💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 54
രചന: ഷഹല ഷാലു
ടി തനു അന്റെ മൊഞ്ചൻ ഇന്ന് എങ്ങാനുംഎത്തുമൊ? നോക്കി നോക്കി മ്മളെ കണ്ണ് കുഴഞ്ഞു.... (ചാരു ) (അവൾ അത് പറഞ്ഞതും മുറ്റത്ത് ആയി ഒരു കാർ വന്നുനിന്നു. ) മോളെ എന്റെ മൊഞ്ചൻ എത്തിട്ടാ... (തനു ) (എന്ന് പറഞ്ഞവൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ചാടി എണീറ്റു, എല്ലാവരും അക്ഷമയോടെ കാറിന്റെ ഡോർ തുറന്ന് ആൾ ഇറങ്ങുന്നതും നോക്കി നിന്നു. ) എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ട് ഡോർ തുറന്നിറങ്ങിയ ആളെ കണ്ട് അമലു ഉറക്കെ ഉപ്പച്ചിന്നും വിളിച്ച്കൊണ്ട് കാറിന്റെ അടുത്തേക് ഓടി.....
ശേ ... ഇത് അമലുന്റെ ഉപ്പ ആയിരുന്നോ..... (തനു ) (സന്തോഷത്തോടെ നിന്ന അവളുടെ മുഖം വാടി, ) അമലുന്റെ ഉപ്പ അവളെ തോളിലൂടെ കൈഇട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി, എനിക്കും ഇത് പോലെ ഒരുപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,ഇവരൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യചെയ്തവരാ, സ്വന്തം എന്ന് പറഞ്ഞു അഹങ്കരിക്കാൻ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ... ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ കണ്ണുകളിൽ നനവ് പടർന്നു,
ആരും കാണാതിരിക്കാൻവേണ്ടി നിറഞ്ഞു വന്ന മിഴികൾ വേഗം തുടച്ചു, അമലുവും അവളെ ഉപ്പയും നടന്ന് ഞങ്ങളെ അടുത്തെത്തി, ഞാനും ചാരുവും ഒന്ന് ചിരിച് കൊടുത്തു, അല്ല അമലു, ഏതാ നീ പറയാറുള്ള തനു, (അമലു ഉപ്പ ) അമലു എന്നെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അപ്പൊ അവളെ ഉപ്പ എന്റെടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് എന്റെ തലയിൽ ഒന്ന് തലോടി.... ശെരിക്കും ഒരു ഉപ്പാന്റെ സമീപനം അനുഭവപെട്ടു, മോളെ ഞാൻ തനുനെ കൊണ്ട് പോകാൻ വന്നതാണ്,
ഈ വരുന്ന ഞായർ അവളെ കല്ലിയാണമാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം ട്ടോ..... (ഉപ്പ ) അവൾ ഇന്ന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉള്ളഒന്ന് പിടച്ചു, അപ്പോഴേക്കും ചാരു എന്നെ ചേർത്പിടിച്ചു... അമലു അപ്പൊ ശെരി കല്ലിയാണത്തിന് ഞമ്മക്ക് പൊടി പൊടിക്കാം..... (ചാരു ) മക്കളെ നേരത്തെ തന്നേ വരണട്ടോ... (ഉപ്പ ) ഉപ്പ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട സാർന്റെ കാൽ പിടിച്ചിട്ട് ആണേലും ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കും.... (തനു ) പെട്ടെന്ന് അമലു എന്റെടുത്തേക്ക് വന്നെന്നേ കെട്ടിപിടിച്ചു കുറെ കരഞ്ഞു,
എന്റെ മുഖം ചുംബനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ചു, എന്നിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇല്ലാന്ന് വെച്ച് സങ്കടപെടരുത്ട്ടോ.... എന്ത് ആവിശ്യവും നീ ചാരുനോട് പറഞ്ഞമതിട്ടോ..... നിന്റെ മൊഞ്ചനെ എനിക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഇൻഷാഹ് അല്ലാഹ് ഇനിയും കാണാലോ.... അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെട്ടാ.... അങ്ങനെ അവർ ഓഫീസിൽ പോയി പെർമിഷൻ വാങ്ങികൊണ്ട് വണ്ടിയിൽ കയറി പോയി.... അവർ പോയ വഴിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി കൊണ്ട് ഒരു കാർ വരുന്നത് കണ്ടു അത് ഹോസ്റ്റൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് നിന്നു,..
ഞാൻ ചാരുവിന്റെ കൈയ്യും പിടിച്ച് വണ്ടിനിർത്തിയ ഇടത്തേക്ക് പോയി, കാറിന്റെ ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തിയപ്പോ അത് ഇക്കതന്നേ ആണെന്ന് ഉറപ്പായി, ചാരു പല പല സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി..... തനു..... ഇവൻ മൊഞ്ചനല്ല, മൊഞ്ച്ചും കൂട് ആണ്, കട്ട താടി, മുടി എന്നാ ലുക്ക് ആണേയ്.. വെറുതെയല്ല ഈ മൊഞ്ചന്റെ ഒപ്പം അങ് കൂടിയത്.... അല്ലെ (ചാരു) അതിന് ഞാൻ മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നാണം കലർന്ന ഒരു ചിരി പാസാകി.... ഇക്ക ഡോർ തുറന്ന് ഇറങ്ങി എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു... .
ഇക്ക ഓഫീസ് ലക്ഷ്യമാകി നടന്നുകൊണ്ട് എന്നോട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു, പാറുന്റെ കൈ ഇറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും പാറുവും ഇക്കാടെ പിറകിൽ ആയി ഓഫീസിലേക്ക് നടന്നു, ഇക്ക ഫീ അടച്ചു എന്റടുത്തേക്ക് വന്നതും ചാരു എന്റെ കൈ വിട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി നിന്നു. സുഖല്ലേ പൂച്ചകണ്ണി... (ആസി ) തെ ഇക്ക... അങ്ങനെ വിളിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെ.... സുഖം ഒക്കെ തന്നെയാ, പക്ഷെ ഇക്കാനെ വല്ലാണ്ടെ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്,ഇക്കാക് സുഖല്ലേ
(തനു ) ഹ്മ്മ് സുഖം.... പിന്നേയ്യ് നന്നായി പഠിക്കണട്ടോ എണ്ട്രൻസ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങണം കേട്ടല്ലോ, പഠിപ്പിൽ ഉഴപ്പരുത്, നല്ലകുട്ടിയായി പഠിക്കണം, എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ ആയി എന്നെയൊക്കെ പരിശോദിക്കാൻ ഉള്ളതാ..... (ആസി ) ഹാ ഇക്ക, ഞാൻ നന്നായി പഠിച്ചോണ്ട്, വേറെ എന്തൊക്കെ ഇക്ക, ഇക്ക ആകെ മെലിഞ്ഞല്ലോ ഒന്നും കഴിക്കൽ ഇല്ലേ.... (തനു ) അതൊക്കെ ഉണ്ട്ട്ടോ... ഞാൻ പോട്ടെ.. പിന്നെ വരണ്ട്, നീ റൂമിലേക്പൊക്കോ.... (ആസി )
(എന്നും പറഞ്ഞ് ഇക്ക വണ്ടിഎടുത്ത് പോയി, കാർ എന്നിൽ നിന്നും മറയുന്നത് വരെ ഞാൻ നോക്കി നിന്നു, പെട്ടെന്ന് ചാരുഎന്റെ ഷോൾഡറിൽ വന്ന് കൈവെച്ചു ) തനു..... എന്താ നിന്റെ മൊഞ്ചൻ പറഞ്ഞെ... ഭയങ്കര കുറുകൽ ആയിരുന്നല്ലോ... (ചാരു ) തെ ചാരു എന്നെകൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ട, കുറുകൽ പോലും, അൽ വൽ ഉബദേഷം അല്ലാതെ കുറുകൽ ഒന്നുമില്ല.... ഇക്കാക് എന്താ പറ്റിയത് ആവോ, എന്തൊക്കെ പ്രശനങ്ങൾ ഇക്കാനെ അലട്ടുന്നുണ്ട്, (തനു ) പൊന്ന് തനു അതൊക്കെ നിന്റെ തോന്നൽ ആവും, നീ വന്നെ മ്മക്ക് ലുഡോ കളിക്കാം വാ.. (ചാരു ) (അതും പറഞ്ഞ് ചാരുഎന്നെയും വലിച്ച് റൂമിലേക് പോന്നു ) --------------------------------- [ആസിൽ ]
അവളെ ഫീ അടക്കാൻ വേണ്ടി ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോവാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക്... കുറെ നേരം അങ്ങനെ ബ്ലോക്കിൽ കിടന്നു, അങ്ങനെ ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിയപ്പോഴുണ്ട് അവളും അവളെ ഫ്രണ്ടും കൂടെ പോർചിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നേ നിൽക്കുന്നു, അവളെ കണ്ണ് കണ്ടാൽ ഞാൻ എന്നേ തന്നേ മറക്കും, പാടില്ല ഇനിയും അതിന് ആശ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, പാവം പെണ്ണാ.... മനസ്സിനെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി, ഇറങ്ങിയതും അവൾ അവളെ ഫ്രണ്ടിനെയും വലിച്ച് എന്റടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഓഫീസ് ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടന്നു, ഒന്ന് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളോട് വരൂ എന്ന് ആക്ഷൻ കാണിച്ചു,
ഫീ അടച്ച് അവൾ എന്റടുത്തേക്ക് വന്നു, അവളെ ഫ്രണ്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി നിന്നു.ഞാൻ അവളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയതും അവളെ ആ പൂച്ച കണ്ണുകൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് വെട്ടി തിളങ്ങുന്നത് കണ്ടു... പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള നോട്ടം തെറ്റിച്ചു സുഖ വിവരം എല്ലാം ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ അവൾക്ക് കുറച്ച് ഉബദേശങ്ങളും കൊടുത്ത് അവളോട് പോവാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വണ്ടിഎടുത്തു.... കണ്ണാടിയിലൂടെ എന്നെ തന്നേ നോക്കി നിൽക്കുന്ന അവളെ കണ്ടതും നെഞ്ചിൽ ഒരു നീറ്റൽ പോലെ.... ഓരോന്നും ആലോചിച് വീട്ടിൽ എത്തിയത് അറിഞ്ഞില്ല,
വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ ഞാൻ പോകുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെകാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുന്നു, എന്നെ കണ്ടതും മുറ്റത് ഓടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി പട്ടാളംസ് എല്ലാം ഡീസന്റ് ആയി, ഹാളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാരും കല്ലിയാണത്തിനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്ലാണ്..... ഞാൻ എല്ലാർക്കും ഒന്ന് ചിരിച് കൊടുത്ത് അകത്തേക്ക് പോയി.. ഉപ്പ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തോണ്ട് എല്ലാം മൂത്താപ്പമാരും എളാപ്പാരും ആണ് നോക്കി നടത്തുന്നത്.... ഉപ്പ കല്ലിയാണത്തിന്റെ അന്നേ വരൂ.. റൂമിൽ പൊയ് കുറച്ചു നേരം കിടന്നു, പിന്നെ ചെക്കന്മാരോടൊപ്പം ബീച്ചിൽ ഒക്കെ പോയി വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ നേരം ഒരുപാടായി, ഫുഡ് കഴിച്ച് അങ്ങനെ കിടന്നു, --------------------------------- [മിഷാൽ ]
ഇശാ....... എണീക്.... ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ ഇന്നത്തെ യാത്ര നടക്കൂലട്ടാ.... ഞായർ ആവുമ്പോഴേക്കും വീട്ടിലേക് തിരിക്കണം, എനിക്ക് ഓഫീസ് ഉള്ളതാ..... (മിച്ചു ) ഞാൻ പറയുന്നതിന് ഒന്നും തന്നേ മിണ്ടുന്നില്ല, അവൾ എണീറ്റിരുന്ന് ചുമക്കാൻ തുടങ്ങി.... എന്താ ഇശു വയ്യേ.... ആയേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഡ്രസ്സ് അവിടെ വെച്ച് അവളെ അടുത്തേക് പോയി.... എന്താ വയ്യേ... പനിക്കുന്നുണ്ടോ.. എന്നും ചോദിച്ച് അവളെ നെറ്റിയിൽ കൈ വെച്ചതും പൊള്ളുന്ന ചൂട്, ഇശു... നല്ലോണം ചൂട് ഉണ്ടല്ലോ, മ്മക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാം പൊയ് മുഖം ഒക്കെ ഒന്ന് കഴുകിവാ.. (മിച്ചു ) ഇക്ക് വയ്യാ ഇക്കാ....... (ഇശു )
ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ എങ്ങനെ, അസുഖം മാറോ?? നിന്നോട് പറഞ്ഞത് കേൾക്ക്... (മിച്ചു ) അവൾ അതിന് ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെ ചുരുണ്ട് കൂടി കിടന്നു, ഇഷാ....... എന്നെ വെറുതെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കല്ലേ.... നിനക്കെന്താടി പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ പറ്റൂലെ.... പറ്റൂലെന്ന്....... (മിച്ചു ) (ഞാൻ അവളോട് ഉറക്കെ ഷൗട്ട് ചെയ്തു...., ഷൗട്ട് ചെയ്തതും അവൾ വേഗം എണീറ്റ് ബാത്റൂമിലേക്ക് ഓടി ) ഫ്രഷ് ആയി തണുത്ത് വിറച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ട്ടവലും കൂട്ടിപിടിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.... ഞാൻ അവളെ അടുത്തേക് പോയി അവളെ ബെഡിൽ കൊടുന്നിരുത്തി...... അവളെ കണ്ടപ്പോൾ ആകെ വല്ലാതായി 24ഹവറും വായിട്ട് അലക്കുന്ന പെണ്ണാ.... ഇപ്പൊ ചുരുണ്ട് കൂടി കിടക്കാ.....
ഇശു എണീറ്റ് ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയെ.. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണ്ടേ.. (മിച്ചു ) എനിക്ക് വയ്യ ഇക്ക.... നടക്കാൻ വയ്യന്നും പറഞ്ഞ് അവൾ എന്നിലേക് ചേർന്ന് കിടന്നു, നീ ഇവിടെ കിടക്, ഞാൻ താഴേക്ക് വിളിച്ച് ഡോക്ടറെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു, ഇശു.... ഞാൻ താഴേ പോയി കഴിക്കാൻ എന്തേലും വേടിച്ചു വരാം, അപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ വരുട്ടാ..... (മിച്ചു ) ഹ്മ്മ്.... (ഇശ) അങ്ങനെ ഞാൻ താഴേക്ക് പോയി അവൾക്ക് കുടിക്കാൻ സൂപ് വാങ്ങി, ഇവിടെ കഞ്ഞി ഒന്നും കിട്ടില്ല, ഞാൻ കോളയും ഒരു സാൻവിച്ചും കഴിച്ച് റൂമിലേക് പോയി... റൂമിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇശുനെ കാണാൻ ഇല്ലാ, കുറെ വിളിച്ച് നോക്കി, ഇവൾ ഇത് എവിടെ പോയ്കിടക്കാ.....
അപ്പോഴാണ് ബാത്റൂമിൽ വെള്ളം വീഴുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടത്, ഡോർ അടച്ചിട്ടില്ല, ഉള്ളിലേക്ക് തലയിട്ട് നോക്കിയതും,..... ഇഷൂ.......... വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് തളർന്നുവീണു കിടക്കുന്ന ഇശുനെ കണ്ടതും ഞാൻ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറി അവളെ എടുത്ത് പൊക്കി, എന്നിട്ട് മുഖം കഴുകികൊടുത്ത് ബെഡിൽ കൊടുന്നു കിടത്തി...... അവളെ മുഖത്ത് വെള്ളം കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ വിളിച്ച്, പക്ഷെ എണീകുന്നില്ല, ഞാൻ വേഗം ഡോക്ടർക്ക് വിളിച്ചു, ഒരു പതിനഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വരാം എന്നും പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത്..... അവൾക്ക് നല്ല ടെംപറേച്ചറും ഉണ്ട് ഞാൻ സൂകൈസ് തുറന്ന് ട്ടവൽ എടുത്ത് നനച്ചവളെ നെറ്റിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു.....
ഉമ്മാനോട് പറയാംന്ന് കരുതി ഉമ്മാന്റെ ഫോണിലേക്ക് അടിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല.... അവസാനം റിച്ചുന്റെ ഫോണിലേക് വിളിച്ചു.... ഹലോ കാകു.... എന്താണ് ഒരു വിളിയൊക്കെ ഹണിമൂൺ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്...(റിച്ചു ) റിച്ചു തമാശിക്കാൻ പറ്റിയ മൂഡിൽ അല്ല ഞാൻ.... നീ ഉമ്മാക് കൊടുത്തേ.. (മിച്ചു ) അതെന്താ കാകു, എന്നോട് പറയാൻ പറ്റാത്തതാണോ.... (റിച്ചു ) അതല്ലടാ..ഇശുന് തീരെ വയ്യാ.... (മിച്ചു ) അള്ളോഹ് എന്റെ ബാബിക്ക് എന്താ പറ്റിയെ.... കാകു എന്താ ബാബിക്ക് (റിച്ചു ) പേടിക്കാൻ ഒന്നുല്ല റിച്ചു.... പനിയും വൊമിറ്റിങ്ങും ആണ്, ഞാൻ പുറത്ത് പോയി വന്നപ്പോ ബാത്റൂമിൽ കുഴഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ റൂമിൽ കൊടുന്നു കിടത്തിയിരിക്കാ.. ഡോക്ടർക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്... (മിച്ചു )
കാകുവേ...... ഇത് അതൊന്നും അല്ല വേറെയാ.... മ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു ന്യൂ അഡ്മിഷൻ വരാൻ പോകുന്നുന്ന് ഒരു ഡൌട്ട്..... (റിച്ചു ) എന്ത്... നീ എന്താ പൊട്ടാ പറയുന്നേ... (മിച്ചു ) പൊട്ടൻ ഞാനല്ല കാകുവാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതെ കാകു ഒരു ഉപ്പ ആവാൻ പോവുന്നുന്നാ.... (റിച്ചു ) ടാ കോപ്പേ... നീ എന്റെ വായേൽന്ന് കേൾക്കാൻ നിക്കടാ.... ഉമ്മാക് ഫോൺ കൊടുക്കടാ.... (മിച്ചു ) (മ്മള് കലിപ്പായി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ) ന്റെ പൊന്നോ.... കുരച്ച് ചാടണ്ടാ.. ഞാൻ കൊടുക്കാം.. (റിച്ചു ) .....കാത്തിരിക്കൂ.........
മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...
[ad_2]