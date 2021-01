ദേവാഗ്നി: ഭാഗം 17

Share with your friends















എഴുത്തുകാരൻ: YASH

അവർ രണ്ട് പേരും റിംഗ് ലേക്ക് വന്നു ..അല്പസമായത്തിന് ശേഷം മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു…അതിൽ അഞ്ചു വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു…അതേ പോലെ തന്നെ പിന്നീട് ഉള്ളത്തിലും വിജയിച്ചു..എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ഫൈനലിൽ ദീപ്തി യും അഞ്ചു തന്നെ ആയി… റെസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന അഞ്ചുന്റെ അടുത്ത് വട്ടം ഇരുന്ന് രമ്യ യും നീതു ഉം ആരു ഉം ആതു ഉം എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു ഇരിക്കുബോ ആണ് അഞ്ചുന്റെ അടുത്തേക്ക് ദീപ്തി വന്നത്.. എടി എടി ആരു ഇതടി നോക്ക് വന്നു വന്നു.. ഇനി അവൾ അഞ്ചു നെ ചൊറിയും അവൾ കേറി മാന്തും… അതും പറഞ്ഞു വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ പറ്റുനിടത്ത് എല്ലാവരും സ്ഥാനം പിടിച്ചു… ഡി ……

നീ റെഡി അഴിക്കോ.. ഇനി നീ എണീറ്റ് നടക്കാത്ത വിധത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ ആകുന്നുണ്ട്… അഞ്ചു ഒരു ചിരിയോട് അവളെ നോക്കി ഡീ നീ എന്നെ തല്ലിയെ കൈ ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ ഇട്ട് ഓടിക്കും.. cup ഉം ഞാൻ നേടും..നീ എന്റെ മുൻപിൽ വെറും കീടം ആണ്… ഇതെന്താടി അഞ്ചു ചേച്ചി ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ.. ഇനി ഡയലോഗ് ഇല്ലേ ആക്ഷൻ മാത്രേ ഉള്ളു …. അഞ്ചു ചിരിച്ചോണ്ട്..മോളെ ദീപ്തി നിന്നെ പോലെ വലിയ ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ ഞാൻ ഇല്ല..നീ നിന്റെ കഴിവ് റിംഗ് ഇൽ കാണിക്ക്.. നമുക്ക് നോക്കാം ആരാ ജയിക്കുന്നെ എന്ന്… മോള് ഇപ്പൊ പോവാൻ നോക്ക്… ദീപ്തി പോവാൻ തിരിഞ്ഞു.. അപ്പോഴാണ് അഞ്ചു ന് രഞ്ജി പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നേ …

ഒപോസിറ്റ് ഉള്ള ആളെ മാക്സിമം പ്രകോപിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അവർക്ക് ആവേശം ഫുൾ എനർജി യോട് കൂടി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും…തുടക്കിത്തിലെ അവളെ ഫുൾ എനർജി അങ്ങനെ നമുക്ക് വൈസ്റ്റ് ആക്കാം… എൻജി കുറയുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് അറ്റാക്ക് തുടങ്ങേണ്ടത്…അത് റിങ് ന് പുറത്ത് കിട്ടിയ മാക്സിമം provok ചെയ്ത് വിട്ടേക്ക്… ഡീ നില്ലെടി ഇതുടെ കേട്ടിട്ട് പോ… നിന്റെ മറ്റവൻ ഇല്ലേ എന്താ അവന്റെ പേര്…ഹാ.. മനു.. അവന് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ട്…സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ…എന്തായാലും എഴുനേറ്റ് നടക്കാൻ കുറച്ച് കാലം എടുക്കും… സാരമില്ല .. അവൻ എഴുന്നേൽക്കും വരെ നിന്നെ കിടത്താൻ ഉള്ള വകുപ്പ് ഞാൻ ഇന്ന് തരുന്നുണ്ട്…എന്തായാലും മോള് അവന് തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ ബെഡ് റെഡി ആക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞേക്ക്…

എന്നാൽ അല്ലെ മോൾക്കും മോളെ മറ്റവനും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി എങ്കിലും കിടക്കാൻ സാധിക്കു… വേഗം പോയി റെഡി ആവാൻ നോക്ക്…എന്നിട്ട് റിങ് ലേക്ക് വാ നിനക്കുള്ളെ അവിടുന്ന് തരാം… ശീ…. ശീ….. നീതു വിസിൽ വിളിച്ചെയാണ്…. 4ഉം ചാടി എണീറ്റ് കൈ കൊട്ടുന്നു…ദീപ്തി ആകെ ദേഷ്യം പിടിച്ച്… ഭദ്രകളിയെ പോലെ ആയിക്ക്…ഇപ്പോയെ fight തുടങ്ങും എന്ന രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നു…അഞ്ചു ആണേൽ ഓരോ കോപ്രായം കാട്ടി കൂടുതൽ ദേഷ്യം അവളെ പിടിപ്പിക്കുന്നു ..കൂടെ ഉള്ളവർ ഒരു വിധത്തിൽ അവളെ അവിടുന്നു പിടിച്ചോണ്ട് പോയി ഇതേ സമയം ദേവു എന്തോ അസ്വസ്ഥതയോട് ഇരിക്കുന്നെ കുറെ സമയം ആയി അപ്പു ശ്രദിക്കുന്നു…

അപ്പു അവളെ വിളിച്ചു ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു ഇടത്തേക്ക് മാറി വെള്ളം കൊടുത്തു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.. എന്തു പറ്റി ദേവു… അറിയില്ല അപ്പു… ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ തൊട്ട് എന്തോ അസ്വസ്ഥത… എന്തോ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി ആണെന്ന് ഒരു തോന്നൽ… ആരെ കുറിച്ച ദേവു ഈ പറയുന്നേ… അവളെ…ആ ദീപ്തി… അവക്ക് ഇടി കൊള്ളുക എന്ന് ആലോജിക്കുമ്പോ.. അഞ്ചു നു വേദനികുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന അതേ ഫീൽ വരുന്നു….നമുക്ക് അഞ്ചു ന്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കാം… രണ്ട് പേരും അഞ്ചു ന്റെ അടുത്ത് പോയി…അവരോട് ഒക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുന്നു…കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ട് ഫൈനൽ മാച്ച് ന് ഉള്ള അനൗൻസമെന്റ് വരുന്നു…. The final match is about to start and the contestants have to come to the ring.

പിന്നീട് ഫൈനൽ മത്സരത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ നിബന്ധന കളെ കുറിച്ചും അനൗണ്സ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞു… അഞ്ചു റിങ് ലേക്ക് വരുമ്പോ ഉണ്ട് ദീപ്തി ദേഷ്യത്തിൽ മുഖം ഒക്കെ ചുവപ്പിച്ചു ഒരു സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നു…അഞ്ചു അവളെ സീറ്റിൽ വന്നിരുന്നു പതുക്കെ…നിന്നെ ബെഡിൽ കിടത്തും എന്ന് ആക്ഷൻ കാണിച്ചു…അതോടെ ദീപ്തിയുടെ ഫുൾ കണ്ട്രോൾ പോയി… അവളെ കോച് കൂൾ ആക്കാൻ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്…. ഫൈനൽ വിസിൽ വന്നു..ലഫ്റി രണ്ട് പേരെയും സെന്ററിലേക്ക് വിളിച്ച് കൈ ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു… സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ദീപ്തി അഞ്ചു ന്റെ മുഖത്തേക്ക് പഞ്ച് ചെയ്തു.. അഞ്ചു ന് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് മനസിലാവുപോയേക്കും കിക്ക്‌ ഉം കിട്ടി നിലത്തു വീണു…

ബോധം പോവുപോലെ തോന്നി അഞ്ചുന്… ലഫ്റി കൗണ്ട് തുടങ്ങി 1, 2, 3 , 4 അഞ്ചു പതുക്കെ എണീറ്റു… മൂക്കിന് വന്ന ബ്ലഡ് കൈ കൊണ്ട് പതുക്കെ തുടച്ചു… ദീപ്തിന്റെ മുവമെന്റ്‌സ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി…പെട്ടന്നാണ് ദീപ്തി ചാടി കഴുത്തിന് നേരെ പഞ്ച് വരുന്നേ…അഞ്ചു വളരെ കൂൾ ആയി അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അവളെ പിന്നിലേക്ക് തള്ളി..പിന്നീട് ദീപ്തി കുറെ പഞ്ച് ചെയ്തു എല്ലാം അഞ്ചു അനായാസം ഒഴിഞ്ഞു മാറി…ഒഴിഞ്ഞു മാറും തോറും ദീപ്തിയിൽ ദേഷ്യം കൂടി കൊണ്ടിരുന്നു..അങ്ങനെ റൌണ്ട് 1 കഴിഞ്ഞു… നീതു ഇതെന്താടി അഞ്ചു ഒറ്റ അടി പോലും തിരിച്ചു അടിക്കാതെ… ഇനി അവൾ തോൽക്കുമോ ..

തോറ്റ കോളേജിൽ തല മൂടി നടക്കേണ്ടി വരും… എടി തെണ്ടി കരി നാക്ക് വളയ്ക്കാതെ….. 2nd റൗണ്ട് പതിവ് പോലെ ദീപ്തി അറ്റാക്ക് തുടങ്ങി..അഞ്ചു ഒഴിഞ്ഞു മറിയും ബ്ലോക്ക് ചെറുതും അവളെ ദേഷ്യത്തിന്റെ മൂര്ധന്യവസ്ഥയിൽ ആക്കി…ഫുൾ പവർ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടും ദേഷ്യം കാരണവും അവൾ കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു… അപ്പോയേക്കും സെക്കന്റ് റൌണ്ട് കഴിഞ്ഞു… അഞ്ചു ഒറ്റ അറ്റാക്ക് പോലും അതുവരെ നടത്തിയിട്ട് ഇല്ലായിനും… കാണികൾ എല്ലാം തന്നെ ഇതെന്താ പറ്റിയെ എന്ന് രീതിയിൽ ഇരിക്കുക ആയിനും… അതേ സമയം 3 മത്തെ റൌണ്ട് നു ടൈം ആയി … അതേ സമയം രഞ്ജി അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു .. അവൾ കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ചിക്ക്.. ഇനി ചാൻസ് നോക്കി അറ്റാക്ക് ചെയ്തോ…

അഞ്ചു രഞ്ജി യെ നോക്കി തല ആട്ടി… 3 മത്തെ റൗണ്ട് രണ്ട് പേരും മുൻപോട്ട് വന്ന് നിന്നു.. fighting പൊസിഷനിൽ നിന്നു.. ദീപ്തി ആണ് 1st മൂവ് ചെയ്തേ അഞ്ചു ന്റെ തലയ്ക്ക് നേരെ ഒരു കിക്ക്‌..അത് അഞ്ചു ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു സ്പോട്ടിൽ ദീപ്തി അഞ്ചുന്റെ നെഞ്ചിൽ പുഷ് ചെയ്തു…അഞ്ചു പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങി.. ഇവൾക്ക് ഇത്രയും ക്ഷീണം വന്നിട്ടും പവർ കുറഞ്ഞില്ല എന്ന് അഞ്ചു അതോടു മനസിലായി..അഞ്ചു ന്റെ മുഖത്തിന് നേരെ പഞ്ച് ചെയ്തപ്പോ അഞ്ചു ഒഴിഞ്ഞു മാറി ദീപ്തിയുടെ താടി നോക്കി ശക്തമായി ഒരു പഞ്ച് കൊടുത്തു… ദീപ്തിക്ക് ശക്തമായി എന്തോ മുഖത്ത് വന്ന് അടിച്ചപ്പോൾ തോന്നി വയിനും മൂക്കിനും ഒക്കെ പൈപ്പ് തുറന്ന പോലെ ബ്ലഡ് ചീറ്റാൻ തുടങ്ങി.. താടി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് കൈ കൊണ്ട് തപ്പി നോക്കി..അതോടെ 3 മത്തെ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു.

4 മത്തെ റൗണ്ട് ദീപ്തി ഒരു സ്പീഡ് പഞ്ച് അഞ്ചു ന്റെ ലൈഫ്റ് ഹെഡ് നു നേർക്ക് . അഞ്ചു പ്രതീക്ഷത്തിലും സ്പീഡ് അയതോണ്ടു ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല.. പെട്ടന്ന് തന്നെ ദീപ്തി ഒരു റൌണ്ട് കിക്ക് ഉം കൊടുത്തു അഞ്ചു കറങ്ങി നിലത്തു വീണു… പെട്ടന്ന് തന്നെ അഞ്ചു എണീറ്റ് ദീപ്തിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹെഡ് നേരയ്ക്ക് ഒരു കിക്ക്‌ ചെയ്തു… അതോടു കൂടി ദീപ്തിക്ക് ആകെ ഒരു പെരുപ്പ് മാത്രം ആയി…ബോഡി ഫുൾ വീക്ക് ആവുന്നെ അവൾ അറിഞ്ഞു.. എത്രയും പെട്ടന്ന് അഞ്ചു നെ തോൽപിക്കണം ഇവളെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇനി കൊണ്ടാൽ താൻ വീഴും എന്ന് ദീപ്തി മനസിലാക്കി.. തുടരെ പഞ്ച് ഉം കിക്ക്‌ ഉം ചെയ്ത് അവളെ ഡിഫെൻസ് തകർക്കാൻ പറ്റു എന്ന് മനസിലാക്കി ദീപ്തി അഞ്ചു നെ തുരു തുരെ പഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി..

ലെഫ്റ്റ് ഹെഡ് പഞ്ച് റൈറ്റ് ഹെഡ്‌ പഞ്ച് ചെസ്റ്റ്‌ പഞ്ച് ഇതൊക്കെ പിന്നീട് അഞ്ചു ബ്ലോക്ക് ചെയ്‌തു.. അഞ്ചു നന്നായി തന്നെ ഡിഫൻറ് ചെയ്തു..പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കോംബോ മൂവ് ലൂടെ അഞ്ചു ന്റെ ഡിഫൻസ് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു..അത് തകരുകയും ചെയ്തു.. ഒരു കിക്ക്‌ അഞ്ജുവിന്റെ താടി നോക്കി തന്നെ കൊണ്ടു..അഞ്ചു ഉയർന്ന് പൊങ്ങി നിലത്തു വീണു..അഞ്ചു വായിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് ഒഴുകി കൊണ്ടിരുന്നു.വീണ ഇടത്തു നിന്ന് കൈ കുത്തി ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.വീണ്ടും നിലത്തേക്ക് തന്നെ വീണു.. ആരു, ആതു ചേച്ചി… എന്നും വിളിച്ചു കരയാൻ തുടങ്ങി….എല്ലാവരും ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചു നോക്കി നിന്നു…. ലഫ്റി എണ്ണാൻ തുടങ്ങി…… തുടരും

ദേവാഗ്നി: ഭാഗം 16