💞ചൂടൻ വിത്ത് കാന്താരി 💞 : ഭാഗം 61
രചന: ഷഹല ഷാലു
[തനു ] "അമലുവിന്റെ ഉപ്പ വിളിച്ചിരുന്നു, നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ.. പിന്നെ 5:00ക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കണം.." ഓക്കേ സാർ, ഓഫീസ് ഡയറിയിൽ സൈൻ ചെയ്ത് ഞാനും ചാരുവും കൂടെ പുറത്തേക് ഇറങ്ങിയതും ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു വണ്ടിവന്നുനിന്നതും ഒരുമിച്ച്.. ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി, ആരാ ആ കാറിൽ എന്നറിയാനുള്ള ആകാംഷയോടെ ഞങ്ങൾ വരാന്തയിൽ തന്നേ നിന്നു, എന്താ.... നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ലേ,, ഇപ്പൊ പോയാ നേരത്തെ ഇങ് എത്താം, വേഗം പോകാൻ നോക്ക് (പ്രിൻസി ) സാർ അത് പിന്നെ..... (തനു ) (പറഞ്ഞു മുഴുവനാകും മുന്നേ ചാരു എന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു
"ഒന്നും പറയാൻ നിക്കണ്ട, വേഗം പോവാം, ഇപ്പൊ പോയാ ബസ് കിട്ടും ") എടി.... എന്നാലും ആരാ ആ വന്നെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോരെ.. (തനു) പൊന്ന് തനു... നീ ഇങ് വന്നെ.... (ചാരു) (അവൾ എന്റെ കൈപിടിച്ച് വലിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി... ) പെട്ടെന്ന് ആ കാറിന്റെ ഡോർ തുറന്ന് ഒരാൾ പുറത്തേക്ക്ഇറങ്ങി.. അയാളെ മുഖം കാണുന്നതിന് മുന്നേ തന്നേ ചാരുഎന്റെ കൈ ശക്തിയായി വലിച്ചു.... തിരിഞ്ഞ് നോക്കാൻ ആയിരം തവണ മനസ്സ് കൊതിച്ചു.... പെട്ടെന്ന് എന്റെ കാതുകളിൽ "സൈനു"... എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ശബ്ദം അലയടിച്ചു...., ചാരുവിന്റെ കൈ വിടുവിച്ച് കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയതും.....
ഒരുനിമിഷം എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം തോന്നി, ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മന്ത്രിച്ചു,, "ഷഹൽ" (എന്റെ വളർത്തുപ്പ എന്ന് പറയാം )ചെറുതിൽ അനാഥലയത്തിൽ വെച്ച് എന്നോട് ഏറെ വാത്സല്യം കാണിച്ചു, എല്ലാ പെരുന്നാളിനും എന്നെ കാണാൻ വരുമായിരുന്നു, എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹമെല്ലാം മനസ്സിലൂടെ മിന്നി മറിഞ്ഞു....., സ്വന്തം ഉപ്പ അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഉപ്പയെ പോലെയാണ്, ഉപ്പാനോട് ഒരുവാക്ക് പോലും പറയാതെ അല്ലെ ആസിക്കാന്റെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നെ, ഉപ്പാക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം കാണോ.... )
കാറിന്റെ ഡോർ അടച്ച് ഉപ്പ എന്നെ സൈനുന്ന് നീട്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്റടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു, ഇരുകൈകൾ കൊണ്ടും എന്നെ വാരിപുണർന്നു..... എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും വിധം എന്നെ ഇറുക്കിപിടിച്ചു, ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ ചാരു എന്നെ മിഴിച്ചുനോക്കുന്നുണ്ട്.... അപ്പോഴേക്കും വാർഡർ വന്ന് ഉപ്പയോട് ചൂടായി, ആരാ... എന്താ വേണ്ടേ.....?? (വാർഡർ ) അയാളോട് ഒന്നും പറയാതെ എന്റെ കൈപിടിച്ച് ഉപ്പ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി, സാർ..... ഞാൻ ഇവളെ കൊണ്ട് പോകാൻ വന്നതാ, ഇവളെ എന്റെ കൂടെ അയക്കാമോ.. (ഉപ്പ ) സോറി.... ക്ഷമിക്കണം, ഇവളെ ഇവിടെ ചേർത്തവർക്ക് മാത്രമേ ഇവളെ കൂട്ടികൊണ്ട് പോകാനും അർഹതയൊള്ളു,
ഇവളെ ഇവിടെ ചേർത്തത് ഇവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കനാണു, അവന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്നും കൊണ്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല... (പ്രിൻസി ) സാർ... പ്ലീസ് സാർ, ഞാൻ ഇവളെ ഉപ്പയാണ്..... (ഉപ്പ ) ഇത്രക്ക് നിർബന്ധം ആണെങ്കിൽ തനുഇവിടെ സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊണ്ട്പോകാം.... (പ്രിൻസി) സാർ അത് പറഞ്ഞതും, ഉപ്പ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ എന്നെ നോക്കി, ഞാൻ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചതാ അമലുന്റെ കല്ലിയാണത്തിന് പോണം എന്ന്, ഉപ്പ എന്നെ എവിടെക്കാ കൊണ്ട് പോകുന്നത്, ആസിക്ക അറിഞ്ഞാൽ വഴക്ക് പറയൂലെ, ഇവരെ അനുസരിക്കാതിരിക്കാനും എനിക്ക് കഴിയില്ല....
പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ സൈനുന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ ഷോൾഡറിൽ തട്ടി, ഒരു ഞെട്ടലോടെ ഞാൻ പെന്ന്എടുത്ത് ഡയറിയിൽ സൈൻ ചെയ്തു, ഉപ്പ എന്നെയും കൂട്ടി പുറത്തേക്ഇറങ്ങി..., ഞാൻ ഇറങ്ങിതും ചാരുഎന്റെടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു, മോളെ.....സൈനു..... നിന്നെ ആരാ ഇവിടെ ചേർത്തേ എന്നെല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു, മോൾക്ക് അവനെ ഇഷ്ടാണോ.... (ഉപ്പ ) അത്,.... സോറി ഉപ്പാ... എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അവൻ പാവാ ഉപ്പാ, നല്ല പയ്യനാ... അവന്ക് എന്നെ വല്ല്യ ഇഷ്ടാ.. ഉപ്പാക് എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടോ....... (തനു )
ഇല്ലാ മോളെ..... ഉപ്പാനോട് പറയാത്തതിൽ അല്ല വിഷമം, ഉപ്പാക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മകനെകൊണ്ട് നിന്റെ വിവാഹം നടത്തണം എന്ന്, അതിന് നിന്നെ കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്, പറ്റില്ലഎന്ന് മാത്രം പറയല്ലേ, നിന്നെ ഇഷ്ടപെടുന്ന പയ്യനെ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുമനസ്സിലാകാം, ഇപ്പൊ മോൾ എന്റെ കൂടെ വാ... (ഉപ്പ.. ) (ഉപ്പ പറയുന്നത് കേട്ടതും എനിക്ക് എന്റെ ചെവികളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, എന്നെ ജീവനേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആസിക്കാനെ ചതിക്കാനോ.., ഇല്ലാ... എന്റെ ഇക്കയല്ലാതെ എന്റെ കഴുത്തിൽ ആരും മഹർ ചാർതില്ല, പക്ഷെ ഉപ്പ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതിരിക്കാനും എനിക്ക് കഴിയില്ല....
നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പുന്ന കണ്ണുകളാൽ ഞാൻ ചാരുവിനെ നോക്കിയതും അവൾ എന്നെ ചേർത് പിടിച്ചു.... ഉപ്പാ...... അത് പിന്നെ.... (തനു ) മോൾ ഒന്നും പറയണ്ട, നിന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കല്ലിയാണം ആണ് അതിന് പോകണം എന്നല്ലേ പറയാൻ വന്നത്, അത് കാണിക്കാൻ തന്നേയാ കൊണ്ട് പോകുന്നത്, മക്കൾ വണ്ടിയിൽ കയറു.. (ഉപ്പ ) (ഉപ്പ എന്നോടും ചാരുവിനോടും ആയി പറഞ്ഞു ) വണ്ടിയിൽ കയറി ഇരുന്ന്, ഞാൻ ചാരുനെ നോക്കിയതും അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു... തനു.... ഇത് നിന്റെ സ്വന്തം ഉപ്പയാണോ, ഇത് ആരാ നിന്റെ... എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല... (ചാരു ) അല്ല, എന്റെ ഉപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല,ഞാൻ കണ്ടതിൽ എന്റെ ഉപ്പ ഇദ്ദേഹം ആണ്, ആസിക്ക എന്റെ ലൈഫിൽ വരുന്നത് വരെ ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിച്ച ഒരാൾ, ഇക്ക എന്റെ ലൈഫിൽ വന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഉപ്പാനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഓർത്തിട്ടേ ഇല്ലാ.. (ചാരു )
മോളെ.... നീ ഒന്ന് പുറത്തേക് വരുമോ... എനിക്ക് നിന്നോട് അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട് (ഉപ്പ ) (എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപ്പ ചാരുനെ പുറത്തേക് വിളിച്ചു, അവർ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ കാറിൽ വന്നിരുന്നു, എന്നിട്ട് അവൾ എന്നോട് കണ്ണടച്ച് കാണിച്ച്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ മൊഞ്ചനെ നിനക്ക് തന്നേ കിട്ടും, ഇപ്പൊ ഞമ്മൾ പോകുന്നത് അമലുന്റെ കല്ലിയാണം നടക്കുന്ന ഓടിറ്റോറിയത്തിലേക്കാ... അതിന് മുന്നേ വേറെ ഒരിടത്തേക്ക് പോകാനുണ്ട്, അത് വഴിയേ അറിയാം, അങ്ങനെ യാത്ര തുടർന്നു,
പിന്നെ വണ്ടി നിർത്തിയത് ഒരു യതീംകാനയിൽ ആണ്, അത് ഞാൻ കളിച്ചു വളർന്ന ഇടമാണെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ അധിക സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല, ഞാനും ചാരുവും വണ്ടിയിൽനിന്നിറങ്ങി, അപ്പോഴേക്കും സിസ്റ്റേഴ്സ് എനിക്ക് ചുറ്റും പൊതിഞ്ഞു, അവരെയെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം തോന്നി, ഉപ്പ ഒരു സിസ്റ്റരുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് കവർ കൊടുത്തു, അവർ അത് വാങ്ങി, സിസ്റ്റേഴ്സും ചാരുവും കൂടെ എന്നെയും കൂട്ടി ഒരു റൂമിലേക്ക് പോയി.... എന്താ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അവരെ നോക്കിയതും ഉപ്പ കൊടുത്തതിൽ ഒരു കവർ എടുത്ത് എനിക്ക് നേരെ നീട്ടികൊണ്ട് പറഞ്ഞു വേഗം ഡ്രസ്സ് മാറാൻ,
എന്നിട്ട് അവർ പുറത്തേക് പോയി, ഞാൻ ആ കവർ തുറന്നുനോക്കി, റെഡ് കളർ ലഹഗ..., അമലുന്റെ കല്ലിയാണത്തിനല്ലേ പോകുന്നെ, അതിന് ഞാൻ എന്തിനാ പുതുപെണ്ണിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നെ, എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ... തനു...... സമയം വൈകുന്നു.... വേഗം നോക്ക് (സിസ്റ്റർ ) (പുറത്ത് നിന്ന് വിളി വന്നതും ഞാൻ വേഗം ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ടു... എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡോർ തുറന്നു, അപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ ചമയിച്ച് ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങി, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങുന്നേന്ന് ഒരായിരം തവണ ചാരുവിനോട് ചോദിച്ചു.. പക്ഷെ അവൾ ചിരിക്കുകയല്ലാതെ ഒന്നും തന്നേ പറഞ്ഞില്ല....
ഒരുക്കങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവർ എന്നെ കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി, ഞാൻ എന്നെ അടിമുടി ഒന്ന് നോക്കി ...., ഞാൻ എവിടെക്കാ പോകുന്നെ, എന്റെ ആസിക്ക എന്തേലും അറിയുന്നുണ്ടോ, മനസ്സിൽ ചോദ്യങ്ങൾ അലയടിക്കാൻ തുടങ്ങി..... എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിരാമം ഇട്ട്കൊണ്ട് ചാരു എന്നേ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടോയി ഇരുത്തി.. അപ്പോഴേക്കും ഉപ്പ വന്ന് വണ്ടിഎടുത്തു, --------------------------------- [മിച്ചു ] രാവിലെ ഒരുക്കം എല്ലാം കഴിച്ച് ഞാനും റിച്ചുവും ഉമ്മയും ഉപ്പയും കൂടെ ആസിയുടെ വീട്ടിലേക് പോയി, അവിടെ എത്തിയതും ഇശു ഗേറ്റിനടുത്ത് തന്നേ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഓളെ കണ്ട് മ്മള് ഒരുനിമിഷം നോക്കിനിന്നു, ശോ പൊണ്ടാട്ടി നല്ല ലുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ.....
ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയതും ഇശുന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും വന്ന്, ഉമ്മനെയും ഉപ്പനെയും ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയി, ഇശു എന്റടുത്ത് തന്നേ ചുറ്റിപറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, മിച്ചുക്കാ..... നല്ല ലുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ.... (ഇശു ) (എന്നവൾ എന്റെ താടിയിൽ വലിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു , ) ഇശു.... എന്താടി പിശാജെ കാണിക്കുന്ന്, വേദന എടുക്കുന്നു... അയ്യോ സാരല്ല ഉഴിഞ്ഞാളിം.... (ഇശു) ഡീീീ...... എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ നേരെ കൈ ഓങ്ങിയതും അവൾ റിച്ചുന്റെ പിറകിൽ ചെന്ന് ഒളിച്ചു.... ഹഹഹ... എന്താണ് ഇവിടെ ഒരടിപിടി, (ആസി ) ഹഹ... നീയോ... നീ ഇവിടൊക്കെ ഉണ്ടോ.. എന്താ അളിയാ സുകണോ... എന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ ആസിക്ക് കൈ കൊടുത്തു....
കല്ലിയാണം അല്ലെ അതിന്റെ തിരക്കിൽ ആയി പോയി... പിന്നെ നിങ്ങൾ അകത്തേക് ഇരിക്കി... പെൺ വീട്ടുകാർ ഇപ്പൊ എത്തും, ഇവിടെ വെച്ച പരിപാടി..... (ആസി ) അത് ഏതായാലും നന്നായി, അല്ലടാ അപ്പൊ ഉപ്പ എപ്പോഴാ എത്തുക (മിച്ചു ) രാവിലെ വിളിച്ചിരുന്നു നിക്കാഹിന്റെ സമയം ആവുമ്പോഴേക്കും ഉപ്പ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ്, ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല.... (ആസി ) അങ്ങനെ അകത്തേക് കയറാൻ നിന്നപ്പോഴേക്കും പെൺവീട്ടുകാർ എത്തി, ഞാനും ഇശുവും റിച്ചുവും ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറി നിന്നു, ഞാൻ കൊണ്ട് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഓരോ പെൺപിള്ളേരെയും ഇശുന് കണ്ണ്കൊണ്ട് ആക്ഷൻ കാണിച്ച് കമ്മന്റെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി, അവസാനം അവൾ കലിപ്പായി ഹാളിലേക്ക് പോകാൻ നിന്നതും ഞാൻ അവളെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ച് എന്നിലേക്കടുപ്പിച്ചു.....
കാകു..... ഇത് വീടല്ലേ ..... മൈൻഡ് ഇറ്റ്(റിച്ചു ) റിച്ചുന്റെ കമന്റ്ട്രി കേട്ടതും ഞാൻ അവളിലുള്ള പിടി വിട്ട് ഡീസന്റ് ആയി..... പെട്ടെന്നാണ് അമലുന്റെ വീട്ടിൽന്ന് വരുന്നവരിൽ ഞാൻ ആദിയെ കണ്ടത്, കോട്ടും സൂട്ടും ഇട്ട് നല്ല ചെത്തായിട്ടുണ്ട്, ഇവൻ എന്താ ഇവിടെന്ന് ചിന്തിച്ച് നില്കുമ്പോഴാണ് ഇശുവും റിച്ചുവും കൂടെ ആദിന്ന് വിളിച്ചത്, അവൻ തലപൊക്കി ചുറ്റും നോക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളെ കണ്ടതും അവൻ ഞങ്ങളെ അടുത്തേക് ഓടി വന്നു, എന്റെ തോളിൽ കയ്യിട്ട് കൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു, നീയെന്താടാ ഇവിടെ??? (ആദി ) ടാ ഇശുന്റെ കസിൻ ആണല്ലോ ആസി, അവന്റെ മാര്യേജ് അല്ലെ.. അല്ല നീയെന്താ ഇവിടെ... (മിച്ചു )
അത് ആസിൽ കെട്ടുന്നത് എന്റെ മാമന്റെ മോളെയാണ്... (ആദി ) ഹാഹാ... അപ്പൊ എനിക്ക് കമ്പനിക്ക് ആളായി.... (മിച്ചു ) എന്താ പെങ്ങളെ മ്മളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ..... (ആദി ) (ആദി ഇശുനെ നോക്കി ചോദിച്ചു ) പിന്നല്ല..... ഞാൻ അകത്തേക് ചെല്ലട്ടേടാ, ഉമ്മ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല, എന്നെ തിരക്കുന്നുണ്ടാവും.... (ഇശു ) അതിന് നിന്നെ ആരാ ഇവിടെ പിടിച്ചുവെച്ചേ, വേം ചെല്ല് ഇശുട്ടി... (മിച്ചു ) (അവൾ എന്നെ നോക്കി പല്ലിറുമ്പികൊണ്ട് ഹാളിലേക്ക് കയറി... ) ഞാനും റിച്ചുവും ആദിയും പിറകിൽ വെച്ച് പിടിച്ചു, സ്റ്റേജിന് താഴേ നിരത്തിയ ചെയറിൽ ചെന്നിരുന്നു, മ്മളെ കെട്ടിയോൾ സ്റ്റേജിന് സൈഡിൽ നിന്ന് അവളെ കസിൻസിന് ഒപ്പം നിന്ന് ഓരോ കോപ്രായം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഓളെ ആ ചിരിയും സംസാരവും എല്ലാം നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്, റിച്ചുവും ആദിയും കൂടെ ഉറക്കെ ചുമച്ചത്,
ഞാൻ വേഗം അവളിൽ നിന്നുള്ള നോട്ടം തെറ്റിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവരെ നോക്കി നൈസ് ആയി ഒന്ന് ഇളിച്ചു കാട്ടി.... --------------------------------- [ആസിൽ ] രണ്ട് വീട്ടിലെയും പരിപാടി ഒരു ഓടിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചാണ്, അവർ എല്ലാം എത്തി, പക്ഷെ ഉപ്പ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല, ഫോട്ടോ ഷൂട്ട്ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, നിക്കാഹിനു ശേഷമേ ഉണ്ടാകൂ.... നിക്കാഹ് നടക്കാനുള്ള സമയം ആയി സ്റ്റേജിൽ പള്ളിയിലെ കാർണവർ എല്ലാം എത്തി, ഓരോരുത്തരും മാറി മാറി വിളിക്കുന്നുണ്ട്, എടുക്കുന്നില്ല, മഹർ ഉപ്പ കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, സമയം അടുക്കും തോറും നെഞ്ചിൽ പെരും പറ കൊട്ടാൻ തുടങ്ങി, ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് തുറന്നതും തനുന്റെ ആ പൂച്ചകണ്ണും, നുണകുഴി കാട്ടിയുള്ള ചിരിയും മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു...... എല്ലാവരുടെ കാത്തിരിപ്പിനും വിരാമം ഇട്ട് കൊണ്ട് മുറ്റത് വണ്ടി വന്നു നിന്നു. --------------------------------- [തനു ]
ആസിക്കാനെ ഓർക്കും തോറും സങ്കടം തികട്ടി വരാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നെ, എന്താ ഈ വേഷത്തിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ.. എന്റെ സംശയങ്ങൾകുള്ള ഉത്തരം എന്നപോൽ വണ്ടി ഒരു ഓടിറ്റോറിയത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നു. അവിടെ എഴുതി ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പേര് ഞാൻ വായിച്ചു, Aasil sha Weds Amal kasim എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം തോന്നി, അപ്പൊ അമലുന്റെ കല്ലിയാണത്തിന് ആണല്ലേ വന്നെ..., പക്ഷെ ഈ വേഷത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ, എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നെ..... ഉപ്പ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചാരുവിന്റെ ചെവിയിൽ എന്തോ പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് ഓടിറ്റോറിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറി പോയി.... --------------------------------- [ആസിൽ ]
ഉപ്പ അകത്തേക്ക് കയറി വന്നതും എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്വാസം വലിച്ചു... എന്നാ പിന്നെ നിക്കാഹ് നടക്കട്ടെ... (അമലുന്റെ ഉപ്പ ) നിൽക്, ഒരു നിമിഷം, ഈ നിക്കാഹ് നടക്കില്ല, (ആസിടെ ഉപ്പ ) (എന്ത്... എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഞെട്ടികൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് എണീറ്റു ) എന്ത് ഭ്രാന്ത ഷഹലെ നീ പറയുന്നേ.. (അമലുന്റെ ഉപ്പ ) ഭ്രാന്ത് അല്ല ഒരു പരമാർതമായ സത്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്റെ മകനും നിങ്ങളുടെ മകളുമായുള്ള വിവാഹം നടക്കില്ല..... (ഉപ്പ ) (എന്ന് ഉപ്പ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതും, ഉമ്മ ഉപ്പാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ഉപ്പാനെ കുലുക്കി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ) എന്ത് ഭ്രാന്ത ഇക്കാ പറയുന്നേ..... (ഉമ്മ)
(ഉമ്മാന്റെ ചോദ്യത്തിനെന്നോണം ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് ഉപ്പാന്റെ കൈ പതിഞ്ഞു. അടി കൊണ്ട ഭാഗത്ത് കൈ വെച്ച് നിൽക്കുന്ന ഉമ്മാനെ ഉപ്പ തറപ്പിച്ച് ഒന്ന് നോക്കി, എന്നിട്ട് ഉമ്മാനോട് ആയി പറഞ്ഞു ) പ്രാന്ത് എനിക്ക് അല്ല നിനക്ക, സ്വന്തം മക്കളുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത നീ ഒരുമ്മയാണോ, പാവപെട്ട അനാഥ ആയഒരു പെണ്ണിനെ സങ്കട പെടുത്തികൊണ്ട് നീ ഈ ലോകത്ത് എന്ത് നേടാനാടി..., നാളെ പിറ്റേന്ന് നീയോ ഞാനോ മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ മക്കളും അനാഥർ അല്ലെ.... ഇവൻക്ക് അമലുനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ സമ്മതം ആണോന്ന് നീ ചോദിച്ചോ, ഇല്ലല്ലോ, മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ മനസ്സിൽ വെച്ച് ഇവൻക്ക് അമലുനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയോ ....
നീ എല്ലാം നടത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിച്ചതല്ലേ, ആസിക്ക് സമ്മതം ആണോന്ന്, നീ എന്താ പറഞ്ഞത്, അവന്ക് പൂർണ സമ്മതം ആണെന്ന്, അവന്ക് സമ്മതം അല്ലാ എന്ന് അവൻ പറയാതെ തന്നേ ഞാൻ അറിഞ്ഞു.... അനാഥലയത്തിൽ സ്ഥിരം സന്ദർശകൻ ആയിരുന്ന ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ഒരു കുഞ്ഞ് മാലകകുട്ടിയെ കണ്ടു, അവളോട് കൂട്ടായി അവളെ പേരാണ് തന്സിയാ സൈനബ്, അവൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം വാങ്ങി കൊടുത്ത് ഒരുപ്പയുടെ സ്നേഹം കൊടുത്തും അവളെ വളർത്തി വലുതാകി, അന്ന് കുറിച്ചിട്ടതായിരുന്നു അവളെ ആസിയെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണം എന്ന്,
പക്ഷെ ആസിക്ക് അമലുനെ ഇഷ്ടമായെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു, ഇന്ന് രാവിലെ അനാഥലയത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞത്, ആസിയും തനുവും ഇഷ്ടത്തിൽ ആണെന്നും, അവൻ ക്യാഷ് കെട്ടി അവളെ എൻട്രൻസിന് പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്നും, അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ അവളെ വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വന്നു, പക്ഷെ അപ്പോഴും അതിന്റെ വായിൽനിന്ന് വന്ന നാമം, എന്റെ ആസിക്കാ, എന്റെ അമലുന്റെ മാര്യേജ് എന്നും ആണ്, അപ്പോഴും ആ പാവം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല തന്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ പയ്യനും താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പയ്യനും ഒരാൾ ആണെന്ന്, തെ ഈ നിമിഷം വരെയും അവൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല......
(ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഉപ്പ എന്റെ നേരെക്ക് തിരിഞ്ഞു ) പൊന്ന് മോനെ.......എങ്ങനെ തോന്നി നിനക്ക് ആ പാവത്തോട് ഈ ചതി ചെയ്യാൻ.... (ഉപ്പ ) ഉപ്പാ.... അത്... (ആസി ശ്..........ശബ്ദിക്കരുത്......(ഉപ്പ ) (ഉപ്പ അത് പറഞ്ഞതും അമലു പ്രതികാര കണ്ണുകളോടെ എന്റെ നേരെ വരാൻ തുടങ്ങി.... എന്നിട്ട് എന്നെ പിടിച്ച് കുലുക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ) എങ്ങനെ തോന്നി എന്റെ തനുനോട് നിനക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ?? പറാ... നിനക്ക് അറിയോ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്റെ ഓർമ്മകളും ആയാണ് ആ പാവം ഓരോ ദിവസവും തള്ളി നീകുന്നത്, നീയുമായുള്ള വിവാഹം സ്വപ്നം കണ്ട് കഴിയുകയാണ് ആ പാവം, എന്നോട് ഒരുവാക്ക് പറയായിരുന്നില്ലേ...
ഞാൻ മാറി തന്നേനെ.... ഞങ്ങളെ നാണം കെടുത്തിയില്ലേ നീ... (അമലു ) (എന്നവൾ പൊട്ടികരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതും, അവളെ ഉപ്പ അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് കൊണ്ട് എന്നെനോക്കി പറഞ്ഞു, തോൽപിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോടാ..... ) പെട്ടെന്ന് പുറത്ത്നിന്ന് തനു അമലുന്നും വിളിച്ചു ഓടിവന്നുകൊണ്ട് അവളെ ഇറുകേ പുണർന്നു, രണ്ടാളും കെട്ടിപിടിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ കരഞ്ഞു, അമലു.... നീ ആസിയെ വിവാഹം കഴിച്ചോ എനിക്ക് സമ്മതം ആണ്, എന്നവൾ കരച്ചിൽ അടക്കിപിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. അരുത്, ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ലേ, നിന്റെ മൊഞ്ചൻ എന്നും നിന്റെ മാത്രമാണ് അതിന് നിനക്ക് മാത്രമാണ് അവകാശം, എന്ന് പറഞ് തനുവിനെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് നിർത്തി, എന്നാ പിന്നെ നിക്കാഹ് നടന്നോട്ടേ..
എന്റെ മോൾക് വിഷമം ഇല്ലാ, ഞങ്ങൾ എന്നാൽ ഇറങ്ങട്ടെ.... എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ ഉപ്പ അവളെയും പിടിച്ച് തിരിഞ്ഞ് നടന്നതും... അളിയാ.... ഒരു നിമിഷം, അമലുനെ എന്റെ മകൻ ആദി വിവാഹം ചെയ്യും, നിങ്ങൾക് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ... (ആദിയുടെ ഉപ്പ ) (എല്ലാവരും ആദിയിലേക്ക് നോട്ടമിട്ടതും അവനെ കണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി, ഇത് മിച്ചുന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലെ ഇവൻ എന്താ ഇവിടെ, ഇവൻ അമലുന്റെ കുടുംബം ആണോ ) അത്... മോന്ക് സമ്മതം ആവോ കാസിമേ.... (അമലുന്റെ ഉപ്പ )
മോനെ... ആദി നിനക്ക് അമലുനെ നിക്കാഹ് ചെയ്യാൻ സമ്മതം ആണോ... (ആദിടെ ഉപ്പ ) അത് ഉപ്പാ.. (ആദി ) ആണോ അല്ലെ.. (ആദി ഉപ്പ ) സമ്മതം ആണ്... (ആദി ) എന്നാ പിന്നെ നിക്കാഹ് നടക്കട്ടെ.... അങ്ങനെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് ആസി തനുവിന്റെ കഴുത്തിൽ മഹർ ചാർത്തി, ആദിക്ക് മഹർ ചെയിൻ വെടിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടായില്ല മഹർ ആയി ഖുർആൻ നൽകി..........കാത്തിരിക്കൂ.........