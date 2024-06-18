💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 6
രചന: ഷഹല ഷാലു
ടാ മിച്ചു ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെഎവിടെയോ കണ്ടപോലെ...... എന്താ ഇവളെ പേര്.. (ഉമ്മ) ഇഷ മെഹറിൻ....... (റിച്ചു ) നല്ല ചുന്ദരികുട്ടിആണല്ലോ... ടാ മിച്ചു അനക്ക് ഇവളോട് ഇഷ്ട്ടണെന്ന് പറഞ്ഞൂടെടാ...... (ഉമ്മ) ഒന്ന് പൊയ്ക്ക ഉമ്മാ..... എനിക്ക് അവളെ വേഷം ഒട്ടും തന്നേ ഇഷ്ടമല്ല... അപ്പോഴാ ഇഷ്ടം പറയുന്നേ...... (മിച്ചു ) ഇഷ്ട്ടം പറഞ്ഞില്ലേലുംവേണ്ട പക്ഷെ ഇന്നലെ നീ അവളോട് പറഞ്ഞതിന് സോറി പറഞ്ഞില്ലേൽ അന്റെ ചെവിഞാൻ പൊന്നാക്കും കേട്ടല്ലോ.... (ഉമ്മ)
ആയിക്കോട്ടെ ഉമ്മാ ഞാൻ അവളോട് ഇഷ്ട്ടാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട്....... അല്ല സോറി പറഞ്ഞോണ്ട്ന്ന്...... (മിച്ചു ) ആഹാ അപ്പൊ ഇഷ്ട്ടാന്ന് പറയണന്ന് ഉണ്ടല്ലേ..... കൊള്ളാലോ മോനെ എന്നിട്ടാണോ ഈ മസിൽ പിടുത്തം...... (റിനു ) (എല്ലാരും എന്നെ അത് പറഞ്ഞു കളിയാകാൻ തുടങ്ങി അവരെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉത്തരം മുട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം അവിടെ നിന്നും പോവാൻനിന്നു... ) എന്നാലും കാകൂ അങ്ങനെ പറഞീലെ.... (റിനു ) ഏത് പോലീസ് കാരനും ഒരുതെറ്റോക്കേ പറ്റും... (മിച്ചു )
എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റില്ല കാകൂ ഇത് കുറച്ച് കൂടി പോയി.. (റിച്ചു ) നീ പോടാ തീറ്ററാപ്പെ.... (മിച്ചു ) (പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ട് പോയി മ്മളെ പൊന്നാര അനിയൻ ഇല്ലേ റിച്ചു ഓൻ അൽ വൽ തീറ്ററാപ്പയാണ്.....) (ശെരിയാ അവൾ കാണാൻ മൊഞ്ജ് ഒക്കെ ആണ്, പക്ഷെ അവളെ വേഷം കാണുമ്പോൾ തന്നെ കലിപ്പ് കയറും ) കോളജിലേക്ക് പോവാൻ റെഡി ആയിഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് റിനു വന്ന് അവളും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്..
റിച്ചുന്റെ കൂടെയാണ് അവൾ പൊതുവെ പോവാർ പക്ഷെ അവന്ക്ക് ഇന്ന് വേറെഎന്തോ പരിപാടി ഉണ്ട് ഉച്ചക്കെ ക്ലാസിൽ കയറൂ..... ഞാൻ ആദിക്ക് വിളിച്ച് അവനോട് ജാസിയുടെ കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞു... അങ്ങനെ റിനുവിനെയും കൂട്ടി കോളജിൽ എത്തി. പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ പോയി വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങിയതും ഏതോ ഒരു വണ്ടി വന്നു ബാക്കിൽ തട്ടിയതും ഒരുമിച്ച്..... ആരാന്ന് നോക്കിയപ്പോ ആളെ കണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി.....
അതെ മ്മളെ ഉമ്മച്ചിന്റെ ചുന്ദരികുട്ടി ഇഷ....... (അവൾക്ക് ആകെ കൂടി ഒരു മാറ്റം ലോങ്ങ് ടോപ്പും ഹിജാബും.... ) എനിക്ക് വിശ്വാസികാൻ കഴിയുന്നില്ല... സ്വപ്നം വല്ലതും ആണോ... ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് നുള്ളി നോക്കി.... eഏയ് സ്വപ്നം ഒന്നുമല്ല.... ഇനിപ്പോ ഇന്റെ കണ്ണിന് വല്ലതും പറ്റിയതാണോ... അവളെയും നോക്കി വാ പൊളിച്ചു നില്ക്കുമ്പോഴാണ് റിനുവും ജാസിയും ആദിയും അങ്ങോട്ട് വന്നത്....
റിനു ഇഷയുടെ അടുത് വന്നുനിന്നിട്ട് എന്നോട് വായഅടക്കാൻ ആക്ഷൻ കാണിച്ചു. മ്മള് വേം വായഅടച്ചു.... എന്നിട്ട് എന്നോട് റിനു പറാന്ന് പറഞ്ഞു...... ഞാൻ എന്ത്ന്ന് ആക്ഷനിലൂടെ ചോദിച്ചു.... പറാന്ന് അവൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് മ്മക്ക് സോറിയുടെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്.. ഞാൻ ഇഷയോട് സോറി പറഞ്ഞു....... അവൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂളികൊണ്ട് അവിടുന്ന് നടന്നുപോയി......എനിക്ക് ശെരിക്കും ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പോഴാണ് മ്മക്ക് ബൈക്കിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മവന്നേ ബൈക്കിന്റെ ബാക്കിൽ സ്ക്രാച്ച് വീണിട്ടുണ്ട്....
ഞാൻ അവളെ തിരിച്ച് വിളിച്ചു ഡീ നിനക്ക് ഇടിക്കാൻ ഉള്ളത് അല്ല എന്റെ ബൈക്ക് അതിന് നീ കുടുംബത്തിൽന്ന് കൊണ്ട് വന്നോ ഇത് ശെരിയാകി തന്നിട്ട് പൊന്ന്മോളെ പോയമതി..... അവൾ പെട്ടെന്ന് ബാഗിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ എടുത്ത് എനിക്ക് നീട്ടി ഞാൻ മൈൻഡ് ആകിയില്ല.... അവൾ ക്യാഷ് ബൈക്കിന്റെസീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഓൾ പോയി (അവളെ ഇന്നത്തെ കോലം ഒക്കെ കണ്ട് ഒന്ന് ഇഷ്ടം തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഓളെ ഒടുക്കത്തെ ജാട ) --------------------------------- [ഇഷ ]
കോളജിൽ എത്തി സ്കൂട്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴ ഞാൻ ഒരാളുടെ ബൈക്കിന്റെ ബാക്കിൽ പോയി തട്ടിയത് ആളെ കണ്ടപ്പോൾ മ്മളെ നെഞ്ച് പട പടാന്ന് ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹൃദയത്തിന് വല്ലാത്ത തുടിപ്പ്........ ഹൂ മ്മളെ മൊഞ്ചൻ നല്ല കരിനീല ഷർട്ടും ഇട്ട് fz ബൈക്കിൽ ഇരുന്നു തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയത് കണ്ടപ്പോൾ മ്മളെ കിളിയും കിളിക്കൂടും ഒക്കെ പറന്നുപോയി... അവൻ ബൈക്കിൽന്ന് ഇറങ്ങി മ്മളെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കി അപ്പോഴാണ് റിയാനത്ത എന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് മിച്ചുക്കാനെ നോക്കി എന്തോക്കേ കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
മിച്ചുക്കയും എന്തോ ആക്ഷൻ കാണിച്ചു..... പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്നോട് സോറി പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാ ഇന്നലെപറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നേ..... ഞാൻ കുറച്ച് ജാടയൊക്കെ ഫിറ്റ് ആകി ഒന്ന് മൂളി... എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് നടന്നു..... അപ്പൊ മിച്ചുക്ക പിന്നിൽന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടന്നു അപ്പോഴാണ് ബൈക്ക് കാണിച് അവൻ എന്നെ ചീത്തപറഞ്ഞത് ബൈക്ക് ശെരിയാക്കി പോയാമതീന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ് എടുത്ത് അവൻക്ക് കൊടുത്തു അവൻ വാങ്ങിയില്ല....
ക്യാഷ് ബൈക്കിന്റെ സീറ്റിൽ വെച്ച് ഞാൻ ക്ലാസിലേക്ക് പോവുമ്പോൾ മ്മളെ ചങ്ക്സ്സ് ഉണ്ട് അവടെ നിക്കുന്നു. നേരെ അവരെടുത്ത്ക്ക് വെച്ചുപിടിച്ചു...... അല്ല എന്താപ്പോ സംഭവം നീ എന്താ മിച്ചുക്കാനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ.. (ഐഷു ) ടി പൊട്ടത്തി ഞമ്മൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഇട്ടതല്ലേ..... അങ്ങേരെ കൊണ്ട്ഞാൻ ഇഷ്ടാണ്ന്ന് പറയിപ്പിക്കും മോളെ... നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ..... (ഇഷ ) അങ്ങനെയാണ് കഥയുടെ പോക്ക് എങ്കിൽ ഇഷ്ടംആണെന്ന് അല്ല അപ്പുറത്തെ കിണറ്റിലേക്ക് എറിയാതെ നോക്കിക്കോ.... (നിച്ചു )
അല്ല ഈ മിച്ചുക്കാ pg സെക്കന്റ്ഇയർ നീ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ്ഇയർ സെറ്റ് ആവോ മോളെ ..... വീട്ടിൽ സമ്മതിക്കോ..... (അജി ) ആദ്യം അവൻ ഇഷ്ട്ടം പറയട്ടെ എന്നിട്ടല്ലേ വീട്ടുകാർ... (ഐഷു ) ടി.... വേഗം വാ ഫസ്റ്റ് പിരിയട് സിദ്ധുചേട്ടന്റെയാണ്....നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞോ സിദ്ധുവെട്ടൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തു എല്ലാപോസ്റ്റിനും ലൈകും കൊടുത്തു എന്നേ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ഫോള്ളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.... ഇനി മെസ്സേജ് അയച്ച് തുടങ്ങണം... (അജി )
(ഞങ്ങൾ നാലും ക്ലാസിലേക്ക് നടന്നു സാർ ക്ലാസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാർനോട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞോപ്പിച്ചു ക്ലാസിൽ കയറി.. ) ഇവർ ഒന്നും അറിയാതെ ഇവരുടെ പിന്നാലെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു... "സഫ്ന "ഡിഗ്രി 3rd ഇയർ... മൂന്നു വർഷമായി മിഷാലിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നു ഇനി അവളും കഥ പറഞ്ഞുതുടങ്ങട്ടെ... ) --------------------------------- [സഫ്ന ] ഞാൻ "സഫ്ന" എന്ന" സഫു " മിഷാൽ അവൻ എന്റെ മാത്രമാണ് ഏതൊരു കൊടി കുത്തി പെണ്ണ് വന്നാലും തീർതിരിക്കും ഞാൻ. ഈ റഹീംന്റെ മോൾ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ഇവനെയും എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടും എന്ത് നെറികെട്ട കളി കളിച്ചാലും, കോളജിൽ ഒരു വിധം പെണ്ണുങ്ങൾ അവന്റെ പുറകെയാണ്. എല്ലാവരെയും അവനിൽ നിന്ന് അകറ്റിയത് ഞാനാ..... പക്ഷെ ആ ഇഷ അവളോട് നേർക്ക് നേർ പോരാടാൻ പറ്റില്ല....മിഷാലിനോട് വരെ ഹീറോയിസം കാണിച്ചവളാ..... ഇവളെ കൂട്ടിനു ആദിയും ജാസിയും ഉണ്ട്. പിന്നെ റിയാനയും, റയാനും......അപ്പൊ വളഞ്ഞ വഴി തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും..... എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും.....ആര് വന്നാലും മിഷാൽ എന്റെത.... എന്റെ മാത്രം...... 💖HE IS MY MINE💖 ......കാത്തിരിക്കൂ.........
മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...
[ad_2]