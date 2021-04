ദേവതീർത്ഥ: ഭാഗം 8

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: AVANIYA

ദേവു പേടിച്ച് പേടിച്ച് ആണ് മുറിയിലേക്ക് ചെന്നത്….. അകത്തേയ്ക്ക് കയറി വാതിൽ അടച്ച്…. നടന്നതും പിന്നിലൂടെ 2 കൈകൾ അവളുടെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞു….. എന്നിട്ട് അവളെ കീറി മുറിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് വിളിച്ചു…. വിച്ചൂട്ടി…….. അവളുടെ കാതോരം വിളിച്ച് കൊണ്ട് അവൻ അവളുടെ കഴുത്തിലേക്ക് മുഖം പൂഴ്ത്തി…. അവളുടെ ശരീരം അടിമുടി ഒന്നു വിറച്ചു…. ” ഏട്ടാ ഞാൻ….. ” ” ശു ” എന്നും പറഞ്ഞു ചുണ്ടിൽ വിരലുകൾ വെച്ചു…. എന്നിട്ട് അവളെ ഇറുകെ പുണർന്നു…. അവൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് ആയി തോന്നി….. ” ശിവേട്ട എന്നെ വിട്….. ” എന്നൊക്കെ അവള് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും മദ്യ ലഹരിയിൽ അവൻ അതൊന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല….. അവന്റെ മനസ്സിൽ അവന്റെ വിച്ചുട്ടി മാത്രേ ഉണ്ടായി ഉള്ളൂ…. ”

എന്നെ എന്തിനാ വിച്ചൂട്ടി നീ വിട്ടിട്ട് പോയത്….. ഒറ്റക്ക് ആകിയില്ലെ നീ എന്നെ….. എനിക് പറ്റുമോ നീ ഇല്ലാതെ…… ഇനി എന്നെ ഒറ്റക്ക് ആകി പോകരുത് കേട്ടോ വിച്ചുട്ടി…. ” എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ അവളുടെ ചുണ്ടുകളെ ബലമായി കവർന്നു…… അവന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ അവളുടെ കൈകാലുകൾ തളർന്നിരുന്നു….. തടുക്കാനും ആകുന്നില്ല….. തന്റെ ജന്മത്തെ തന്നെ അവള് ശപിച്ച് പോയി….. താലി കെട്ടിയ പുരുഷൻ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ സ്മരിച്ച് തന്നെ പ്രാപികുന്നതിൽ പരം വലിയ ശാപം ഇനി അവൾക്ക് എന്ത് വരാൻ ആണ്….. തന്നെ അവൾക്ക് വെറുമൊരു ജീവശവമായി തോന്നി….. അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞില്ല…. കൈകൾ എതിർത്തില്ല…… അവന്റെ പ്രണയം അവള് പൂർണമായും സ്വീകരിച്ചു…..

പക്ഷേ അത് തന്നോട് ഉള്ള പ്രണയം ആയിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം….. രാവിലെ തലക്ക് വല്ലാത്ത ഭാരം തോന്നിയപ്പോൾ ആണ് ശിവൻ തന്റെ കണ്ണുകൾ വലിച്ച് തുറന്നത്…. ഇന്നലെ എപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ വന്നത് എന്ന് പോലും അവന് ഓർമ വരുന്നില്ല ആയിരുന്നു….. മീറ്റിംങ്ങിന് പോയപ്പോൾ തന്റെ കല്യാണ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു loose talk ഉണ്ടായി അതിനാൽ ദേഷ്യം കയറിയാണ് ബാറിൽ പോയത്….. എത്ര കുടിച്ച് എന്ന് പോലും അറിയില്ല….. എന്ത് ബാക്കി നടന്നു എന്നും അറിയില്ല…. തല ചെരിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ കണ്ണുകൾ മിഴിഞ്ഞു….. ദേവ….. ഇവൾ…. ഇവളെന്ത ഇവിടെ….. അവളുടെ വസ്ത്രം സൈഡിൽ കിടന്നിരുന്നു ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് പുതചാണ് കിടക്കുന്നത്…..

അവൻ സ്വന്തം തലയിൽ ഇടിച്ചു….. ചെ…. ഇന്നലെ രാത്രി വേണ്ടാത്ത എന്തോ നടന്നു….. ഒന്നും ഓർമയും വരുന്നില്ല കോപ്പ്…. അവൻ സ്വയം പഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു…. അപ്പോഴാണ് അവള് പതിയെ കണ്ണുകൾ തുറന്നത്….. അവളുടെ കണ്ണുകൾ കുഴിഞ്ഞിരുന്നു….. മുഖം ഒക്കെ കരിനീലിച്ച പോലെ കിടന്നിരുന്നു….. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അവള് വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ച പോലെ….. അവള് എഴുന്നേറ്റത് കണ്ടതും അവൻ വേഗം ഫ്രഷ് ആവാൻ കയറി….. അവള് പതിയെ headboard ഇൽ ചാരി ഇരുന്നു….. ഇന്നലത്തെ കാര്യങ്ങള് മനസ്സിലൂടെ പോയപ്പോൾ 2 തുള്ളി കണ്ണുനീർ അവളിൽ നിന്നും പൊഴിഞ്ഞു….. പൊടുന്നനെ അവള് തന്നെ അത് തുടച്ചു…. ഇല്ല ഞാൻ കരയില്ല ഇനി….. എന്തിനാ ഞാൻ കരയേണ്ടത്…. ആർക്കു വേണ്ടിയാണ്……

വെറുപ്പ് തോന്നുന്നു…. തനിക്ക് തന്നോട് തന്നെ…. അവളിൽ നിറഞ്ഞ വെറുപ്പ് ഒരു പുച്ഛ ചിരിയോടെ മുഖത്ത് പ്രകടമായി….. ഫ്രഷ് ആയി ഇറങ്ങി വന്ന ശിവൻ അവളുടെ ആ പുച്ഛ ചിരി മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആണ് എടുത്തത്….. അവന്റെ മനസ്സിൽ തന്റെ ചേട്ടനെ നേടാൻ സ്വന്തം ശരീരം പ്രകടിപ്പിച്ച ആ പെൺകുട്ടിയെ ഓർമ വന്നു….. ഇന്നലെ കുടിച്ച് ഓർമ ഇല്ലാതെ വന്ന നേരം അവള് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചത് ആണോ ഇനി….. അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു….. “ഡീ…” അവള് മുഖം ഉയർത്തിയത് പോലും ഇല്ല….. ” ശരീരം വെച്ച് വിലപേശാൻ ആണോ ഉദ്ദേശം….. അതിനു വേണ്ടി ആവും അല്ലേ കുടിച്ച് ബോധം ഇല്ലാതെ വന്ന എന്നെ മയക്കി എല്ലാം നടത്തിയത്…. ഇനി ഇൗ പേരിൽ ഇവിടെ കടിച്ച് തൂങ്ങാമല്ലോ അല്ലേ…[email protected]** മോളെ… ” പറഞ്ഞു തീരുന്നതിനു മുമ്പേ ശിവന്റെ മുഖത്ത് അടി വീണിരുന്നു……

” ഡീ നീ എന്നെ….. ” ” മിണ്ടരുത് നിങ്ങള്….. ഇനി ഒരു അക്ഷരം എന്നെ കുറിച്ച് പറഞാൽ കൊല്ലും ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും…. മേലും കീഴേം നോക്കാൻ ഇല്ല ഇൗ ദേവതീർത്ഥക്ക് ഓർത്തോ…… ” അവള് ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറകുക ആയിരുന്നു….. ” You are crossing your limits ” ശിവൻ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു…. ” എന്താണ് മിസ്റ്റർ limits….. ഒന്നു പറഞ്ഞു തരോ…താലി കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ കാമുകിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു പ്രാപിച്ച നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് limits എന്ന വാക്ക് പറയാൻ ഏറ്റവും അവകാശം….. I appreciate it ” എന്നും പറഞ്ഞു അവള് കൈകൾ അടിച്ചു….. താൻ സ്വയം ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ന്റേ മറയിൽ ആണ് നില്കുന്നത് എന്ന് പോലും ഓർക്കാതെ അവള് ചീറുക ആയിരുന്നു…… അവന് അവളുടെ ഇൗ ധൈര്യം അല്പം ഭയം നൽകി….. ”

ഡീ അധികം നെഗളികല്ലെ ” ” Wow…. അടുത്ത കോമഡി…. ഞാൻ നെഗളിച്ച് അല്ലേ…. എന്തിന്റെ പേരിൽ ആണ് വേശ്യാ എന്ന് പേരിനോ…. അതോ എനിക് നേരെ തിരിയുന്ന കാമ കണ്ണുകൾ കണ്ടോ…. നന്നായി നെഗളിക്കാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങള് ആണല്ലോ കുറച്ച് നാളുകൾ ആയി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് ” ” ദേവ….. ” അതൊരു അലർച്ച തന്നെ ആയിരുന്നു…. ” കിടന്നു അലറാതെ ഡോ…. കൊറേ നാൾ ആയല്ലോ ഇൗ അലറലും ദേഷ്യവും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട്….. എന്തിന്റെ പേരിൽ ആണ്….. എന്നോട് ഇൗ ദേഷ്യം….. ” അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ശബ്ദം ചെറുതായി ഒന്ന് ഇടറിയിരുന്നു….. ” അത് ഞാൻ ഇനിയും പറയണോ…. അറപ്പാണ് എനിക് നിന്നോട്…..

തെരുവിൽ നിത്യ വരുമാനത്തിനായി ശരീരം വിൽക്കുന്ന പെണ്ണിന് പോലുമുണ്ട് നിന്നെക്കാൾ അന്തസ്സ്…. ” എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ അവൾക്ക് നേരെ പുച്ഛിച്ചു….. ” അറപ്പാണ് പോലും…. നിങ്ങൾക്ക് അല്ല എനിക് അറപ്പാണ് എന്നെ തന്നെ….. വെറുപ്പാണ്….. എന്റെ ഇൗ സൗന്ദര്യത്തോട്….. ഇത് എനിക് നഷ്ടമാക്കിയത്‌ എന്റെ കുടുംബം എന്റെ മാനം എന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതും ആണ്…. അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്….. ഓ സോറി മിസ്റ്റർ ശിവൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് വേശ്യാ ആയ ദേവയെ ആണല്ലോ അല്ലേ….. ” എന്നും പറഞ്ഞു അവള് സ്വയം ഒന്നു പുച്ഛിച്ചു….. “അതേ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് നീ എന്ന വേശ്യയെ തന്നെയാണ്…. നീ അധികം ശീലവതി ചമയണ്ട…..

എന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടതാണ് ഞാൻ എല്ലാം….. ” ” അയ്യോ അതിനു ഞാൻ ശീലാവതി അല്ല സംഹാര പ്രിയ രുദ്ര ആണ്….. എല്ലാം സഹിക്കാൻ ഞാൻ സർവം സഹിനി അല്ല….. ” ” നീ എന്ത് ഒലത്തും എന്നാടി….. ഇന്നലെ രാത്രി എന്തോ ബോധം ഇല്ലാതെ ചെയ്ത് പോയതാണ്…… അതിനു നിനക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് പറഞാൽ മതി….. ഇരട്ടി തരാം…. ” പണത്തിന്റെ അഹങ്കാരം അത് അവന്റെ കണ്ണുകളെ മൂടിയിരുന്നു….. ” അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട…. ദാ cheque നിനക്ക് വേണ്ടത് എഴുതി എടുക്ക്‌ ” എന്നും പറഞ്ഞു ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് അവൾക്ക് നേരെ എറിഞ്ഞു…… അത് അവളുടെ മടിയിൽ വീണു…. അവൻ പുച്ഛിച്ച് തിരികെ പോവാൻ പോയി….. ” ഒന്നു അവിടെ നിൽക്കണം mr ശിവകാർത്തികേയൻ….. ധാ ഇത് കൂടി കൊണ്ട് പൊക്കൊ….. ”

അവൻ തിരിഞ്ഞതും അവന്റെ മുഖത്തേയ്ക്ക് കഷ്ണം പേപ്പറുകൾ പറന്നു…. അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവള് അവന് നേരെ പുച്ഛം വാരി വിതറി….. ” എനിക് ഇത് അല്ല വേണ്ടത് മിസ്റ്റർ….. എനിക് വേണ്ടത് മറ്റൊന്നാണ്…. തരാൻ കഴിയുമോ അത് ഇൗ കോടീശ്വര പുത്രന് ” ” എന്താണ് ” അവൻ ഈർഷ്യതൊടെ ചോദിച്ചു….. ” ഒന്നു കൊന്നു തരാവോ….. പ്ലീസ്…… മടുത്തു എല്ലാം….. മരിക്കാൻ പേടി അല്ല പക്ഷേ വാക്ക് കൊടുത്ത് പോയി….. ഒന്നു കൊന്നു താ…. ” ” പ്രാന്ത് പറയല്ലേ….. ” ” അതേ പ്രാന്താണ്‌ നല്ല മൂത്ത പ്രാന്ത്….. ഒന്നു കൊന്നു താ….. എന്നെ അങ്ങനെ എങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷിക്കൂ ഇൗ നശിച്ച ലോകത്ത് നിന്നും…..

നിങ്ങളുടെ പുന്നാര ചേട്ടന്റെ കാമ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും ” ” ഡീ ” ” ഓ ചേട്ടനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹിച്ചില്ല അല്ലേ….. എന്നാ ആ വൃത്തികെട്ടമനുഷ്യൻ കാരണം എനിക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്റെ കുടുംബം ആണ്….. എന്റെ ഏട്ടൻ….. പൊന്നു പോലെ എന്നെ സ്നേഹിച്ച എന്റെ ഏട്ടൻ പോലും എന്നെ വിശ്വസിച്ചില്ല…. ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകത്ത് എനിക് ജിവിക്കണ്ട….. ” എന്നും പറഞ്ഞു അവള് അവന്റെ കൈകൾ അവളുടെ കഴുത്തിൽ അമർത്തി….. ” ദേവ പ്രാന്ത് കാട്ടല്ലെ…. വിട്ടെ…. ” പക്ഷേ അവള് തന്റെ പ്രവർത്തി തുടർന്ന് കൊണ്ടിരുന്നു…. അവള് ശെരിക്കും ഒരു പ്രാന്തിയെ പോലെ പെരുമാറി……

ഒരു വേള അവനും ഒരു ഭയം ഉതിച്ചു…. അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടതും അവൻ കൈകൾ വലിച്ച് എടുത്ത് അവളെ ശക്തിയായി അടിച്ചു….. അവള് ഒരു വാടിയ പൂവ് പോലെ നിലം പതികാൻ പോയി…. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് അവന്റെ കൈകൾ അവളെ താങ്ങിയിരുന്ന്…… അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യോത്തര പംക്തി തന്നെ നടന്നു…… സത്യം ഉണ്ടോ ഇവളിൽ….. അവന്റെ മനസ്സ് അവനോട് തന്നെ വാദ്വ പ്രതിവാതങ്ങൾ നടത്തി….. വല്ലാത്ത ആശയ കുഴപ്പത്തിൽ അത് അവസാനിച്ചു………തുടരും….

ദേവതീർത്ഥ: ഭാഗം 7