ലിവിംഗ് ടുഗെതർ : ഭാഗം 8

എഴുത്തുകാരി: മാർത്ത മറിയം

“പിന്നെ ഞാൻ നിന്റെ മാമ അല്ലെ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേരും നാളും ചോദിച്ചു നടക്കാൻ. ഒന്നു പോയെടാ ” ബേസിൽ ഉറക്കെ അവനോട് പറഞ്ഞു. “നിനക്ക് പറ്റുമെകിൽ ചെയ് അല്ലകിൽ വേണ്ട ” ഷൈൻ ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു പോയി. തനിക് പോകാൻ വണ്ടി ഇല്ലന്ന് ഓർത്ത ബേസിൽ അവന്റെ പിന്നാലെ ഓടി. ഡാ നില്ക്കു……. ഞാൻ അനേഷികാം…. ബേസിൽ കിതച്ചു കൊണ്ട് അവന്റെ അടുത്ത് ഓടി എത്തി. കനപ്പിച്ചു ഒന്നു മൂളികൊണ്ട് ഷൈൻ വണ്ടി എടുത്തു. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിട്ടും മർത്തയ്ക് ഒരു ഉന്മേഷവും തോന്നിയില്ല. കോളേജ് മാറി പോകണം എന്ന് പോലും തോന്നി. ഷൈൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ അയനയുടെയും ദക്ഷയുടെയും കളിയാക്കൽ ആണ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. വൈകിട്ട് അവർ വരുമ്പോൾ എങനെ ഫേസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് അവൾക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ചു നേരം കൂടി അവൾ ബെഡിൽ കിടന്നു. നാളെ വൈവ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആണ്. എന്തെകിലും ഒന്നു നോക്കി വെയ്കാം എന്നു കരുതി എഴുനേറ്റു ഒന്നു മുഖം കഴുകി. ബുക്ക്‌ എടുത്തപ്പോൾ ആണ്. ഇത്രയും നേരം ആയിട്ടും താൻ ഒന്നു കഴിച്ചിലിലോ എന്നു ഓർത്തത്.

മെസ്സിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ 7.30 ആവും. ഇപ്പോൾ എത്ര മണി ആയെന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ ഞെട്ടി പോയി. 5.00 പിഎം താൻ ഇത്രയും നേരം വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നു ഓർത്തു അവൾക് അത്ഭുതം തോന്നി. എത്ര പെട്ടന്നാണ് സമയം പോവുന്നത്. അവൾ മനസിൽ ഓർത്തു. അല്ല ഇത്രയും നേരം ആയിട്ട് എന്താണാവോ ദക്ഷയും അയന യും വരാത്തത്. അവൾ അവരുടെ ബെഡിലേക് നോക്കി. അവരുടെ കപ്ബോർഡ്സ് എല്ലാം കാലി ആയിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾക് വളരെ വിഷമം തോന്നി. അവർ തന്നോട് പറയാതെ റൂം മാറിയിരിക്കുന്നു. അത്രയ്ക്കു വെറുത്തോ അവർക്ക് തന്നെ.

മർത്തയ്ക് കരച്ചിൽ വന്നു. അവൾ നിലത്തിരുന്നു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. താൻ ആർക് വേണ്ടിയാണോ അവരെ വെറുപ്പിച്ചത് അയാൾ തന്നെ ഒന്നു സ്നേഹത്തോടെ നോക്കിയത് പോലും ഇല്ല. എന്തൊക്കെയോ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവൾ തേങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എത്ര നേരം അവൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്നു അറിയില്ല. മെസ്സിൽ അത്താഴത്തിനുള്ള ബെൽ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ മാർത്ത ഞെട്ടി ഉണർന്നു. താൻ വെറും തറയിൽ കിടന്നു ഉറങ്ങിയത് എന്നു അവൾക് മനസിലായി. റൂമിൽ ലൈറ്റ് പോലും ഇല്ല. അവൾ തപ്പി ചെന്ന് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി. ബെഡിൽ കിടന്ന ഫോൺ എടുത്തു നോക്കി. 3 മിസ്സ്ഡ് കാൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

3 ഉം മമ്മയുടെ ആയിരുന്നു. തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ തോന്നാത്തത് കൊണ്ട് അവൾ അത് ignore ചെയ്ത്കൊണ്ട് വാട്സാപ്പ് തുറന്നു. അതിൽ ദക്ഷയകും അയനയകും msg അയക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ തന്നെ ബ്ലോക് ചെയ്തു എന്ന് അവൾക് മനസിലായി. അവൾക് ആദ്യമായി ഒറ്റപ്പെടൽ തോന്നി. ഇന്നലെ വരെ ന്ത്‌ രസം ആയിരുന്നു ഈ റൂം…. ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റക്…..അവർക്ക് എങനെ തോന്നി എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കു ആക്കാൻ. മർത്തയ്ക് നെഞ്ച് പൊടിയുന്നത് പോലെ തോന്നി. നെഞ്ചിൽ നിന്നും ഒരു നൊമ്പരം തൊണ്ടയിൽ തടഞ്ഞതആയി അവൾക് അനുഭവപെട്ടു. പെട്ടെന്ന് അവളുടെ കണ്ണിൽ ഇന്നലെ ഷൈൻ വിളിച്ച മിസ്സ്ഡ് കാൾ കണ്ടത്.

ഇത്ര നേരം ഉണ്ടായിരുന്ന വിഷമം പെട്ടന്നു അലിഞ്ഞു പോവുന്നത് അവൾ അറിഞ്ഞു. “ഇതാണോ പ്രണയം..? അവൾ അവളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു. “ഏയ്‌ ഒരിക്കലും അല്ല നിനക്ക് നിന്റെ അബ്ബാ നല്ലൊരു പണക്കാരനെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പിന്നെ എന്താടി ഈ ഏഴാംകൂലി ഒക്കെ. മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്ത് വിട്ടു കള. അല്ലാതെ പ്രേമം വിചാരിച്ചു ഇരുന്നാൽ ഏതാകിലും അടുക്കളയിൽ കരിയും പിടിച്ചു 3, 4 പിള്ളേരെയും പെറ്റ് നിന്റെ ജീവിതം തീരും. ” അവൾ അവൾക് തന്നെ മറുപടി കൊടുത്തു. അവൾക് അത് ശെരിയാണെന്നു തോന്നി. പക്ഷെ ഇന്ന് അവൾക് ഏറ്റ അപമാനത്തിനു അവൾക് പകരം ചോദിക്കണം എന്ന് അവൾ തീരുമാനിച്ചു.

2 ചീത്ത എങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലകിൽ ഒരു സമാധാനം കിട്ടില്ല എന്നു അവൾക് തോന്നി. അവൾ അവന്റെ നമ്പർലെക് കാൾ കൊടുത്ത് അവൻ എടുക്കുന്നതും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു. 2 റിങ് പോയിട്ടും കാൾ എടുക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവളുടെ പ്രതീക്ഷ അറ്റു. അവൾ ഫോൺ ബെഡിൻറെ സൈഡിലേക് ഇട്ടു. പിന്നെയും ചുരുണ്ടു കൂടി കിടന്നു. പെട്ടന്ന് തന്നെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവൾക് അറിയാമായിരുന്നു അത് ആരാണെന്നു. ഞെട്ടി പിടഞ്ഞു ബെഡിൽ നിന്നു ഫോൺ എടുത്തു.. Shine calling………. 📞📞📞📞📞

2 സെക്കന്റ്‌ സ്‌ക്രീനിലേക് നോക്കിട്ട് ഒരു ഡീപ് ബ്രീത് എടുത്തിട്ട് ആൻസർ ബട്ടൺ അമർത്തി. ഷൈൻ : “ഹലോ…. ” മാർത്ത ഒന്നും പറയാതെ നിന്നു. ഷൈൻ :”ഹെലോ ആരാണ്…? ” മാർത്ത :(പതിഞ്ഞ ശബ്ദം ത്തിൽ )”ഞാൻ മാർത്ത ആണ് ” ഷൈൻ :”ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്നു ഉറക്കെ പറയു ” മാർത്ത : “ഞാൻ മാർത്ത ആണ്. ” ഷൈൻ : “ഏത്‌ മാർത്ത “(അവനു മനസിലായില്ല ) മാർത്ത : “ഇന്ന് ക്യാന്റീനിൽ വന്ന പെൺകുട്ടി ആണ്. ” ഷൈൻ : “ആഹ്ഹ് നിയണോ. നിനക്ക് എന്റെ നമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടി…? ” മർത്തയുടെ പേടി അല്പം ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. മാർത്ത : “ഞാൻ കോളേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും എടുത്തത് ആണ്. ”

ഷൈൻ : “ഹ്മ്മ് ശെരി. എന്താ വിളിച്ചത്..? ” മാർത്ത : “സുന്ദരൻ ആണെനുള്ള അഹങ്കാരം നല്ലത് പോലെ തലയ്ക്കു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാലോ. അതാവുമല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഇത്രയും പുച്ഛം. എനിക്ക് ആരോട് കള്ളം പറഞ്ഞു ഒന്നും നേടാൻ ആഗ്രഹം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു ഒരു റിലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയാം എന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഒരു പട്ടിയെ തള്ളി കളയുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയപ്പോൾ എന്റെ മാനസികാവസ്ഥ താൻ ചിന്തിച്ചോ..? തനിക് അറിയോ താൻ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കു ആണ്. തന്നോട് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒന്നും അല്ലാലോ പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യൻ ആയാൽ ഇത്രയും അഹങ്കാരം പാടില്ല. ഒരു തിളച്ച വെള്ളം വീണാൽ മതി ഇതൊക്കെ മാറാൻ കേട്ടോടൊ….

ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ലകിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ” അവനെ കൊണ്ട് ഒന്നും തിരിച്ചു പറയാൻ സമ്മതിക്കാതെ അവൾ ഫോൺ കട്ട്‌ ചെയ്തു. അവളുടെ മനസിന്‌ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തോന്നി കൂടെ വിശപ്പും അവൾ ബെഡിൽ നിന്നു എഴുനേറ്റ് ബിസ്‌ക്കറ് ഉം കെറ്റിലിൽ ചായയും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു. കുറച്ചു നേരം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബുക്കും തുറന്നിരുന്നു. വാട്സ്ആപ്പ് ൽ മെസ്സേജ് വരുന്ന ട്യൂൺ കേട്ടിട്ട് ആണ് അവൾ ഫോണിൽ നിന്നും മുഖം ഉയർത്തിയത്. അവൾ ബെഡിൽ നിന്നും ഫോൺ ഇടുത്തു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ നോക്കി

2 new messages from ❤️ഷൈൻ ❤️ അത് കണ്ടതും അവളുടെ നെഞ്ച് പെരുമ്പട കൊട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഇനി വെല്ല തെറിയും ആണോ ആവോ. പതിവിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുത്താന് അവൾ വാട്സാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. “At the ” cafe de coffee” tomorrow at 10am” I’ll wait for you ” മെസ്സേജ് കണ്ട് അവളുടെ ശ്വാസം വിലങ്ങി. താൻ സ്വപ്നം കാണുകയാണോ എന്നുപോലും ഒരു വേള ചിന്തിച്ചു. അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ മെസ്സേജ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ലോകം കിഴടക്കിയ സന്തോഷം അനുഭവപെട്ടു. അവൾ ബുക്ക്‌ അടച്ചു വെച്ച് ബെഡിൽ മലർന്നു കിടന്നു. നാളെ പോവേണ്ട ഡ്രെസ്സിനെ പറ്റിയും മറ്റും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി.

സൂപ്പർ ആകണം ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റിംഗ് അല്ലെ തകർക്കണ ഇനി എങ്ങാനും തന്നെ തല്ലാൻ ആയിരിക്കുമോ എന്നൊരു ഭയവും കൂടി അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഉടലെടുത്തു. തല്ല് കൊണ്ടിട്ടായാലും സാരമില്ല അവന്റെ മനസ്സിൽ കേറി കൂടണം. അവളുമാരുടെ മുൻപിൽ ഒന്നു ഷോ കാണിക്കണം. ഓർക്കുബോൾ തന്നെ അവൾക് കുളിരുകോരി. അവൾ കാണുകൾ അടച്ചു പെട്ടന്നു നേരം വെളുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാത്ഥിച്ചു കിടന്നു. പക്ഷെ ആ രാത്രി മർത്തയ്ക് നിദ്ര വിഹീനമായിരുന്നു. രാത്രിയിൽ എപ്പോളോ അവൾ മയങ്ങി പോയി. നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ തന്റെ ജീവിതം മാറി മറിയും എന്നറിയാതെ……. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നേരത്തെ ഷൈൻ എഴുന്നേറ്റു. കോളേജിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് അവൻ ഇന്നലെ തന്നെ ബേസിലിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു. കാര്യം എന്താണെന്നു അവനോട് പറഞ്ഞില്ല. നേരിട്ട് പറയാം എന്നു പറഞ്ഞാണ് ഷൈൻ ബേസിലിനെ സമാധാനിപ്പിച്ചത്. അവൻ വളരെ അധികം സമയം എടുത്തു തന്റെ പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇടയ്ക്ക് എപ്പോളോ കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോൾ താനൊരു കൊച്ചു സുന്ദരൻ ആണെന്നു അവനു തോന്നാതിരുന്നില്ല. താടിയൊക്കെ നന്നായി ട്രിം ചെയ്ത് ഒതുക്കി. ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷർട്ടും ഡെനിമും ഇട്ടു തന്നെ തന്നെ അൽപ നേരം നോക്കി നിന്നു.

തനിക് എന്താ പറ്റിയത് എന്ന് ഓർത്തു അവനു തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നി. മുൻപ് ഇത് വരെ താൻ ഇത്ര നേരം കണ്ണാടി നോകിട്ടില്ല. അവൻ ഫോൺ ൽ സമയം നോക്കി 9.15 am ഇനിയും ഉണ്ട് സമയം. അവൻ അവളോട് പറയേണ്ടത് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിൽ ഇട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തി. ഇന്നലെ രാത്രി അവളെ പറ്റി അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നിയപ്പോൾ തന്നെ അവൾ വിളിച്ചത്. എന്തായാലും ഒറ്റയ്ക്കു ഉള്ള ജീവിതം മടുത്തു. മർത്തയെകിൽ മാർത്ത… അവൻ അവളുടെ രൂപം മനസ്സിൽ കൊണ്ട് വരാൻ ശ്രമിച്ചേകിലും അവനു അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

താൻ അത്ര കണ്ട് അവളെ സ്രെധിച്ചില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. സാരമില്ല ഇന്ന് കണ്ട് കളയാം…. ഇനി അവൾ വരുമോ… മെസ്സേജ് നു റിപ്ലൈ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. അവൻ ഒന്നിനും കൂടി വാട്സ്ആപ് എടുത്തു നോക്കി ഉറപ്പ് വരുത്തി. മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും പോയി നോകാം 9.45 ആയപ്പോൾ അവൻ ഫ്ലാറ്റ് പൂട്ടി ഇറങ്ങി. “ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും 20 min കൂടുതൽ വേണം കഫെ യിൽ എത്താൻ ബ്ലോക്ക്‌ കിട്ടിയാൽ പിന്നെയും വൈകും. കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ” അവൻ മനസ്സിൽ ഓർത്തു. ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്ത് കഫെ ലക്ഷ്യം വെച്ചു പാഞ്ഞു. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

10 മണി കഴിഞു 20 min കഴിഞ്ഞാണ് മാർത്ത കഫെയിൽ എത്തിയത്. അവളുടെ സ്കൂട്ടി സ്റ്റാർട്ട്‌ ആവാത്തത് കൊണ്ട് ബസ് പിടിച്ചാണ് അവൾ വന്നത്. നഗരത്തിന്റെ തിരക്കിൻറെ തിരമാലകളിൽ മുങ്ങിപൊങ്ങി വന്നപ്പോളേക്കും 20 min ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. അവൾ ദൃതി പിടിച്ചു കഫേയിലേക് കയറി. ഷൈൻ പോയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ ആണ് അവൾ കരുതിയത് പക്ഷെ അവളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് സൈഡിൽ ആരുടേയും ശല്യം ഇല്ലാത്തൊരു ടേബിളിൽ തല ഫോണിൽ പൂഴ്ത്തി ഷൈൻ ഇരികുനുണ്ടായിരുന്നു. അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒരു മിന്നൽ കടന്നു പോയത് പോലെ അവൾക് ഫീൽ ചെയ്തു. കുറച്ചു നേരം ഒരു ഭയം തോന്നിയെകിലും പൂർവാധികം ധൈര്യത്തോടെ മാർത്ത അവന്റെ അടുത്തേക് നടന്നു….. ❤️ തുടരും..

ലിവിംഗ് ടുഗെതർ : ഭാഗം 7