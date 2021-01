Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: ഗൗരി ലക്ഷ്മി

അങ്ങേര് എന്നെ വല്ലോം ചെയ്യുമോ എന്നല്ല.. ആ കുരിപ്പ് അവിടെങ്ങാനും ഉണ്ടേൽ എന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓർത്താണ് പേടി.. അതും പറഞ്ഞു അകത്തേയ്ക്ക് പോകുന്ന കിച്ചുവിനെ നോക്കി തലയിൽ കൈവെച്ചു വിമൽ നിന്നുപോയി…വരാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്ന പേടിയിൽ രാധികയും.. എന്നാലും ആ മാഷിനിപ്പോ ഇവനെ കാണേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നാ എന്റെ സംശയം.. വിമൽ പറഞ്ഞു . ആവോ.. എന്റെ ദേവീ.. ഉടക്കുണ്ടാക്കാൻ അവനു തോന്നരുതേ.. രാധിക നെഞ്ചിൽ കൈവെച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു.. രാത്രി കഴിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോഴും കിച്ചുവിനെ ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നു രാധികയും വിനയനും.. ശ്യാമ ദേവുവിനെ ഊട്ടുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നെങ്കിൽ വിമൽ സർവതും നോക്കി എവിടെ പോയാൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാം എന്ന അവസ്ഥയിലും ആയിരുന്നു.. ***

ഡാ.. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു റൂമിൽ വന്നു ജനാല വഴി പുറത്തേയ്ക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന കിച്ചുവിനെ നോക്കി വിമൽ വിളിച്ചു.. കിച്ചു ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞു. എവിടെയോ പൂത്ത പാരിജാതത്തിന്റെയും നിശാഗന്ധിയുടെയും നനുത്ത ഗന്ധം ആ മുറിയിൽ അലയടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. ഒപ്പം വിരിഞ്ഞു വരുന്ന മുല്ല മൊട്ടിന്റെ സുഗന്ധവും.. നീ എന്തു നോക്കി നിൽക്കുവാ.. ഏതു നേരോം ഈ ജനലിലൂടെ.. വിമൽ ചോദിച്ചു.. ഇവിടെ നിന്നു നോക്കിയാൽ വിശാലമായ ആകാശം കാണാം.. നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാം… മെഘ കൂട്ടങ്ങൾ കാണാം.. ഇന്ന് ദേ ഒരു വേനൽ മഴയ്ക്കുള്ള കോളുണ്ട്… കിച്ചു പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു.. വിമലും ഒന്നു ചിരിച്ചു. മ്മ്.. എന്തേ.. പതിവില്ലാത്ത ഒരു ചിരി.. കിച്ചു ചോദിച്ചു.. വെറുതെ.. അല്ല..

നാളെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു കേറി കൊടുക്കണോ.. ഒന്നാമത് ലക്കും ലഗാനുമില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണാ അവള്.. വിമൽ പറഞ്ഞു.. ഇന്നലത്തെ അടിയുടെ കാര്യമാണേൽ അതെന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെ.. ഞാൻ സോറി പറയും.. പിന്നെ അവൾ ഉടക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ലല്ലോ. അവളുടെ അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ ഞാൻ ചെല്ലുന്നത്.. കിച്ചു ചോദിച്ചു.. മ്മ്.. എന്തായിരിക്കും പുള്ളിടെ ലൈൻ.. ഉപദേശം.. ക്ഷമാപണം ഭീഷണി.. വിമൽ ചോദിച്ചു.. അറിഞ്ഞിടത്തോളം ആ പുള്ളി ഒരു പാവമാണ്.. ചിലപ്പോൾ മോളെ അടിച്ചതിന്റെ ദേഷ്യം കാണും.. എങ്കിലും വിളിച്ചു വരുത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ടൈപ്പാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല.. കിച്ചു പറഞ്ഞു.. മ്മ് നോക്കാം..

പിന്നെ നീയായിട്ട് ലവളോട് ഉടക്കാൻ പോകരുത്.. വേറൊന്നുമല്ല അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ എന്നെ കൊല്ലും.. വിമൽ ദയനീയമായി അപേക്ഷിച്ചു.. കിച്ചു പുഞ്ചിരിച്ചു . അവന്റെ കണ്ണുകൾ തൊട്ടടുത്ത വീടിന്റെ മുറ്റത്തായിരുന്നു.. അവിടെ അപ്പോഴും പൈക്കളോട് കഥയും പറഞ്ഞു കൂടു തുറന്നു വിട്ട പട്ടികളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭദ്ര നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. അന്നാദ്യമായി കിച്ചുവിന്റെ കണ്ണുകളിൽ അവളോടുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ടായില്ല.. പകരം അനുതാപം തോന്നി. ആരാധന തോന്നി.. അവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി തത്തി കളിച്ചു.. ***

ജിഷ്ണു എന്തിയെ സുമാമ്മേ.. രാവിലെ കിച്ചുവിന്റെ സംസാരം കേട്ടാണ് ജിഷ്ണു പുറത്തേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്.. ആഹാ.. എന്താ കിച്ചൂ രാവിലെ.. ജിഷ്ണു ചോദിച്ചു.. മാഷ്.. മാഷിനെ കാണാൻ.. കിച്ചു പറഞ്ഞു.. ആ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു.. എന്നാൽ വാ..ഞാൻ കൂടെ വരാം.. അവൻ പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു.. സുമാമ്മയെ നോക്കി ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് കിച്ചു നടന്നു.. പുറകെ ജിഷ്ണുവും.. വീടിന്റെ കോംബൗണ്ടിനു പുറത്തെത്തിയതും ജിഷ്ണു കിച്ചുവിനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.. എന്തേ.. ഭദ്രയുണ്ടോ എന്നാണോ നോക്കുന്നെ.. ജിഷ്ണു ചോദിച്ചു.. രാവിലെ ഒരുടക്ക് വേണോ എന്നാണ് ആലോചന.. അല്ല മാഷെന്തിനാകും എന്നെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത്..

കിച്ചു സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു.. അന്ന് ഉടക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആ പെണ്ണിനേം വലിച്ചു അകത്തേയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോ മാഷ് എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു എന്താ ബഹളം എന്നു.. വേറൊന്നും പറയാൻ ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങു പറഞ്ഞു.. തന്നെ ഭദ്ര തല്ലി എന്നു കേട്ടപ്പോ മാഷിന് സങ്കടമായി.. തനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നതൂടെ അറിഞ്ഞപ്പോഴാ തന്നെ കണ്ടു മാപ്പ് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞത്.. ഞാൻ അതു വേണ്ടാ തന്നോട് ഞാൻ തന്നെ സംസാരിച്ചോളാം എന്നു പറഞ്ഞതാ.. മാഷിന് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല.. അതാ ഇന്നലെ അച്ഛനോടും പറഞ്ഞത്.. ജിഷ്ണു പറഞ്ഞു..

അതിനു മാഷ് എന്നോട് എന്തിനാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഭദ്രയെയും അടിച്ചല്ലോ.. കിച്ചു ചോദിച്ചു.. മാഷിന്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന്.. താൻ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി വാ.. ജിഷ്ണു ഗേറ്റ് തുറന്നു.. അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ.. കിച്ചു ചോദിച്ചു.. സൊസൈറ്റിയിൽ പോയി കാണും. ഈ നേരത്തൊക്കെ അവൾ ബിസിയാ.. ജിഷ്ണു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അകത്തേയ്ക്ക് നടന്നു.. വിശാലമായ മുറ്റത്തിനു ഇരു വശത്തും നിറയെ ചെടികൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്‌.. മാവും പ്ലാവും തെങ്ങും ഒക്കെ മുൻവശത്തുണ്ട്. ഒരില പോലും ഇല്ലാതെ വൃത്തിയായി കിടക്കുന്ന മുറ്റം.. പടി കയറി ചെല്ലുന്നത് ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടിലേയ്ക്ക് ആണ്.

അരത്തിണ്ണയ്ക്കൊപ്പം ഒന്നു രണ്ടു ചൂരൽ കസേരകളും അവിടെ ഉണ്ട്. നേരെ മുൻവാതിലും സൈഡിൽ മറ്റൊരു മുറിയുടെ വാതിലും ഉണ്ട്.. അതാ മാഷിന്റെ മുറി വാ.. അതും പറഞ്ഞു സൈഡിലെ വാതിലിലൂടെ ജിഷ്ണു അകത്തേയ്ക്ക് കയറി.. ഒരു കൊച്ചു മുറി.. ആ മുറിയിൽ നിന്നും അകത്തേയ്ക്ക് ഒരു വാതിൽ ഉണ്ട്.. ജിഷ്ണു അതിനുള്ളിലേയ്ക്ക് കയറി..പുറകെ കിച്ചുവും.. സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു മുറി. കട്ടിലും മേശയും കസേരയും കിടപ്പുണ്ട്. ഭിത്തി നിറയെ തടികൊണ്ട് മനോഹരമായി നിർമിച്ച ഷെൽഫ് ഉണ്ട്.. ആ ഷെൽഫിൽ നിറയെ ബുക്കുകളാണ്.. മേശയിൽ മരുന്ന് ഇട്ടു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രവും വെള്ളം നിറച്ച ജഗും ഒരു ഗ്ലാസ്സും ഉണ്ട്..

അതിനോടൊപ്പം പാതി വായിച്ചു അടയാളമിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കും ഒരു നോട്ട് പാഡും പേനയും. ഒരറ്റത്ത് ഒരു ഫ്‌ളവർ വേസും അതിൽ നിറയെ മയിൽപീലിയും ഉണ്ട്.. മേശയിൽ റേഡിയോ ഇരിപ്പുണ്ട്. മാഷിന് കാണാവുന്ന തരത്തിൽ ഭിത്തിയിൽ ടി വി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.. കിച്ചുവിന് അത്ഭുതം തോന്നി. ഇത്രയും കാലമായി ഒരാൾ കിടക്കുന്ന ഒരു മുറയ്ക്ക് സാമാന്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഗന്ധമുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ കുന്തിരിക്കത്തിന്റെ ഗന്ധം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.. പുറത്തേക്കുള്ള ജനാല തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്..

ജനാലയിൽ കുന്തിരിക്കം പുകയുന്നുണ്ട്. തൊട്ടടുത്തായി ഒരു ഓട്ടുരുളിയിൽ നനഞ്ഞ തുണി വിരിച്ചു അതിൽ മുല്ലപ്പൂ വിതറിയിട്ടുണ്ട്.. ഭിത്തിയിൽ രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകനുള്ള പുരസ്കാരം ഏറ്റു വാങ്ങുന്ന രാഘവൻ മാഷിന്റെ ചിത്രം സഹിതമുള്ള വാർത്ത ഫ്രേം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.. ഉണ്ണിക്കണ്ണന് വെണ്ണ നൽകുന്ന യശോദയുടെ ചിത്രം ഭിത്തിയിൽ വരച്ചു ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.. മാഷേ… ജിഷ്ണുവിന്റെ വിളിയാണ് കിച്ചുവിനെ സ്ഥലകാല ബോധത്തിലേയ്ക്ക് വന്നത്.. ആഹാ.. ഇരിക്ക്.. കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ആളെ കിച്ചു നോക്കി.. ചൈതന്യമുള്ള ഒരു രൂപം. മെലിഞ്ഞുണങ്ങി ഇരിക്കുകയാണ്..

എങ്കിലും നല്ല ഐശ്വര്യമാണ്.. നെറ്റിയിൽ ഒരു ചന്ദന കുറി തൊട്ടിട്ടുണ്ട് . നര ബാധിച്ച കഷണ്ടി തലയും ശാന്തമായ കണ്ണുകളും ആര് കണ്ടാലും ബഹുമാനത്തോടെ മാത്രം നോക്കിപോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ.. ഇതാണോ കിച്ചു.. മാഷ് ചോദിച്ചു.. അതേ മാഷേ.. ജിഷ്ണു അപ്പോഴേയ്ക്കും മാഷിനരികിൽ കട്ടിലിൽ തന്നെ ഇരുന്നു.. ഇരിക്ക് കിച്ചൂ.. ജിഷ്ണു പറഞ്ഞു.. വിച്ചൂ.. മോളെ.. മാഷ് വിളിച്ചു.. അവളുടെ കൊലുസ്സിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതും ജിഷ്ണുവിന്റെ കണ്ണുകൾ വാതിൽക്കലേയ്ക്ക് പായുന്നത് കിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചു.. അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.. വിച്ചു വാതിൽക്കൽ വന്നു..

കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കു.. മാഷ് പറഞ്ഞു. അയ്യോ മാഷേ വേണ്ട.. ഞാൻ കാപ്പി കുടിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് . കിച്ചു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.. അതു സാരമില്ല.. ആദ്യായി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ പോകുന്നത് മോശമാണ്.. മാഷ് പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു.. എങ്കിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് മതി.. കിച്ചു പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു.. വിച്ചു പുഞ്ചിരിയോടെ അകത്തേയ്ക്ക് പോയി.. ഞാൻ തന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് ഒരു മാപ്പ് പറയാനാ.. മാഷ് പറഞ്ഞു.. കിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി.. അന്ന് കിച്ചുവിന് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് ജിഷ്ണു പറഞ്ഞു.. പക്ഷെ ഭദ്ര.. മാഷ് സങ്കടത്തോടെ നിർത്തി.. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല മാഷേ..

തെറ്റ് ശെരിക്കും എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായതാണ്.. കിച്ചു പറഞ്ഞു.. എങ്കിലും വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരാളെ തല്ലുന്നത് ശെരിയല്ലല്ലോ കിച്ചു.. മാഷ് പറഞ്ഞു. ജിഷ്ണു അപ്പോഴേയ്ക്കും എഴുന്നേറ്റ് ഷെൽഫിൽ നിന്നും ഏതോ ബുക്ക് തിരയാൻ തുടങ്ങി.. ഞാനാണ് ആദ്യം ഭദ്രയെ അടിച്ചത്.. അതോണ്ട് ഭദ്രയുടെ ഭാഗത്താ തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല.. എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു . എന്റമ്മേടെ പ്രായം വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ അവൾ പിടിച്ചു തള്ളിയപ്പോൾ…കൈവിട്ടു പോയി.. തല്ലണംന്ന് കരുതിയതല്ല മാഷേ… ഇവിടെ വന്ന നാൾ മുതൽ നാട്ടുകാരുടെ പുറകെ ഓരോന്നിനും ഉപദ്രവമായി നടക്കുന്ന ഭദ്രയേയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളു..

ഒന്നും നിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു.. കാര്യങ്ങൾ ജിഷ്ണു പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചെയ്തത് മോശമായി പോയി എന്ന് തോന്നിയത്.. കിച്ചു പറഞ്ഞു.. അവളെ ഉപദേശിക്കാൻ ഒരർഹതയും എനിക്കില്യ കുട്ട്യേ.. ആരെയും അസൂയപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു രാഘവൻ മാഷ്ടെ മക്കൾക്ക്.. ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു എന്റെ ദേവയെ കണ്ടു പടിക്കണംന്ന്.. ഞാനാ എല്ലാറ്റിനും കാരണം.. എന്റെ കുട്ട്യോളുടെ ഭാവി അവര് കാരണം തകരരുത് എന്നു കരുതി.. രണ്ടാളെയും രണ്ടു പയ്യന്മാർടെ കൈ പിടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എല്ലാം വിട്ട് എങ്ങടേലും പോയാൽ മതീന്നായിരുന്നു മനസ്സിൽ..

‘അമ്മ വഴി പിഴച്ചു നടക്കുന്നവളാ എന്നറിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു നല്ല ഭാവി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് പേടിച്ചു.. എന്നിട്ടൊടുവിൽ എന്റെ വിച്ചൂനെ അവര്… പെറ്റമ്മയല്ലേ അവര് അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു.. ആ വിശ്വാസം കൊണ്ടാ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാം സഹിക്കേണ്ടി വന്നത്.. എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പ്രായത്തിൽ ഒരു ജന്മം അനുഭവിക്കാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ന്റെ ദേവ അനുഭവിച്ചു.. അതോണ്ടാ എന്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ.. മാഷ് ഒന്നു നിർത്തി..കിച്ചുവിന് എന്തു പറയണം എന്നറിയില്ലായിരുന്നു… അവൻ മാഷിന്റെ ദുർബലമായ കൈകളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു..

ജിഷ്ണുവും അവരെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു.. കാപ്പി.. അപ്പോഴേയ്ക്കും വിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞു.. രണ്ടു കപ്പുകളിൽ ഒന്നിൽ അര ഗ്ലാസ് കാപ്പിയും ഒന്നിൽ ചായയും ആയിരുന്നു.. ഇത്ര വേഗം കാപ്പി ആയോ.. കിച്ചു ചോദിച്ചു.. അത്.. കാച്ചിയ പാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാ.. വിച്ചു പറഞ്ഞു.. അവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു.. തന്റെ പി എസ് സി എക്‌സാമിന്റെ കാര്യം എന്തായി.. ജിഷ്ണു വിച്ചുവിനെ നോക്കി ചോദിച്ചു.. അവൾ തല കുനിച്ചു.. താൻ ഇങ്ങനെ നിന്നോളൂ.. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട.. ഇതിനുള്ളിൽ അടച്ചു പൂട്ടി ഇരുന്നോ.. എത്ര കാലമാ ഇങ്ങനെന്നു നോക്കാം..

ജിഷ്ണു അൽപ്പം നീരസത്തിൽ പറഞ്ഞു.. വിച്ചുവിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നത് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു.. അവൻ ചായ എടുത്തു.. അവൾ അകത്തേയ്ക്ക് പോയതും ജിഷ്ണു മാഷിന്റെ അരികിൽ ചെന്നിരുന്നു.. എന്താ മാഷേ ഇവൾ ഇങ്ങനെ.. ജിഷ്ണു ചോദിച്ചു.. മാഷ് മിഴികൾ താഴ്ത്തി.. അവൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരെ പിടിച്ചിരുത്തി..അദ്ദേഹം കിച്ചുവിനെ നോക്കി. ശ്രീധരൻ മാഷ് ഇന്നലെയും കുറെ ഉപദേശിച്ചു.. അവൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. മാഷ് പറഞ്ഞു.. കരച്ചിൽ തുടങ്ങി കാണും.. ജിഷ്ണു പറഞ്ഞു.. അദ്ദേഹം ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു.. എല്ലാം ശെരിയാകും മാഷേ.. ഞാൻ ഭദ്രയോട് പറഞ്ഞോളാം.. ജിഷ്ണു പറഞ്ഞു.. മ്മ്.. അവൾ പറഞ്ഞാൽ വിച്ചു കേൾക്കും.. മാഷും ശെരി വെച്ചു..

മാഷ് നന്നായി വായിക്കും അല്ലെ . കിച്ചു ചുറ്റും നോക്കി ചോദിച്ചു.. ഇപ്പൊ വായന കൂടി.. സമയം ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ..കാപ്പി കുടിക്ക്.. മാഷ് പറഞ്ഞു..കിച്ചു കാപ്പി കുടിച്ചു.. നല്ല കാപ്പി.. അവൻ പറഞ്ഞു.. വേറെന്തിന് മടിയാണെങ്കിലും വിച്ചു പാചകത്തിൽ പെർഫെക്റ്റാ.. ജിഷ്ണു പറഞ്ഞു..കിച്ചുവും മാഷും പുഞ്ചിരിച്ചു.. മടിയായിട്ടൊന്നും അല്ലാട്ടോ.. അന്നത്തെ സംഭവത്തിന് ശേഷം അവൾ ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടും പോകാറില്ല.. കൂടി വന്നാൽ ഭദ്ര രണ്ടു ചാട്ടം ചാടുമ്പോൾ കോവിലിൽ വരെ പോകും. പിന്നെ ആകെ ഇറങ്ങുന്നത് വീട്ടിലോട്ടാ.. മിണ്ടുന്നത് ഇവിടുള്ളോർ കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയോടും ആന്റിയോടും ദേവുവിനോടും..

ഇപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അവിടെ ശ്യമാന്റി ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരോടും. ജിഷ്ണു പറഞ്ഞു.. അവന്റെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ അതിന്റെ സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു.. ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ദേവയുടേതാ. അവൾ വായിക്കും. അവൾക്ക് 24 ഭാഷകൾ വശമുണ്ട്.. മാഷ് അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു.. കിച്ചു അത്ഭുതത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി.. കിച്ചുവിന് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പുസ്തകം എടുത്തോളൂ.. വായിച്ച ശേഷം തന്നാൽ മതി.. തനിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്നാൽ മതി.. മാഷ് പറഞ്ഞു.. ഇതിപ്പോ എന്റെ ലൈബ്രറിയാണ് . ഇടയ്ക്കിടെ ഇവിടെ വന്നു ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും..

ലളിതമായ സാഹിത്യം മുതൽ ഫിലോസഫി വരെ ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ട്.. എനിക്ക് എല്ലാമൊന്നും ദഹിക്കില്ല. ജിഷ്ണു പറഞ്ഞു.. കിച്ചു എഴുന്നേറ്റ് അവനടുത്തു ചെന്നു ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു.. ജെയിൻ ഓസ്റ്റിന്റെ പ്രൈഡ് ആൻഡ് പ്രേജുഡീസ് എന്ന പുസ്തകമായിരുന്നു അത്.. കൊള്ളാമല്ലോ..ഞാൻ ഒരീസം കൊണ്ടുപോയതാ ഇത് വായിക്കാൻ.. ഇവിടുന്നു കൊണ്ടുപോയി.. രണ്ടാഴ്ച അവിടെ വെച്ചു.. പിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചു.. മിക്കവാറും ഈ എടുത്തോണ്ട് പോക്കെ ഉള്ളു.. പിന്നെ ആതിര വന്നാൽ അവള് ചിലപ്പോ വായിക്കും.. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് താങ്ങൂല്ല.

ഞാൻ വല്ല ഇന്ദുലേഖയോ ആരാച്ചാരോ രണ്ടാമൂഴമോ നാലുകെട്ടോ ഒക്കെ വായിച്ചു ഒതുങ്ങും.. ഇംഗ്ലീഷ് ലിട്രേച്വർ ഇഷ്ടമാണ്.. എങ്കിലും വായന കുറവാണ്.. ജിഷ്ണു കളിയായി പറഞ്ഞു.. ഞാനിത് വായിച്ചിട്ടില്ല.. കിച്ചു പറഞ്ഞു.. It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. മാഷ് പറഞ്ഞു.. കിച്ചുവും ജിഷ്ണുവും അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി.. വേൾഡ് ക്ലാസിക്‌സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രചനയാണ്… മിഥ്യയും മുൻവിധിയും… ഒരു തരത്തിൽ മനുഷ്യരായി പിറന്ന എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ളത്.. നല്ല പുസ്തകമാണ്.. മാഷ് പറഞ്ഞു.. ഞാനിത് കൊണ്ടുപോയ്ക്കോട്ടെ മാഷേ. വായിച്ചിട്ട് തരാം.. അവൻ പറഞ്ഞു..

അതിനെന്താ എടുത്തോളൂ.. മാഷ് പറഞ്ഞു.. കിച്ചു ആ പുസ്തകം കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചു പിടിച്ചു.. ഭദ്ര വരാറായില്ലേ മാഷേ . ജിഷ്ണു ചോദിച്ചു.. കിച്ചുവും അപ്പോഴാണ് അതോർത്തത്.. മ്മ്.. ഇപ്പൊ എത്തും.. ഇന്ന് ചീനി വിളവെടുക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.. അതോണ്ട് ചിലപ്പോൾ താമസിക്കും.. മാഷ് പറഞ്ഞു.. അവർ പുഞ്ചിരിച്ചു.. ഇറങ്ങട്ടെ മാഷേ. ജോലിക്ക് പോണം.. കിച്ചു പറഞ്ഞു.. ശെരി.. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങു.. മാഷ് പറഞ്ഞു.. വരാം മാഷേ.. അവൻ പറഞ്ഞു.. കുറച്ചു സമയം . അതും വളരെ കുറച്ചു മാത്രം സംസാരം. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹം തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ആരോ എന്നപോലെ ആയി മാറിയത് കിച്ചു അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു..

അപ്പോഴേയ്ക്കും സ്കൂട്ടറിന്റെ ശബ്ധം കേട്ടു.. ഭദ്ര വന്നോ.. ജിഷ്ണു പുറത്തേയ്ക്ക് നോക്കി.. വിച്ചൂ.. ഡി.. വിച്ചൂ.. ആ നിലവിളിയോടെയാണ് ഭദ്ര അകത്തേയ്ക്ക് കയറിയത്.. കയറി വന്നതും മാഷിന്റെ മുറിയിൽ നിൽക്കുന്ന ജിഷ്ണുവിനെയും കിച്ചുവിന്റെയും കണ്ട് അവൾ തറഞ്ഞു നിന്നുപോയി.. താനോ.. താനെന്താ ഇവിടെ.. ഭദ്ര ചോദിച്ചു.. അത്.. മാഷ്.. അവൻ മാഷേ നോക്കി.. ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചതാ.. മാഷ് പറഞ്ഞു.. എന്തിന്.. ഭദ്ര ചോദിച്ചു.. കിച്ചുവിനെ ഒന്നു കാണണം എന്ന് മാഷ് പറഞ്ഞു.. അതാ ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്.. ജിഷ്ണു പറഞ്ഞു.. അവൾ നീരസത്തോടെ അവനെ നോക്കി..

അവനും അവളെ നോക്കി. പതിവ് പോലെ ദാവണിയാണ് വേഷം. കണ്ടാൽ ഒരു മിണ്ടാപ്പൂച്ച.. തനി നാടൻ പെണ്ണ് എന്നൊക്കെ തോന്നും.. താൻ ആരെ സ്വപ്നം കണ്ടു നിൽക്കുവാ അങ്ങോട്ട് മാറ്.. ഭദ്രയുടെ ശബ്ദം കേട്ടതും കിച്ചു ചുറ്റും നോക്കി.. ആകാതെ മുറിയുടെ വാതിൽക്കലേയ്ക്ക് പോകുന്നിടത്താണ് താൻ നിൽക്കുന്നത്.. അവൻ അൽപ്പം നീങ്ങി നിന്നു.. ചായ കുടിച്ചോ.. ജിഷ്ണുവിനോട് അവൾ ചോദിച്ചു.. ഇതിനപ്പോൾ മയത്തിലൊക്കെ സംസാരിക്കാനും അറിയാം അല്ലെ….കിച്ചു മനസ്സിലോർത്തു . കുടിച്ചു.. നിന്നോട് എനിക്കൽപ്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട്.. ഫ്രീ ആകുമ്പോ വീട്ടിലോട്ട് വാ.. അവൻ പറഞ്ഞു.. മ്മ്.. അവൾ മൂളി..

അവൾ അകത്തേയ്ക്ക് പോകുന്നതും നോക്കി കിച്ചു നിന്നു.. സോറി മോനെ. മാഷിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതും കിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി.. അന്നത്തെ പിന്നെ ഇവിടേയ്ക്ക് ഇവരല്ലാതെ ആരും വരാൻ അവൾ സമ്മതിക്കില്ല.. അതാ മോനോടും ഇങ്ങനെ. ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്.. മാഷ് പറഞ്ഞു.. ഹേയ്. സാരമില്ല.. ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ.. അവൻ പറഞ്ഞു.. അദ്ദേഹം നിരാശയോടെ ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു.. അവൻ ഹൃദ്യമായ ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകി.. പോകാം എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ജിഷ്ണുവിനെ നോക്കി.. അവൻ മാഷിനരികിൽ ചെന്നു അദ്ദേഹത്തെ നേരെ കിടത്തി… പോട്ടെ മാഷേ. അവളോട് എക്‌സാമിന്റെ കാര്യം ഒന്നൂടെ മാഷ് പറയ്.. വൈകീട്ട് വരാം..

അവൻ പറഞ്ഞു.. അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചു.. അവർ ഇറങ്ങി പുറത്തേയ്ക്ക് നടന്നു.. വരേണ്ടിയിരുന്നില്ലേ എന്നു തോന്നിയോ.. ജിഷ്ണു ചോദിച്ചു.. കിച്ചു ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു.. ഇല്ല.. മാഷേ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. ഒരു സാധു.. ആ മനുഷ്യനെ മറന്ന് എങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയ്ക്ക് മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ പോകാൻ തോന്നി.. കിച്ചു സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു.. ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് കിച്ചൂ.. അവർക്ക് മാഷേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവരെ മാഷിന്.. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ.. ജിഷ്ണു പറഞ്ഞു.. ഭദ്രയ്ക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമാണ്.. കിച്ചു പറഞ്ഞു..

അത് അവൾക്ക് എല്ലാവരോടും ദേഷ്യമാ… ആരും കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് അടുക്കുന്നത് അവൾക്കിഷ്ടമല്ല.. ആകെ ഞങ്ങളെയാ അവൾ അങ്ങോട്ട് കേറ്റുന്നത്.തന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല. ഇവിടെ ഈ നാട്ടിലെ ബാക്കിയുള്ളവരോടുള്ള ദേഷ്യം…അതിങ്ങനെ അവൾ കാണിക്കുന്നുന്നെ ഉള്ളു.. അവൻ പറഞ്ഞു.. ഹേയ്. എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ ഒരു ഗെറ്റ് ഔട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചു.. അവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു.. ഹേയ്.. ഞാൻ കൂടെയുള്ളപ്പോ അതുണ്ടാകില്ല.. അതുമല്ല മാഷ് വിളിച്ചു വരുത്തിയ ഒരാളെ അവൾ ഇറക്കി വിടില്ല.. അവൻ പറഞ്ഞു.. കിച്ചു പുഞ്ചിരിച്ചു.. ***

എന്തു പറഞ്ഞു ഭദ്ര.. വിമൽ കിച്ചു വന്നു കേറിയതും ചോദിച്ചു.. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവളുടെ സ്ഥിരം പ്രോഗ്രാം നോക്കി പേടിപ്പിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്ര തന്നെ.. അവൻ പറഞ്ഞു.. മാഷ് എന്തു പറഞ്ഞു.. അവൻ ചോദിച്ചു.. സോറി പറഞ്ഞു.. മോള് എന്നെ അടിച്ചതിന്. അവൻ പറഞ്ഞു.. അദ്ദേഹം ഒരു സാധുവാണ്. വിച്ചുവും.. കൂട്ടത്തിൽ ഇതേയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ. കിച്ചു പറഞ്ഞു.. എന്താ… വിനയൻ അങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു.. ഹേയ് ഞങ്ങൾ വെറുതെ.. വിമൽ പറഞ്ഞു. ഭദ്ര ഉടക്കിയോ.. വിനയൻ ചോദിച്ചു . ഹേയ്.. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.. മാഷ് മാപ്പ് ചോദിച്ചു… .കൊണ്ടുവന്ന ബുക്ക് മേശയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു.

വിനയൻ പുഞ്ചിരിച്ചു.. അവർ പറഞ്ഞു.. അങ്കിളിനോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചതെയുള്ളൂ.. കിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്താ സൂര്യാ. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.. അങ്കിൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയയ്ക്കണം.. കിച്ചു പറഞ്ഞു . വക്കീൽ നോട്ടീസോ.. ആർക്ക്.. എന്തിന്.. രാധിക അവിടേയ്ക്ക് വന്ന് പരിഭ്രമത്തോടെ ചോദിച്ചു.. വിമലും വിനയനും രാധികയും കിച്ചുവിനെ നോക്കി.. അയക്കേണ്ടത് രാജേന്ദ്രനാഥിനാണ്.. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്ത് തിരികെ ലഭിക്കാൻ.. അവൻ പറഞ്ഞു . കിച്ചൂ.. അത് . രാധിക അവനെ നോക്കി.. സൂര്യാ. നീ ആലോചിച്ചിട്ടാണോ…

കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ഇതേ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്ക് അവരുടെ ഒന്നും വേണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. വിനയചന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു.. അങ്കിൾ.. അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു.. പക്ഷെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അത് ശെരിയല്ല എന്നു തോന്നി. 5,6 കൊല്ലം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൂടെ അവകാശപ്പെട്ട ആ വീട്ടിൽ ഒരു വേലക്കാരിയുടെ സ്ഥാനം പോലുമില്ലാതെ എന്റെ അമ്മ നിന്നു.. എന്നിട്ടൊടുവിൽ ഒരു വിലയുമില്ലാതെ ഞങ്ങളെ അയാൾ ഇറക്കി വിട്ടു.. ഒന്നും വേണ്ട എന്നു കരുതി. എങ്കിലും പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അത് ശെരിയല്ല എന്നു തോന്നി.. എന്തിനാ ഞാൻ എല്ലാം അയാൾക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത്.. എന്റമ്മ കൂടെ അനുഭവിക്കേണ്ട സ്വത്താണത്‌.. എന്റെ അമ്മയുടെ അവകാശം..

ഇനിയും തോറ്റ് കൊടുക്കാൻ കിച്ചുവിന് വയ്യ. തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോവാ ഞാൻ. ഓരോന്നായി. അതിനുള്ള ആദ്യത്തെ ചവിട്ട് പടി ഇതാകട്ടെ എന്നു വെച്ചു.. ദൃഢമായിരുന്നു അവന്റെ ഓരോ വാക്കുകളും. ഉള്ളിലെ തീവ്രമായ നിശ്ചയദാർഢ്യം വിളിച്ചോതുന്ന വ്യക്തമായ വാക്കുകൾ.. അവന്റെ കണ്ണിൽ തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുനീരിന് ഇനിയും തോറ്റു കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവന്റെ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു.. ഒരു നിമിഷത്തെ ആലോചനയ്ക്ക് ശേഷം അഭിമാനത്തോടെ അവന്റെ തോളിൽ കൈ അമർത്തുമ്പോൾ വിനയചന്ദ്രന്റെ ചുണ്ടിലും ഒരു പുഞ്ചിരി നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു വിജയിയുടെ പുഞ്ചിരി..

ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നറിയാതെ രാധികയുടെ നെഞ്ചിലും ഭയം നിറയുകയായിരുന്നു.. എന്തിനും മടിക്കാത്ത ഏട്ടന്റെ മുൻപിലേക്ക് യുദ്ധത്തിനായി പോകുന്ന മകനെയോർത്തുള്ള ഭയം ആ നെഞ്ചിൽ നിറഞ്ഞു വന്നു.. ഏറ്റവും കാർക്കശ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു പലിശക്കാരന്റെ കൗശലത്തോടെ കാലം അപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.. ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം പലിശ സഹിതം മടക്കി നൽകാൻ…തുടരും..

സഹയാത്രികയ്ക്ക് സ്‌നേഹപൂർവം: ഭാഗം 13