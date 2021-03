അമ്മുക്കുട്ടി: ഭാഗം 17

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: റിയ ഡാനിയേൽ പാലക്കുന്നിൽ

ദിവസങ്ങൾ കടന്ന് പോകവേ അമ്മു പഠിത്തത്തിൽ മിടുക്കി ആയിവന്നു. എന്തിനും ഏതിനും സംശയം ചോദിക്കാതെ തനിയെ ചിന്തിച്ചു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനും അവൾ പഠിച്ചു. പക്ഷെ അഭിയോടുള്ള അവളുടെ സമീപനത്തിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അവളോടുള്ള ഇഷ്ടം തുറന്ന് പറയേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് അഭിയും തല പുകഞ്ഞു ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അഭി തന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യത്തിനു പിറകിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ആയിരുന്നു അമ്മു.

അന്നൊരിക്കൽ അവനു തന്നോട് പ്രേമം ഉണ്ടോന്ന് കണ്ടെത്താൻ തുനിഞ്ഞു ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ അവൻ തന്നോട് കാണിച്ച ദേഷ്യവും വീണയോട് കാണിച്ച അടുപ്പവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ എല്ലാം വേണ്ടന്ന് വെച്ചു. വീണ്ടും അവളുടെ ഉള്ളിൽ സംശയം തലപൊക്കി. ” കണ്ടുപിടിക്കണം…. ചെകുത്താന് എന്നോട് പ്രേമം ആണോന്ന്… ” അമ്മു നിശ്ചയിച്ചു. ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ അമ്മുവിനെ പഠിത്തത്തിൽ അഭി നന്നായി ഹെല്പ് ചെയ്തു തുടങ്ങി. അവൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഏതാണെന്നു കണ്ടെത്തിയതും അതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു അവൻ കുറെ ടിപ്സും കുറുക്കു വഴികളുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അമ്മുവിന് അത് നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വഴികളിലൂടെ ആയിരുന്നു അവൻ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്.

ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതിന്റെ പകുതി സമയം കൊണ്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ കണ്ടെത്താനുള്ള കുറെ ട്രിക്കുകൾ അഭിജിത്ത് അവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ” ആൾ കൊള്ളാമല്ലോ….ഉഡായിപ്പിന്റെ ഉസ്താദ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ” അമ്മു ചിന്തിച്ചു. വീട്ടിൽ തനിയെ ഇരുന്നു ഓരോരോ question തനിയെ ചെയ്യുമ്പോഴും അവൾക്ക് പഴയതിലും നല്ല മാറ്റം തോന്നി. ഓരോ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾക്കും ഡൌട്ട് ചോദിക്കാതെ സ്വയം മനസിനോട് ചോദിച്ചു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ അഭി പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഒക്കെ അവൾക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസിലായത്. ഡൌട്ട് ചോദിക്കാൻ ആണേൽ ചോദിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും…മുന്നോട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല. സ്വയം മനസിരുത്തി ചിന്തിച്ചു തനിയെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനും പറ്റും. അവൾ മനസിലോർത്തു.

ദിവസങ്ങൾ ഓടി പോയ്കൊണ്ടിരുന്നു. അമ്മുവിന്റെ സപ്പ്ളി എക്സാം അടുത്ത് വന്നു. എക്സാം ദിവസം അടുക്കുംതോറും അവൾക്ക് ടെൻഷൻ കൂടി വന്നു. അവളെക്കാൾ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അഭിയ്ക്ക്. പക്ഷെ അതൊന്നും പുറത്തു കാണിക്കാതെ അവൻ അമ്മുവിന് മാക്സിമം മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നു. ” എക്സാം ഹാളിൽ കയറിയിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കാനൊന്നും നിക്കരുത്… കൂൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം.. രാത്രി നന്നായി ഉറങ്ങണം… ഉറക്കം കളഞ്ഞു പഠിക്കാൻ ഇരിക്കരുത്..രാവിലെ നന്നായി ഫുഡ്‌ കഴിക്കണം.. ആവിശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കണം..” പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം രാത്രി ട്യൂഷന് വന്നപ്പോൾ അഭി അമ്മുവിനോട് പറയുകയാണ്. ” ഞാൻ എക്സാം എഴുതാൻ തന്നെയല്ലേ പോകുന്നത്… ” അമ്മുവിന് സംശയം തോന്നി. ” Question paper കിട്ടിയ ഉടനെ ചാടിക്കേറി ഉത്തരം എഴുതാൻ നിക്കരുത്.

എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കിയ ശേഷം ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാവുന്ന ഉത്തരം ആദ്യം എഴുതണം… അറിയാലോ… പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ നല്ലൊരു ഇമ്പ്രെഷൻ ഉണ്ടാക്കികൊടുക്കണം…. ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പേജിലെ ഉത്തരം നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നണം അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അറിയാവുന്ന കുട്ടി ആണെന്ന്…അപ്പൊ പിന്നെ സൂക്ഷ്മമായി അവർ എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കി മിനക്ക്കേടില്ല…വലിയ പിടിയില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഒക്കെ അവസാനം മാത്രമേ എഴുതാവൂ…” അമ്മു തലയാട്ടി. ” പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും പാടില്ല… തിയറി പോർഷൻ എഴുതി തീർന്നിട്ട് സമാധാനമായി നല്ല time എടുത്തു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്‌താൽ മതി… ”

അവൻ കൊച്ചു കുട്ടിയോടെന്നപോലെ പറയുകയാണ്. അമ്മു അവൻ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും കേട്ടുകൊണ്ട് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ ഉറ്റുനോക്കി ഇരുന്നു. അന്നത്തെ ദിവസം അവൻ വീണയെ ശ്രദ്ധിച്ചതെ ഇല്ല. അതിന്റെ വിമ്മിഷ്ടം വീണയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ മുഖത്തെ ഭാവം കണ്ടതും അമ്മുവിന് ഒരു മനസുഖം തോന്നി. വീണയെ ഒന്ന് വിറളി പിടിപ്പിക്കാനായി അമ്മു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ അഭി പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു. ” എന്ത് സംശയം ഉണ്ടേലും എന്നെ വിളിക്കണം…. ” അഭി അവന്റെ ഫോൺ നമ്പർ അമ്മുവിന്റെ ബുക്കിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എഴുതി നൽകികൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അമ്മു തലയാട്ടി. ” അവളുമാർ പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ട്….ചെകുത്താന് എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്…. ” അവൾ ചിന്തിച്ചു. ” അമ്മു ok അല്ലെ…. ”

അഭി അവളോട് ചോദിച്ചതും വീണ അമ്പരന്ന് അമ്മുവിനെ നോക്കി. ” അമ്മു… എന്നോ…..!” വീണയുടെ ചുണ്ട് മന്ത്രിച്ചു അവളുടെ ഞെട്ടലിന്റെ പൊരുൾ അമ്മുവിന് മനസിലായി. അഭി തന്നെ അമ്മു എന്ന് വിളിച്ചതിന്റെ ഷോക്ക് ആണ് അവളുടെ മുഖത്തു കാണുന്നത്… അമ്മുവിനു ചിരി വന്നു. ” ഞാൻ ok ആണ് സാർ… ” അമ്മു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു. ” എങ്കിൽ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കോളൂ… ഇന്ന് ട്യൂഷൻ നേരത്തെ നിർത്താം… നാളെ എക്സാം ഉള്ളതല്ലേ… ” അഭി പറഞ്ഞു. ” ശെരി… ” അമ്മു ബുക്സ് എടുത്തു ബാഗിലെക്ക് വെച്ചു. ” ഞാൻ കുറച്ചു കൂടി കഴിഞ്ഞു പോയ്കോളാം സാർ… എനിക്ക് നാളെ എക്സാം ഇല്ലല്ലോ…. ” വീണ പറഞ്ഞു. അമ്മു ഇല്ലാതെ കുറച്ചു നേരം കൂടി അഭിയോടൊപ്പം ഇരിക്കാമല്ലോ എന്നവൾ കരുതി. ” വേണ്ടടോ… ഞാൻ അല്പം tired ആണ്… താനും പൊയ്ക്കോ… ”

അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടതും വീണയുടെ മുഖം വാടി ” അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നും ട്യൂഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ.. ഇനിയിപ്പോ എക്സാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോർമൽ ക്ലാസ്സ്‌ തുടങ്ങുമ്പോൾ വന്നാൽ മതി രണ്ടാളും… ” അഭി അമ്മുവിനെയും വീണയെയും ഓർമിപ്പിച്ചു. അവർ യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുന്നതും നോക്കി അഭി സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്നു. പിറ്റേന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞായിരുന്നു എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നത്. കൂട്ടുകാരികൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അമ്മുവിനെ exam നു കൊണ്ട് വിട്ടതും തിരികെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു വന്നതും അച്ഛൻ ആയിരുന്നു. എക്സാം നന്നായി തന്നെ അമ്മു അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. എഴുതിയതിൽ അവൾക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തോന്നി.. ഒരാഴ്ച ഇനി ട്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ എന്നോർത്തപ്പോൾ അവൾക്കൊരു സന്തോഷം ഒക്കെ ഉണ്ടായി. ” ഇനി ഒരാഴ്ച ഫ്രീ ആണല്ലോ… ടി വി ഒക്കെ കാണാം…

ഒരുപാട് നേരം ഉറങ്ങാം… ടൈം ടേബിൾ വെച്ച് പഠിക്കേണ്ട…” അവൾക്ക് ആശ്വാസം തോന്നി. എക്സാം കഴിഞ്ഞു വന്നതും അവൾ നേരെ ടി വി ഓൺ ചെയ്തു അതിന്റെ മുന്നിൽ ചടഞ്ഞു കൂടി.. രാത്രി ഫുഡ്‌ ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കുറെ നേരം ലാപ്ടോപ് ഓൺ ചെയ്തു അതിൽ ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്തു ഇരുന്നു. രാത്രി മാളുവും രേഷ്മയും വിളിച്ചിരുന്നു. എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ ആണ്. കുഴപ്പമില്ലതെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നവൾ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു. വീണ്ടും ലാപ്ടോപിലേക്ക് കണ്ണും നട്ടു ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവൾ അഭിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്തത്. ” എക്സാം കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവനോടൊന്ന് പറയേണ്ടതല്ലേ…. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മോശം ആകില്ലേ….. ” അമ്മു ബാൽക്കണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് തല നീട്ടി നോക്കി.

അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അഭിയുടെ വീട് കാണാവുന്നതാണ്..അവന്റെ മുറിയിൽ വെട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഉറങ്ങി കാണില്ല ആൾ. അമ്മു കുറെ നേരം അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കി നിന്നു. വിളിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നവൾക്ക് സംശയം ആയിരുന്നു. പിന്നെ ബുക്ക്‌ തപ്പി എടുത്തു ബാക്ക് സൈഡിൽ അന്നവൻ എഴുതി തന്ന നമ്പർ ഫോണിൽ ഡയൽ ചെയ്തു.. ” ഞാനെന്താ സംസാരിക്കേണ്ടത്….” അവൾക്ക് സംശയം തോന്നി. “പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയാം….എളുപ്പം ആയിരുന്നെന്നും..” അല്ലാതെയിപ്പോ എന്താ പറയുക… അവൾ ഓരോന്നൊക്കെ ഓർത്തോണ്ട് ഫോൺ ചെവിയോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു. ” ഹലോ… ” മറുതലയ്ക്കൽ ഫോൺ എടുത്തതും അവൾക്ക് എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നറിയാതെ നിന്നു. ” ഹലോ…. ” അവൾ പതിയെ പറഞ്ഞു ” അമ്മൂ…… ” അഭി ശാന്തമായി വിളിച്ചു. അമ്മുവിന്റെ കിളികൾ പറന്നു തുടങ്ങി.

” ഞാനാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം…. എന്റെ നമ്പർ എങ്ങനെ അറിയാം….. ” അവൾ ചിന്തിച്ചു. ” ഇതുവരെ ലാൻഡ് ഫോണിൽ നിന്നല്ലേ വിളിച്ചിട്ടുള്ളു…. എന്റെ പേർസണൽ നമ്പർ അറിയില്ലല്ലോ….. ഇനി അച്ഛൻ കൊടുത്തത് ആകുമോ…. ” നിമിഷനേരം കൊണ്ട് അമ്മു ചിന്തിച്ചുകൂട്ടി.. ” ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ…. ” അഭി ചോദിച്ചു ” ആഹ്…. കേൾക്കുന്നുണ്ട്…. ” അവൾ പറഞ്ഞു ” എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു… ” ” കുഴപ്പമില്ല…. നന്നായിരുന്നു… ” ” ok ആണോ എല്ലാം…. ” അവൻ ശാന്തതയോടെ ചോദിച്ചു ” ok ആണ്.. ” അമ്മു പറഞ്ഞു. തന്റെ നമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കണം എന്നവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.. പക്ഷെ ചോദിക്കാൻ മടി തോന്നി. പിന്നെയും അഭി പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഓരോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ” എന്റെ നമ്പർ എങ്ങനെ അറിയാം… ” അമ്മു അല്പം മടിച്ചു ചോദിച്ചു ” എനിക്ക് അറിയില്ലലോ… ” അവൻ ചിരിച്ചു. ” പിന്നെ ഞാനാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ മനസിലായി ”

” തന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ മനസിലായി… ” അവൻ നിസ്സാരമായി പറഞ്ഞു. ” ഒരു ഹലോ കേട്ടാലൊക്കെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ… ” അവൾ സംശയിച്ചു. “അതൊക്കെ അറിയാം… ” അവൻ വീണ്ടും ചിരിച്ചു ” എങ്ങനെ….. ” ” അതൊരു കഴിവ് ആണ്..ചിലർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന കഴിവ്… ” അഭി ചിരിയോടെ പറഞ്ഞതും അമ്മുവിന് ചെറുതായി ദേഷ്യം വന്നു. ” താൻ എന്നെ വിളിച്ചേക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു..പക്ഷെ ഇത്രേം വൈകും എന്ന് കരുതിയില്ല…call എടുത്തു ഹലോ പറഞ്ഞതും താൻ ആണെന്ന് മനസിലായി… അതാ ഞാൻ അമ്മു എന്ന് വിളിച്ചത്. ” അവൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയപ്പോ അഭി പറഞ്ഞു. “ഒരുപക്ഷെ അത് ഞാൻ അല്ലായിരുന്നെങ്കിലോ..! അമ്മു എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും call ആണെന്ന് മനസിലായെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ…” അമ്മു കുറുമ്പോടെ ചോദിച്ചു. ” റോങ്ങ്‌ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കട്ട്‌ ചെയ്തേനെ… ”

അവന്റെ സംസാരം കേട്ടതും അമ്മുവിനു ചിരി വന്നു. പക്ഷെ അവൾ ചിരിക്കാതെ ഗൗരവം ഭവിച്ചു നിന്നു. ” ഫുഡ്‌ കഴിച്ചോ.. ” അഭി ചോദിച്ചു ” മ്മ്…. ” ” exam ഒക്കെ കഴിഞ്ഞെന്ന് കരുതി പഴയ രീതികളിലേക്ക് പോകേണ്ട…. ഇപ്പോഴുള്ള time table ഫോള്ളോ ചെയ്യുന്നതാകും നല്ലത്..എൻജോയ്മെന്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ടന്ന് അല്ല പറയുന്നത്….. പക്ഷെ ഉറക്കം കളഞ്ഞു tv കണ്ടു ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് കേടാണ്…” അവൻ പറഞ്ഞു. ” മ്മ്….” അമ്മു മൂളിക്കേട്ടു. “ശെരി…. ഞാൻ പോവാ…. ” അവൾ ഫോൺ cut ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി. ” ഉപദേശിച്ചത് ആണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണോ പെട്ടന്ന് cut ചെയ്യുന്നത്… ” അഭി ചോദിച്ചു. ” അല്ല…. എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്…നല്ല ക്ഷീണം ” അമ്മു പറഞ്ഞു ” മ്മ്… ശെരി…. ഗുഡ് നൈറ്റ് ” ” gd nit…. ” അമ്മു ഫോൺ cut ആക്കി ബെഡിലേക്ക് വന്നു കിടന്നു.

വെറുതെ അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചിരി തത്തികളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ കടന്ന് പോയി. ഫുഡിങ്ങും t v യും ഉറക്കവും ഒക്കെയായി അമ്മു ആകെ തിരക്കിൽ ആയിരുന്നു. ഒരു വൈകുന്നേരം അടുത്ത വീട്ടിലെ പിള്ളേരോടൊപ്പം കളിക്കാനായി ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവൾ അഭിയുടെ വീടിനു നേർക്ക് നോക്കി. ” വെറുതെ അവിടെ വരെയൊന്ന് പോയാലോ… ” അമ്മു ചിന്തിച്ചു. അവൾ മെല്ലെ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു. ഗേറ്റ് തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോ വാതിൽക്കൽ ദാമോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മുവിനെ കണ്ടതും അയാൾ കുശാലാന്വേഷണം നടത്തി.

അകത്തേക്ക് കയറിയതും രേണുക അവൾക്ക് വേണ്ടി ചായയുമായി വന്നു. ” പരീക്ഷ ഒക്കെ നന്നായി എഴുതിയോ… ” അവർ ചോദിച്ചു. ” എഴുതി… ” അമ്മു ചായ കുടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ” മോളെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടതെ ഇല്ലല്ലോ… അഭി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു വരുമായിരിക്കും എന്ന്…. ” രേണുക പറഞ്ഞു. എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടും താൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തത് മോശം ആയിപോയെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി. ” കുറച്ചു തിരക്കിൽ ആയിപോയി അതാ…. ” അവൾ പറഞ്ഞു. ” അത് കുഴപ്പമില്ല… മോൾ ഇപ്പോ വന്നല്ലോ…. ” അവർ ചിരിച്ചു. ” ഞാൻ സാറിനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ…” അമ്മു പറഞ്ഞു. ” അഭി ഇവിടില്ല മോളെ….” ” എവിടെ പോയി…. ” ” അവൻ പഠിച്ച കോളേജിലേക്ക് പോയതാ… കൂടെ അർജുനും ഉണ്ട്… അവരിനി കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരുള്ളൂ… ” രേണുക പറഞ്ഞു. ”

ഏത് കോളേജിലാ അഭി സാർ പഠിച്ചത്…” ” അവൻ ബാംഗ്ലൂർ ആണ് പഠിച്ചതൊക്കെ… അവിടെക്കാ രണ്ടുപേരും കൂടി പോയത്… അവർ പോയാൽ ഒരൊറ്റ പോക്കാണ്…ഇനി കറക്കവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വരാൻ കുറച്ചു ദിവസം എടുക്കും..” രേണുക ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു. ” മ്മ്… ശെരി ആന്റി…. എങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ… പിന്നെ വരാം… ” അമ്മു യാത്ര പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി. അവൾക്ക് എന്തോ പോലെ തോന്നി. വീട്ടിൽ വന്നിട്ടും അമ്മു ആകെ സൈലന്റ് ആയിരുന്നു. അച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും ചോദിച്ചിട്ടും അവളൊന്നുമില്ലന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു മാറി. ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ കൂടി കടന്ന് പോയി. ഒരു ദിവസം രാത്രി 12 മണിയോടു അടുത്ത സമയം ആയപ്പോൾ അമ്മുവിന്റെ ഫോണിലേക്ക് കുറെ മെസ്സേജുകൾ തുരുതുരെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അവൾ ഫോണെടുത്തു നോക്കിയതും ചെകുത്താൻ എന്ന് കണ്ടു.

അഭിയുടെ നമ്പർ അവൾ അങ്ങനെ ആണ് സേവ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്തതും ” ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അമ്മൂ…. ” എന്നൊരു മെസ്സേജ് കണ്ട് അമ്മുവിന്റെ കിളി പാറി. ” കൃഷ്ണാ… എന്റെ പിറന്നാൾ ആണെന്ന് ഇയാൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു….. ” അവൾ കണ്ണുരുട്ടി ഫോണിലേക്ക് നോക്കി ഇരുന്നു. ” സാധാരണ പിറന്നാളിന് രാവിലെ അച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും കൂടിയാണ് വിഷ് ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു അമ്പലത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ സദ്യ ഒക്കെ ഒരുക്കി ചെറിയൊരു ആഘോഷം…. അത്രേ ഉള്ളു പിറന്നാളിന്….. എന്റെ ഉറക്കം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാകും കൂട്ടുകാർ പോലും രാവിലെ ആണ് വിഷ് ചെയ്യുക…. ഇതിപ്പോ ആദ്യമായിട്ടാ രാത്രി 12 മണിക്ക് ഒരാൾ ബർത്ത് ഡേ വിഷ് ചെയുന്നത്…. ” അമ്മു ഓർത്തു. ” എന്നാലും എന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണെന്ന് ഇയാൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞോ ആവോ…. ” അമ്മു സംശയിച്ചു. അവൾ തിരികെ ഒരു thanks അയച്ചു. ഉടനെ തന്നെ അഭിയുടെ മറ്റൊരു മെസ്സേജ് അവളെ തേടി എത്തി. ” Get Ready For A Surprise My Dear… ” ( തുടരും )

അമ്മുക്കുട്ടിയ്ക്ക് പരീക്ഷ തീർന്നു.എന്നാൽ എനിക്ക് പരീക്ഷ തുടങ്ങുകയാണ്… സ്റ്റഡി ലീവിന്റെ വിരസതയ്ക്ക് ഇടയിൽ ആണ് ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പൊ exam date വരികയും ചെയ്തു…

അമ്മുക്കുട്ടി: ഭാഗം 16