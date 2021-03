ഹാർട്ട് ബീറ്റ്…: ഭാഗം 7

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: പ്രാണാ അഗ്നി

“എന്താ ആദിൽ .എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ഉണ്ടോ🙂🙂 ” “നക്ഷ വിളിച്ചിരുന്ന .എന്തോ ആക്സിഡന്റ് ഉടനെ എല്ലാ അറേജമെന്റ്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു .ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അവർ ഇവിടെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു😥😥 . “അവൾ നക്ഷക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ😧😧 .ആർക്കാണ് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയത് എന്ന് ഒന്നും അവൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ” “ഇല്ലാ അധർവ് ഇത്രയും മാത്രേ പറഞ്ഞുള്ളു .പിന്നെ വിളിച്ചിട്ടു ഫോൺ എടുത്തില്ല .ആകപ്പാടെ ഒരു ടെൻഷൻ ഏന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയാം 😔😔” “ഉം …” അലാമ സൗണ്ടോടു കൂടി രണ്ടു ആംബുലൻസ് അവരുടെ ഫ്രോന്റി വന്ന നിന്നു .ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദനയോടെ ആദരവ് ആംബുലൻസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി കൂടെ ആദിയും .

ഡോർ തുറന്നു ഇറങ്ങി വരുന്ന നക്ഷയെ കണ്ട അവന്റെ മനസ്സ് ഒന്ന് ശാന്തമായി . “നക്ഷ നിനക്ക് ഒന്ന് പട്ടി ഇല്ലാലോ 😔😔” “ആം ഫൈൻ ആദരവ് 😊😊 അറ്റൻഡേർസ് കം ഫാസ്റ്റ് ” “എന്താ നക്ഷ കേസ് 😟😟” “അധർവ് .കാർ ആക്സിഡന്റ് ആണ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആണ് എന്ന് തോനുന്നു .ഹസ്ബന്റെ കുറച്ചു സീരിയസ് ഇഞ്ചുറീഡ് ആണ്😟😟 .വൈഫ് പ്രെഗ്നന്റ് ആണ് 😥😥” “ഓക്കേ ……നേഴ്സ് ടേക്ക് ഹേർ ടൂ ലേബർ റൂം ആൻഡ് ഇൻഫോം ഗൈനക്കോളജി ഇമീടിയ്‌റ്റിലി .ആദിൽ ടേക്ക് ഹിം ട്ടൂ ദി ഓപ്പറേഷൻ ടീയ്റ്റർ .ഫാസ്റ്റ് ….” “ഓക്കേ ഡോക്ടർ🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ ” “ഡോക്ടർ എന്റെ ഇക്കാ 😭…..” “ഒന്നും ഇല്ലടോ …ഒന്നും ഇല്ലാ തന്റെ ഇക്കാക്ക😊😊 ” അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടി വിടാതെ .വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന ആ പെണ്‍കുട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറുവാൻ നക്ഷക്കു സാധിച്ചില്ല . “നക്ഷ യു ഗോ വിത്ത് ഹേർ .

ഞാനും ആദിലും ഇതു ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാം ” “ഉം …… ” താൻ പേടിക്കണ്ടടൊ എല്ലാം ശെരിയാകും കേട്ടോ 😊😊”ആ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കൈകൾ പിടിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു “ആ ……….ഡോക്ടർ …….ആ ……..” “നക്ഷ ആ കുട്ടിക്ക് ഏർലി പെയിൻ ആണ് ആക്‌സിഡന്റിന്റെ ഷോക്ക് ആണ് എന്ന് തോനുന്നു .ബി.പി ഹൈ ആകുന്നുണ്ട് .ബേബിക് കുഴപ്പം ഇല്ലാ ബട്ട് ബേബി breached പൊസിഷൻ ആണ് .എമർജൻസി ആയിട്ടു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും ” “ഓക്കേ ഡോക്ടർ നീന .ആ കുട്ടിയുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒന്നും എത്തിയിട്ട് ഇല്ലാ …ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് സംസാരികാം😧😧” “പെട്ടെന്ന് വേണം .പെയിൻ വന്നു കുഞ്ഞു ഡൌൺ അയാൾ പിന്നെ കുഞ്ഞിനേയും അമ്മയായെയും നമുക്ക് കിട്ടില്ല 😥😥” “ഉം .. എന്താടോ തന്റെ പേര് ” “സെറാ …..” “സെറാ …..കുഞ്ഞു breach പൊസിഷൻ ആണ് ഹെഡ് ഡൌൺ അല്ലാ …തനിക്കു pain സ്റ്റാർട്ട് ആയി .സൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിസേറിയൻ ചെയ്യണം😥😥 ”

“ഇല്ലാ ഡോക്ടർ എനിക്ക് എന്റെ ഇക്കാനെ കാണണം 😭.അദ്ദേഹത്തെ കാണാതെ ഞാൻ ഒന്നും സമദിക്കില്ല ആ 😭…………” “ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ തന്റെ ഇക്കാടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് പോകാം😧😧 ” “വേണ്ട എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കാണണം .അല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നിനും സമ്മതിക്കില്ല 😭😭” “കുട്ടി ഒന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കു .എത്രയും പെട്ടാണ് സി സെക്ഷൻ ചെയ്യണം😧😧 “നീന “ആ ………വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ നിങ്ങളോട്😡😡 .ആ ………എനിക്ക് എന്റെ ഇക്കാനെ കാണണം😭😭 ” “നക്ഷ its very risk .എനിക്ക് ഈ കേസ് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടു ആണ്😡😡 .സോറി നക്ഷ ” “സെറാ …പ്ളീസ് തന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി അല്ലെ 😟😟😟” “ഇല്ലാ ഡോക്ടർ എനിക്ക് എന്റെ ഇക്കയെ കാണണം ആ ….”

“എന്താ നക്ഷ ” “അധർവ its എമർജൻസി c സെക്ഷൻ .കുഞ്ഞിന്റെ ഹെഡ് ഡൌൺ അല്ലാ its breached ബേബി 😥😥.അയാൾ ഹസ്ബന്‍ഡിനെ കാണാതെ ഓപ്പറേഷൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല😥😥 .എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയുക😟😟 ” “ടെൻസ്ഡ് ആവാതെ നക്ഷ😊😊 ” “സെറാ …തനിക്കു എന്നെ വിശ്വാസം ആണോ😇😇 …..”നക്ഷ “വിശ്വാസം ആണ് ഡോക്ടർ ….ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ഇങ്ങളെ നമുക്ക് വിശ്വാസം ആണ്😊😊 .” “ലുക്ക് സേറ ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ rotate ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ” “ആ😭😭 …….ആ😭😭 ………” “അധർവ ലുക്ക് സി.ടി സ്കാൻ ” “നോ നക്ഷ സ്റ്റിൽ സെയിം😟😟 ” “സേറാ ഒന്നും കൂടി ” “ആ ……ആ …….” “അധർവ ……’ “യു ഡിഡ് ദിസ് നക്ഷ😄😄 .കുഞ്ഞിന്റെ ഹെഡ് ഡൌൺ ആയി .

ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോർമൽ 🤗🤗🤗” “സേറ …..ഇനി പൈൻ വരുബോൾ പുഷ് ചെയ്യണം ” “ആ ……..എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല😭😭😭 ” “സേറാ…. പ്ളീസ് …തന്റെ ഇക്കാടെ എടുത്തു പെട്ടെന്ന് പോകണ്ടേ😊😊😊 ” “ആ 😭……..ആ .😭……..” “നക്ഷ cervix ഓപ്പൺ nine സെന്സിറ്റിമേറ്റർ .ക്യാൻ സീ ദി ഹെഢ് ” “സേറ …പുഷ് …” “ആ …………….” ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വല്യ വേദന തരണം ചെയ്തു കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ അമ്മയായി മാറി .ആ വേദനയിലും അവളുടെ മുഖത്തു ഒരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു . “സേറാ…. ..its a baby girl🤗🤗🤗 …”ആദരവ് കുഞ്ഞിനെ അവളുടെ അടുത്തായി കൊണ്ട് വന്നു പറഞ്ഞു . “ഡോക്ടർ എന്റെ ഇക്കാ 😭😭😭… …” “താൻ ആദ്യം തന്റെ കുഞ്ഞു മാലാഖയെ നോക്ക്😇😇😇 .തന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കുഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ലാ 😊😊.ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു മയക്കത്തിൽ ആണ് .താനും കുറച്ചു നേരം റസ്റ്റ് എടുക്കു .

അപ്പോളേക്കും കുഞ്ഞി പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പയും എഴുന്നേൽക്കും🥰🥰 .എന്നിട്ടു ഉമ്മയെയും മോളെയും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം കേട്ടോ😍😍 ….ഇല്ലേ നക്ഷ 😉😉” “പിന്നെ അല്ലാണ്ട്😂😂 ……ഈ മൊഞ്ചത്തി ഉമ്മയെയും മോളെയും ഉപ്പാടെ എടുത്തു തിരിച്ചു എപ്പിക്കണ്ടേ😘😘😘 ….” “താങ്ക്സ് ഡോക്ടർ😄😄😄 ….പടച്ചവൻ ആണ് ഇങ്ങളെ ആ സമയം അവിടെ എത്തിച്ചത്😇😇 ….പടച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള കൈയ്കൾ ആണ് ഇങ്ങളുടെ😍😍 ” സേറയുടെ നിറുകയിൽ തലോടി .ആ കുഞ്ഞു മാലാഖക്കു ഒരു ഉമ്മയും കൊടുത്തു രണ്ടു പേരും അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി . “നക്ഷ😍😍 ………” താൻ എന്താടോ ഇങ്ങനെ ” “എങ്ങനെ🤔🤔 ……” “ശെരിക്കും ഒരു miracle😇 ” “നല്ല തമാശ .രാവിലെ ആളെ കളിയാക്കാൻ ഇറങ്ങിയേക്കുക ആണോ ഡോക്ടർ സാർ😉😉 ” “അങ്ങനെ തോന്നിയോ 😜😜….തനിക്കു …

“എന്ന് പറഞ്ഞു അവളെ ഇടിപ്പിലൂടെ ചേർത്ത് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തി .അവന്റെ കൈയ്കൾ അവളുടെ ഇടുപ്പിൽ മുറുക്കി .രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ ഉള്ള അകലം കുറഞ്ഞു . അവന്റെ ശ്വാസം അവളുടെ മുഖത്തു തട്ടി .പെട്ടെന്ന് ഉള്ള നീക്കം ആയത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിൽ ആവാതെ അവൾ ഒരു പ്രതിമയെ പോലെ അവിടെ നിന്ന് . “ഇനി പറയു 😍😍…അങ്ങനെ തോന്നിയോ😘😘 ……” “ഹാ ……”സ്വപ്ന ലോകത്തു എന്ന പോലെ അവൾ എന്തോ പറഞ്ഞു . രണ്ട് പേരുടേയും കണ്ണുകൾ ഒരു നിമിഷം പോലും ചിമ്മാൻ മറന്നു പോയി തങ്ങളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു . “നക്ഷ ……you are a miracle 💓💓 ഈ അധർവന്റെ miracle💓💓 ……” തന്റെ അടുത്ത് ഒരു ശൂന്യത അനുഭവ പെട്ടപ്പോൾ ആണ് നക്ഷ സ്വബോധത്തിലേക്കു തിരിച്ചു വന്നത് . അപ്പോളേക്കും നടന്നു നീങ്ങുന്ന അധർവിനെ ആണ് അവൾ കണ്ടത് .

“ഓഹ് .💓💓……നായികാ ..💓💓….am impressed 😘😘😘” അവന്‍ പോകുന്നതും നോക്കി നിന്ന അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി നിറഞ്ഞു😊😊😉😉 . ചുറ്റുപാടും കണ്ണ് ഓടിച്ചു ആരും ഇല്ലാ എന്ന് കണ്ടു തലക്കിട്ടു ഒരു അടിയും കൊടുത്തു അവൾ അവളുടെ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്കു നടന്നു നീക്കി 😊😊. “നക്ഷ എടി ….നാളെ സൺ‌ഡേ അല്ലേ ഒരു ഔട്ടിങ് പോയാലോ😁😁 ” “ആം വെരി സോറി ആദി നാളെ ചേട്ടൻസ് ഡേ ആണ്😉😉 ” “ചേട്ടൻസ് ഡയോ🤔🤔 ” “ഹാ …..ചേട്ടനു വേണ്ടി ഉള്ള ദിവസം🤪🤪 ” “ഓ …….ചേട്ടനെ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ നിനക്ക്😏😏😏 ” “അയ്യോടാ …ചങ്കെ 😜😜…….നിന്നെ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുവോ🙄🙄 …നീയും പോരെ …നാളെ നമുക്ക് ചേട്ടനെ അറുത്തു മുറിക്കാം 🤑🤑” “ഓക്കേ …അപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ ചേട്ടൻസ് ഡേ അടിച്ച പൊളിക്കുന്നു🤩🤩 ” “പിന്നെ അല്ലാണ്ട് 🤗🤗….”

“‘അമ്മ കുട്ടിയേ ……ഗുഡ് മോർണിംഗ് 🥰🥰” “ആഹാ അമ്മേടെ മോൾ നേരത്തെ എരുനേറ്റോ😍😍 …..ഇന്ന് എന്ത് പറ്റി ” “ഇന്ന് ചേട്ടൻസ് ഡേ അല്ലെ സൊ സെലിബ്രേറ്റ ചെയാം എന്ന് വെച്ച്😉😉 ” “എന്തോന്നാ🙄🙄🤔🤔 ….” “ഒന്നും ഇല്ലാ😉😉 …എന്റെ പൊന്നു അമ്മേ …….” “എന്താ അടുക്കളയിൽ ഓക്കേ ഒരു കറക്കം🤨🤨” “അമ്മുസ് …….ഇന്ന് നെച്ചു കുക്ക് ചെയ്തോട്ടെ 😋😋😋……” “ഈശ്വരാ …കാക്ക ഇന്ന് മലന്നു പറക്കും എന്ന് ആണ് തോന്നുന്നത് 🙄🙄🙄” “ഓഹ് ……ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പുച്ഛം😏😏 ” “എന്താണ് വെച്ചാൽ ചെയ്യൂ😐😐 .വായിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് വല്ലോം ഉണ്ടാകണേ🙄🙄 .മനുഷ്യൻ മാര് ആണ് കഴിക്കാൻ ഉള്ളത് എന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ🤪🤪 ” “ഓഹ് …..ഒന്ന് പോയി തരാമോ 😏😏😏” “ഉം ….” “സിംഗ്‌ പെണ്ണേ….

സിംഗ്‌ പെണ്ണേ… 🎶🎶🎶……” “എന്താ അമ്മേ രാവിലെ കിച്ചണിൽ ഒരു ഗാന മേള ഓക്കേ 🤔🤔” “എന്റെ ആരു …..നീ ഒന്ന് പോയി നോക്ക് നെച്ചു രാവിലെ കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ട് ഉണ്ട്😵😵 ” “ദേവിയേ😳😳 ……..” “അങ്കിൾ .🤩🤩…..” “ആഹാ ……ആദി മോനോ …..ബാ കേറി വാ .🤩🤩…..” “അങ്കിൾ ഇതു അധർവൻ അഗ്നിവർദ് .ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ ആണ്😁😁 ” “ഹായ് അങ്കിൾ😁😁 ” “ബാ മോനെ കേറി വാ😍 ……” “എന്തിയെ അച്ഛാ നക്ഷയും ആരു ഏട്ടനും🤗🤗 ” “രണ്ടും കിച്ചണിൽ ഉണ്ട് .” “അല്ലാഹ് …..അവൾ കിച്ചണിലോ 🙄🙄…..ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടു വരാമേ .ആദരവ് വരുന്നോ …” “ഉം ….” “നാച്ചുവേ😁😁 ………….എടി 😁😁😁………” “കിടന്നു കാറാത്തെ …….കേറി വാടാ അലവലാതി 😡😡😡…….”

“ഈ .😬😬…പൈഗരെ …….ബഹുമാനം ആണ് അതാ 🥴🥴🥴അധർവ് ” “ഉം ….മനസ്സിലായി😂😂😂 ….” “എന്താടാ മാങ്ങാതലായ ലേറ്റ് ആയതു😡😡 ….” “മാങ്ങാ തലയൻ അന്റെ കെട്ടിയോൻ😡😡 ….” “പിന്നെ എന്റെ കെട്ടിയോൻ നല്ല ചുള്ളൻ ആഡാ😌😌😌……..നല്ല ചുള്ളൻ ഡോക്ടർ പയ്യൻ 😌😌😌😌……..” “ഡോക്ടർ പയ്യനോ 🤔🤔……….അത് ഏതാ നെച്ചു ഞാൻ അറിയാത്ത ഡോക്ടർ പയ്യൻ ഹേ ….’ “അത് ഏട്ടാ ……ഒരു അഡാർ ഡോക്ടർ😍😍😌😌 ” ആദിയുടെ പുറകിൽ ഒരു ആളനക്കം കേട്ട് ആണ് നിക്ഷ അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയത് .പാവം കുട്ടി ഞെട്ടി പണ്ടാരം അടങ്ങി ……. “എന്റെ കണ്ണാ😮😮 …എന്നോട് ഈ ചതി വേണ്ടായിരുന്നു 😟😟.മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു വീണു അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയി വീണു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പോലെ വല്ലോം ഇവിടെ നടന്നാൽ മതിയാരുന്നു☹️☹️ . എന്റെ നെച്ചുവെ നിനക്ക് അതിനു പോലും ഉള്ള യോഗം ഇല്ലാ😪😪 ….” അതെ സമയം അവളുടെ കോലം കണ്ടു കണ്ണ് തള്ളി നികുവാണ് നമ്മുടെ നായകൻ .

മുടി എല്ലാം എടുത്തു ഉച്ചിയിൽ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു .ചേട്ടന്റെ ഓവർ സൈസ് ബനിയനും ത്രീ ബൈ ഫോര്ത് പാന്റ് ആണ് നമ്മുടെ നായികയുടെ വേഷം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആക്രി പറക്കാൻ വരുന്നവരെ പോലെ ഉണ്ട്😂😂😂 . പോയി പോയി പാവം എന്റെ നക്ഷടെ ഇമേജ് മൊത്തം പോയി .ഈ ആദിക്ക് ഇങ്ങേരെ കൊണ്ട് വരണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാരുന്നോ🙄🙄 …പുല്ലു😌😌😌 … “ഇതാരാ ആദി😁😁 …നിങ്ങളുടെ കൊള്ള സംഗത്തിൽ പുതിയ ഒരാൾ ” “അയ്യോ ഏട്ടാ ഇതു dr.അധർവാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പുതിയത് ആയിട്ടു ജോയിൻ ചെയ്തത് ആണ്😁😁 ” “ഹായ് ആം അധർവൻ അഗ്നിവർദ്😊😊 ” “ഞാൻ അറവ് ആദിദേവ് 😊😊.നക്ഷടെ ബ്രദർ ആണ് അച്ഛന്റെ ഒപ്പം ബിസിനസ് നോക്കി നടത്തുന്നു🤩🤩 ”

“നിങ്ങൾ സംസാരിക്കു ഞാൻ പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ടു വരാമേ 😉😉😉” “ചെല്ല് ചെല്ല് ഒരുപാടു കഷ്ടപെട്ടതു അല്ലേ🥴🥴 …” “ഓവർ ആക്കല്ലേ ഏട്ടൻ തെണ്ടി😪😪 ……” “എടി 😵😵😵…..” ആദിനെ ഒന്ന് കടുപ്പിച്ചു നോക്കിയിട്ടു നക്ഷ അവിടെ നിന്നും എസ്‌കേപ്പ് ആയി . അവൾ പോകുന്നതും നോക്കി ഒരു കള്ള ചിരിയോടെ അധർവ അവിടെ നിന്നു . “മോന്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്😊😊 ” “അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു അനിയത്തിയും ഉണ്ട് അമ്മേ… 😊” കുറച്ചു നേരം കോണ്ട് തന്നെ അധർവും ആരവും നല്ല സുഹൃത്തുക്കള്‍ ആയി മാറി. “ബാ മക്കളെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നു ഇരിക്ക്😁😁 ” കേൾക്കേണ്ട താമസം ആദി ഓടി ഡൈനിങ്ങ് ടേബ്ലെളിൽ എത്തി . “ഇവനെ ഒക്കെ ആരാണോ ഡോക്ടർ ആക്കിയത്🙄🙄 .

ബാ അധർവ പോയി കഴിച്ചു ഇല്ലങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല 😉😉 കാന്താരി ഇതുവരെ എത്തിയില്ലേ അമ്മേ… …” “ഓഹ് …ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടേ😏😏😏 …..” “എടുത്തു കഴിക്കു മക്കളെ😍😍 .നെച്ചു അധർവ് മോന് എടുത്തു കൊടുക്ക് ” “ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചില്ലി ചിക്കൻ പൊളിച്ചു😋😋 ….ഇന്ന് ഞാൻ തിന്നു മരിക്കും😋😋 ” “എടാ തോണ്ടയിൽ കുടുങ്ങും പതിയെ കഴിക്കു😏😏 ” “ഈ 😬😬😬………..” “നക്ഷ ഉണ്ടാക്കിയത് ആണെല്ലേ😍😍 …..നല്ല രുചി ഉണ്ട് 😋😋😋……ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലാ താൻ എത്രയും വല്യ കുക്ക് ആണെന്ന്😍😍 ” ഒന്നടങ്കം ഉള്ള ഒരു പൊട്ടിച്ചിരി ആയിരുന്നു അതിനു ഉള്ള മറുപടി🤣🤣🤣 .ചിക്കൻ കഴിച്ചോണ്ട് ഇരുന്ന ആദിയുടെ വായിൽ നിന്നും അത് താഴെ വീണു അവൻ വായും പൊളിച്ചു ആദരവിനെ തന്നെ നോക്കി ഇരുന്നു . അവൻ ഒന്നും മനസ്സിൽ ആവാതെ എല്ലാവരെയും മാറി മാറി നോക്കി .

നെച്ചു പാവം ഇളിച്ചോണ്ടു അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് . “അളിയോ .😂😂😂……. നെച്ചു ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പുറത്തെ ജിമ്മി ഇപ്പോൾ കഴിച്ചു കാണും🤣🤣🤣 . ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രം പോലും ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല .’അമ്മ അത് അക്രിക്ക് കൊടുക്കാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുവാ… 😂😂.കിച്ചൻ ശെരി ആക്കാൻ രണ്ടു ദിവസം വേണ്ടി 😪😪വരും. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടു വന്നപ്പോൾ ഒരു സവിഗ്ഗിയുടെ വണ്ടി പോകുന്നത് കണ്ടായിരുന്നോ.അവർ ഡെലിവറി ചെയ്തതാ.” “ഇത് ഓക്കേ നെച്ചൂന് സിമ്പിൾ ടാസ്ക് അല്ലേ 😉😉……അല്ലേ മുത്തേ 😅😅😅”ആദി “ഈ😬😬😬 ………”

“അളിയോ😍😍 ……അളിയന് ഇതിലും വലുത് ഒന്നും വരാൻ ഇല്ലാ😉😉 ..”ആരും കേൾക്കാതെ അധർവിനോട് ആയി ആരവ് പറഞ്ഞു . ചെറു ചിരിയോടെ അവൻ അത് കേട്ട് ഇരുന്നു😌😌😍😍😍… … എന്റെ നെച്ചൂട്ടിയേ 😍😍…..നിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും💓💓 …നിന്റെ ഓരോ കുസൃതിയും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആണല്ലോ ചെന്ന് എത്തുന്നത് 💘💘…… ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാതെ മുഴുവനായും നിന്നെ എനിക്ക് വേണം… കേട്ടോ കാന്താരി .😍😍💓💓💓💘💘💘….തുടരും….

ഹാർട്ട് ബീറ്റ്…: ഭാഗം 6