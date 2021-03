നിനക്കായ് : ഭാഗം 62

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: ഫാത്തിമ അലി

“സമയം ഒരുപാടായില്ലേ ചെന്ന് കിടന്നോ…വെറുതേ ഉറക്കം ഒഴിക്കണ്ട….” സാം ശ്രീയെ നോക്കി പറഞ്ഞതും അവൾ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റു… “ഇയാൾക്ക് ഉറങ്ങണ്ടേ…?” സാം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് സംശയത്തോടെ ശ്രീ അവനെ നോക്കി.. “ആദ്യം ഇച്ചായന്റെ കൊച്ച് അകത്ത് കയറിക്കോ…അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം….” അവളെ നോക്കി കണ്ണ് ചിമ്മി കാണിച്ചതും ശ്രീ ഒന്ന് തലയാട്ടി വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു… ശ്രീ റൂമിലെത്തിയെന്ന് അറിയിക്കാൻ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വേഗം ഓഫ് ആക്കി… സാം ഒരു തവണ കൂടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി പുഞ്ചിരിയോടെ അവന്റെ റൂമിലേക്ക് കയറി… ****

തിരുവോണം ആയത് കൊണ്ട് ഫോണിൽ അലാറം വെച്ചാണ് ശ്രീ അതിരാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റത്… കണ്ണൊന്ന് തിരുമ്മി ചിമ്മി തുറന്ന് കൊണ്ട് അവൾ ബെഡിൽ നിന്നും താഴെ ഇറങ്ങി… അന്നയെ അമ്പലത്തിൽ പോയി വന്നിട്ട് വിളിക്കാമെന്ന് കരുതി ശ്രീ വേഗം ഡ്രസും മറ്റും എടുത്ത് കുളത്തിനടുത്തേക്ക് നടന്നു… കുളിരുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചതും ഒരു ഉന്മേഷം വന്ന് പൊതിയുന്നത് പോലെ അവൾക്ക് തോന്നി… കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മറപ്പുരയിൽ കയറി ഡ്രസ്സ് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്ത് അടച്ചിട്ട വാതിൽ തുറന്നു കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനാരുങ്ങിയപ്പോഴാണ് തനിക്ക് എതിരെയായി വരുന്ന സാമിനെ കണ്ടത്…. അവനും അവളെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്ന് മുഖത്ത് വിരിഞ്ഞ ഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാമായിരുന്നു..

സാം വിടർന്ന കണ്ണുകളോടെ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു… നനഞ്ഞ മുടി മുഴുവൻ തോർത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്…. എങ്കിലും അതിൽ പെടാത്ത മുടിയിഴകൾ അവളുടെ നനഞ്ഞ മുഖത്തേക്ക് പറ്റി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു… ഒരു കൈയിൽ മുഷിഞ്ഞ തുണിയും പിടിച്ച് അവനെ മിഴിച്ച് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ശ്രീയെ കണ്ട് സാം അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു.. തന്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സാമിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ നിൽക്കാതെ മറ്റെവിടേക്കോ നോട്ടമെറിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവൾ… “ഏയ് ദുർഗക്കൊച്ചേ…ഇച്ചായൻ ഇവിടെയാ ഉള്ളത്….ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്…” അവൻ തന്റെ ചുണ്ടുവിരൽ ഉയർത്തി ശ്രീയുടെ താടിയിൽ പിടിച്ച് പതിയെ തന്റെ നേരേക്ക് തിരിച്ചു… “ഹാപ്പി ഓണം വാവേ….”

അവളുടെ മൂക്കിൻ തുമ്പിൽ നിന്ന് ഇറ്റി വീഴാൻ ഒരുങ്ങിയ വെള്ളത്തുള്ളിയെ തട്ടി തെറുപ്പിച്ച് കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു…. “ചെല്ല്…ഏറനായി നിൽക്കുവല്ലേ….തലയിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങും… ഇച്ചായന്റെ കൊച്ച് വെറുതേ ഓരോ അസുഖം വരുത്തി വെക്കണ്ട…” അവളുടെ കവിളിൽ മൃദുവായി ഒന്ന് തലോടിക്കൊണ്ട് ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞതും ശ്രീക്ക് അവനെ നോക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല…. നേർത്തൊരു പുഞ്ചിരി അവൾ അവന് വേണ്ടി നൽകിയതും അതിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടവനെ പോലെ കണ്ണുകൾ രണ്ടും ചിമ്മി കാണിച്ച് അവൻ ശ്രീയെയും കടന്ന് പോയി… മെല്ലെ ഒന്ന് തല ചെരിച്ച് അവൻ പോവുന്നത് നോക്കി നിന്ന ശ്രീ സാം തിരിഞ്ഞ് നോക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതും അബദ്ധം പിണഞ്ഞത് പോലെ നാവ് കടിച്ച് തല വെട്ടിച്ച് കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഓടി…

റൂമിലേക്ക് ചെന്ന് നനഞ്ഞ തോർത്ത് അഴിച്ച് മാറ്റി മുടി നല്ലത് പോലെ തുവർത്തി ഉണക്കാൻ അവൾ മറന്നില്ല… കബോർഡിൽ നിന്നും ഒരു കവർ എടുത്ത് അതിന്റെ പാക്കറ്റ് മെല്ലെ അഴിച്ചു… ഇന്നലെ അന്നമ്മ വസുന്ധരക്കും മാധവനും പിന്നെ ശ്രീക്കുമുള്ള ഓണക്കോടിയുമായിട്ടായിരുന്നു വന്നത്… ശ്രീ അത് തുറന്ന് നോക്കാതെ നേരെ കബോർഡിലേക്ക് വെച്ചതായിരുന്നു… ഓഫ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ദാവണിക്ക് കൂടെ ഡാർക്ക് മെറൂൺ ബ്ലൗസും ആയിരുന്നു…. സ്കെർട്ടിന്റെയും ദാവണി ഷാളിന്റെയും അറ്റത്ത് കൂടെ ഡാർക്ക് മെറൂണും ഗോൾഡൻ കളറും ചേർന്ന കര ആയിരുന്നു ഉള്ളത്…. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അവൾക്ക് അത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി… മുഖം ചെറുതായി ചെരിച്ച് ബെഡിൽ കിടന്ന ഉറങ്ഘുന്ന അന്നമ്മയെ നോക്കി ചിരിച്ച് കൊണ്ട് അവൾ ഡ്രസ് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്തു…

മുടി ചീകി ഒതുക്കി അഴിച്ചിട്ട് നെറ്റിയിൽ ചുവന്ന നിറത്തിലെ കുഞ്ഞ് പൊട്ടും കണ്ണിൽ കരിമഷിയും എഴുതിയതും അവളുടെ ഒരുക്കം കഴിഞ്ഞു… ഡോറിന്റെ വാതിൽ ചാരിയിട്ട് ശ്രീ വസുന്ധരയെ തിരക്കി പോയി… അവരും അന്നമ്മ കൊടുത്ത സെറ്റ് സാരി ഉടുത്ത് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി റെഡി ആവുകയായിരുന്നു… മാധവൻ രാവിലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് എങ്ങോട്ടോ പോയിട്ടുണ്ട്… അവർ പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ കയറില്ലെങ്കിലും വസുന്ധരെയോ ശ്രീയെയോ ഇത് വരെ ഒന്നിനും തടഞ്ഞിട്ടില്ല… രണ്ട് പേരും കൂടെ അമ്പലത്തിൽ പോവാനായി ഇറങ്ങിയതും സാം കുളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിരുന്നു.. വസുന്ധര അവനെ കണ്ട് അവർ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു… “വസൂമ്മാ..ഞാൻ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണോ…?”

സാം തല തുടച്ച ടവൽ തോളിലൂടെ ഇട്ട് വസുന്ധരയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു… “വേണ്ട മോനേ…കുറച്ച് ദൂരം അല്ലേ ഉള്ളൂ…അത് നടന്ന് പൊയ്ക്കോളാം…” അവരത് സ്നേഹത്തോടെ നിരസിച്ചതും സാം പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല… “അതേ..ഇച്ചായന്റെ കൊച്ച് സുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ട്…” വസുന്ധര മുന്നിലായി നടന്നതും അവർക്ക് പിന്നാലെ തന്നെ പോവാനൊരുങ്ങിയ ശ്രീയെ തടഞ്ഞ് വെച്ച് പതിയെ ചെവിയിലായി പറഞ്ഞു… “ഡ്രസ് എങ്ങനെ ഉണ്ട്….ഇഷ്ടായോ…?” സാം പതിയെ ചോദിച്ചതും അവൾ ചുണ്ട് കോട്ടി… “എന്റെ അന്നക്കുട്ടി അല്ലേ വാങ്ങിച്ചത്…അപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുമോ..?”

“അതിന് അവളല്ലല്ലോ വാങ്ങിച്ചത്….” അവൾ കണ്ണ് കൂർപ്പിച്ച് നോക്കിയതും കള്ളച്ചിരിയോടെ ഒന്ന് കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ച് സാം ഔട്ട് ഹൗസിലേക്ക് പോയി… “അയ്യാ…ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ കാലൻ….ഹും…” അവൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് സാം പോവുന്നതും നോക്കി നിന്നു.. “ശ്രീക്കുട്ടീ….നീ അവിടെ എന്ത് നോക്കി നിൽക്കുവാ…?” വസുന്ധരയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ശ്രീ ഔട്ട് ഹോസിലേക്ക് നീണ്ട അവളുടെ കണ്ണുകളെ പിൻവലിച്ച് കൊണ്ട് വസുന്ധരയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു… ****

സാമിന്റെ ഫോൺ കോളാണ് സുഖ നിദ്രയിലായിരുന്ന അന്നമ്മയെ വിളിച്ച് ഉണർത്തിയത്… അവളോട് എഴുന്നേറ്റ് ഫ്രഷ് ആവാൻ പറഞ്ഞ് ഫോൺ വെച്ചതും അന്ന ഒന്ന് മൂരി നിവർന്ന് ബെഡിൽ നിന്നും താഴെ ഇറങ്ങി… ഫ്രഷ് ആയി കഴിഞ്ഞതും മാധവനും വസുന്ധരയും കൊടുത്ത ഓണക്കോടി എടുത്തിട്ടു… തൂവെള്ള നിറത്തിലെ ദാവണി ആയിരുന്നു അവർ അവൾക്കായി സമ്മാനിച്ചത്.. സ്കെർട്ടിലും ദാവണി ഷാളിലും കസവ് കര ഉണ്ട്… ബ്ലൗസ് വെളുത്ത പേൾസുകളാൽ മനോഹരമാക്കിയിരുന്നു… ഡ്രസ് ചെയിഞ്ച് ചെയ്തതും അന്ന കണ്ണിൽ നല്ല കട്ടിയിൽ കരിമഷി എടുത്ത് വരച്ചു.. മുടി ചീകി ഒതുക്കി കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞതും മിററിൽ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും നോക്കി കൊള്ളാമെന്ന് ഉറപ്പ് വരത്തിയ ശേഷമാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്…

ശ്രീയും വസുന്ധരയും അമ്പലത്തിൽ പോയതാണെന്ന് സാം നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു… അന്ന വെറുതേ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി…അന്തരീക്ഷത്തിൽ നേരിയൊരു തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു… അതും ആസ്വദിച്ച് വെറുതേ മുറ്റത്ത് കൂടി നടക്കുന്നതിനിടക്കാണ് അവളുടെ നോട്ടം ഔട്ട് ഹൗസിലേക്ക് പോയത്… അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന അലക്സിനെയും സാമിനെയും കണ്ട് അവളുടെ മുഖം വിടർന്നു വന്നു… അന്നക്ക് കൊടുത്തത് പോലെ അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും മാധവനും വസുന്ധരയും ഓണക്കോടി എടുത്തിരുന്നു… ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറിലെ ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ടും അതേ കരയുള്ള മുണ്ടും ആയിരുന്നു അലക്സിന്റെ വേഷം… മെറൂൺ കളറിലെ ഫുൾസ്ലീവ് ഷർട്ടിനോടൊപ്പം അതേ കരയുള്ള മുണ്ടുമായിരുന്നു സാമിന്റെത്…. രണ്ട് പേരെയും ആ വേഷത്തിൽ കാണാൻ നല്ല ലൂക്ക് ആയിരുന്നു…

“ഇച്ചേ…സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്….?” അന്ന സാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി ചെന്ന് അവന്റെ കൈയിലേക്ക് തൂങ്ങി…. “ഇച്ചേടെ കുഞ്ഞനും ചുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ട്….” സാം അവളുടെ കവിളിൽ പിച്ചിക്കൊണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് അൽപം കരിയെടുത്ത് അന്നയുടെ ചെവിക്ക് പിന്നിലായി തൊട്ട് വെച്ച് കവിളിൽ അമർത്തി ഒന്ന് ഉമ്മ വെച്ചു… “എന്റെ കുഞ്ഞന് ആരുടെയും കണ്ണ് കിട്ടണ്ട…” അവളുടെ കവിളിൽ മൃദുവായി വിരലോടിച്ച് കൊണ്ട് സാം വാത്സല്യത്തോടെ പറഞ്ഞതും അന്ന അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരുന്നു… കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വസുന്ധരയും ശ്രീയും അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് തിരികെ വന്നിരുന്നു… അവരോടൊപ്പം തന്നെ മാധവനും…എല്ലാവരും ചേർന്ന് കളി ചിരിയോടെ മുറ്റത്ത് ഒരു വലിയ പൂക്കളം ഇട്ടു… ആ സമയത്തൊക്കെ അന്ന്ലക്സിനെ ഇടം കണ്ണിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ അവളെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളവരോട് ചിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു…

അത് കണ്ടതും അന്നയുടെ മുഖം പരിഭവത്താൽ ചുളുങ്ങി… പൂക്കളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരേയും വസുന്ധര അകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി… ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അന്നയും അലക്സും നടക്കുന്നത്.. അകത്ത് കയറി ബാക്കിയുള്ളവർ ഓരോന്ന് സംസാരിച്ച് മുൻപേ നടന്നതും അന്ന അലക്സിന്റെകൈ പിടിച്ച് വലിച്ച് അവിടെയുള്ള ഒരു റൂമിലേക്ക് കയറ്റി…. “മ്മ്….എന്താ…?” അന്നയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അലക്സ് കണ്ണ് കൂർപ്പിച്ച് ചോദിച്ചതും അവൾ ഇടപ്പിൽ കൈകൾ വെച്ച് അവനെ നോക്കി.. “എന്നതാ എന്റെ ഇച്ചായന് ഇന്ന് ഇത്ര ഗൗരവം…?” കുസൃതിയോടെ അവന്റെ താടിയിൽ പിടിച്ച് വലിക്കാനൊരുങ്ങിയ അവളുടെ കൈ അവൻ തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് മുഖം കേറ്റിവെച്ച് നിന്നു…

“ഇച്ചായോ…ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്…?” അലക്സിന്റെ മുഖം ചൂണ്ടു വിരലാൽ അവളുടെ നേർക്ക് തിരിച്ചു… “ഇനി പറ…എന്റെ ഇച്ചായന് എന്ത് പറ്റി…?” അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് ഉറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് അന്ന ചോദിച്ചു.. “എന്നെ ഈ ഡ്രസ്സിൽ കാണാൻ ഭംഗി ഇല്ലേ…?” പരിഭവത്തോടെയുള്ള അവന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് അന്ന അവനെ സംശയത്തോടെ നോക്കി… “ഉണ്ടല്ലോ…അതല്ലേ ദച്ചൂട്ടി ഇച്ചായനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞത്…” അന്ന പറഞ്ഞത് കേട്ടതും അലക്സിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കൂടി മങ്ങി… “അതെന്താ അപ്പോ നിനക്ക് നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയില്ലേ….?” കെറവോടെയുള്ള അവന്റെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് കാര്യം പിടി കിട്ടിയത്… “ഓ…അപ്പോ അതാണ് കാര്യം…അയ്യേ…ഇതിനാണോ കൊച്ച് കുട്ടികളെ പോലെ പിണങ്ങിയത്…” അന്ന കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും അലക്സ് ദേഷ്യം വന്ന് പോവാനൊരുങ്ങി… “ഹാ…നിക്ക്…പോവല്ലേ…”

അവന്റെ കൈ പിടിച്ച് പഴയത് പോലെ തന്നെ നിർത്തി….ഒരു കുസൃതി ചിരിയോടെ അവന്റെ കാലിന് മുകളിലേക്ക് കയറി നിന്ന് ഒരു കൈ എടുത്ത് കഴുത്തിലൂടെ ചുറ്റി വെച്ചു…. “എന്റെ ഇച്ചായൻ അല്ലെങ്കിലേ നല്ല ഗ്ലാമർ അല്ലേ…അപ്പോ പിന്നെ ഇത് പോലെ മുണ്ടും ഷർട്ടും ഇട്ടാൽ പിന്നെ പറയണോ…” അവന്റെ മൂക്കിൻതുമ്പിൽ മെല്ലെ ചുണ്ടമർത്തി മൂക്കുകൾ തമ്മിൽ ഉരസിക്കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞതും അലക്സിന്റെ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു… “ആഹാ….ഈ ചിരി കൂടി ആയപ്പോ ഭംഗി ഇരട്ടിച്ചു..ഇനി താടി ഷേവ് കൂടി ചെയ്താൽ അടാർ ലുക്ക് ആയിരിക്കും…” കുറുമ്പോടെ അവന്റെ മീശയിൽ പിടിച്ച് വലിക്കാൻ പോയ അന്നയുടെ കൈ പിടിച്ച് വെച്ച് അവനൊരു നോട്ടം നോക്കി… “ഓ…വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട…ഇനി എന്നെ കാണാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറ…” വിടർന്ന കണ്ണുകളോടെ അവൾ അലക്സിന്റെ മറുപടി കാത്ത് നിന്നു… “മ്മ്…പോര…”

അവളെ ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് മുഖം ചുളുക്കി അലക്സ് പറഞ്ഞത് കേട്ടതും അന്നയുടെ കവിള് വീർത്തു… “പോടാ ചെകുത്താനേ….ഞാനിനി നിങ്ങളോട് മിണ്ടില്ല… നോക്കിക്കോ…” അലക്സിന്റെ ദേഹത്ത് നിന്നും ഇറങ്ങി പോവാനൊരുങ്ങിയ അന്നയെ അതിന് സമ്മതിക്കാതെ ഇടുപ്പിലൂടെ കൈയിട്ട് അവനിലേക്ക് അമർത്തി… “ഹാ…അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ ടീ കുട്ടിപിശാശേ…” അവളുടെ കൺപോളകൾക്ക് മുകളിലായി പതിയെ ഒന്ന് ഊതിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും അന്നയുടെ വീർത്ത് കെട്ടിയ മുഖം ഒന്ന് അയഞ്ഞു.. “You look stunning in this dress…” കാതിന് അരികിലേക്ക് മുഖം അടുപ്പിച്ച് ഒരു കാറ്റ് പോലെ അവൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടതും അന്നയുടെ ചുണ്ടിൽ നാണത്താൽ കുതിർന്നൊരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു…. “ശരിക്കും….” വിടർന്ന കണ്ണുകളാലെ അവനെ ഉറ്റ് നോക്കിയതും അലക്സ് അതേ എന്ന് പറഞ്ഞു…. സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവൾ… അവസാനം അലക്സിന്റെ കവിളിൽ അമർത്തി ഉമ്മ വെച്ച് കൊണ്ട് അവൾ പുറത്തേക്ക് ഓടി… ****

ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വസുന്ധരയെ ഒറ്റക്ക് വിടാതെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നായിരുന്നു ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള സദ്യക്ക് വട്ടം കൂട്ടിയത്… അവർ നാല് പേരുടെയും കളികളെല്ലാം വസുന്ധരയും മാധവനും നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ ആസ്വദിച്ചു… തേങ്ങ ചിരകുന്നതിനിടയിൽ അരുടെയോ കൈകൾ തന്റെ കണ്ണ് പൊത്തിയത് അറിഞ്ഞതും ശ്രീ ചിരകന്നത് നിർത്തി ആരാണെന്ന് അറിയാനായി ആ കൈകളിൽ പിടിച്ച് നോക്കി… പെട്ടെന്ന് അവൾക്ക് പരിചിതമായ ഏലസ്സിൽ പിടി മുറുക്കിയതും ശ്രീയുടെ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു… “സുമാമ്മാ…” കൊഞ്ചിക്കൊണ്ട് അവൾ വിളിച്ചത് കേൾക്കാൻ കാത്തെന്ന പോലെ അവർ കൈകൾ പിൻവലിച്ചു… ശ്രീ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയതും അവൾക്ക് നേരെ ചിരിയോടെ നിൽക്കുന്ന സുമംഗലയെ കണ്ട് ഇറുകെ ചെന്ന് പുണർന്നു…

“എത്ര ദിവസമായി ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട്….ഇപ്പഴാ എന്നെ ഓർമ്മ വന്നത്…?” കുഞ്ഞ് കുട്ടികളെ പോലെ ചുണ്ട് പിളർത്തി വെച്ച് ചോദിച്ചതും സുമാമ്മ അവളുടെ കവിളിൽ മെല്ലെ തലോടി… കൃഷണദാസിന്റെ അമ്മ(ഹരിയുടെ അച്ഛമ്മ)ക്ക് വാർദ്ധക്യ കാല അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സുമ കുറച്ച് നാൾ അവരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു… കൃഷ്ണദാസിന്റെ വേറെ ബന്ധുക്കളുമായി അടുപ്പംകാണിച്ചില്ലെങ്കി കൂടിയും അയാളുടെ അമ്മയോടും സഹോദരിയോടും സുമ ഇപ്പോഴും നല്ല സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു… “സുമ്മാമ്മേടെ ശ്രീക്കുട്ടി പിണക്കമാണോ..?” സുമ അവളുടെ കവിളിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചതും ശ്രീ ഇല്ലെന്ന് അർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി.. “സുമാമ്മ വന്നേ….” സുമയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി അന്നയ്ക്കും സാമിനും അലക്സിനും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു…

ശ്രീക്ക് സുമംഗലയെ എത്ര ഇഷ്ടമാണെന്ന് ആ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു… പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതും സുമയും അവരോടൊപ്പം പാചകം ചെയ്യാനായി കൂടി…. എല്ലാവരും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വിചാരിച്ചതിലും നേരത്തെ ഭക്ഷണമെല്ലാം റെഡി ആയിരുന്നു… ഒക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചതും ശ്രീ മൂന്ന് പേരെയും കൂട്ടി മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് പോയി… തറവാട് വീട് ആയത് കൊണ്ട് മേലെയും കുറേ റൂമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു… ഉപയോഗിക്കാറില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഇടക്ക് അവിടമൊക്കെ വസുന്ധര നല്ലത് പോലെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കാറുണ്ട്… അടച്ചിട്ട ഒരു റൂമിലേക്ക് കയറി അധിടെ ഷെൽഫിൽ വെച്ചിരുന്ന പഴയ ആൽബം ഒക്കെ കാണിച്ച് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അവൾ… ഓരോ പേജും മറിച്ചിടുന്നതിനിടയിലാണ് ശ്രീയുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു ഫോട്ടോ സാമിന്റെ കണ്ണിൽ ഉടക്കിയത്…

ഒരു കുഞ്ഞ് ഷാൾ സാരി പോലെ ചുറ്റി ഉടുത്ത് തലയിൽ തോർത്ത് കെട്ടി…കണ്ണുകൾ കടുപ്പിച്ച് വാലിട്ടെഴുതി…കുഞ്ഞി പല്ലുകൾ കാണിച്ച് ചിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ശ്രീയെ കണ്ടതും അവന്റെ ചുണ്ടിലും അവളിലുണ്ടായിരുന്ന അതേ ചിരി വിരിഞ്ഞു… “ആഹാ…കൊള്ളാലോ…” സാം ആ ഫോട്ടോ മാത്രമായി എടുത്ത്ശകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശ്രീ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്… “അയ്യേ….അതിങ്ങ് തന്നേ…” ചമ്മലോടെ ഫോട്ടോ അവന്റെ കൈയിൽ നിന്നും വാങ്ങാനൊരുങ്ങിയതും സാം ബെഡിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി… “ഇത് ഇച്ചായൻ തരില്ല…” ശ്രീ സാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് വാങ്ങാനൊരുങ്ങിയതും അവൻ അത് ഉയർത്തി പിടിച്ചു.. “ഹാ..കളിക്കാതെ തരുന്നുണ്ടോ…?” ശ്രീ ആവുന്നത്ര ചാടിയിട്ടും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ അവളുടെ ദേഷ്യം കൂടി… ഇവരുടെകളികളെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ചൊണ്ട് അന്നയും അലകസും ബെഡിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു…

“ഇച്ചായന്റെ കൊച്ച് പറ്റുമെങ്കിൽ എന്നെ പിടിക്ക്…” ശ്രീയെ നോക്കി കുസൃതി ചിരിയോടെ പറഞ്ഞ്കൊണ്ട് അവൻ പുറത്തേക്ക് ഓടി… “അവിടെ നിൽക്കുന്നതാ ഇയാൾക്ക് നല്ലത്….” പിന്നാലെ തന്നെ ശ്രീയും…. ഓടി മുകളിലത്തെ വരാന്തയിൽ എത്തി നിന്നതും ശ്രീ പിണങ്ങി മുഖം വീർപ്പിച്ച് നിന്നു… “എന്തേ ഇച്ചായന്റെ കൊച്ചിന് പറ്റിയില്ലേ….?” അവൾ പിണങ്ങി നിൽക്കുനനത് കണ്ട സാം ശ്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതും അത് കാത്തെന്ന പോലെ നിന്ന ശ്രീ ആ ഫോട്ടോ അവന്റെ കൈയിൽ നിന്നും ഒറ്റി എടുത്ത് ചിരിയോടെ ഓടി പോവാനൊരുങ്ങി… അപ്പോഴേക്കും സാം അവളുടെ കൈയിൽ പിടിച്ച് വലിച്ച് അവന്റെ ദേഹത്തേക്ക് ഇട്ടിരുന്നു… പെട്ടന്നായത് കൊണ്ട് ശ്രീ അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഇടിച്ച് നിന്ന് അവന്റെ ഷർട്ടിൽ കൈ മുറുക്കി…

“അങ്ങനെ ഇച്ചായനെ പറ്റിച്ച് പോവാമെന്ന് കരുതിയോ ഇച്ചായന്റെ കൊച്ച്…?” ശ്രീയോട് കുസൃതിയോടെ സാം ചോദിച്ചതും അവൾ കണ്ണ് കൂർപ്പിച്ച് അവനെ നോക്കി… അവളുടെ നോട്ടം കണ്ട് സാം ശ്രീയുടെ നെറ്റിയിൽ നെറ്റി മുട്ടിച്ചു…അത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പോലെ ശ്രീ തല വെട്ടി ചെരിച്ചപ്പോഴാണ് അവരെ ഇരുവരെയും നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഹരിയെ അവൾ കണ്ടത്.. ***** തുടരും

(കണ്ണൻ ശ്രീയുടെ സഹോദരനാണ്…ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ച് പോയി…സ്റ്റോറിയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഓർമ….ഇന്നലെ കുറച്ച് പേര് കണ്ണന് എന്ത് പറ്റിയതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു…അത് കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞത്…)

നിനക്കായ് : ഭാഗം 61