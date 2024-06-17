💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 5
രചന: ഷഹല ഷാലു
[ഇഷ ] അങ്ങനെ ഫുഡ് അടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ റൂമിലേക്ക് പോയി എന്റെ ഉമ്മ ഒരു ഭാഗ്യവദിയാണ് ഇത്രേം സ്നേഹനിധിയായ ഒരു ഭർത്താവിനെയാണല്ലോ കിട്ടിയത്. ഉപ്പ ഒരിക്കലും ഉമ്മാന്റെ കണ്ണ്നിറയിപ്പിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല...... എന്റെ മിച്ചുക്കയും ന്റെ ഉപ്പയെ പോലെ ആയമതിയായിരുന്നു..... ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ മിച്ചുക്ക മാത്രമാണ്....ഒറ്റതവണയെ കണ്ടിട്ടൊള്ളൂ... അപ്പോഴേക് ഇത്രക്ക് ഇഷ്ടാവോ..... ന്നാലും ഓന്റെട്ത്ത്ന്ന് ചീത്ത കേട്ടിട്ടും ഓനോട്ഉള്ള ഇഷ്ടം കൂടുക എന്നല്ലാതെ കുറഞ്ഞില്ല.....
അങ്ങനെ മിച്ചുക്കനെ ആലോചിച്ചു ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മ്മളെ ഐഷു വിളിച്ചത്. ഫോൺ എടുത്ത് ചെവിയിൽ വെച്ചതും ഒരു പൂരപറമ്പിൽ പോയത് പോലെ ആയിരുന്നു.... പിന്നെയാ ഓടിയെ കോൺഫറൻസ് കാൾ ആണെന്ന്. അവൾമാരോട് കത്തിഅടിച്ച് കുറച്ച് തെറിയും പറഞ്ഞ് കാൾ കട്ട് ആകി ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോയി... ഇത്രേം കാലം പോത്ത് പോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്ന ഞാനാണ് ഇപ്പൊ നിദ്രദേവി എന്നേ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നില്ല....
ഉറക്കം വരാത്തോണ്ട് ഫോൺ എടുത്ത് ഇൻസ്റ്റ ഓപ്പൺ ആകി. അപ്പോഴാണ് ഫോളോ ലിസ്റ്റിൽ മ്മളെ ജാസിക്കാന്റെ പ്രൊഫൈൽ കണ്ടത്.... ജാസിക്കാനെ ഫോളോ ബാക്ക് അടിച്ച് മൂപ്പരെ പോസ്റ്റ്ഒക്കെ നോക്കി, പെട്ടന്നാണ് ജാസിക്കയും ആദിക്കയും മിച്ചുക്കയുംഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ അതും 20ഇയർസ്സ് ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിലെ ഫോട്ടോയും പ്ലസ്ടു വിലെ ഫോട്ടോയും പിന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള ഫോട്ടോയും. ഇവർ ഇത്രക്ക് ചങ്ക്സ്സ് ആണോ?
ഞാനും ഐഷുവും ഇങ്ങനെ തന്നെ നേർസറി മുതൽ ഒപ്പം ഉണ്ട് 😁😁 ജാസിക്കന്റെ ആ പോസ്റ്റിൽ മിച്ചുക്കാനെയും ആദിക്കാനെയും ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദിക്കാനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പിന്നെ മിച്ചുക്കന്റെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നോക്കി.... ഉഫ്..... എന്ത് മൊഞ്ച്ചാ ഈ കൊരങ്ങന്..... പടച്ചോനെ ഇത് എനിക്കുള്ളത് തന്നെ ആവണേ..... മിച്ചുക്കന്റെ ഫോട്ടോയും നോക്കി ഞാൻ അങ്ങനെ ഉറങ്ങി രാവിലേ നോക്കിയപ്പോ മിച്ചുക്കയും ആദിക്കയും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.....
ആദിക്ക എല്ലാ പോസ്റ്റും ലൈക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്... മിച്ചുക്ക എന്റെ ഷാനുന്റെ കല്യാണത്തിന് ഇട്ട ആ പോസ്റ്റ് മാത്രമേ ലൈക് ചെയ്തിട്ടൊള്ളൂ.... കൊരങ്ങൻ തെണ്ടി 😼😼 അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ലുക്ക് ആണ് മിച്ചുക്കാക്ക് ഇഷ്ട്ടംന്ന് മനസ്സിലായി.... വേം കുളിച് നിസ്കരിച്ച് ഉമ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ചായകുടിച്ച് സൊറപറഞ്ഞിരുന്നു...... കോളജിൽ പോവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേഗം റൂമിലേക്ക് പോയി. കസിൻ തച്ചു നിൽക്കാൻ വന്നപ്പോ അവളുടെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇവിടെഉണ്ടായിരുന്നു......
ഒരു ടോപ് നല്ലോണം ലെങ്ത് ഉണ്ട്. അതിലേക് ഒരു ജീനും.... ഷാൾ ചുറ്റികുത്തിമ്മളെ ചാലുമ്മന്റെട്ത്ത്ക്ക് വിട്ടു.... ന്റെ പടച്ചോനെ ഞമ്മൾ ഇത് എന്താ കാണുന്നെ..... ന്റെ മോൾ ഇശു തന്നെ ആണോ ഇത്.... മൊഞ്ചത്തി ആയിട്ടുണ്ട്ട്ടാ..... (ഉമ്മ ) അങ്ങനെ ആണേൽ ഞാൻ ഇനി മുതൽ ഇങ്ങനെ നടന്നോളാം.... (ഇഷ ) ഓ ആയിക്കോട്ടെ സന്തോഷം (ഉമ്മ ) അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് ഷോപ്പിങ് ചെയ്യുംട്ടാ... (ഇഷ) (എന്നും പറഞ് മ്മള് ഓടി....
ഉമ്മി പിന്നിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് മ്മള് മൈൻഡ് ആകീല.... ) --------------------------------- [മിഷൽ ] (എണീറ്റു ജിമ്മിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര മടി. ഞാൻ ഉമ്മാന്റെ അടുത് പോയി അടുക്കളയുടെ തിണ്ടിൽ ഇരുന്ന് ഉമ്മാനെ ചൂടാകാൻ തുടങ്ങി... ഓരോന്നും പറഞ്ഞു വെറുപ്പിക്കാ.. ചുമ്മാ ഒരു മനസ്സുകം..... അപ്പൊഴാണ് മ്മളെ റിനു വരുന്നത്) അള്ളോഹ് റിനുമോളെ ടോർച് വേണോ..... (മിച്ചു ) അതെന്തിനാ കാകൂ ടോർച്..... (റിനു ) അല്ല ഇത്ര നേരത്തെ എണീറ്റതല്ലേ....
ഇരുട്ട് ആണ് ന്റെ മോളു തട്ടി തടഞ്ഞു നിലത്ത് വീഴും........ എന്തോന്നടി അവിടെയും നീ ഇങ്ങനെയാണോ..... (മിച്ചു ) എന്താടാ മിച്ചു അവൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴെലും ഒന്ന് കിടന്നോട്ടെ... (ഉമ്മ ) ഡീ റിനു... ഇക്ക് ഒരു ചായയിട്ട് തായോ.... ന്റെ റിനു മോളുടെ കയ്യിൽന്ന് ഒരു ചായകുടിച്ചിട്ട് എത്രയായി. എന്നും ഉമ്മാന്റെ ചായ കുടിച്ച് നാവിന്റെ ടേസ്റ്റ് പോയി. (മിച്ചു) ഹോഹോ മതി മതി... ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞോപ്പിക്കാൻ മ്മളെ കാകൂന് മാത്രേ കഴിയൂ.... (റിനു )
(അവൾ എനിക്കും ഉmma ചായതന്ന് റിച്ചുന് ചായകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹാളിലേക്ക് പോയി.... ) തിരിച്ചുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു.... ഇനി എന്റെ ചായകിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങ് ദുഫായിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും മോനെ..... (റിനു ) ഓ അപ്പോഴേക്കും എന്റെ മോൻ എനിക്ക് ഒരുമരുമോളെ കൊണ്ട് വരും അല്ലേടാ മിച്ചു..... (ഉമ്മ ) ഉമ്മി ഇന്നലെ പറഞ്ഞ മരുമോൾ ആകുംല്ലേ..... (റിനു ) ഉമ്മ.....ഇവിടെ ഒരു മോൻ ഉണ്ട് മരുമോളെ ഞാൻ കൊടുന്നാൽ മതിയോ.... (റിച്ചു )
അയ്യടാ മോന്റെ പൂതികൊള്ളാലോ...... ആദ്യം നിലത്ത്നിന്ന് പൊന്ത്.... 21 വയസ്സല്ലേ ആയുള്ളൂ.... ഞാൻ കാകൂന്റെ കല്ലിയാണകാര്യം ആണ് പറഞ്ഞെ..(ഉമ്മ ) ഉമ്മാ ഇങ്ങള് അറിഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ആൺകുട്ടികൾക്ക് 18 വയസ്സാ കല്യാണ പ്രായം.. (റിച്ചു ) ഹോഹോ വെറുതെ അല്ല ഞാഞ്ഞോൾ ഒക്കെ തല പൊക്കുന്നത്.... എന്തായാലും അനക്ക് ഒറ്റക് കിടക്കാൻ പേടിയല്ലേ... അപ്പൊ ഒരുത്തിയെ കെട്ടിച്ച് തരാംട്ടൊ... (ഉമ്മി ) (ഉമ്മാന്റെ ഡയലോഗ് കേട്ട് ഞാനും റിനുവും ചിരിച്ച് ഒരു ലെവൽ ആയി.
അവനെ അതും പറഞ്ഞു കളിയാക്കി. റിച്ചു മുഖം വീർപ്പിച്ചു റൂമിലെക്ക് പോയി ) മിച്ചു.. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിയെ ഇക്ക് ഒന്ന് കാണണം ഫോട്ടോഉണ്ടോടാ...... (ഉമ്മ) (ഞാൻ ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ മ്മളെ പൊന്നാര അനിയൻ റിച്ചു എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട്ന്നും പറഞ്ഞു ഓടി വന്നു ) ടാ നിനക്ക് എവിടുന്നാ ഓളെ ഫോട്ടോ (മിച്ചു ) അവളുടെ ഇൻസ്റ്റ പോസ്റ്റ് (റിച്ചു ) എന്തായാലും വേണ്ടീല ഇജ് കാണിച്ചു താ... (ഉമ്മ ) (അവൻ ഉമ്മാക്ക് ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്... ഉമ്മാന്റെ മുഖത് ഭയങ്കര അത്ഭുതം പോലെ.... ) ........കാത്തിരിക്കൂ.........
