല നിയന്ത്രണവും വിട്ട്, അവളെഅടുത്തേക്ക് പോയികൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ ഷൗട്ട് ചെയ്തു, അവൾ നിന്ന് കണ്ണ് നിറക്കാൻ തുടങ്ങി....
കണ്ണ് നിറച്ചിട്ട്ഒന്നും കാര്യമില്ല, തന്നജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേൽ ഈ പണിക്ക് നിൽക്കരുത്, ഒറ്റവീക് വെച്ച് തന്നാൽ ഉണ്ടല്ലോ..... (മിച്ചു ) സാർ സോറി സാർ, മനഃപൂർവം അല്ല, ഇന്നലെ തീരെ വയ്യായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് വരാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതിയതല്ല, പക്ഷെ, സോറി സാർ ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ആവർത്തിക്കില്ല.... (സിയ) എനിക്ക് ഒന്നും കേൾക്കണ്ട.... i say get out...... 😡😡എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ അലറിയതും മറ്റുള്ള എംപ്ലോയീസ് എല്ലാം ജോലിചെയ്യുന്നത് നിർത്തി ക്യാമ്പിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൂടി, സിദ്ധാർത്ത്...........എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചതും അവൻ ക്യാമ്പിനിലേക്ക് ഓടിയെത്തി.....
സാർ..... എന്താ സാർ...... (സിദ്ധു ) നീ ഇവളെ വിളിച്ചുപോയെ അല്ലേൽ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഇവളെ ഞാൻ വല്ലോം ചെയ്ത് പോവും എന്ന് സിയയെ ചൂണ്ടികൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സിദ്ധു അതിന്ശെരിവെച്ച് അവളെയും വിളിച്ച് ക്യാമ്പിനിൽനിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി...... തലയാകെ പെരുക്കുന്നത് പോലെ... അപ്പോഴാണ് ടേബിളിൽ അവളെ ലാപ് കണ്ടത്, മെയിൽ അയക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തതാണ്..... ഞാൻ അതുമായി അവളെ ക്യാമ്പിനിലേക്ക് പോയി, അവൾ ടേബിളിൽ തലവെച്ച് കരയുകയാണ്, എന്തോ അത് കണ്ടപ്പോ വല്ലാതായി, സിയാ...... (മിച്ചു ) (ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചതും അവൾ ഞെട്ടികൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് എഴുനേറ്റ് നിന്നു.)
ഇതാനിന്റെ ലാപ്, പിന്നെ ഇനി ഇത് റിപീറ്റ് ചെയ്യരുത് എല്ലാപ്രാവിശ്യവും ഞാൻ ക്ഷമിച്ചെന്ന് വരില്ല..... (മിച്ചു ) സോറി സാർ, ഇനി ഉണ്ടാവില്ല(സിയ) ഹം ഓക്കേ... ടേക്ക് കെയർ... (മിച്ചു ) അവൾക്ക് ആ ലാപ് കൊടുത്ത്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ക്യാമ്പിനിലേക്ക് പോയി.... കുറച്ച് വർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാന്റീനിലേക്ക് പോയി...... ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സിയ എന്റെടുത്തായിവന്നിരുന്നത്, അവളെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച് കൊടുത്തു... അത്പോലെ അവൾ എനിക്കും.... അവൾ എന്നോട് ഒന്നും തന്നേ മിണ്ടുന്നില്ല, ഞാൻമിണ്ടാൻ പോയതും ഇല്ലാ..... അപ്പോഴേക്കും ഫുഡ് ടേബിളിൽ എത്തി, അവളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഫുഡ്കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി, സാർ..... എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു..... (സിയ) ഹ പറഞ്ഞോളൂ...... (എന്ന്ഞാൻ ഫുഡിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു..... )
അത് പിന്നെ..... സാർ എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ വേണം ഈ എംപ്ലോയീ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ചെറിയഎന്തേലും ഒരു പ്രൊമോഷൻ, പ്രൊമോഷൻ വേണം എന്നില്ല സാലറി കൂട്ടിതന്നാലും മതി... (സിയ) അവൾപറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ ഫുഡ്കഴിക്കുന്നത് നിർത്തി അവളെനോക്കി..... സാർ പറ്റില്ലഎന്ന് പറയരുത്, പെട്ടെന്ന് വേണമെന്നില്ല, പതിയെ മതി, ഞാൻ ജോലിക്ക്പോയി കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ തിന്ന് കുടിച് പോകുന്നത്,ചെറുതിലെ ഉപ്പമരിച്ചു, പിന്നെ ഞാനും ഉമ്മയും തനിച് ആയി, എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവൾ സെന്റി ആവാൻ തുടങ്ങി.... ഏയ് ഡോണ്ട് വെറി, നമുക്ക് നോകാം..... ഓക്കേ (മിച്ചു ) (എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. അവൾ എനിക്ക് ഒരുചെറുപുഞ്ചിരി യേകി തിരിഞ്ഞുനടക്കവേ ഞാൻ അവളെ പിറകിൽ നിന്നും വിളിച്ചു,
അവൾ എനിക്ക് നേരെതിരിഞ്ഞ് എന്തിനാ വിളിച്ചേ എന്നുള്ളബാവത്തിൽ എന്നെ നോക്കി..... ഞാൻ ചിരിച്കൊണ്ട് അവളെ അടുത്തേക് നടന്നു.. ) സിയാ.... നിനക്ക് ഇന്ന് എന്റെകൂടെ ഷോപ്പിങ് മോൾ വരെ ഒന്ന് വരാൻ പറ്റോ.... (മിച്ചു ) ഹോ ഓക്കേ.... അതിനെന്താ വരാലോ സാർ ആദ്യമായി എന്നോടൊരു കാര്യം ആവിശ്യപെട്ടത് അല്ലെ . സാർന്റെ കൂടെ എവിടേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടും എനിക്ക് ഒരുപ്രോബ്ലവും ഇല്ല......(സിയ) ഹ്മ്മ് ഓക്കേ.... അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള വർക്സ് എല്ലാം സിദ്ധുനെ ഏല്പിച്ച് നീ പാർക്കിങ് ഏരിയയിലേക്ക് വായോ... (മിച്ചു ) ഓക്കേ സാർ..... (സിയ) ഞാൻ കൈ വാഷ്ചെയ്ത് വേഗം ക്യാമ്പിനിലേക്ക് പോയി, ഫോൺ എടുത്ത് റിച്ചുന് വിളിച്ചു....
ഹലോ..... ന്താ കാകു വിളിച്ചേ... ബാബിക്ക് വിളിച്ചത് എനിക്ക് വന്നതാണോ... (റിച്ചു ) (ഓന്റെ കോപ്പിലെ വർത്താനം മ്മക്ക് ഇങ്ങനെ തരിച്ചുവരാണ് ആവിശ്യം എന്റെആയോണ്ട് കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് ) അല്ലടാ കോപ്പേ... നിനക്ക് തന്നെയാ വിളിച്ചേ.... (മിച്ചു ) ആണോ കാകു..... എന്നാ വേം സൊള്ളാച്ച്....... (റിച്ചു ) ടാ ബാബി എവടെ.... (മിച്ചു ) കാകു.. അത് ചോദിക്കാനാണോ വിളിച്ചത്, ബാബിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചപോരെ എവിടെന്ന്, ബാബി എവിടെആയാലും കാകുഅറിയണ്ട, ഇന്ന് ആ പാവത്തിനെ സങ്കടപെടുത്തിയിട്ടല്ലേ പോയെ.. നല്ലോണം വിഷമംആയിക്ണ് ബാബിക്ക്.... (റിച്ചു ) അത് വിട്.... ഇശുപ്പോ എവിടെന്ന് പറ.... (മിച്ചു )
കാകുന് ഇത് എന്തിന്റെ കേടാ.. ബാബിമുറിയില, ഫുഡ് കഴിച്ച്പ്പോ പോയെ ഒള്ളു.... (റിച്ചു ) ഉമ്മിഎവടെ.... (റിച്ചു ) ഇവിടെണ്ട്...കാകുന് ഇതെന്താ വേണ്ടേ.... (റിച്ചു ) ഹ... എടാ അതില്ലേ പിന്നെല്ലേ.... നാളെ ഇശുന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് (മിച്ചു ) ഹോ അയിന്... (റിച്ചു ) അയിന് അന്റെ കുഞ്ഞമ്മപെറ്റു വെച്ചിട്ട് പോടാ..... (മിച്ചു ) (അല്ലപിന്നെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഓന്റെ തമാശ, ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു, അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട്മൂന്നുതവണ കട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ) ഹ.... ന്താ ന്തിനാ വിളിച്ചേ... പറ (മിച്ചു ) (കുറച്ച് ജാടയിട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓനോട് ചോദിച്ചു ) ന്താ ന്റെ കാകു, ഞാൻ ഒരുതമാശ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തെറ്റി പോയ.. കാകുന്താ പറയാൻ വന്നേ ബാബിടെ ബർത്ഡേയ്ക്ക് പണികൊടുക്കാൻ ആണോ... (റിച്ചു )
ഹ അതന്നെ... നാളെ ഓളെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, പക്ഷെ ഓൾക്ക് അത് അറീല, ഓളെ നല്ലോണം ഇന്ന് സങ്കടപെടുത്ത....(മിച്ചു ) കാകുവേ....അത് വേണോ.. വല്ല എഗ്ഗ്പൊട്ടിച് ഒഴിക്കൽ വെള്ളം ഒഴിക്കൽ അതൊക്കെ പോരെ.....(റിച്ചു ) പോരാ..... ഓളെ ഇന്ന് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം സങ്കടപെടുത്തണം, നീ മാത്രം അല്ല ഉമ്മിയും.. (മിച്ചു ) നടക്കൂല കാകു, ഉമ്മിതീരെ കൂട്ടുനിക്കില്ല, ഉമ്മിക്ക് ബാബിന്ന് വെച്ച ജീവന.... വേറെ വല്ല പ്ലാനും നോക്ക് കാകു ...... (റിച്ചു ) ന്താടാ റിച്ചു കാകുന്റെ മുത്ത് അല്ലെ, ഉമ്മിനെ നീ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്ക്.. നല്ല കുട്ടിയല്ലേടാ....കൂടുതൽ നേരം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഉച്ച മുതൽ രാത്രി വരെ.... (മിച്ചു )
ഹ്മ്മ് ഹം.... ഞാൻ ഒന്ന്ഉമ്മിയോട് പറയട്ടെ..... അല്ല കാകു അപ്പൊ അതായിരുന്നോ ബാബിയോട് ഇന്ന് രാവിലെ മിണ്ടാതെപോയെ...(റിച്ചു) ഹാ അതന്നെ... നീ ഉമ്മാനെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്ക്ട്ടാ...... (മിച്ചു ) അത് ഞാൻ ഏറ്റുകാകു.... (റിച്ചു ) (അങ്ങനെ ഫോൺ വെച്ച്, സിദ്ധുനെ വിളിച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞ് വേം പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് പോയി, സിയ അവിടെ ബാഗുംതൂകി വെയ്റ്റിങ്ങിൽ ആണ്. എന്നെ കണ്ടതും അവൾ എന്റെടുത്തേക്ക് വന്നു..... അവളോട് വണ്ടിയിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ കയറി, മാളിലേക്ക് വിട്ടു..... മാളിൽ എത്തി അവളും ഞാനും കൂടെ ഉള്ളിലേക് കയറി, ഗേൾസിന്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോയി ഇഷുന് മൂന്നുനാൽ കൂട്ട് ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് ഒപ്പം സിയയോടും എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു,
അവൾ കുറെവേണ്ടന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവൾ എടുത്ത്..... ഇതാർകാ ഡ്രസ്സ് പെങ്ങൾക്ക് ആവുംല്ലേ..... (സിയ) ഹാ അതെ എന്നഅർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ തലയാട്ടി..... ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാംകഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബില്ല് പേ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒപ്പം സിയയും... വണ്ടിയിൽ കയറാൻ നിൽകവേ അവൾ പറഞ്ഞു വിശക്കുന്നു വല്ലതും കഴിക്കാംഎന്ന്, ഞാൻ അതിന്ശെരിവെച്ച് കൊണ്ട് അവളെയും കൂട്ടി കഫെയിൽ കയറി, രണ്ട് ബർഗറും രണ്ട് ബദാം ഷേക്കും ഓർഡർ ചെയ്തു.... അതെല്ലാം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടന്ന് ഇറങ്ങി, അവളെ വീട്ടിൽ ആക്കികൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ വേണ്ടന്ന്പറഞ്ഞു, ഇവിടുന്ന് ബസ്സിന് പോയിക്കോളാംന്ന് പറഞ്ഞു....
ഞാൻ അവളെ സ്റ്റാൻഡിൽ ആക്കികൊടുത്ത് നേരെ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് വിട്ടു, റെഡ് സ്റ്റോൺ വെച്ച കപ്പിൾസ് റിങ് വേടിച്ചു.... പിന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ വർക്ക് ഉള്ള ബ്രേസ് ലേറ്റും.... എല്ലാം പാക് ആക്കി, വണ്ടിയിൽകൊണ്ട് വെച്ച് ആദിയോടും ജാസിയോടും ക്ലബ്ലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി ക്ലബ്ബിൽലേക്ക് വിട്ടു, ആസിക്ക് വിളിച്ച് അജിനെയും ആഷിനെയും, ഇശടെ ഉമ്മാനേം ഉപ്പാനെയും കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു, റിച്ചുന് വിളിച്ച് എല്ലാംസെറ്റ് അല്ലെന്ന് ചോദിച്ചു..... ഹ കാകു എല്ലാം സെറ്റ് ആണ്, പിന്നെ ഉമ്മി കലിപ്പിൽ ആണ്.. (റിച്ചു ) അത് നമ്മക് ശെരിയാകാം..... പിന്നെ നീ പോയി ബാബി ഉറങ്ങിയെന്ന് ഉറപ്പ്ആക്..... (മിച്ചു )
ഹ ഞാൻ ഇപ്പൊനോകിയെ ഒള്ളു ഉറങ്ങുവാണ്.... നല്ലോണം കരഞ്ഞിക്ക്ണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാ കിടപ്പ് (റിച്ചു ) സാരല്ലടാ എല്ലാം ശെരിയാകാ, (മിച്ചു ) ഹ. പിന്നേയ് കാകു, റിനുവും അളിയനും ഇപ്പൊ എത്തും, അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്എല്ലാം റിനുവും അളിയനും നോക്കികോളാംന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്...... ഹ എല്ലാം വേഗം വേണം ഇപ്പൊ മണി പത്തായി, കൃത്യം 12:00 എല്ലാം ഉഷാറാകണം, ഫുഡ് എല്ലാം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അവളെ വീട്ടിൽന്ന് ഉള്ളോർ എല്ലാരും ഇപ്പൊ എത്തും കേട്ടല്ലോ ഒന്നിനും ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാവരുത്, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാ..... (മിച്ചു) ഹ കാകു ശെരി.... (റിച്ചു ) അവന്മാർ രണ്ടും ക്ലബ്ബിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.....
എന്നെകണ്ടതുംഅവന്മാർ എന്റടുത്തേക്ക് വന്നു, എന്തിനാടാ ഈ നട്ട പാതിരാക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞെ..... (ആദി ) അതൊക്കെണ്ട് പറയാം... (മിച്ചു ) ഹോ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതൊലക്ക്... ഉറക്കചവയോടെ തലചൊറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ജാസി പറഞ്ഞു.... ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അവന്മാരോട് പറഞ്ഞു, പിന്നെ എന്നെക്കാൾ ആവേശം അവർക്ക് ആയിരുന്നു, നേരത്തെ പറയാത്തതിന് എനിക്ക് കണക്കിന് കിട്ടി...... അവർ രണ്ടും എന്നോട് വീട്ടിലേക് പോവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈക്കുംഎടുത്ത് പറപ്പിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്..... ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു...., അവിടെയെത്തിയപ്പോ ഉമ്മയുണ്ട് എന്നെ തുറിച്ചു നോക്കുന്ന്.... പണിവരുന്നുണ്ടവറാച്ചാ....
ഞാൻ വേഗം ഹാളിലേക്ക് സ്കൂട്ട് ആയി.. അവിടെ എല്ലാരും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആസി, അജി, ആഷി, ഇശുന്റെ ഉമ്മ, ഉപ്പ, റിനു, അളിയൻ അങ്ങനെ എല്ലാരും.. ആസിയും അജിയും ആഷിയും ഭയങ്കര ഡക്കറേഷൻ പരിപാടിയിൽ ആണ്, റിനു കുക്കിംഗിൽ ആണ്, അളിയൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്ന തിരക്കിലും, അപ്പോഴാണ് പുറത്ത് വണ്ടിവന്ന സൗണ്ട് കേട്ടത്, പോയി നോക്കാതെ തന്നേ വന്നവരെമനസ്സിലായി...... ആദിയും ജാസിയും, ഒപ്പം ആദിയുടെ പെങ്ങൾ പാറുവും ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നെകണ്ടപാടെ അവൾ എന്നെവന്ന് കെട്ടിപിടിച്ചു, എന്റെ കയ്യിൽപിടിച്ച് തൂങ്ങി കൊണ്ട് നടന്നു, ആദിയും ജാസിയും ഞാനും കൂടെ റൂമിലേക് പോയി, അപ്പോഴുണ്ട് റിച്ചു റൂമിൽ ഇശുനേം നോക്കി ഇരിക്കുന്ന്..... ഹഹഹ.... നീ എന്താടാ ബാബിക്ക് കാവൽ ഇരിക്കണോ.. (ആദി ) അല്ല കൂട്ടിരിക്ക ന്തേയ്...... (റിച്ചു )
ഒന്നുല്ലേയ്യ്..... ഇരുന്നോ ഇരുന്നോ (ആദി ) അങ്ങനെ അവന്മാർ റൂം എല്ലാം ഡക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ എനിക്ക് ഒരു all the bestum തന്ന് താഴേക് പോയി..... സമയം 11:45, കുറച്ച് നേരം അവളെ നോക്കി നിന്നു, പാവം നല്ലോണം ബേജാർ ആയിക്കണ്. ഓളെ അടുത്ത്പോയിഇരുന്ന് നെറ്റിയിൽ ഒന്ന് തലോടികൊണ്ട് അവളെ നെറ്റിയിൽ ഒരു മുത്തം കൊടുത്തു... ഞാൻ ലേറ്റ് അണച്ച് ഫോണിലെ ഫ്ലാഷ് ഓൺ ആക്കി, ഓളെയും പൊക്കിഎടുത്ത് ഞാൻ റൂമിന് പുറത്തേക് ഇറങ്ങി, താഴേ എല്ലാം ലേറ്റ് ആണച്ചിട്ടുണ്ട്, അവളെയും എടുത്ത് സ്റ്റയർ ഇറങ്ങാൻ റെഡി ആയി നിന്നു. അവൾ ഒന്ന് അനങ്ങികൊണ്ട് എന്റെ തോളിലേക്ക് ചാഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് അവൾ ആാാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽനിന്നും കുതറി മാറാൻ നോക്കി, ക്ലോകിൽ 12:00 യുടെ മണി മുഴങ്ങി,
ലേറ്റ്ഓൺ ആവുന്നതിന് പകരം പല പല നിറത്തിലുള്ള led ലേറ്റുകൾ പ്രകാഷിച്ചു, ഒപ്പം താഴേ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ happay birthday ഇഷാ എന്ന് ഉറക്കെ കൂവുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അവളെ നോക്കിയതും അവൾ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ എന്നെതന്നേനോക്കി കൊണ്ട് എന്റെ കൈകളിൽ കിടക്കുന്നു, ഞാൻ അവളെയും നോക്കികൊണ്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഇറങ്ങി, അളിയോ..... താഴേനോക്ക് അല്ലേൽ രണ്ടാൾക്കും പരലോകത് ബർത്ഡേയ് ആഘോഷിക്കാം... (ആസി ) പെട്ടെന്നുള്ള കമന്റ് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവളിൽ നിന്ന് നോട്ടം മാറ്റി സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു...... താഴേ എത്തി ഞാൻ അവളെ നിലത്ത് ഇറക്കിയതും അവളെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞുഒഴുകുന്നു,..................കാത്തിരിക്കൂ.........
