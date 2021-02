അമ്മുക്കുട്ടി: ഭാഗം 2

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: റിയ ഡാനിയേൽ പാലക്കുന്നിൽ

” നീയൊക്കെ എവിടെ നോക്കിയാടി നടക്കുന്നത്… ഫൂൾ… ” അയാൾ ഒച്ച ഉയർത്തി. ബസിലുള്ളവർ മുഴുവനും അവരെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ” ഇന്ന് ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ദിവസം ആണെനിക്ക്.. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ നശിപ്പിച്ചല്ലോ നീ. ഈ ഡ്രസ്സ്‌ ഇട്ടോണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകും ” അയാൾ ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിച്ചു. ” മനഃപൂർവം അല്ലല്ലോ ചേട്ടാ.. അറിയാതെ പറ്റിപോയതല്ലേ ” മാളവിക അയാളോട് പറഞ്ഞു. കണ്ടക്ടറും മറ്റു ചിലരും പെട്ടന്ന് പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടു. ആൾക്കാർ രണ്ടു പക്ഷമായി തിരിഞ്ഞു അഭിപ്രായം പറയാൻ തുടങ്ങി. “ആ കുട്ടി അറിയാതെ ചെയ്തത് അല്ലെ… മനഃപൂർവം അല്ലല്ലോ… ” ബസിലുള്ള പ്രായമായ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു. ”

അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആണെങ്കിലും ശെരി അല്ലെങ്കിലും ശെരി, നിങ്ങൾ ആ പയ്യന്റെ ഷർട്ടിലേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കെ.. മുഴുവൻ നാശം ആക്കിയില്ലേ ” മറ്റൊരു യാത്രക്കാരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ” എന്ന് വെച്ചു തല്ലുകയാണോ വേണ്ടത്.. ” വേറെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു. ” തല്ലിയെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ… ഞങ്ങൾ ആരും കണ്ടില്ലല്ലോ ” പിറകിൽ നിന്ന വേറെ കുറച്ചു ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു. അവൻ അമ്മുവിനെ തല്ലിയെന്നും, തല്ലിയിട്ടില്ലെന്നും, അപ്പോഴുണ്ടായ ദേഷ്യത്തിന് പുറത്തു അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാണെന്നും തുടങ്ങി വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ തുടങ്ങി. ” ആദ്യ ദിവസം ജോലിക്ക് പോകുന്നതല്ലേ… അന്നേരം ചെളിയിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ട പോലെ ഈ വേഷത്തിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ ” വേറെ കുറച്ചു പേര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആളുകൾ പല വിധത്തിൽ മുറുമുറുക്കാൻ തുടങ്ങി.

അപ്പോഴും അടിയേറ്റ കവിളിൽ കൈകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അമ്മു.കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരയായി കണ്ണീർ ഒഴുകുന്നുണ്ട്.രേഷ്മയും മാളുവും അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൾക്ക് അരികിലായി നിൽപ്പുണ്ട്. അയാളുടെ മുഖത്തു അപ്പോഴും ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് ഒരു ബോധ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു. അമ്മുവിനെ ഒന്നു നോക്കുക കൂടി ചെയ്യാതെ അയാൾ ബാഗും എടുത്തു കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതും ആളുകൾ ചേർന്ന് അവനെ പിടിച്ചു നിർത്തി. ” കണ്ണിൽ കണ്ട കൊച്ചുങ്ങളുടെ ദേഹത്തു കൈ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോകാമെന്നു കരുതിയോ. ” തർക്കം മുറുകിയപ്പോൾ ബസിനു ഏറ്റവും പിറകിലായ് നിന്ന ഒരാൾ മുന്നിലേക്ക് വന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ”

ഇതിനൊരു തീരുമാനം ആക്കിയിട്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി.. വണ്ടി നേരെ പോലിസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിട്. ” അത് കേട്ടതും അവനും അമ്മുവിന്റെ കൂട്ടുകാരും ഒരേപോലെ ഞെട്ടി. ” എടി…. സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്നും പോവേണ്ട… പൊല്ലാപ്പാകും.. ” രേഷ്മ അവളുടെ കാതിൽ പറഞ്ഞു. ” ഇന്ന് assignment സബ്‌മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന അവസാന ദിവസമാണ്.. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സ്‌ കളയേണ്ട.. നമുക്ക് പോവാം വാ ” അവൾ അമ്മുവിനോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവൾക്ക് യാതൊരു കുലുക്കവും ഇല്ലായിരുന്നു. ” ഞങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവരുടെ യാത്ര മുടക്കല്ലേ കുഞ്ഞേ…10 മണിക്ക് മുൻപ് ഓഫീസിൽ എത്തേണ്ടുന്നവർ ആണ്. പോലീസും കേസും ഒന്നും ആക്കേണ്ട… ഇനിയിപ്പോ വണ്ടി പോലിസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് തിരിക്കുമ്പോ ഓഫീസിൽ എത്താൻ വൈകും..

നോക്കിക്കെ എന്തോരം പേരാ നിങ്ങൾ കാരണം വൈകാൻ പോകുന്നതെന്ന്. ” ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞതും അമ്മു ബസിൽ ആകമാനം നോക്കി. കൃത്യ സമയത്ത് ഓഫീസിൽ എത്തെണ്ടുന്നവർ, സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉണ്ട്. ഇത്രയും നേരം ബസ് പിടിച്ചിട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തു വൈകിയതിന്റെ വെപ്രാളവും ഇനി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുമോ എന്നൊരു ആശങ്കയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ” കൊച്ച് പറ, സ്റ്റേഷനിൽ പോകണം എങ്കിൽ പോവാം.. കൊച്ചിനെ തല്ലുന്നത് കണ്ട ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേര് സാക്ഷി പറഞ്ഞോളാം..എന്താ വേണ്ടത് ” ബസിൽ നിന്ന ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അമ്മു ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവളെ തല്ലിയ ആളെ നോക്കി.

യാതൊരു കൂസലും ഇല്ലാതെ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നില്കുകയാണ് അയാൾ. നീ എന്ത് വേണേൽ ചെയ്തോ എന്നൊരു ഭാവം. അത് കണ്ടതും അവൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നെങ്കിലും അവൾ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ” എനിക്ക് പരാതി ഇല്ല… ” അത്ര മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ കവിൾ തുടച്ചു മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. ” ഒന്ന് നിന്നെ…. ” അമ്മു മുന്നോട്ട് പോയതും അവൻ പിറകിൽ നിന്നും വിളിച്ചു. ” എനിക്ക് പരാതി ഉണ്ട്… ” അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അമ്മു നെറ്റി ചുളിച്ചു ” നീ കാരണം ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആയത്. ” അവൻ ഡ്രെസ്സിൽ അഴുക്ക് പുരണ്ട ഭാഗത്തേക്ക്‌ കൈ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു. “ഇന്നെനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ദിവസം ആണ്… ഈ കോലത്തിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. So, You should buy a new shirt for me ”

അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടതും അമ്മുവിന്റെ മുഖത്തു ദേഷ്യം നിറഞ്ഞു. ” തനിക്ക് ഞാൻ എന്തിനാടോ ഷർട്ട്‌ വാങ്ങി തരുന്നത്..വേണമെങ്കിൽ പോയി വേറെ വാങ്ങിക്കോ. ” അവൾ കോപത്തോടെ പറഞ്ഞതും മറ്റു ചില ആൾക്കാർ അവനെ പിന്താങ്ങി സംസാരിച്ചു. അവൾ കാരണം ആണ് ഡ്രസ്സ്‌ മോശം ആയതെന്നും അത് വാങ്ങി കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത അവൾക്കുണ്ടെന്നും കൂടി പറഞ്ഞതോടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ അവൾ കുഴങ്ങി. അവൻ ആണെങ്കിൽ പുതിയ ഷർട്ട് വാങ്ങി കിട്ടാതെ പോകില്ലെന്ന നിലപാടിലും. ” ശെരി… ഞാൻ കാരണം അല്ലെ ഇയാളുടെ ഷർട്ട്‌ നശിച്ചത്… വരൂ മറ്റൊരെണ്ണം വാങ്ങി തരാം… ഇതൊരു പ്രശ്നം ആക്കേണ്ട ” ബസിലെ തർക്കങ്ങൾക്കും മുറുമുറുക്കലുകൾക്ക് ഇടയിലും അമ്മു പറഞ്ഞു. അമ്മുവും കൂട്ടുകാരികളും ബസ് ഇറങ്ങി. പിന്നാലെ അവനും.

തൊട്ടടുത്തു കണ്ട ഒരു textile ഷോപ്പിലേക്ക് അവർ കയറി. ഇഷ്ടമുള്ള ഒരെണ്ണം എടുത്തോളൂ എന്നും പറഞ്ഞു അവനെ അകത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് അവർ മൂവരും വെറുതെ അവിടെ നിന്നു. ” നിന്റെ കയ്യിൽ cash ഉണ്ടോ അമ്മു ” അവിടെ നിൽകുമ്പോൾ രേഷ്മ ചോദിച്ചു. ” Exam fee അടയ്ക്കാൻ തന്ന cash ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ” ” അപ്പോൾ ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടേ? ” ” അതിനു ഇനിയും ഒരാഴ്ച കൂടി സമയം ഉണ്ടല്ലോ.. ആദ്യം ഇത് നടക്കട്ടെ ” അവൾ കൈകൾ കെട്ടി പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഒരു ഷർട്ടും തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ ട്രയൽ റൂമിലേക്ക് കയറുന്നത് അവർ കണ്ടു. ആ ഡ്രസ്സ്‌ ധരിച്ചു ഇത് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞതും അമ്മു bill pay ചെയ്തിരുന്നു.

ഡ്രസ്സ്‌ ടക്ക് ഇൻ ചെയ്തു കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി മുടി മാടിയൊതുക്കി എല്ലാം ok ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി അയാൾ അവർക്ക് അരികിലേക്ക് ചെന്നു. ” thanks ” അവളുടെ നേരെ നോക്കികൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് അവൾ അവനെ ശെരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഇടതൂർന്നു വളർന്ന് അല്പം നീളമുള്ള മുടി. അത് മാടി ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നീളമുള്ള കട്ടി പിരികങ്ങളും കൺപീലികളും. ചെറിയ കുറ്റി താടി ഉണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഉള്ള മുഖം. ആരുമൊന്ന് നോക്കിപ്പോകും. ” ഞാൻ.. അന്നേരത്തെ പ്രകോപനത്തിൽ ചെയ്തു പോയതാ.. ” അയാൾ പറഞ്ഞു ” ഇന്ന് ഓഫീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആദ്യ ദിവസം ആണ്. കുറച്ചു കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്ത ജോലിയാണ്..You know ആദ്യ ദിവസം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കോലത്തിൽ ചെന്നു കയറിയാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പ്രെഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ തനിക്ക്…

അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയത്… മനഃപൂർവം അല്ല… പെട്ടന്ന് ദേഷ്യം വന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ… സോറി ” അവൻ മുഖത്തൊരു ചെറിയ ചിരിയോടെ കൂടി പറഞ്ഞു. ” മ്മ്.. ” അമ്മു ഒന്ന് മൂളി ” സോറി…. ” അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ” ഷർട്ട് ഒക്കെ പാകം അല്ലെ ” അമ്മു പിരികം ഉയർത്തി ചോദിച്ചു ” അതെ ” ” ok. ഇഷ്ടമായോ ഷർട്ട് ” അവൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ” ഇഷ്ടം ആയത് കൊണ്ടാണല്ലോ എടുത്തത് ” അവൻ മറുപടി കൊടുത്തു. ” മ്മ്….! ഞാൻ കാരണം ഇയാളുടെ ഷർട്ട്‌ നാശം ആയി…. പകരം ഞാൻ മറ്റൊരെണ്ണം വാങ്ങി തന്നു…. അത് അവിടെ തീർന്നു…. പക്ഷെ പെട്ടന്ന് ഉണ്ടായ ദേഷ്യത്തിൽ ഇയാൾ എന്നെ അടിച്ചതോ? ” അവൾ കണ്ണുകൾ കൂർപ്പിച്ചു അവനെ നോക്കി.. ” അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ…. അറിയാതെ.. ”

അവൻ കുറച്ചു കൂടി soft ആയി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ” ഞാനും പറഞ്ഞല്ലോ അറിയാതെ ആണെന്ന്… അത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായില്ലല്ലോ… ” അവളുടെ വാക്കുകൾക്ക് കനം വെച്ചു. ” ഡോ… ഞാൻ അന്നേരത്തെ ദേഷ്യത്തിന്… ” അവൻ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ അവളെ നോക്കി. ” ഈ ദേഷ്യം എന്ന വികാരം ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളതൊന്നുമല്ല… പെണ്ണുങ്ങൾക്കും വരാം.. ” അവൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവൻ നിന്നു. ” അർഹത ഇല്ലാത്തത് ഒന്നും വാങ്ങരുതെന്ന് അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.. അഥവാ അർഹത ഇല്ലാത്തത് കൈ വന്നാൽ ഒട്ടും താമസിയാതെ തിരികെ നൽകണമെന്നും ” അവൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കാതെ നിന്നതും അമ്മുവിന്റെ കൈ അവന്റെ കവിളിൽ പതിച്ചിരുന്നു.

എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസിലാക്കാൻ അവനു ഒന്ന് രണ്ടു നിമിഷം എടുത്തു. ” കുറച്ചു മുൻപ് താൻ എനിക്ക് തന്ന അടി ഞാൻ അർഹിക്കുന്നില്ല… അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു തന്നതാ.. ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും tally ആയില്ലേ കാര്യങ്ങൾ. ” അവൾ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അവളുടെ ഈ പ്രവൃത്തി കണ്ടു മാളുവും രേഷ്മയും ഞെട്ടലോടെ പരസ്പരം നോക്കി. ” എന്തായാലും ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവല്ലേ… All the best. ” അമ്മു അവനു നേരെ കൈ നീട്ടി. അവൻ യന്ത്രികമായി കൈ നീട്ടിയതും അവൾ ഷേക്ക്‌ ഹാൻഡ് നൽകികൊണ്ട് textile ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പോഴും അമ്മുവിന്റെ കയ്യുടെ ചൂട് അവന്റെ കവിളിൽ തങ്ങി നിന്നിരുന്നു.

ക്ലാസ്സ്‌ കഴിഞ്ഞു തിരികെ വീട്ടിൽ എത്തിയതും അമ്മുവിന്റെ മുഖത്തു ഒരു തെളിച്ചക്കുറവ് ഉണ്ടെന്ന് മുത്തശ്ശി കണ്ടെത്തി. ” എന്താ മോളെ നിനക്ക് പറ്റിയത് ” അവർ വാത്സല്യത്തോടെ അവളുടെ കവിളിൽ പിടിച്ചു ചോദിച്ചു. ” ഒന്നുമില്ലല്ലോ മുത്തു… ” ” ഒന്നും ഇല്ലന്ന് പറയേണ്ട.. എന്തോ ഉണ്ട്….മുഖം വല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞെ എന്റെ മോൾ.. ” അവർ അവളെ സാകൂതം നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ” ഒന്നുമില്ലന്നെ… കുറച്ചധികം assignment work തീർക്കാൻ ഉണ്ട്.. അതിന്റെയാ ” അങ്ങനെ പറയാനാണ് അവൾക്ക് തോന്നിയത്. രാവിലെ സംഭവിച്ചത് ഒക്കെയും അറിഞ്ഞാൽ മുത്തശ്ശിയും അച്ഛനും വിഷമിക്കുമെന്ന് അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഒരാളും തന്നെ ഒന്ന് നുള്ളി നോവിക്കുന്നത് പോലും ഇഷ്ടം അല്ലാത്ത അവർ ഇതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് പോലും അറിയില്ല.

റൂമിലേക്ക് ചെന്നു കുളിച്ചു ഫ്രഷ് ആയി അവൾ താഴേക്ക് വന്നു. വൈകിട്ട് food കഴിക്കുമ്പോഴും അവൾ അല്പം നിശബ്ദമായിരുന്നു. അച്ഛൻ ചോദിച്ചെങ്കിലും മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞ അതെ കാരണം തന്നെ അവൾ ആവർത്തിച്ചു. രാത്രി കിടക്കുന്നതിനു മുൻപ് അമ്മു കണ്ണാടിയിൽ തന്റെ മുഖം നോക്കി. നീരോ അടി കൊണ്ട പാടോ ഒന്നുമില്ല.. പക്ഷെ നല്ല വേദന ഉണ്ട്.. കവിളിനു ഉള്ളിൽ തൊലി പോയിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. ഉറങ്ങാനായി കണ്ണടച്ച് കിടന്നെങ്കിലും മനസിലേക്ക് ഓടി വന്നത് ആ ആളുടെ മുഖമാണ്.. നീളൻ മുടിയിഴകൾ ഉള്ള കുറ്റി താടി നിറഞ്ഞ അവന്റെ മുഖം. അവൾ പതിയെ കവിളിൽ തൊട്ടു. നല്ല നീറ്റൽ ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ. ” ദുഷ്ടൻ… എന്തൊരു അടിയാ അടിച്ചത്…

ഇത്രേം കരുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ കൈക്ക് ” അവൾ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് കിടന്നു. “അവനു നല്ല പോലെ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കേണ്ടത് ആയിരുന്നു… ഇനി എന്നെങ്കിലും എന്റെ മുന്നിൽ വന്നു പെടട്ടെ…. അടിച്ചു തിരിക്കും ഞാൻ അവന്റെ മോന്ത….” ഉള്ളിൽ വന്ന ദേഷ്യം അടുത്ത് കിടന്ന തലയിണയോട് തീർത്തുകൊണ്ട് അമ്മു പല്ല് കടിച്ചു. ” അല്ല… അതിനു ഇനി അവനെ കാണുമോ… ” അവൾ സ്വയം ആലോചിച്ചു. ” കാണാതെ ഇരിക്കട്ടെ… കണ്ടാൽ അവനു ഇനിയും കിട്ടും…. ബ്ലഡി ഫൂൾ… ” അവൾ സ്വയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് off ചെയ്തു ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു… തുടരും…

അമ്മുക്കുട്ടി: ഭാഗം 1