ഹാർട്ട് ബീറ്റ്…: ഭാഗം 17

എഴുത്തുകാരി: പ്രാണാ അഗ്നി

രാവിലെ ഫോണിൽ അലാറം അടിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് ആണ് നക്ഷ ഉണർന്നത് . “എന്റെ ദേവിയേ …ഇങ്ങേരുടെ നെഞ്ചത്തു ആണോ ഞാൻ ഇതുവരെ കിടന്നത് . കണ്ണ് തുറന്നു എങ്ങാണം കണ്ടാല്‍ ഇന്നതോടെ എല്ലാം തീര്‍ന്നു. കാണാൻ ഒക്കെ ഒരു മഞ്ജു ഉണ്ട് ….😍.പക്ഷെ ഒരു പൊട്ടൻ ആണോന്നു ഒരു ഡൗട്🤔 ” “പൊട്ടൻ നിന്റെ തന്ത എഴുനേറ്റു പൊടി പുല്ലേ ….😡…..സുഖിച്ചു കയറി കിടന്നിട്ടു ഞാൻ പൊട്ടൻ ആണ് പോലും😡 ” “അയ്യോ …….😁😁.കണ്ണേട്ടാ …….പൊട്ടൻ എന്ന് അല്ല പോട്ടേ……. പോട്ടേ …..എന്നാ പറഞ്ഞത് 😁😁” “എന്ത് പോട്ടേന്നാ…🤔🤔…. ” “അത് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഏട്ടന്റെ കയ്യില്‍ അല്ലേ കിടന്നത് അപ്പോള്‍ കൈയ്യ് വേദനിച്ചു കാണുമല്ലോ….

അത് പോട്ടേ… പോട്ടേ …. എന്നാ പറഞ്ഞത് “അവന്റെ കയ്യ് ഉരിഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇളിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു “ഉം ……..അല്ല തമ്പുരാട്ടി എന്തിനാണാവോ ഇപ്പോൾ അലാറം വെച്ച് എഴുനേറ്റത് …” “ഷോ …അത് മറന്നു …ഒന്ന് നെരുത്തെ പറഞ്ഞൂടാരുന്നോ മനുഷ്യാ ………” “എന്ത് …..🤔…” “പറയാം അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേക്കു …..പോത്തു പോലെ കിടക്കുവാ ….😒😒..” “എന്റെ ദേവാ ……ഇവൾക്ക് രാവിലെ വല്ല ബാധയും കയറിയോ …🤨🤨..” “അതേടോ …….അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്ന ഒരു പ്രേതം കയറി എന്തേ …😡😡…” “ഹാ ..🤣..ഹാ …..🤣..അതിന്റെ ഒരു കുറവും കൂടിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ഇപ്പോൾ എല്ലാം പൂർത്തിയായി ഹാ ….ഹാ …..” “കൂടുതൽ കിളികല്ലേ …….മോൻ എഴുനേറ്റേ….” “ഉം ….വാ ……” “അയ്യോ …….അദർവ്….. ……” “എന്താടി ………..”

“പണ്ടത്തെ പോലെ ഞെട്ടുന്നില്ലേ…. ……..” “എന്റെ നെച്ചൂട്ടിയെ …….നിന്റെ കണ്ണേട്ടന് ഇപ്പോൾ ഇതു ഒക്കെ ശീലം ആയില്ലേ ………ഇനി ആകാശം ഇടിഞ്ഞാലും കുലുങ്ങില്ലാ മോളേ …..😉😉……” “ഈ…….😬😬😬………” “എന്താ വിളിച്ചേ അത് പറ …..” “കണ്ണ് അടക്ക് ” “ങ്ങേ …🙄🙄….” “കണ്ണ് അടക്കാൻ “ഓടി പോയി കണ്ണുകൾ പൊത്തിപിടിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു . “കണ്ണ് അടച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനാടി ഇതിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നത് .ടെന്റിന്റെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പൊത്തിയാൽ പോരേ …….” “അത് ശെരിയാണല്ലോ ……..എന്നാൽ വേഗം പുറത്തു ഇറങ്ങു …..” “ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് …..”അവളുടെ തലക്കിട്ടു ഒരു കോട്ടും കൊടുത്തു അവളുടെ കയ്യും പിടിച്ചു അവൻ ടെന്റിന്റെ പുറത്തു ഇറങ്ങി “വെട്ടം പോലും വീഴാതെ നീ എന്റ കണ്ണും പൊത്തി എവിടെ കൊണ്ടുപോകുവാ എന്റെ നെച്ചൂ .” “രാവിലെ മൂഡ് കളയല്ലേ മനുഷ്യാ …….

ഇനി വാ തുറന്നാൽ ഞാൻ തള്ളി കൊക്കയിൽ ഇടും പറഞ്ഞേക്കാം ” “ഓഹ്…. ശെരി തമ്പുരാട്ടി ……”അവന്റെ കണ്ണ് പൊതി പതിയെ അവനെയും കൊണ്ട് അവൾ നടന്നു ചെറിയ ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചെന്ന് നിന്നു . “നെച്ചു …എടാ …..കണ്ണ് തുറക്കാറായോ ……..” “ഇല്ലാ ….അദർവ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ” “ഉം ……” “1,2,3 …..ഗോ ……”അവൾ അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കൈകൾ എടുത്തു . മലമുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള സൂര്യ രശ്മികൾ .ഒരു തീ ഗോളം പോലെ ഉള്ള സൂര്യൻ .സൂര്യ രശ്മികൾ ചിന്നി ചിതറി വെള്ള ചാട്ടത്തിൽ വന്നു വീരുബോൾ സൂര്യ ചുറ്റും വലയം പോലെ രൂപപ്പെട്ട മഴവില്ലു .അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ അപ്പുപ്പൻ താടി പോലെ പറന്നു നടക്കുന്ന മഞ്ഞ് . പക്ഷികളുടെയും വെള്ള ചാട്ടത്തിന്റയും ശബ്ദം അവിടെ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നില്കുന്നു .എല്ലാം കൂടി പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര മനോഹരനായി നിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം

‘എന്താ ഡോക്ടർ സാറെ കണ്ണും മിഴിച്ചു ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിക്കുന്നത് .എന്താ ഇഷ്ടായില്ലേ ” “നെച്ചൂട്ടി its really amazing എനിക്ക് …😍..എന്താ പറയേണ്ടത് എന്ന് പോലും അറിയില്ല ” “ഉം …..അതാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് നക്ഷ ആദിദേവ് ” “പക്ഷേ എന്തോഒരു കുറവ് ഉണ്ടല്ലോ …😉…..” “എന്ത് കുറവ് …എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ….നല്ല തണുപ്പ് ….😍.മനോഹരമായ കാഴ്ച്ച ……😍.പീസ് …..😇.വേറെ എന്താ വേണ്ടേ …..” “പിന്നെ ……വേണ്ടത് ……ഇങ്ങനെ കെട്ടിപിടിച്ചു നിക്കാൻ ഒരുപാടു സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ😍😍 “അവളുടെ പുറകിൽ കുടി ചെന്ന് വയറിലൂടെ കെട്ടിപിടിച്ചു തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു തോളിൽ തലയും വെച്ച് അവൻ നിന്നു . അവന്റെ ശ്വാസം അവളുടെ കഴുത്തിലും ചെവിയിലും തട്ടിയപ്പോൾ ഇതു വരെ തോന്നാത്ത ഒരു സന്തോഷം അവളിൽ വന്നു മൂടി .

അവനിൽ നിന്നും വീട്ടു നീക്കുവാൻ പോലും ആഗ്രഹിക്കാതെ അവളും അവനിൽ ഇഴുകി ചേർന്ന് നിന്നു . രണ്ടു പേരുടേയും മനസ്സിൽ വിരിഞ്ഞ സന്തോഷവും പ്രേമവും അവരുടെ കണ്ണുകളിലും മുഖത്തും നിറഞ്ഞു നിന്നു …… “നെച്ചു എടാ ……”അവളെ തന്റെ നേരെ തിരിച്ചു നിർത്തി അവളുടെ മുഖം തന്റെ കൈകുമ്പിളിൽ കോരിയെടുത്തു . “thank you so much for this beautiful morning .❤️ ഇനിയുള്ള ഓരോ പുലരിയിലും കണ്ണ് തുറക്കുബോൾ സ്നേഹത്തോടെ നോക്കുന്ന ഈ കണ്ണുകൾ എന്നും എന്റെ മുൻപിൽ ഉണ്ടാവണം .❤️ I love you Naksha Adidev ❤️”അവളുടെ നിറുകയിൽ തന്റെ ചുണ്ടുകൾ ചേർത്ത് കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു . “don’t blush naksha ..😍😍….ഇങ്ങനെ ചുവന്നു തുടുത്താൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഏറുമാടം ഒക്കെ കെട്ടി താമസം തുടങ്ങും കേട്ടോ ….

പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് മക്കൾ ഒക്കെ ആയിട്ടേ വീട്ടിലോട്ടു തിരിച്ചു പോകൂ …….എന്താ വേണോ അങ്ങനെ ……..” “അയ്യടാ ………ഇങ്ങു വാ …എന്റെ ഡോക്ടർ സാറേ …..തന്റെ കാല് ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കും ………”എന്ന പറഞ്ഞു അവൾ ഒരു ഓട്ടം ആയിരുന്നു ….. “കുറുമ്പി ……..നിന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളമടി ……കാന്താരി ………” അവൾ പോയതും നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു . “എപ്പോൾ ആണെങ്കിലും താൻ തന്നെ എടുക്കണമെടോ ഡോക്ടറേ ………”ഓടുന്നതിന്റ് ഇടയിൽ അവളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു . “ഹാ ….😂ഹാ ……😂” “അവിടെ അട്ടഹസിച്ചോണ്ടു നിൽക്കാതെ ഇതു എല്ലാം വന്നു കെട്ടി പൂട്ടി വെക്കു ഡോക്ടറേ പോകണ്ടേ നമുക്ക് ……” പതിയെ അവൻ കുന്നുകൾ ഇറങ്ങി അവരുടെ ടെന്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു ഓരോന്നും ഒതുക്കി ബാഗിൽ പാക്ക് ചെയുവാൻ തുടങ്ങി .

ഇതേ സമയ നക്ഷ തന്റെ പോക്കറ്റിൽ കിടന്ന ബോക്സ് എടുത്തു അതിലെ റിങ്ങിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുക ആയിരുന്നു . “സംഭവം കൊള്ളാം …..കാണാൻ ഒക്കെ ഒരു ഗും ഉണ്ട് . ആദരവ് സൂപ്പർ സെക്ഷൻ ആണുട്ടോ ..😍..” “എന്താ …നെച്ചൂട്ടി ഇഷ്ടയോ ….😍…” “ഉം …ഇഷ്ട്ടായി ……പത്തു ആയിരം രൂപ ആയി കാണും എല്ലേ …🤔..എനിക്ക് ഇത്രയും കൂടിയത് ഒന്ന് വേണ്ടാരുന്നു 🤗🤗.” “ഈശ്വരാ ….😲😲….എന്നെ അങ്ങ് കൊന്നു തരുവോ ….😩😩…എടി മഹാപാപി tiffany & co ടെ coustom made ring ആണ് ഏകദേശം ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് വരും .നീ ഒരു റെയർ പീസ് ആണ് സൊ നിനക്കു വേണ്ടി റെയർ റിങ് .അതിനെ ആണോടി നീ റോൾഡ് ഗോൾഡ് ആക്കിയത് …..എന്റെ കണ്ണാ ……റെയർ ആണെന്ന് അറിയാം എന്നാലും ഇത്രയും ഞാൻ പ്രദീക്ഷിച്ചില്ല 🤒🤒” “ദേവിയേ ……😲…..പിടിച്ചേ……. പിടിച്ചേ ……… എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ടാ ഇതു ” “അത് എന്താ ….🤔🤔…” “ദിവസവും കമ്മൽ കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ടാ വീട്ടില്‍ പോകുന്നേ.

അമ്മ മടുത്തു ലാസ്റ് ഇട്ടു തനതാണ് ഇതു .ഇതും കൂടി കളഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കയറി പോയേക്കരുത് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ എന്നോടോ ബാലാ …..ഇത്രയും വല്യ ചതി😪😪 ” “ഹാ …….ഹാ …….” “എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നത് വേഗം പിടിച്ചേ ……ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വല്ല ഹാർട്ട് അട്റ്റാക്കും വരും.🤕🤕 എന്നിട്ടേ …..പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു റിങ് ഒരു പത്തു നൂറു രൂപയുടെ വാങ്ങി തന്നാൽ മതി 😁😁” “നെച്ചൂട്ടി …….ഈ റിങ് വിലമതിക്കാൻ ആവാത്തത് ആണ്❤️ .അത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അല്ലാ അത് നിന്റെ കയ്യിൽ അണിയുബോൾ അതുവരെ ഇതു വെറും സാധാരണ റിങ് ആണ് ❤️.നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ എനിക്ക് തരുന്ന വിലയാണ് ഈ റിങ്ങിനു ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് .ഇത് കൊണ്ട് കളയുന്നതും അണിയുന്നതും നിന്റെ കയ്യിൽ ആണ് നെച്ചൂ ❤️” “അദർവ് എന്നാലും …😟…..” “ഒരു എന്നാലും ഇല്ലാ നെച്ചൂട്ടിയേ ……😍…വേഗം വാ …..😍.

നമുക്ക് പോകേണ്ടേ …..😍….” “ഉം ……..എങ്കിലും അദർവ് ……എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അറിയാണ്ട് ഈ റിങ് മിസ് ആയി പോയാലോ ……….” “അതിന്റെ അർഥം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദർവൻ അഗ്നിവർദിന് സ്ഥാനം ഇല്ല എന്ന് ആണ് .സൊ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല ……” അവനെ ഒന്നും നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോക്കറ്റിൽ തിരിച്ചു റിങ്ങും ഇട്ടു അവൾ നടന്നു പോയി .അവളുടെ ചവിട്ടി തുള്ളി ഉള്ള പോക്ക് കണ്ടു ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവനും പുറകെ നടന്നു . “ഓയ് …..❤️..നായികാ ….❤️… ഈ ദേഷ്യവും എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടായിട്ടോ …❤️…..” “ഹം അങ്ങേരുടെ ഒരു ഒലിപ്പീരു .റിങ് പോയാൽ എന്നെ ഇട്ടേച്ചു പോകും പോലും .ഇതിലും കൂടിയ ഒരു റിങ് വാങ്ങിച്ചു തന്റെ കയ്യിൽ തരുമാടോ ഞാൻ എന്നിട്ടു സൂക്ഷിക്കാൻ പറയും .അപ്പോൾ കാണാമല്ലോ നിന്ന് ബ ബ ബ അടിക്കുന്നത് .

ദുഷ്ടൻ ഡോക്ടർ …..😠😠…. ” “എന്താടി …പിറു പിറുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഉറക്കെ പറയ് ഞാനും കൂടി അറിയട്ടേ😉😉 ” “തന്നെ എങ്ങനെ കൊല്ലാം എന്ന് പ്ലാൻ ചെയുക ആയിരുന്നു …..😡😡…” “ഹാ……..ഹാ ………” “ഇയാളെ ഇന്ന് ഞാൻ …😠😠….”അവിടുന്ന് ഒരു വടി എടുത്തു കയ്യിൽ പിടിച്ചു “തനിക്കു ഇനി ചിരികനോടോ ……😡😡…”എന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ കൈയിൽ അടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി . “എടി …എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നൂ ….😩😩….” “ഇനി ചിരികുവോഡോ ….😡….” “ഇങ്ങനെ തല്ലാതെടി പിശാശേ ……😩😩…”എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഓടി. അവന്റെ പുറകെ വടിയും ആയി അവളും . “എഡോ കള്ള ഡോക്ടറെ നിക്കഡോ അവിടെ …….” “കള്ളൻ നിന്റെ അപ്പൻ ആദിദേവ് …….” “എഡോ …എഡോ …..എന്റെ അച്ഛനെ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ….” “എടി എല്ലാ കെട്ടിയോൻ മാർക്കും പെണ്മക്കളെ കെട്ടിച്ചു തരുബോൾ അവരുടെ അപ്പൻമാരെ വിളിക്കാനും തീറു എഴുതി തരുന്നതാടി …അത് എന്റെ നെച്ചൂട്ടിക് അറിയില്ലേ ……”

“അതിനു താൻ എന്നെ കെട്ടി ഇല്ലല്ലോ ……’ “practise make man perfect എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്റെ കുട്ടി ഡോക്ടറേ… ഞാൻ ഇപ്പോളേ വിളിച്ചു ശീലിക്കുവാ …..😍😍…” “എന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങാണം വന്നു പെട്ടാൽ തന്നെ ഇന്നു ഞാൻ അടിച്ചു പഞ്ചർ ആകുമാടോ ……നിക്കാൻ അവിടെ …….” “ആ പഞ്ചറും നീ തന്നെ ഒട്ടിക്കേണ്ടി വരും എന്റെ നെച്ചൂട്ടിയേ ….😍….” രണ്ടു പേരും ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞു വഴക്കു ഉണ്ടാക്കി റോഡിൽ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നിടത്തു എത്തി “നെച്ചൂട്ടി …സത്യം ആയിട്ടു ഇനി എനിക്ക് ഓടാൻ വയ്യ …….” “എങ്കിൽ പെട്ടന്നു സോറി പറഞ്ഞോ ….😏😏….” “അയ്യോ ….സോറി …….സോറി ….സോറി ……മതിയോ ……..” “ഉം …ഈ പ്രവിശ്യത്തേക്ക് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ” “നന്ദി ഉണ്ട് തമ്പുരാട്ടി നന്ദി ഉണ്ട് ..🙏🏻🙏🏻…” “ഉം …..ഞാൻ ഓടിക്കണോ വണ്ടി ” “അയ്യോ …വേണ്ട …..🙏🏻🙏🏻.നിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ലാ…

നീ വല്ല കൊക്കയിലും തള്ളി ഇടും വെറുതെ എന്തിനാ ലൈഫ് വെച്ച് കളിക്കുന്നത് .” “ഹാ ……ഹാ ……..ഹാ ……..” “എന്ത് രസമാ നെച്ചു നിന്റെ ചിരി കാണാൻ always smile like this 😍😘😘”എന്ന് പറഞ്ഞു അവളുടെ കവിളിൽ അവൻ അമർത്തി ചുംബിച്ചു . എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടന്നത് എന്ന് മനസ്സിൽ ആവാതെ അവൾ അവിടെ തറഞ്ഞു നിന്ന് പോയി …… “എഡോ …….വന്നു കയറു ..😀.”അവൻ വണ്ടിയും ആയി വന്നു മുൻപിൽ നിന്നപ്പോൾ ആണ് നെച്ചു അറിയുന്നത് പോലും . “ചെറുക്കൻ പീഡനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നെച്ചു ബി കെയർഫുൾ “എന്ന് അവളോട് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൾ പുറകിൽ കയറി . ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാടു നല്ല നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച മനോഹരമായ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവർ മടങ്ങി .അത് ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ❤️❤️….തുടരും….

ഹാർട്ട് ബീറ്റ്…: ഭാഗം 16