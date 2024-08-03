💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 52
രചന: ഷഹല ഷാലു
[മിഷാൽ ] അങ്ങനെ മുബൈ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അജ്മീറിൽ എത്തി,അവിടെ പള്ളിയിൽ സിയാറത്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ കുറച്ച് നേരം ചിലവഴിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറി, ഉറങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ട്, മ്മളെ കൂടെ ഒന്ന്ണ്ടല്ലോ ഓൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സാധനെ ഇല്ലാ, പല കോപ്രായങ്ങൾ കാണിച്ച് സെൽഫി എടുക്കുന്നു.... അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് ഹോട്ടലിൽ നിന്നിറങ്ങി വീണ്ടും പള്ളിയുടെ അവിടേക്ക് പോയി, ഇശുനെ എന്റെ കൂടെ തന്നേ നിർത്തിയിരുന്നു.... എപ്പോഴാ വല്ല പട്ടീനേം പൂച്ചനേം കണ്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം പോവാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അവിടെയുള്ള ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും കണ്ട്,
ഞാനും ഇശുവും കുറെ ഫോട്ടോസും എടുത്ത്, ഇശു എന്റെ കയ്യിൽ തൂങ്ങി കൊണ്ട് ഓരോ ഭാഗത്തേകും ചൂണ്ടി കൊണ്ട് ഓരോന്നും പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അവളെ ആ കുട്ടിത്തം തുളുമ്പുന്ന മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നു, സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആക്ഷൻസും, ചിരിയും, മുഖത്ത് വരുന്ന പല പല ബാവവെത്യാസങ്ങളും എന്നെ അവളിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചു, അവൾ എന്തൊക്കെയോ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിന് ഒന്നിനും മറുപടിപറയാതെ അവളെ മുഖത്തേകും നോക്കി നിൽപ്പാണ്,
പെട്ടെന്ന് അവൾ സംസാരം നിർത്തി കൊണ്ട് എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന്നിന്ന് കൈയ്യും കെട്ടികൊണ്ട് എന്നെ തുറിച്ചുനോക്കുന്നു..... എന്തെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പുരികം പൊക്കി കാണിച്ചു, അപ്പൊ ഓൾ മുഖം ഒന്നൂടെ കനപ്പിച്ചു, എന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിലുള്ള കർചീഫ് വലിച്ച് അത് കറക്കി കൊണ്ട് എന്നെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി..... ടി... ന്താ നീ ചെയ്യുന്നേ... എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നുണ്ട്ട്ടാ... അനക്ക് വട്ടായ എന്തിനാ വെറുതെ അടിക്കുന്നെ.. (മിച്ചു )
വെറുതെന്നോ... ഞാൻ ഇത് വരെ നിങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞെ അതെല്ലാം എനിക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ.... (ഇശ) അത്... അത്... (മിച്ചു ) ഹ വേഗം പറ, (ഇശു) അത് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലടി നീ ഒന്നൂടെ പറ, എന്നിട്ട് ഞാൻ അത്പോലെ നിനക്ക് വിവരിച്ചുതരാം... എപ്പടി... (മിച്ചു ) അവൾ മോന്തകേറ്റി കലിപ്പായി കൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആരെ വായീ നോക്കിനിക്കേർന്ന്, സത്യം പറഞ്ഞോ.... കണ്ടപെണ്ണുങ്ങളെ ചിറീലും നോക്കി നടന്നോ, വല്ല്യ ബസിനസ് മാൻ അത്രേ ബിസിനസ് മാൻ, ഹും വായീനോക്കി.... (കണ്ടോ പിള്ളേരെ... പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ ചൂടാവാതിരിക്കാ, വേണ്ട വേണ്ടന്ന് വെക്കുമ്പോ തലേൽ കേറി മുടിവെട്ടാ...
ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ മെയിൻ സ്വഭാവമാണ് ചൊറിച്ചിൽ ) ശെരിയാ ഇശു,ഞാൻ നീ പറയുന്നത് കേട്ട് നിക്കേർന്ന്, അപ്പോഴാ ഇതിലൂടെ നല്ല അസ്സൽ മൊഞ്ചത്തി നടന്നു പോയത്, അവളെ ആ സ്റ്റൈലിലും മൊഞ്ചിലും ഞാൻ അങ് വീണുപോയി എന്റെ ഇശുട്ടിന്നും പറഞ്ഞ് അവളെ കവിളിൽ ഒരു നുള്ള് കൊടുത്തു... മാറിനിക്ക്ന്നും പറഞ്ഞ് അവൾ എന്റെ കൈ അവളെ മുഖത്തുനിന്ന് വലിച്ചിട്ടു.... നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആരെവേണേലും നോക്കി നിക്ക് ഞാൻ പോവാ.... (ഇശു) (എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ ഉറഞ്ഞുതുള്ളികൊണ്ട് തിരിഞ്ഞ് നടന്നു.... ) കുറെ നടന്ന് പെട്ടന്നവൾ സ്റ്റക്ക് ആയി... എന്നിട്ട് പോയ പോലെ എന്റെടുത്തേക്ക് തന്നേ വന്നു...
ഞാൻ ഒന്നാക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളോട് ചോദിച്ചു എന്തെ പോണില്ലേ... (മിച്ചു ) അത് ഇത്രേം ദൂരം വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇക്കാനെ ഒറ്റക്ക്ആക്കി പോകുന്നത് ശെരിയല്ലല്ലോ.... ഇക്കാനെ ഒറ്റക് ആക്കി പോകാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല (ഇശു ) അച്ചോടാ വാവേ...... ഏതാ സോപ്പ്.. (മിച്ചു ) സോപ്പും സാവോനൊന്നും അല്ല കാര്യം പറഞ്ഞതാ..... (ഇശു ) ഹഹഹ കാര്യം പറഞ്ഞതാണോ, സാരമില്ല ഇശു നീ പൊക്കോ... എനിക്ക് ആ മൊഞ്ചത്തി ഇപ്പൊ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.. (മിച്ചു ) ഹോ.... എന്നാലും അവൾ വരുന്നവരെ ഇക്ക ഒറ്റക്ക് നിക്കേണ്ടെ, ഞാൻ ഇക്കാടെ കൂടെ നിന്നോളം.. (ഇശു ) ഹോ.... എന്നെഒറ്റക്ക് ആക്കി പോകുന്നത്കൊണ്ടുള്ള വിഷമം കൊണ്ട് ആണല്ലേ അല്ലാതെ മോൾക്ക് ഒറ്റക്ക് പോവാനുള്ള പേടി കൊണ്ടല്ലല്ലേ.... (മിച്ചു )
(എന്ന് ഞാൻ അവളെ ആക്കി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ) ഏയ് അല്ലല്ല, (ഇശു ) (ഒരു ആക്കിയ ചിരി ചിരിച്ചുകൊണ്ടവൾ പറഞ്ഞു ) --------------------------------- [ഇഷ] നേരത്തെ ഇക്ക എന്നോട് ചൂടായികൊണ്ട് ആ കടയിലേക്ക് ചായ വെടിക്കാൻ പോയി, അങ്ങനെ ഞാൻ ഇക്കാനെ മനസ്സിൽ തെറി പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൂരെ ആ കാഴ്ച കണ്ടത്, ദൂരെയായി കുളവും പൂന്തോട്ടവും അതിൽ പാറി കളിക്കുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈസും, അതിന് അടുത്ത് പോയി കാണാൻ വല്ലാത്ത ഒരു കൌതുകം, അങ്ങനെ അവിടേക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ നടന്നു, അവിടെ എത്തുക എന്നൊരു ചിന്തമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നൊള്ളു.... കഴിയും വിധം വേഗത്തിൽ നടന്നു,
അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മുന്നിൽ തടസ്സമായി കൊണ്ട് ഒരാൾ കൈ കൊണ്ട് എന്നെ തടഞ്ഞത്, ഒരുനിമിഷം ഞാൻ ഒന്ന് ഭയന്നു, പക്ഷെ അയാൾ തടഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി, ഹും എന്താപ്പോ അങ്ങട്ട് പോയാൽ എന്ന് മ്മളെ മനസ്സും പറയാൻ തുടങ്ങി, അയാൾ എന്തൊക്കെയോ ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പോടാ പട്ടിന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അയാളെ ഒരു തള്ള് കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് ഓടി പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഓരോന്നും പിറു പിറുത്ത് കൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കുറെ ദൂരം നടന്നിട്ടും അവിടെന്ന് കണ്ട സ്ഥലം ഇവിടെ കണ്ടില്ല, ഇക്ക ചായ വേടിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ച് എത്തണം എന്ന് കരുതിയ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടത് ഏതായാലും കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകൂ, ചെറുതായി മ്മക്ക് ഒരു പേടിയും ഉണ്ട്,
കാരണം കാടാണ്, അവിടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാട്ഒന്നും കണ്ടില്ല, ഏതായാലും കണ്ടിട്ടേ മടങ്ങൂ എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നു.... അങ്ങനെ കുറെ നേരത്തെ നടത്തത്തിന് വിരാമം ഇട്ട് ഞാൻ അവിടെയെത്തി, വൗ പൊളി..... ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് അവിടെത്തെ മെയിൻ മ്മള് ഓരോന്നിനെയും പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടന്നു അവസാനം ക്ഷീണിച് ഒരു പാറയിൽ ചെന്നിരുന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞു കളിച്ചു, പെട്ടെന്നാണ് ഇശുന്നുള്ള വിളി കേട്ടത് പെട്ടെന്ന് ആയത് കൊണ്ട് മ്മള് ഒന്ന് ഞെട്ടി, നോക്കുമ്പോൾ മിച്ചുക്കയാണ് വിത്ത് കലിപ്പ്, പടച്ചോനെ പെട്ട്, സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴാണ് മ്മക്ക് ഇക്കാന്റെ ഓർമ്മ,
ഇക്ക എന്നെ ആ പാറയിൽ നിന്നും എടുത്ത് താഴേ ഇറക്കി, എന്നിട്ട് കുറെ കലിപ്പായി, ഞാൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇക്ക എന്നെപിടിച്ച് ഒരു തള്ളായിരുന്നു, ഒരു നിമിഷം ഞാൻ മരിച്ചുജീവിച്ചുന്ന് പറയാം.... കല്ലിളകി വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴാൻ പോയതും ഇക്ക എന്നെ പിടിച്ച് വലിച്ച് കെട്ടിപിടിച്ചു തുരുതുരാ എന്റെ കവിളിൽ ചുംബിച്ചു..... (ചൂടനാന്നേ ഒള്ളു പക്ഷെ പാവ😍) അങ്ങനെ അവിടെനിന്നും യാത്ര തിരിച്ചു ഇപ്പൊ അജ്മീർ, ഇക്കാന്റെ ഒപ്പം നിന്ന് കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇക്കനോട് സംസാരിച്ചു നിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒളികണ്ണിട്ട് ഇക്കാനെ നോക്കി മൂപ്പർ എന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ എന്നെ തന്നേ നോക്കി നൽകാ,
ഞാൻ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു വീണ്ടും ഓരോന്നും പറയാൻ തുടങ്ങി, പിന്നെ ഞാനൊരു നമ്പറിട്ടു, കലിപ്പായി കൊണ്ട് ഇക്കാന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് തുറിച്ചു നോക്കി, മൂപ്പർ എന്തേയ്ന്ന്..... മ്മള് വീടോ.. ഞാൻ ഇത്വരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം പറയാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഇക്ക അത് കേട്ടില്ലന്ന്, ഞാൻ ചുമ്മാ പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കി നിക്കേർന്നോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു... അപ്പൊ ഇക്കാന്റെ കോപ്പിലെ ഒരു മൊഞ്ചത്തി കഥ,, ഇക്കാടെ വായിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെയ നോകിയെ എന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞെ, കൊക്കിന് ജീവൻ ഉണ്ടേൽ ഇക്ക അത് പറയില്ല, ഞാൻ പോവാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞ് നടന്നു,
ഓരോ അടി പിന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു എന്നെയ നോക്കിയത്ന്ന് പറയും എന്ന്, പറയപോയിട്ട് നില്ക്കുന്നും കൂടെ പറയുന്നില്ല ബ്ലഡി കെട്ടിയോൻ, ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരം കൂടി നടന്നു, എവിടെ വിളിക്ക പോയിട്ട് എന്നെ നോക്കുന്നുകൂടെ ഇല്ല. ഒറ്റക്ക് പോവാൻ മ്മക്ക് പേടി ആയോണ്ട് ഇക്കാന്റെ വായിൽ നിന്ന് അത് കേൾക്കാനുള്ള പൂതി അങ് ഉബേക്ഷിച്ച് ഞാൻ ഇക്കാന്റെ അടുത്തേക് തന്നേ നടന്നു പോയി... അപ്പൊ മൂപ്പരെ ഒരു ചോദ്യം എന്തെ പോയീലെ എന്ന്, എന്നോടാ മൂപ്പരെ കളി ഞാൻ നല്ലോണം വെച്ചങ് കാച്ചി........ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ കറക്കം എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ നേരം സന്ധ്യയായി... ഇശു..... (മിച്ചു )
ഹ ഇക്കാ പറ, (ഇശു ) രാത്രിയിലേ ഈ യാത്ര നടക്കില്ല.. കാരണം എനിക് നല്ല ഉറക്ക ക്ഷീണം ഉണ്ട് മ്മക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേ ആയി രാവിലെ പുറപ്പെടാം....(മിച്ചു ) ഹ എന്നാ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ.. (ഇശു ) --------------------------------- [മിശാൽ ] രാത്രിയിലെ യാത്ര നടക്കില്ല, ഡ്രൈവിനിടെ ഉറക്കിൽ പെട്ടാൽ സീൻ ഡാർക്ക് ആവും, അത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേ ആവാം എന്ന് കരുതി.... അങ്ങനെ ഞാങ്ങൾ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ലേക്ക് പോയി, റൂം ബുക്ക് ചെയ്ത്. അവിടെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല റൂംതന്നേ ബുക്ക് ചെയ്തു, ആളുകൾ വളെരെ കുറവാണ്, അങ്ങനെ ലഗേജ് എല്ലാം വെയിറ്റർ റൂമിൽ കൊടുന്നു വെച്ച് Sir, Our ഫുള്ള് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹെല്പ് വിത്ത് യു.... Thanku.... എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വെയിറ്റർ പുറത്തേക് പോയി,
ഞാൻ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ബെഡിൽ പോയി നീണ്ടു നിവർന്ന് ഒന്ന് കിടന്നു, ഇശു വന്നപാടെ ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് ഫ്രഷ് ആവാൻ കയറി... ഉറക്കം വന്നൊന്ന് തലോടിയതും ബാത്റൂമിൽനിന്ന് ഇശുന്റെ വിളി.. മിച്ചുക്കാ........ മിച്ചുക്കാ... (ഇശു ) എന്താടി പെണ്ണെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് കാറുന്നേ.... (മിച്ചു ) ഇക്ക.... ഇങ്ങള് ആ ട്ടവൽ ഒന്ന് എടുത്ത് തന്നേ (ഇശ) നീ വന്ന് എടുത്തോ എനിക്ക് വയ്യാ.. (മിച്ചു ) എന്നാ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് പോ... (ഇഷ) അങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്തേക് പോയി.. --------------------------------- [ഇശ] ഇക്കനോട് ട്ടവൽ എടുത്ത് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടില്ല, ഞാൻ എടുക്കാൻ മറന്നത, ഞാൻ മെല്ലെ ഡോർ തുറന്ന് ഷാൾ മേലിൽ ഇട്ട് റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി,
ഇക്ക അവിടെ ഇല്ലാ, വേഗം ട്ടവൽ എടുത്ത് ബാത്റൂമിലേക്ക് ഓടി, കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നു മുടിഒന്ന് ചീകി ക്രാബ് ഇട്ട് മേലേക്ക് കുത്തി വെച്ചു, ഇക്കാക് വിളിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി ഫോൺ എടുത്തതും ഇക്ക ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കുന്നു, ഞാൻ വേഗം ഫോൺ എടുത്ത് ചെവിയിൽ വെച്ചു, ഇശാ... ഞാൻ ഇവിടെ താഴേയുണ്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ.... (മിച്ചു ) ഈ രാത്രിയിലോ.. പോരാത്തതിന് പുറത്ത് മഞ്ഞും നല്ല തണുപ്പും ആണ്, (ഇശു ) ഏയ് അതികം ഒന്നും ഇല്ലടി നോർമൽ ആണ്, നീ ഇങ്ങോട്ട് വായോ (മിച്ചു ) (എന്നും പറഞ്ഞ് ഇക്ക ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ) ഈ ഇക്കാക് ഇത് എന്നതിന്റെ കേടാ... ഞാൻ ഡോർ ലോക്ക് ആക്കി താഴേക് പോയി,
ഇക്കാനെ അവിടെ കുറെ തിരഞ്ഞു കണ്ടില്ല.... ഞാൻ ഇക്കാക് കാൾ ചെയ്തു.. ഹലോ ഇക്ക ഇത് എവിടെയാ... (ഇശു) ടി പോത്തേ അന്നോട് അകത്തു നിക്കാൻ അല്ല പറഞ്ഞെ പുറത്തേക് വരാനാ..... അത് കേട്ടതും ഞാൻ വേഗം പുറത്തേക് ഇറങ്ങി..... പുറത് ഇറങ്ങിയപ്പോഴുള്ള കാഴ്ച കണ്ട് മ്മളെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചു, മഞ്ഞു പെയ്യുന്നു പോരാത്തതിന് നല്ല തണുപ്പും, തണുപ്പ് കൊണ്ട് മ്മളെ പല്ലുകൾ കൂട്ടി ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങി... ഇക്കാനെ പരതി കണ്ണുകൾ പോയതും പൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഇക്കയുണ്ട് എന്നെ നോക്കുന്നു,
ഇക്കാനെ കണ്ടതും ഞാൻ അവിടേക്ക് നടന്നു, ഞാൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇക്ക പൂളിൽ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി വരുന്നുണ്ട്, ഇക്ക എന്റെ അടുത്ത് എത്തിയതും ഇക്കാന്റെ ഷർട്ട് ഊരി അത് കൊണ്ട് എന്റെ നേരെ കുടയാൻ തുടങ്ങി... ഇക്ക എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നേ, ഞാൻ കുളിച്ചതാ.... മാറിയെ.... (അല്ലെലോ തണുത്തിട്ട് നില്കാൻ വയ്യാ അപ്പോഴാ മേലെക്ക് വെള്ളം കുടയുന്നത് ) ഞാൻ പറയുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഇക്ക ആ പ്രവർത്തി തുടർന്ന് കൊണ്ടേ ഇരുന്നു, ഞാൻ ഓടി പോവാൻ നിന്നതും ഇക്ക എന്റെ ടോപ് പിടിച്ച് വലിച്ചു, പെട്ടെന്ന് കാൽ വഴുക്കി ബാലൻസ് കിട്ടാതെ ഇക്ക എന്നെയും കൊണ്ട് പൂളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു..........കാത്തിരിക്കൂ.........
