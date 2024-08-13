💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 56
രചന: ഷഹല ഷാലു
ഇശു...നിനക്കറിയോ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു മണാലിയിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു ട്രിപ്പ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഒറ്റക് പോണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം... (മിച്ചു ) ഹോ... അപ്പൊ ഞാൻ വന്നത് പിടിച്ചില്ലല്ലെ.. എന്നാ എന്നേ ഇവിടെ ഇറക്കിവിട്ടേക് ഞാൻ എങ്ങനെലും വീട്ടിലേക് പൊക്കോളാം... (ഇശു ) അത് വേണ്ട... ഇത്രേം ദൂരെ എന്റെ കൂടെ വന്നതല്ലേ ഇനിപ്പോ അനക്ക് സങ്കടം ആയാലോ,. (മിച്ചു ) എനിക്ക് എന്ത് സങ്കടം ഞാൻ നാഴികക്ക് നാൽപത് വട്ടം എന്നപോലെ ഇടക്ക് ഇടക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പോവാറുണ്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായി കാണുന്നതൊന്നും അല്ല,പണ്ട് ഞങ്ങളെ വീട് ഇവിടെ ആയിരുന്നു, ഞാൻ കളിച് വളർന്ന സ്ഥലം ആണ് ഇത്,
പിന്നെ ഇക്ക വിളിച്ചാൽ വരാതിരിക്കുന്നത് മോശം അല്ലെ, അതോണ്ട് വന്നതാ.... (ഇശു ) യ്യോ.... ന്റെ പൊന്നോ... എന്ത് തള്ളാടി... നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തള്ള്, എന്നാൽ എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ.... (മിച്ചു ) യ്യ.... യ്യേ..... ചീഞ്ഞ ചളി, മാറ്റിപിടി കെട്ടിയോനെ.... (ഇശു ) എന്നാലും അന്റെ തള്ളിനെകാൾ ബെസ്റ്റ് ആണ്, തള്ളാൻ പിന്നെ പരമ്പരാകദമായി വാപ്പയും മോളും ബെസ്റ്റ് അല്ലെ.... (മിച്ചു ) തെ.... മിച്ചുക്കാ... എന്റെ ഉപ്പച്ചിനെ ഇതിൽക്ക് വലിചിഴക്കണ്ടാ, പറഞ്ഞേകാം... (ഇശു ) എന്താ ഇശുട്ടി നീ ഓലപടക്കം കാണിച്ച് പേടിപ്പിക്കുകയാണോ... ഹഹഹ ഞാൻ ഇനീം പറയും അന്റെ വാപ്പ ഫായി കോയി..... ഹഹഹഹ... (മിച്ചു )
മിച്ചുക്കാ...... വേണ്ടാട്ടാ.... എന്റെ ഉപ്പ എന്ത് ചെയ്തു, പാവ എന്റെ പായിപ്പ... (ഇശ) അന്റെ വാപ്പ പായിപ്പ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഇശാമെഹറിൻ എന്ന ഒരു കീടത്തെ എന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചതിലും അപ്പുറം ഉണ്ടോ... (മിച്ചു ) , (ഇക്ക അത് പറഞ്ഞതും ഹാൻഡിലിൽ കൈ വെച്ചിരുന്ന ഇക്കാന്റെ കയ്യിൽ ഏന്തി വലിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നുള്ള് കൊടുത്തതും ഇക്ക ആാാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കുടഞ്ഞു, അപ്പോഴേകും വണ്ടി ബാലൻസ് തെറ്റി ഒരു കല്ലിൽ ചെന്നിടിച്ചു.... )
വണ്ടി കല്ലിൽ ഇടിച്ചതിന്റെ ശക്തിയിൽ ഞാൻ തെറിച്ചു വീണത് പോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, ആകാശം മാത്രം കാണാൻ ഒള്ളു... പെട്ടെന്ന് അട്ടഹസിച്ച് ഉള്ള ഒരു ചിരി കേട്ടതും, ഞാൻ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കിയപ്പൊ മിച്ചുക്കയുണ്ട് ബൈക്കിൽ ചാരിനിന്ന് കൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി കിണിക്കുന്ന്... മഞ്ഞുകട്ടയിൽ വീണത് കൊണ്ട് കേട് പാട് ഒന്നും പറ്റിയില്ല.... വീണോടുത്ത്ന്ന് ഒന്ന് എണീപ്പിക്ക പോലും ചെയ്യാതെ കിണിക്കുന്നത് കണ്ടോ ബ്ലഡി കെട്ടിയോൻ മിച്ചു കുച്ചു കോപ്പ്.... ഇക്കാനെ മനസ്സിൽ കുറെ പ്രാകി കൊണ്ട് ഞാൻ വീണോടുത്ത് നിന്ന് എണീക്കാൻ നിന്നപ്പോഴേക്കും ഇക്ക ഓടി വന്ന് വീണ്ടും എന്നെ തള്ളിയിട്ടു,
ഈ പ്രവർത്തി തുടർന്ന് കൊണ്ടേ ഇരുന്നു, ദേഷ്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ആയപ്പോൾ ഒരു വലിയ സ്നോ പീസ് എടുത്ത് ഇക്കാനെ എറിഞ്ഞു, വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങിന്ന് പറയാം, ഇക്ക താഴേനിന്ന് കുറെ സ്നോ പീസ് എടുത്ത് എന്റെ നേരെ എറിഞ്ഞു..... ഇക്ക.... പ്ലീസ്... ഇനി തള്ളി ഇടല്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് എണീക്കട്ടെ..... (ഇശു ) ഹ... എണീറ്റ് വാന്നും പറഞ്ഞ് ഇക്ക എനിക്ക് കൈ തന്നു, ഇത് തന്നേ പറ്റിയ ചാൻസ് ഇക്കാനെ താഴേക് വലിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് എനിക്ക് എണീക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇക്കാന്റെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ച എനിക്ക് തെറ്റി, ഇക്കാന്റെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചപ്പോ തന്നേ ഇക്ക എന്റെ മേൽ പിടുത്തമിട്ടിരുന്നു, ഇക്കഎന്നെയും കൊണ്ട് താഴേക്ക് വീണു, ഞാൻ ഇക്കാന്റെ മേലേയും ഇക്ക താഴേയും...
ഇക്കാന്റെ മേൽന്ന് കൊട്ടിപിടഞ്ഞ് എഴുനേൽകാൻ നിന്നതും ഇക്ക എന്റെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചു, വളിച്ചതും ഞാൻ ഇക്കാന്റെ മേലേക്ക് വീണു, വീണുന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ ആദരങ്ങൾ ഇക്കാന്റെ ആദരങ്ങളിൽ സ്കെച് ചെയ്തു... ഹഹഹ അന്തസ്..... അയ്യേ.... ഞാൻ പ്പോ ന്താ ചെയ്തേ ഇക്കാനെ ഉന്തി മാറ്റി കൊണ്ട് എണീറ്റ് ഞാൻ എന്റെ മുഖം ഒക്കെ ട്ടവൽ കൊണ്ട് തുടച്ചു..... അപ്പോഴേകും മിച്ചുക്കയും എണീറ്റ് എന്റടുത്തേക്ക് വന്നു, എന്നിട്ട് എന്റെ ചെവിയലായ് ഒന്ന് ചുമച്ചു, ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചതും, ഇക്കയുണ്ട് എന്നെ നോക്കി തോളും കുലുക്കി ചിരിക്കുന്ന്.... എന്താ.... എന്താപ്പോ ചിരിക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ടായേ.... (ഇശ)
(മ്മള് കലിപ്പായി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു) ഹഹാ... മോന്ത ചോപ്പിക്കല്ലെന്റെ ഇശുട്ടി..... ന്നാലും ഇജ്... ശോ ഇക്ക് അലോയിക്കാൻ കൂടി വയ്യാ, നീ എന്നെ... (മിച്ചു ) ഞാൻ എന്താക്കി, വെറുതെ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കണ്ടാ... എന്നേ വലിച്ചതും പോരാ.... (ഇശു ) ഞാൻ ഒന്ന് വലിച്ചെന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമോ... (മിച്ചു ) അത് പിന്നെ... അടി തെറ്റിയാൽ ആനയും വീഴും എന്നല്ലേ... (ഇശു ) അതിന് നീ എപ്പോഴാ ആന ആയെ.. (മിച്ചു ) ന്റെ റബ്ബേ.....വേറെ ആരെയും അല്ലല്ലോ എന്റെ കെട്ടിയോനെ അല്ലെ, അതിന്പ്പോ എന്തേയ്..(ഇശ) എന്ത് ആരടെ കെട്ടിയോൻ? ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞെ ഞാൻ കേട്ടില്ല.... (മിച്ചു )
കേട്ടില്ലേൽ നന്നായി, റിപീറ്റേഷൻ നോട്ട് അലോവ്ട്.... (ഇശു ) ഹോ.... എന്നാ പൊണ്ടാട്ടി പോവല്ലേ... അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെനിന്നും യാത്ര തുടർന്നു..... നെഹ്റു കുണ്ട്, ബീസ് കുണ്ട് ട്രെക്ക് അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള കറക്കം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത റിസോട്ടിലേക്ക് പോയി.. റിസോട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് വണ്ടി നിന്നു, ഞാൻ റിസോട്ടിന്റെ പേര് വായിച്ചു..... "സൺ പാർക്ക് റിസോർട് " വൗ.... അമേസിങ്......മിച്ചുക്കാ എന്ത് രെസാ ഇവിടൊക്കെ കാണാൻല്ലെ.. മഞ്ഞു വീഴുന്നതെല്ലാം കൈയ്യിൽ ആക്കി കൊണ്ട് ഞാൻ ഇക്കനോട് പറഞ്ഞു ഹാഹാ... നിനക്ക് ഇതെല്ലാം എന്ത്, നീ ഇവിടെ ജനിച്ചുവളർന്നത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞെ... ഇതൊക്കെ കണ്ട് ചടച്ചില്ലെ..... (മിച്ചു )
(ഇക്ക എന്നെ ആക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചു ) ഹ്മ്മ്.... ഒരു ഇളിഞ ചിരിയാലെ മറുപടി പറഞ്ഞു... (ആകാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരവും കളിയില്ല ബ്ലഡി മിഷാൽ മൻസൂർ ) ഇശു.... നീ എന്തേലും പറഞ്ഞോ... (മിച്ചു ) ഏയ് ഇല്ലല്ലോ മിച്ചുക്കാ.... ഇങ്ങക്ക് തോന്നിയത്ആവും... (ഇശു ) ഹ്മ്മ് ഹ്മ്മ്... ഈ ഇടെ എനിക്ക് നന്നായി തോന്നുന്നുണ്ട്.... (മിച്ചു ) അപ്പോഴേക്കും രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വെൽകം സാർ വെൽക്കം മാം. Welcome our resort, you can stay hear... All arrangements are sett... come hear.. Thanku... (മിച്ചു ) Thanku... (ഇശ) അങ്ങനെ അവർ ഞങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോയി.... ലഗേജ് എല്ലാം അവർ റൂമിൽ കൊണ്ടോയി വെച്ചു,
എന്നിട്ട് എന്നോടായി ചോദിച്ചു സാർ യുവർ നൈസ് നെയിം പ്ലീസ്. മിഷാൽ മൻസൂർ.... and u...(മിച്ചു ) ഹെന്ന ജാക്കോ..... all the best sir ... you can enjoy.... Yah... sure... thanku..... (മിച്ചു ) അയ്യോ... പേരും ചോദിച്ച് കെട്ടിയോനെ സുഖിപ്പിക്കാ മാതാമ... ഇവളാര് ട്രെമ്പിന്റെ മോളോ... ഓൾടെ ഒരു you can enjoy... ഇതിന്റെ അകത്ത് വല്ല സിനിമക്കും ആണോ പോകുന്നെ..... (ഇശു ) അവൾ എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു, ഞാനും നന്നായി അങ് ഇളിച്ചുകൊടുത്തു ഓൾക്ക് ഇനി എനിക്ക് ചിരിച്തരേണ്ട പൂതി ഉണ്ടാവൂല..... ഇക്ക എന്നോട് റൂമിലേക്ക് പോവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താഴേക് പോയി.. ഹും ആ പെണ്ണുങ്ങളെ ആക്കി കൊടുക്കാൻ ആവും...
കെട്ടിയോളെ ഒറ്റക്ക് ഇട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം വല്ലാത്ത ജാദി കെട്ടിയോൻ തന്നേ.... ഇതിനൊക്കെ ഈ ഇശാ മെഹറിൻ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും ചേർത് തന്നിരിക്കും.... മ്മള് ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്തികൊണ്ട് റൂമിലേക് കയറിയതും.... മ്മളെ ദേഷ്യം പമ്പയും യമുനയൊക്കെ കടന്ന് പോയി, ഹാൻ ബാഗ് ബെഡിലേക്ക് ഇട്ട് റൂം മൊത്തം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു, റൂം മൊത്തം പല നിരത്തിലുള്ള കാൻഡിൽസ്, പല നിറത്തിൽ മിന്നി മറിയുന്ന ബൾബുകൾ.... ബെഡിൽ റോസ് പൂ ഇതളുകൾ പരന്ന് കിടക്കുന്നു..... ഇതെല്ലാം കണ്ട് മ്മളെ കണ്ണ് തള്ളി പോയി, പെട്ടെന്ന് ആരോ മ്മളെ പിറകിലൂടെ വന്ന് അരയിലൂടെ ചുറ്റിപിടിച്ചു.. ആരാന്ന് അറിയാൻ അധിക സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല മിച്ചുക്കയായിരുന്നു, മ്മളെ നെഞ്ച് പെരുമ്പറ കൊട്ടാൻ തുടങ്ങി........കാത്തിരിക്കൂ.........