ദേവതീർത്ഥ: ഭാഗം 14

എഴുത്തുകാരി: AVANIYA

അവള് വേഗം മുറിയിലേക്ക് ഓടി…… ” ഇനി പോകാം എല്ലാവർക്കും……. ആരും ആർക് വേണ്ടിയും നിൽക്കണം എന്ന് ഇല്ല……. ” അതും പറഞ്ഞു ശിവൻ മുറിയിലേയ്ക്ക് പോയി……. മുറിയിൽ എങ്ങും ദേവയെ കാണാതെ ആയപ്പോൾ ആണ് ബാൽക്കണി യുടെ ഡോർ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്…. അവിടേക്ക് ചെന്നു നോക്കിയപ്പോൾ റയിലിങ്ങിൽ താങ്ങി പുറത്തേക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ദേവയേ ആണ് കണ്ടത്… അവിടേക്ക് ചെന്നിട്ട് പോലും അവള് മറ്റേതോ ലോകത്ത് ആയിരുന്നു…. അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് പോലും അവള് അറിയുന്നില്ലായിരുന്നു….. അതിനാൽ ശിവൻ ദേവയുടെ തോളിൽ കൈ വെച്ചതും പൊടുന്നനെ അവള് തിരഞ്ഞു അവനെ കെട്ടിപിടിച്ചതും ഒന്നിച്ച് ആയിരുന്നു…..

അവൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്നു ഞെട്ടി അവളെ അടർത്തി മാറ്റണം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും അവന് അതിനു കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു…. നെഞ്ചില് നനവ് അനുഭവപെട്ടപ്പോൾ ആണ് അവള് കരയുക ആണെന്ന് മനസിലായത്…. അവൻ അവളെ തടഞ്ഞില്ല…. കരയട്ടെ….. അങ്ങനെ എങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഉള്ള ആ കനൽ കെട്ട് അടങ്ങട്ടെ…. നന്നായി ഒന്നു കരഞ്ഞാൽ തീരുന്ന വിഷമം ആണെങ്കിൽ കരഞ്ഞു തന്നെ തീർക്കട്ടെ….. കരച്ചിൽ കഴിയാറായി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവൻ പതിയെ അവളുടെ കാതോരം ചെന്നു പേര് വിളിച്ചു…. ” ദേവാ…. ” പെട്ടെന്ന് അവള് ഞെട്ടി പിടഞ്ഞു എണീറ്റു…. അപ്പോഴാണ് താൻ ഇത്ര നേരം അവന്റെ കൈക്ക് ഉള്ളിൽ ആയിരുന്നു എന്നവൾ ഓർത്തത്…. ” സോ… സോറി ഞാൻ….പെട്ടെന്ന് അറിയാതെ…. ” അവള് എങ്ങനെ ഒക്കെയോ വാക്കുകൾ ഒപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു…. ” ദേവാ…

അവരുടെ പോലെ തന്നെ ഞാനും തെറ്റ്‌കാരൻ ആണ്…. ഞാൻ… അവനെ… ഒരുപാട് വിശ്വസിച്ചു ദേവാ… അവൻ എനിക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സ്നേഹം നൽകിയപ്പോൾ ഞാൻ അന്ധമായി വിശ്വസിച്ച് പോയി…. സോറി…. അതാ ഞാൻ…. ” ” സാരില്ല… 22 കൊല്ലം നോക്കി വളർത്തിയ വീട്ടുകാർക്ക് തെളിവ് വേണ്ടി വന്നില്ലേ എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ…. അപ്പോ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല…. And thank you…. For everything… ” ” ദേവാ… ” ” പേടിക്കണ്ട ഇൗ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ കടിച്ച് തൂങ്ങി നിൽക്കില്ല…. ഇനിയും ആ വീട്ടിലേക്കു പോകാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നത്…. അത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ശല്യം ആവില്ല…. ഇതിന് പരിഹാരമായി ഒഴിഞ്ഞു തന്നോളാം….. ” അവൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അവള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു….

എന്ത് കൊണ്ടോ അത് കേട്ടപ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നൊമ്പരം ഉണ്ടായി… അതും പറഞ്ഞു അവള് മുറി വിട്ട് പുറത്തേക് പോയി…. അന്നേരം അവൻ അവനോട് തന്നെ ചോദിക്കുക ആയിരുന്നു… എന്താണ് തന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം എന്ന്…. വിച്ചു പോയതിൽ പിന്നെ ഇന്നേവരെ ഒരു പെണ്ണിന്റെയും മുഖത്ത് പോലും നോക്കിയിട്ട് ഇല്ല…. എനിക് കഴിയില്ല മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ ആവാൻ…. പിന്നെയും എന്തിനാ അവള് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ സങ്കടം ഉണ്ടാകുന്നത്…. വേണ്ട…. അവൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ആയി അത് നശിപ്പിക്കരുത്….. ഇതേ സമയം പുറത്തേക് ഇറങ്ങിയ ദേവയേ കാത്ത് ഒരാള് ഉണ്ടായിരുന്നു…. അച്ഛൻ… ശിവന്റെ അച്ഛൻ…. ഒരു പരിധി വരെ ഇൗ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണകാരൻ…. ” മോളെ…. ” അയാളെ കണ്ടതും ദേവയുടെ കണ്ണുകളിൽ അൽഭുതം ആയിരുന്നു….

കാരണം ഇൗ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഏകദേശം 3 ആഴ്‍ച്ച ആകുന്നു…. പക്ഷേ ഇന്നേവരെ ഇദ്ദേഹത്തെ മര്യാധിക്ക് ഒന്നു കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല…. മിക്ക സമയങ്ങളിലും മുറിയിലോ ലൈബ്രറിയിലോ ആയിരിക്കും എന്ന് മുത്തശ്ശി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് അവള് ഓർത്തു…. ” എന്താ പറഞ്ഞോളൂ…. ” ” എനിക് അറിയാം കുട്ടി അൽഭുധപെട്ട്‌ നിൽക്കുക ആണെന്ന്…. ഇന്നേവരെ ഒന്നു മിണ്ടിയിട്ടില്ല അല്ലോ… ” ” അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞോളൂ… ” ” മോളെ അത്… എനിക് അറിയാം നിങ്ങള് തമ്മില് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് ബന്ധം ഇല്ല എന്ന്…. അച്ഛന് ഒന്നേ പറയാൻ ഉള്ളൂ…. അവനെ ഒറ്റക്ക് ആകരുത്…. ഇതൊരു നിസ്സഹായ അച്ഛന്റെ അപേക്ഷ ആയി കാണണം…. ” അതും പറഞ്ഞു ഒരു വാടിയ ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകി കൊണ്ട് അയാള് അവിടുന്ന് പോകാൻ ആയി…. ” ഒന്നു അവിടെ നിന്നെ…. ”

” എന്താ മോളെ…. ” ” ഇത്ര സ്നേഹം ഉള്ള അച്ഛൻ ആണെങ്കിൽ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ നെഞ്ചില് ഒളിപികുന്നത്…. എന്തിനാ അദ്ദേഹത്തെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത്…. ഒരു അച്ഛന്റെ സ്നേഹ വാത്സല്യം നൽകികൂടെ…. അദേഹം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്…. ” ” കുട്ടി…. ഒരു അച്ചനെന്ന നിലയിൽ ഞാനൊരു പൂർണ പരാജയം ആണ്…. എന്റെ തെറ്റിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നോടൊപ്പം അവൻ കൂടിയാണ്…. എന്റെ തെറ്റ് തിരുത്താൻ എനിക് ആകുന്നില്ല….. അതിനു ശ്രമിച്ചാൽ എനിക് നഷ്ടം ആവുക അവനെ തന്നെ ആവും… എന്റെ മകനെ…. ” അവൾക്ക് അയാള് പറഞ്ഞത് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എങ്കിലും താൻ അറിയാത്ത എന്തോ ഒന്ന് അവർക്കിടയിൽ നീറി പുകയുന്നുണ്ട് എന്നവൾ ഉറപ്പിച്ചു….

അവള് വേഗം അമ്മുവിന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയി…. അമ്മു എല്ലാം അറിഞ്ഞു എങ്കിലും ഇനിയും അത് പറഞ്ഞു അവളെ സങ്കടപെടുതാൻ താൽപര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതേ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല…. എന്തോ പറഞ്ഞു ദേവയുടെ മനസ്സ് ഒന്നു തണുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു… അന്നേരമാണ് വാതിലിൽ ആരോ മുട്ടിയത്…. നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ണിമായ ആയിരുന്നു…. ” ആ ഉണ്ണി ഏട്ടത്തി എന്താ ഇവിടെ…. ” അമ്മു വിന്റെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ആണ് ദേവ അത് കണ്ടത്…. ” അത് ഞാൻ… എനിക് ദേവായേ ഒന്നു കാണാൻ….. ” ” എന്താ ഏട്ടത്തി പറഞ്ഞോളൂ…. ” ഉണ്ണി വേഗം അകത്തേയ്ക്ക് കയറി…. ” മോളെ ഞാൻ അറിയാതെയാണ് അങ്ങനെ ഒക്കെ…. അയാളെ എനിക് ഭയങ്കര…. ” പറഞ്ഞു തീരുന്നതിനു മുമ്പേ അവള് കരഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു…. ”

ഏയ് ഏട്ടത്തി എന്താ ഇത്…. എന്തിനാ കരയുന്നത്…. സാരമില്ല… അറിയാതെ അല്ലേ…” ” അയാള് പറഞ്ഞത് എല്ലാം അക്ഷരം പ്രതി ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു…. അതാ ഞാൻ…. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ വലിയ തെറ്റാണ്…. അയാള് ഇത്രക്ക് നീചൻ ആകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല… ” ” സാരമില്ല ഏട്ടത്തി…. ഇപ്പൊ തിരിച്ച് അറിഞ്ഞല്ലോ അത് തന്നെ ഭാഗ്യം… പിന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞത് ഒന്നും ഓർത്ത് എനിക് സങ്കടം ഇല്ല…. ഏട്ടത്തി വെറുതെ വിഷമിക്കണ്ട…. ” ” മ്മ്…. ” ” അയ്യേ ഇതെന്താ കണ്ണീർ തടാകമൊ…. ഇത് നമുക്ക് ചേരില്ല…. പൊളി ശരത്തെ ട്രാക്ക് മാറ്റ്…. ” അമ്മുവിന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ടതും 2 പേരും ചിരിച്ചു…. ” ഊ സമാധാനമായി…. ചിരിച്ച് അല്ലോ…. നിങ്ങള് കൂടി ഒന്നായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇനി അടിച്ച് പൊളിക്കാം….

നാത്തൂൻ റോക്ക്സ്…. ” ” ഇൗ പെണ്ണ്…. ” എന്നും പറഞ്ഞു ഉണ്ണി അവളുടെ തലയിൽ തലോടി…. ” അല്ല ദേവാ നീയും ശിവനും ആയി സ്നേഹത്തിൽ ആണോ… അവന് മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ ഉൾകൊള്ളാൻ സമയം വേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്…. ” അതിനു അവളൊന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു…. ” ദേവു നിങ്ങള് തമ്മില് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ…. ” അമ്മുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ അവൾക്ക് എന്ത് പറയണം എന്ന് അറിയാതെ ആയി…. ” കള്ളം പറയാൻ നോക്കേണ്ട കാര്യം പറ…. ” ഉണ്ണി കൂടി കടുപ്പിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക് പറയാതെ മറ്റ് മാർഗം ഇല്ലായിരുന്നു…. ” അത് ഏട്ടത്തി ഞങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല… പക്ഷേ… ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്ത് പോകാൻ ആകുന്നില്ല…. ” ” അത് കൊണ്ട്…. ” ” We decided to get separated…. ” ” What… ” ” Divorce ന്റെ ലീഗൽ procedure okke നോക്കുക ആണ്…. ”

” കല്യാണം കുട്ടി കളി ആണോ ദേവു… ഇങ്ങനെ പിരിയാൻ…. ” ” അദ്ദേഹത്തിന് അവളെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കാൻ ആവില്ല ഏട്ടത്തി…. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ അവരുടെ ഇടയിൽ…. ” പറയുമ്പോൾ അവളുടെ വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞ് പോയി… ” ആരെ അല്ലാതെ…. ” ” വിച്ചുവിനേ ” അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു… ” നിനക്ക് അറിയുമോ ആരാ വിച്ചു എന്ന്…. ” ഉണ്ണി ആയിരുന്നു ചോദിച്ചത്…. ” ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഇല്ല… ആ പേര് മാത്രേ അറിയൂ….. ” ” എന്റെ അനിയതിയാണ്…. ” ” വിഷ്ണു ആണോ വിച്ചു…. ” അവളിൽ ചെറിയൊരു. അൽഭുതം ഉണ്ടായിരുന്നു…. ” മ്മ് അതേ…. ” ” ദേവു…. ” അമ്മുവിന്റെ വിളി കേട്ടതും അവള് തനിയെ പ്രതികരിച്ചു…. ” നീ അവരുടെ ഇടയിൽ ശല്യം ആവില്ല ഒരിക്കലും…. കാരണം ഇന്ന് അവർ ഇല്ല…. ഏട്ടൻ മാത്രേ ഉള്ളൂ…. ”

" മനസിലായില്ല….. " " വിച്ചു 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ ഞങ്ങളെ വിട്ട് പോയി…. " പറയുമ്പോൾ ഉണ്ണിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു…. " എന്തെന്ന്…. " " അതേ…. അവള് ജീവനോടെ ഇല്ല…. ആ അവരുടെ ഇടയിൽ നീ എങ്ങനെയാണ് അധികപറ്റ്‌ ആകുന്നത്…. " " എനിക് അത് അറിയില്ലായിരുന്നു…. " " മ്മ്…. " ഉടനെ അമ്മു ഫോണിൽ വിച്ചുവിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ അവൾക്ക് കാണിച്ച് കൊടുത്തു…. " ദെ ഇതാണ് വിച്ചു…. " ഫോട്ടോയിലെ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ മിഴിഞ്ഞ്‌….. മായ🔥 പതിയെ അവളുടെ അധരങ്ങൾ ആ പേര് മൊഴിഞ്ഞു…. " ഇത് മായ അല്ലേ ഏട്ടത്തി…. " " അതേ നിനക്ക് എങ്ങിനെ….. " " 2 കൊല്ലം എന്റെ പ്രാണൻ ആയി നടന്ന ഇവളെ എങ്ങനെ അറിയാതെ ഇരിക്കാനാണ്….. " " ദേവു തെളിച്ച് പറ…. " അമ്മു ആയിരുന്നു ഇൗ പ്രാവശ്യം അത്പറഞ്ഞത്…. പെട്ടെന്നാണ് ഉണ്ണി എന്തോ ഓർത്ത് പോലെ അത് ചോദിച്ചത്…. " നീയാണോ തീർത്ഥ…. " " അതേ ഞാനാണ് മായയുടെ മാത്രം തീർത്ഥ….. "……തുടരും…..

ദേവതീർത്ഥ: ഭാഗം 13