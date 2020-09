ദേവതാരകം : ഭാഗം 8

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: പാർവതി പാറു

അപ്പോൾ സംഗീത് അവന് മായയെ അറിയും .. പിന്നെ എന്തിന് തന്നോട് നുണ പറഞ്ഞു.. തന്നെ പോലെ അവന്റെ പ്രണയം മറ്റാരും അറിയരുതെന്ന് അവന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമോ…അപ്പോൾ മായയെ സംഗീതിന് അറിയാം…. അപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം സ്നേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.. .. താൻ തോറ്റുപോയി… പക്ഷെ ഒരിക്കലും തന്റെ പ്രണയം തോൽക്കില്ല…. ഞാനും പ്രണയിക്കും താരയെ…അവൾ പോലും അറിയാതെ… തന്റെ ഉള്ളിൽ അവൾ മാത്രമായിരിക്കും എന്നും… തനിക്കു അവകാശപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അത് തന്നിൽ വന്ന് ചേരും… സംഗീതിന്റെ ഫോൺ അവിടെ വെച്ച് അവനോട് യാത്ര പറഞ്ഞു ദേവ ഇറങ്ങി.

.. നാളത്തെ സെലിബ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓണം വെക്കേഷൻ ആണ്‌… 10 ദിവസം കൊണ്ട് തന്റെ മനസിനെ ഒത്തിരി പാകപ്പെടുത്താൻ ഉണ്ട്… അവൻ മനസ്സിൽ ഓർത്തു…. പിറ്റേന്ന് അവനൊരു ബ്ലാക്ക് കുർത്തയും അതേ കരയിൽ ഉള്ള മുണ്ടും ഇട്ട് ഒരുങ്ങി പുറത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടു കറുത്ത കരയുള്ള സെറ്റും മുണ്ടും ഉടുത്തു കൈകളിൽ നിറയെ കറുത്ത കുപ്പിവളകൾ ഇട്ട് കറുത്ത പൊട്ട് തൊട്ട് മുടി പിന്നിക്കെട്ടി മുല്ലപ്പൂ വെച്ച് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന താരയെ… അവൾക്കു ആ വേഷം നന്നായി ഇണങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു… ഒരു നിമിഷം മതിമറന്നു അവൻ അവളെ നോക്കി നിന്നു.. ആഹാ മാഷ് പൊളിച്ചല്ലോ … അവളുടെ കമന്റ്‌ കേട്ട് അവൻ ഒന്ന്‌ ചിരിച്ചു… താനും ഒട്ടും മോശമല്ല…

തനിക്കു നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട് ഈ വേഷം… ആണോ… വരവ് വെച്ചരിക്കുന്നു… പക്ഷെ മാഷക്ക് എന്തോ കുറവുണ്ടല്ലോ… പറഞ്ഞു തീർക്കും മുന്നേ അവൾ തന്റെ കൈയിൽ ഇരുന്ന പ്രസാദത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നുള്ളെടുത്ത് അവന്റെ നെറ്റിയിൽ തൊട്ടു… ആ ചന്ദനത്തിന്റെ തണുപ്പ് അവന്റെ നെറ്റിയിൽ കുളിരുനൽകിയപ്പോൾ അവളുടെ വിരലിലെ കുളിര് അവന്റെ മനസിനെ തണുപ്പിച്ചു… ഇപ്പൊ ആണ്‌ പെർഫെക്ട് ആയെ… എന്തോ വലിയ കാര്യം ചെയ്ത പോലെ അവൾ പറഞ്ഞു… അല്ല നമ്മൾ രണ്ടാളും ഇന്ന് മാച്ചിങ് മാച്ചിംഗ് ആണല്ലോ ഒരു സെൽഫി എടക്കാല്ലേ… അവളത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി…

താനും അത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു… അവൻ തന്റെ ഫോൺ എടുത്തു അവളോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു… സർ ഫോട്ടോ എനിക്ക് അയക്കാൻ മറക്കല്ലേ… എന്നും പറഞ്ഞവൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കു നടന്നു…. ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ ഭംഗിയായി നടന്നു… അന്ന് വൈകുന്നേരം ഉള്ള ട്രെയിനിൽ ദേവ തൃശ്ശൂരിലേക്കും താര കാഞ്ഞങ്ങാടേക്കും പോയി… ഇനി ഉള്ള പത്തുദിവസം അവളെ കാണാൻ ആവില്ല എന്ന വിഷമം അവന് ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊരു തരം ആശ്വാസം ആയിരുന്നു… അവളെ കാണുമ്പോൾ തനിക്കു നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടും എന്ന പേടി ആയിരുന്നു.. തന്റെ ഇഷ്ടം തുറന്നു പറയുമോ എന്ന പേടി… രാത്രി വീട്ടിൽ എത്തി ഭക്ഷണം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ഫോണിൽ നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ്‌ അവൻ വാട്സ്ആപ്പ്ൽ താരയുട സ്റ്റാറ്റസ് കാണുന്നത്. .. ഓണം സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് എഴുതി കുറച്ചു ഫോട്ടോകൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്…

ആദ്യം അവളും രമ്യയും ഉള്ള ഫോട്ടോ.. താഴെ മൈ ചങ്ക്😍, അടുത്തത് dept le എല്ലാരു കൂടി ഉള്ളത്‌… മൈ ഫാമിലി🤩🤩 പിന്നെ അവളും ക്‌ളാസിലെ കുട്ടികളും കൂടി ഉള്ളത്… മൈ ടീം 😍😍 പിന്നെ അവളും സംഗീതും കൂടി ഉള്ളത് മൈ പാർട്ണർ ഇൻ ക്രൈം 😘😘 ആ ഫോട്ടോ അവൻ ഒരു വേള നോക്കി നിന്നു… രണ്ടാളും പരസ്പരം കണ്ണുരുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ… രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ണിൽ ഒരേ കുറുമ്പും കുസൃതിയും ആണ്‌… എന്തൊരു ചേർച്ചയാണ് അവർ തമ്മിൽ….അവനോർത്തു… അടുത്തത് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ശെരിക്കും ഞെട്ടി… അവനും അവളും കൂടെ രാവിലെ എടുത്ത സെൽഫി… താഴെ some relationships cannot be defined… 🤩🤩deva sir… അവളെന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്…അവൾക്കു ഞാൻ ആരും അല്ലേ… ‘ദേവ സർ’ അതിൽ വ്യക്തം ആവുന്നത് അവൾക് തന്നോടുള്ള അകൽച്ച ആണോ….. അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരിറ്റ് കണ്ണീർ ആ ഫോട്ടോയിലേക്ക് വീണു…

തോളിൽ അമ്മയുടെ കരസ്പർശം അറിഞ്ഞാണ് അവൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയത്… അമ്മേ…. ഞാൻ വന്നപ്പോ മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.. എന്ത് പറ്റി എന്റെ ദത്താ… നീ ആകെ കോലം കെട്ടല്ലോ… അമ്മയുടെ ആ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ അവന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആയില്ല… അവൻ അമ്മയുടെ മടിയിൽ കിടന്നു… അമ്മ അവന്റെ മുടികളിൽ കൂടി വിരലോടിച്ചു… അവനെല്ലാം അമ്മയോട് പറഞ്ഞു… എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് തെല്ലൊരു ആശ്വാസം തോന്നി… ദത്താ… നീ ചെയുന്നത് ശെരി ആണോ എന്നെനിക്ക് അറിയില്ല… മറ്റൊരാളുടെ പ്രണയം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തെറ്റ് തന്നെ ആണ്‌… അത് അവൾ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും…

