ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി : ഭാഗം 1
രചന: ഷഹല ഷാലു
ഉമ്മാ...... ഉമ്മാ.... ഞാൻ ഇങ്ങളോട് പറഞ്ഞതല്ലെ നേരത്തെ വിളിക്കന്ന് ഇപ്പൊ മണി 10ആയി.. (ഇഷ)
പെൺകുട്ടികൾ അയാൽ നേരത്തെ എണീക്കണം. അല്ല നേരത്തെ എണീറ്റിട്ട് നിനക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോവാനാ? നാളെ അല്ലെ കോളേജ് തുടങ്ങുന്നേ... (ഉമ്മ)
അത് പിന്നെ ഉമ്മാ ഞാനും ഐഷുവും കൂടെ ഒന്ന് ഷോപ്പിങ്ന് പോവ്ണ്ട്. നാളെ കോളേജ് തുടങ്ങല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ചിന്ന ഷോപ്പിങ്. (ഇശ)
ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട്,കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയല്ലേനീ ഷാനുന്റെ കല്ലിയാണത്തിന്ഡ്രസ്സ് എടുത്തേ (ഉമ്മ)
അത് ഒരു പത്തിരുബത്തഞ്ചു കിലോ വരുന്ന ഫ്രോക് അല്ലെ. അതാണോ കോളജിൽക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോവുന്നെ. ഞാൻ ഉപ്പാനോട് പറഞ്ഞിക്ക്ന്.... (ഇശ)
ഓ ന്റെ മോൾക്ക് ജീൻസും ഷർട്ടും അല്ലെ പറ്റൂ.. അതിന് പറ്റിയ ഒരു ഉപ്പയും ഉണ്ട്, പെണ്ണിനെ കെട്ടിച് വിടാനായ് എന്നിട്ടും, (ഉമ്മ )
ഇപ്പോഴേലും ഇങ്ങക്ക് ആ ബോധം വന്നല്ലോ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവാണേയ് ഇങ്ങളെ ശല്ല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യ...
ഹോഹോ നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഞൻ ശല്ല്യം ആയല്ലേ, വളർത്തി ഇത്ര വലുതായപ്പോ ഞാനൊക്കെ ശല്ല്യമായി.......
ന്റെ പൊന്ന് ചാലുമ്മ.... ഇങ്ങള് രാവിലെതന്നെ സെന്റി ആവല്ലേ, മ്മൾ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ലെ.....
ഈ ഇശ ഇങ്ങളെ വിട്ട് എവിടേക്കും പോവില്ല
(ഇതും പറഞ്ഞു മ്മളെ ഉമ്മച്ചി കുട്ടിക്ക് ഒരു ചക്കര ഉമ്മ കൊടുത്തു )
മതി.... മതി, ഇതാ ചായകുടിക്ക്... (ഉമ്മ )
ഞാൻ പല്ല് തേച്ചിട്ട് വരാം.. അല്ലേൽ കുളിക്കുമ്പോ തേച്ച മതിയോ (ഇശ)
അയ്യേ എന്നിട്ടാണോ എന്നെ ഉമ്മ വെച്ചത്, പോയി പല്ല് തേച്ചിട്ട് വാടി മടിച്ചി കാന്താരി.......(ഉമ്മ )
തെ ചാലുമ്മ...ഇങ്ങള് എന്ത് വേണേലും വിളിച്ചോ പക്ഷെ കാന്താരിന്ന് മാത്രം വിളിക്കല്ലേ... ഇങ്ങള് വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് ആ തെണ്ടികൾ കൂടി കാന്താരി ഇശുന്നാ വിളിക്കുന്നെ......
(ഞാൻ റൂമിലേക്ക് പോയി വേഗം കുളിച്ചു വന്നു 5മണിക്ക് എണീറ്റു നിസ്കരിച്ചു കിടന്നത പിന്നെ എണീക്കുന്നത് 10 മണിക്കാണ് ഇപ്പൊ സമയം 10:30ആയി ഐഷു ഇന്ന് എന്നെ കൊല്ലും, ജീൻസും ഷർട്ടും എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പുട്ടിയൊക്കെ അടിച് ഞായറാഴ്ച അല്ലെ ഒരുപാട് കോഴീസ്സ് ഉണ്ടാവും, അതോണ്ട് നല്ല മൊഞ്ചായി തന്നെ ഒരുങ്ങി.
വണ്ടിയുടെ കീ എടുത്ത് ഫോണിൽ നോക്കികൊണ്ട് സ്റ്റയർ ഇറങ്ങി ഉമ്മാനോട് പോവാണെന്നു പറഞ്ഞു )
ഇഷാ കഴിച്ചിട്ട് പോ...... (ഉമ്മ )
വേണ്ട ഉമ്മ പുറത്ത്ന്ന് കഴിച്ചോളാം ബൈ...... (ഇഷ )
(ഞാൻ വേഗം മാളിലേക്ക് പോയി ഐഷുനോട് അവടെ നിക്കാൻ പറഞ്ഞിക്കന്...)
അയ്യോ തമ്പുരാട്ടി ഇപ്പോഴേലും വന്നല്ലോ എവിടെ ആയിരുന്നെടി ഫോൺ വിളിച്ച എടുക്ക അതും ഇല്ല (ഐഷു )
നിന്റെ അമ്മായമ്മക്ക് ചെക്കനെ നോക്കാൻ പോയതാ എന്തേയ്?? (ഇഷ )
തെ ഇശു വേണ്ടാട്ട എനിക്ക് അമ്മായമ്മ ഇല്ലാത്തത് അന്റെ ഭാഗ്യം (ഐഷു )
ഉണ്ടെഗിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് പോടീ (ഇഷ )
(അല്ല മക്കളെ ഇങ്ങക്ക് വല്ലോം മനസ്സിലായ ഞാനാണ് ഇഷ മെഹറിൻ ഫയാസ് അഹമ്മദിന്റെയും ഫാത്തിമ ഷഹലയുടെയും ഒരേ ഒരു സന്തതി.പിന്നെ മ്മക്ക് സ്നേഹം കൂടുമ്പോ മ്മളെ പൊന്നാര ഉമ്മിനെ ചാലുമ്മന്നും ഉപ്പയെ പായിപ്പാന്നും വിളിക്കും.
എന്നെ എല്ലാരും കാന്താരി ഇശുന്ന് വിളിക്കും മ്മക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോഴെ കലികയറും. പിന്നെ ന്റെ കൂടെയുള്ള ഈ മുതലാണ് ഐഷു, എന്ന എന്റെ സ്വന്തം ആയിഷ ജസ....
എല്ലാരും ഓളെ ജസാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ മാത്രം ഓളെ ഐഷുന്ന് വിളിക്കും അതന്നെ ഓൾകും ഇഷ്ടം....
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ മാളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് ഒരുത്തനെ തട്ടി എന്റെ ഫോൺ താഴെ വീണു. അയാൾ വേഗം അത് എടുത്ത് തന്നു, നോക്കിയപ്പോ ന്റെ ഫോണിന് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്തെകിലും ആയങ്കിൽ ഓനെ ഞാൻ കൊന്നേനെ.... അവന്റെ ഭാഗ്യം.....
അവൻ എന്നോട് സോറി പറഞ്ഞു, ആളെ നോട്ടം കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ആളൊരു കോഴിയാണെന്ന്. ഞാൻ വേഗം ഐഷുനേം കൂട്ടി മാളിലേക്ക് കയറിഡ്രസ്സ് നോക്കാൻ തുടങ്ങി....
---------------------------------
[മിഷൽ ]
ഞാനും ആദിലും കൂടി പുറത്ത്ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ജാസി ഒരു പെണ്ണിനെ തട്ടി അവളുടെ ഫോൺ നിലത്ത് വീണു. അവൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഫോൺ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവൻ ഞങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് നടന്നുവരുന്നത് കണ്ടു..
ടാ ആദി, നീ ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടോ.. പൊന്നുമോനെ ഒരു രക്ഷയില്ല ലുക്കിന് ലുക്ക് ഡ്രസിങ് ആണേൽ അതിലും അടിപൊളി.... (ജാസി )
ഞാൻ കണ്ടു, അത്രക്ക് അടിപൊളി ആണോടാ..... നിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം (ആദി )
ടാ... ടാ.. ടാ.. കുറെ നേരം ആയല്ലോ രണ്ടും കൂടി തുടങ്ങിയിട്ട്... അതാ ചിറീന്ന് ഒലിക്ക്ന്.... തൊടചെക്ക്. രണ്ടെണ്ണത്തിനും കോഴി തരത്തിന് ഒരു കുറവും ഇല്ലല്ലോ, ഇനി നാളെ എന്തൊക്കെ കാണണം....
ഇതൊക്ക ഒരു പെണ്ണാണോടാ ഡ്രസ്സ് കാണുമ്പോഴേ രണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ തോന്നുവാ..... ഇവളൊക്കെ എവിടുന്നാണവോ കുറ്റിയും പറിച് വരുന്നത്.... (മിച്ചു )
അയ്യോ..... ഒരു പുണ്യാളൻ വന്നിരിക്കുന്നു. നീ വേണേൽ നോക്കിയമതി... ഞമ്മളെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക്... ഞമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചു പൊക്കോട്ടെ... അല്ലേടാ ആദി (ജാസി )
ആ അതന്നെ (ആദി )
ചക്കിക് ഒത്ത ചങ്കരൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല..... (മിച്ചു )
(അല്ല നിങ്ങക്ക് എന്നേ മനസ്സിലായോ... ഞാനാണ് മിച്ചു .സാക്ഷാൽ മൻസൂറിന്റെയും ഫാദിറയുടെയും മൂത്ത പുത്രൻ മിഷാൽ മൻസൂർ..പിജി സെക്കന്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്നു.....
എനിക്ക് ഒരു അനിയനും അനിയത്തിയും ഉണ്ട് ട്വിൻസ് ആണ്. അനിയൻ (റയാൻ )ഡിഗ്രി തേർഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്നു..
അനിയത്തി (റയാന )കല്ലിയാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷമായി ഡിഗ്രി തേർഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്നു....
ഞങ്ങൾ അനിയനും അനിയത്തിയും എല്ലാരും ഒരേ കോളേജിൽ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്
പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മടെ കൂടെ ഉള്ളത് മ്മളെ ചങ്കുകൾ ആദിൽ (ആദി)ജാസിം (ജാസി )
ഞങ്ങൾ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് ജാസി ഇവിടെ ഒരു പരിജയ കാരനെ കാണാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പെണ്ണിനെറ്റ് കൂട്ടി മുട്ടി അങ്ങനെ ഓരോ പ്രോബ്ലം.. അതിനെ ഒന്നും പെണ്ണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഷർട്ടും ജീൻസും ഇട്ടിട്ട് തലയിൽ തട്ടം പോലും ഇല്ല.. കൂടെയുള്ളത് പിന്നേം കുഴപ്പമില്ല. ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖം ഞാൻ നോക്കിയില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുന്നതേ കലിയാണ്.... )
ടാ വാ... മൂവി തുടങ്ങാനായി.. (ആദി)
അങ്ങനെഞങ്ങൾ മൂവിക്ക് കയറി...
---------------------------------
[ഇഷ ]
അങ്ങനെ ഷോപ്പിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരു കഫെയിൽ കയറി നല്ലോണം ഫുഡി രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കാത്തത് അല്ലെ നല്ല വിശപ്പ് ഉണ്ട് കഴിക്കൽ എല്ലാം കഴിഞ് അവിടുന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈവെനിംഗ് അഞ്ചുമണി. ഇന്നത്തെ കാര്യം ഗോവിന്ദ..... ചാലുമ്മടെ കയ്യീന്ന് നല്ലോണം കിട്ടും പടച്ചോനെ കാത്തോളണേ ..... മ്മൾ പമ്മി പമ്മി അകത്തേക് കയറിയതും മുന്നിൽ തന്നെ മ്മളെ ചാലുമ്മ......
നന്നായി ഒരു ഇളി അങ് പാസ്സ്ആകി
ന്റെ അള്ളോഹ് പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ തുടങ്ങി ഉബദേശം..
എന്നെ തല്ലിക്കോ കൊന്നോ ചീത്തപറഞ്ഞോ പക്ഷെ ഉബദേശിക്കുക മാത്രം ചെയ്യല്ലേന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു നില്കുമ്പോഴാണ് മ്മടെ പായിപ്പ വന്നത് അല്ലേലും മ്മളെ ഉപ്പച്ചി പൊളിയാണ് ഉപ്പയോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു ഐഷുവും ഞാനും കൂടെ കറങ്ങാൻ പോയതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ചു.
എല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഉപ്പ പോയ് കോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്നെ മ്മൾ ഉമ്മാനെ ഒന്ന് ആകി ചിരിച് വേഗം റൂമിലേക്ക് ഓടി.... ഇനിപ്പോ നാളെ കോളേജിൽ പോണ്ടേ നാളത്തെത് ആലോചിച് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല... ഹൂ നാളെ പൊളിക്കണം അങ്ങനെ ഓരോന്നും കണക്ക് കൂട്ടി കിടന്നുറങ്ങി.....
---------------------------------
[മിഷൽ ]
മ്മൾ കറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ മ്മളെ ഉമ്മിയുണ്ട് മ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നു.
ചീത്ത ഉറപ്പാണ്എന്ന് മനസ്സിലായി
ഉമ്മിടെ കൂടെ മ്മളെ പൊന്നാര അനിയനും ഉണ്ട്. ഉപ്പച്ചി ബിസിനസ് മുറീൽ ആയത് മ്മളെ ഭാഗ്യം.
ഞാൻ അവരെ മൈൻഡ് ആകാതെറൂമിലേക്ക് പോവുമ്പോഴാണ് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു വിളിവന്നത്.
മിച്ചു.... അവടെ നിക്കട.....
ഞാൻ അപ്പൊതന്നെ ബ്രേക്ക് ഇട്ടപോലെ അവടെനിന്നു.എന്നിട്ട് ഉമ്മയെ നോക്കി നല്ല ഒരു ചിരി അങ് പാസാകി........
പിന്നിൽ നിന്ന് മ്മളെ അനിയൻ നന്നായി കളിയാകുന്നുണ്ട്..
നീ എവിടെർന്നടാ.... (ഉമ്മ )
അത് ഉമ്മ ജാസിന്റെയും ആദിന്റെയും ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോയതാ.....
കറങ്ങാൻ ഒക്കെ പോയിക്കോ അതിന് ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല പക്ഷെ 6 മണി ആവുമ്പോഴേക്കും വീട്ടിൽ കയറണം എന്ന് ഒരായിരം തവണ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.. അതെങ്ങനെ കഴുതയല്ലേ മര കഴുത.. (ഉമ്മ )
ഉമ്മ ഇങ്ങള് ഇന്നേ എന്ത് വേണേലും വിളിച്ചോ പക്ഷെ ഇവന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും വേണ്ടാട്ടാ..... കണ്ടോ ഇവൻ എന്നെ കളിയാകുന്നത്....
ആണോ എന്നാ നീ അത് സഹിച്ചോ ചുമ്മാ ഒന്നും അല്ലാലോ കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ. ഇനി മേലാൽ നേരം വൈകി വീട്ടിൽ വന്നാൽ ചട്ടകം ചൂടാക്കി വെക്കും പറഞ്ഞില്ലന്ന് വേണ്ട... (ഉമ്മ )
മം...... (ഒരു ചെറിയകുട്ടിയെപോലെ തലയാട്ടി ) (മിച്ചു )
മിച്ചു ടാ നീ വല്ലതും കഴിച്ചോടാ (ഉമ്മി )
ആ ഉമ്മ കഴിച്ചു (മിച്ചു )
(അത് കേട്ടപ്പോ ഉമ്മ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി ഞാൻ വേം മ്മളെ പൊന്നാര അനിയന്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചു
ടാ നീ എനിക്ക് പാര വെക്കും അല്ലേടാ ശെരിയാക്കി തരട്ട.....
അള്ളോഹ് ഞാനോ ഞാൻ എന്റെ കാകൂന് പാരപണിയോ.... ഇങ്ങള് ന്റെ മുത്തല്ലേ..... (റയാൻ )(റിച്ചു )
പൊന്ന് മോനെ ന്റെ മാവും പൂകും കാണിച്ചുതരാട്ടാ...
(ഓനോട് വീമ്പിളക്കി മ്മൾ റൂമിലേക്ക് പോയി. നാളെ നേരത്തെ എണീക്കാൻ ഉള്ളോണ്ട് വേം കിടക്കാൻ പോയി.....
എത്ര നേരത്തെ കിടന്നാലും ഉറങ്ങാൻ ടൈം എടുക്കും... ഫോണിൽ തോണ്ടികളിച് എപ്പോഴോ ഉറങ്ങിപോയ്....
തുടരും......
