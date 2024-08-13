💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 57
രചന: ഷഹല ഷാലു
[ഇഷ ] പെട്ടെന്ന് ആരോ മ്മളെ പിറകിലൂടെ വന്ന് അരയിലൂടെ ചുറ്റിപിടിച്ചു.. ആരാന്ന് അറിയാൻ അധിക സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല മിച്ചുക്കയായിരുന്നു, മ്മളെ നെഞ്ച് പെരുമ്പറ കൊട്ടാൻ തുടങ്ങി.... ഇക്ക എന്റെ ചെവിയിൽ പതുങ്ങിയ സ്വരത്താൽ ഇശുന്ന് വിളിച്ച്, എന്നിലുള്ള പിടി ഒന്നൂടെ മുറുക്കി, ശരീരത്തിലൂടെ കറന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നപോലെ.... ഇക്കാടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് എനിക്ക് വ്യക്തമായി കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ ശെരിയാവില്ല, എങ്ങനെലും എസ്കേപ്പ് ആയെ പറ്റൂ.....
രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ആലോചിച് നിന്നപ്പോ, വൈദ്യൻ കല്പിച്ചതും രോകി ഇച്ചിച്ചതും എന്നപോലെ ഇക്ക എന്നിലുളള പിടിവിട്ട് കൊണ്ട് ട്ടവൽ എടുത്ത് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി.... ഹാവൂ.... രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന മട്ടിൽ മ്മള് ഒരു ദീർഘ ശ്വാസം വളിച്ചതും, ഇക്ക ബാത്റൂമിൽനിന്ന് തലയിട്ട് കൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി ഒരു കള്ള ചിരിയും ചിരിച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... .".. ബേബി.... ഇക്ക ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാട്ടോ.. സീക്മേ പോമേ... സീക്ക്മേ വന്ദേ...... ബൈറ്റ് പണ്ട്ർകെ ബേബി.... "
മനസ്സില്ലാ മനസോടെ തലയാട്ടി കൊണ്ട് ബെഡിൽ ഇരുന്നു... ഫോൺ എടുത്ത് ഐഷുനൊന്ന് വിളിച്ചു, അപ്പോഴേക്കും ഇക്ക കുളി കഴിഞ്ഞ് മുടിയൊക്കെ കുടഞ്ഞു കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്.... ഇക്കാന്റെ വേഷം കണ്ട് ചിരിക്കാണോ കരയാണോ എന്നറിയാതെ കുഴങ്ങി.... ഒരു ബനിയൻ പോലും ദേഹത്തിടാതെ ട്ടവൽ മാത്രം എടുത്ത് വരുന്ന മ്മളെ കെട്ടിയോനെ കണ്ട് മ്മളെ കണ്ണ് തള്ളി പോയി.... ഇക്ക എന്റെടുത്ത് വന്ന് കൊണ്ട് മ്മളെ മുഖതൂടെ കൈ വീശി...
മ്മള് ഞെട്ടി കൊണ്ട് ഇക്കാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയതുംവേഗം നോട്ടം തെറ്റിച്ചു കൊണ്ട് താഴേക്ക് നോക്കി.. നോക്കിനില്കാതെ ഫ്രഷ് ആയി വാ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇക്ക ബെഡിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് പോയി.... ഞാൻ സൂകെയ്സ് തുറന്ന് ട്ടവൽ എടുത്ത് ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സ് എടുത്തതും ഇക്ക ഓടിവന്ന് എന്റെ കയ്യിൽനിന്ന് ഡ്രസ്സ് തട്ടിപറിച്ചു, എന്താ മിച്ചുക്കാ ഈ കാണിക്കുന്നേ.. ഡ്രസ്സ് ഇങ് തന്നേ.... (ഇഷ ) എന്തിനാ ഇഷാ ഡ്രെസ്സൊക്കെ... (മിച്ചു )
പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ, തെ മിച്ചുക്കാ എന്നെകൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ട, ഡ്രസ്സ് ഇങ് തരാന പറഞ്ഞെ... (ഇഷ ) (തരില്ലാന്നും പറഞ്ഞ് ഇക്ക ബെഡിനടിയിൽ നിന്ന് ഒരു കവർ എടുത്ത് എനിക്ക് നീട്ടി.....) എന്താ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അത് വാങ്ങികൊണ്ട് ഇക്കാനെ നോക്കി... ഇതിൽ എന്താ മിച്ചുക്കാ.... (ഇശു,) ഡ്രസ്സ് ആണ്, ഇന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇത് ഇട്ടോ...... (മിച്ചു ) ഹ്മ്മ് അപ്പൊ സ്നേഹം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ കെട്ടിയോനെ ..... (ഇശു )
എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇക്കാക് ഒരു ചിരി പാസാകികൊണ്ട് ഫ്രഷ് ആവാൻ കയറി, ഡ്രെസ്സിന്റെ കവറും ട്ടവലും ഹാങറിൽ തൂകി, മ്മള് ഫ്രഷ് ആയി,കുളി കഴിഞ്ഞ് ഇക്ക തന്ന കവർ തുറന്നതും മ്മളെ കിളിയും കിളികൂടും പറന്നുപോയി.... ഞാൻ കവറിൽനിന്നും ഡ്രസ്സ് പുറത്തേക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സ് അടിമുടി ഒന്ന് നോക്കി... കയ്യില്ലാത്ത മെറൂൺ നൈറ്റി, അതും മുട്ട് വരെ ഇറക്കം ഉള്ളത്, ഇക്കാനെ കുത്തികൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ട്, മനപ്പൂർവം എന്നെ പറ്റിച്ചതാ...
ഇനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ, എന്തായാലും എന്നേ കൊന്നാലുംശെരി ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ നേരെത്തെ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് തന്നേ ഇടാം എന്ന് കരുതി ഡ്രസ്സ് ഹാഗറിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് വളിച്ചതും ഡ്രസ്സ് നേരെ വീണത് ബാത്ടബ്ബ് ലേക്കും.... ഞാൻ വേഗം ഡ്രസ്സ് അതിൽന്ന് എടുത്ത്, പക്ഷെ ഡ്രസ്സ് നല്ലോണം നനഞ്ഞിരുന്നു.... ഇനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ.... ഇക്കനോട് ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് തരാൻ പറഞ്ഞാലോ .. പടച്ചോനെ ആ ചെങ്ങായി നല്ല മൂഡിൽ ആയിരിക്കണേ....
പൈപ്പ് ഓഫ് ആക്കി കൊണ്ട് ഞാൻ മിച്ചുക്കാന്ന് വിളിച്ചു..... വിളിച്ചപാടെ ഇക്ക വിളികേട്ടു എന്തേ........ (മിച്ചു ) പിന്നേയ് ഇക്ക..... എന്റെ ആ ടോപ് ഒന്ന് എടുത്ത് തരോ... പ്ലീസ് മിച്ചുക്കാ.. (ഇശു ) എന്ത് എങ്ങനെ... കേൾക്കാൻ ഇല്ലല്ലോ ഇശുട്ടി, ഉറക്കെ പറ.... (മിച്ചു ) ഇക്ക അത് പിന്നെ.... എന്റെ ടോപ് ഇക്കാടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെ അത് ഒന്ന് കൊടുന്ന് തരോന്ന് (ഇശു ) (മ്മള് ഉറക്കെ ചോദിച്ചു.... ) ഞാൻ തന്ന ഡ്രസ്സ് ഇല്ലേ... അത് ഇട്ടിട്ട് ഇങ് വന്നാമതി, (മിച്ചു ) ഇക്ക പ്ലീസ് ഇക്കാ... (ഇശു ) ഒരു പ്ലീസും ഇല്ലാ, അത് ഇട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് ഇങ് ഇറങ്ങിയമതി, (മിച്ചു ) ഇക്ക... ഇങ്ങള് തന്ന ഡ്രസ്സ് വെള്ളത്തിൽ വീണു, മൊത്തം നനഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടല്ലെ... (ഇഷ)
സാരല്ല, നനഞ്ഞതിട്ട് ഇങ് പോരെ... മ്മക്ക് ഇവിടെന്ന് ഉണക്ക,... (മിച്ചു ) മിച്ചുക്കാ... പ്ലീസ്.... (ഇശു ) നിന്നോട് ഇത് വരെ ഞാൻ നല്ലരീതിയിലാ പറഞ്ഞെ ഇനി എന്നെ ചൂടാകല്ലേ....... (മിച്ചു ) (പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, അല്ല എന്തിനാപ്പോ ഈ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇടുന്നെ.... ഇത് കാണുമ്പോഴേ പിരാന്ത് വരുന്നു, ഇനിഇത്ഇടുക അല്ലാതെ നിവർത്തി ഇല്ലാ, തലതുവർത്തി ട്ടവൽ തലയിൽ കെട്ടികൊണ്ട് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് എന്നെ തന്നേ ഒന്ന് അടിമുടി നോക്കി... അയ്യേ.. എന്റെ കോലം കണ്ട് എനിക്ക് തന്നേ ചടപ്പ് ആവുന്നു.. ഒരു ഷാൾ പോലും എടുത്തില്ല ഞാൻ, അവിടുന്നു തന്നേ തുറന്ന് നോക്കിയമതിയായിരുന്നു....
ഡോർ തുറന്ന് റൂമിലേക്ക് കാൽ വെച്ചതും ഇക്ക ബെഡിൽനിന്ന് എണീറ്റ് എന്നെ അടിമുടി നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സോഫയിൽ ചെന്നിരുന്നു കിണിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇതാണെൽ ഇറക്കവും ഇല്ലാ, കാൽ മുട്ടിന് താഴേക് വലിച്ച് നീട്ടികൊണ്ട് ബെഡിൽ ചെന്നിരുന്നതും ഇശു.... നീയല്ലേ പറഞ്ഞെ ഡ്രസ്സ് നനഞ്ഞു എന്ന്, എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണങ്ങിയെ.... (മിച്ചു ) അത്.... നനഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പടച്ചോനോട് ഉണക്കി തരാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പൊ പടച്ചോൻ ഉണക്കി തന്നു... എന്തേയ്... 😼😡(ഇശു )
ഹഹഹഹ..... ശെരിക്കും അത് ഏതായാലും നന്നായി നിനക്ക് ഇത് നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട് മ്മടെ സണ്ണിനെ പോലെ.... ഹഹഹ.... (മിച്ചു ) ഇത് കേട്ടതും മ്മള് പില്ലോ എടുത്ത് ഇക്കാന്റെ മോന്തക്ക് എറിഞ്ഞു, ഡീീന്നും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പില്ലോയുമായി എന്റെടുത്തേക്ക് വന്നു, പെട്ടെന്ന് ആയത് കൊണ്ട് മ്മള് ബെഡിലേക്ക് വീണു, ഞാൻ കിടക്കുന്നതിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്ത് ആയി ഇക്ക കൈകൾ വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങി..... മ്മള് ഇക്കാടെ കണ്ണിൽനിന്നുള്ള നോട്ടം തെറ്റിച്ചു....
ഇക്ക മുഖം എന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി,ഇക്കാന്റെ ആദരങ്ങൾ എന്റെ ആദരങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞു ഒന്ന് തടയുക പോലും ചെയ്യാതെ ഞാനും നിശ്ചലമായി കിടന്നു...... പെട്ടെന്ന് എന്തോ ബോധം വന്നപോലെ ഞെട്ടികൊണ്ട് കണ്ണ് തുറന്നതും ഇക്ക എന്നിൽനിന്ന് മുഖം ഉയർത്തി..... മിച്ചുക്ക മാറിയേ.... എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നേ.... (ഇശു ) കാണിച്ചില്ലല്ലോ... കാണിക്കാൻ പോകുന്നല്ലെ ഒള്ളു....എന്നും പറഞ്ഞു ഇക്ക കിണിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇക്കാനെ തുറിച്ചു നോക്കിയതും ഇക്ക എന്റെ ചെവിയിലായ് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മ്മടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആണ്, കുളംആകല്ലേ ഇശുട്ടി..... എന്ത് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റോന്ന് ചോദിച്ചു ഞെട്ടികൊണ്ട് കിടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് എണീക്കാൻ നിന്നതും ഇക്ക എന്നെ ബെഡിലേക്ക് തന്നേ ഉന്തി....
മേലിലൂടെ ബ്ലാങ്കറ്റ് വിരിച്ചു..... (ബാക്കി ഇനി നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചോളിം... ........) --------------------------------- [മിഷാൽ ] നിർത്താതെയുള്ള ഫോൺ റിങ് കേട്ടപ്പോഴാണ് ഉറക്കിൽനിന്ന് എണീറ്റത്, ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചത് സിദ്ധുവായിരുന്നു.... സമയം 8:00 കഴിഞ്ഞു,ഇശുനെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഉറക്കിൽ ആണ്, ഇന്നലെ നടന്നത് എല്ലാം മനസ്സിലൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചുവിട്ടു, ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ ചുണ്ടിൽ ചിരി വിടർന്നു, സിദ്ധു എന്തിനാണാവോ വിളിച്ചേ അവൻക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ചു, വിളിച്ചപാടെ അവൻ കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, ഹലോ സാർ.... ഞാൻ ഷിംല ഫ്ലവർ കഫെയിലുണ്ട്,
നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കമ്പിനിയുമായി ഒരു ഡീൽ ഇന്നലെ മോർണിങ് ആണ് മെയിൽ വന്നത്, അത് കേട്ടഉടനെ ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു, സാറിനോട് ഒന്ന് ചോദിക്കപോലും ചെയ്യാതെ യെസ് പറഞ്ഞത് തെറ്റായി, പക്ഷെ സാർ ഇത് അറിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എതിർകില്ല എന്നറിയാം, പിന്നെ സാറിന് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെന്ന് കരുതി, സാർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം... (സിദ്ധു ) നീ ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെയാണ്,
നാളെ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ കമ്പനി തന്നേ കൊടുത്തെന്ന് വരും, പക്ഷെ നീ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനിയുമായി ഒരു ഡീൽ എന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു..... താങ്ക്സ് സിദ്ധു.... (മിച്ചു ) ഏയ് സാർ അതൊന്നും വേണ്ട സാർ വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി... (സിദ്ധു ) ആഹ് ശെരി... ഞാൻ ഉടനെ വരാം.. നീ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യ്.... (മിച്ചു ) എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് ഇശുനെ വിളിച്ചു, അവൾ മൂടി പുതച് ഉറങ്ങുകയാണ്, ഞാൻ വേഗം ഫ്രഷ് ആവാൻ പോയി...
ഫ്രഷ് ആയി വന്നപ്പോൾ ഇശു എണീറ്റ് ഇരിന്നുചുറ്റും നോക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വേഗം ഡ്രസ്സ് മാറി ഇശുന്റെടുത്തേക്ക് പോയി.. ഇക്ക... നിങ്ങൾ എവിടെക്കാ.... (ഇശു ) അവളോട് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതിന് അവൾ മനസ്സില്ലാ മനസോടെ തലയാട്ടി..... ഇശു... പുറത്തേക് ഇറങ്ങരുത്ട്ടോ.... പിന്നെ ഫുഡിന് താഴേക് വിളിച്ചാൽ മതി....... ഞാൻ പോട്ടെട്ടാന്നും പറഞ്ഞു, ലാപും എടുത്ത്, അവളെ നെറ്റിയിൽ ഒരു മുത്തവും കൊടുത്തുകൊണ്ട് വണ്ടിഎടുത്ത് സിദ്ധുപറഞ്ഞ കഫെയിലേക്ക് പോയി... --------------------------------- [ഇഷ] ഇക്ക പോയപ്പോൾ നല്ല സങ്കടം ആയി, ഇനി എപ്പോഴാണാവോ വരാ... കുറെ ഫോണിൽ കളിച് നേരം കളഞ്ഞു,
ഇക്ക ലൈനിൽ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ രാവിലെ പോയതാ നെറ്റ് ഓഫ് ആക്കി ജനൽ തുറന്ന് കുറച്ച് നേരം പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഇരുന്നു... പിന്നെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് അത് കഴിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിവന്നു കുറച്ച് നേരം കിടന്നുറങ്ങി..... പിന്നേ എണീക്കുന്നത് ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാണ്... Unknown നമ്പർ ആണ്, കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ചെവിയിൽ വെച്ച് ഹലോന്ന് ചോദിച്ചതും എന്നോട് വാട്സാപ്പ് ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു,ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദംആയിരുന്നു, ഞാൻ വാട്സാപ്പ് തുറന്നതും ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഡൌൺലോഡ് ആക്കി ആ പിക് നോക്കിയതും ഫോൺ എന്റെ കയ്യിൽന്ന് കുഴഞ്ഞു ബെഡിലേക്ക് വീണു..........കാത്തിരിക്കൂ.........