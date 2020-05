പകൽ മാന്യൻ: ഭാഗം 2

Share with your friends















നോവൽ

എഴുത്തുകാരൻ: അഷ്‌റഫ്‌

എംഡി ജേക്കബിനെയും ഷമീറിനെയും മാറി മാറി നോക്കി….

“”എന്താടോ…. എന്തൊക്കെയോ കരിഞ്ഞു നാറുന്ന പോലെ… താൻ എന്തിനാടോ അയാളെ കൊന്നത്… ജേക്കബ് അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് രൂക്ഷമായി നോക്കി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു…

“”അയ്യോ സർ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല… എന്താ ഉണ്ടായത് എന്ന് ഞാൻ പറയാം.. എംഡി വിറച്ചു കൊണ്ട് മറുപടി നൽകി..

“അവർ അന്ന് മരുന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയ അന്ന് രാത്രി ഒരു 1 മണി ആയപ്പോൾ എന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കാൾ വന്നു…. എം ഡി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി…

(സമയം രാത്രി 1മണി….പെരുമ്പാവൂർ സെന്റർ ഹൈവേ…. )

“ഡോ… വല്ല കുപ്പിയും ഉണ്ടോ വണ്ടിയിൽ… ഒന്നും അകത്ത് ചെല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഒരു യേനക്കേട്… ഹമീദ് ഡ്രൈവർ ശശിയോട് ആയി ചോദിച്ചു….

“ഒന്നും ഇല്ല സാറേ… ആ സൂപ്പർവൈസർ കൂടെ ഉണ്ടായതോണ്ട് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല… ഇനി നേരം ഒന്ന് വെളുക്കട്ടെ അത് വരെ ഒന്ന് സർ പിടിച്ചു വെക്ക്… ശശി ഹമീദിന് മറുപടി നൽകി…

“”ഓ നേരം വെളുക്കുന്ന വരെ… വല്ലാത്ത കഷ്ട്ടം തന്നെ… താൻ വണ്ടി ഒന്ന് സൈഡ് ആക്കിക്കെ .. എനിക്ക് ഒന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കണം…

“”ഓ ശെരി സർ… എന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ശശി വണ്ടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് നിർത്തി…

ഹമീദ് വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഒരു മരത്തിന്റെ പിറകിൽ പോയി മൂത്രം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നു… ശശി അപ്പോഴും വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു… ഹമീദിന്റെ പെട്ടെന്ന് ഉള്ള ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാണ് ശശി വണ്ടിയിൽ നിന്നും ചാടി ഇറങ്ങിയത്…. അവൻ അവിടെ ചുറ്റും നോക്കി എങ്കിലും ഹമീദിന്റെ ഒരു പൊടി പോലും കിട്ടിയില്ല..

ശശി വേഗം സൂപ്പർവൈസർ ജോണിന് ഫോൺ ചെയ്തു…

“”ട്രിങ്… ട്രിങ്….. ട്രിങ്… ട്രിങ്….

ഒരുപാട് തവണ വിളിച്ചു എങ്കിലും പ്രതികരണം ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല… ശശി ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ എംഡിക്ക് കാൾ ചെയ്തു..

എംഡി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോൺ എടുത്തു.. .

“””സർ ഞാൻ ഞാൻ….. ശശി ആണ്.. ശശി വിക്കി വിക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു …

“”എന്താടോ ഈ നേരത്ത് എന്താ തന്റെ ശബ്ദം വല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നെ…

“”സർ ഹമീദിനെ ആരോ തട്ടി കൊണ്ട് പോയി .. മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത് ആയിരുന്നു… ശബ്ദം കേട്ട് വന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അവരെ കാണുന്നില്ല…..

“””വാട്ട്‌….. നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഉള്ളത്… മറുപടി നൽകാൻ വേണ്ടി വാ തുറക്കുന്ന മുമ്പ് ശശി യുടെ തലയിൽ ഒരു അടി വന്ന് പതിഞ്ഞു …..

“””ഹെലോ mr എംഡി സർ…. ഹമീദ് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്… കൊന്നിട്ട് ഇല്ല… ബട്ട്‌ കൊല്ലാതെ ഇരിക്കില്ല… ഒരു അപരിചിതൻ ഫോണിലൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു…

“”നിങ്ങൾ… നിങ്ങൾ ആരാണ്… നിങ്ങൾക് എന്താ വേണ്ടേ.. എംഡി വിറച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു..

“”എനിക്ക് തന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടാൻ ഒന്നും ഇല്ല… ബട്ട്‌ നിനക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടാൻ ഒരുപാട്… ഹമീദ് പിന്നെ നിന്റെ ഈ കണ്ടെയ്നർ ലോറി… അതിൽ ഉള്ള കോടികൾ വില പിടിപ്പ് ഉള്ള മരുന്ന്… “””അത് കൊണ്ട് താൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല… കേട്ടിട്ട് ഇല്ല… തന്റെ വായിൽ നിന്നും വല്ലതും വീണാൽ പിന്നെ താനും തന്റെ കുടുംബവും വെറും ഓർമകൾ മാത്രം ആകും… നാട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വെറും ഓർമകൾ…. ബൈ mr എംഡി… സർ…

“”ഹെലോ… ഹെലോ…. ഹെലോ……

ഞാൻ തിരിച്ചു വല്ലതും ചോദിക്കുന്ന മുമ്പ് അയാൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു…

“”Oo…. ok mr എംഡി.. ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വരേണ്ടി വരും… സഹകരിക്കണം…

“ഓ യെസ് സർ.””.

Ok എന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവർ പോകാൻ ആയി ഒരുങ്ങി….

“”പ്രിയ….ഹമീദിന്റെ നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടവർലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയോ…

“”യെസ് സർ… ഹമീദിന്റെയും ഡ്രൈവർ ശശിയുടെയും ഒരേ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് നമ്പർ സ്വിച്ച്ഓഫ്‌ ആയിട്ട് ഉള്ളത്… ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച്….. പ്രിയ മറുപടി നൽകി…

“””ഓ… ok.. ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോടോ…. ജേക്കബ് ഷമീറിന്റെ മുഖത്തേയ്ക്ക് നോക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു…

“”സർ.. ആ എംഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ…. ഷമീർ സംശയ രൂപേനെ ചോദിച്ചു…

“”വിശ്വസിക്കാം… വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം… ഒന്നും ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല…ജേക്കബ് തല ചൊറിഞ്ഞു കൊണ്ട് മറുപടി നൽകി…

***-**—************-****–**–

രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക് ശേഷം (may 28)…സമയം രാത്രി 10 മണി…

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഒരു ഉൾപ്രദേശം…

“അഴകേ നീ എന്നെ പിരിയല്ലേ….

“”ഒരു നാളും മറയരുതേ… “”

ഹഹഹ ഹഹ…..

ചിരിച്ചും പാട്ട് പാടി കൊണ്ട് രണ്ട് പേർ റോഡിലൂടെ നടന്നു വരുന്നു…

“”ഡാ… നീ അവളെയും തേച്ചു അല്ലെ… ഇത് എത്രാമത്തെ ആടാ… നിനക്ക് നന്നാവാൻ ഒന്നും ഉദ്ദേശം ഇല്ലേ…. സുനിൽ മദ്യലഹരിയിൽ അഭിജിത്തിനോട് ആയി ചോദിച്ചു….

“””പ…. നായി…..എന്റെ പൈസക്ക് കള്ളും കുടിച് എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നോ…. അഭിജിത് രൂക്ഷത്തോടെ സുനിലിനോട് പറഞ്ഞു…

“”‘ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ചങ്കെ… അവൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നടാ…..

“””അവളെ ഒന്ന് ഉഴുത് മറിച്ച ചെലവ് അല്ലെ നീ ഇപ്പൊ കുടിച് തീർത്തത്… ഞാൻ അവളെ ശെരിക്കും ആസ്വദിച്ചു… ഹാവൂ…. അഭിജിത് ഒന്ന് ശ്യാസം എടുത്തു…

“””എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ… എന്റെ വളവ് എത്തി. . നീ വിട്ടോ… എന്നും പറഞ്ഞു ആടി ആടി കൊണ്ട് സുനിൽ അവന്റെ വീട്ടിലേക്കും അഭിജിത് അവന്റെ വീട്ടിലേക്കും നടന്നു നീങ്ങി …ചുറ്റും ഭീതി പരത്തുന്ന ഇരുട്ട്.. ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ അങ്ങും ഇങ്ങും മാത്രമായി കിടക്കുന്ന നേരിയ വെട്ടം മാത്രം… ചുണ്ടിൽ കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സിഗരറ്റിന്റെ അവസാന പുകയും കളഞ്ഞു അവൻ റോഡിലൂടെ ആടി ആടി നടന്നു.. പെട്ടെന്ന് ആയിരുന്നു മുഖത്തേയ്ക്ക് ഒരു ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ ഉള്ള ലൈറ്റ് അവന്റെ മുഖത്തേയ്ക്ക് അടിച്ചത്.. ആ ലൈറ്റ് അടിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് അവൻ നടന്നു…

“”ആരാ… ആരാ അത്… അവൻ ഭീതിയോടെ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നു… പെട്ടെന്ന് ആയിരുന്നു പിറകിൽ നിന്നും അവന്റെ തലയിൽ ഒരു അടി വന്ന് പതിഞ്ഞത്…

*******-*-*-**-***********

4ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം (ജൂൺ 1)..

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻവശം…. (സമയം രാവിലെ 5 മണി )

“”രാരിരാരം…. രാരിരാരം…. പാട്ട് പാടി കൊണ്ട് ഒരു യുവാവ് സൈക്കളിൽ പാലുമായി വരുന്നു… പെട്ടെന്ന് ആയിരുന്നു മുന്നിലെ ആൽ മരത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ആടി നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത്… അയാൾ സൈക്കളിൽ നിന്നും പേടിച്ചു വീണു… അയാൾ തിരിഞ്ഞു കവലയിലേക്ക് ഓടി…

2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം…

“”അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്… ഡോ പിസി… ഈ ആൾക്കാരെ ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തടോ…. ഷമീർ കല്പിച്ചു…

അപ്പോഴാണ് ജേക്കബ് അവിടെ എത്തുന്നത്… പ്രിയ നേരെ അയാളുടെ കാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു…

“”സർ… ഇവിടെ അടുത്ത് കലിമരം വില്ലേജിലെ അഭിജിത് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആണ് ബോഡി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്… ഇയാളെ കാണാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു 4 ദിവസം മുമ്പ് അടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കംപ്ലയിന്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു… ആൾക്ക് വേണ്ടി തിരച്ചിൽ നടത്തുന്ന ഇടയിൽ ആണ്….. പ്രിയ പറഞ്ഞു നിർത്തി…

“”ബോഡി ആരാണ് ആദ്യം കണ്ടത്… ജേക്കബ് ചോദിച്ചു…

“”ഇവിടെ പാൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ശ്യാം എന്ന ഒരാളാണ് സർ..

“”Ok അയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തോ…

“”യെസ് സർ.. അയാൾ രാവിലെ 5 മണിക്ക് ഇത് വഴി പോകുമ്പോൾ ആണ് സംഭവം കാണുന്നത്… അപ്പോൾ തന്നെ അടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു..

ജേക്കബ് നേരെ ബോഡിയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു… ഒരു തുള്ളി ചോരയോ മറ്റോ അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല…

“”വല്ല തുമ്പും ഉണ്ടോടോ… ജേക്കബ് അടുത്തുള്ള ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ചോദിച്ചു…

“”. No സർ… കില്ലർ വെരി വെരി ബ്രില്ലന്റ്… ഒരു തുമ്പു പോലും ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇല്ല…

“”ഇവൻ നമുക്ക് പണി ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഷമീർ..

ജേക്കബ് ഷമീറിന്റെ മുഖത്തു നോക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു…

(സമയം 2 മണി ഉച്ചക്ക്… )

“”ഡോ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്‌ വന്നോ… ജേക്കബ് ഷമീറിനോട് ചോദിച്ചു..

“”സർ ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് പ്രിയ ഭീതിയോട് കൂടി ജേക്കബിനോട് പറഞ്ഞു…

വാട്ട്‌???? !!!!!!!!

“”എന്ത് പ്രശ്നം… ജേക്കബ് നെറ്റി ചുളിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു…

“”സർ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടര് വന്നിട്ട് ഉണ്ട്…ശരത് ഇടക്ക് കയറി പറഞ്ഞു…

“”യെസ് വരാൻ പറ…

“”ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ…ജേക്കബ്.. ഡോക്ടർ കയറി വന്നു…

“”എന്താണ് ഡോക്ടർ ഇതിനെ കുറിച്ച്…. “”ജേക്കബ് ആരാഞ്ഞു…

ഇതിന് മുമ്പ് നടന്ന ഹമീദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൊലയും ഇതും തമ്മിൽ ഒരു സാമ്യം ഉള്ള പോലെ… ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു…

“”അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം…

.സർ രണ്ടാളുടെയും മരണ കാരണം ഒന്നാണ്… തലക്ക് അടിയിലായി ഏറ്റ അടി… രക്തം ഒട്ടും തന്നെ പുറത്ത് പോകാതെ… പിന്നെ ഇയാൾ മരിച്ചിട്ട് മൂന്നു ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു…. രക്തം പൂർണമായും കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്… ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിർത്തി…

“”ഓ my ഗോഡ്… ജേക്കബ് അറിയാതെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചു പോയി…

Ok താങ്ക്സ് ഡോക്ടർ… you can ലീവ്…. എന്നും പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ജേക്കബ് പറഞ്ഞയച്ചു…

“”സർ… പ്രിയ പിറകിൽ നിന്നും വിളിച്ചു…

“”യെസ് “”

ഒരു സീരിയൽ കില്ലർ പിറകിൽ നിന്നും കളിക്കുന്നുണ്ടോ സർ… പ്രിയ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു…

“”യെസ് അങ്ങനെ കരുതാതെ ഇരിക്കാനും കഴിയില്ല… ഒന്നിന്റെ അന്വേഷണം എവിടെയും എത്തി നിൽക്കാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്തത്… എന്തോ ഇനിയും മരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വയ്യ…

സർ…. ഇവിടെ ഒന്ന് വരോ…… കംപ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്നിരുന്ന സ്റ്റാഫ്‌ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു…

ജേക്കബും കൂട്ടരും അവിടേക്ക് ഓടി ചെന്നു…

“”യെസ് സിദ്ധാർഥ്.. എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ…

“”സർ ഈ രണ്ടു പേരുടെയും കില്ലർ ഒന്ന് തന്നെയാണ്… ഈ രണ്ട് ഫോട്ടോയും സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആണ് സർ ഞാൻ കണ്ടത്… “”

യെസ്… വാട്ട്‌ .??

രണ്ട് ഫോട്ടോയിലും കെട്ടി തൂക്കിയ മരത്തിന്റെ പിറകിൽ ആയി *Reveng* എന്ന് കറുത്തസ് നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഉണ്ട്….

സിദ്ധാർഥ് പറഞ്ഞു നിർത്തി…

“”ബട്ട്‌ സർ ഹമീദും ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട അഭിജിത്തും ആയിട്ട് യാതൊരു വിധ ബന്ധവും ഇല്ല… reveng എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതികാരം…. തമ്മിൽ അറിയുക പോലും ഇല്ലാത്ത രണ്ടാളെ ഒരാൾ കൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ…

How can that be true?”””

പ്രിയ സംശയത്തോടെ പറഞ്ഞു…

“”നമ്മൾ ആരും അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ബന്ധം അവരെ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുന്ന വല്ല ലിങ്കും ഉണ്ടെങ്കിലോ???...തുടരും

Nb: നോവൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് പറ്റുന്നവർ ഷെയർ ചെയ്യണേ…🌹🌹🌹🌹

