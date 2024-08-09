💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 58
രചന: ഷഹല ഷാലു
ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഡൌൺലോഡ് ആക്കി ആ പിക് നോക്കിയതും ഫോൺ എന്റെ കയ്യിൽന്ന് കുഴഞ്ഞു ബെഡിലേക്ക് വീണു.... എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഫോൺ ബെഡിൽനിന്ന് എടുത്ത് ആ പിക് ഒന്നൂടെ നോക്കി, മിച്ചുക്ക ഒരു പെണ്ണുമായി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ....., പിന്നെ അവളെ കയ്യിൽ എന്തോ തുടക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയും, എന്താ ഞാൻ ഈ കാണുന്നെ, അപ്പൊ മിച്ചുക്ക എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞതാണോ, സിദ്ധുനെ കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പോയത്, ഓഫീസ് ആവിശ്യത്തിന് വേണ്ടി, എന്നിട്ട് ഇക്കഎന്താ ഈ പെണ്ണിനോടൊപ്പം, ഇവൾ ആരാ?
മനസ്സിൽ നൂറായിരം ചോദ്യങ്ങൾ അലയടിക്കാൻ തുടങ്ങി, എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വിരാമം ഇട്ട് കൊണ്ട് നേരത്തെ വിളിച്ച ആ നമ്പറിൽനിന്ന് വീണ്ടും കാൾ വന്നു, ഞാൻ കാൾ വേഗം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ചെവിയിൽ വെച്ചു... ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്നെ, ഞാൻ ആരാണെന്ന് നീ അറിയാൻ സമയം ആയിട്ടില്ല, വൈകാതെ നിന്നെ അറിയിക്കാം..... അന്ന് ഞാൻ അയച്ച ഫോട്ടോ കണ്ട് നീ വിശ്വസിച്ചില്ല. ഇനിയെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത്, നീ ജീവനെകാൾ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഇക്ക മിഷാൽ മൻസൂർ അവൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, അവന് എല്ലാ പെൺപിള്ളേരും ടൈം പാസ് ആണ്, അതിൽ ഒരാളാണ് നീയും, ആ കെണിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് തോന്നി...
ഏയ്....shut up.... 😠😠എന്റെ ഇക്കാനെ കുറിച്ച് ഇനി മോശമായി ഒരക്ഷരം ശബ്ദിക്കരുത്, എന്റെ ഇക്ക അങ്ങനെയല്ല, എന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും, സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്റെ പ്രാണൻ ആണ് അവൻ, എന്റെ ഇക്കാനെ കുറിച്ച് എന്ത് അറിയാം നിനക്ക്... ഹേ... പറയടി പുല്ലേ.... (ഇശു ) ഏയ് കൂൾ ഇഷാ.... നിന്റെ സങ്കടം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, ഏതൊരു പെണ്ണും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യമാണ് നീ കണ്ടത്, മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകി എന്ന് മാത്രം കരുതി പിരിയുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത്, ഞാൻ നിന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്..... ച്ചി നിർത്തടി പുല്ലേ.....
.അങ്ങനെ പിരിയാൻ വേണ്ടി അല്ല ജീവൻ പോയാലും അവനെതന്നേ കെട്ടു എന്ന് വാശിപിടിച്ചിരുന്നത് കൂടെ ഒരായുശ്കാലം ജീവിക്കാൻ ആണ്, നീ പറഞ്ഞല്ലോ ഇക്കാക്ക് എല്ലാരും ടൈം പാസ്സ് ആണെന്ന്, നീ ഫോട്ടോ അയച്ചുതരുന്ന കുട്ടി അവൾ ഇക്കാടെ ഫ്രണ്ട് ആണ്, അവളെ കാണാൻ ആണ് പോണേഎന്നും ഇക്ക എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ അവർ തമ്മിൽ വേറെ ഒരു റിലേഷനും ഇല്ലാ... ഇനിയും ആളെ പറഞ്ഞുപറ്റിക്കാതെ വെച്ചിട്ട് പോടീ പൂതനെ..... നീ ആരാണെന്നൊ എന്താണെന്നോ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഒന്നറിയാം എന്റെ ഇക്കാനെ എന്നിൽ നിന്ന് അടിച്ചുമാറ്റാൻ വന്ന എന്റെ ആജന്മ ശത്രു സാക്ഷാൽ സഫ്ന...... (ഇഷ )
(ഞാൻ അത് ചോദിച്ചതുംഅവൾ കാൾ കട്ട് ചെയ്തു ) എന്നാലും ഇത് ആരായിരിക്കും,അവളിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടാൻ വേണ്ടി ആ പെണ്ണ് ഇക്കാടെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഇക്ക എന്നോട് അവളെ കാണാൻആണ് പോണ് എന്ന് ഇക്കഎന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും, പക്ഷെ അവളോട് അങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അവൾ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളുംചെവിയിൽ പ്രതിദ്വനി പോലെ അലയടിക്കാൻ തുടങ്ങി...
ഇടറുന്ന മനസ്സാലേ പ്രതിമ കണക്കെ ഞാൻ ബെഡിലേക്ക് ചാഞ്ഞു, എനിക്ക് മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അതെല്ലാം തല്ലികെടുത്തുകയാണല്ലോ.. ഇക്കാനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കമാത്രല്ലേ ചെയ്തിട്ടൊള്ളു.... എന്നിട്ടും ഇക്ക എന്നോട് എന്തിനാ കള്ളം പറഞ്ഞുപോയത്.... ഓരോന്നും ആലോചിച് തലക്ക് പ്രാന്തായി.... ഇല്ലാ.... എന്റെ മിച്ചുക്ക അങ്ങനെ അല്ല... ഇക്കാനെ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട്, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് ഇക്കാനെ ഞാൻ സംശയിക്കില്ലാ....
എന്റെ ഇക്കാക്ക് എന്നെ ചതിക്കാൻ കഴിയില്ല.... ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു..... ഫോണിൽ ആ പിക് കാണുമ്പോൾ സങ്കടം തികട്ടി വരാൻ തുടങ്ങി, ആ പിക്കും, അവൾ വിളിച്ച നമ്പറും എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു..... എന്നിട്ട് ഫോൺ ബെഡിലേക്ക് ഇട്ടു.... ഇക്ക വരുമ്പോ ഈ കോലത്തിൽ കണ്ടാൽ നല്ല ചേലാവും, മുടിയൊന്ന് ഒതുക്കി കെട്ടി, ബാത്റൂമിൽ പോയി മുഖം കഴുകി വന്നു...... അപ്പോഴുണ്ട് ഡോറിൽ ആരോ മുട്ടുന്നു, കണ്ണാടിയിൽ ഒന്ന് നോക്കി മുഖത്ത് കരഞ്ഞ അടയാളം കാണുന്നുണ്ടോന്ന് അതില്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി മുഖത്ത് ഒരു കൃത്രിമ ചിരി വരുത്തി ഡോർ തുറന്നു.... --------------------------------- [മിഷാൽ ]
സിദ്ധു പറഞ്ഞത് വെച്ച് ഞാൻ ഷിംലയിലുള്ള ഫ്ലവർ കഫെയിലേക്ക് പോയി, അവിടെഎത്തി അവന്വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു.... സാർ.... pk സാർ 10:00ന് ഇവിടെഎത്തും, (സിദ്ധു ) ഹാ ശെരിയടാ... നമുക്ക് അകത്തുവെയിറ്റ് ചെയ്യാം....., (മിച്ചു ) (അങ്ങനെ അവനും ഞാനും കൂടെ കഫെയിൽ കയറി അവൻ ബുക്ക് ചെയ്ത സീറ്റിലേക്ക് പോയി.. അപ്പോഴുണ്ട് സിയ ഫോണിലും തോണ്ടി ഇരിക്കുന്നു, ഒരു സംശയരൂപേണെ ഞാൻ സിദ്ധുനെ നോക്കിയതും അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു... "സിയ എന്റെ കൂടെ വന്നതാണ് അവൾക്ക് വരണം എന്ന് ഒരേ നിർബന്ധം.... "(സിദ്ധു ) അവളെന്താ നിന്റെ അമ്മാവന്റെ മോളോ,
ഇത് ഞാനും നീയുമായി ഉള്ള മീറ്റിംഗ് ആണ്, മാത്രമല്ല ഇവൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പോസ്റ്റിൽ ആണ്, ഇവളെ കൂട്ടുപിടിച്ചാലെ നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയൂ..... (മിച്ചു ) (എന്ന് മ്മള് കലിപ്പായികൊണ്ട് അവനോട് ചോദിച്ചു ) സാർ ഒരബദ്ധം പറ്റി, ക്ഷമിക്കണം ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കില്ല, സോറി സാർ... (സിദ്ധു ) ശ്........മിണ്ടരുത് ഷട്ട് അപ്പ്.... (മിച്ചു ) സാർ.....ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല സാർ (സിദ്ധു ഇതിനുള്ളത് നിനക്ക് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് ഈ മാസത്തെ നിന്റെ സാലറിയിൽനിന്ന് നിന്റെയും അവളുടെയും 50പേർസന്റ് കുറയ്ക്കും ....അവളോടും പറഞ്ഞേക്ക്.... (മിച്ചു ) (എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സീറ്റിൽ ഇരുന്നു,
സിയ ഫോണിൽനിന്നും കണ്ണ് എടുത്ത് എന്നെ നോക്കി അവിടെനിന്നും എണീറ്റ് നിന്ന് കൊണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു.... അവളോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ്കൊണ്ട് ലാപ്എടുത്ത് മെയിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്തു, സിദ്ധു എന്റെ അടുത്തായി വന്നിരുന്നു സിയ ഞങ്ങള്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റും, ) മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ സിദ്ധു എന്നോട് ഫ്രഷ് റൂം വരെ പോയിവരാം എന്നും പറഞ്ഞ്കൊണ്ട് പോയി.... പെട്ടെന്ന് സിയ ടേബിളിൽ കൊട്ടികൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചു. എന്തെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അവളെ നോക്കി.... സാർ.... സാർ എന്താ ഇവിടെ ... ഓഫീസിലേകും കണ്ടില്ല, മണാലി ടൂറിന് വന്നതാണോ, ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ടോ കൂടെ..... (സിയ)
(ലാപ് അടച്ചു വെച്ച് ഞാൻ ൻഅവളോടായിപറഞ്ഞു ) അല്ല എന്റെ വൈഫുമായി ഹണിമൂൺ ആഘോഷിക്കാൻ വന്നതാ..... (മിച്ചു ) ഒന്ന് പോ സാറേ തമാശ ആണെങ്കിലും കേൾക്കാൻ രസമുണ്ട്,(സിയ) കാര്യം...എന്റെ കല്ലിയാണം കഴിഞ്ഞ് മാസം രണ്ടായി, (മിച്ചു ) എന്ത് തന്നേ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല സാറേ.... (സിയ) എസ്ക്യൂസ്മി സാർ, കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത്.... (വെയിറ്റർ ) 3 ക്യാപിചിനു..... (മിച്ചു ) അപ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു വെയിറ്റർ 3ക്യാപിനുമായി എത്തി, ഞാൻ അതെടുക്കാൻ കൈ ഉയർത്തിയതും സിയ അത് എടുത്തതും ഒരുമിച്ച് എന്റെ കൈ തട്ടി അത് അവളെ കയ്യിൽ വീണു... ഞാൻ വേഗം ടിഷൂഎടുത്ത് തുടച്ചുകൊടുത്തു,
അപ്പോഴേക്കും സിദ്ധു എന്റെ അടുത്തേക് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു pk സാർ എത്തി എന്ന്..... സിയാ.....നീ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തോ പോയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് മാറി ഇരി, ഞങ്ങള്ക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉള്ളതാ... (മിച്ചു ) ശെരി സാർ... (സിയ) (ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശെരിവെച്ച്കൊണ്ടവൾ പുറത്തേക്ക് പോയി, അവൾ പോയഉടനെ സാർ എത്തി, സാറിനെ വെൽക്കം ചെയ്ത് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡീൽ ഫിക്സ് ആക്കി ) മ്മക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം ഉണ്ട്,, ഇശു ലൈഫിൽ വന്നെ പിന്നെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആണ്, സോ അയാം വെരി ലക്കി....., എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ നേരം ഒരുപാടായി, സിയയുണ്ട് പുറത്ത് ഞങ്ങളെയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത്നിൽക്കുന്ന്,
ഞാൻ സിദ്ധുനോട് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു വണ്ടിഎടുത്തതും സിയയുണ്ട് ഓടി വരുന്ന്, അവളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ വണ്ടി പറപ്പിച്ചുവിട്ടു.... റിസോർട്ടിൽ ഇതിൽ അവിടുന്ന് ഫുഡ് വേടിച്ച് റൂമിലേക്ക് പോയി, ഡോറിൽ തട്ടിയതും ഇശു ഡോർ തുറന്നു, അവളെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ടതും എന്തോ ഒരു സന്തോഷം തോന്നി, ഞാൻ ലാപ് ബെഡിൽ വെച്ച് അവളെ എടുത്ത് പൊക്കി വട്ടം കറക്കി ...... അവൾ എന്റെ പുറത്ത് കൊട്ടാൻ തുടങ്ങി.... --------------------------------- എന്താ മിച്ചുക്കാ.... എന്താഇത്ര സന്തോഷം.... (ഇശു ) അതൊക്കെണ്ട് ഇശുട്ടി , പറയാം... ഞാൻ അവളെ ബെഡിൽ കൊണ്ടോയി ഇരുത്തി, ബാഗ് തുറന്ന് ഇന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയ പേപ്പർ അവളെ കാണിച്ചു.....
അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ സന്തോഷം... ഹ്മ്മ് ഹ്മ്മ്.... നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ.. (ഇശു ) ഇശു നിനക്ക് അറിയോ.. നീ എന്റെ ലൈഫിൽ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് സന്തോഷം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഇശു...... നീ എന്റെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടാവണം..... ഉണ്ടാവൂലെ.... (മിച്ചു ) (ഞാൻ അവളെ എന്നിലേക്ക് ചേർത്തി കൊണ്ട് തലയിൽ തലോടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അതിന് മറുപടി എന്നോണം അവൾ എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കൊണ്ട് എന്നെ ഇറുക്കി പിടിച്ച്കൊണ്ട് പൊട്ടികരയാൻ തുടങ്ങി..... ) "ഇശു..... കരയുന്നെന്തിനാ.. എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയെ.... ഇശു... എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടും അവളെ കരച്ചിൽ കൂടുക എന്നല്ലാതെ കുറഞ്ഞില്ല.... അവളെ മുഖം എന്റെ കൈകളിൽ കോരി എടുത്ത്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞുകവിയുന്ന കണ്ണുകൾ തുടച്ചുകൊടുത്തു,
ഇശു.... ഇങ്ങനെ കരയാൻ മാത്രം എന്താ നിനക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായേ... എന്താ പറ്റിയത്.... എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്ട്ടാ ഇശു..... നീ പറയുന്നുണ്ടോ..... (മിച്ചു ) (എന്ന് ഞാൻ കലിപ്പായി കൊണ്ട് ചോദിച്ചതും അവൾ കരയുന്നതിന്റെ ശക്തി കൂട്ടി ) ഇല്ലാ.... ഞാൻ ചൂടാവില്ല, നീ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറ... (മിച്ചു ) (തേങ്ങി തേങ്ങി കൊണ്ട് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ) ഇക്ക നമുക്ക് വീട്ടിലേക് പോവാം, എനിക്ക് പായിപ്പാനെയും ശാലുമ്മാനെയും കാണാൻ തോന്നുന്നു, പ്ലീസ് ഇക്ക നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നേ പോവാം..... (ഇശു ) (എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ വീണ്ടും കരയാൻ തുടങ്ങി, )
ശെരി നീ കരയല്ലേ, ഇന്ന് പോവാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരുക്കം കാരണം ഇന്ന് ആസി മെസ്സേജ് ചെയ്തിരുന്നു മറ്റന്നാൾ അവന്റെ മാര്യേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ വേഗം റെഡിയാവ്... അങ്ങനെ ഒരുക്കങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലഗേജ് പാക് ആക്കി ബുള്ളറ്റിൽ കെട്ടി യാത്ര തിരിച്ചു, ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങളെ രണ്ട് കുട്ടികളെയും കൊണ്ടായിരിക്കും വരുക...... അങ്ങനെഅവിടത്തോട് വിടപറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക് തിരിച്ചു..... --------------------------------------------------------------- [ആസിൽ ] കല്ലിയാണം പറച്ചിൽ ഒരുവിധം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, നാട് മൊത്തം അറിഞ്ഞു, ഞാൻ അറിയിച്ചു, പക്ഷെ ഒരാൾ മാത്രം അറിഞ്ഞില്ല,
ഞാൻ അറിയിച്ചതും ഇല്ലാ, പാവം ഞാനുമായുള്ള ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ട് നാളെണ്ണി തീർക്കുകയാണ്, ഈ പാപം എല്ലാം ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ടോയി തീർക്കും, അല്ലാഹ് എല്ലാം അറിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അവൾക്ക് കൊടുക്കണേ.... പാവം പെണ്ണാ, ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്യാതെ, മാതൃത്വത്തിന്റെയും പിതൃത്വത്തിന്റെയും, ലാളനയും സ്നേഹവും കിട്ടാതെ വളർന്ന ഒരു പാവം പെണ്ണ്.. ഓരോന്നും ആലോചിച് സിറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉമ്മാമ എന്റെ തോളിൽ കൈ വെച്ച് കൊണ്ട് ആസിന്ന് വിളിച്ചത്...........കാത്തിരിക്കൂ.........
മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...
[ad_2]