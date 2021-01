ദേവാഗ്നി: ഭാഗം 16

Share with your friends















എഴുത്തുകാരൻ: YASH

അതേ സമയം സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിന് മുൻപിൽ MLA ബോർഡ് വച്ച് ഒരു BMW കാർ വന്നു നിന്നു തൊട്ട് പിന്നല്ലേ 3 ഇന്നോവയും… ഇന്നോവയിൽ നിന്നും കുറെ ഗുണ്ടകളെ പോലെ തോന്നുന്നവർ ഇറങ്ങി… അതിൽ ഒരുവൻ വന്ന് BMW ന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു.. അതിൽ നിന്നും 50 നു മുകളിൽ പ്രായം തോന്നുന്ന വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരാൾ ഇറങ്ങി തൊട്ട് പിന്നാലെ നല്ല ആരോഗ്യം ഉള്ള ജിം ബോഡി യോട് കൂടി 6 അടിയോളം ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു അജനുബഹുവും..കൂടെ ഉള്ളവരോട് കൈ കൊണ്ട് അവിടെ നിലക്ക് എന്ന് കാണിച്ച്.

അവർ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിന് അകത്തേക്ക് നടന്ന്… അവർ നടന്ന് നിന്നത് വിനു കിടക്കുന്ന റൂമിൽ… അവർ വന്ന് നിന്നതും അകത്തേക്ക് അധികരത്തോടെ പോവുന്നതും കണ്ട റിസപ്ഷനിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടി കംബോഡർ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു… ചേട്ടാ അതാരാ… മോളെ അറിയില്ലേ…അയാളെ….അതാണ് അജയൻ..ചെകുത്താനാ… വെറും ചെകുത്താൻ.. അവന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അവന്റെ ചേട്ടന്റെ മകൻ വിശ്വം… MLA യാ.. ഒരു കാര്യവും ഇല്ല… നാടിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യില്ല….അവന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ആരും തന്നെ അവനെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്തില്ല… ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ ആവുമ്പോ ഒപോസിറ്റ് മത്സരിക്കാൻ തന്നെ ആരും ഉണ്ടാവാറില്ല… ചേട്ടന് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാം… 😢😢 അവന്റെ നാട്ടില ഞാൻ …ഇവൻ മാരുടെ ഒക്കെ ക്രൂരത ഏറ്റുവാങ്ങി ജീവിക്കുകയ ഞങ്ങൾ… ******

ഡാ വിനു ഇതെന്താടാ പറ്റിയെ… ആരെടാ നിന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെ… ഈ…കീ… ഈ… സാറേ…വിനു സാറിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തേലും ചോദിച്ച ആ ശബ്ദം കേൾക്കുള്ളൂ… പിന്നെ….. ഗണേഷൻ അത്രയും പറഞ്ഞപ്പോയേക്കും നീ എന്താടാ നയെ…ഗാനഗംഭീരം ശബ്ദത്തോട് കൂടി ഗണേഷനെ ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് കഴുത്തിന് പിടിച്ച് പൊക്കി എടുത്തു… വിശ്വ വിടെട അവനെ തഴേ നിർത്താൻ… അത് കേട്ടതും ഗണേഷനെ കട്ടിലിലേക്ക് ഒരേറുകൊടുത്തു … ഗണേഷൻ പേടിച്ചു കട്ടിലിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുന്നു…. അജയൻ അവന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു..നിന്റെ പേര് എന്താ.ഇത് എന്താ അവന് പറ്റിയെ… ഗണേഷൻ . പേടിയോടെ വിശ്വ ത്തെ നോക്കി …

പതുക്കെ അജയനോട്… ആ സർ ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അടികുമോ… അജയൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ല…വിശ്വ നീ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറി നിലക്ക്…. വിശ്വ നേരെ 6 മത്തെ ഗുണ്ടയുടെ അടുത്ത് പോയി … അവനെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു നിന്നു… ഇനി നീ പറ… ഇവന് എന്താ പറ്റിയെ… സാർ അത് ശരിക്കും എന്താ പറ്റിയെ എന്ന് വിനു സാറിന് മാത്രേ അറിയൂ… പിന്നെ സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊട്ടേഷൻ തന്നിനും…ഒരു പെണ്ണിനെ കിഡ്നാപ് ചെയ്യാൻ..പിന്നെ നടന്നത് ഒക്കെ പറഞ്ഞു…അവസാനം ഞങ്ങൾ ഈ ബെഡിൽ ആയി അവിടുന്ന് 2 മണിക്കൂർ ആവുപോയെക്കു വിനു സാർ ഈ കോലത്തിൽ എത്തി… ആ തല്ലിയവന്റെ ഡീറ്റൈൽ വല്ലതും നിനക്ക് അറിയുമോ… ഇല്ല സാർ…

അടുത്തുള്ള ഗുണ്ട ഗണേഷനോട് . അണ്ണാ … അണ്ണാ… നേരത്തെ വന്ന ആ പെണ്ണിന് അറിയാമായിരിക്കും…അത് പറ അണ്ണാ… ഹാ അത് ശരിയാ… സാർ നേരത്തെ ഒരു പെണ്ണ് വന്നിനും…വിനു സാറേ കണ്ട് കുറെ സങ്കട പെട്ടാ പോയേ…കുറെ കരഞ്ഞു…പിന്നെ അവൾ പറഞ്ഞേയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു… ഇത് കേട്ട് വിശ്വം… ദീപ്തി… ഡാ വിശ്വ നാളെ അല്ലെ അവളെ മാച്ച് അത് കഴിഞ്ഞു… ഡീറ്റൈൽ മുഴുവൻ അവളോട് വാങ്ങി ഇവനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയവനെ അങ്ങു തീർത്തേക്ക്… അതും പറഞ്ഞു രണ്ട് പേരും പുറത്തേക്ക് നടന്നു.. ******

പിറ്റേ ദിവസം 9 മാണി ആയിക്ക് അഞ്ചു എണീക്കുമ്പോ… അവൾ ഒരു കോട്ട് വാ ഇട്ട് കൊണ്ട് കണ്ണ് പതുക്കെ തുറന്ന്… പെട്ടന്ന് ഞെട്ടി… തൊട്ട് മുൻപിൽ ഉണ്ട് കട്ടിലിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ആരു , ആതു ഇളിച്ചോണ്ട് ഇരിക്കുന്നു… പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞലോ വവ്വാലുകളെ…. അയ്യേ കിക്ക് ബോക്സിങ് പുലി പേടിച്ചെന്നോ നാണക്കേട്… രാവിലെ തന്നെ എന്നെ ഇട്ട് ആകാതെ എന്താ രാവിലെ തന്നെ…. ചേച്ചി ഇത് ഹോര്ലിക്‌സ് ഇത് ബൂസ്റ്റ്‌…രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ആതു ആരു ഉം ഇതൊക്കെ എന്തിനാ… Fight ചെയ്യുമ്പോ ശക്തി ഒക്കെ വേണ്ടേ ഇതൊക്കെ കുടിച്ചാൽ അല്ലെ അത് ഉണ്ടാവൂ… 😬😬😬😬

രാവിലെ തന്നെ പാതപ്പിച്ചു വെറുപ്പിക്കാതെ കാര്യം പറ… ആദ്യം ചേച്ചി ഇത് കുടി…. ഉം..ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി വരട്ടെ…. അതും പറഞ്ഞു അഞ്ചു ഫ്രഷ് അവൻ പോയി…. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ആരു ന്റെയും ആതു ന്റെയും കവിളിൽ പിടിച്ച് പറഞ്ഞു താ… രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് ഗ്ലാസ് നീട്ടി …അഞ്ചു ചിരിച്ചോണ്ട് അത് വാങ്ങി രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിനും പകുതി കുടിച്ച് ബാക്കി അവർക്ക് കൊടുത്തു… ഇത് നിങ്ങൾക്ക്…ചേച്ചിക്ക് മാത്രം പോരാലോ ശക്തി നികൾക്കും വേണ്ടേ…വേഗം ഇത് വാങ്ങി കുട്ടിക്ക് എന്നിട്ട് പറ… രണ്ടാളും രാവിലെ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം…. അത്..അത് പിന്നെ ചേച്ചി ഇന്ന് മത്സര സമയത്ത് ഞങ്ങളും ചേച്ചിയുടെ കൂടെ തന്നെ നടന്നോട്ടെ… അയ്യോ അത് എന്തിനാ…

നിങ്ങൾക്ക് ചേട്ടൻ മാരെ കൂടെ അല്ലെ നല്ലത്…. അത് എന്താണെന്നോ ചേച്ചി മത്സരത്തിന്റെ മുൻപ് ചേച്ചി ഒപോസിറ്റ് ഉള്ള ആളുകളോട് ഡയലോഗ് ഒക്കെ അടികുലെ അത് കേൾക്കാന … ചേച്ചിന്റെ ഡയലോഗ് സൂപ്പർ അല്ലെ അതാ… മോളെ…ചേച്ചി ആ ടൈമിൽ ആരെയും പോയി ചൊറിയാൻ നിൽകുല… ഫുൾ മാച്ചിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക… നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടേൽ നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം… അതു കേട്ടപ്പോ രണ്ട് പേരും അഞ്ചു നെ കെട്ടിപിടിച്ചു ഉമ്മ കൊടുത്തു…അപ്പൊ ഉണ്ട് ദേവു അങ്ങോട്ട് വരുന്നു… എന്താ ഇവിടെ കെട്ടിപിടുത്തവും ഉമ്മ വെപ്പും…അഞ്ചു നു മാത്രം പോര ഉമ്മ എനിക്കും വേണം…

ആതു ,ആരു ഓടിപ്പോയി ദേവുനേ കെട്ടിപിടിച്ചു ഉമ്മ കൊടുത്തു… ദേവു അഞ്ചു ന്റെ നേരെ വന്ന് ഇതാ പ്രസാദം എന്നും പറഞ്ഞു ചന്ദനം അവളെ നെറ്റിയിൽ തൊട്ട്…പറഞ്ഞു നിനക്ക് വേണ്ടി പോയി നല്ലോണം പ്രാര്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്ടോ… അതും പറഞ്ഞു ദേവു പോവാൻ നോക്കുമ്പോ അഞ്ചു കൈ പിടിച്ച് എഴുനേറ്റ് പറഞ്ഞു… എടുത്തി അനുഗ്രഹികണം… എന്നും പറഞ്ഞു അവളെ കാലിൽ തൊട്ട്… എന്താ കുട്ടി കട്ടണത് എന്നും പറഞ്ഞ് എണീപ്പിച്ചു…എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു.. എട്ടത്തിയുടെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും മോൾക്ക് ഉണ്ടാവും… അതും പറഞ്ഞു നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചു…..അതേ സമയം നെഞ്ചിലെ നാഗ മുദ്ര ഒന്നു ചുവപ്പ് കളറിൽ തിളങ്ങി…

അത് ആതു ആരു കാണുകയും ചെയ്തു…അവർ ചോദിച്ചു… അതെന്താ എടുത്തി നെഞ്ചിൽ നിന്നും തീ പോലെ തിളങ്ങിയെ… അവരെ നിഷ്കളങ്കം ആയ ചോദ്യം കേട്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് ദേവു പറഞ്ഞു… അത് സ്നേഹം കൂടുമ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എട്ടത്തിക്ക് …അതും പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു കളിച്ച ഇരുന്നു അവർ എല്ലാം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രഞ്ജി യും ആയും അപ്പു ആയും കുറച്ച് fight ചെയ്ത് ബോഡി ഫൂൾ ഹീറ്റ് ആക്കി… അതിന് ശേഷം രഞ്ജി ന്റെ വണ്ടിയിൽ ആതു ആരു അഞ്ചു മാച്ച് നടകുനിടത്തേക്ക് പോയി തൊട്ട് പുറകെ മറ്റുള്ളവരും…. 🙅‍♀️🙅‍♀️🙅‍♀️👊👊👊

ബോക്സിങ്ങ് റിങ്ങിൽ…അനൗണ്സ്മെന്റ്… Judges ,match controller and our favorite kickboxing contestants should come to the ring. Today our Chief Guest National Kick boxing Champion Mr. Avinash Malhotra will be congratulating everyone… അവിനാഷ് വന്ന് എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെട്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരം സൈഡിൽ നിന്ന അപ്പു നെ കാണുന്നത്..2secnd അപ്പുനെ നോക്കി അപ്പു ഒരു പുഞ്ചിരിയോട് നോക്കി നിന്നു എന്തോ ആലോചിച്ചു മുൻപോട്ട് നടന്ന അവിനാഷ് പെട്ടന്ന് നിന്നു തിരിഞ്ഞു അപ്പുന്റെ നേർക്ക് നടന്നു അപ്പുന്റെ മുൻപിൽ എത്തി ചോദിച്ചു… Are you agnidev? Yes.. avi.. you forget me!! ആരെ ഭയ്യാ കൈസഹോ.. കിതന സാല് കെ ബാത് ദേക്ത ഹേ.. (അവരെ സംസാരം മലയാളത്തിൽ ആക്കുന്നെ ആവും എനിക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു)

അവി നിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്.. tv യിലും പത്രത്തിലും ഒക്കെ നീ നിറഞ്ഞു നില്കുകയല്ലേ നിങ്ങളെ മുൻപിൽ ഞാൻ ഒക്കെ എന്ത് ഭായ്.. നിങ്ങൾ ക്യാമ്പ് നു പോയെന്നു ശേഷം ഒരു സുഖവും ഇല്ലായിനും…പിന്നെ ഒരു വിവരവും ഇല്ലായിനല്ലോ… അന്ന് അയാൾക്കിട്ട് കൊടുത്തതിനു ശേഷം എന്നെ accdamiyil നിന്നും വിളിപ്പിച്ചു.. ക്യാമ്പ് ഒഴിവാക്കി പോവണം എന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നടപടി ഉണ്ടാവും എന്ന് പിന്നെ life long ബാൻ ചെയ്യും എന്നും.. ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാതെ അവിടുന്നു എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോവേണ്ടി വന്നു… കുറച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ അയാൾ ആ വഴിക്ക് വന്നില്ല..ഇനി ഒരിക്കലും അയാൾ ഒരു contestent നോടും തോറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറയില്ല.അതുപോലത്തെ ഇടി അല്ലായിനോ അന്ന് കൊടുത്തെ…

ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ റോൾ… അത് അഞ്ചു ആ ബ്ലൂ ജയ്‌സി അത് സിസ്റ്റർ ആണ്..ഞാനും ദോ ലവനും ആണ് കോച്ചിംഗ് കൊടുക്കുന്നെ.. നോക്കുമ്പോ രഞ്ജി ചിരിച്ചോണ്ട് വരുന്നു രഞ്ജി ഏട്ടാ നിങ്ങളും ഉണ്ടോ ഇവിടെ..നിങ്ങൾ രണ്ടും ആണ് കോച്ചിങ് എങ്കിൽ നോക്കണ്ട അവൾ തന്നെ ജയിക്കും അല്ലോ..ഇന്ത്യ യിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടാതെ പോയ 2 best ബോക്സ്ർ മാരല്ലേ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നെ… മോനെ ഇട്ട് പൊക്കാതെ.. നീ ആ റെഡ് ജയ്‌സി കണ്ടോ..അടിപൊളി fighter ആ അവളെ മറി കടക്കാൻ അഞ്ചു കുറച്ചു പാട് പെടും എന്നാ തോന്നുന്നെ… ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും മാച്ചിനു ശേഷം കാണാം… അതും പറഞ്ഞു അവിനാഷ് അവന്റെ സീറ്റിലേക്ക് നടന്നു…അപ്പോഴാണ് അനൗണ്സ്മെന്റ് വരുന്നേ This is first cal.The match is about to start and the contestants Ravidhika and Anju Mahadevan have to come to the ring…. തുടരും

ദേവാഗ്നി: ഭാഗം 15