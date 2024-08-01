💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 49
രചന: ഷഹല ഷാലു
പെട്ടെന്നുള്ള കമന്റ് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവളിൽ നിന്ന് നോട്ടം മാറ്റി സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു...... താഴേ എത്തി ഞാൻ അവളെ നിലത്ത് ഇറക്കിയതും അവളെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞുഒഴുകുന്നു,...... എന്തോ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാതെയായി, ഞാൻ ഓളെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങിനിന്ന് കൊണ്ട് ഓളെ ചെവിയിലായി പറഞ്ഞു കരയല്ലേ കണ്ണ്തുടക് എന്ന്, അവൾ എന്നെഒന്ന് രൂക്ഷമായി നോക്കി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് വന്ന കണ്ണുകൾ തുടച്ച് എല്ലാവരെയും നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു.....
--------------------------------- [ഇശ] ബെഡിൽ കിടന്ന ഞാൻ ആരുടെയോ കരങ്ങളിൽആണെന്ന് മനസ്സിലായതും കുതറി മാറാൻ നോക്കി, പക്ഷെ കഴിഞ്ഞില്ല, ആ കരങ്ങൾഎന്നെ ശക്തിയായി ഇറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു, ഇരുട്ട്ആയത് കൊണ്ട് ആളെ കാണാനും ഇല്ല. ആ കൈകളിൽ കിടന്ന് ഞെരിപിരി കൊള്ളുന്നതിനിടെ ലൈറ്റ്ഓൺ ആയി അതും പല പല നിറത്തിലുള്ള ലൈറ്റുകൾ, ഒപ്പം താഴേനിന്ന് HAPPY BIRTHDAY ISHAAAA....എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആർപുവിളിയും.....
എല്ലാം കണ്ട് പകച്ചുപണ്ടാരം അടങ്ങി ഞാൻ മിച്ചുക്കാനെ നോക്കിയതും മൂപ്പർ ഇന്നേയും നോക്കികൊണ്ട് സ്റ്റയർ ഇറങ്ങുന്ന്.... മൂപ്പരെ കാൽഎങ്ങാനും തെറ്റിയ മ്മള് നിലത്ത്കിടക്കും,എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിയതും, താഴേനിന്ന് ആസിയുടെ കമെന്റ് വന്നു, അത് കേട്ടതും ഇക്കഡീസന്റ് ആയി.... താഴേഎത്തി എന്നെ ഇറക്കിയതും എനിക്ക് കരയണോ അതോ ചിരിക്കാണോ എന്നറിയാൻ പറ്റാത്തഅവസ്ഥ, അവിടെ നിൽക്കുന്നവരെയെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു, പായിപ്പ, ചാലുമ്മ, ആസി, അജി, ആദിക്ക, ജാസിക്കാ, റിനു, അളിയൻ, റിച്ചു, ഇഷാൻ മോൻ ഉമ്മാ ഉപ്പ, എല്ലാരും മ്മളെനോക്കി ചിരിച് നിൽക്കുന്നു,
ഇത്രേം നേരം കരഞ്ഞതിന് ഒരുമിച്ച്സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതിയില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ എന്ന് ഒരുഎത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല.... പെട്ടെന്നാണ് മിച്ചുക്ക എന്റെ ചെവിയിലായ് വന്ന് പറഞ്ഞത്, കരയല്ലേ കണ്ണ് തുടക്കെന്ന്... ഇക്കപറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചെ എന്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഒഴുകുന്നുണ്ടെന്ന്, ഇക്കാനെ നോക്കി ഒന്ന് കണ്ണുരുട്ടികൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ണൊക്കെ തുടച്ചു എല്ലാരേയും നോക്കി ഒന്ന് ഇളിച്ചു കാട്ടി, പെട്ടെന്നാണ് ഉമ്മിഎന്നെവന്ന് കെട്ടിപിടിച്ചത്.... മോളെ ഇശുട്ടി , മിച്ചുപറഞ്ഞിട്ട ഞാൻ അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്തത്, ഉമ്മാനോട് ക്ഷമിക്ക്ട്ടാ... (ഉമ്മ) (ഉമ്മാനെ എന്നിൽനിന്ന് അടർത്തിമാറ്റി കൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ കവിളിൽ പിടിച്ച് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു )
അതൊന്നും കുഴപ്പല്ല ഉമ്മച്ചി...... (ഇശ) ഇശുട്ടി അനക്ക് നല്ലോണം സങ്കടം ആയല്ലേ..... (ഉമ്മ) ഏയ് ലേശം.... 😁(ഇശ) ഹോഹോ... അപ്പൊ ഞാൻ മിണ്ടീലേലും അനക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലേ..... ആയിക്കോട്ടെ.... (ഉമ്മ) അള്ളോഹ് ഉമ്മി പൊന്നല്ലേ മുത്തല്ലേ..ഇങ്ങള് മിണ്ടാതെനിന്നപ്പോ മ്മളെ ചങ്ക്ആണ് തകർന്നെ..... (ഇശ) ആണോ..... വല്ല്യ കാര്യായിപോയി... എന്നും പറഞ്ഞ് ഉമ്മി എന്റെ കൈയിൽ ഒരു വളയിട്ടു തന്നു... എന്താ ഉമ്മി ഇത്, എന്തിനാ ഇതൊക്കെ... (ഇശ) ഇത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് വള, നിനക്കുള്ള എന്റെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം.... ഇഷ്ടായോ നിനക്ക്... (ഉമ്മ ) ഹ ഒത്തിരി ഇഷ്ടം ഉമ്മി എന്നും പറഞ്ഞ് ഉമ്മിടെ കവിളിൽ ഒരു മുത്തം കൊടുത്തു,
പെട്ടെന്ന് ഇക്ക എന്റെ ചെവിയിലായ് വന്ന്പറഞ്ഞു, "ഞാനും തരുന്നുണ്ട് ഉമ്മി തന്ന പോലെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ്, നീ ഉമ്മിക്ക് കൊടുത്ത പോലെ എനിക്കും തന്ന മതി.... (മിച്ചു ) ഇതിന് മറുപടി എന്നോണം ഞാൻ ഇക്കാനെ അടിമുടി ഒന്ന് നോക്കി, ഇന്നതെ ആ ഫോട്ടോ മനസ്സിലൂടെ മിന്നി മറഞ്ഞു, ഏയ് മിച്ചുക്ക ആയിരിക്കില്ല അത്, ഞാൻ ഇക്കാനെ കുറെ തെറ്റ്ധരിച്ചു, പാവം, ഇക്കാക് എന്നോട് ഒരുഇഷ്ടകുറവും ഇല്ലാ..... എന്താ ബര്ത്ഡേകുട്ടി ചിന്തിച് നില്കുന്നെ, ഇവിടെ വന്നേപിന്നെ ഞങ്ങളെ ഒന്നും വേണ്ടേ....... പെട്ടെന്നുള്ള കമാൻട്രി കേട്ട് മ്മള് ചിന്തയിൽനിന്ന് വിരാമം ഇട്ട് ആരാ ഇത് പറഞ്ഞെഎന്ന് നോക്കി, ഡയലോഗ് മ്മളെ പായിപ്പന്റെ ആയിരുന്നു.... .....
യഹ് അല്ലാഹ്, മ്മള് വേം കൊട്ടിപിടഞ്ഞു ഉപ്പാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി, പായിപ്പയും ചാലുമ്മയും മുഖം കോട്ടി തിരിഞ്ഞ് നിന്നു. രണ്ടാളെ കവിളിലും ഒരു നുള്ള് കൊടുത്തു, പെട്ടെന്ന് തന്നേ അവർ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു, ചിരിച്ചു നില്കാതെ വേം തായോ എനിക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ്, ഞാൻ അവർക്ക് നേരെ എന്റെ കവിൾ കാണിച്ച്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... രണ്ടാളും എന്റെ ഇരു കവിളിലായ് മുത്തം തന്നു, മിച്ചുക്ക എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കവർ തന്നു, എന്നിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു, ഇക്കാനെ നോക്കി ചിരിച് കൊണ്ട് ഞാൻ കവറുമായ് റൂമിലേക് പോയി, റൂമിൽ കയറി ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്ത് കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു,
വൗ, റെഡ് ടോപ്പും, അതിലേക് നേവീ ബ്ലൂ ജീൻസും, പിന്നെ അതിലേക് മാച്ച് ആയ സ്കാഫും.... ഞാൻ വേഗം ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത്, മുടിഒന്ന് ചീകി ഒതുക്കി ഷാൾ തലയിലൂടെ ഇട്ട്, കണ്ണെഴുതി കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി ഞാൻ ന്റെ മൊഞ്ജ് ഒന്ന് ആസ്വതിച്ച് കൊണ്ട് വേഗം താഴേക് പോയി.... എല്ലാരും മ്മക്ക് വേണ്ടി വെയ്റ്റിംഗിൽ ആണ്. അവിടെഎത്തിയതും മിച്ചുക്കാനെ നോക്കി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നർത്ഥത്തിൽ പുരികം പൊക്കി ചോദിച്ചു, പൊളി എന്നും പറഞ്ഇക്ക സൈറ്റ് അടിച്ചുകാട്ടി, ഇക്കാനെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി കൊണ്ട് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കത്തി റിച്ചുന്റെ കയ്യിൽനിന്നും തട്ടിപറിച്കൊണ്ട് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നതും, സ്റ്റോപ്പ്...സ്റ്റോപ്പ്.... സ്റ്റോപ്പ്.... (ആദി )
എന്താ എന്നുള്ളഅർത്ഥത്തിൽ എല്ലാരും അവനിലേക്ക് നോട്ടമിട്ടതും, ഒരു അവിഞ്ഞചിരിചിരിച് കൊണ്ട് ഓൻ ടിക് ടോക് എന്ന്..... അങ്ങനെ അവന്റെ ടിക് ടോക് എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കി എന്റെ കൈക് മേലെയായി ഇക്കാന്റെ കൈയ്യും ചേർത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തു..... കാകു... റൊമാൻസ് ഒക്കെ പിന്നീട് ആവാം ഇപ്പൊ ബാബി ആ കേക്ക് ഒന്ന് മുറിക്കട്ടെ... ന്റെ പള്ളകാളുന്ന് (റിച്ചു ) ഓന്റെ ഡയലോഗ് കേട്ടതും എല്ലാരും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇക്ക കലിപ്പായികൊണ്ട് ഇക്കാടെ കൈ എന്റെ കയ്യിൽനിന്നും വലിച്ചു, അങ്ങനെ ഞാൻ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് പീസ് മിച്ചുക്കാന്റെ വായിൽവെച്ച് കൊടുത്തു,
ഇക്ക അതിൽനിന്ന് ഒരു കടി കടിച് ബാക്കി എനിക്കും വെച്ച് തന്നു..... പിന്നെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് പായിപ്പാക്കും ചാലുമ്മാകും കൊടുത്തു, അത് പോലെ അവർ എനിക്കും പിന്നെ ഉമ്മക്കും, ഉപ്പക്കും, റിനു റിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു, ആദിക്കയും ജാസിക്കയും, അജിയും കൊടുക്കാതെ തന്നേ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, റിച്ചു കേകിലുള്ള ക്രീം എടുത്ത് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് തേക്കാൻ നിന്നതും മിച്ചുക്ക അവനെ തടഞ്ഞു, എന്താ കാകു.... ഇതൊക്കെ ഒരു രസല്ലേ..... (റിച്ചു )
അത്രക്ക് രസം വേണ്ടത്ത്റെ..(മിച്ചു) എടാ.... റിച്ചു ഓൻ എന്താ അതിന് സമ്മതിക്കാഞ്ഞെന്ന് അറിയോ അനക്ക്... (ജാസി) ഇല്ലാ..... (റിച്ചു ) അതില്ലേ ഓന്റെ പൊണ്ടാട്ടിടെ സുന്ദരമായ മുഖത് വല്ല കുരുവും പൊന്തിയാലോന്ന് കരുതിയിട്ട... (ജാസി) ഒന്ന് പോടെർകാ.....അതൊന്നും അല്ല .(മിച്ചു ) എന്നും പറഞ്ഞ് മിച്ചുക്ക പോക്കറ്റിൽനിന്ന് ഒരു ബോക്സ് എടുത്ത് അത് തുറന്നു, റെഡ് സ്റ്റോൺ വെച്ച കപ്പിൾസ് റിങ്, ഉഫ് പൊളിയെ..... ഇക്ക അതിൽനിന്ന് ഒരു റിങ് എടുത്ത് ബോക്സ് എനിക്ക് നേരെ നീട്ടി, ഞാൻ അത് വാങ്ങി അതിൽന്ന് റിങ് എടുത്ത് ബോക്സ് ടേബിളിൽ വെച്ച് ഇക്കാന്റെ അടുത്തേക് നീങ്ങി നിന്നു.
ഇക്ക എനിക്ക് നേരെ റിങ്ങുമായ് വന്ന്, ഞാൻ കൈനീട്ടി കൊടുത്തു, അങ്ങനെ ഞാൻ ഇക്കാക്കും ഇട്ട് കൊടുത്തു, അവിടുന്ന് ഫുഡ് അടിയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും കൂടെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതിനിടെ ഇക്ക എണീറ്റ് പോയി, പിന്നെ തിരിച്ചുവരുന്നത് രണ്ട് ബാഗുമായാണ്..... ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇക്കാനെ നോക്കി മിഴിച്ച് നിന്നു. കാകു.... ഇങ്ങള് എങ്ങോട്ടാ (റിച്ചു ) വെയിറ്റ്, പറയാം.... (മിച്ചു ) ഇക്ക എന്റെടുത്തേക്ക് വന്ന് തോളിലൂടെ കയ്യിട്ട് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് എണീക്കാൻ ആക്ഷൻ കാണിച്ചു, ഞാൻ അതുപോലെ എണീറ്റു, എന്നിട്ട് ഇക്ക എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് മറ്റേ കയ്യിൽ രണ്ട് ബാഗും, എങ്ങോട്ടാ മിച്ചുക്കാ..... എന്താ... (ഇശ)
കുളുമണാലി....... ന്തേയ് പോരുന്നില്ലേ..... (മിച്ചു ) മ്മളെ കിളിപോയ നിൽപ് കണ്ട് ഇക്ക എന്റെ ചെവിയിലായ് പറഞ്ഞു, "എടി പൊട്ടിയെ മ്മടെ ഹണിമൂൺ അതും അങ്ങ് മണാലിയിൽ..... " ഹോ ഹണിമൂൺ...... മണാലി...എന്ന് മ്മള് ഉറക്കെചോദിച്ചതും.... എല്ലാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഹണിമൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞു... ഇക്ക അതിന് ഇളിച്ചു കൊണ്ട് തലയാട്ടി.... എന്നിട്ട് ഉമ്മനോടും ഉപ്പാനോടും എല്ലാവരോടും യാത്രപറഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി, അപ്പോഴേക്കും ആദിയും ജാസിയും ബാഗ് എല്ലാം ബുള്ളറ്റിൽ കെട്ടിവെച്ചു, എന്നാലും മിച്ചു ഞങ്ങളോട് ഒരു വാക്ക് പറയായിരുന്നില്ലേ.. (ജാസി) ശോറി കരളേ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ആയിരുന്നു.... (മിച്ചു )
ഹ്മ്മ് ഹ്മ്മ് ചെല്ല് ചെല്ല്... (ആദി ) പെങ്ങളെ.... all the best....(ജാസി) അതിന് മ്മള് ഒന്ന് ചിരിച് കൊടുത്തു...... അപ്പോഴുണ്ട് റിച്ചുവരുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ ഇക്കനോടായി ചോദിച്ചു ഇത്കൊണ്ട് ആണല്ലേ കാകു നേരത്തെ ബാബിടെ മേൽ ക്രീം തേക്കാൻ സമ്മതിക്കാഞ്ഞെ.... ഒരു ആക്കിയചിരി ഫിറ്റ് ആക്കികൊണ്ട് റിച്ചു ചോദിച്ചു, ഹ അതെ അയിന്.... (മിച്ചു ) അയിന് ഒന്നുല്ലേയ്....എൻജോയ് എൻജോയ്.... പിന്നെ ന്റെ ബാബിനേ നോക്കികോണം കേട്ടല്ലോ.... (റിച്ചു ) നോക്കികോളാവേ......(മിച്ചു ) അവനോട് മറുപടി പറഞ്ഇക്ക എനിക്ക് നേരെ ജാക്കറ്റ് നീട്ടി, ഞാൻ അത് വാങ്ങി കൈ താണ്ടയിൽ ഇട്ടു,
ഇക്ക വണ്ടിയിൽ കയറി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് കയറാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് വണ്ടിയിൽ കയറി, വണ്ടി വിട് മോനെ........... (ജാസി) ജാസിയുടെ കമൻട്രി കേട്ടതും ഇക്ക വണ്ടി പറപ്പിച്ച് വിട്ടു, ഞാൻ ഒരു കൈ ഇക്കാടെ തോളിലൂടെ ഇട്ടു, മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഇക്കാടെ വയറിലൂടെ ചുറ്റി പിടിച്ചു , (പിടിക്കാൻ പൂതി ആയിട്ടൊന്നും അല്ലാട്ടോ .. ഒടുക്കത്തെ സ്പീഡ.എപ്പോഴാ തെറിച്ചു പോവാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അതോണ്ട് മാത്രം... ) എന്നാലും ഇക്കാക് എന്നോട് സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരിക്കലും എന്റെ ഇക്കാനെ എന്നിൽനിന്ന് അകറ്റരുതേ നാഥ... എന്നും എനിക്ക് ഇത് പോലെ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയണേ..... എന്റെ ഇക്കാനെ കാകാണെ അല്ലാഹ്......................കാത്തിരിക്കൂ.........
മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...
[ad_2]