ദേവതീർത്ഥ: ഭാഗം 22

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: AVANIYA

” നീ കരുതും പോലെ മായയുടെത് ഒരു ആക്സിഡന്റ് അല്ല അവള് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആണ്….. A brutual rape victim ആയിരുന്നു അവള്….. ” ” What devu കള്ളം പറയല്ലേ….. ” ” ഞാൻ അല്ല കള്ളം പറയുന്നത് നിന്നോട് അവർ പലരും ആണ് കള്ളം പറഞ്ഞത്….. പിന്നെ അവള് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ചതിയിലൂടെ ആണ്….. നിന്റെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ആരുടെയോ ചതിയിലൂടെ….. ” ” ദേവു നീ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ബോധം ഉണ്ടോ…. ” ” നല്ല ബോധത്തോടെ തന്നെയാണ് അമ്മു….. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ…. മായ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആണ്… നിന്റെ വീട്ടിൽ ആർക്കോ അതിൽ വലിയൊരു പങ്കും ഉണ്ട്….. ”

” ശെരി സമ്മതിച്ചു അവള് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആണ് പക്ഷേ എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണ് എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇതിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്…. ” ” ദാ ഇൗ അർത്ഥത്തിൽ….. ” എന്നും പറഞ്ഞു ദേവു അവളുടെ കൈയിൽ ഉള്ള ഫോൺ എടുത്ത് കാണിച്ച് കൊടുത്തു….. ” ഇത് നോക്ക് അമ്മു…. എനിക് അവസാനമായി മായ അയച്ച മെസ്സേജ്….. അവളുടെ കേസ് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ കോടതിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എതിർ ഭാഗം വക്കീൽ അവളെ വെറുമൊരു കോൾ ഗേളിനെ പോലെയാണ് പറഞ്ഞത്….. അതിന്റെ കാരണം അറിയുമോ നിനക്ക് അവള് അസമയത്ത് പുറത്ത് ഒറ്റക്ക് പോയി എന്ന്…. അവള് എന്തിനാ പുറത്തേക് പോയത്…. അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ദാ ഇൗ കാണുന്ന മെസ്സേജ്….. ” അവള് ഉടനെ ഫോൺ വാങ്ങി നോക്കി….. ” നിന്റെ ഏട്ടന് വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവള് രാത്രി ഇറങ്ങിയത്….

അവൾക്ക് ആരുടെയോ കോൾ വന്നു….. അതും ആ വീടിലെ ആരുടെയോ തന്നെ…. അത് കൊണ്ടല്ലേ രണ്ടാമത് ഒന്നു ആലോചിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അവള് ഇറങ്ങിയത്….. പിന്നെ ദാ നോക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെസ്സേജ്…. അവള് ട്രാപ്പ്‌ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആണെന്ന്….. എന്താ അതിനു അർത്ഥം….. ” ” ദേവു പക്ഷേ ആരാ…. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ…. ” ” അത് അന്വേഷിക്കണം…. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആ പോലീസ് ഓഫീസറിനെ കണ്ടത്….. ” ” ദേവുവിന് ആരെ എങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ…. ” ” മ്മ് ഉണ്ട്…. നിന്റെ ഏട്ടൻ അഖിൽ ” ” അഖിൽ ഏട്ടനോ….. ദേവു ഏട്ടൻ അങ്ങനെ ഒക്കെ കാണിക്കും എങ്കിലും ഏട്ടന് വിച്ചുവിനോട് സ്നേഹം തന്നെ ആയിരുന്നു…. എന്റെ പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു വിച്ചുവിനോടും….

അവളോട് ഏട്ടൻ ഒരിക്കലുമില്ല….. ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും വന്നപ്പോൾ മുതൽ ശിവെട്ടന്റെ പെണ്ണായി കണ്ടിട്ട് ഉള്ളൂ…. ” ” അപ്പോ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മു ഒന്നു പറഞ്ഞു തരുമോ….. ” ” ദേവു…. ” ” ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ല അല്ലേ…. ഉണ്ടാവില്ല എനിക് അറിയാം….. നീ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും അവള് ശിവന്റെ പെണ്ണായിരുന്നു എന്ന്…. ശെരിയാണ്….. പക്ഷേ മനസ്സ് കൊണ്ട് ആ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളൂ…. ഞാൻ അങ്ങനെയാണോ…. മനസ്സിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല… പക്ഷേ നാലാളുടെ മുന്നിൽ ശിവൻ താലി കെട്ടിയ പെണ്ണല്ലേ ഞാൻ…. ആ എന്നെ കയറി പിടിച്ചവൻ ആണ്….. അവനെ അല്ലേ നീ പുണ്യാളൻ ആകുന്നത്….. അതോ ഇനി എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ എന്റെ കുഴപ്പം ആണോ അമ്മു….

ഞാൻ…. ഞാനൊരു മോശം പെണ്ണ് ആയത് കൊണ്ടാണോ….. ” പറയുമ്പോൾ അവളുടെ വാക്കുകൾ ഇടറിയിരുന്നു….. ” ദേവു മോളെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല….. ” ” മ്മ് സാരമില്ല…. ” അതും പറഞ്ഞു അവള് പുഞ്ചിരിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി….. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കേട്ട് ശിവൻ പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു…. അത് അവർ കണ്ടില്ല….. അവന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ദേവയുടെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ വല്ലാത്ത വേദന ഉണ്ടാക്കി…. ശെരിയാണ് ഞാൻ താലി കെട്ടിയ പെണ്ണല്ലേ അവള്…. അവളോട് എന്റെ ചേട്ടൻ ആയിട്ട് കൂടി എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ തോന്നി….. എന്റെ മനസ്സിൽ അവളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടോ….

ഉണ്ട് അതല്ലേ എനിക് വേദന തോന്നിയത്….. പക്ഷേ പറ്റുന്നില്ല….. എന്തോ ഒന്ന് എന്നെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു….. അവള് പറഞ്ഞ പോലെ ആണെങ്കിൽ അഖിൽ ആണോ… എന്തോ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല…. ” ആഹാ ഏട്ടൻ എപ്പോ വന്നു…. ഇതെന്താ പുറത്ത് നില്കുന്നത്….. ” അമ്മുവിന്റെ ചോദ്യമാണ് അവനെ ഉണർത്തിയത്….. ” ഇപ്പൊ വന്നു ഉള്ളൂ…. ഞാൻ ഒന്നു ഫ്രഷ് ആവട്ടെ…. ” മുറിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ദേവയേ ആണ് കണ്ടത്…. എന്നെ കണ്ടതും എഴുന്നേറ്റു…. ” വേണ്ട എഴുന്നേൽക്കണ്ട…. എന്താ കിടക്കുന്നത്…. വയ്യെ…. ” ” ഏയ് ഒരു ചെറിയ തലവേദന…. ” ” ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണോ…. ” ” വേണ്ട അത്രക്ക് ഒന്നുമില്ല…. ഒന്നു കിടന്ന മതി….. ” ” എന്ന ശെരി കിടന്നോ…. ”

അതും പറഞ്ഞു അവൻ വിക്‌സ്‌ നെറ്റിയിൽ പുരട്ടി കൊടുത്തു…. അവൻ കുളിക്കാൻ കയറിയതും അത്രനേരം അടക്കി വെച്ചിരുന്നത് മുഴുവൻ കരച്ചിലായി പുറത്തേക് വന്നു….. മായേ…. ഞാൻ തോറ്റ് പോകും ഡാ…. നിന്റെ കിച്ചെട്ടനു ഒരിക്കലും എന്നെ അങ്ങനെ കാണാനോ സ്നേഹിക്കാനോ കഴിയില്ല…. ആ മനുഷ്യന്റെ മാത്രമല്ല ആ വീട്ടിൽ ഉള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ നീ മാത്രമാണ് ശിവന്റെ പെണ്ണ്…. അതാണ് ശേരിയും…. ഞാനാണ് ഇവിടെ വന്ന അധികപറ്റ്…. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നന്നായി അറിയാവുന്ന എനിക് ഒരിക്കലും ആ മനുഷ്യനെ കുറ്റം പറയാൻ ആവില്ല….. എനിക് അറിയില്ല മായെ…. എന്തിനാ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടത്….

അവളുടെ മനസ്സിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ ശിവനെ കണ്ടത് ഓർമ വന്നു…. അമ്മുവിനോട്‌ സംസാരിച്ചു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് വാതിലിന്റെ മറവിൽ നില്കുന്ന ഏട്ടനെ കണ്ടത്…. ഇത്രയൊക്കെ കണ്ടിട്ടും ഒരു അക്ഷരം പോലും പ്രതികരിക്കാത്ത അവനെ കണ്ടപ്പോൾ ആണ് അവൾക്ക് കൂടുതൽ വേദന തോന്നിയത്…. മായെ…. നിന്റെ മരണത്തിൽ അഖിലിനു പങ്ക് ഉണ്ട് എന്നത് എനിക് ഉറപ്പാണ്…. അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ഉറപ്പ് ഇല്ല…. പക്ഷേ എന്റെ പരമാവതി ഞാൻ ശ്രമിക്കും…. പക്ഷേ അവിടെയും ഞാൻ പിന്തള്ളപ്പെടും എന്നല്ലാതെ എനിക് എന്തോ ഒരു വിശ്വാസം തോന്നുന്നില്ല…. അതും പറഞ്ഞു അവള് കണ്ണടച്ച് കിടന്നു….. എന്ത് കൊണ്ടോ ആ നേരം അവൾക്ക് മുന്നിൽ മായയുടെ രൂപം തെളിഞ്ഞു….

അവരുടെ കോളേജ് കാലഘട്ടം മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു…. ” തീർതത്തൂട്ടി….. എല്ലാവരും നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ നോക്കൂ… പക്ഷേ അതിയായി പരി ശ്രമിച്ചാൽ അതിനായി ആഗ്രഹിച്ചാൽ നമുക്ക് നേടാൻ ആകും…. ” ” സത്യമെന്നത് കയിപ്പ്‌ തന്നെയാണ്…. അത് കൊണ്ടാണ് പലരും അവ അംഗീകരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത്…. പക്ഷേ എത്രയൊക്കെ ആയാലും സത്യം അത് മാത്രേ വിജയിക്കു….. ” ” മധുരം എന്നത് അത്രമേൽ രുചികരമായത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ മധുരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അത് കഴിക്കുന്നത്….. പക്ഷേ ഓർക്കേണ്ട ഒന്നുണ്ട്…. ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന ഇൗ മധുരത്തിന് പകരം ഒരിക്കൽ നമ്മൾ കയിപ്പ് കഴിക്കേണ്ടി വരും…

മരുന്ന് എന്ന രൂപത്തിൽ എങ്കിലും…. അത് ഒരു സത്യമാണ്…. അത് കൊണ്ട് സത്യത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതി നിന്നോ വിജയം ഒരിക്കൽ വരും ഉറപ്പ്…. ” മായയുടെ വാക്കുകൾ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞതും അവള് വല്ലാത്ത ഒരു ഉന്മേഷത്തോടെ കണ്ണുകൾ തുടച്ച് കിടന്നിടത്ത് നിന്നും എഴുന്നേറ്റു…… * സ്വന്തമാക്കണം എന്ന് നിങ്ങള് ആഗ്രാഹികുന്നവയേ സ്വതന്ത്രമാക്കി വിടുക…. തിരിച്ച് വന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടേത് ആണ്… അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ മറ്റാരുടെയോ ആണ്….. * – മാധവിക്കുട്ടി ഇതേ തീരുമാനം തന്നെ അവള് ശിവന്റെ കാര്യത്തിലും എടുത്തു…. എനിക്കുള്ളത് ആണെങ്കിൽ അത് എന്നിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും….😊

” ദേവാ ” ” എന്താ ശിവേട്ട….. ” ” അത് എനിക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു….. ” ” പറഞ്ഞോളൂ…. ” ” വിച്ചുവിന്റെ കേസ് details നീ എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ….. Sometimes I may can help you…. And moreover I trust you…. പിന്നെ ആരൊക്കെ ഇനി നിന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞാലും ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഇൗ ശിവൻ ഉണ്ടാകും….. ” അത് കേട്ടതും അവൾക്ക് ഇത്രനേരം തോന്നിയ സങ്കടം ഒക്കെ എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നത് ആയി തോന്നി…. അവള് അവനെ നോക്കി മനോഹരമായി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു….. ” അഖിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് സംശയം തോന്നാൻ കാരണം എന്താ…. ” ” അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ I don’t know…. But…. ” ” നിന്നോട് ഉള്ള പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ആണോ…. ” ” നെവർ…. ” ” പിന്നെ…. ”

” ഒരിക്കൽ മായയുടെ ഫ്രണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ന് ഉണ്ണി ഏടത്തി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ നന്നായി ഒന്നു പതറി…. ഞാൻ ആയിരുന്നോ റൂം മേറ്റ്…. എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് എന്ന് പിന്നീട് ഉണ്ണ് ഏടത്തി എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു…. ” ” മ്മ്…. ” ” പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടിലെ ആരെങ്കിലും ഒരാള് വിളിച്ചാൽ മാത്രേ അവള് ഇറങ്ങി വരൂ…. അത് അഖിൽ ആകാൻ ആണ് സാധ്യത… ” ” ഒരിക്കലുമില്ല….. ” ” അതെന്താ…. ” ” വിച്ചുവിന് അഖിലിനേ ഇഷ്ടം അല്ലായിരുന്നു…. അവള് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു എന്തൊക്കെയോ കള്ളത്തരം ഉണ്ട് എന്ന്…. അതിനായിരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്ക് കൂടിയിട്ട്‌ ഉള്ളത്…. അപ്പോ അവൻ വിളിച്ചാൽ മറ്റാരോട് എങ്കിലും അന്വേഷിക്കാതെ അവള് പോവില്ല ഉറപ്പ്…. ” ” പിന്നെ മറ്റാരാണ്….. ” ” അന്വേഷിക്കാം….. ” 🦋🦋🦋

ബാംഗ്ലൂർ എത്തി ഏകദേശം ഒരാഴ്ച ആയി…. അഖിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരാണ് ഇത്ര വലിയ ഒരു ദുഷ്ടത്തരം ചെയാൻ മാത്രം…. അമ്മു മുതൽ എല്ലാവരും എന്റെ കൺമുന്നിലൂടെ തെറ്റുകാരായി കടന്നു പോയി…. പക്ഷേ ഒരു ഉത്തരത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ മാത്രം എനിക്ക് ആയില്ല….. ” എന്താണ് ദേവാ എന്തോ വലിയ ആലോചനയിൽ ആണല്ലോ…. ” ” ഏട്ടാ അത്…. ഞാൻ എന്നാലും അത് ആരായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കുക ആയിരുന്നു…. ” ” മ്മ് ഞാനും ആലോചിക്കാതെ ഇരുന്നില്ല….. പക്ഷേ എന്റെ മുന്നിൽ ഒരേയൊരു മുഖം മാത്രേ വരുന്നുള്ളൂ….. ” ” ആരെയാണ്….. ” ” അച്ഛൻ…. ”

” ഏയ് അച്ഛന് അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയാൻ ആവുമോ ഏട്ടാ…. ” ” എനിക് അറിയില്ല….. പക്ഷേ മറ്റാരെയും എനിക് അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ചെയാൻ ആവില്ല…. ” ” അച്ഛൻ മാത്രം അല്ലല്ലോ അവിടെ…. അമ്മയും അമ്മുവും ഉണ്ണിയും ഒക്കെ ഇല്ലെ…. ” ” ശെരിയാണ്…. പക്ഷേ…. അവരുടെ പേര് ഒക്കെ മാറ്റപ്പെടാൻ തകതായ കാരണവും ഉണ്ട്….. ഉണ്ണിയുടെ സ്വന്തം അനിയത്തി അല്ലേ അവള്….. ” ” അതൊരു കാരണം ആണോ ഏട്ടാ…. നൊന്തു പ്രസവിച്ച മക്കളെ പോലും കൊല്ലാൻ മടി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഉള്ള ഇൗ സമയത്ത് അതൊക്കെ നോക്കാൻ ആകുമോ…. ” ” ഇല്ല ഉണ്ണി അത് ചെയ്യില്ല….. പിന്നെ അമ്മക്ക് അവള് സ്വന്തം മകളെ പോലെയാണ്…. അമ്മുവിന്റെ പോലെ തന്നെ അവൾക്ക് പോലും നൂറു നാവാണ് അമ്മയെ പറ്റി….

അവർ ഒന്നാകും എന്നെ പുറത്താക്കുകയും ചെയും അതാ പതിവ്…. അവളുടെ മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് തകർന്നു പോയ അമ്മയെ എനിക് ഓർമ ഉണ്ട്…. ” ” ശെരി സമ്മതിച്ചു…. പക്ഷേ ഉണ്ണിയുടെ കാര്യത്തിൽ രക്ത ബന്ധം അല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ…. ” ” ഇല്ല പക്ഷേ അവള് ആകില്ല ദേവാ കാരണം അവള് അന്നേരം നാട്ടിൽ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു….. ” ” അമ്മുവോ… ” ” അമ്മുവിന്റെ കാര്യം അവളെ നിനക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നത് അല്ലേ… അവൾക്കും അതിന് ആവില്ല ദേവാ…. ” ” അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അച്ഛന്റെ പെങ്ങളുടെ മകൾ അല്ലേ മായ… അപ്പോ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ…. ന്യായം നമുക് നിരത്താം…. പക്ഷേ ഇതിൽ ആരോയാണ് ഇൗ ചതി ചെയ്തത്…. ” ” അത് നിന്റെ ഭാഗം…..

പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 29 കൊല്ലമായി എനിക് അറിയാവുന്നത് ആണ് അച്ഛനെ….. എന്റെ സന്തോഷങ്ങളിൽ തട ഇടുന്നത് ആണ് അച്ഛന്റെ ഇഷ്ട വിനോദം….. നിനക്ക് അറിയുമോ…. അച്ഛൻ അഖിലിനെയും അമ്മുവിനേയും ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴിവുകളിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ…. അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് ആവോളം പ്രശംസികുമ്പോൾ ആവോളാം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്….. മോനെ എന്ന് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നെങ്കിലും കേൾക്കാൻ….. ഏട്ടൻ mba പാസ് ആയെന്നു പറഞ്ഞു പാർട്ടി വെച്ച അച്ഛൻ എനിക് അതിൽ റാങ്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒന്നു ചേർത്ത് നിറുത്തി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല….. ”

പറയുമ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണുകൾ വല്ലാതെ നിറഞ്ഞിരുന്നു….. ” ഓരോ നിമിഷവും എന്നെ തേടി വരുന്ന അമ്മയുടെ സ്നേഹം അത് മാത്രേ ഉണ്ടായോളു ഇൗ ശിവന്….. അച്ഛൻ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ അച്ഛനെ ഓർത്ത് സങ്കടപെടുമ്പോൾ ഒരു അച്ഛൻ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി ആ വാത്സല്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ ചിന്തിക്കാൻ ആകുമോ…. പറ്റില്ല ഒരിക്കലും….. കാരണം അത് അത്രമേൽ ഭീഗരം ആണ്…. പലപ്പോഴും എനിക് തോന്നീട്ടുണ്ട് ഞാൻ അയാളുടെ മകൻ അല്ല എന്ന്….. അത് പോലെയാണ് എന്നോട് ഉള്ള പെരുമാറ്റം….. ” ” ഏട്ടാ ഞാൻ അതൊന്നും ഓർത്ത് പറഞ്ഞ അല്ല….. ” ” അറിയാം….. നീ അയാളെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ…. എന്റെ നേട്ടങ്ങൾ പോലും എന്നിൽ നിന്നും എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ആണ് അച്ഛൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഉള്ളത്….

അപ്പോ ഇത് അഖിലിന്‌ വേണ്ടി ചെയ്ത ഒന്നു ആകില്ലെ … ” ” പക്ഷേ എന്തിന് വേണ്ടി…. ” ” സ്വത്ത് ആയിരിക്കണം ഉദ്ദേശം…. ” ” മ്മ് എന്തായാലും എല്ലാം പുറത്ത് കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ…. ” അതും പറഞ്ഞു അവള് അവനെ തട്ടി ആശ്വസിപ്പിച്ചു….. പെട്ടെന്നാണ് അവൻ അവളെ പൂണ്ടടക്കം കെട്ടിപിടിച്ചത്…. ” ശിവൻ എന്നും എല്ലായിടത്തും no 1 ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഒരിടത്ത് ഒരിടത്ത് മാത്രം തോറ്റ് പോയി ഞാൻ…. അച്ഛൻ….. എന്തോരം ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് അറിയുമോ എന്റെ അച്ഛന്റെ ഒരു നുളള് സ്നേഹത്തിന് ആയി….. ” ” കരയല്ലേ…. ആരുമില്ലാത്ത ആളുകളെ കുറിച്ച് ഒന്നു ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ…. അവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മയും മുത്തശ്ശിയും സഹോദരിയും ഒക്കെ ഇല്ലെ ഏട്ടന്….. ”

” അപ്പോ നിനക്ക്…. നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടല്ലെ…. ” കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയോടെ ആണ് അവൻ അത് ചോദിച്ചത്…. അത് കേട്ടതും പെട്ടെന്ന് അവളുടെ കൈകൾ വിറച്ചു…. ശബ്ദം ഇടറി….. വെറും ഇഷ്ടം അല്ല പ്രാണൻ ആണെന്ന് പറയാൻ അവളുടെ ഉള്ളം തുടിച്ചു പക്ഷേ നാവ്‌ അതിനൊപ്പം ചലികുന്നില്ല….. ” എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത്…. എനിക് അറിയാം ഇഷ്ടമല്ല എന്ന്…. സോറി ചോദിച്ചതിന്…. ” അതും പറഞ്ഞു അവൻ അവളെ വിട്ടകന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അവന്റെ ചുണ്ടിൽ അവള് തന്റെ ചുണ്ട് പതിപ്പിച്ച് ഭ്രാന്തമായി ചുംബിച്ചത്….. പതിയെ അവളുടെ ആവേശം കെട്ട് അടങ്ങി എങ്കിലും വിടാൻ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല….. ശ്വാസം കിട്ടാതെ അവള് പിടയുന്നത് ആയി തോന്നിയപ്പോൾ ആണ് അവൻ അവളെ മോചിപ്പിച്ചത്….. അവള് നന്നായി കിതചിരുന്നു തളർന്നു അവള് ബെഡിൽ ഇരുന്നു…..

അപ്പോഴാണ് അവള് അന്ന് ശിവൻ പറഞ്ഞത് ഓർത്തത്….. സമയം വേണം എന്ന്…. അപ്പോ ആ സമയം അത് അവസാനിച്ചുവോ….. ” ഏട്ടാ…. എന്നെ ശെരിക്കും ഇഷ്ടമാണോ….. ” അതിനു അവൻ അവളെ ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ച് നോക്കി….. ” അല്ലാ അന്ന് സമയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ…. അത് കഴിഞ്ഞുവോ എന്നറിയാൻ ആണ്….. ” ഉടനെ ശിവൻ സ്വന്തം തലക്ക് അടിച്ചു….. ” തെറ്റ് എന്റെയാണ് എന്റെ മാത്രം…. ” ” ഏട്ടാ ” ” എന്റെ പെണ്ണെ….. ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചുംബികുമോ….. ഇവളെ ഞാൻ…. ”

” അപ്പോ എന്നെ ഇഷ്ടാണല്ലെ…. ” അവളിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ നിഷ്കള്കതയും സന്തോഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു….. ” മ്മ് ഇഷ്ടമാണ്… നേരത്തേ ആയിരുന്നു പക്ഷേ എന്തോ പറയാൻ ഒരു….. ” അത് കേട്ടതും വലിയ സന്തോഷത്തിൽ അവള് അവന്റെ കവിളിൽ ചുംബിച്ചു കൊണ്ട് പുറത്തേക് ഓടി…….തുടരും….നോവൽ വായിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയവായനക്കാർ എഴുത്തുകാരികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ പോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. എഴുത്തുകാരികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നല്ല നല്ല നോവലുകൾ എഴുതാൻ അവർക്ക് പ്രചോദനമാകും.

ദേവതീർത്ഥ: ഭാഗം 21