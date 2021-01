ദേവാഗ്നി: ഭാഗം 9

Share with your friends















എഴുത്തുകാരൻ: YASH

ദേവനും ഞാനും പാലക്കാട് വിക്ടറി കോളേജിൽ വച്ചാണ് പരിചയം ആവുന്നതും ഫ്രണ്ട്‌സ് ആവുന്നതും… ദേവനെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത് കോളേജ് റാഗിങ്ങിനിടെ ആണ്.. 1st day വണ്ടി ഒന്നും കൊണ്ട് പോവേണ്ട അച്ഛൻ പോവുന്ന വഴിക്ക് ഇറക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു…അങ്ങനെ അച്ഛൻ കോളേജിന് മുൻപിൽ ഇറക്കി പോയി…ആഹാ നല്ല ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം..ശ്വാസം ആഞ്ഞു വലിച്ചവിട്ട് കവാടത്തിനു അകത്തേക്ക് കടന്നു… കാൽ കോളേജിൽ വച്ചപ്പോ തന്നെ പിന്നിന്ന് ഒരു വിളി വന്നു… മച്ചാനെ… ഒന്ന് നിക്ക്.. 1st year ആണോ? ഞാൻ ദേവൻ 1st year ഇക്‌ണോമിക്‌സ് ..

മച്ചനോ ഇടിച്ചു കേറി സംസാരിക്കുന്ന എപ്പോഴും പുഞ്ചിരി ഉള്ള മുഖവും ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന തിളക്കം ഉള്ള കണ്ണകളും ഉള്ള ദേവനെ എനിക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് അങ്ങു ഇഷ്ടമായി… ഞാൻ മഹി , മഹാദേവൻ മച്ചന്റെ അതേ ക്ലാസ് തന്നെ.. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്‌സ്… താമസം എവിടെ ആണ്..ഇപ്പൊ അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ട് ന്റെ വീട്ടിൽ ആണ്…ഹോസ്റ്റൽ എല്ലാം ഫുൾ ആയെന്നു പറഞ്ഞു …അച്ഛൻ ഉണ്ട് കൂടെ നാളെ അച്ഛൻ പോവുപോയെക്കു കോളേജിന് അടുത്ത് എവിടേക്കും താമസം റെഡി ആക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു… ഇവിടെ അടുത്ത് ഉള്ള ഒരു വലിയ തറവാട്ട് ഉണ്ട് .. മുല്ലശ്ശേരി.. നല്ലവരാ…

അവരെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള അടച്ചിട്ട ചെറിയ ഒരു വീട് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഞാൻ തമാസിക്കുന്നെ…1,2 പോരെ കൂടെ കൂട്ടിക്കോ താമസിക്കാൻ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിക്ക്… ഞാൻ ഒന്ന് ആലോജിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു…ഞാൻ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചിട്ടു നാളെ പറയാം…അതും പറഞ്ഞു മുൻപോട്ട് നീങ്ങി ഡാ ….. ഞങ്ങൾ ചുറ്റും നോക്കി ഡാ ഇവിടെ…ഇവിടെ വാടാ… നോക്കുമ്പോൾ കുറെ ചേട്ടന്മാർ ഉണ്ട് അവിടെ ബൈക്കിൽ ഇരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അടുത്തു പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നു …എനിക്ക് ചെറിയ പേടി തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു തോന്നൽ..ഞാൻ ദേവനെ നോക്കിയപ്പോ ആരെയും മയക്കുന്ന ചിരിയോടെ.. എന്താ ചേട്ടൻ മാരെ…

നിനക്ക് എന്താടാ സീനിയർ നെ ഒരു ബഹുമാനം ഇല്ലാത്തത് പോലെ… mm ഒരു കാര്യം ചെയ് ….20,25 അടി അകലെ ഉള്ള റോസ് കാണിച്ചു .. ആ റോസ് പറച്ചിട്ട് ഈ ചേച്ചിക്ക് കൊടുക്ക്… അത്രയേ ഉള്ളു .. ഇപ്പൊ വര ചേട്ട എന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോവാൻ നോക്കുമ്പോ വേറെ ഒരു ചേട്ടൻ തടഞ്ഞു വച്ച് പറഞ്ഞു… ഇങ്ങനെ പോയി പറയ്ക്കാൻ അല്ല… തല കുത്തം മറിഞ്ഞു പോയി പറച്ചു വാ… ഞാൻ അത് കേട്ട് അവനെ ഇളിച്ചു കാണിച്ചു..നന്നായി വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിനോ മിണ്ടാതെ നിന്നപോരായിനോ എന്ന മട്ടിൽ ദേവൻ എന്തോ ആലോചിച്ചു ..എന്നെ നോക്കി ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു എന്തോ പണി ആണല്ലോ ….

ചേട്ടമാരെ ഒറ്റയ്ക്ക് മറിഞ്ഞു പോയി പറിക്കാൻ ഒരു മടി…ഞാൻ ഇവനെ കൂട്ടട്ടെ..2 പൂ കൊണ്ട് തരാം… നിഷ്കളകമായ ചിരിയോടെ അവൻ പറഞ്ഞേ കേട്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു… രണ്ട് പേരും ഉരുളൻ തുടങ്ങി..കുറെ പേർ നോക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ട്.. എടാ നാറി നിനക്ക് ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട്…ഈ ഉരുളൽ ഒന്നു കഴിയട്ടെ നിന്റെ മരണം ആയിരിക്കും … അളിയ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്‌സ് ആയേ അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടിയാലും share ചെയ്യണം അല്ലോ…പണി കിട്ടിയപ്പോ അളിയ ന്റെ പങ്ക് അങ്ങു തന്നു…. ഞാൻ പല്ല് കടിച്ചു ദേഷ്യം തീർത്തു😬😬😬 അങ്ങനെ കറങ്ങി റോസിന്റെ അടുത്ത് എത്തി രണ്ട് പേരും നേരെ നിന്നു നോക്കുമ്പോ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു…

അളിയ തലകറങ്ങി വീണാൽ ഇവൻ മാർ നമ്മളെ നാളെയും ഇതുപോലെ ചെയ്യിക്കും… അത് കേട്ടതോടെ തലയിൽ പിന്നെ ഒരു മൂളക്കം മാത്രേ ഉള്ളു… ഞങ്ങൾ അവിടുന്നു നേരെ അവർ ഇരുന്നിടത് എത്തി…അവൻ പൂ എടുത്ത് ആ ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു… ഡാ നിന്നോട് എനിക്ക് തരാൻ ആണോ പറഞ്ഞേ ഇവക്ക് കൊടുക്കാൻ അല്ലെ… എന്റെ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഇഷ്ടപെടുന്ന പെണ്ണിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാ പൂ കൊടുക്കുക… മറ്റേ പൂ വാങ്ങി ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു.. ഈ പൂ ചേട്ടനും കൊടുക്ക്…രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ ഒളികണ്ണു ഇട്ട് നോക്കിയ ഇത് എവിടെ എത്തില്ല…രണ്ടാളും ഈ പൂ കൈമാറി അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് തമ്മിൽ പറയാൻ ഉള്ളെ പറയു…🥰🥰

അതും പറഞ്ഞു ആ ചേച്ചിയെ ചേട്ടന്റെ മേലേക്ക് തള്ളി…ചേട്ടൻ പൂ അവക്ക് നീട്ടി പറഞ്ഞു. i love you Love you too എന്നും പറഞ്ഞ് ചേച്ചി കെട്ടിപിടിച്ചു… എല്ലാവരും ഇവാൻ ആള് കൊള്ളാലോ എന്ന രീതിയിൽ നോക്കി…ചേട്ടനും ചേച്ചിയും ഒരു thanks അവനോട് പറഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ ക്ലാസ്സിൽ പോയി… ക്ലാസ്സിലെ മറ്റ് കുട്ടികളും ആയി അവൻ പെട്ടന്ന് കമ്പനി ആയി… അവിടെ വച്ച് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്‌സ് നെ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി വിഷ്ണു വും സുധിയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ക്ലാസ് തുടങ്ങി..ചില ചിലരുടെ ക്ലാസ് നല്ല രസം ആയിനും ചിലത് അറു ബോർ …. എല്ലാം കൂടി എങ്ങനെയൊക്കെയോ ബ്രേക്ക് ആയി…

ഞങ്ങൾ 4 ഉം കൂടി കാന്റീനിൽ നിന്നും ഫുഡ് കഴിച്ചു ഗ്രൗണ്ടിൽ നില്കുമ്പോ ദേവൻ പറഞ്ഞു ഡാ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരവേ… എനിക്ക് bsc ഡിപാർട്മെന്റിൽ ഒരാളെ കാണാൻ ഉണ്ട്.. അഥവാ ഞാൻ late ആയ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കേറിക്കോ …. അതും പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അവൻ പോയി… ഞങ്ങൾ 3 ഉം മുഖത്തോട് നോക്കി പറഞ്ഞു… ഇന്ന് വന്ന അവന് ആരാടാ അവിടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആള്… 🤔🤔 അളിയ വാ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എന്നും പറഞ്ഞു വിഷ്ണു എണീറ്റു… ഞങ്ങൾ അവനു പിന്നാലെ തന്നെ പോയി ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ അവൻ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഒരു കോണിൽ ഉള്ള വാഗാ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചു കൊഞ്ചിച്ചു സംസാരിക്കുന്നു… ഞങ്ങൾ നേരെ അവന്റെ മുൻപിൽ പോയി നിന്നു…

അവൻ പെട്ടന്ന് ഞെട്ടി നോക്കി …അവൾ ആണേൽ പെട്ടന്ന് 3 പേർ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന കണ്ട് പേടിച്ചു വിറച്ചു അവന്റെ കയ്യിൽ മുറുക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു…. ഞങ്ങളെ കണ്ട് അവന്റെ മുഖത്ത് ചമ്മിയ ഒരു ചിരി വിരിഞ്ഞു… അവൻ വേഗം ശ്രമപ്പെട്ട് ചമ്മൽ മറച്ചു ചോദിച്ചു എന്താടാ നാറി കളെ ….പ്രേമിക്കാനും സമതിക്കിലെ…. സുധി താടിക്ക് കൈ കൊടുത്തൊണ്ട് ആലോജനയോടെ ചോദിച്ചു…അല്ല അളിയ 1st day തന്നെ എങ്ങനെയാട ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടെത്തി പ്രേമിക്കാൻ ഒക്കെ പറ്റിയെ… മോനെ സുധി അതികം തല പുണ്ണാക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ 2 വർഷം ആയി പ്രേമം തുടങ്ങിയിട്ട്…

ഞാൻ തമാസിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെയാ ഇവളെ വീടും…സാവി ഇത് മഹി , സുധി വിഷ്ണു എന്റെ ഫ്രണ്ട്‌സ് ആ…ഇത് സാവി..സാവിത്രി.. സാവിത്രി എല്ലാവരെയും നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു… പിന്നെ എല്ലാവരും സാവിത്രിയോട് ബൈ പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പോയി… അന്ന് തന്നെ അച്ഛനോട് ദേവൻ പറഞ്ഞ വീടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് മാറാൻ തീരുമാനിച്ചു…പിറ്റേന്ന് പെട്ടി പക്കണവും എടുത്ത് ദേവന്റെ കൂടെ താമസം തുടങ്ങി…ഒരാഴ്ച്ച അടിപൊളി ആയി ഞങ്ങൾ പോയി.. ഒരു ശനി ആഴ്ച രാവിലെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു കൊണ്ടാണ് അന്ന് ഉറക്കം ഞെട്ടിയത്…

നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവിലെ മനുഷ്യ ഇങ്ങനെ വലികരുതെന്ന്…എനിക്ക് ഇതിന്റെ മണം ഇഷ്ടം അല്ല എന്ന് എത്ര പറഞ്ഞു…ഇനി ഞാൻ കണ്ട നിങ്ങളെ തല അടിച്ചു പൊളിക്കും… സാവിത്രിയുടെ കലിയോട്ഉള്ള ഡയലോഗ് കേട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നേ…ചിരിച്ചോണ്ട് നടക്കട്ടെ എന്ന് ആക്ഷൻ കാണിച്ചു ബ്രെഷും എടുത്ത് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി… ബ്രെഷും വായിൽ വച്ച് പറബിലൂടെ വെറുതെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പെണ്ണ് പറമ്പിലെ ചാമ്പയ്ക്ക മരത്തിന്ന് ചാമ്പയ്ക്ക പറയ്കുന്നേ കണ്ടേ.. ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ ഡീ എന്ന് വിളിച്ചു…അവൾ ആണേൽ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി യാതൊരു ഭാവ മാറ്റവും ഇല്ലാതെ വീണ്ടും പാറയ്ക്കൽ തുടങ്ങി…ഞാൻ വീണ്ടും ഡീ കള്ളി ആരും ഇല്ല എന്നു കരുതി ചാമ്പയ്ക്ക മോഷ്ടിക്കുന്നോ…

കള്ളി നിന്റെ കെട്ടിയോൾ… എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ളപ്പോ വന്ന് ചാമ്പയ്ക്ക പറയ്ക്കും.. നീ ആരെടാ അത് ചോദിക്കാൻ അത് കേട്ട് ദേഷ്യത്തിൽ അവളെ കൈക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ചു .. പെട്ടന്നുള്ള പ്രവർത്തി അയതോണ്ട് അവൾ കാല് തെന്നി വീണത് നേരെ എന്റെ നെഞ്ചിൽ..അവളെ ആ വീഴ്ചയിൽ ബാലൻസ് തെറ്റി അവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിലത്തേക്ക് വീണു..വീഴ്ചയിൽ അവളെ ചുണ്ട് എന്റെ കവിളിൽ വന്ന് മുട്ടി🤦‍♀️🤦‍♀️ ഞങ്ങൾ കണ്ണിൽ നോക്കി കുറച്ച് സമയം അതേ കിടപ്പ് തന്നെ കിടന്നു… മഹി മഹി ദേവന്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് ഞങ്ങൾ ഞെട്ടി പിടഞ്ഞു എണീറ്റ് ചമ്മലോടെ മാറി നിന്നു അപ്പോയേക്കും ദേവനും സവിത്രിയും അങ്ങോട്ട് വന്നു…

പാറു ചാമ്പയ്ക്ക പറച്ചോ.. പറച്ചതായ്‌നും അപ്പോയേകും ഈ കുരങ്ങൻ എല്ലാം തട്ടി തയെ ഇട്ടു… ഞാൻ ഒന്ന് കലിപ്പിച്ചു നോക്കി…അപ്പൊ ദേവൻ പറഞ്ഞു മഹി ഇത് പാർവതി..ഈ വീടും സ്ഥലവും ഒക്കെ പാർവതിയുടെ തറവാട്ട് വക ആണ്..പാറു ഈ നാട്ടിലെ ഒരു ബൂർഷ ജന്മി മുതലാളിയുടെ മകൾ ആണ്.. ഈ നാട്ടിലെ ഒരുവിധപെട്ട സ്ഥലം ഒക്കെ ഇവരുടെയ…. അത് കേട്ട് പാറു കേറുവിച്ചു കൊണ്ട് ചുണ്ട് കോട്ടി പറഞ്ഞു…ന്റെ അച്ഛൻ ബൂർഷ്വാ ഒന്നും അല്ല… പിണങ്ങണ്ട പാറു ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞേ അല്ലെ… അത് കേട്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു സോറി ഞാൻ വേറെ പറച്ചു തരാം… വേണ്ട ഞാൻ പറച്ചേ തയെ വീണത് മണ്ണ് കളഞ്ഞു എടുത്തോളം…

ഞങ്ങൾ അത് പെറുക്കി എടുത്ത് അവരെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു …രണ്ട് പേരും പിന്നെ കാണാം എന്നും പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോയി… അന്ന് റൂമിൽ കിടക്കുബോ ഒക്കെ അവളുടെ കുസൃതി നിറഞ്ഞ മുഖം തന്നെ ആയിരുന്നു മനസിൽ…കണ്ണ് അടച്ചാൽ അവളെ പാൽ പുഞ്ചിരിയോടുള്ള മുഖം തെളിഞ്ഞു വരുന്നു…അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാ അവളെ ഇനി കാണുക…രാവിലെ ദേവനോട് ചോദിക്കാം എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് തലയാണയും കെട്ടിപിടിച്ചു കിടന്നു…😴😴😴😴… തുടരും

ദേവാഗ്നി: ഭാഗം 8