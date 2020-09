പ്രണയമഴ : ഭാഗം 28

Share with your friends















നോവൽ

എഴുത്തുകാരി: മിഴി വർണ്ണ



ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററിന്റെ വാതിൽ തുറന്നത് കണ്ടു എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിയോടെ അങ്ങോട്ട്‌ നോക്കി.

“ഡോക്ടർ…. ഗീതുവിനു കൊഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ??” ശിവയുടെ വെപ്രാളം കണ്ടു ഡോക്ടർ ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു.

“ടെൻഷൻ ആവാതിരിക്കൂ കുട്ടി…. she is perfectly all right. നിങ്ങളുടെ പ്രാർഥനകളുടെയും തോൽക്കാൻ മനസില്ലാത്ത ആ കുട്ടിയുടെ ഭാഗ്യത്തിന്റെയും ഫലം ആകും ഓപ്പറേഷൻ സക്‌സസ് ആയിരുന്നു…. ഇപ്പോൾ ഒബ്സെർവേഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുക ആണ്. ബോധം വീണാൽ നിങ്ങൾക്കു കേറി കാണാട്ടോ. ഇനി ആരേലും രണ്ടു പേർ നിന്നാൽ മതി… ബാക്കി ഉള്ളവർ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് പൊയ്ക്കോളൂ. ”

ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ആയിരുന്നു എല്ലാരുടെയും ശ്വാസം നേരെ വീണത്….. എല്ലാരേം നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടു ഡോക്ടർ നടന്നു നീങ്ങി…. നന്ദിയോടെ ഉള്ള ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി ഡോക്ടർക്കു നൽകാൻ ആരും മറന്നില്ല.

“ഞാൻ വേഗം ദേവരാഗിനെ വിളിച്ചു പറയട്ടെ… അല്ലെങ്കിൽ സാധിക ടെൻഷൻ അടിച്ചു എന്തേലും അസുഖം വരുത്തി വെയ്ക്കും….” കിച്ചുവിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു.

ശരിയാണ് ഏട്ടാ…. ഗീതുവിനു ഒരു പോറൽ ഏറ്റു എന്നു അറിഞ്ഞാൽ പോലും സഹിക്കാത്ത ആളാണ് സാധിക….വേഗം വിളിച്ചു പറ. എന്തായാലും അവർ ഇങ്ങു എത്തറായിക്കാണും. രണ്ടു പേരും ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ തന്നെ ഉള്ളതു നന്നായി.”… പ്രിയയുടെ അമ്മയും ഭർത്താവിനെ പിന്തുണച്ചു…

“ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ശിവ… എന്റെ മഹി കൊടുത്ത വാക്കു മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും തെറ്റിക്കില്ല എന്നു. നിനക്ക് തന്ന വാക്ക് പാലിക്കാൻ ഏതു ലോകത്ത് നിന്നു ആണേലും തിരിച്ചു വരും.” കിച്ചു പറഞ്ഞത് കേട്ടു ശിവയുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞു.

ബാക്കിവായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…