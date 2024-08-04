💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 53
രചന: ഷഹല ഷാലു
ഞാൻ പറയുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഇക്ക ആ പ്രവർത്തി തുടർന്ന് കൊണ്ടേ ഇരുന്നു, ഞാൻ ഓടി പോവാൻ നിന്നതും ഇക്ക എന്റെ ടോപ് പിടിച്ച് വലിച്ചു, പെട്ടെന്ന് കാൽ വഴുക്കി ബാലൻസ് കിട്ടാതെ ഇക്ക എന്നെയും കൊണ്ട് പൂളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു.... വീണപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ടിടത്ത്.മ്മ.. ക്ക് നീന്താൻ ഒന്നും അറിയില്ല, അത് കൊണ്ട് തന്നേ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴാൻ തുടങ്ങി, ചെവിയിലും മൂക്കിലൊക്കെ വെള്ളം കേറി ഒരുമാതിരി അവസ്ഥ, ശ്വാസം എടുക്കാനായി തലപൊക്കിയപ്പോഴേക്കും വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെ ആരോ എന്റെ കാൽ പിടിച്ച് വലിച്ചു, അതികം താമസിക്കാതെ തന്നേ ആളെ മനസ്സിലായി, മിച്ചുക്കയായിരുന്നു അത്,
ഇക്കാനെ കണ്ടതുംഞാൻ ഇക്കാന്റെ ബനിയനിൽ ചുറ്റിപിടിച്ചു, ഇക്ക എന്നെ എടുത്ത് തോളിലൂടെ ഇട്ടു..... ഇക്ക എന്നെയുമായി മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി, ഇപ്പോഴാ മ്മക്ക് ശ്വാസം വീണത്, ഞാനൊന്ന് നീട്ടി ശ്വാസം വലിച്ചു..... എന്നിട്ട് എന്നെ പൂളിന്റെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇരുത്തി.... ഡ്രസ്സ് എല്ലാം നനഞ് ഒട്ടിയിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ടോപ്പിന്റെ തല കൂട്ടിപിടിച്ചു പിഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ട് കുടഞ്ഞു..... പെട്ടെന്ന് ഇക്ക എന്നിലേക് നോട്ടമിട്ടു.... എന്നിട്ട് എന്നെ അടിമുടി ഒന്ന് നോക്കി കൊണ്ട് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി..... എന്താപ്പോ ഇന്നേ നോക്കി ചിരിക്കാൻ മാത്രം, ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി, എന്തോ വല്ലാത്ത ഒരു ചടപ്പ്, ഡ്രെസ്സിന്റെ കോലം പക്കാ ബോർ ആണ്,
ഇക്കയാണെലോ എന്നെ തന്നേ നോക്കി കിണിക്കാണ്.. മ്മക്ക് ദേഷ്യവും സങ്കടവും എല്ലാം ഒരുമിച്ചു വന്നു, എന്റെ ഷാൾ വെള്ളത്തിൽ വീണു കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ യേന്തി വലിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷാൾ എടുക്കാൻനിന്നതും ഇക്ക ആ ഷാൾ എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചു.... എന്നിട്ട് എന്നെ നോക്കി വീണ്ടും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി.... (ഏത് നേരത്ത്ആണാവോ എനിക്ക് താഴേക് വരാൻ തോന്നിയത്, ) ഇക്ക ശാളും കറക്കി കൊണ്ട് എന്റടുത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി.. പണി വരുന്നുണ്ടവറാച്ച, ഇക്കാന്റെ ചിരിയിലും, വരവിലും എന്തൊക്കെ പന്തികേട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് എണീറ്റ് ഓടാൻ നിന്നതും ഇക്ക ഷാൾകൊണ്ട് എന്റെ പിറകിലൂടെ ഇട്ട് വലിച്ചു.....
എന്താ... നിങ്ങക്ക് എന്താ വേണ്ടേ... (ഇശ) എനിക്കോ... എനിക്കല്ലല്ലോ വേണ്ടേ നിനക്കല്ലെ.... (മിച്ചു ) എനിക്കോ.. എപ്പോ... (ഇശ) ഞാൻ നിനക്ക് ഈ ഷാൾ തരാൻ വന്നതാ, അപ്പൊ നിനക്ക് ഈ ഷാൾ വേണ്ടല്ലേ.. ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ശെരി.... (മിച്ചു ) (ശേ... ശാളിന്റെ കാര്യം ആയിരുന്നോ പറഞ്ഞെ.. ഈ ഷാൾ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഇതിലൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല, അത്കൊണ്ട് സോപ്പ് മുക്യം ബിഗിലെ..... ) ഏയ്... മിച്ചുക്കാ.. അതല്ല, ഷാൾ വേണം ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലെ.... (ഇശു) അയ്യോ.... എന്റെ ഇശുട്ടി തമാശ പറഞ്ഞതായിരുന്നോ, എന്നാ ഞാനും ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ.. (മിച്ചു ) (പണ്ടാറം, ഉരുളക്ക് ഉപ്പേരി എന്നപോലെയാ തിരിച്ചടിക്കുന്നത് വല്ലാത്ത കഷ്ടം തന്നേ, ബ്ലടി കെട്ടിയോൻ )
എന്താ ഇശു ചിന്തിക്കുന്നേ, എങ്ങനെ എസ്കേപ്പ് ആവാം എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണോ..(മിച്ചു ) ആവോ പൊയ് ചോയ്ച്ചോക്ക്(ഇശു) എന്താ പൊണ്ടാട്ടി കലിപ്പ് ആവുന്നേ ഞാൻ നിന്നോട് അല്ലാണ്ടെ വേറെ ആരോടാ ചോതിക്ക.... (മിച്ചു ) (എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇക്ക ഷാൾകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്നൂടെ മുറുക്കി ) ഇക്ക ഒന്ന് വിടുന്നുണ്ടോ, ആ ഷാൾ ഇങ് താ, എന്റെ കോലം ഒന്ന് നോകിയെ....തണുത്തിട്ട് നിക്കാൻ വയ്യാ..... (ഇശു ) ന്താ ഇശു ഈ കോലത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം, ഇതില കാണാൻ ഭംഗി..പിന്നെ തണുപ്പ് ആണേൽ ഒരു വഴിയുണ്ട്, കുറച്ച് നേരം എന്നെയൊന്ന് കെട്ടിപിടിച്ചു നിന്നാൽ മതി.... (മിച്ചു ) (ഇതും പറഞ്ഞ് വീണ്ടും കിണിക്കാൻ തുടങ്ങി... )
ഇശു.... ഇപ്പൊ കാണാൻ ശെരിക്കും മ്മടെ സണ്ണി ചേച്ചിനെ പോലെ ഉണ്ട്.. ബെരീ ഹോട്ട്..., 😂😂😂😂😁(മിച്ചു) തെ ഇക്ക എന്നെകൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ട, എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല..... സണ്ണിചേച്ചി പോലും, ന്താ ചേച്ചിന്ന് പറയുമ്പോ വായിൽന്ന് പഞ്ചാരയും കരിമ്പുo വീഴുന്നു....(ഇശു ) യ്യേ..... ചീഞ്ഞ കോമഡി..... ഒന്ന് പോയെടി.... (മിച്ചു ) ഇക്ക ഈ ഷോൾ തരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ... കുറെ നേരായി ക്ഷമിക്കുന്ന് വേണ്ട വേണ്ടന്ന് വെക്കുമ്പോ.. (ഇശു) വെക്കുമ്പോ.... ബാക്കി പറയടി, ഞാൻ ഇന്ന് നിനക്ക് ഈ ഷോൾ തരുന്ന പ്രശ്നമില്ല, മാത്രമല്ല ഈ പിടി വിടുകയും ഇല്ല, എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇക്ക എന്റെ അരയിലൂടെ ചുറ്റിഇട്ട ഷാൾ ഒന്നൂടെ മുറുക്കി പിടിച്ചു..
ഞാൻ കലിപ്പായി കൊണ്ട് ഇക്കാനെ തുറിച്ചു നോക്കി... എന്താടി ഉണ്ടക്കണ്ണി നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നൊ, നിനക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടോടി പറയടി, നിനക്ക് തല്ലാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോടി തല്ലടി... ഒന്ന് തല്ലിനോക്കടി..... (മിച്ചു ) (ഞ.. ഞ.... ഞ... ന്താ ഡയലോഗ് ഇപ്പൊ കാണിച് തരാടാ ബ്ലഡി കെട്ടിയോനെ.... ) മ്മള് ഒരു കൈ കൊണ്ട് പൂളിന് അടുത്തായിട്ടുള്ള കമ്പിയിൽ പിടിച്ചു, മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഇക്കാനെ പിറകോട്ട് തള്ളി, ഇക്ക കാൽ സ്ലിപ് ആയികൊണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞു, ആ തക്കത്തിൽ ഞാൻ ഷാൾ വലിച്ചു മേലിലൂടെ പുതച് കൊണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റ്ന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി, ഇക്ക ഡീ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അലറുന്നുണ്ട്....
അതൊന്നും ചെവികൊള്ളാതെ ഞാൻ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി, അങ്ങനെ റൂമിൽ എത്തി, ഒന്നൂടെ ഫ്രഷ് ആയി ഡ്രസ്സ് എല്ലാം മാറ്റി, കുറച്ച് നേരം ഫോണിൽ കുത്തികളിച്ചു, റിച്ചുന് പിക്സ് എല്ലാം സെൻറ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, ഭയങ്കര തണുപ്പ്, തണുപ്പ് കാരണം പല്ലുകൾ കൂട്ടി ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ സൂക്കേയ്സ് തുറന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ജാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടു, എന്നിട്ടും തണുപ്പ് കുറയുന്നില്ല...എന്നിട്ട് പുതപ്പ് എടുത്ത് മേലെകൂടെ ഇട്ടു, ഒരു ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൈകൾ കൂട്ടി ഉരസി കൊണ്ട് മുഖത്ത് വെച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മ്മക്ക് ഇക്കാന്റെ ഓർമ്മ വന്നത് ഇക്കാനെ ഇത് വരെ കണ്ടില്ലല്ലോ...
ഞാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് തള്ളി ഇട്ട് പോന്നതും ആണ് ഇനിപ്പോ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പൊന്തി മരിച്ചോ, എവിടെ പോയാവോ... ഫോണിലേക്ക് അടിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നുമില്ല, എനിക്ക് എന്തോ ചെറിയപേടിയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ പുതപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായൊന്ന് പുതച് ജനൽ തുറന്ന് പുറത്തേക് നോക്കി, പൂളിന്റെ അവിടെ അനക്കം ഒന്നുമില്ല, ഇക്ക ഇത് എവിടെയാ... എന്തായാലും ഒന്ന് പോയിനോക്കാ.. എന്ന് കരുതി ഡോർ അടച്ചു താഴേക് പോയി... താഴേ എത്തിയപ്പോഴുണ്ട് അവിടുത്തെ വെയിറ്റേഴ്സ് പെണ്ണുങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കുന്ന്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞുവരാണ്..... എന്താ കോലം, ബനിയനും ഇട്ട് അവൾമാരോടൊപ്പം ഞെളിഞ്ഞ് നില്കുന്നത് കണ്ട,
വഷളൻ.... അവരോട് ബായ് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോഴുണ്ട് വേറെ ഒരു പെണ്ണ് പിറകിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന്... അപ്പോഴേക്കും മ്മളെ കെട്ടിയോൻ ഇളിച്ചുകൊണ്ട് ഫോട്ടോക്ക് പോസ്സ് ചെയ്ത് നിക്കുന്നു.... ഇക്ക എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ചുമ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് ഉറക്കെ ചുമച്ചു, ഇക്കയും ആ പെണ്ണുങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഞാൻ നില്കുന്നിടത്തേക്ക് നോക്കി.... ഇക്ക എന്നെ നോക്കിയതും ഞാൻ ഇക്കാനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി അപ്പൊ ഇക്ക അവൾമാരോട് ഒന്നൂടെ ചേർന്ന് നിന്നു.. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വല്ലാതെ മൈൻഡ് ആക്കിയില്ല,
എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാന്തം ഒട്ടിയത് പോലെ അവടെ ഒട്ടി നില്കാ... ഞാൻ ഇക്കാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കൈപിടിച്ച് വലിച്ച് ലിഫ്റ്റിന്റെ അവിടേക് കൊടുന്നു, കൈ കുതറി കൊണ്ട് എന്നെ ഒരാകിയ ചിരി ചിരിച്ച് ഷോൾഡർ തട്ടി കൊണ്ട് എന്നെ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാതെ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി ഞാനും കൊട്ടിപിടഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇക്കാനെ തള്ളി ലിഫ്റ്റിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി.... എന്താ പെൺപിള്ളേരോടുള്ള കൊഞ്ചലും കുഴയലും..(ഇശ) അയിന് അനക്ക് എന്തെ ഞാൻ കൊഞ്ചും കുഴയും വേണേൽ.. (മിച്ചു ) വേണേൽ... ബാക്കി പറ, ന്തേ പറയുന്നില്ലെ..... ആ ഷർട്ട് എങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തിട്ടൂടെ... (ഇശു ) എന്താ കെട്ടിയോളെ...
ന്റെ ഫാൻസിനെ അനക്ക് തീരെ പിടിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്താ പൊണ്ടാട്ടി ജലസി ഫീൽ ആവുന്നുണ്ടോ (മിച്ചു ) അയ്യോ... ജലസി പോലും, ഇങ്ങള് ആരോട് കൊഞ്ചിയാലും എനിക്ക് എന്താ... (ഇശു ) നിനക്ക് കുഴപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോല്ലെ.. പിന്നെന്തിനാ എന്നെയും വലിച്ച് ഇങ് പോന്നെ... (മിച്ചു ) അത് പിന്നെ.... ഞാൻ... (ഇശു ) ഹോ അത് പിന്നെ.... അത് പറപെണ്ണെ.. (മിച്ചു ) അത് വലിയ ബിസിനസ് മെൻ അല്ലെ, ചുമ്മാ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒപ്പം നില്കുന്നത് കണ്ട് നാണം കെടെണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട... അല്ലാതെ എനിക്ക്പ്പോ എന്ത്... (ഇശു ) (അതിന് ഇക്ക ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല റൂം എത്തിയപ്പോ ഇക്ക ലിഫ്റ്റിൽ നിന്നിറങ്ങി പോയി, പിന്നാലെ ഞാനും )
റൂമിൽ എത്തി ഇക്ക എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ബനിയൻ അഴിച് ട്ടവലും തോളിൽ ഇട്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി, ച്ചെ....അങ്ങനെ പറയേണ്ടിരുന്നില്ല, ഇനിപ്പോ എന്താ ഒന്ന് മിണ്ടിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യാ..... ഓരോന്നും ആലോചിച് ഇരുന്നപ്പോഴേക്കും ഇക്ക കുളി കഴിഞ്ഞ് എത്തി, എന്നെ നോക്കുന്നു പോലും ഇല്ല, ലാപും എടുത്ത് കുറെ ഫയൽസും തുറന്ന് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ ഏന്തി വലിഞ്ഞു ലാപ്പിലേക്ക് നോക്കിയതും ഇക്ക എന്നെനോക്കി കണ്ണുരുട്ടി, മ്മള് ബെഡിന്റെ ഒരറ്റത്ത് പോയി പുതപ്പ് മേലിലൂടെ ഇട്ട് കിടന്നു, ഈ ചെങ്ങായി ലേറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചോണ്ട് ഉറക്കവും വരുന്നില്ല, ഞാൻ ഇക്കാന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് കിടന്നുകൊണ്ട് മിച്ചുക്കാന്ന് വിളിച്ചു,
പെട്ടെന്ന് ഇക്ക എന്റെ കാത് പൊട്ടിക്കും വിധത്തിൽ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു Shut up😠.... ഇത് കേട്ടതും ഞാൻ വേഗം തിരിഞ്ഞ് കിടന്നു ... ഈ ചെങ്ങായി ഇത് എന്ത് സാധന, എപ്പോഴാ ജിന്ന് കേറാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, shut up പോലും.... മിച്ചു ആത്രേ മിച്ചു...., ഒരു ബിഷിനഷ്ട മാൻ വന്നേക്കുന്നു.... ഇക്കാനെ മനസ്സിൽ കുറെ പ്രാകികൊണ്ട് ഞാൻ തലവഴി പുതപ്പ് മൂടി --------------------------------- [ആസിൽ ] വീട്ടിൽ വിരുന്ന്കാർ എല്ലാരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്, കല്യാണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ജോറായി തന്നേ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സന്തോഷില്ലെങ്കിലും എന്റെ ഉമ്മ സന്തോഷിക്കട്ടെ....
എല്ലാം ഒരു പുഞ്ചിരിയിൽ ഒതുക്കികൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മുന്നിൽ ഞാൻ ആ പഴയ കലിപ്പൻ ആസിയായി നടന്നു. ചുമ്മാ ഒന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് തനുന്റെ കോളേജിൽനിന്നുള്ള മെസ്സേജ് കണ്ടത്, ഈ മാസത്തെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീ അടക്കാൻ പറഞ്ഞുള്ള മെസ്സേജ് ആണ്, അപ്പൊ ഇന്ന് അവളെ കോളേജിൽ പോണം... ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വിളിച്ച് തനുന് ഫോൺ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഫോൺ എടുത്തു, ഹലോ ... ആസിക്കാ..... (തനു ) (അവളെ സന്തോഷത്തോടെയുള്ള ആസിക്കാ എന്ന വിളി കേട്ടപ്പോൾ അറിയാതെ ഉള്ളോന്ന് പിടച്ചു, ഒരു നെടുവീർപ്പിട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു,
ഇന്ന് ഫീ അടക്കാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന്, ഇത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാൾ കട്ട് ചെയ്തു.... എന്നിട്ട് കുളിച് റെഡിആയികൊണ്ട് ഉമ്മാനോട് ഒന്ന് പുറത്ത് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ടിഎടുത്തു.... --------------------------------- [തനു ] ചുമ്മാ റൂമിൽ അമലുവുമായി കത്തി അടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ്,റൂമിലേക് വാർടെർ വന്നുപറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒരു കാൾ ഉണ്ടെന്ന്.... കൊട്ടിപിടഞ്ഞു ബെഡിൽനിന്ന് എണീറ്റ്, പാറുനോടും അമലുനോടും ആയി എന്റെ ആസിക്കയായിരിക്കും വിളിക്കുന്നെതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓഫീസിലേക്ക് ഓടി.... ഹോൾഡ് ആയിരുന്ന ഫോൺ എടുത്ത് ഞാൻ ചെവിയോടടുപ്പിച്ചു.. ഹലോന്ന് ചോദിച്ചു....
അവിടുന്ന് കേട്ട മറുപടി ഫീസ് അടക്കാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു, അങ്ങോട്ട് എന്തേലും ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇക്ക കാൾ കട്ടാക്കി... എന്താപ്പോ ഒന്നും പറയാതെ വെച്ചേ.. ഹാ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതോണ്ടാവും.... ഞാൻ വേഗം റൂമിലേക് ഓടി പോയി, എന്നിട്ട് ബെഡിൽ കേറി നിന്ന് കുറെ തുള്ളിചാടി... പാറുവും അമലുവും കാര്യം തിരക്കുന്നുണ്ട് മ്മളെ സതോഷ പ്രകടനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവരോട് കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു, എടി എന്റെ ആസിക്ക ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫീസ് അടക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്, യോ...... യോ... യോ.. (തനു ) നേരാണോടി..... അപ്പൊ ഇന്ന് അന്റെ മൊഞ്ചനെ ഞങ്ങള്ക്ക് കാണാലോല്ലെ ... (അമലു )
പിന്നല്ല..... ഞമ്മക് പുറത്ത് പോയി ഇരിക്ക.... എന്നാ വേഗം കാണാലോ.. (തനു ) (അയ്യോ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കെട, 😂😂എന്നും പറഞ്ഞ് അമലുവും പാറുവും അവളെയും കൂട്ടി പുറത്തേക് പോയി സ്റ്റെപ്പിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു ) ടി തനു അന്റെ മൊഞ്ചൻ ഇന്ന് എങ്ങാനുംഎത്തുമൊ? നോക്കി നോക്കി മ്മളെ കണ്ണ് കുഴഞ്ഞു.... (പാറു ) (അവൾ അത് പറഞ്ഞതും മുറ്റത്ത് ആയി ഒരു കാർ വന്നുനിന്നു. ) .......കാത്തിരിക്കൂ.........
