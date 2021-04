❤️കലിപ്പന്റെ വായാടി❤️ : ഭാഗം 43

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: ശിവ നന്ദ

“ഇത്രത്തോളം ശിഖയെ സ്നേഹിക്കുന്ന സാറിനെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ അവളുടെ മനസിന്‌ കഴിയില്ല.എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്..നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ശ്രമിച്ചാൽ we can bring her back. ഇന്ന് മുതൽ മെഡിസിൻ സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്യുകയാണ്.ഒരു ദിവസം പോലും അത് മുടക്കരുത്. Let’s hope for the best” — ഇഞ്ചക്ഷന്റെ മയക്കത്തിൽ കിടക്കുന്ന ശിഖ ചേച്ചിയെ ശിവേട്ടൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറിയത്. പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ മുത്തശ്ശിയും ശ്രേയ ചേച്ചിയും ഒന്നും മനസിലാകാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. “കുട്ടാ… ഇത്.. ഇത് ശിഖ അല്ലേ??” “എന്താ ശിവ ഇവൾക്ക് പറ്റിയ?? എവിടുന്നാ നിങ്ങൾ വരുന്ന?” മറുപടി ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ശിവേട്ടൻ ചേച്ചിയെയും കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോയി. ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഞങ്ങള്ക്ക് നേരെ ആയിരുന്നു.

മറുപടി പറഞ്ഞത് നന്ദുവേട്ടനും. “അവൾക് അപ്പോൾ ആരെയും ഓർമയില്ലേ?” “ഇല്ല ചേച്ചി.. ജിത്തു ഒഴിച്ച് മറ്റാരെയും അവൾ ഓർക്കുന്നില്ല” “അതാണ് എനിക്ക് മനസിലാകാത്തത്. അവൾ സ്നേഹിച്ചത് നിന്നെയല്ലേ. നിനക്ക് അന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ അവൾ ഇങ്ങനെ ആയത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ശിവയ്ക്ക് എന്താ റോൾ” സ്വന്തം അനിയത്തി ആണ് ശിഖ ചേച്ചി എന്ന് അറിയാതെ ആണ് ശ്രേയ ചേച്ചി ഓരോന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി അതായിട്ട് എല്ലാവരോടും മറച്ച് വെക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. “അത് ചേച്ചി.. ശിഖ ചേച്ചി… ” എന്നാൽ എന്നെ പറയാൻ അനുവദിക്കാതെ നന്ദുവേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി. “അതൊന്നുമില്ല ചേച്ചി.. അവൾക് ജിത്തു സ്വന്തം ഏട്ടൻ തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാകും അവൾ അവനെ മാത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്.

ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങി.” കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾക് നിന്ന് കൊടുക്കാതെ നന്ദുവേട്ടനും സച്ചിയേട്ടനും മുകളിലേക്ക് പോയി.കൂടെ പോകാൻ തുനിഞ്ഞ എന്നെ ചേച്ചി പിടിച്ച് നിർത്തി. “ശിഖയെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വന്നത് എന്തിനാ?” “ഇങ്ങോട്ട് അല്ലാതെ വേറെ എവിടെ കൊണ്ടു പോകും?” “അവള് അനന്ദുന്റെ പെണ്ണാണ്. അവനാണ് അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്.” “പക്ഷെ ശിഖ ചേച്ചിയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ശിവേട്ടന്റെ സാമിപ്യം ആണ് വേണ്ടത്. മറ്റാരുടെയും കൂടെ ചേച്ചി നിൽക്കില്ല” “നോക്ക് ഗൗരി.. നിന്നോട് ഉള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ശിവയുടെ സാമിപ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് നിനക്കാണ്. നിങ്ങൾക് ഇടയിലേക്ക് വരുന്നവർ നാളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ആയിരിക്കും ബാധിക്കുന്നത്.” “ശ്രേയ പറഞ്ഞത് തന്നെയാ മോളെ എനിക്കും തോന്നുന്നത്” മുത്തശ്ശിയും കൂടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതോടെ എനിക്ക് മറുപടി ഇല്ലാതായി.

“ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ഓർത്ത് സങ്കടം ഉണ്ട്.എന്റെ അനന്ദുട്ടന്റെ പെണ്ണല്ലേ അവൾ.അവന്റെ ജീവിതം നന്നാകണമെന്ന പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും ഉണ്ട്.പക്ഷെ എല്ലാം ഒന്ന് കലങ്ങിതെളിഞ്ഞ് നീയും കുട്ടനും ജീവിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ. അതിനിടയ്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതെ നോക്കണമായിരുന്നു.” “ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല മുത്തശ്ശി. ഞാൻ അല്ലേ പറയുന്നത്” തത്കാലം മുത്തശ്ശിയെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഞാനും മുകളിലേക്ക് വന്നു. ശിവേട്ടന്റെ പഴയ റൂമിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു കൊച്ചു മുറിയിലേക്കാണ് ശിഖ ചേച്ചിയെ കൊണ്ട് വന്നത്.ഒന്നും അറിയാതെ ആ പാവം ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്.അപ്പോഴും തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ശിവേട്ടന്റെ കൈ മുഖത്തോട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ശിഖ ചേച്ചി ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് ആകും നല്ലത്” “ഇപ്പോ എന്ത് പറ്റി?” “അവൾ പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ട് ശിവ. ശിഖയെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വന്നത് എന്തിനാണെന്ന ചോദ്യം ഇനിയും വരും.

ഇവൾ എല്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നീയെന്തിനാ അനന്ദു തടഞ്ഞത്?” “എടുത്തടിച്ചത് പോലെ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും ഉൾകൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. സമയം പോലെ ജിത്തു തന്നെ പറയട്ടെന്ന് കരുതി” ശിവേട്ടൻ ഒന്ന് മൂളുക മാത്രം ചെയ്തു. ശിഖ ചേച്ചിയുടെ മൂർദ്ധാവിൽ ചുംബിച്ച് കൊണ്ട് മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റു. “ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പോലെ പതുക്കെ പതുക്കെ എല്ലാ ഓർമകളും ഇവളിലേക്ക് എത്തിക്കണം.നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ അത് നടക്കും നന്ദു” “മ്മ്മ്.. ഞാൻ എന്തായാലും അമ്മയെ ഇങ്ങോട്ട് ആക്കാം” “അതെന്തിനാ നന്ദുവേട്ടാ.. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ” “ആരാ ഈ ഞങ്ങൾ?? ഇവന് ഓഫീസിൽ പോകണ്ടേ..പിന്നെ അച്ഛമ്മയ്ക്ക് ഇവളെ നോക്കാൻ പറ്റുമോ.. പിന്നെയുള്ളത് നീയും ശ്രേയ ചേച്ചിയും. രണ്ടിന്റെയും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞ് തരണ്ടല്ലോ.. അതുകൊണ്ട് മര്യാദക് എന്റെ മോള് പോയി റസ്റ്റ്‌ എടുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കും.”

ഇനിയും അവിടെ നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നന്ദുവേട്ടൻ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യും.അത് കൊണ്ട് നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ റൂമിൽ വന്ന് കിടന്നു.കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിവേട്ടൻ റൂമിലേക്ക് വന്നു. “ഉറങ്ങിയോ??” “ഇല്ലല്ലോ… അവരൊക്കെ പോയോ??” “മ്മ് പോയി..ശിഖ ഇപ്പോഴും നല്ല ഉറക്കമാ” “എല്ലാം ശെരിയാകും ശിവേട്ട…വിഷമിക്കണ്ട” “അതൊക്കെ ശെരിയാകുമെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്റെ പെണ്ണിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ വിഷമം ആണ് എനിക്ക്” അതും പറഞ്ഞ് ശിവേട്ടൻ ചെറുതായി വീർത്തു തുടങ്ങിയ എന്റെ വയറിൽ ചുണ്ട് ചേർത്ത് കിടന്നു. ഞാൻ ആ മുടിയിലൂടെ വിരൽ കോർത്തിരുന്നു. “ഗൗരി….” “മ്മ്മ്മ്…” “നീ ശിഖയുടെ അടുത്തേക്ക് അധികം പോകണ്ടാട്ടോ” “അതെന്താ?” “വേണ്ട.. അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അല്ല.

നിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ” “എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ.. ഏട്ടൻ ചുമ്മാ ഓരോന്ന് ഓർത്ത് പേടിക്കണ്ട” “അതല്ല ഗൗരി..അവൾ നിന്നെ പിടിച്ച് തള്ളുകയോ മറ്റോ ചെയ്താ..നമ്മുടെ കുഞ്ഞ്..” “മ്മ്മ്..പേടിക്കണ്ട ഏട്ടാ.. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം” ———————— ഗിരിയേട്ടനോട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ശിവേട്ടൻ തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു.എന്നെ നോക്കിക്കോളണമെന്ന് മാത്രമേ ഗിരിയേട്ടൻ പറഞ്ഞോളൂ.വൈകുന്നേരത്തോടെ നന്ദുവേട്ടന്റെ അമ്മ വന്നു.അപ്പോഴും ശിഖ ചേച്ചി നല്ല ഉറക്കം ആയിരുന്നു.അമ്മയോട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നന്ദുവേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.എത്രയും വേഗം ശിഖ ചേച്ചിയ്ക്ക് സുഖം ആകണമെന്ന പ്രാർത്ഥന ആണ് എല്ലാവർക്കും..നന്ദുവേട്ടന്റെ ജീവിതം ശിഖ ചേച്ചിയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ചേച്ചിക് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രെസ്സും മറ്റ് സാധനങ്ങളും വാങ്ങി ഞാനും ശിവേട്ടനും എത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി.

ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിവേട്ടനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ശിഖ ചേച്ചിയുടെ കരച്ചിലെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മ പതം പറയാൻ തുടങ്ങി.അമ്മയെ ഒരുവിധം സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.പക്ഷെ ഏട്ടനെ കണ്ടതിനു ശേഷമേ ചേച്ചി അടങ്ങിയോളു.ഏട്ടൻ തന്നെ ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കണമെന്നായി അടുത്ത വാശി.എല്ലാം കണ്ട് കണ്ണ് തുടയ്ക്കുന്ന നന്ദുവേട്ടന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ട് വന്നു. “എന്റെ മോന്റെ സങ്കടം എത്രത്തോളം ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം മോളെ.അവൻ ഒന്ന് കരഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സമാധാനം ആയേനെ.” “അമ്മ കരയാതെ..നന്ദുവേട്ടനും കൂടി തളർന്നാൽ ശിവേട്ടൻ തകർന്ന് പോകും.അതറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാ നന്ദുവേട്ടൻ എല്ലാം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കുന്നത്.” ഒരുവിധം അമ്മയെ സമാധാനിപ്പിച്ച് വിട്ടു.

എങ്കിലും ഇത് എവിടെ ചെന്നു അവസാനിക്കും എന്നൊരു പേടി എന്റെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്.ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ..നന്ദുവേട്ടൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശിഖ ചേച്ചിയുടെ പ്രതികരണം.ചേച്ചിയുടെ ഓർമ്മകൾ തിരികെ കൊണ്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ആ പേടി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ശിവേട്ടൻ റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഞാൻ അതും ഓർത്ത് ഇരിക്കുവായിരുന്നു. “ഇതുവരെ കിടന്നില്ലേ നീ?? ഉറക്കം ഒഴിയരുതെന്ന് എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.” “ഏട്ടൻ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തതാ..ശിഖ ചേച്ചി ഉറങ്ങിയോ?” “മ്മ്മ്..ഇനി എന്റെ മോള് കിടന്നു ഉറങ്ങിയേ..രാവിലെ മുതൽ അലഞ്ഞതിന്റെ ക്ഷീണം ഉണ്ട് നിനക്ക്” “അപ്പോൾ ഏട്ടനോ?? ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കോലംകെട്ടു” “ആണോ..എന്നാൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാം” “എങ്ങനെ?”

“കുറച്ച് ദിവസമായല്ലോ ഒന്ന് പ്രണയിച്ചിട്ട്” മീശ പിരിച്ചുകൊണ്ട് ശിവേട്ടൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി കിടന്നു.വയറിൽ കൈചുറ്റി കഴുത്തിടക്കിലേക്ക് മുഖം അടുപ്പിച്ചു.. “അതേ എനിക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആള് തന്നെ വീണ്ടും പണി തരുവാണോ?? ” “കൂടുതൽ ക്ഷീണിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ പ്രണയിച്ചോളാം” “അയ്യോടാ അത്രക്ക് എന്റെ ഏട്ടൻ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട.വയറ്റിൽ ഒരാളുണ്ടെന്ന ബോധം വേണം” “എന്റെ വാവക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാകാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം” “വേണ്ട ശിവേട്ട…” “എന്തേ??” “ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് കിടന്നു ഉറങ്ങണം..ഇപ്പോ അത് മതി” “മതിയെങ്കിൽ മതി..ഒരു ഉമ്മ തന്നിട്ട് ഉറങ്ങിക്കോ” ഗാഢമായ ചുംബനത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിൽ മെല്ലെ എന്റെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു.അപ്പോഴേക്കും രണ്ട് കൈകൊണ്ടും ശിവേട്ടൻ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നു.. *******

ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥമാണ് ഞങ്ങൾ ശിഖ ചേച്ചിയുമായി അമ്പലത്തിലേക്ക് വന്നത്.എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച്‌ ചേച്ചിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന നേരിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്.എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ മുതൽ ചേച്ചി അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.കണ്ണുകൾ നാലുപാടും ചലിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ശിവേട്ടനിലുള്ള പിടി മുറുക്കുന്നുണ്ട്. “ചേച്ചിക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ശിവേട്ട” “മ്മ്മ്..അതിന് വേണ്ടി തന്നെയാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വന്നത്.ഇവിടെ അവൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ട്.ഇവൾ ഓർകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം എന്റെ നന്ദുവിനെ തന്നെയായിരിക്കണം..” “പക്ഷെ അത് കുറച്ച് റിസ്ക് അല്ലേ ഏട്ടാ..ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്…”

“അറിയാം ഗൗരി..പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഓർമ്മകൾ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ശിഖ പിന്നീട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒപ്പം നന്ദു ഉണ്ടായിരിക്കണം.നന്ദു മരിച്ചെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഇവൾ ഒരിക്കലും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കില്ല” “ഹ്മ്മ്മ്… ” ഒരുവിധം ചേച്ചിയെ കൊണ്ട് പ്രദക്ഷിണം വെപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി.നേരെ ആൽത്തറയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ തന്നെ ശിവേട്ടന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മനസിലായി.ഇവിടെ വെച്ചാണല്ലോ ശിഖ ചേച്ചി നന്ദുവേട്ടനോട് ഇഷ്ടം പറഞ്ഞത്.എന്നാൽ ആലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുംതോറും ചേച്ചി ഏട്ടനെ പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചു. “എന്താ മോളെ??” “പോകാം..നമുക്ക് പോകാം” “പോകാലോ..ദേ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പോകാം” “വേണ്ട..എനിക്ക് പേടി..” എന്നാൽ ഏട്ടൻ നേരെ കാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാതെ ചേച്ചിയുമായി റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി.

അവിടെ വെച്ചാണ് ശിഖ ചേച്ചിയും നന്ദുവേട്ടനും അവസാനമായി കണ്ടത്. “ശിവേട്ട..ദേ ചേച്ചി നല്ലതുപോലെ വിയർക്കുന്നുണ്ട്.നമുക്ക് പോയാലോ” “മ്മ്മ്…ശിഖ..എന്താ മോളെ..” “അവിടെ..അവിടെ..” റോഡിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ചേച്ചി എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. “അവിടെ എന്താ?” “പോകാം..വീട്ടിൽ..എന്നെ കൊണ്ട് പോ ഏട്ടാ..” രണ്ട് കൈകൊണ്ടും ഏട്ടനെ വലിഞ്ഞ്മുറുക്കി മുഖം നെഞ്ചിലേക്ക് വെച്ച് കണ്ണ് ഇറുക്കി അടച്ചുകൊണ്ട് ചേച്ചി പറഞ്ഞു.എന്നാൽ ശിവേട്ടന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി ആയിരുന്നു. “പോകാം ഗൗരി..” “എന്താ ഏട്ടാ ഇതൊക്കെ?” “വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം നടന്നു..നീയും കണ്ടില്ലേ ഇവളുടെ മാറ്റം” “ഈ പേടിച്ചരണ്ട മുഖം കാണാനാണോ ഏട്ടൻ ആഗ്രഹിച്ചത്?” “ഞാൻ കൂടെയുണ്ടായിട്ടും ഇവൾ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചെങ്കിൽ അതിന് ഒരർത്ഥമേ ഉള്ളു..” “എന്ത് അർത്ഥം?”

“ഇവൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്തോ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന പേടിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്.ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങനെ പേടിച്ചെങ്കിൽ അന്ന് നന്ദുവിന്‌ സംഭവിച്ചത് ഇവളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മിന്നായം പോലെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.അതായത്..എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് എന്റെ നന്ദുവാണ്.” ——————– വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ശിവേട്ടൻ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു.ഇതുപോലെ പതിയെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രകാരം വൈകിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി വീട്ടിൽ ഒത്തുകൂടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യം എത്തിയത് സച്ചിയേട്ടനും നിഹിലയും ആണ്.പണ്ട് സച്ചിയേട്ടനെ ഒഴിവാക്കാൻ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നവൾ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും പാഴാക്കില്ല. “നീ പഠിത്തം നിർത്തിയോ ഗൗരി?” “അല്ലടി അത് പിന്നെ…”

“മ്മ്മ്..പ്രെഗ്നന്റ് ആയതു കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല..ഇതാ നീ ലീവ് ആയപ്പോൾ ഉള്ള സകല നോട്സും” ഒരു കെട്ട് പേപ്പർസ് എന്റെ കൈയിലേക്ക് വെച്ച് തന്നുകൊണ്ട് അവൾ കൈ ഒന്ന് കുടഞ്ഞു. “നിന്നോട് ഞാൻ നോട്സ് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ” “അത് നിനക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്.പക്ഷെ ശിവേട്ടന് അത് ഉണ്ട്.നോട്സ് എല്ലാം ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ മതിയെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു.” സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയിലും പ്രെഗ്നൻസിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണവും നല്ലത് പോലെ ഉഴപ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു.ശിവേട്ടൻ അത് അറിഞ്ഞ് തന്നെ നല്ലൊരു പണിയാണ് എനിക്ക് തന്നത്.ഇനി ഇതെല്ലാം കുത്തിയിരുന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കും. ഒരു കൈയിൽ നോട്സും മറുകൈ വയറിലും താങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സൗഭാഗ്യ എത്തിയത്.കണ്ടയുടനെ ഓടി വന്നെന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു.

“കണ്ടോടി ഇതാ സ്നേഹം..നീ കണ്ണിൽചോരയില്ലാതെ കുറേ നോട്സും ആയി വന്നേക്കുന്നു” “അതിന്റെ ദേഷ്യം നീ നിന്റെ കെട്ടിയോനോട്‌ കാണിക്ക്..ഇത്രയും നോട്സ് സങ്കടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പെട്ട പാട്” “നിഹില ഒരുപാട് മാറിയല്ലോ ഗൗരി.ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ മിണ്ടാപ്പൂച്ച ആയിട്ടിരുന്ന ആളാ..ഇപ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ സംസാരം ആയല്ലോ” “അതൊക്കെ സച്ചിയേട്ടന്റെ മിടുക്കല്ലേ മോളെ..” അത് കേട്ടതോടെ പെണ്ണിന്റെ മുഖം നാണത്താൽ അങ്ങ് ചുമന്നു.അവളെ കളിയാക്കികൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് ശിവേട്ടന്റെ കൈയിൽ വട്ടം ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ശിഖ ചേച്ചി വന്നത്.എല്ലാവരെയും കൂടി കണ്ടത് കൊണ്ടാകും ആള് ശിവേട്ടന്റെ പിന്നിലേക്ക് മാറി.

ഏട്ടൻ കൈയിൽ പിടിച്ച് മുന്നിലേക്ക് നിർത്തിയപ്പോൾ മുഖം കുനിച്ച് അങ്ങ് നിന്നു. “ദേ ഇവരൊക്കെ മോളോട് കൂട്ട് കൂടാൻ വന്നതാ” ശിവേട്ടൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി തല ഉയർത്തി ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കി.എന്നിട്ട് ഏട്ടന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നു. “നീ അവളെ അങ്ങ് വിട് ശിവ..എന്താകുമെന്ന് നോക്കാലോ” സച്ചിയേട്ടൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ശിവേട്ടൻ ചേച്ചിയുടെ കൈ പിടിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ട് മാറി നിന്നു.വിങ്ങുന്ന മുഖവുമായി ചേച്ചി ഏട്ടന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ നീങ്ങി.എന്നാൽ ചേച്ചി അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ശിവേട്ടൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും അടുത്തേക്ക് മാറി മാറി നില്കും.അതുവഴി ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തികൊണ്ടിരുന്നു.ഈ കളി കുറച്ച് നേരം തുടർന്നപ്പോൾ തന്നെ ശിഖ ചേച്ചി എല്ലാവരോടും അടുപ്പം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി.

അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്ക് വഹിച്ചത് സച്ചിയേട്ടൻ തന്നെയാണ്.ചേച്ചി അടിച്ചാലും പിടിച്ച് തള്ളിയാലും സാരമില്ലെന്ന മനോഭാവത്തോടെ ചേച്ചിയോട് കൂട്ടുകൂടാൻ ചെന്നു.ആദ്യം രണ്ട് അടിയൊക്കെ കിട്ടിയെങ്കിലും അവസാനം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ ചേച്ചി സച്ചിയേട്ടനോട് കൂട്ടായി.ചേച്ചിയുടെ മുടി ഒതുക്കികൊണ്ട് ആ നെറ്റിയിൽ ചുണ്ട് ചേർത്തപോഴേക്കും സച്ചിയേട്ടൻ കരഞ്ഞ് പോയി. “എന്താടാ സച്ചി??” “പണ്ട് നമ്മുക്കിടയിലേക്ക് മനസ്സ് നിറയെ സ്നേഹവും ആയിട്ട് കൂട്ടുകൂടാൻ വന്നവളാ..ഇന്ന് അവളോട് ഒന്ന് കൂട്ടാകാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നടാ” “പോട്ടെടാ..നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ അവളെ ആ പഴയ ശിഖ ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും..ഇപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പായില്ലേടാ” ആ സമയം സൗഭാഗ്യ പിടിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ജ്യൂസ്‌ ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കുവായിരുന്നു ശിഖ ചേച്ചി.

“അല്ല ശിവേട്ട..അനന്തേട്ടനും ഗിരിയേട്ടനും എന്തിയെ?” “ഗിരിക്ക് ഇന്ന് എക്സ്ട്രാ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്.പിന്നെ നന്ദു..അവന്റെ ഓർമ്മകൾ ഇവളുടെ ജീവന് ആപത്താണെന്നും പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ നോക്കി.വന്നേ പറ്റത്തോളെന്ന് കട്ടായം പറഞ്ഞപ്പോൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇപ്പോൾ വരും.” ജ്യൂസ്‌ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശിഖ ചേച്ചിയുടെ ഭാവം പെട്ടെന്നാണ് മാറിയത്.വല്ലാതെ പേടിക്കുന്നത് പോലെ.ഓടി വന്നു ശിവേട്ടനെ കെട്ടിപിടിച്ച് കണ്ണ് ചുറ്റും പായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. “എന്താ മോളെ?? എന്ത് പറ്റി നിനക്ക്?” “ഏട്ടാ..ഏട്ടാ…” “പറയടാ എന്താ? ” “പോവല്ലേ..എന്നെ വിട്ട് പോവല്ലേ..പേടിയാ” “എടാ ഒന്നുമില്ല..നീ പേടിക്കണ്ട.

ഏട്ടൻ എങ്ങും പോകില്ല” “എന്താ ശിവ ഇവൾക്ക് പറ്റിയ?” “അറിയില്ലെടാ..വല്ലാതെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്” “അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ടല്ലോ..പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറ്റിയത്” “സൗഭാഗ്യ നീ ഒന്ന് നോക്കിയേ.ഇവൾ അടിമുടി വിറയ്ക്കുവാ.” “ഞാൻ നോക്കാം ശിവേട്ട…ചേച്ചി വാ..” എന്നാൽ ശിവേട്ടനെ വിടാതെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശിഖ ചേച്ചി.കാര്യമറിയാതെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം വിഷമിക്കുമ്പോഴാണ് ശിവേട്ടന് ഒരു കാൾ വരുന്നത്.അറ്റൻഡ് ചെയ്തതും മറുതലക്കൽ നിന്നും നന്ദുവേട്ടന് എന്തോ അപകടം പറ്റിയെന്ന വാർത്തയാണ് കേട്ടത്…. (തുടരും)

❤️കലിപ്പന്റെ വായാടി❤️ : ഭാഗം 42