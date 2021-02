സിന്ദൂരരേഖയിൽ: ഭാഗം 2

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: സിദ്ധവേണി

വീട്ടിൽ ചെന്ന് കേറിയപ്പോൾ തന്നെ ദേവുട്ടിയുടെ ശബ്ദങ്ങളും സുമയുടെ സംസാരവുമൊക്കെ കേൾക്കാം… നോക്കിയയപ്പോൾ നിലത്ത് ഇരുന്ന് രണ്ടുപേരും സംസാരം… എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഷയിൽ ദേവൂട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്… സുമ അതിന്റെ മറുപടി ആയിട്ട് വേറെ എന്തോകെയും പറയുന്നുണ്ട്… എന്താണ് അമ്മയുടെ ദേവൂട്ടി പറയുന്നത്… അമ്മുന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് എത്തി വലിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട് ദേവു… അവളെ കണ്ടതും രണ്ട് കൈയും നീട്ടി അമ്മുനെ നോക്കി ചിരിച്ചു… മ്മ… മ്മ… അമ്മേടെ വാവ വന്നേ… അവളെ കോരിയെടുത്തു മടിയിൽ വച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവളുടെ കുഞ്ഞ് ചുണ്ട് പിളർത്തി കാട്ടി… വാവുന് വിശക്കുന്നുണ്ടോ? അമ്മ പാല് തരാല്ലോ…

കുഞ്ഞ് പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ… എന്നിട്ട് പാല് കൊടുക്കാം… ഞാൻ ഇപ്പോ ദേവുന് ദോശ കൊടുതത്തേ ഉള്ളൂ… അത്‌ സാരമില്ല സുമമ്മേ… അവൾക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് കൊടുക്കാം… അവൾക്ക് പാലും കൊടുത്ത് കുളിച്ചു താഴേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉമ്മറത്ത് സുമ വിളക്ക് തെളിയിച്ചിരുന്നു… ദേവു ആണെങ്കിൽ അവളുടെ പാവയോട് എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്… കത്തിച്ചു വച്ചിരുന്ന വിളക്കിന്റെ മുന്നിൽ ശില കണക്കെ നിന്ന് തൊഴുതു… എന്തെന്നില്ലാതേ അവളുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ തുടികൊട്ടികൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു…. എന്തിനാ കൃഷ്ണ… ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊരു തോന്നൽ? എന്ത് പറ്റി മോളെ? ഒന്നുല്ല… ഹൃദയം വല്ലാതെ ഇടിക്കുന്നു അത് കൊണ്ട്… അഹ്…

അതൊന്നും ആലോചിച്ചു കുഞ്ഞ് വെറുതെ പേടിക്കണ്ട… നമ്മളൊക്കെ ഇല്ലേ… അമ്മേ.. രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയില്ലല്ലോ? ഇല്ല… എന്നാ വാ ഞാനും കൂടാം… അടുക്കളയിൽ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാകുന്ന പരിപാടിയാണ്… അമ്മു പരത്തുന്നുണ്ട് സുമ അത്‌ ചുട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്… ദേവൂട്ടി ആണെങ്കിൽ താഴെ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നോക്കി ഇരിപ്പുണ്ട്… അമ്മേ… എന്താ മോളെ… മനസ്സിന് നല്ല സുഖമില്ല… എന്തോപോലെ ഒരു തോന്നലും… അങ്ങനെ തോന്നാൻ ഇപ്പോ എന്താ… അറിയില്ല… പക്ഷെ… എനിക്ക് പേടിയാവുകയാ ദേവൂനെ കൂടെ… ഇന്ന് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട് ഞാൻ… വിച്ചുവേട്ടൻ എന്റെ അരികിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ദേവൂനെ എടുക്കുന്നത്…

പിന്നെ അതിന് ശേഷം വിച്ചുവേട്ടൻ ഒരു മേഘമായി ദേവൂനെ കൊണ്ട് പോകുന്നത്… പറ്റില്ല… അതുംകൂടി സഹിക്കാനുള്ള ഹൃദയം എനിക്കില്ല സുമമ്മേ… ഞാൻ ചത്തുപോകും.. എന്തിനാ കുട്ടി… പോയവരൊക്കെ പോയി… മോനെ ആലോചിച്ചു എപ്പോഴും നടന്നാൽ ആ കൊച്ചന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തിയും കിട്ടില്ല… ഇപ്പോ മോളുടെ മുന്നിൽ ദേവൂട്ടി മാത്രം മതി… വേറെയൊന്നും വേണ്ട… അമ്മേ… ഞാൻ ശ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ… പറ്റുന്നില്ല… ഇങ്ങനെയൊരു ഭാര്യ വിച്ചുവേട്ടന് ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഏട്ടന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കില്ല… എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയാൽ ദേവു… അവളെ കുറിച്ചാലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക്… പേടിക്കാതെ അമ്മു നീ… നിനക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല… മോളെ കൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കും… മോളെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരാൾ വരുമെന്നാണ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത്…

ആ ഒരാൾ വന്നു… എന്നിട്ട് പാതിവഴിയിൽ ഒറ്റക്കാക്കി പോയി… അതിന് പകരമായിട്ട് ഇവളെ കൂട്ടിനു തന്നിട്ട് പോയി… മോളെ… അമ്മക്ക് അറിയോ… സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ അവസാനം ആയിട്ട് ഒരുനോക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റിയില്ല… അത്രക്ക് പുണ്യം ചെയ്ത ജന്മം ആണ്… ആ എന്റെ കൂടെ മോൾ ജീവിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആണ് പേടി മുഴുവനും… ഇവൾക്കും എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്നൊരു പേടി… നിറഞ്ഞുവന്ന കണ്ണുകൾ അമർത്തി തുടച്ചു അവൾ ബാക്കി ജോലി ചെയ്തു… സുമയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം എന്നറിയാതെ നിന്നു… രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചു അമ്മു ദേവൂനെയും കൊണ്ട് മുറിയിലേക്ക് പോയി… സുമ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മുറിയിലും…

എത്രയൊക്കെ കരയണ്ട എന്ന് കരുതിയാലും അവളുടെ കണ്ണ് അവളെ ചതിക്കും…എപ്പോഴോ ഓർമ്മളൊക്കെ അവളെ നിദ്രയിലേക്ക് നയിച്ചു… രാവിലെ ദേവൂന്റെ നിർത്താതെയുള്ള കരച്ചിൽ കേട്ടാണ് അമ്മു കണ്ണ് തുറന്നത്… അപ്പോഴേക്കും നേരം വെളുത്തിരുന്നു… ദേവൂനെ കൈയിൽ എടുത്തതും അവളുടെ കരച്ചിലിന് ഇത്തിരി ആശ്വാസം വന്നു… എന്താടാ… എന്തിനാ വാവ കരയുന്നത്… എത്രയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും അവൾ നല്ല കരച്ചിൽ തന്നെയായിരുന്നു.. ദേഹത്ത് ചെറിയ ഒരു ചൂടും… അവസാനം ഒരുവിധം അവളുടെ കരച്ചിൽ മാറ്റി… ഒന്ന് ഉറക്കി… എന്താ… എന്തിനാ ദേവു കരയുന്നെ അമ്മു? അറിയില്ല… പക്ഷെ ദേഹത്ത് ചെറിയൊരു ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് സുമമ്മേ…

പനി വല്ലതും ആണോ എന്തോ? അവൾ ജോലിയൊക്കെ തീർത്തിട്ട് വേഗം തന്നെ ഓഫീസിൽ പോകാൻ റെഡിയായി… അപ്പോഴും ദേവു നല്ല ഉറക്കത്തിൽ തന്നെയിരുന്നു… പോകാൻ നേരം അവളെ നെറ്റിയിൽ തൊട്ട് നോക്കി… തീ പോലെ പൊള്ളുന്നുണ്ട്… അവളൊരു പിടച്ചിലോടെ കുഞ്ഞിനെ കൈയിൽ വാരിയെടുത്തു.. പാവം പനിയുടെ ക്ഷീണം കാരണം ദേവു അവളെ കണ്ണ് തുറന്ന് ഒന്ന് നോക്കി… പിന്നെ ആ കുഞ്ഞ് ചുണ്ട് പിളർത്തി കാട്ടി… വിശക്കുമ്പോളാണ് ദേവു അവളെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്… അത്‌ മനസ്സിലാക്കിയ അമ്മു അവളെ മാറോടു ചേർത്ത് പാൽ കൊടുത്തു… പക്ഷെ കുറച്ച് കുടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവൾക്ക് മതിയായി എന്ന് തോന്നുന്നു… അമ്മേ… സുമ്മമ്മേ… എന്താ… അമ്മു.. എന്താ?

കുഞ്ഞിന് തീരേ സുഖമില്ല അമ്മേ… വേഗം ഒരു വണ്ടി വിളിക്കാമോ? ഇവളെ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് പോണം.. നിൽക്ക് കുഞ്ഞേ… ഞാൻ മനുവിനെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ… മനുവേട്ടൻ… മ്മ്മ്… കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവൻ വന്നു… എന്താ… എന്താ പറ്റിയെ മോൾക്ക്.. അറിയില്ല ഏട്ടാ… ഇന്നലെ രാത്രി വരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെയിരുന്നു.. രാവിലെ തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന പനിയാണ്… മനു ഓടി വന്ന് കുഞ്ഞിനെ അവളുടെ കൈയിൽ നിന്നും വാങ്ങി… നെറ്റിയിലും ദേഹത്തൊക്കെ തൊട്ട് നോക്കി… നല്ല ചൂടുണ്ട്… നീ വേഗം വാ… പെട്ടന്ന് പോകാം… അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചു… കുട്ടികൾ അല്ലെ… പെട്ടന്ന് അസുഖങ്ങൾ വരും… ഇത് സാധാ പനിയാണ്… പേടിക്കാനുള്ള ഒന്നുമില്ല….

കുറച്ച് മരുന്നും സാധനങ്ങളുമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവർ വിട്ടു.. തിരിച്ചു വീട്ടിൽ എത്തുന്ന വരെ മനുവിന്റെ കൈയിൽ ആയിരുന്നു ദേവു… അവൻ അവളെ അമ്മുവിന് കൊടുത്തേ ഇല്ല… മനുവേട്ടാ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങ് തന്നേക്ക്… അവൾ എന്റെ കൈയിൽ ഇരിക്കെട്ടെടോ… അവൾക്കും ഇതാണ് ഇഷ്ടം… കണ്ടില്ലേ… അവളൊന്നും മിണ്ടാതെ മുറിയിലേക്ക് കേറി പോയി… അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അവളുടെ ഫോൺ ഇരുന്ന് അടിക്കുന്നത് കണ്ടത്… എടുക്കാൻ പോയപോഴേക്കും അത്‌ കട്ട്‌ ആയിരുന്നു… ഈശ്വരാ… 24 miss calls… ഓഫീസിൽ നിന്നാണല്ലോ… അപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് ശെരിക്കും ബോധം വന്നത്… ഓഫീസിൽ പോയില്ലല്ലോ എന്ന്… ദേവൂന് വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന തിരക്കിൽ എല്ലാം മറന്നുപോയി…

ദൈവമേ… ഇന്ന് അല്ലെ പുതിയ md ചാർജ് എടുക്കുന്നത്…ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ എന്റെ ജോലി പോക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്… സമയം 12 കഴിയുകയും ചെയ്തു… ശോ.. വേഗം തന്നെ അവൾ ബാഗും എടുത്ത് താഴേക്ക് ഓടി… മനുവേട്ടാ… എന്നെയൊന്നു ഓഫീസ് വരെ ആക്കി തരുമോ… കുഞ്ഞിന് വയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മോൾ ഇന്ന് പോണ്ട… ഇല്ലമ്മേ… ഞാൻ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് leave എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങ് വരാം… ശെരി… എന്നാൽ അമ്മു പോയിട്ട് വാ… വേഗം വരണേ… ഇവൾക്ക് ഇത്തിരി നിർബന്ധം ഉണ്ട്… വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാകും… ദേവൂന്റെ നെറ്റിയിൽ ചുണ്ട് ചേർത്ത പോകാനായി തിരിഞ്ഞതും… അവൾ കരച്ചിൽ തുടങ്ങി… ഒരു തരത്തിൽ അമ്മുവിനെ വിടാതെ പിടിച്ചിട്ടുമുണ്ട്… അവസാനം ദേവൂട്ടിയുടെ നിർബന്ധം കാരണം അവളെയും കൊണ്ട് ഓഫീസിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു…

ഓഫീസിന്റെ മുന്നിൽ ഇറങ്ങിയതും അവളൊന്ന് അതിശയിച്ചു… ഇന്നലെ കണ്ട പോലെ അല്ല… എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ… ഓഫീസിന്റെ മുന്നിലായിട്ട് വിലകൂടിയ കാറുകളുടെ ഒരു വല്യ ശേഖരം എന്ന് തന്നെ പറയാം… പല തരത്തിലുള്ളത് ഉണ്ട്… കുഞ്ഞിനേയും കൊണ്ട് അവൾ അകത്തേക്ക് കേറി… മനു വെളിയിൽ തന്നെ നില്പുണ്ടായിരുന്നു… അവളെയും കുഞ്ഞിനേയും കണ്ടതും ഓഫീസിൽ ഉള്ളവർ മുഴുവൻ എന്തോ പോലെ നോക്കി… കാരണം അവർക്കൊന്നും അറിവുള്ള കാര്യമല്ല അമ്മുവിന് കുഞ്ഞുണ്ടെന്ന്… അവളുടെ നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല… പോരാത്തതിന് കഴുത്തിൽ താലി മാല ആരും കണ്ടിട്ടില്ല… അവളെ കണ്ടതും മീര ഓടി അടുത്തു വന്നു… എന്ത് പണിയാണ് അമ്മു നീ കാണിച്ചത്… എന്താ ഇത്ര താമസിച്ചേ… md നല്ല കലിപ്പിലാണ്… മീര…

രാവിലെ മോൾക്ക് ഒട്ടും വയ്യാരുന്നു… നല്ല പനിയായിരുന്നു… ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്… ആണോ… ശെരിയാ നല്ല ചൂടുണ്ട്… കുഞ്ഞിന്.. അവളുടെ തോളിൽ കിടന്ന ദേവൂനെ തൊട്ട് നോക്കി മീര പറഞ്ഞു… എടി എനിക്കൊന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ leave വേണമായിരുന്നു… ഞാനൊന്ന് ഹരി സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം… എടി ഹരി സർ പോയി… പോയോ. എവിടെ? പുള്ളിക്കാരൻ നാട്ടിൽ പോയി… ഇന്ന് രാവിലെ കമ്പനി handover ചെയ്തിട്ട് പോയി… നിന്നെ അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു… എടി… അപ്പോ ഞാൻ ആരെ കണ്ട് പറയും… ദേ… അതാണ് പുതിയ ക്യാബിൻ… md… പിന്നെ മോളെ… ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോ… വന്ന അന്നേ നിന്നെ നോട്ടം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്… എടി… എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു… ഏയ്‌… പേടിക്കണ്ട… കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി…

നീ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങ് താ…ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം… വേണ്ടടി… അവൾ വരില്ല… രാവിലെ തൊട്ടേ നല്ല വാശിയും നിർബന്ധം ഒക്കെ ആണ്… എന്നാ ശെരി… എടി നിന്നെ എല്ലാരും നോക്കുന്നത് കണ്ടോ… മ്മ്മ്… കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ട് ആകും… ഇന്നലെ വരെ കല്യാണം കഴിയാത്ത ഞാൻ ഇന്നൊരു കുഞ്ഞിനേയും കൊണ്ട് വന്നതിലുള്ള അമ്പരപ്പാണ്… ആഹ്… അവറ്റകളുടെ മുഖം കണ്ടില്ലേ… നീ അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട… സാറിനെ കണ്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചോ… ശെരി… ക്യാമ്പിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്തെന്നില്ലാത്ത അവളുടെ നെഞ്ച് ഇടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പോരാത്തതിന് നല്ല പേടിയും… എന്റെ കൃഷ്ണാ കാത്തോണേ… അതും പറഞ്ഞു ഡോറിൽ ഒന്ന് നോക്ക് ചെയ്തു…

Yes… സർ… may i come in… Yes… അകത്തേക്ക് കേറിയപ്പോൾ അയാൾ ഷെൽഫിൽ നിന്നും എന്തോ ഒന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു… മുഖം വ്യക്തമല്ല… പക്ഷെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ… പൊക്കമുണ്ട്… ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട്‌ ആണ് വേഷം… സർ…ഞാൻ ഇവിടെ software സെക്ഷനിൽ വർക്ക്‌ ചെയ്യുന്ന അർപ്പിത ആണ്… ഒരു അത്യാവിശ്യ കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് താമസിച്ചുപോയി I’m extremely sorry sir… I will not repeat this… അത്‌ കേട്ടപ്പോൾ അവനെന്തോ ഒരു ദേഷ്യം വന്നു… പെട്ടന്ന് തന്നെ തിരിഞ്ഞു… തിരിഞ്ഞ ആളെ കണ്ട് അവളൊന്നു ഞെട്ടി… പിന്നെ അവൻ പറയുന്ന ഒന്നും അവൾ കേട്ടില്ല… ഒരു മൂളൽ മാത്രം… അതിന് പ്രതിഫലനം ആയിട്ട് അവളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകി… ഇത്ര ഉത്തരവാദം ഇല്ലാതെയാണോ ഇവിടെ ഇയാൾ ജോലിചെയ്യുന്നത്… atleast ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയാനുള്ള വിവരം പോലും ഇല്ലെ… തനിക്ക്…

തന്നെ ഇനി ഇവിടെ വച്ചോണ്ടിരിക്കണോ എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോട്ടെ… അവന്റെ ശബ്ദം ആ റൂം മുഴുവൻ മുഴങ്ങി കേട്ടു… അവന്റെ ഉറക്കെയുള്ള ശബ്ദം കേട്ട് അമ്മുവിന്റെ കൈയിൽ ഇരുന്ന ദേവു പേടിച്ചു… പാവം അപ്പോൾ തന്നെ കരച്ചിലും തുടങ്ങി… അപ്പോഴാണ് അവളെ കൈയിൽ ഇരുന്ന കുരുന്നിനെ അവൻ കണ്ടത്… എന്തോ ഒരു കുറ്റബോധം അപ്പോൾ അവന് തോന്നി… അപ്പോഴും അവളൊന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു… വി… വിച്ചു….. വിച്ചുവേട്ട……. തുടരും