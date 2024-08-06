💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 55
രചന: ഷഹല ഷാലു
പൊട്ടൻ ഞാനല്ല കാകുവാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതെ കാകു ഒരു ഉപ്പ ആവാൻ പോവുന്നുന്നാ.... (റിച്ചു ) ടാ കോപ്പേ... നീ എന്റെ വായേൽന്ന് കേൾക്കാൻ നിക്കടാ.... ഉമ്മാക് ഫോൺ കൊടുക്കടാ.... (മിച്ചു ) (മ്മള് കലിപ്പായി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ) ന്റെ പൊന്നോ.... കുരച്ച് ചാടണ്ടാ.. ഞാൻ കൊടുക്കാം.. (റിച്ചു ) ഹലോ... എന്താ മിച്ചു.... ഇശുട്ടിക്ക് എന്താ പറ്റിയെ... (ഉമ്മ) ഉമ്മാ എനിക്ക് അറീല നല്ല പനിയുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ വൊമിറ്റും ചെയ്ത്, എനിക്ക് ആകെ പേടിയാവുന്നു.. (മിച്ചു) അല്ലാഹ്. ന്റെ കുട്ടി, എന്നിട്ട് നീ അവിടെ മിഴിച്ചു നിൽക്കാണോ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് പോടാ.. കണ്ണ് എത്താ ദൂരത് കൊണ്ടോയി ഇട്ടിട്ട്, മതി കറക്കം ഒക്കെ വീട്ടിലേക് പോരാൻ നോക്ക്.... (ഉമ്മ)
(പെട്ടെന്ന് കാളിങ് ബെൽ അടിഞ്ഞു ) ഉമ്മാ... ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം, ഡോക്ടർ വന്നുന്ന് തോന്നുന്നു, (മിച്ചു ) മോനെ... വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്ക്ട്ടാ... (ഉമ്മ) ഹാ ശെരി ഉമ്മാ... ഞാൻ വിളിക്കാം.. (മിച്ചു ) (എന്ന് പറഞ്ഞ് കാൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഡോർ തുറക്കാനായി പോയി ) ഡോക്ടർ..... മാഡം.. ... വരൂ.... (മിച്ചു ) ഹാഹ്, എവിടെ പേഷ്യന്റ്.... (ഡോക്ടർ ) വരൂ മാഡം... (ഞാൻ ഡോക്ടറെയും കൂട്ടി ഇശു കിടക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് പോയി ) ഒരു പെന്നും പേപ്പറും എടുത്ത് ഡോക്ടർ എന്നോട് ചോദിച്ചു പേഷ്യന്റിന്റെ പേര് എന്താ.. (ഡോക്ടർ ) ഇശാ മെഹറിൻ..... രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ നല്ല പനിയായിരുന്നു, പിന്നെ വൊമിറ്റിങ്ങും, (മിച്ചു ) ഹ്മ്മ്.... നിങ്ങൾ ഇശയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണോ.... (ഡോക്ടർ )
അതെ ഡോക്ടർ, (മിച്ചു ) കല്ലിയാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയായി, (മിച്ചു ) രണ്ട് മാസം... (മിച്ചു ) (അതിന് ശെരിവെച്ച് ഡോക്ടർ അവളെ പരിശോദിക്കാൻ തുടങ്ങി.. ) എസ്ക്യൂസ്മീ മിസ്റ്റർ മിഷാൽ... ഒന്ന് പുറത്തേക് നിൽകാമോ.. (ഡോക്ടർ ) എനി പ്രോബ്ലം ഡോക്ടർ..(മിച്ചു ) ഹേയ്... ഡോണ്ട് വറി, പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല, പുറത്തേക് നില്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇവളെ പരിശോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.... (ഡോക്ടർ ) ഓക്കേ... ഡോക്ടർ... (മിച്ചു ) (ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിന് ശെരിവെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തേക് പോയി...... ) കുറച്ച് നേരത്തിനു ശേഷം ഡോക്ടർ പുറത്തേക് വന്നു, ഡോക്ടർ.... ഇശക്ക്..?
എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് പോയി, ഷീ ഈസ് അബ്സൊലൂട്ട്ലീ ഫൈൻ.. പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല, തണുപ്പ് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിന്റെ ആണ്, ട്രിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മരുന്ന് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്,ഇപ്പൊ അവളെ വിളിക്കണ്ട മയക്കത്തിലാണ്.. എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് റെസിപ്പ്റ്റ് നീട്ടി, അത് പേ ചെയ്ത് ഞാൻ റൂമിലേക് പോയി..... ബെഡിൽ അവൾക്ക് അരികിലായി ചെന്നിരുന്നു.... അവളെ മുടിയിലൂടെ ഒന്ന് തലോടി....... ഒന്ന് ചുമച് കൊണ്ടവൾ കണ്ണ് തുറന്നു...., അവൾ എന്നെ കണ്ടതും എണീറ്റ് ഇരിക്കാൻ നിന്ന്, വേണ്ട കിടന്നോന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവളെ അവിടെ കിടത്തി......
ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് ഉമ്മാക് വിളിച്ചു, മൂന്ന് നാല് റിങ്ങിന് ശേഷം കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, എടുത്തത് ഉമ്മയായിരുന്നില്ല.... ഹലോ.. കാകു എന്തായി... ബാബിക്ക് എങ്ങനെണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശെരിയാണോ,.. (റിച്ചു ) ഞാൻ നിന്റെ ഫോണിലേക്ക് അല്ലാലോ വിളിച്ചേ ഉമ്മാക്ക് അല്ലേ നിന്നോട് ആരാ ഉമ്മാടെ ഫോൺ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞെ... നീ ഫോൺ ഉമ്മാക് കൊടുത്തേ.... (മിച്ചു ) ഹോ.. ഞാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തേലും ആണോ കാകു, ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ബാബിനെ എന്റെ സ്വന്തം ഇത്താനെ പോലെയും, കാകുനെ എന്റെ ചങ്കിലെ ചോരയും ആയിട്ട കണ്ടേ.. എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ..
സോറി കാകു ഞാൻ ഉമ്മാക് കൊടുക്കാം.. (റിച്ചു ) എടാ... റിച്ചു... അങ്ങനെ ഒന്നുല്ലടാ.. ഇജ് ഇത്രക്ക് സീരിയസ് ആണോ, ഞാൻ ചുമ്മാ അന്നേ വട്ടാകാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ.... (മിച്ചു ) ഹലോ... ടാ റിച്ചു... കാകുന്റെ ചക്കര കുട്ടാ.... നീ കാര്യാകിയാ.... ബാബിക്ക് കുഴപ്പൊന്നും ഇല്ലാ, ട്രിപ്പ് ഇട്ടിരിക്കാണ്.... നീ ഉമ്മാട് വിവരം പറഞ്ഞാളെ.. (മിച്ചു ) ശെടാ...... അപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ വെറുതെയായി, എന്തെല്ലാം സ്വപ്നം ഞാൻ കണ്ടു, കുട്ടിക്ക് പേര് വരെ കണ്ടെത്തി, കാകു... ഈ അടുത്തെങ്ങാനും എനിക്ക് ആപ്പ ആവാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടാവോ... (റിച്ചു ) വിഷമിക്കണ്ട മോനൂസെ... ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ്..... 😁(മിച്ചു)
കാകു ബാബിനെ തനിച്ചാക്കി എങ്ങോട്ടും പോകരുത് എന്ന് ഉമ്മ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കേട്ടല്ലോ (റിച്ചു ) ഉവ്വ് ഉവ്വ്.... കേട്ട് കേട്ടെയ്യ്....., (മിച്ചു ) ഒരു ചിരിയും പാസാകി കൊണ്ട് ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു... --------------------------------- [ഇശു ] രാവിലെ എനിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പോലും ഓർമയില്ല, കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ മിച്ചുക്കയുണ്ട് എന്നെയും നോക്കി ഇരിക്കുന്നു... ഞാൻ എണീക്കാൻ നിന്നപ്പോഴേക്കും ഇക്ക എന്നോട് അവിടെ തന്നേ കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപോയത് അറിഞ്ഞില്ല, പിന്നെ എണീക്കുന്നത് രാത്രിയാണ്... കയ്യിലെ ട്രിപ്പ് ഇട്ട പൈപ്പ് എല്ലാം വലിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബെഡിൽ നിന്നും എണീറ്റിരുന്നു... അപ്പോഴേക്കും ഇക്ക എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു...
. ഇശു.... ഇപ്പൊ എന്തേലും വയ്യായി തോന്നുന്നുണ്ടോ... ഒന്നുല്ലല്ലോടാന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു, ഇല്ലാ ഇക്ക.... എനിക്ക് കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ല.... നമ്മക് പോണ്ടേ... (ഇശു) ഇന്ന് ഇനിപ്പോ വേണ്ട നാളെ രാവിലെ ആവാം.... ഇപ്പൊ നീ ഫുഡ് കഴിച്ച് മരുന്ന് കുടിച്ച് കിടന്നോ..(മിച്ചു ) പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നേ പോണം, എനിക്ക് ഈ ന്യ്റ്റ് റൈഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ ഇക്ക.... (ഇശു ) ഇപ്പൊ പറ്റില്ല ഇഷാ മാത്രല്ല ന്യ്റ്റ് നല്ല മഞ്ഞുവീഴും, ഒന്നാമത് നിനക്ക് പനിയാണ്, ഇപ്പൊ നീ കിടക് നാളെ രാവിലെ തന്നേ യാത്ര തുടങ്ങാം... (മിച്ചു ) പറ്റില്ല.... ഇക്ക ഞാൻ ഏറെ ആഷിച്ചത് ആണ് ഇങ്ങനെ ന്യ്റ്റ് ഒരു യാത്ര പോണം എന്ന്... എനിക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ യാത്ര പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ.... (ഇശ)
ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ് മുഴുവനാകും മുന്നേ ഇക്ക ഇഷൂന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാ പൊത്തി.... ഇങ്ങനെ ചങ്കിൽ കുത്തുന്ന വാക്ക്ഒന്നും പറയല്ലേ..... നീ വേഗം റെഡിയാവ്.....(മിച്ചു ) ശെരി കെട്ടിയോനെന്നും പറഞ്ഞ് ഇക്കാടെ കവിളിൽ ഒരു നുള്ള് കൊടുത്ത് വേഗം ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് ഡ്രസ്സിങ് റൂമിൽ കയറി.... ഹൂ... എല്ലായിപ്പൊഴും ഞാൻ എന്തേലും പറഞ്ഞാൽ കലിപ്പ് ആവൽ ആണ് പതിവ്, ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഡയലോഗ് അടിച്ചപ്പോൾ കലിപ്പ് പുറത്ത് വന്നില്ല, ഇനി സെന്റി മുക്യം ബിഗിലേ........ ഹൂ... .ഹൂയ് സന്തോഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് തുള്ളിചാടാൻ തോന്നുന്നേ... വേഗം റെഡിആയി ഡോർ തുറന്ന് ഇക്കാനെ നോക്കിയതും, ബ്ലാക്ക് ജാക്കറ്റോക്കേ ഇട്ട് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി മുടിടി സ്റ്റൈൽ ആകുന്നു, പടച്ചോനെ...
മ്മളെ ചെക്കനെ എല്ലാ പിടക്കോഴികളിൽ നിന്നും രക്ഷപെടുത്തണെ..... പെട്ടെന്ന് ഇക്ക കണ്ണാടിയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് എന്നെ നോക്കി, എന്നെ അടിമുടി നോക്കിയിട്ട് കൈ വലിഞ്ഞുമുറുക്കുന്നത് കണ്ടു... റബ്ബേ ഈ ചെക്കൻക്ക് ജിന്ന് കയറിയ.... എന്നെ കാകല്ലാഹ്..... നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഈ വേഷം എനിക്കിഷ്ടല്ല എന്ന്, ഇത് നീ മാറ്റിയത് അല്ലെ, പിന്നെ എന്തെ വീണ്ടും.... പോയ് ഡ്രസ്സ് വേറെ മാറ്റ്,(മിച്ചു ) ഇക്കാ...... (ഇശു ) ഒരു ഇക്കയും ഇല്ലാ, മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ മാറ്റ, അത്ര തന്നേ, വേഗം ആവട്ടെ.... (മിച്ചു ) ഇക്കാ... എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെ എനിക്ക് ഇതിന് ഇനി പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ.... (ഇശ) പെട്ടെന്ന് ഇക്ക എന്റെ മുഖത്തേക്ക് കൈ ഓങ്ങി....
ഞാൻ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കിയടച്ചു ) ഇനി ഇമ്മാതിരി വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കൈ ആയിരിക്കും മറുപടി പറയ, കേട്ടല്ലോ വേഗം പോയി ഡ്രസ്സ്മാറ്റി വാടി... (മിച്ചു ) (ഡ്രസ്സ് മാറ്റിവരാൻ പറഞ്ഞ് ഇക്ക ഷൗട്ട് ചെയ്തതും ഞാൻ വേഗം ബാഗ് തുറന്ന് വേറെ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് മാറ്റി വന്നു, ഹം അപ്പൊ ഇറങ്ങല്ലെന്നും ചോദിച്ച് ഇക്ക എനിക്ക് നേരെ ജാക്കറ്റ് നീട്ടി.. ഞാൻ അത് വാങ്ങി ഇട്ടു, എന്നിട്ട് ഇക്കാന്റെ ഒപ്പം നിന്ന് സെൽഫി എടുത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു, റെസ്റ്റോറന്റ്ലെ ബില്ല് എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി ലഗേജ് ബുള്ളറ്റിൽ കെട്ടിവെച്ച്, ഇക്ക വണ്ടിഎടുത്തു, ഞാൻ പിറകിൽ കയറി ഇക്കാന്റെ വയറിലൂടെ ചുറ്റിപിടിച്ചിരുന്നു... അങ്ങനെ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ഇക്ക വണ്ടി പറപ്പിച്ച് വിട്ടു..... --------------------------------- [ആസിൽ ]
ഇന്നാണ് കല്ലിയാണത്തിനുള്ള ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്, എല്ലാവരും അതിന്റെ തിരക്കിൽ ആണ്... ഒരു 11:00ക്ക് ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരും പുറപ്പെട്ടു.... ഷോപ്പിലേക് അമലുവും ഓളെ ഉപ്പയും കൂടെ വരും, അവൾകുള്ള ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ.. ഞാനും അജിയും ആഷിയും കൂടെ ബൈക്കിൽ പോന്നു വീട്ടിൽ ഉള്ളോർ കാറിലും, കാകു.... ഇങ്ങള് അപ്പൊ ഓളെ ചതിച്ചുല്ലെ..... പാവം പെണ്ണല്ലേ കാകു അവൾ, എത്ര സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട്കാണും, എന്തിനാ എന്റെ കാകു സ്വയം കുറ്റക്കാരൻ ആവുന്നേ.... (ആഷി ) എല്ലാം ശെരിയാവും, അവൾക്ക് നല്ല ഒരാളെ ഞാൻ തന്നേ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കും, പക്ഷെ ഞാൻ ആരെ കല്ലിയാണം കഴിച്ചാലും ഈ ചൂടന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാന്താരി അത് തനു മാത്രമായിരിക്കും... (ആസി )
ആസിക്കാ.... എന്നാലും... (അജി ) നോ...ഒന്നും പറയണ്ട ഈ സംസാരം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം... (ആസി ) (ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതും പിന്നെ അവർ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.... ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ അമലുവും അവളെ ഉപ്പയും എത്തി.... എന്റെ ഉമ്മ ചെന്ന് അവളെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഷോപ്പിന് ഉള്ളിലേക് കയറി.... അമലുന്റെ സ്ഥാനത് എന്റെ തനുന്റെ കൈ പിടിച്ച് ഉമ്മ നടക്കുന്നതും, ഒരു ഉമ്മയില്ലാത്ത കുറവ് അവളെ അറിയിക്കാതെ എന്റെ ഉമ്മ അവളെ ചേർത്പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലൂടെ ഓടിച്ചു..... പെട്ടെന്ന് അജി എന്റെ ഷോൾഡറിൽ തട്ടി,
ചിന്തയിൽ നിന്ന് വിരാമം ഇട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ അവന്ക് ഒന്ന് ചിരിച്കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷോപ്പിലേക്ക് കയറി..... ഞാൻ കയറിയതും അമലു എന്നെ നോക്കിയതും ഒരുമിച്ച്, ഞാൻ അവൾക്ക് ഒന്ന് ചിരിച് കൊടുത്തു.. അത് പോലെ അവൾ എനിക്കും, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അവളിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ചുകൊണ്ട് ബോയ്സിന്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോയി..... അവിടുന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാം അജിയും ആഷിയും കൂടെ എടുത്തു.. മാക്സിമം ഞാൻ അമലുന്റെ മുന്നിൽ പെടാതെ മറഞ്ഞു നടന്നു... അങ്ങനെ ഷോപ്പിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കുംനേരം രാത്രിയായി, ഉമ്മാനോട് വീട്ടിലേക് പോവാണെന്നും പറഞ്ഞ് അജിനെയും ആഷിനെയും കൂട്ടികൊണ്ട് വീട്ടിലേക് പോയി.... --------------------------------- [ഇശാ ]
മൂന്നു നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എത്തി കുളു കഴിഞ്ഞുള്ള മണാലിയിൽ മഞ്ഞുമലകൾ കൊണ്ട് ഗോപുരം തീർത്ത മണാലി, ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മണാലി, ഒട്ടനവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മനോഹരമാകപെട്ട മണാലി.... ഇതിൽ ഒന്നാണ് ഓൾഡ് മണാലി, ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളും, ക്ഷേത്രങ്ങളും,മൊണാസ്ട്രികളും, കോട്ടകളും, മറ്റുമായി സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഓൾഡ് മണാലി...
ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഹിമാലയത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ വിസ്മയ ഭൂമിയിലെ മണാലിയിലാണ്.... ഈ മണാലിയിൽ നിന്ന് 20km മാത്രംഅകലെയുള്ള നാഗാറിലെ 1/2നൂറ്റാണ്ടോളം പഴക്കമുള്ള കൊട്ടാരവും, പകുട ശൈലിയിലുള്ള നിർമാണത്തിൽ ഏറെ പ്രശസ്തമായ ത്രിപുര സുന്ദരി ക്ഷേത്രവും, റഷ്യൻ ചിത്രകാരനായ "നിക്കോളാസ് "ന്റെ സ്മരണകൾ നിറഞ്ഞ്നില്ക്കുന്ന മ്യൂസിയവും, സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മണാലിയുടെ വിശേഷം പറയുകയാണെങ്കിൽ, മണാലിയിലെ ടൂറിസം ആകർശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സൊളാഗ്ഗ് വാലി, സ്നോ പോയിന്റ് എന്നാണ് ഈ സ്ഥലം പറയപ്പെടുന്നത്, അവിടേക്ക്ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോകുന്നതും.....കാത്തിരിക്കൂ.........
