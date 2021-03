❤️കലിപ്പന്റെ വായാടി❤️ : ഭാഗം 14

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: ശിവ നന്ദ

ശിവയെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വരവിന്റെ ഏകദേശധാരണ എനിക്ക് കിട്ടി.അപ്പോഴും അസ്സമയത്ത് മരുമകനെ കണ്ടതിന്റെ പകപ്പിൽ നിൽക്കുവാണ് അച്ഛനും അമ്മയും. “എന്താ മോനെ ഈ സമയത്ത്?? മോൻ ബോംബയിൽ നിന്നും വരുന്ന വഴിയാണോ?” “ഞാൻ ഗൗരിയെ കൊണ്ട് പോകാൻ വന്നതാ” ഈ മനുഷ്യൻ എല്ലാം കുളമാക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഏട്ടന്റെ ചോദ്യമെത്തി.. “ഗൗരിയേ കൊണ്ട് പോകാനോ???” എന്തായാലും ഏട്ടന്റെ ചോദ്യത്തിന് കാര്യങ്ങൾ കുഴപ്പിക്കുന്ന മറുപടിയെ ആ തിരുനാവിൽ നിന്ന് വരൂളുന്നു അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ശിവയെ പറയാൻ അനുവദിക്കാതെ ഞാൻ തന്നെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി.

“എന്ത് പണിയാ ശിവേട്ടൻ ഈ കാണിച്ചത്?? കുറച്ച് മുൻപ് വിളിച്ചപ്പോൾ എങ്കിലും പറയണ്ടേ വരുന്ന കാര്യം.. അച്ഛന് വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നത്.ശിവേട്ടൻ വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോയേനെ” എന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അന്താളിച്ച് നിൽക്കുന്ന ശിവയുടെ തലക്കിട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കാനാ തോന്നിയത്.എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആള് സ്വബോധത്തിലേക്ക് വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. “ഞാൻ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെന്ന് കരുതി… അല്ല ചോദിക്കാൻ മറന്നു.. അച്ഛന് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ട്??” “എനിക്ക് കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ല മോനേ..ഗൗരി..നീ മോന് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്ക്” ഈ പാതിരാത്രിക്ക് ഉറക്കം കളഞ്ഞതും പോരാ ഇനി ആഹാരവും കൊടുക്കണോ..

മനസില്ലാമനസോടെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോകാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ ശിവ തന്നെ തടഞ്ഞു. “ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് കഴിച്ചായിരുന്നു. ഗൗരി വേഗം റെഡി ആക്.. പോകാം” “പോകാനോ….ഈ സമയത്തോ?? നല്ല കാര്യമായി..” “അത് അച്ഛമ്മ അവിടെ ഒറ്റക്കെ ഉള്ളു” “മുത്തശ്ശി ഇത്രയും ദിവസവും അവിടെ ഒറ്റക്ക് തന്നെയായിരുന്നു.ഇനി ഈ രാത്രിയിൽ ചെന്ന് ആ പാവത്തിന്റെ ഉറക്കം കൂടി കളയണ്ട” ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ എല്ലാ ദേഷ്യവും ഏട്ടന്റെ ആ വാക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും പറഞ്ഞ് ശിവയേയും എന്നെയേയും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഏട്ടൻ റൂമിലേക്ക് പോയി. “നിങ്ങൾ പോയി കിടക്ക് മക്കളെ” അതും പറഞ്ഞ് അച്ഛനും അമ്മയും പോയി.വീണ്ടും ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും മാത്രമായി.

കുറച്ച് നേരം നിന്നിട്ടും ശിവ ഒന്നും സംസാരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ റൂമിലേക്ക് കയറി.നിവൃത്തികേട്‌ കൊണ്ടോ എന്തോ ശിവയും കൂടെ വന്നു.ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും നിലത്ത് പായ വിരിച്ചിരുന്നു.ശിവയ്ക്കാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പരുങ്ങൽ. “ലൈറ്റ് ഓഫ്‌ ചെയ്തിട്ട് കിടന്നോ” അത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ പായയിലേക്ക് ഇരുന്നു. “നീ എന്താ അവിടെ കിടക്കുന്ന?? ” “ഇവിടെ താൻ അല്ലേ അതിഥി.ബെഡിൽ കിടന്നോ” “മ്മ്… ” പിന്നെയും മൗനം…പക്ഷെ ശിവയ്ക്ക് എന്നോട് എന്തോ പറയാൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. “അല്ല ചോദിക്കാൻ മറന്നു..താൻ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്?” “നിന്റെ അച്ഛന് വയ്യെന്ന് അറിഞ്ഞ്” അങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞ് രക്ഷപെടാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട.തന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും.

“എന്നിട്ട് കയ്യും വീശി ആണോ വരുന്നത്?” “അത്…. ആഹ്..കാറിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് കിടപ്പുണ്ട്..അത് മതിയോ??” “എടോ തന്നെ ആരാടോ കമ്പനി മുതലാളി ആക്കിയത്..വയ്യാത്ത അച്ഛനെ കാണാൻ പാതിരാത്രിക്ക് കയറി വന്നതും പോരാ ചോക്ലേറ്റ്സ് കൊടുക്കാമെന്ന്.. തനിക് തലക്ക് വല്ല അസുഖവും ഉണ്ടോ??” സഹികെട്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞത്. “എടി…അന്നത്തെ ദേഷ്യത്തിന് ഞാൻ നിന്നെ അടിച്ചു..എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു..അതിന്റെ പേരിൽ നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരാൻ കണ്ട് പിടിച്ച ഒരു കള്ളക്കഥയാണ് നിന്റെ അച്ഛന്റെ നെഞ്ചുവേദന എന്ന് കരുതിയ ഈ രാത്രിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത്.

അല്ലാതെ പൊട്ടൻ ആയിട്ട് അല്ല” ഒറ്റശ്വാസത്തിൽ അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശിവ ബെഡിൽ പോയി തലയും താഴ്ത്തി ഇരുന്നു.വരവിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു.അത് ആ നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ടപ്പോൾ എന്താ ഒരു സുഖം. “അല്ല എന്നെ അന്ന് അടിച്ചിട്ട് കുറേ ഡയലോഗ് അടിച്ചായിരുന്നല്ലോ.. പിന്നെന്തിനാ തിരക്കി വന്നത്??” “ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോഴത്തെ ദേഷ്യത്തിന് പറഞ്ഞതാണെന്ന്.നീ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോയാൽ അതെന്റെ അച്ഛമ്മക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല.അതോടെ അച്ഛമ്മക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം ആകും. അത് എനിക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല” ഓ.. അപ്പോൾ അച്ഛമ്മക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കൊച്ചുമോന്റെ വരവ്.ഇങ്ങേരുടെ ഉള്ള് ഒന്ന് തുറന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ…..

“ഗൗരി..അന്ന് അങ്ങനെ ഒക്കെ സംഭവിച്ചതിന് സോറി..എനിക്ക് അറിയാം നീ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്.ബട്ട്‌ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് നിന്നെ അക്‌സെപ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.I need some time.വാശിയും ദേഷ്യവും എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത്.പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിന്നോട് ദേഷ്യം ഒന്നും ഇല്ല.I’ll try to be a good friend for u.” “എനിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയണം… ” “ഗൗരി പ്ലീസ്..നീ എന്താ ചോദിക്കാൻ വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം.തത്കാലം നിന്നോട് എനിക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല.നീ അത് അറിയാനും ശ്രമിക്കരുത്.എന്നെ എന്റെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്ക്.

ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുവാ…എന്റെ ആ ലോകത്തേക്ക് വരാൻ ആരെയും ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല” തത്കാലം ശിവ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ നടക്കട്ടെ.ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും വെറുപ്പിൽ നിന്ന് സൗഹൃദം വരെ എത്തിയില്ലേ..സമയം ആകുമ്പോൾ എല്ലാം ശിവ തന്നെ പറയും. എങ്കിലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞു നോവ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്..ശിഖ ആരെന്നും എന്തെന്നും അറിയുന്നത് വരെ ആ നോവ് അതുപോലെ ഉണ്ടാകും. ******* രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോൾ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ…പോകാം പോകാം എന്ന ശിവയുടെ പല്ലവി.ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരവും കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതിയെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല.കുറേ നേരം അച്ഛനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു.

ശിവ വന്നത് അറിഞ്ഞ് ഓടിപാഞ്ഞെത്തിയ കുട്ടിക്കൂട്ടവും ആയിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുന്നതും കണ്ടു.പക്ഷെ ഏട്ടനോട്‌ മാത്രം ശിവ ഇപ്പോഴും അകന്നു തന്നെയാണ്.ഏട്ടനും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചും പെരുമാറുന്നത്. “ഗിരി…..” അച്ഛന്റെ നീട്ടിയുള്ള വിളി കേട്ടാണ് ഏട്ടൻ ഉമ്മറത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. “നീ പോയി മീനും ഇറച്ചിയും വാങ്ങിയിട്ട് വാ..” “മ്മ്…” “ശിവമോനോട് ചോദിച്ചിട്ട് പോ..ഏത്‌ ഇറച്ചിയാ ആ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ” മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ പല്ലുംകടിച്ച് ഏട്ടൻ കയറി വന്നത് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ആണ്. “നിന്റെ കെട്ട്യോന് ഞാൻ വല്ല പട്ടിയിറച്ചിയും വാങ്ങി കൊടുക്കും..പറഞ്ഞേക്കാം” “ശ്ശെടാ…അച്ഛൻ ഏട്ടനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് എന്റെ കെട്ട്യോൻ എന്ത് പിഴച്ചു”

“അങ്ങേര് ഈ നിമിഷം വരെ എന്നെ മോനേന്ന് ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ…തന്തപ്പടിയോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഒരു ആപത്ത് വന്നാൽ നോക്കാനും എടുക്കാനും മോൻ മാത്രമേ ഉള്ളു..അല്ലാതെ മരുമോൻ വരില്ലെന്ന്” ചാടി തുള്ളിയുള്ള ഏട്ടന്റെ പോക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ചിരി വന്നെങ്കിലും അച്ഛന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം ഏട്ടനെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം.ശെരിയാണ്..ഇന്നേ വരെ മോനേ എന്ന് ഏട്ടനെ വിളിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല.എന്നാൽ ശിവയെ ഇതുവരെ അച്ഛൻ പേര് വിളിച്ചിട്ടില്ല.പണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു.എന്നെക്കാൾ മാർക്ക്‌ ഏട്ടൻ വാങ്ങിയാലും കുറഞ്ഞ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തലും അടിയും ആയിരുന്നു..എന്നാൽ എനിക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം സ്പെഷ്യൽ പൊറോട്ടയും ചിക്കെനും.അന്നൊക്കെ ഏട്ടന്റെ മുന്നിൽ അതും പറഞ്ഞ് ആളാകുമായിരുന്നു.

ഒരിക്കൽ പോലും അതിന്റെ പേരിൽ ഏട്ടൻ എന്നോട് വഴക്കിട്ടിട്ടില്ല.വളർന്നപ്പോൾ ആണ് ഈ വേർതിരിവിന്റെ ആഴം എനിക്ക് മനസിലായത്.അപ്പോഴേക്കും ഏട്ടൻ അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകന്നു.ഏട്ടന്റെ ലോകം എന്നിലേക്ക് ചുരുങ്ങി….അന്ന് പരാതി പറയാത്ത ഏട്ടൻ ഇന്ന് അച്ഛന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ പരാതി പറയുന്നത്തിൽ കാര്യം ഉണ്ട്.അന്ന് അച്ഛൻ മകനെ മാറ്റിനിർത്തി സ്നേഹിച്ചത് മകളെ ആണ്..ഇന്ന് മരുമകനെയും…രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ട്…….. ******* തിരികെ വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ മുത്തശ്ശി ഞങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. “അച്ഛന് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ??” “ഇല്ല മുത്തശ്ശി..മുത്തശ്ശി മരുന്നൊക്കെ സമയത്തിന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ??” “ഉണ്ടടി കുറുമ്പി..”

“അച്ഛമ്മേ…ഞാൻ ഒരാൾ ഇവിടെ നില്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ” “നീ എന്നോട് മിണ്ടണ്ട…എന്റെ മോളേ നീ വേദനിപ്പിച്ചു” “ആ മോളെയും കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ വന്നത്.ഇനിയും അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഈ മോൾക് ഞാൻ വാക്കും കൊടുത്തു” സംശയത്തോടെ മുത്തശ്ശി എന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ അതേ എന്ന് ഞാൻ തലയാട്ടി.അപ്പോൾ ആ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിനു ആയിരം പൂര്ണചന്ദ്രന്മാരുടെ ശോഭ ഉണ്ടായിരുന്നു… ദിവസങ്ങൾ അതിവേഗം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു.പഴയത് പോലെ ശിവ എന്നോട് വഴക്കിന് വരാറില്ല.ശെരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബോറടിക്കാൻ തുടങ്ങി.എങ്കിലും ശിവയെ ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്താൻ പോയില്ല.എടുത്തുചാടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഒരുപക്ഷെ ആ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഈ ജന്മത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതായി പോകും.

എന്തായാലും ഇവിടം വരെ എത്തി.ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാം.അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും തള്ളി നീക്കികൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ആ വാർത്ത എന്റെ ചെവിയിൽ എത്തുന്നത്…എക്സാം റിസൾട്ട്‌ നാളെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും!!!! എക്സാം എഴുതിയത് പോലും എനിക്ക് ശെരിക്ക് ഓർമയില്ല..ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നല്ലോ പരീക്ഷ ഒക്കെ വന്നത്.മുത്തശ്ശിയും ശിവയും ഒക്കെ എന്റെ മാർക്ക്‌ അറിയും.എങ്ങാനും സപ്പ്ളി അടിച്ചാൽ നാണക്കേട് ആകുമല്ലോ…… രാത്രി ശിവ വന്നപ്പോൾ റിസൾട്ട്‌ വരുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു.പ്രത്യേകിച്ച് മറുപടി ഒന്നും തന്നില്ല.എങ്കിലും റിസൾട്ട്‌ വിളിച്ച് അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വല്ലാത്ത ടെന്ഷനോടെ ആണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത്.അപ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന കാഴ്ച ശിവ റെഡി ആകുന്നത..സമയം നോക്കിയപ്പോൾ 5 മണി ആകുന്നതേ ഉള്ളു..

ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും രാവിലെ എങ്ങോട്ടാ???? “ഓഫീസിലേക്ക് ആണോ ഇപ്പോഴേ പോകുന്നത്?” “അല്ല..ഇന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകണം.ഞാൻ വരാൻ ലേറ്റ് ആകും.വിളിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യരുത്.തിരക്കിൽ ആയിരിക്കും” “എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? ” “അത് നീ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല” അത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞ് ശിവ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി.പിറകെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ആള് വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോയിരുന്നു.ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇത്രയും തിരക്ക് പിടിച്ച് എങ്ങോട്ടാകും പോയത്?? മുത്തശ്ശിയോട് ചോദിക്കാം.. “ഇന്ന് ജൂൺ 15 അല്ലേ…കുട്ടന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ പിറന്നാളാ..ഇന്ന് മുഴുവനും അവനും സച്ചിയും അവിടെ ആകും” “അല്ല ഈ ഡേറ്റ് മുത്തശ്ശിക്ക് നല്ല ഓര്മയാണല്ലോ..”

“അത് പിന്നെ 3,4 വർഷം ആയിട്ടുള്ള ശീലമല്ലേ..ഇന്നവൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു നേരമാകും.spare key അവന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എപ്പോഴാ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിയാറില്ല.” എനിക്ക് എന്തോ ആ പറഞ്ഞതൊന്നും ഉൾകൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല.ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ മാത്രം ബര്ത്ഡേയ്ക്ക് ഇത്രയും പ്രത്യേകതയോ…എന്തായാലും ശിവ വരട്ടെ… ഉച്ച ആയപ്പോഴേക്കും എന്റെ റിസൾട്ട്‌ വന്നു.വിചാരിച്ചത് പോലെ പൊട്ടിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല 76% മാർക്കും ഉണ്ട്.ഞെട്ടി പണ്ടാരമടങ്ങി പോയി ഞാൻ.അപ്പോഴേക്കും പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ ആയി മുത്തശ്ശി അടുക്കളയിൽ കയറി.വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് അറിയിച്ചപ്പോൾ അവിടെയും സന്തോഷം.

കല്യാണത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആയത് കൊണ്ട് റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു.ഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് ശിവയെ വിളിച് പറഞ്ഞാലൊന്ന് ഓർത്തത്.ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ…..പക്ഷെ swtiched off ആയിരുന്നു.ഓഫീസിൽ തന്നെ എത്ര തിരക്കിൽ ആണെങ്കിലും ശിവ ഫോൺ ഓഫ്‌ ചെയ്ത് വെക്കില്ല..പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താ???? സച്ചിയേട്ടനെ വിളിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അതും ഓഫ്‌ ആണ്…ആകപ്പാടെ ചിന്തക്കുഴപ്പത്തിൽ ആയി ഞാൻ. രാത്രി 11:30ആയിട്ടും ശിവ വന്നിട്ടില്ല.പോയി കിടക്കാൻ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞെങ്കിലും ശിവയെ കാത്ത് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു..എപ്പോഴോ ഉറങ്ങിയ ഞാൻ കാറിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടാണ് ഉണരുന്നത്.സമയം അപ്പോൾ 2മണി ആകാറായി.

ഡോർ തുറന്ന് നോക്കിയ ഞാൻ ഞെട്ടി പോയി.നേരെ നിൽക്കാൻ പോലും കെല്പില്ലാതെ പടി കയറാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ശിവ…നന്നായിട്ട് മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ കോലം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം.വേച്ച്‌ വീഴാൻ പോയപ്പോൾ ഓടി ചെന്ന് ഞാൻ താങ്ങിപിടിച്ചു.അപ്പോഴാണ് ശിവ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. “വിട്…ഞാൻ നടന്നോളാം..” വാക്കുകൾ നന്നായി കുഴയുന്നുണ്ട്.എങ്കിലും എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ആള് അകത്തേക്ക് കയറി.സ്റ്റെപ് കയറ്റാൻ ഞാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു.ഒരുവിധം റൂമിൽ കൊണ്ട് ചെന്നതും ആള് ബെഡിലേക്ക് ഒരു വീഴ്ച ആയിരുന്നു.എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നു.അവ്യക്തമായി ശിവ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്.ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ വന്നു എനിക്ക്.

ബെഡിൽ നേരെ കിടത്താൻ ചെന്നപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു.ഒന്ന് പേടിച്ച് പോയെങ്കിലും ഞാൻ ആ പിടി അയക്കാൻ ശ്രമിച്ചു..കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ പിടി മുറുകിയതല്ലാതെ ശിവ എന്നെ വിട്ടില്ല. “എന്നെ വിട്ട് പോകല്ലേ….ഒറ്റക്കാക്കല്ലേ…എന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കണേ” ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടിരുന്നു.ഒന്നും മനസിലായില്ലെങ്കിലും എന്റെ സാമിപ്യം ശിവ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നി.ഞാനും ആ ബെഡിൽ കയറി ചാരി ഇരുന്നു.പെട്ടെന്നാണ് ശിവ എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് പറ്റിച്ചേർന്ന് കിടന്നത്…ഒരു കുഞ്ഞ് അവന്റെ അമ്മയിൽ അഭയം കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്.മാറ്റി കിടത്താൻ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല.പതിയെ ആ മുടിയിൽ തലോടി കൊണ്ടിരുന്നു.

എന്തൊക്കെയോ ശിവയുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്നുണ്ട്.അപ്പോഴാണ് എന്റെ നെഞ്ച് നനയുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്…ശിവ കരയുവാണ്!!! “ശിവേട്ട….” പ്രതികരണം ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ശിവയെ ശക്തമായി പിടിച്ച് മാറ്റി.എഴുനേറ്റിരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കരയുവായിരുന്നു ശിവ. “ശിവേട്ട…എന്താ…എന്താ പറ്റിയത്…എന്തിനാ കരയുന്നത്???” ഒരു ഏങ്ങലോടെ ശിവ എന്റെ മാറിലേക്ക് വീണു.. “കൊന്ന് കളഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവരും കൂടി എന്റെ പ്രാണനെ…കൊന്നില്ലേ….എന്റെ കണ്മുന്നിൽ ഇട്ട്….എനിക്ക്…ഒന്നും…” അപ്പോഴേക്കും ശിവ മയങ്ങിയിരുന്നു.എങ്കിലും ഈ വാക്കുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു…. “എല്ലാവരും കൂടി കൊന്നില്ലേ…..എന്റെ കണ്മുന്നിൽ ഇട്ട്….!!!!!!!!!!… (തുടരും)

❤️കലിപ്പന്റെ വായാടി❤️ : ഭാഗം 13