ദേവതീർത്ഥ: ഭാഗം 5

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: AVANIYA

അവള് അടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നതും മെറിൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവളെ നോക്കി…. ” നിനക്ക് ഒരു മര്യാദയും ഇല്ലെ ഒരാളുടെ റൂമിൽ വരുമ്പോൾ knock ചെയ്യണ്ടേ…. ” ” വാതിൽ ലോക്ക് ചെയ്യാതെ ഇത് പോലെയുള്ള വേഷംകെട്ട്‌ കാണിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഇരിക്കും ” ” ഡീ ” ” മെറിൻ get out ” അഖിലിന്റെ ആജ്ഞയിൽ അവള് ദേഷ്യത്തോടെ ഇറങ്ങി പോയി….. ” ദേവു എന്താ വന്നത്….. ” അവന്റെ മുഖത്ത് പരിഭ്രമം നിറഞ്ഞിരുന്നു…. ” ഒരു പേപ്പർ സൈൻ ചെയാൻ വന്നതാണ്…. ഇത് construction കമ്പനിയുടെ ആണ്… Read and sign it ” അവള് കൊടുത്തതും അവൻ അവളുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചു…. ” ചി വിട്….. മെറിൻ അല്ല ഞാൻ ” ” ദേവു പ്ലീസ് ട്രൈ to understand my situation ” ” അതിന് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സർ….

നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് അവൾക്ക് താൽപര്യം ആണെങ്കിൽ അതിൽ എനിക് എന്താ…. ” ” എടോ അങ്ങനെ അല്ല അവള് ബലമായി ” ” അത്പോലെ ഒരു പീറ പെണ്ണിന് മുന്നിൽ സാർ ബലമായി കീഴപെട്ടത് ആണെന്നോ സോ ഫണ്ണി ” ” ദേവു ഇത് ശിവനോട് പറയരുത് ” അതിന് അവള് ഒന്നു പുച്ഛിച്ചു…. ” എനിക് ചാരപണി ഇല്ല സർ…. മോശമായി എന്നോട് behave ചെയ്യരുത്…. It is a request… ” എന്നും പറഞ്ഞു അവള് ഇറങ്ങി പോയി….. ശിവനോട് പറയില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞത് അവന് ഒരു സമാധാനം നൽകി എങ്കിലും ദേവു എന്ന സുന്ദരി കൈ വിട്ട് പോയതിൽ അവന് ദേഷ്യം തോന്നി…. അന്ന് ദേവു വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് വരും വഴി റോഡിൽ തന്നെ കാർ കിടപ്പുണ്ട്…. ശിവൻ സാറിന്റെത് ആണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസിലായി….

ശിവൻ ആളൊരു മുരടൻ ആണെങ്കിലും അവൻ നല്ലൊരു ബോസ്സ് ആയിരുന്നു…. എല്ലാം കൃത്യതയോടെ ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മാതൃക ആകുന്നവൻ….. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് അവനോട് വല്ലാത്ത ബഹുമാനം ആയിരുന്നു…. വീട്ടിലേക്കു കയറിയപ്പോൾ കണ്ടു ചിരിച്ച് കളിച്ച് സംസാരിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഏട്ടനെയും ശിവൻ സാറിനെയും….. ഒന്ന് ചിരിച്ച് കാട്ടി ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോയി…. അപ്പോഴാണ് അവിടെ അവള് വന്നത് പോലും അറിയാതെ ശിവനെ നോക്കി കൊണ്ട് നില്കുന്ന പ്രിയയെ കണ്ടത്…. അവൾക്ക് എന്തോ വല്ലാത്ത ദേഷ്യം തോന്നി…. കുളിച്ച് താഴെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴും അവർ സംസാരത്തിൽ തന്നെയാണ്…. ” ദേവു ഇവിടെ വാ…. ” ഏട്ടൻ വിളിച്ചതും ഞാൻ അടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നു…. ”

എന്താ ഏട്ടാ ” ” ശിവൻ സർ എന്തിനാ വന്നത് എന്ന് അറിയുമോ…. ” ” ഇല്ല എന്താ ” ” അത് എന്റെ ഏട്ടൻ തന്റെ അഖിൽ സാറിന്റെ വിവാഹം ആണ്….വിവാഹം ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ആണ്… പക്ഷേ നിശ്ചയം ഇൗ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ആണ്…. ഇവിടെ അയൽവാസികൾ എന്ന് പറയാൻ അടുപ്പം നിങ്ങളോട് മാത്രേ ഉള്ളൂ…. അതാ… അപ്പോ എല്ലാവരും വരണം ” കേട്ടതിന്റെ ഷോക്കിൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ…. അഖിൽ സാറിന്റെ നിശ്ചയമോ…. ഇനി മെറിൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ… അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റല്ലേ…. ” എന്താ കുട്ടി ആലോചിച്ച് നില്കുന്നത് ” ” ഒന്നുമില്ല ഏട്ടാ…. അല്ല സാറിന്റെ കുട്ടി ഏതാണ്…. ” ” അത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചിയുടെ മകളാണ് പേര് ഉണ്ണിമായ ” ഉണ്ണിമായയോ… അപ്പോ മെറിൻ….

അയ്യേ ഇയാള് ഇത്രക്ക് വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നോ…. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടുത്തെ ജോലി കളയണം…. കാരണം അയാള് ഒരു അഭാസൻ ആണ്…. ” അല്ല ശിവ നീ കല്യാണം ഒന്നും നോക്കുന്നില്ലേ…. ” അതിന് അവൻ ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു എന്ന് വരുത്തി…. അതിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് സങ്കടം മാത്രമായിരുന്നു…. അത് കേട്ടപ്പോൾ പ്രിയയുടെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത ഒരു മോഹം തോന്നി…. ” വേണമെങ്കിൽ എന്റെ പെങ്ങളെ തരാട്ടോ… ദെ ഇൗ ദേവു… ഇച്ചിരി കുറുമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ളൂ… പാവാണ്…. ” ” ഒന്ന് പോ ആരുവേട്ട എന്നെ കളിയാകല്ലെ…. ” എന്നും പറഞ്ഞു അവള് അകത്തേയ്ക്ക് പോയി…. ” കല്യാണ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പെണ്ണിന് നാണം വന്നു…. ” അത് കേട്ട് എല്ലാവരും പൊട്ടി ചിരിച്ചപ്പോൾ പ്രിയയുടെ ഉള്ളിൽ പകയാളി…. ”

ആരവ്‌ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ…. ” ” അതെന്ത് പോക്ക് ആണ് ഡോ…. കഴിച്ചിട്ട് പോവാം…. കല്യാണ കാര്യം പറഞ്ഞ കൊണ്ട് ആണെങ്കിൽ ചുമ്മാതെ ആണ് ഡോ… അവള് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല…. നിങ്ങള് വലിയ പണകാർ ഒക്കെ അല്ലേ… അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ” ” ഏയ് അതൊന്നുമല്ല… ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടേ തിരക്ക് ഉണ്ട്…. ” ” എങ്കിൽ ശെരി ഞായറാഴ്ച കാണാം…. ” എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ ഇറങ്ങി…. പ്രിയ എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിൽ കരുതി ഉറപ്പിച്ചു… ഇല്ല ദേവു… ശിവൻ അവൻ എന്റേത് ആണ്… വിട്ട് തരില്ല ഞാൻ…. 🦋🦋🦋🦋🦋

കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അവൾക്ക് അഖിലിന്റെ വക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല…. പക്ഷേ അവള് തന്റെ സുരക്ഷ എപ്പോഴും മുന്നിൽ കണ്ടിരുന്നു… ഒരു ദിവസം വല്ലാത്ത വർക് ലോഡ്‌ ആയിരുന്നു…. സാധാരണ 6 മണിക്ക് കഴിയുന്നത് ആണ്… പക്ഷേ അന്ന് 7.30 മണി ആയപ്പോൾ ആണ് ജോലി തീർന്നത്…. ക്യാബിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സ്റ്റാഫുകൾ ഒക്കെ പോയിരുന്നു…. ഫൈൽ നാളെ രാവിലെ mail ചെയ്യണം… പക്ഷേ അതിന് അഖിലിന്റെ സൈൻ കിട്ടിയേ മതിയാവൂ… ആദ്യം പോകാൻ ചെറിയ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവള് ഉള്ളിൽ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് അവന്റെ ക്യാബിനിലേക് കയറി…. അതിൽ കയറിയതും കണ്ണിൽ ഉടകിയത് മദ്യകുപ്പിയും ഗ്ലാസ്സും ആയിരുന്നു….

തിരിച്ച് ഇറങ്ങിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിന്നതും വിളി വന്നു ” ദേവു എന്താ അകത്തേയ്ക്ക് വാഡോ… താൻ പോയില്ലേ…. ” ” ഇല്ല എനിക്ക് ഒരു സൈൻ വേണമായിരുന്നു…. ” ” അതിനെന്താ…. വാ ” അവള് പേടിച്ച് അവന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നു… പേപ്പർ അവന് നേരെ നീട്ടി…. അവൻ വേഗം സൈൻ ചെയ്തു… അത് തിരിച്ച് വാങ്ങാൻ ആയി കൈ നീടിയതും അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അവളുടെ കൈകളിൽ വലിച്ച് അവളെ അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്തു… അവള് കുതറി…. മദ്യം കഴിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവള് എങ്ങനെ ഒക്കെയോ അവനെ പിടിച്ച് തള്ളി…. അവള് പോകാൻ ആയതും അവൻ അവളുടെ കൈകളിൽ കയറി പിടിച്ചു…. ഉടനെ അവളുടെ കൈകൾ ഒന്നു ഉയർന്നു പൊങ്ങി… അവന്റെ ഇടത്ത് കവിളിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പടക്കം പൊട്ടി…. ”

വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് കരുതുമ്പോൾ കൊറേ ആയി സഹിക്കുന്നു…. ” എന്നും പറഞ്ഞു അവള് ക്യാബിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക് ഇറങ്ങാൻ പോയതും അവൻ അവളുടെ മുന്നിൽ കയറി നിന്നു…. അവന്റെ കണ്ണുകൾ ചുവന്നിരുന്നു…. ” എന്നെ തല്ലിയിട്ട്‌ ചുമ്മാതെ അങ്ങ് പോകാമെന്ന് കരുതിയോ ഡീ…. കൊറേ നാളായി നീ എന്നെ മോഹിപ്പിക്കുന്നത്‌… ഇനിയും വയ്യ എനിക് ഇങ്ങനെ…. വാ ഞാൻ ഒന്നു സ്നേഹിക്കട്ടെ…. ” പറഞ്ഞതും അവള് അവനെ തള്ളി…. ” ആഹാ ബലം പ്രയോഗിച്ച മോൾ കൊറേ വേദനിക്കും…. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കില്ല…. എന്ത് വേണമെന്ന് നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം…. ” എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവളുടെ മുടി എടുത്ത് അവന്റെ നാസിക തുമ്പിലേക് അടുപ്പിച്ചു… ”

ഉഫ് എന്ത് മണമാണ് പെണ്ണെ ഇത്…. ” അപ്പോഴാണ് അവന്റെ കഴുത്തിൽ എന്തോ ഒന്നു നിൽക്കുന്നതായി തോന്നിയത്…. നോക്കിയ അവൻ ശെരിക്കും ഒന്നു ഞെട്ടി…. കത്തി…. ” ദേവു വേണ്ട…. ” ” എന്തായി സുഗിക്കണ്ട…. വാ സുഗിക്കാം…. ഇൗ കത്തി കൊണ്ട് നന്നായി തന്നെ സുഖിപ്പിക്കാ…. ” ” ദേവു എനിക് ഒരു അബദ്ധം ” ” മിണ്ടരുത് നായെ നീ കൊറേ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാവും അവളുമാർ നിനക്ക് കിടന്നു തന്നിട്ടും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ആ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഇൗ ദേവതീർത്ഥ യെ കൂട്ടണ്ട… കേട്ടോ ഡാ…. നീ എന്താ കരുതിയത് ഞാൻ ഒരു മുൻകരുതലും ഇല്ലാതെ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നോ…. അതിന് ദേവു വെറും മണ്ടി അല്ല…. ഇത് ഞാൻ നന്നായി ഒന്നു അമർത്തിയാൽ ഇവിടെ തീരും…. ”

” വേണ്ട ദേവു സോറി താൻ പോക്കൊ.. ഞാൻ ഇനി ശല്യം ചെയില്ല സത്യം ” ” എന്നെ എന്നല്ല ഇനി ഒരു പെണ്ണിനേയും നീ നോക്കരുത്… അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ ഇൗ കത്തി അന്ന് ഇൗ കഴുത്തിൽ അമരും….. അതിന് ഒരു മടിയും കാണിക്കില്ല ഇൗ ദേവു ” അവളുടെ കണ്ണുകളിലെ അഗ്നിക്ക് മുന്നിൽ അവൻ ശെരിക്കും പതറി…. അവള് വേഗം ഫൈലും എടുത്ത് പുറത്തേക് പോയി…. ഇതേ സമയം അഖിൽ ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറകുക ആയിരുന്നു… അറിയിച്ച് തരാം ഡീ നിനക്ക് ഇൗ അഖിൽ ആരാണെന്ന്…. 🦋🦋🦋🦋

പിറ്റെ ദിവസം ദേവു എത്തിയത് രാജി കത്തും കൊണ്ടാണ്… ” May I come in ” ” Yes ” ” എന്താ ദേവു ” ” ഞാൻ ദേവു അല്ല ദേവതീർഥ ” ” ഒകെ മിസ്സ് ദേവതീർത്ഥ എന്താ ഇവിടെ… File എന്തെങ്കിലും നോക്കാൻ ഉണ്ടോ…. ” ” നോ സർ…. ഞാൻ ഇത് തരാനായി വന്നതാണ്…. ” ” ഇതെന്താ…. ” അവള് കൈയിൽ ഇരുന്ന കടലാസ് അവന് നേരെ നീട്ടി അത് നോക്കിയതും അവന്റെ മുഖം മാറി… പിന്നെ അവിടെ ഒരു ചിരി ഉണ്ടായി…. ” Funny…. ഇതെന്താ റിസൈൻ ലേറ്റെറോ…. ലുക്ക് മിസ്സ് ദേവതീർഥ ഇവിടെ നിങ്ങളെ appoint ചെയുമ്പോൾ സൈൻ ചെയ്യുന്ന പേപ്പറിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട്…. ഫോർ 1 year… അപ്പോ ഫോർ that 1 year തനിക്ക് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പോകാൻ ആവില്ല പോയാൽ തന്നെ വലിയ compensation തരേണ്ടി വരും അത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി പിരിച്ച് വിടണം….

And I won’t do it ” എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ പൊട്ടിചിരിച്ചു.., പക്ഷേ അവളുടെ മുഖത്ത് ഒരു പുച്ഛം മാത്രം ഉള്ളൂ എന്നത് അവനെ ചൊടിപ്പിച്ചു…. അവള് വേഗം അത് വാങ്ങി കീറി കളഞ്ഞു…. അപ്പോ അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു വിജയ ചിരി ഉണ്ടായി…. ” സർ എനിക് resign ചെയ്യണ്ട…. പകരം സർ തന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടും…. ” ” What…. ” ” Absolutely what I said…. ഞാനായി പിരിഞ്ഞു പോയാൽ ഞാൻ compensation കൊടുക്കണം…. പക്ഷേ സാറിന് പിരിച്ച് വിടാം…. അപ്പോ സാർ എന്നെ അങ്ങ് പിരിച്ച് വിടും ” ” അത് എന്റെ തീരുമാനം ആണ്… എനിക് അങ്ങനെ ചെയാൻ ഉദ്ദേശം ഇല്ല…. ” ഉടനെ അവള് തന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് അയാൾക്ക് നേരെ നീട്ടി…. അതിൽ play ചെയ്ത വീഡിയോ കണ്ടതും അവന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളടി വെട്ടി…. ” ഇത്…. ”

” ഇന്നലെ എന്റെ shirt ബട്ടണിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു…. സാർ പറഞ്ഞതും ചെയ്തതും ഒക്കെ ഇതിൽ ഉണ്ട്…. ” ” ഭീഷണി ആണോ… ശിവനെ കാണിക്കും എന്നാണെങ്കിൽ നീ തന്നെ അനുഭവിക്കും ” ” അത്രക്ക് മണ്ടി അല്ല സർ ഞാൻ…. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഇത് സാറിന്റെ വുട്‌ബീ മിസ്സ് ഉന്നിമായയുടെ കൈയിൽ എത്തിക്കാനും എനിക് അറിയാം ” ” നിനക്ക് ഉന്നിമായയെ…. ” ” അറിയാം സർ… So please I won’t to leave here…. ” ” ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്… ഞാൻ dismissal ലെറ്റർ തരുന്ന പക്ഷം ഇൗ വീഡിയോ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം…. ” ” Sure സർ…. But എനിക്കും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്…

ഇത് തരുന്ന പക്ഷം ഇനിയും സാർ ഇമ്മാതിരി ചീപ്പ് പരിപാടിയും ആയി എന്റെ അടുത്ത് വരരുത്…. ” അത് ഒരു അപേക്ഷ ആയിരുന്നില്ല… കരുത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആജ്ഞാപനം ആയിരുന്നു… ( തുടരും ) _____ മുഴുവനായി പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും…. അതാണ് പാസ്റ്റ് വലിഞ്ഞു പോകുന്നത്…. ദേവു വിനെ കൃത്യമായി തന്നെ നിങ്ങള് അറിയണം… സോ അടുത്ത ഒരു പാർട്ട് കൂടി ഇൗ പാസ്റ്റ് കേൾക്കണം…. ബോർ ആകുന്നുണ്ടോ…. 🤔 അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇന്നലെ വളരെ കുറവ് ആയിരുന്നു…. എനിച് നന്നായി ശങ്കടം വന്നു😭😭😭….. തുടരും

ദേവതീർത്ഥ: ഭാഗം 4