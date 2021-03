ഹാർട്ട് ബീറ്റ്…: ഭാഗം 14

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: പ്രാണാ അഗ്നി

“എഡോ ….ഡോക്ടറെ മരിയാതിക്ക് അവിടെ നിന്നോ ഇല്ലങ്കിൽ തല ഞാൻ തല്ലി പൊട്ടിക്കും സത്യം 🤪🤪🤪” “നെച്ചൂട്ടി മോളേ😘😘 …..അവിവേകം ഒന്നും കാണിക്കരുത് എന്റെ പൊന്നു അല്ലേ ചക്കര അല്ലേ😍😍 ” “ഞാൻ ആരുടേയും ചക്കരയും അല്ല പൊന്നും അല്ല 🙄🙄🙄”പെട്ടന്നു ആണ് അവളുടെ ശ്രെദ്ധ ആ റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് മാറിയത് “ഈശ്വരാ …….ഇതു എന്താ മ്യൂസിയമോ .😲😲….” അത്രക്ക് മനോഹരം ആയിരുന്നു അവന്റെ റൂം വൈറ്റ് ആന്റ് പാര്പിലിന്റയും വിവിധ ഷെഡിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോഡേൺ രീതിയിൽ ഉള്ള ബെഡ്‌റൂം .സീലിങ്ങിന്റെ നടുക്കായി മനോഹരമായ ഷാന്റിലേയർ .ഒരു സൈഡിൽ ഗ്ലാസ് വോൾ അവിടെ വൈറ്റ് ആന്റ് പാർപ്പിലെ സോഫ സെറ്റു അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു .

ഗ്ലാസ് ഡോർ തുറക്കുന്നത് വിശാലമായ ബാൽക്കണിയിലേക്കു അവിടുന്ന് ഉള്ള വ്യൂ വീടിന്റെ ചുറ്റുപാടും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോണിലേക്കു . “മ്യൂസിയമോ ..ഇതു ബെഡ്‌റൂം അല്ലേ🤔🤔 ……” “അയ്യോ ….തമാശ ചിരിക്കണോ ആവൊ🙄🙄 …….” “നീ വേണെങ്കിൽ ചിരിച്ചോടി നിന്റെ കണ്ണേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ 😍😍😘😘……..” “വേണ്ട വേണ്ടാത്ത കൊണ്ട😏😏 .ഇതു ആരുടെ റൂമാ…😁😁 …. ” “ഇപ്പോൾ ഇതു എന്റെ കുറച്ചു നാൾ കഴിയുബോൾ നമ്മുടെ ആവും😍😍 ” “ദേ മനുഷ്യാ …..കിട്ടുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ ഗോൾ അടിക്കാൻ നിക്കരുതേ ..😡😡…..” റൂമിന്റെ ഭംഗിയിൽ മതി മറന്നു നിന്ന നെച്ചുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അദർവ് എത്തിയത് അവൾ അറിഞ്ഞതേ ഇല്ലാ …… “എന്താ ഇഷ്ടയോ ….😍😍…”അവളുടെ കഴുത്തിൽ അവന്റെ ചൂടു നിശ്വാസം തട്ടിയപ്പോൾ ആണ് അവൾ സ്വപ്ന ലോകത്തു നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നത് .

പെട്ടന്നു അവനെ അത്ര അടുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ പേടിച്ചു പുറകോട്ടു ആഞ്ഞു വീഴാനായി പോയ അവളെ ഇടിപ്പിലൂടെ കൈകൾ ചേർത്ത് അവൻ തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു . അവൾ ഒരു നിമിഷം അവന്റെ ചാര കണ്ണികളിൽ മതി മറന്നു നിന്ന് പോയി. . “നെച്ചു …എടാ ….😍😍.” “ഉം ……” “ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയുമോ …….” “ഉം …..ചോദിക്കു ” “ഇയാൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ട്ടം ആണോ …….” 😍😍 പെട്ടന്നു എന്തോ ഓർത്ത പോലെ അവൾ അവനിൽ നിന്നും അകന്നു മാറി .തിറുതിയിൽ പുറത്തേക്കു പോകാനായി തിരിഞ്ഞു . പെട്ടന്നു തന്നെ അവൻ അവളുടെ കൈകളിൽ പിടി മുറുക്കി. തന്നിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചു. “നെച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് പോടാ …😍😍……” “അദർവ് …..താൻ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ആടോ …..ഒരിക്കലും ഞാൻ തനിക്കു ചേരില്ലാ ……” അവളിൽ ഉള്ള അവന്റെ കൈകൾ അയഞ്ഞു .

“നീ എനിക്ക് ചേരുമോ ഇല്ലയൊന്നു നീ തനിയേ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചോ ഹേ …..😠😠……ഈ അദർവ് അഗ്നിവർദ താലി കെട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് നക്ഷ ആദിദേവിനെ ആയിരിക്കും .അവന്റെ ഭാര്യയായി ഈ വീട്ടിൽ അവൾ മാത്രമേ വലതു കാൽ വെച്ച് കറുകയുള്ളു .മനസ്സിൽ ആയോ നിനക്ക് .അതിനു നിന്റെ സമ്മതത്തിനു പോലും ഞാൻ കാത്ത് നിൽക്കില്ല😠😠 ” അവൻ ദേശ്യത്തോടെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ടു അവളുടെ മുഖത്തു ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി നിറഞ്ഞു . “അപ്പോൾ അദർവ് അഗ്നിവർദ് രണ്ടും കല്പിച്ചു ആണ് എല്ലേ ….😉😉..എങ്കിൽ ഈ നക്ഷ തന്നെ വെറുതെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലാട്ടോ 😄😄.എന്റെ കുറുമ്പ് മാത്രമല്ലേ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളു ഇനി എന്റെ സ്നേഹം കുടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് എന്നിട്ടു നമുക്കു തിരുമാനികാം😍😍😍 .കേട്ടോടൊ ….😍😍..കണ്ണേട്ടാ ….😍…” മനസ്സിൽ എന്തൊക്കയോ കരുതി കൂട്ടി ഒരു ചിരിയോടെ അവൾ ആ റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി .

ആഹാരം കഴിക്കാനായി എല്ലാവരും ഡൈനിങ്ങ് റൂമിൽ എത്തി .നക്ഷയും അമ്മുവും കുടി ഒരുമിച്ചു ആണ് ഇരുന്നത് .അദർവും അമ്മയും അവരുടെ മറുവശവും .നടുക്ക് ഉള്ള ചെയറിൽ അച്ഛനും ഇരുന്നു ഡൈനിങ്ങ് ടേബിളിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോളും അദർവ് നക്ഷയെ ഒന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്തില്ലാ ……അവളും മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല നമ്മളുടെ നക്ഷയോട് കളി ……. “എന്താ ഏട്ടത്തി ഏട്ടന്റെ മുഖം വീർത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ” “വല്ല കൊഴുക്കട്ടയും വിഴുങ്ങി കാണും അമ്മുട്ടിയേ …..😉😉.” “ഹാ …🤣🤣.ഹാ ….🤣🤣.ഹാ ….” “എന്താ അമ്മു രണ്ടും കൂടി ഒരു ചിരി അച്ഛനോട് കൂടി പറ അച്ഛനും ചിരിക്കട്ടെ ” “അത് അച്ഛാ ഒരു കൊഴുക്കട്ട വിഴുങ്ങിയ കാര്യം പറഞ്ഞത് ആണ് “അവൾ ഒരു കണ്ണ് കൊണ്ട് അദർവിന്റെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു . “ഹാ ….🤣ഹാ ….🤣.നക്ഷ ആണോ കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കിയേ …….”

“അവൾ കുറേ ഉണ്ടാക്കും കൊഴുക്കട്ട ആവില്ല വല്ല ബോബും ആവും😏😏😏 “പുച്ഛത്തോടെ അദർവ് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു . “ഇയാളെ ഇന്ന് ഞാൻ .😡😡..അമ്മു നിന്റെ ഏട്ടനെ ജീവനോടെ വേണമെങ്കിൽ വേഗം വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ നോക്ക് “അവൾ അമ്മു കേൾക്കാൻ മാത്രമായി പറഞ്ഞു . അവളെ മാത്രം എല്ലാരും നോക്കി ഇരുന്നത് കാരണം അവൾ പറയുന്നത് എല്ലാരും തന്നെ കേട്ടു .പിന്നീട് അവിട ഒരു കൂട്ട ചിരി ആയി ….. “ഹാ …🤣.ഹാ ….🤣.ലച്ചുവേ ……എഡോ ഭാര്യയെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ആള് ” “നമ്മുടെ മോൻ മൂക്കും കുത്തി വീണതിൽ അത്ഭുതം ഒന്നും ഇല്ലാ ….😍😍..അല്ലേ ഏട്ടാ …….” “made for each other എല്ലേ ..😍😍…അമ്മക്കുട്ടി ” അദർവ് ഒളികണ്ണിട്ട് നക്ഷയെ നോക്കിയപ്പോൾ നാണയം ഒക്കെ അഭിനയിച്ചു പൂത്തുലഞ്ഞു നിക്കുന്നു .ഇത് ഒക്കെ എപ്പോൾ എന്ന ഭാവത്തിൽ അവൻ വാ പൊളിച്ചു നിന്ന് പോയി . “വായും തുറന്നു ഇരിക്കാതെ ഫുഡ് കഴിക്കു കണ്ണേട്ടാ ….😌😌.വല്ല ഈച്ചയും കേറും😌😌 ” അവളുടെ അഭിനയവും നാണവും ഒക്കെ കണ്ടു വായിൽ വെക്കാൻ വന്ന അപ്പം പോലും അവന്റെ കൈയിൽ നിന്നും താഴെ വീണു പോയി .

ഇതു എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്ന മൂന്ന് പേര്‍ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു ആഹാരം കഴിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നു . “അല്ല മോളെ നക്ഷ നീ ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രോബ്ലെംസ് ഉണ്ടാക്കും ” “അത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാ സർ വരുന്നതു പോലെ ,ഒരെണ്ണം എങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഉണ്ടാക്കും “പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആണ് അബധം പറ്റിയത് കുട്ടിക്കു മനസ്സിൽ ആയതു “കൊള്ളാവല്ലോടോ താൻ …….” “ഈ …😬😬😬.സോറി സർ ” “ആഹാ …ഇപ്പോളും സർ എന്നാണോ വിളിക്കുന്നത് അമ്മു വിളിക്കുന്നത് പോലെ അച്ഛൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ” “ഓക്കേ അച്ഛാ …..” ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അവർ ഒരുപാടു സംസാരിച്ചു .അവളുടെ ഓരോ സംസാരവും അവരിലേക്ക്‌ അവളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചു . ആഹാരം ഒക്കെ കഴിച്ചു കരിഞ്ഞു നക്ഷ നേരെ അമ്മുവിൻറെ കൂടെ അവളുടെ റൂമിൽ പോയി .ഇടക്ക് അദർവിന്റെ കണ്ടെങ്കിലും അവൾ പുച്ഛം വാരി വിതറി അവനു ഒട്ടും കുറക്കാൻ പോയില്ല . “അമ്മുട്ടി ….എനിക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യുമോ ….”

“എന്താ ഏട്ടത്തി പറഞ്ഞോ …” “എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഡ്രസ്സ് തരുമോ ഇതു ഇട്ടിട്ടു എനിക്ക് നേരെ ശ്വാസം വിടാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ” “അതിനു എന്താ ഏട്ടത്തിക്കു ഇഷ്ടമുള്ളതു ക്യാബോർഡ് തുറന്നു എടുത്തോ…….” “തങ്ക് യൂ അമ്മൂസ്😘😘 “എന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാബോഡ് തുറന്നു ഡ്രെസ്സും എടുത്തു ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്ക് ഓടി . തിരിച്ചു ഇറങ്ങി വരുന്ന നക്ഷയെ കണ്ടു അമ്മു വാ പൊളിച്ചു പോയി .ജീൻസ്‌ ടോപ്പും ഇട്ടു മുടി എല്ലാം കുടി മെസ്സി ബൺ ആക്കി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു .ഇത്രയും നേരം കണ്ട നടൻ ലുക്കിൽ നിന്ന് നേരെ വിപരീതം . എങ്കിലും നമ്മുടെ കൊച്ചു പൊളിയാട്ടോ ……😍😍😍.. “ഏട്ടത്തിയെ …😍…സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്ട്ടോ ..😍…..” “പിന്നല്ല നമ്മളോടാ കളി .അമ്മു എനിക്ക് കുറച്ചു കാൾ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടേ ഇപ്പോൾ വരാമേ ……” അവൾ ബാൽക്കണി യിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്ന് ആർക്കോ കാൾ ചെയ്തു .

സന്തോഷത്തോടെ ചാടി തുള്ളി അകത്തേക്ക് കയറി വന്നു . “അമ്മു ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ കേട്ടോ …..ഒരുപാടു നേരമായി അദർവിനെ വിളിക്കട്ടെ ” “ഇനി എപ്പോളാ ഏട്ടത്തി വരുക ” “നിനക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്റെ വീട്ടിലോട്ടും വരാമല്ലോ അമ്മൂട്ടി ” “മിസ് യൂ ഏട്ടത്തി ” “ഇത്ര പെട്ടന്നോ ……” “അന്നേ ……..” അവൾ അമ്മുവിനെ കെട്ടിപിടിച്ചു ഒരു ഉമ്മയും കൊടുത്തു അദർവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു . “അദർവ് പോകാം ……” “കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു പോയാൽ പോരെ ” “എന്നെ കൊണ്ടുവന്നവർ പിണങ്ങി നടക്കുവല്ലേ .പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ടു എന്ത് ചെയ്യാൻ ആണ് ” “ഉം …….” അവൾ എല്ലാവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി .കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അവൾ എല്ലാവരുടേയും മനസ്സിൽ ഒരു സ്ഥാനും പിടിച്ചിരുന്നു .പോകാൻ ഇറങ്ങിയ അവളുടെ നിറുകയിൽ ഉമ്മ നൽകി കൊണ്ട് ആണ് അമ്മ യാത്ര ആക്കിയത് . “ഇതു എന്താ അദർവ് കാറിൽ ആണോ നമ്മൾ പോകുന്നത് ”

“നിനക്ക് അല്ലേ ഞാൻ താഴെ ഇടുവോ എന്ന പേടി 😒😒” “ഇപ്പോൾ ആ പേടി ഒന്നും ഇല്ലാ …ഞാൻ വന്നപോലെ ബൈക്കിലേ പോകൂ😜😜 ” “നെച്ചു മരിയാതിക്ക് കയറുന്നുണ്ടോ …😡😡…” “ഇല്ലാ …ഇല്ലാ …ബൈക്കിൽ അല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നടന്നു പൊക്കോളാം ആരും എന്നെ കൊണ്ട് ആകേണ്ട ..☹️☹️…” “ഇവളെ കൊണ്ട് വല്യ ശല്യം ആണല്ലോ …..വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഞാൻ പോയി കീ എടുത്തിട്ട് വരാം ” “വേഗം വാ …😁😁.പോയിട്ട് ഒരുപാടു പണി ഉള്ളത് ആണ് ” കർത്താവേ പാവം നമ്മുടെ അദർവിന്‌ അറിയില്ലലോ അവനുള്ള പണിയുടെ കാര്യം ആണ് കുട്ടി പറയുന്നതു എന്ന് .നീ തന്നെ ആ കുഞ്ഞാടിനെ കാത്തോളണേ ………തുടരും….

ഹാർട്ട് ബീറ്റ്…: ഭാഗം 13