ഹാർട്ട് ബീറ്റ്…: ഭാഗം 5

എഴുത്തുകാരി: പ്രാണാ അഗ്നി

“മെയ് ഐ കം ഇൻ ” “എസ് ” “അധർവ് …..” “ഹാ….. ദിയ .ഹൌ ർ യൂ😊😊” “അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നു താൻ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും എന്ന് ” “ഹാ …ഇനി കുറച്ചു കാലം നാട്ടിൽ കൂടാം എന്ന് ഓർത്തു😁😁 ” dr ദിയ ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ .dr മേനോന്റെ മകൾ ഒരു പുട്ടി കുട്ടി മഹാ അഹങ്കാരി .സ്വഭാവം കാരണം മുഖത്തു നിന്ന് കയ്യ് എടുക്കാൻ തോന്നില്ല🤚 .പിന്നെ നമ്മുടെ നായകനിൽ ആണ് ഫുൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്😜😜.ബാക്കി എന്താ നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം😉😉 . “അത് എന്തായാലും നന്നായി .ഇങ്ങനെ ചിലർ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എങ്കിലും ഒർത്തല്ലോ 😌😌” “ദിയ പ്ളീസ്😒😒 ……

ഈ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം🤨🤨 ” “അധർവൻ ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കു😪😪 .i really love you അധർവ്😍😍 ” ഓടി വന്നു അവൾ അവനെ കെട്ടിപ്പിച്ചി🥰🥰 അവന്റെ നെഞ്ചിൽ ചേർന്ന് നിന്നു .ഒട്ടും പ്രദിക്ഷിക്കാത്തതു ആയതു കൊണ്ട് അധർവ് ഒന്ന് പകച്ചു പോയി .അപ്പോളേക്കും നക്ഷ അവന്റെ ക്യാബിനിലേക്കു കയറി വന്നു. “ഓഹ് i am sorry 😧😧” “എന്താ നക്ഷ ഡോക്ടർക്കു കനോക്ക് ചെയ്തിട്ടു വരണം എന്ന് അറിയില്ലേ😡😡 .മാനേഴ്സ് ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ.. 😏😏” “സോറി ഞാൻ അറിയണ്ട സോറി …” അവൾ ഒരു വെപ്രാളത്തോടെ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി.

“എന്താ എന്റെ കണ്ണാ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചത് .ആകപ്പാടെ നാണക്കേട് ആയല്ലോ😞😞 .അയാൾ അല്ലെങ്കിലും ഒരു പഞ്ചാര കുഞ്ചു ആണെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായി 💔💔.” “എന്താടി ഇവിടെ തനിയെ നിന്ന് പിറുപിറുക്കുന്നത് .നീ അധർവ ഡോക്ടറെ റിപ്പോർട്ട് കാണിച്ചില്ലേ 🤔” “ഓഹ് …..കാണിച്ചില്ല അകത്തു ആ പുട്ടി ഉണ്ട് 😏😏” “അല്ലാഹ് ..പുട്ടി വന്ന പാടേ അങ്ങേരുടെ പുറകേ ആയോ🤔🤔 ” “ആ ……എനിക്ക് അറിയില്ല .നീ പോയി അനേഷിക്കു 😒😒😏😏” “എന്താടി ഒരു കുശുമ്പ് മണക്കുന്നല്ലോ …..😜😜” “ആദി വേണ്ടാട്ടോ ……😡😡എന്റെ വായിൽ ഇരിക്കുന്ന കേകണ്ടങ്കിൽ മിണ്ടാതെ നിന്നോ 🤫🤫” “ടൊ💥” “അല്ലാഹ് …ഭുഗബം..ഓടികോഡീ… ”

” എന്റെ പൊന്ന് ആദി ചളി അടിക്കാതെ ഒന്ന് അടങ്ങി നിക്ക്🤦‍♀️🤦‍♀️” ” 😁😁😁😁” “ഇയാൾക്ക് ഇതു എന്ത് പറ്റി🤔🤔 ” “എന്താടി അധർവ ഡോക്ടർ ദേഷ്യ പെട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് .പോക്കു കണ്ടിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇപ്പോൾ കത്തിക്കും എന്ന് ആണ് തോന്നുന്നത്🥵🥵 .മോൾ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടും ആയിട്ടു അങ്ങേരുടെ മുൻപിൽ പോകാൻ നിക്കണ്ട .ഭസ്മം ആക്കും 🥶🥶🥶.” “പിന്നെ ..അതും എന്നെ .അതിനു അയാൾ ഒന്നും കൂടി ജനിക്കണം😤😤 ” “അതും ശെരിയാ🙄🙄 ……ഭദ്ര കാളി അല്ലേ😬😬 …” “പൊളിച്ചു മോളെ പൊളിച്ചു😆😆. പുള്ളി പോളിയാണ്🤗🤗 .” “എന്താടാ …….ചുമ്മാ നിന്ന് പരസ്പര ബന്ധം ഇല്ലാത്തതു പറയുന്നത്🤨🤨 ”

“അങ്ങോട്ട് നോക്ക് എന്റെ നക്ഷ കുട്ടിയേ… .പുട്ടിമോൾടെ കവിളിൽ ചുവന്നു നല്ല തുടുത്തു ചാമ്പക്കാ പോലെ അഞ്ചു വിരൽ കണ്ടോ .കാര്യം ആയിട്ടു ട്രീറ്റ്മെന്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ആണ് തോന്നുന്നത് .” “അങ്ങേരു ഇത്ര ചൂടൻ വരുന്നോ🤔🤔 …..എന്റെ ദേവിയേ 😢😢….. ജസ്റ്റ് മിസ്ഡ് “അറിയാതെ അവളുടെ കൈ കവിളിലേക്കു പോയി . “എന്ത് മിസ്സ് ആയ കാര്യം ആണ് നീ പറയുന്നത് .എന്താടി ഒരു കള്ള ലക്ഷണം .വല്ല കുരുത്തക്കേടും ഒപ്പിച്ചോ 👿👿” “ഒന്ന് പോയെടാ …….നീ എന്താണെകിലും വിട്ടോ ഞാൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് പുള്ളിയെ കാണിച്ചിട്ട് വരാം 😉😉” “ഉം .ചെല്ല് കിട്ടുന്നത് മേടിച്ചിട്ടു വാ …”

അവൾ ചെറു ചിരിയോടെ അധർവ പോയ വഴിയേ നടന്നു . ക്യാന്റീനിലേക്കു ആണ് അവൻ പോയത് “എന്തോ നക്ഷ പെട്ടന്നു കയറി വന്നപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് എന്ന ഒരു എത്തും പിടിയും ഇല്ലാതെ ആയി പോയി .അപ്പോൾ ആണ് അവളുടെ ഒലക്കമേലെ ഒരു ഡയലോഗ് പുല്ല്😠😠😠. അടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതു അല്ല .പെട്ടന്നു നെച്ചൂന്റെ കണ്ണിലെ സങ്കടം കണ്ടപ്പോൾ താങ്ങാൻ പറ്റി ഇല്ലാ .അവൾക്കു എന്നോട് എന്തേലും ഇഷ്ടം ഉണ്ടോ. അതോ എനിക്ക് തോന്നിയത് ആണോ🤔🤔 ഈശ്വരാ എന്തൊക്കയാ ഞാൻ ഈ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ” “എസ്ക്യൂസ് മി ഡോക്ടർ ” “ഹാ ..താനോ .ബാ ഇരിക്ക് ” “കോഫി ☕☕….”

” നക്ഷ….. എഡോ…. അത്…. പിന്നെ…… ദിയാ…. ” ” ഡോക്ടറേ പ്ലീസ് ഒരു explanation ആവശ്യമില്ല. ദിയാ എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ” “താങ്കയൂ ……എന്താടോ കടം തീർക്കാൻ ആണോ കോഫി വാങ്ങി തന്നത് ‘ “ഉം …അങ്ങനെയും പറയാം …..” “എനിക്കും കടം വെച്ച് ശീലം ഇല്ലാ ….😘😘😘ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തന്നാൽ പലിശയും കുട്ടു പലിശയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാറാണ് പതിവ്😍😍😍😉😉 ” കുട്ടി ഒന്ന് ഞെട്ടിയോ ……ഞെട്ടി എന്റെ കർത്താവേ …കുട്ടി ഞെട്ടി . “അത് ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ ആണ് വന്നത് ” “റിപ്പോർട്ട് ഓക്കേ ഞാൻ നോക്കാം ബട്ട് ഈ ഡോക്ടറെ വിളി ഒന്ന് നിർത്തണം .വല്ലാത്ത ഒരു അകൽച്ച ഫീൽ ചെയുന്നു .അധർവ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി . പിന്നെ അമ്മ വിളിക്കുന്നുത് കണ്ണൻ എന്നാണ്😍😍 കണ്ണേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കുവാരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചൂടെ ക്ലോസ് ആയേനെ🤗🤗 .

സാരമില്ല ഇനിയും സമയം ഉണ്ടല്ലോ 😉😉😉” “എന്തോ …..വല്ലോം പറഞ്ഞോ …” ‘ഇല്ലാ …എന്റെ തമ്പുരാട്ടിയേ… ” “ഉം ..എങ്കിൽ കൊള്ളാം ” അധർവ് ഇതു ലാസ്റ് ഡേ വന്ന ഒരു കേസ് ആണ് .ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ആണ് .ഒരു അയൺ റോഡ് കയറിയത് ആണ് .നേർവ്സിന ഒന്നും കുഴപ്പം ഇല്ലാ .കാഴ്ച ശക്തിക്ക് ഒന്നും കുഴപ്പം ഇല്ലാ ഇന്ന് കോൺശിയസ് ആയപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തു ബട്ട് ഓർമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടു ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരു ഡൗട് .പിന്നെ മൂവ്മെന്റ് കാര്യത്തിലും 😢😢.” “ഉം ..ഓകെ നാളെ നമുക്കുന്നു കുറച്ചു ടെസ്റ്റ് ചെയാം .ഡോണ്ട് വറി ” “കളിച്ചു നടക്കേണ്ട പ്രായം ആണ് അധർവ അവൻ .ഒരിക്കലും ബെഡിൽ ആയി പോകരുത് അവന്റെ ജീവിതം .” “നമുക്ക് നോകാമഡോ …..

ഈ ലോകത്തു ഉള്ള ബേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ അവനു നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പോരേ…. ” “ഉം …താങ്ക്സ് .അപ്പോൾ ശെരി ബൈ ” “അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ” “ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഡോക്ടർ സാറെ😬😬😬 …..ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോട്ടെ കേട്ടോ…🤗🤗🤗 ” “കുറുമ്പി .നിന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളാം കേട്ടോ😍😍😘😘 “അവൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു അവൾ പോകുന്നതും നോക്കി നിന്നു “ആദി …..എടാ …പ്ളീസ് .ഇന്ന് ഒറ്റ തവണ കൂടി .ഇനി ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തൊടില്ല സത്യം .ഓക്കേ ഡാ ചക്കരേ …..ഞാൻ പാർക്കിംഗ് വെയിറ്റ് ചെയാം .ഉമ്മ മുത്തേ ……” “എന്താണ് വല്യ സന്തോഷത്താൽ ആണല്ലോ. ” “ആഹാ …അധർവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞോ ..” “ഉം …എല്ലാവർക്കും നടന്നു ഉമ്മ കൊടുക്കൽ ആണോ🤨🤨 ” “😬😬😬 ……

എല്ലാവർക് ഇല്ലാ .സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടു ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം😎😎 ” “അപ്പോൾ ഞാനും സ്പെഷ്യൽ ആണോ 😍😍..”അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചേർന്നു നിന്ന് കണ്ണിൽ നോക്കി അവൻ ചോദിച്ചു . “പറയടോ …..ഞാനും സ്പെഷ്യൽ ആണോന്നു🥰🥰 “അവന്റെ ചൂട് നിശ്വാസം അവളുടെ മുഖത്തു തഴുകി ഒരു വിറയൽ അവളില്‍ ഉടലെടുത്തു. “ലീ….ഫ് ….റ്റു …….ഓപ്പൺ ….ആയി …..” അവൾ ഓടി ലിഫ്റ്റിന്റെ വെളിയിൽ കാർപാർക്കിങ്ങിലേക്കു ഇറങ്ങി .ചിരിച്ച കൊണ്ട് അവനും . “ഈ സോപ്പ് പെട്ടി പോലത്തെ വണ്ടി🚗🚗 ഓടിക്കാൻ ആണോ എന്റെ നെച്ചൂട്ടിയേ നീ ഈ കോലവും കെട്ടി ഇറങ്ങിയത് .

ഞാൻ ഒരു ഹിമാലയൻ ഏങ്കിലും പ്രദിക്ഷിച്ചു .അറ്‌ലീസ്റ് ഒരു ബുള്ളറ്റ് .കഷ്ടം ആയി പോയി . അവളുണ്ട് ഒരു ജാക്കറ്റും ബൂറ്റ്‌സും .കണ്ണേട്ടനെ നീ സങ്കട പെടുത്തി കേട്ടോ നെച്ചൂട്ടാ… ” ആർത്തലച്ചു ശബ്ദത്തോടെ ഒരു റേസിംഗ് കാർ അവരുടെ മുൻപിൽ വന്നു നിന്നു .  “നക്ഷ സൂക്ഷിച്ചു പോകണം കേട്ടോ .വെറുതെ ഏട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വാങ്ങി തരരുത്🤕🤕 .ആന്റി അറിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊല്ലും .ഗാരേജ് കൊടുക്കാൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തത് 🤪🤪” കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിക്കോണ്ട് ആദി പറഞ്ഞു “താങ്ക് യൂ ഡാ😍😍 …….ഒരു ടെൻ ലാപ്സ് അത് കഴിഞ്ഞു നേരെ വീട്ടിലോട്ടു🤗🤗 .”

“അല്ലാഹ്… വീട്ടിൽ നീ കൊണ്ട് പോകണ്ടാ ഞാൻ കൊണ്ട് ഇട്ടോളാം😢😢😢 .കഴിയുബോൾ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ വന്നോളാം🙄🙄 ” “ഓക്കേ ഡാ …..” “നക്ഷ സൂക്ഷിക്കണേഡാ…. .ലാസ്റ്റ് ടൈം പോലെ ആവരുത് 😓😓😓” “ഇല്ലടാ ……മാങ്ങാതലയ 🤩🤩” അവൾ വണ്ടിയിൽ കയറി ഇരുന്നു ഗ്യാസ് സിലണ്ടർ വലിച്ചു പൊട്ടുന്ന ശബ്ദത്തോടെ കാർ പായിച്ചു .പോയെ അതേ സ്പീഡിൽ റിവേഴ്‌സ് എടുത്തു അധർവിന്റെ ഫ്രോന്റിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി . “കണ്ണേട്ടന്റെ സങ്കടം മാറിയോ കണ്ണേട്ടാ 😍😍😍…….”മുൻപിൽ ഉള്ള കാഴ്ച എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിൽ ആവാതെ വായും പൊളിച്ചു നിക്കുന്ന അവനോടായി അവൾ ചോദിച്ചു . അവൾ പോകുന്ന സ്പീഡ് കാരണം അവടെ മുഴുവാൻ കുലുങ്ങുവാനും വല്യ ശബ്ദം പ്രകമ്പനും കൊള്ളിക്കുവാനും തുടങ്ങി .

“ഡോക്ടർ പോകുന്നില്ലേ🤗🤗 ” “പോകുവാടോ ആദിൽ .തന്റെ ഫ്രന്റ് കൊള്ളാല്ലോ ആള്.നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു പഠിച്ചത് ആണോ ” “ഉം ..ൽ.കെ.ജി തൊട്ടു ഇപ്പോൾ വേരെ ഒരുമിച്ചു ആണ് .എന്റെ ചങ്കും മത്തങ്ങയും എല്ലാം ആ കാന്താരി ആണ് ” “ആഹാ ……എങ്ങോട്ടാ അവൾ പോയത് .” “ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കാ ……ഒരുപാടു സന്തോഷം വരുപോളും സങ്കടം വരുപോളും അവളുടെ വിമാനവും എടുത്ത് ഒരു പോക്ക് ഉള്ളത് ആണ് ” “എന്തോടോ അവളുടെ വീട്ടിൽ അറിയാതെ ആണോ അവൾ പോകുന്നത് ” “ഏയ് അങനെ ഒന്നും ഇല്ലാ …അവളുടെ ഏട്ടനും പപ്പയും സപ്പോർട്ട് ആരുന്നു .ലാസ്‌റ് ഇയർ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി സിക്സ് മന്ത്സ് ബെഡിൽ ആയിരുന്നു .ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആയിരുന്നു .

അതിനു ശേഷം എടുക്കാൻ സമടിച്ചിട്ട് ഇല്ലാ ..” “പിന്നെ എന്തിനാഡോ താൻ കാർ എടുത്തു കൊടുത്ത് .” “എന്തോ അവൾ ഇന്ന് വല്യ ഹാപ്പി ആണ് .കുറെ നാളിനു ശേഷം ആണ് അവൾ ഇത്രയും സന്തോഷിച്ചു കണ്ടിത് അത് തള്ളി കെടുത്തണ്ടാന്ന് തോന്നി അതാ …..” “ഉം…. ഓക്കേ ആദിൽ ബൈ ” “ഓക്കേ ഡോക്ടർ ബൈ ” “പിന്നെ ആദിൽ ……ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് .ഞാൻ നക്ഷയെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകോട്ടെ ” “എന്താ ഡോക്ടർ സാറെ ഒരു ചുറ്റി കളി ഹേ😉😉 ……” “ഒന്നും ഇല്ലാ …ചുമ്മാ🤗🤗🤗 ” “അവൾ നക്ഷ ആണ് .ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് വടിച്ചു എടുക്കേണ്ടി വരരരുത്🤪🤪 ” “ഈ 😬😬😬………” “ഉം ..നടക്കട്ടെ ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ സെൻറ് ചെയ്തേകാം ” “താങ്ക് യൂ ” അവൻ എന്തോ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചത് പോലെ അവിടെ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചു 😉😉😉😘😘🤩😍. ..തുടരും….

ഹാർട്ട് ബീറ്റ്…: ഭാഗം 4