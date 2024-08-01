💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 50
രചന: ഷഹല ഷാലു
എന്നാലും ഇക്കാക് എന്നോട് സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരിക്കലും എന്റെ ഇക്കാനെ എന്നിൽനിന്ന് അകറ്റരുതേ നാഥ... എന്നും എനിക്ക് ഇത് പോലെ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയണേ..... എന്റെ ഇക്കാനെ കാകാണെ അല്ലാഹ്........ ഓരോന്നും ആലോചിച് ഇക്കാന്റെ മേൽ തലവെച്ച് കിടന്നു, രാത്രിആയോണ്ട് സ്ഥലം ഏതാ, കാഴ്ചകൾ ഒന്നും തന്നേ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, നല്ല കാറ്റും,, എന്തോ ഇക്കാന്റെകൂടെയുള്ള ഈ യാത്രഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചതെയില്ല. മ്മള് സ്കാഫ് കുത്തിയിട്ടില്ല, ചുമ്മാതലയിലൂടെ ഇട്ടിട്ടെ ഒള്ളു, അത് കൊണ്ട് തന്നേ കാറ്റിൽ എന്റെ മുടി അനുസരണയില്ലാതെ പാറികളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... ഇക്ക..... മിച്ചുക്കാ...... (ഇശാ)
ഹ്മ്മ്... ന്താ പെണ്ണെ പറ(മിച്ചു ) മണാലി എപ്പോഴാ എത്തുക, കുറെ ദൂരം ഉണ്ടോ..... (ഇശ) ഏയ്.... അതികം ഒന്നും ഇല്ലാ, ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന ദൂരെ ഒള്ളുട്ടാ... വേം എത്തുട്ടാ..... (മിച്ചു ) ഹ്മ്മ്.... ഇക്കാക്ക് ഒന്ന് മൂളികൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഇക്കാന്റെ മേലേക്ക് തലവെച്ച് കിടന്നു.... -------------------------------- [മിശാൽ ] ഓളെ ആക്കിയത്ആണ് പൊട്ടിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല..... ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ഒന്ന് മൂളികൊണ്ട് ഓൾ എന്റെ മേൽ തലവെച്ച് കിടന്നു..... ഒരു പാവം പൊട്ടിപെണ്ണാ എന്റെ ഇശു, .. അല്ലാഹ് ജീവിതകാലം ഈ സന്തോഷം നിലനിൽകണേ ഓരോന്നും ആലോചിച് യാത്ര തുടങ്ങി .......................... --------------------------------- [ആസി ]
ഇശുന്റെ ബര്ത്ഡേ പാർട്ടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവളെ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും കൂട്ടി വീട്ടിലേക് പുറപ്പെട്ടു, അവരെ വീട്ടിൽ ഇറക്കികൊടുത്ത് ഞാൻ വീട്ടിലേക് തിരിച്ചു, പോകും വഴി എന്റെ മനസ്സിൽ മൊത്തം ഇശു മാത്രമായിരുന്നു, മൊഞ്ചിന് മൊഞ്ജ്, പണത്തിനു പണം, നല്ല ഒരു ഭർത്താവിനെയും കിട്ടി, അതും അറിയപ്പെടുന്ന കമ്പനിയിലെ MD:മിശാൽ മൻസൂർ, അവൻ അവളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഞാൻ പോലും തോറ്റുപോയി, എനിക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഇല്ല, പാവം എന്റെ തനു, മിച്ചു ഇശുനേ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു, എനിക്ക് എന്റെ തനുനേ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ലല്ലോ,
ചെറുതിലും ഉമ്മ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു മിച്ചുനെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ, ആ പറച്ചിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു കുറവുംഇല്ല അതിന്, എന്നാലും അവനെപോലെ ആവാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല, എന്റെ ആഗ്രഹം മിച്ചുനെപോലെ ആവണം എന്നാണ്, എനിക്ക് എല്ലാ സൗബാഗ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നേടാമായിരുന്നു , അന്ന് ഉമ്മി പറയുന്നത് പോലെ ഇശുനെ കല്ലിയാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതം പറഞ്ഞമതിയായിരുന്നു.അവളെ പോലെ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയതിനെങ്കിലും അഭിമാനിക്കാമായിരുന്നു ,
സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോ മിച്ചുനോട് അസൂയയാണ്, ഇന്ന് ആ പരിപാടിയിൽ ഇശുനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പോയ് ഇശുനെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന്, ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താകാനാ.... എനിക്ക് ഒരിക്കലും തനുനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിന് ഉമ്മ സമ്മതിക്കില്ല. ഒന്ന് കൊണ്ടും ഭാഗ്യമില്ല. ഇശുനെയാണെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് സമ്മതം ആണ്, ഒരു പക്ഷെ മിച്ചുനെ ഇല്ലാതാകിയാൽ ഇശുനെ എനിക്ക് കിട്ടും....... കാകു......
.ഇങ്ങള് എന്താ കുറെനേരായല്ലോ ആലോചിക്കുന്നത് ( ആഷി ) (അവനെ തട്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആഷി ചോദിച്ചു ) ഏയ് ഒന്നുല്ലടാ.... (ആസി ) ഞങ്ങള്ക് അറിയാം കാകുന്റെ സങ്കടം എന്ത് തന്നേ വന്നാലും എത്ര റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ആയാലും തനുനെ ഇക്കാക്ക് തന്നേ കൊടുന്നുതരും, (അജി ) അതൊന്നും ഇനി ശെരിയാവില്ല, എനിക്ക് അവളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ സമ്മതം വേണം, ഉമ്മാന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ഒന്നുംതന്നേ നേടിയിട്ട് ഒരുകാര്യവുമില്ലാ.... (ആസി ) സംസാരിച്ചങ്ങനെ വീട് എത്തി, വണ്ടി പോർച്ചിൽ നിർത്തി ഞാൻ അകത്തേക് കയറി പോയി.....
പിറകിൽന്ന് ഉമ്മ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ചെവികൊള്ളാതെ ഞാൻ സ്റ്റയർ വേഗത്തിൽ കയറി..... റൂമിൽകയറി ഡോർ അടച്ചു..... (എനിക്ക് എന്താപറ്റിയത്, തനുനെ ഇഷ്ടപെടുന്ന എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇശുനോടും അതെ ഇഷ്ടം തോന്നാൻ കാരണം എന്താ, പാവം എന്റെ തനു, രണ്ടൂസം മുന്നേ അവൾ ഫ്രണ്ടിന്റെഫോണിൽനിന്ന് വിളിക്കെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷെ അപ്പോൾ ഞാൻ മൈൻഡ് ആക്കിയില്ല, അതുകൊണ്ടാവും ഇപ്പൊ അവളുടെ വിളിയൊന്നും ഇല്ലാ...... ) പെട്ടെന്ന് ഡോറിൽ ആരോ മുട്ടി, ഒന്ന് ഞെട്ടികൊണ്ട് ഇരുന്നിടത്ത്നിന്ന് എണീറ്റ് ഡോറിനടുത്തേക്ക് പോയി, ഡോർ തുറന്ന് ആളെ നോക്കിയതും ഉമ്മയായിരുന്നു ഉമ്മാക്ക് ചിരിച് കൊടുത്ത് ഞാൻ ബെഡിൽ പോയി ഇരുന്നു....
ഉമ്മ എന്റെ അടുത്തായി വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് എന്റെ മുടിയിൽ തലോടി..... എന്തോ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സുഖം, എത്രവലിയ വേദനയും മറക്കാൻ ഇതുപോലെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള തലോടൽ മതി.... ഉമ്മാ മണി 12കഴിഞ്ഞല്ലോ... നിങ്ങൾ എന്തെ ഉറങ്ങാത്തത്.... (ആസി ) നിങ്ങളെ കാത്ത് ഇരിക്കെർന്ന്, അല്ല മോനെ എന്താ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ, പാർട്ടിയൊക്കെ എങ്ങനെണ്ടാർന്ന്.... (ഉമ്മ) അതെല്ലാം ഉഷാറായിരുന്നു...(ആസി) അത് പിന്നെ ഉഷാറാവാതിരിക്കില്ലല്ലോ മിഷാൽ എന്ന മൻസൂർകാടെ മോൻ അല്ലെ ഓളെ കെട്ടിയോൻ... (ഉമ്മ) ശെരിയാ... അവൻ പൊളിയാ.... അവനെ പോലെ അവൻ മാത്രേ ഒള്ളു ...... (ആസി )
അല്ല മോനെ പാർട്ടി ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒന്നും ഇല്ലേ.....(ഉമ്മ) ഉണ്ട് ഉമ്മാ, ഞാൻ കാണിക്കാം (ആസി) (അവൻ ഫോൺ എടുത്ത് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും എല്ലാം ഉമ്മിക്ക് കാണിച്ചു ) ഇശുമോൾ നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ........ (ഉമ്മ) ഹ്മ്മ്മ്.... ശെരി ഉമ്മ പോയി കിടന്നോ.... (ആസി ) അങ്ങനെ കിടക്കാൻ അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് (ഉമ്മ) എന്താ ഉമ്മാ പറ... (ആസി) അതികം വളച്ചുകെട്ടാതെ തന്നേ പറയാം, നിനക്ക് ഒരുകല്ലിയാണലോജന,പെണ്ണ് നിന്റെ മാമൻ കാസിംകാടെ അതായത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്കാടെ മോൾ "അമാൽ കാസിം " What????????? അമലു........(ആസി )
(ആസി ഞെട്ടി തരിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചു ) അതെ അമലു തന്നേ, അവൾക്ക് എതിർപ്പ് ഒന്നുമില്ല, ഇക്കാക്കും നാത്തൂൻകും 100തവണ സമ്മതം ആണ്, അപ്പൊ നീ കിടന്നോ, നാളെ അങ്ങോട്ട് നേരത്തെ പോകാൻ ഉള്ളതാ...... (ഉമ്മാ) അപ്പൊ ഉമ്മാ അതെങ്ങനെ, ഉപ്പ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ, (ആസി ) ഉപ്പാനോട് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പാക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. (ഉമ്മ) അപ്പൊ ഉമ്മ എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചല്ലേ.... (ആസി ) (ഇടറുന്ന സ്വരത്താൽ അവൻ ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചു ) ഉമ്മ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഡോർ അടച്ച്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി..... (എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് കൂടെ ഇനി എനിക്കെന്റെ തനുനെ ഓർക്കാൻ കഴിയൂ.....
അവൾ ഒന്ന് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അന്ന് അവൾ വിളിച്ച നമ്പറിലേക്ക് ഞാൻ ഡയൽ ചെയ്തു, പക്ഷെ ഫോൺ സ്വിച് ഓഫ് ആയിരുന്നു, ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഫോൺ ബെഡിലേക്ക് എറിഞ്ഞു, മുടിയിൽ അമർത്തി വലിച്ചു കൊണ്ട് തനുന്ന് പറഞ്ഉറക്കെ അലറി...... ആകെ കൂടെ പ്രാന്താവുന്നു, എനിക്ക് മാത്രം എന്താ റബ്ബേ ഇങ്ങനെ, ആ പാവം എന്നെ സ്നേഹിക്ക മാത്രേ ചെയ്തിട്ടൊള്ളു, ഇതൊന്നും അറിയാതെ എന്നെയും ഓർത്ത് ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീകുകയാണവൾ, അവളോട് ഇത് പറയാതിരുന്നാൽ അതൊരു ചതിയാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവളോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചതിയാവും,
പഠിക്കാൻ മിടുക്കിയ അവൾ ഈ വാർത്ത കേട്ടാൽ അവൾ ആകെ ഡെസ്പ് ആവും ഒരിക്കലും താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല, അവളെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് ഡോക്ടർ ആവണം എന്ന്, അവളെ ഭാവി ഞാനായി നശിപ്പിക്കില്ല, എന്നും എന്റെ സഹായം അവൾക്ക് ഉണ്ടാവും.... ഓരോന്നും മനസ്സിൽ കണക്കുകൂട്ടി ബെഡിലേക്ക് ചാഞ്ഞു.... --------------------------------- [തനു ] എന്താ മോളെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച് ചിരിക്കുന്നെ..... (ചാരു ) ഏയ് ഒന്നുല്ല്യ..... (തനു ) (നാണം കലർന്ന ചിരിയാലെ അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടന്നു ) എന്ത് എങ്ങനെ, ഒന്നുല്ലന്നോ... മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞോ, (ചാരു )
(എന്ന് പറഞ് ചാരു അവളെ അടുത്തേക്ക് ഒന്നൂടെ നീങ്ങി കിടന്നു, അപ്പോഴവൾ ചാരുന്റെ അടുത്തേക് തിരിഞ്ഞ് കിടന്ന് അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു കിടന്നു..... ) മോളെ കെട്ടിപിടിക്കാൻ അല്ല പറഞ്ഞെ, ന്താ അലോയ്ച്ച് ചിരിച്ചെ അത് പറയാനാ പറഞ്ഞെ..... (ചാരു ) അതില്ലേ.... (തനു ) ഹ അതൊക്കെണ്ട ഇജ് പറ പെണ്ണെ.. (ചാരു ) ഞാൻ ആസിക്കാനെ ഓർത്ത് ചിരിച്ചതാ.... എന്തോ ഇക്കാനെ കാണാൻ പൂതി ആവുന്നുണ്ട്, ഈ പഠിപ്പ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞങ്ങള്ക് കല്ലിയാണം കഴിക്കാൻ അതൊക്കെ ഓർത്ത് ചിരിച്ചതാ..(തനു) ആണോ കുഞ്ഞേ... എന്നാൽ തിരിഞ്ഞ് കിടന്ന് നല്ലോണം ആലോചിച്ചു കിടന്നോ... പുള്ളി സ്വപ്നത്തിൽ വരും.... (ചാരു )
(പോടീ... അവൾക് കൊഞ്ഞനം കുത്തികൊണ്ട് തനു തിരിഞ്ഞ് കിടന്നു.... ) (അല്ല മക്കളെ ഇങ്ങക്ക് ഇന്നേ മനസ്സിലായാ... ഞാനാണ് തനു, അല്ല "ആസിടെ തനു,"മ്മക്ക് സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ഉള്ള ഒരേ ഒരാൾ, പിന്നെ ഒരു ഉപ്പയും, സ്വന്തം ഉപ്പയല്ല, എന്നാലും സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെപോലെയാ എന്നെ കണ്ടത്, വലിയ ബസിനസ് മെൻ ആണ് എന്നാലും ഒട്ടും തന്നേ അഹങ്കാരം ഇല്ലാ, ഏതായാലും ആ ഉപ്പയുടെ അതെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് ആസിക്കാകും, ഒരുപക്ഷെ ഇക്കാടെ ഉപ്പയും ഈ ഉപ്പയെ പോലെ ഒരു നല്ല ആളായിരിക്കും...... പിന്നെ എന്റെ വലിയ ഒരാഗ്രഹം ആണ് ഡോക്ടർ ആവണം എന്ന്, എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ആഗ്രഹം ആണ്
ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആയി കാണണം എന്ന്, എന്റെ ആസിക്ക പണം ചിലവാകി നല്ല ഒരു കോളേജിൽ തന്നേ എന്നെ ചേർത്തു, പിന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി അതിൽ എന്റെ കട്ടാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാളാ... ചിത്ര (ചാരു ) മെഹർ (മിന്നു ) കീർത്തന(കീത്തമ്മ ) അമൽ കാസിം (അമലു ) ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ നാട്ടിലേക് പോയിരിക്കുകയാണ്, മെഹറുന്റെ ഉമ്മമ്മ മരിച്ചു അപ്പൊ അവളെ വന്നു കൂട്ടികൊണ്ട് പോയി,
ഞാൻ അവളെ ഫോണിൽന്നാ ഇക്കാക്ക് വിളിച്ചിരുന്നത്, കീർത്തുവിന് പിന്നെ പനിയായിട്ട് പോയി... അമൽ പോയത് നാളെ അവളെ എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ്, അമലുന്റെ കൂടെയഞാൻ കിടക്കാർ, ഇപ്പൊ അവളില്ലാത്തപ്പോ ചാരുന്റെ കൂടെ, എന്തോ അവളെ നന്നായി മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്... അവളെ എൻഗേജ്മെന്റിന് പോണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലീവ് കിട്ടില്ല... ഓരോന്നും ആലോചിച് കുറെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നു, എന്തൊക്കെ അസ്വസ്ഥത പോലെ, ഉറക്കം വരുന്നതേയില്ല, ചാരുനെ ഇറുകെ പിടിച്ച് കണ്ണടച്ചുകിടന്നു,.................കാത്തിരിക്കൂ.........
