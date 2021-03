ഹൃദയതാളം: ഭാഗം 6

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: അനു സത്യൻ

“അക്സ.. come to my cabin..” രാവിലെ ഓഫീസിൽ വന്നു വർക് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആണ് ജോ അക്സയെ വിളിച്ചത്. അവള് ഉടൻ തന്നെ അവന്റെ കാബിനിൽ ചെന്നു. “ഇരിക്കൂ അക്‌സാ..” അവളുടെ നേരെ ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകിക്കൊണ്ട് അവന് പറഞ്ഞു. “ഞാൻ വിളിച്ചത്, ഇന്ന് വൈകിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൽഫാ കൺസ്ട്രക്ഷൻസൂമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്കത്തേക്ക് റീ- അറേഞ്ച് ചെയ്യണം.. ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്നാൽക്കൂടി താൻ അതൊന്നു കോർഡിനെറ്റ് ചെയ്യണം..” “ഓകെ സർ..” “പിന്നെ ഒന്നൂടി.. നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ വെച്ചുള്ള മീറ്റിംഗ് നു പോകാൻ പറ്റിയ രണ്ടു പേരെ കണ്ടെത്തണം..” “ബട്ട് സർ.. വേറെ ആര് പോയാലും സർ പോകുന്നപോലേ ആവില്ലല്ലോ..”

“അതൊക്കെ ഓകെ ആയിക്കൊളും അക്‌സ.. വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് പോകാമല്ലോ.. താൻ ആകുമ്പോൾ എക്സ്‌പീരിയൻസ്ഡ് ആണല്ലോ.. കൂടെ അജിത് കൂടി ആവട്ടെ.. എന്താ തന്റെ അഭിപ്രായം?” “ഞാൻ ഓകെ ആണ് സർ.. അജിത്തിനോടു കൂടി സംസാരിച്ചിട്ടു ഞാൻ പറയാം സർ..” ” ഓകെ അക്സ.. യു ക്യാൻ ലീവ് നൗ..” “താങ്ക്യൂ സർ..” എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങിയ അക്സ അവന്റെ ഇരുപ്പ് കണ്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചു. “ജോയിച്ചായാ.. എന്താ ഇച്ചായാ..? എന്ത് പറ്റി..?” “ഞാൻ ജാനിക്ക് ഒരു നല്ല സഹോദരൻ അല്ല അല്ലേ അക്സ..? ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച് വീണ്ടും അവളെ അകറ്റുകയാണ് ഞാൻ.. എനിക്ക് മനസ്സ് തുറന്നു അവളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല..” നെറ്റിയിൽ ഉഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് പറയുന്ന അവനെ അവള് പകപ്പൊടെ നോക്കി. “എന്ത് കൊണ്ട് പറ്റില്ല ജോയിച്ചായ..? അവള് ഇച്ചയന്റെ അനിയത്തി തന്നെ അല്ലേ..?

ജോസ് സാറിന്റെ മകൾ ആയ ജീനയേ ഇച്ചായന് വളരെ ഇഷ്ടം അല്ലേ.? അവൾക്ക് വേദനിച്ചാൽ ഇച്ചായനു സങ്കടം ആവില്ലേ..?” “ശരിയാണ്.. ജാൻസിയെയും ജീനയെയും ജാനിയെയും എന്നിൽ നിന്നും അകറ്റി ആണ് വല്യ പപ്പ വളർത്തിയത്.. എന്നെ ഒരുപാട് അവർ സ്നേഹിച്ചു.. പപ്പയുടെ വിലക്കുകൾ മറികടന്ന് ജാനി എപ്പോഴും ജോച്ചാച്ചാ എന്ന് വിളിച്ച് വരുമ്പോൾ അവളോട് ഇഷ്ടം ആയിരുന്നു.. പക്ഷേ പുറമെ പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല.. അവള് കാരണം അമ്മ പപ്പ എല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടമായത്.. ഒരിക്കൽ പോലും ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടില്ല അവളെ.. ജാൻസിയൂടെ മരണ ശേഷം ജീനയേ ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ പോലും അവളെ അകറ്റി നിർത്തി.. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു എന്ന്.. സ്വന്തം സഹോദരൻ ആയ എനിക്ക് ഇല്ലാത്ത അനുകമ്പ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് തോന്നണം എന്നില്ലല്ലോ..”

“ഇച്ചായന് ഇപ്പോഴും ചെയ്തത് തെറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നൽ മാത്രേ ഉള്ളല്ലെ.. മ്മ്.. കൊള്ളാം..” അക്സ പുച്ഛത്തോടെ അവനെ നോക്കി. “എനിക്ക് അവളെ തളളാനും കൊള്ളാനും പറ്റുന്നില്ല.. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഈ ബാംഗ്ലൂർ മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് മാറിയത് തന്നെ അവളെ ഓർത്തിട്ട് ആണ്.. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും മാറി നിന്നാൽ അവളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും.. അവളെ വിശ്വസിച്ചു എവിടേക്കെങ്കിലും മാറ്റുവാനും കഴിയില്ല.. ഒന്നാമത് മനോനില തെറ്റിയ പെൺകുട്ടി.. മാത്രമല്ല അവള് പ്രായപൂർത്തി ആയ കുട്ടി കൂടി അല്ലേ..” “അപ്പോ ഇച്ചായന് അമ്മാതിരി വിചാരം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ.. ഇച്ചയാ.. അവള് സ്വന്തം അനിയത്തി തന്നെ അല്ലേ..? പിന്നെ എന്താ..? അവളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന് പകരം ആർക്കാണ് അവളോട് വിരോധം എന്നു കണ്ടെത്ത്.. ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തുക അല്ല വേണ്ടത്..

പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ അവൾക്ക് അല്പം സ്നേഹം കൂടെ കൊടുക്ക്..” അത്രയും പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി പോവുന്ന അക്സയെ അവൻ നോക്കി നിന്നു. തനിക്ക് ആകെ ഉള്ള സൗഹൃദം ആണ് അവള്. സൗഹൃദത്തിൽ കൂടുതലായി എന്തൊക്കെയോ തോന്നാറുണ്ട്. അക്സയും അബിയും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് അവള് പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ കൊതി തോന്നാറുണ്ട്. അത്രക്ക് കാര്യമാണ് അബിക്കു അവളെ. ചേച്ചി ആണേലും ഒരു ഏട്ടനെ പോലെ കരുതൽ ആണ് അബിക്ക് എന്ന് അക്സ പറയാറുള്ളത് അവൻ ഓർത്തു. എന്തൊക്കെയോ ആലോചനകൾക്കു ഒടുവിൽ വീണ്ടും ജോലിയിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവനെ സ്നേഹം കൊതിക്കുന്ന ഒരു ജീവൻ വീട്ടിൽ ഉള്ള കാര്യം ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തയിൽ വന്നില്ല. 🔸🔸🔸

“മതി ആന്റി.. വയറു നിറഞ്ഞു..” തന്നെ നിർബന്ധിച്ചു ആഹാരം കഴിപ്പിക്കുന്ന മേരിയെ ദയനീയതയോടെ ജാനി പറഞ്ഞു. “കഴിപ്പിക്ക്.. കുറച്ച് കൂടി കഴിപ്പിക്ക്.. ഇനി അടുത്തത് ആരെയാ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത്..? അതിനു ഉള്ള ശക്തി ഒക്കെ വേണ്ടായോ..?” ജാനിയെ ദേഷ്യത്തിൽ നോക്കികൊണ്ട് ഗ്രേസി അകത്തേക്ക് വന്നു. അവരെ കണ്ടതും ജാനി ഭയത്തോടെ മേരിയുടെ അരികിലേക്ക് മാറി. “എന്റെ മോളുടെ കുഞ്ഞിനെ അല്ലേ നീ കൊന്നത്.. എങ്ങനെ തോന്നിയെടി നിനക്ക് ഒരു ജീവൻ ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ..?” ജാനിയുടെ മുടിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു മുന്നിൽ നിർത്തി അവർ ആക്രോശിച്ചു. “ആദ്യം തള്ളയെയും തന്തയെയും കൊന്നു.. പിന്നെ നിന്നെ ജീവനേക്കാൾ ഏറെ സ്നേഹിച്ച എന്റെ ജാൻസി കൊച്ചിനെയും..

എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ നടക്കുവ നീ അല്ലേ..?” അവളെ ശക്തിയായി ഭിത്തിയിലെക്കു പിടിച്ചു തള്ളി അവർ പറയുമ്പോൾ മേരി അവരെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു. മേരിയെ മുറിക്ക് പുറത്താക്കി ഗ്രേസി ഒരു ചൂരൽ കൊണ്ട് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. “നിനക്ക് യാതൊരു അസുഖവും ഇല്ലാ എന്ന് എനിക്കറിയാം.. അത് ജോ കുഞ്ഞിനെ അറിയിക്കാൻ ആണോ അവനുമായി കൂട്ട് കൂടാൻ നീ നോക്കുന്നത്..?” ചൂരൽ വായുവിൽ ചുഴറ്റി അവർ അവളെ നോക്കി. ജാനി പേടിയോടെ അവരെ നോക്കി. “നിന്റെ ഈ നിൽപ്പ് എനിക്ക് ഹരം ആണ് ജാൻവി.. നിന്നെ കാണുമ്പോൾ നിന്റെ അമ്മ റീനായെ നേരിൽ കാണുന്നത് പോലെ തോന്നുവാ.. നിനക്ക് അറിയാമോ ഞാൻ ആയിരുന്നു ഇവിടത്തെ മൂത്ത മരുമകൾ.. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം ഇവിടെ ആരും എനിക്ക് നൽകി ഇല്ല..

എല്ലാവർക്കും അവളെ ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം.. നിന്റെ അമ്മയെ.. അമ്മ ആവാൻ ഉള്ള ഭാഗ്യം പോലും കർത്താവ് ആദ്യം നൽകിയത് അവൾക്ക് ആണ്.. ജോയെ പ്രസവിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ റാണി ആക്കി വാഴിച്ചു നിന്റെ വല്യമ്മച്ചി.. എനിക്ക് ജാൻസി മോൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ പെൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു എന്ന കാരണം പറഞ്ഞു എന്നെയും എന്റെ മോളെയും മാറ്റി നിർത്തി.. അപ്പോഴും ഇളയ മരുമകളെ തലയിൽ കയറ്റി വച്ചു അവർ..” ഗ്രേസി അവൾക്ക് മാത്രം കേൾക്കാവുന്ന ശബ്ദത്തിൽ പകയോടെ പറഞ്ഞു. പല തവണ കേട്ട കാര്യം ആണെങ്കിലും മറുത്തൊന്നും പറയാതെ ചൂരലിന്റെ അനക്കം മാത്രം നോക്കി ഭീതിയോടെ ജാനി നിന്നു. അവളുടെ കണ്ണുകളിലെ ഭയം അവരിൽ ഒരു ഉന്മാദം വിടർത്തി. ചൂരൽ എടുത്തു അവളുടെ പുറത്തും വയറിലും ആഞ്ഞു വീശുമ്പോൾ അലറി കരയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജാനിക്ക് കരയാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ വീണ്ടും ചൂരൽ പൊങ്ങി താണു.

ചൂരലിന്റെ അറ്റം പൊട്ടി എന്നു മനസ്സിലായപ്പോൾ അവർ അടി നിർത്തി ഭിത്തിയുടെ അരികിൽ ചുരുണ്ട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന അവളെ കലിയോടെ നോക്കി. “അവൻ.. നിന്റെ ചേട്ടൻ.. ജോയൽ ഇനി നിന്റെ അരികിൽ വരാൻ പാടില്ല.. ഞങൾ ഒന്ന് മാറി നിന്നപ്പൊഴെക്കും അവനു നിന്നോട് അടുപ്പം കൂടി.. അത് നീയായി തന്നെ മാറ്റിക്കണം.. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മുറിയിൽ നിന്നും വെളിച്ചം പോലും കാണാതെ നീ നരകികും.. നിന്റെ ജോച്ചാച്ഛൻ പോലും വരില്ല നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ..” കരഞ്ഞു തളർന്നു ഇരിക്കുന്ന ജാനിയുടെ കാതിൽ പല്ലിറുമ്മി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വാതിൽ തുറന്നു പുറത്തേക്കു പോയി. പോവുന്ന പോക്കിൽ അകത്തേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുന്ന മേരിക്ക് നേരെ കനപ്പിച്ച് ഒരു നോട്ടം നൽകാനും അവർ മറന്നില്ല. “കുഞ്ഞേ..” നിലത്തേക്ക് വീഴാൻ പോയ ജാനിയെ മേരി ഓടിച്ചെന്നു പിടിച്ചു എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കട്ടിലിൽ ഇരുത്തി. “എന്തിനാ കുഞ്ഞേ ഇതൊക്കെ സഹിക്കുന്നത്..

ജോ കുഞ്ഞിനോട് ഞാൻ പറയാം.. സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടി ആണെന്ന് പോലും നോക്കാതെ അവർ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കണ്ടോ.. പുറത്ത് ആരേലും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീരും ഇവരുടെ ഈ തൊന്യാസം ഒക്കെ..” അവളുടെ അടി പാടിൽ പതിയെ തലോടി അവർ പറയുമ്പോൾ വേദനയോടെ ജാനി കട്ടിലിലേക്ക് കിടന്നു. “ആന്റി.. ഗ്രേസി മമ്മി പാവം ആണ്.. ജീന ചേച്ചി വീണത് കൊണ്ടുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ എന്നെ അടിച്ചതാ.. ജോച്ചാച്ചനോട് പറയല്ലേ.. ജോച്ചാച്ചനു സങ്കടം ആവും.. ആരും ജാനിയേ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ജോച്ചാച്ചനു ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ഇച്ചെച്ചി പറഞ്ഞല്ലോ.. എന്റെ കൂടെ ഇച്ചെച്ചി ഉണ്ട്.. അത് മതി.. അത് മതി..” പരസ്പര വിരുദ്ധമായ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അവള് ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ മേരി നിറ കണ്ണുകളോടെ അവളെ നോക്കി ഇരുന്നു. 🔸🔸🔸🔸

“എന്തായി.. കുറെ തല്ലിയോ..?” “പിന്നെ തല്ലാതെ.. അവളുടെ കരച്ചിൽ കാനുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം.. അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല..” ചൂരൽ മുറിയിലെ ഒരു മൂലയിലേക്ക് വച്ച് കൊണ്ട് ഗ്രേസി ജോസിനെ നോക്കി ചിരിച്ചു. “വേണം.. അവള് നരകിക്കണം ഇവിടെ കിടന്നു.. പിന്നെ അവൻ.. ജോ.. നമ്മുടെ ചരടിൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു പാവ മാത്രം ആണ് അവൻ ഇപ്പൊൾ.. പെൺമക്കളെക്കാൾ അധികം അനിയന്റെ മകനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവന്റെ സ്വന്തം വലിയ പപ്പ അല്ലേ ഞാൻ..” അവരെ നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പരിഹാസത്തോടെ ജോസ് പറഞ്ഞു. “വലിയ പപ്പ.. എന്നും അവഗണന അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയത്.. ജോൺ മിടുക്കൻ.. ഞാൻ.. ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ.. എല്ലാം അവനു..

ഈ സ്വത്തിന്റെ പോലും കൂടുതൽ അവകാശം അവനു അല്ലേ.. അവന്റെ മകനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുന്നിൽ കൊണ്ട് വന്ന ശേഷം അവൻ നിന്നും എഴുതി വാങ്ങണം ഈ ഇതെല്ലാം.. നമ്മുടെ മോളുടെ പേരിൽ.. അതിന്റെ എല്ലാം അവകാശി നമ്മുടെ മകൾ മാത്രം ആയിരിക്കണം.. അത്രത്തോളം അവഗണന നമ്മുടെ മക്കൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.. ഒന്നും ഇല്ലാതെ സ്വന്തമായി ഒരു കിടപ്പാടം പോലും ഇല്ലാതെ ഭ്രാന്തി ആയ പെങ്ങളെ കൊണ്ട് അവൻ തെരുവിൽ ഇറങ്ങണം.. ജോണിന്റെ മകൻ.. അവൻ തെണ്ടണം.. അതെനിക്കു എന്റെ കൺ മുന്നിൽ കാണണം..” പക എരിയുന്ന കണ്ണുകളോടെ ജോണിന്റെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കി ജോസ് പറയുമ്പോൾ ഗ്രെസിയും അതിൽ പങ്കു ചേർന്നു. 🔸🔸🔸

“നീ എന്താ അബി പറയുന്നത്..? അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താൻ ഞാൻ ജോയിച്ചായനോട് പറയാൻ എന്നോ..? അങ്ങേരു സമ്മതിക്കില്ല മോനെ.. അതൊന്നും വേണ്ട..” അക്സ ഇന്ന് തന്നോട് ജോയൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അബിയോട് പറയുകയാണ്. അവളുടെ മടിയിൽ കിടന്നു അവൻ അവളെ കേൾക്കുകയാണ്. “എന്റെ അക്സൂട്ടി.. ജോ ചേട്ടായി പോവേണ്ട മീട്ടിംഗിന് വേറെ ആര് പോയാലും ശരി ആവില്ലെന്ന് ചേച്ചി തന്നെ അല്ലേ പറഞ്ഞത്.. ജാൻവി ഒറ്റക്ക് ആകും എന്ന ചിന്ത കൊണ്ടാണ് എന്നും പറഞ്ഞു.. അപ്പൊൾ അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ ചേട്ടയിക്കു ധൈര്യമായി പോവാലോ.. ഒന്നുമില്ലെലും ഒരു ദിവസം അവളെ ഇവിടെ നിർത്തി പരിചയം ഉള്ളതല്ലേ..?” “അതൊന്നും നടക്കില്ല അബി കുട്ടാ.. അതും രണ്ടു ആഴ്ച ആണ് മീറ്റിംഗ്.. ചിലപ്പോൾ അതിലും നീളും..

അത്രയും ദിവസം ജാനിയെ പോലെ ഒരു കുട്ടിയെ ഇവിടെ.. അല്ല ഞാൻ സമ്മതിച്ചാലും അപ്പച്ചനും മമ്മിയും സമ്മതിക്കും എന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ.? ജോയിച്ചൻ സമ്മതിക്കും എന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ..?” “ഇവിടെ ഉളളവർ സമ്മതിച്ചോളും.. എന്റെ ചേച്ചി കുട്ടി ജോയൽ ചേട്ടായിയെ വിളിച്ചു സമ്മതിച്ചാൽ മതി..” “അല്ല മോനേ.. എന്താ അവളുടെ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് ഇത്ര ഇൻറെരസ്റ്റ്..?” അക്സ അവനെ നോക്കി പുരികം ഉയർത്തി. “എനിക്ക് എന്ത് താൽപര്യം..? ആ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് പാവം തോന്നി.. പിന്നെ ഭാവിയിൽ നിന്റെ അനിയത്തി ആവേണ്ട കുട്ടി അല്ലേ..? അത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് കരുതിയാൽ മതി..” അവളുടെ കവിളിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു അബി കൊഞ്ചിച്ച് പറയുമ്പോൾ അക്സ വാത്സല്യത്തോടെ അവന്റെ നെറുകയിൽ തലോടി. “നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അനിയത്തിയെ കുറിച്ച് കരുതൽ ഉണ്ട്.. അത് ഞാൻ പുറത്ത് കൊണ്ട് വരും.. അത് പോലെ ജാനിയുടെ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളും.. നീ ജീവനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ചെട്ടായിയെ ഞാൻ നിനക്ക് നൽകും.. നിനക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് അതങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ജാനി..” കണ്ണുകൾ അടച്ചു മനസ്സിൽ അബി പറഞ്ഞു. …തുടരും….

ഹൃദയതാളം: ഭാഗം 5