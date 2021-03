ഹൃദയതാളം: ഭാഗം 14

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: അനു സത്യൻ

“The number you are calling is currently switched off.. please try after sometime..” ജോ അക്സയെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴെല്ലാം കേൾക്കുന്നത് ഇതാണ്. അവന് ദേഷ്യം വന്ന് ഫോണിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു കൊണ്ട് വീണ്ടും അക്സയെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അവളെ കണ്ടെത്താൻ വൈകുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അവൻറെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടി കൂടി വന്നു. ഒടുവിൽ അക്സയോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട അതേ സ്ഥലത്ത് ആ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിൽ മുട്ടിൽ മുഖം വെച്ചിരിക്കുന്ന അവളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് അവൻ ആശ്വാസമായത്. അവളുടെ അരികിലേക്ക് ഓടിയെത്തി അവളെ ചേർത്തു പിടിക്കാൻ ഹൃദയം മുറവിളി കൂട്ടുമ്പോൾ ബുദ്ധി അവൾക്കിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ആവേശം പൂണ്ടത്.

തന്നെ ഇത്രത്തോളം ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ച അവളോട് ദേഷ്യപ്പെടണം എന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് ജോയൽ അക്സയുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്നത്. പക്ഷേ അവൾ കരയുകയാണെന്നു കണ്ടതോടെ അവൻ വല്ലാതെ ആയി. തൊട്ടടുത്തായി അവളുടെ ഫോൺ ചിതറി കിടക്കുന്നതും കൂടെ കണ്ടതോടെ ജോ അവളെ കുലുക്കി വിളിച്ചു. “അക്സാ.. എടോ.. തനിക്ക് എന്താ പറ്റിയത്..? ഫോൺ എങ്ങനെയാ പൊട്ടിയത്..? താൻ എന്തിനാ കരയുന്നത്..?” അവന്റെ ചോദ്യം കേട്ടിട്ടും അവള് മുഖം ഉയർത്തി നോക്കിയില്ല. “അക്സാ.. എന്നെ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാതെ താൻ കാര്യം പറ.. തന്നെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചോ..? പറയേടോ.. അറ്ലീസ്റ്റ് താൻ മുഖം ഉയർത്തി എന്നെ ഒന്നു നോക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യു..”

അവളുടെ അരികിലായി ഇരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു നിർത്തവേ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് അക്സാ അവനെ ഇറുകെ പുണർന്നു. “എന്തിനാ ഇച്ചായ എന്നെ ഒറ്റക്കാക്കി പോയത്..? ഞാൻ എന്ത് മാത്രം പേടിച്ചെന്നറിയോ..? എന്തിനാ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടത്..? ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ഇച്ചായാ ചെയ്തത്..?” കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവളിൽ നിന്നും അകന്നു മാറാതെ അവളെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു. “എനിക്കറിയാം ഇച്ചായൻ ഒരിക്കലും എന്റെ ആവില്ലെന്ന്.. എന്നിട്ടും.. എന്നിട്ടും ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു പോയി.. ഇന്നോ ഇന്നലയോ മുതലല്ല.. പണ്ടെപ്പോഴോ മനസ്സിൽ കയറി കൂടിയതാണ് ഈ മുഖം..

ഇച്ചായൻ കോളജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ മനസ്സിൽ വേറെ ആരും കയറിക്കൂടാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര മെഴുക് തിരികൾ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ..? എന്നും ഇച്ചായനെ അടുത്ത് കാണാൻ അൽപ നേരം ഇച്ചായനോട് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇച്ചായന്‍റെ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്കു കയറിയത്.. ഇത്തിരി മുൻപ് വരെ ഇച്ചായന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ.. പക്ഷേ ഞാനോർത്തില്ല ഞാൻ ഇച്ചായന്റെ വെറും ഒരു പി എ മാത്രം ആണെന്ന്.. ഒരു ശമ്പള കാരി മാത്രം ആണെന്ന് ഞാൻ മറന്നു പോയി ഇച്ചായാ.. ഇച്ചയാന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കേൾവിക്കാരി ആവുമ്പോൾ സങ്കടങ്ങളിൽ ഒരു സാന്ത്വനം ആവുമ്പോൾ എന്നെങ്കിലും ഇച്ചായൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ എന്നിലുണ്ടായിരുന്നു..

പക്ഷേ.. പക്ഷേ ഞാൻ തോറ്റു പോയി.. ഒരിക്കലും എന്നെ പോലെ ഒരു സാധാരണക്കാരിയായ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിക്ക് കാണാവുന്നതിലും കയ്യെത്തി പിടിക്കാവുന്നതിലും ദൂരെയാണ് ഇച്ചായൻ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തിരുന്നില്ല.. അത്രത്തോളം ഇച്ചായൻ എന്നിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരുന്നു..” അക്സാ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ട് ജോ അന്തംവിട്ടിരിക്കേ അവള് പുറം കൈ കൊണ്ട് കണ്ണ് തുടച്ചു വീണ്ടും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. “ഇച്ചായന് ഞാൻ ഒരു സുഹൃത്ത് പോലും അല്ലെന്നു കേട്ടപ്പോൾ തകർന്നു പോയി.. സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല.. ആ നിമിഷം മരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചു പോയി.. അത്രക്ക്.. അത്രക്ക് പ്രാണനാണ് എനിക്ക് ഇച്ചായനെ.. എല്ലാം പറഞ്ഞു എന്റെ ഹൃദയം കീറി മുറിച്ചു തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ പോയതല്ലേ..

എന്തിനാ തിരികെ വന്നത്..? പറ.. ഞാൻ എവിടേക്ക് എങ്കിലും പോക്കൊട്ടേ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ..? പറ..” അവന്റെ കോളറിൽ പിടിച്ചു കുലുക്കി അവള് ചോദിച്ചു. പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർത്തത് പോലെ അവള് വേഗം അവനിൽ നിന്നും അകന്നു മാറി. “സോറി സർ.. ഉള്ളിലുള്ളത് എല്ലാം തുറന്നു പറയണമായിരുന്നു.. എനിക്ക് ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി.. സോറി..” ജോയിൽ നിന്നും മുഖം തിരിച്ചു അക്സാ തിരിഞ്ഞിരുന്നു. “അക്സാ.. ഞാൻ.. തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും..” “വേണ്ട സർ.. എനിക്ക് അറിയാം.. എന്നെ ഒരിക്കലും സാറിന് ഉൾകൊള്ളാൻ കഴിയില്ല.. അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ഒന്നും ചെയ്യില്ല.. ഇപ്പൊ എല്ലാം ഇച്ചായനോട്.. സോറി സാറിനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ട്..

എല്ലാം എന്റെ തെറ്റായിരുന്നു.. അർഹത ഇല്ലാത്തത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു..” “എടോ.. ഞാൻ അപ്പോഴത്തെ ദേഷ്യത്തിന് എന്തൊക്കെയോ..” “ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും സാറിന്റെ മനസ്സ് തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലോ.. ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല സർ.. ഞാൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊൾ പൂർണ ബോധ്യം ഉണ്ട്.. സർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം.. ഇനി മുതൽ ഞാൻ സാറിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരി മാത്രം ആയിരിക്കും..” മനസ്സ് നുറുങ്ങുന്ന വേദനയിലും അത് മറച്ചു ജോയലിന് ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകി അവള് എഴുന്നേറ്റു.

“സർ.. എനിക്ക് തിരികെ വരാൻ വഴി അറിയില്ലായിരുന്നു.. അപ്പോ അബി വിളിച്ചു.. സർ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ട വിഷമത്തിൽ ആണ് ഫോൺ എടുത്തു എറിഞ്ഞത്.. ഫോൺ ഓണാകുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ.. അബിയേ വിളിക്കണം.. അവൻ ഇപ്പൊൾ തന്നെ പേടിച്ച് കാണും..” ചിതറി കിടക്കുന്ന ഫോൺ എടുത്തു ശരിയാക്കുന്നതിനു ഇടയിൽ അക്സാ പറഞ്ഞു. ജോ ഇതൊന്നും കേൾക്കാതെ വേറെ ഏതോ ലോകത്തിൽ ആയിരുന്നു.. അക്സായുടെ ഫോൺ ബെല്ലടിചപ്പോൾ ജോ ഒന്ന് ഞെട്ടി അവളെ നോക്കി. എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അബിയേ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന അവളെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് പോലെ അവൻ മതി മറന്നു നോക്കി. “സർ.. നമുക്ക് പോയാലോ..?” അക്സാ വന്നു വിളിച്ചത് അറിയാതെ അവൻ ചിന്തയിൽ ആയിരുന്നു. അവള് അവനെ തട്ടി വിളിച്ചു. “എഹ്‌.. എന്താ..?”

അവൻ ഞെട്ടി അവളെ നോക്കി. “സർ.. വാ പോകാം..” അതും പറഞ്ഞ് പിന്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന അവളെ കാണവെ അല്പം മുൻപ് നടന്നതോക്കെ സ്വപ്നം ആയിരുന്നു എന്ന് അവനു തോന്നി. വേഗത്തിൽ n അവളുടെ ഒപ്പം നടന്നെത്തി ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുമ്പോൾ പതിവില്ലാതെ അവർക്കിടയിൽ തളം കെട്ടി നിന്ന മൗനം എല്ലാം നടന്നത് തന്നെ ആണെന്നും അതിന്റെ അവശേഷിപ്പാണീ മൗനം എന്നും അവനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. റൂമിൽ ചെന്നിട്ടും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോഴും അക്‌സ മൂകയായി തന്നെ ഇരുന്നു. അവള് സർ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ കൊളുത്തി വലിക്കുന്നത് പോലെ ജോക്ക് തോന്നി.

ഒരിക്കൽ കൂടി അവളുടെ നാവില് നിന്നും ഇച്ചായാ എന്ന വിളി കേൾക്കാൻ അവനു കൊതി തോന്നി. പക്ഷേ ഏതോ ലോകത്തെന്ന പോലെ ഇരുന്നു ആഹാരം കഴിക്കുന്ന അവളെ കണ്ട് അവന്റെ ഹൃദയം വിങ്ങി. അക്സ കഴിച്ചെഴുന്നെറ്റു പോയിട്ടും അവളോട് താൻ എന്തോ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന തോന്നലിൽ കഴിക്കാൻ പോലും ആവാതെ ജോയൽ ഇരുന്നു. 🔸🔸🔸”ഇച്ചായ.. നമ്മൾ ജാൻവിയെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോന്നത് ശരിയായില്ല.. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും പ്രയാപൂർത്തി ആയാ ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലേ അവള്.. അത് മാത്രമല്ല മാനസിക നില തെറ്റിയ അവളെ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉള്ള വീട്ടിൽ എന്ത് വിശ്വാസത്തിലാണ് ചേട്ടായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്..? അവള് ആ ആബേലിനോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യമാണ് വന്നത്..”

ഗ്ലാസിലേക്ക് പകർന്ന മദ്യം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അവൻ പറഞ്ഞു. “നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും..? ജീനക്ക് അവളെ ഇവിടെ നിർത്തുന്നതിൽ താൽപര്യം ഇല്ല.. എന്നിട്ടും നിന്റെ വാശിപ്പുറത്താണ് ഇന്ന് അവിടെ പോയത്.. എന്നിട്ട് നീ കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്കുണ്ടായ മാറ്റം.. നമ്മളെ ഇപ്പോഴും അവള് ഭയക്കുന്നുണ്ട്.. ആ നമുക്കൊപ്പം അവള് വരുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ..?” എതിർവശത്ത് ഇരുന്ന ആൾ അവനോടു ചോദിച്ചു. “അവള്.. ജാൻവി.. എനിക്ക് ആദ്യമായും അവസാനമായും പ്രണയം തോന്നിയ പെൺകുട്ടി.. അവൾക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആവുന്നതും നോക്കി ഇരിക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ അല്ലേ എല്ലാം ഉണ്ടായത്.. എന്റെ ജീവിതം തന്നെ നശിച്ചത്.. എന്നിട്ടും ഞാൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത് അവൾ എന്നെങ്കിലും എന്റെ സ്വന്തമാകും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ആണ്..”

“ഡാ.. നീ എന്തൊക്കെയാണു ഈ പറയുന്നതെന്ന് ബോധമുണ്ടോ..? നിനക്ക് അവളെ കിട്ടും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ..?” “കിട്ടും ഇച്ചായാ.. ജാൻസിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുന്നതിനു പ്രതിഫലമായി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവളെ ആയിരിക്കും.. അവളെ മാത്രം..” “നീ ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ ജാൻവിയെ നിനക്ക് നൽകും എന്നു ഉറപ്പുണ്ടോ..?” “തരും ഇച്ചായാ.. അവർ കാരണം ആണ് എന്റെ ജീവിതം തകർന്നത്.. ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവളെ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്റെ ജീവിതം മനപൂർവ്വം തകർത്തതല്ലെ.. അപ്പോ ജാൻസിയൂടെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത നീക്കി യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അയാള് നമ്മൾ സംശയിക്കുന്ന ആൾ തന്നെ ആണെകിൽ എന്റെ ജീവിതം തകർത്തതിന് അവർ മറുപടി തന്നെ പറ്റുള്ളൂ ഇച്ചായാ..

ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും തരാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്..” ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ അവൻ പറയുമ്പോൾ മറ്റെ ആൾ അവനെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. “ഇന്നലെ ജീനയുടെ പപ്പയും മമ്മിയും പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അവർക്ക് ജാൻവി ഒരു ബാധ്യത ആണെന്ന്.. ജോ ചേട്ടയിയുടെ വിവാഹം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവള് ശരിക്കും അവിടെ ഒരു അധിക പറ്റ് ആവും.. ആ സമയത്ത് അവളോടുള്ള എന്റെ പ്രണയം അവളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞു അവളെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ ആരും എതിർക്കില്ല.. സന്തോഷത്തോടെ അവളെ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നൽകും..” “ജോ സമ്മതിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ..?” “ചേട്ടായിക്കും അവളെ ഇഷ്ടമോന്നും അല്ല ഇച്ചായാ. പിന്നെ പെങ്ങളായി പോയത് കൊണ്ട് സഹിക്കുന്നു.. അല്ലേൽ ഏതോ ഒരു വീട്ടിൽ അവളെ കൊണ്ട് ചെന്നാക്കുമോ..?

അതും പ്രായ പൂർത്തി ആയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉള്ള വീട്ടിൽ..? അവിടെ അവനു വല്ല ബുദ്ധിമോശവും തോന്നിയാൽ അവന്റെ തലയിൽ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കമല്ലോ..” “നീ കുടിച്ചതോക്കെ തലക്ക് പിടിച്ചു കേട്ടോ.. അതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്.. മതി കുടിച്ചത്..” അയാള് അവന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന കുപ്പി എടുത്തു മാറ്റി. “ഞാൻ സത്യമാണ് ഇച്ചായാ പറഞ്ഞത്.. ജാൻവി അവള് എന്റേതാണ്.. എന്റേത് മാത്രം.. അവളെ നേടാൻ ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും ഇച്ചയാ.. എന്നെ അവളെ പോലെ മോഹിപ്പിച്ച വേറെ പെണ്ണില്ല.. എനിക്ക് അവളെ വേണം.. എന്റെ പ്രണയം ആണ് അവള്.. എനിക്ക് വേണം എന്റെ ജാൻവിയെ.. അതിനു തടസ്സം ആവുന്നത് ആരായാലും അവരെ തീർക്കും ഞാൻ.. ജാൻവി എന്റേതാണ്..

എന്റേത് മാത്രം..” പിറുപിറുത്തു കൊണ്ട് കസേരയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് മറിയാൻ ഒരുങ്ങുന്ന അവനെ അയാള് വേഗം ചെന്ന് പിടിച്ചു വെച്ചു. റൂമിൽ കൊണ്ട് പോയി കിടതുമ്പോൾ അയാള് അവനെ സഹതാപത്തോടെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മദ്യ ലഹരിയിൽ കുഴയുന്ന നാവിനൊപ്പം അവന്റെ ബോധവും മറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇരുൾ പകരുന്നത് അറിയാതെ തന്റെ അബിച്ചായനും മമ്മിക്കും പപ്പക്കും ഒപ്പം സന്തോഷത്തിന്റെ നെറുകയിലായിരുന്നു ജാനി……തുടരും….

ഹൃദയതാളം: ഭാഗം 13