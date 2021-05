ദേവതീർത്ഥ: ഭാഗം 30

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: AVANIYA

” നന്ദ…… ” സേവ്യറിന്റെ ശബ്ദം പുറത്തേക് വരുന്നിലായിരുന്നു….. ” നന്ദേട്ട എപ്പോ….. ” ” എന്തേ വന്നത് 2 പേർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് ആയോ….. ” ” നന്ദ ഞങ്ങൾ ” എന്നും പറഞ്ഞു സേവിയർ അവന് അടുത്തേയ്ക്ക് വന്നതും കത്തി അവന്റെ വയറിലേക്ക് ആഴ്‍ന്ന് ഇറങ്ങിയതും ഒന്നിച്ച് ആയിരുന്നു…… ചോരയുമയി നിലത്തേക്ക് പിടഞ്ഞു വീണ സേവിയറിന്റെ ശരീരത്തിൽ അയാള് വീണ്ടും വീണ്ടും കുത്തി…… ” നിന്നെ ഞാൻ കുത്തിയത് ദെ ഈ തേവിടിശ്ശി യുമായി കാമകേളികൾ നടത്തിയതിന് അല്ല….. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാത്ത എന്റെ പാവം പെണ്ണിനെ എന്റെ ലേഖയെ കൊന്നു കളഞ്ഞില്ലെട നീ…… ” അതും പറഞ്ഞു വീണ്ടും വീണ്ടും അവനെ നന്ദൻ കുത്തി……

തൽക്ഷണം അവൻ മരിച്ചു….. ” ലക്ഷ്മി…… ” അതൊരു അലർച്ച ആയിരുന്നു….. ” എൻ എന്താ….. ” ” ഇറങ്ങി കൊള്ളണം ഇപ്പോ ഇൗ നിമിഷം നീയും നിന്റെ മകനും….. ” ” നന്ദേട്ട….. ഞാൻ ഇൗ രാത്രി…… ” ” എനിക് അറിയണ്ട ….. ” അതും പറഞ്ഞു അയാള് അവരുടെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക് ഇട്ടു….. പുറത്ത് നിന്നും അടച്ചിരുന്ന മുറിയിൽ കിടന്നിരുന്ന ആഘിലിനെ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് 2 പേരെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു വാതിൽ അടച്ചു……. അന്നേരം മുഴുവൻ അയാളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത് പക മാത്രം ആയിരുന്നു….. തന്റെ ജീവനും ജീവിതവും നശിപ്പിച്ചവളോട് ഉള്ള അടങ്ങാത്ത പക…… അയാളെ കൊന്നതിൽ പോലും നന്ദന് ഒരു തരിമ്പു പോലും കുറ്റബോധം തോന്നിയില്ല……

അയാള് ഉടനെ പരിചയം ഉള്ള ആരൊക്കെയോ വിളിച്ച് സേവ്യറിന്റെ ബോഡി മറവ് ചെയാൻ ഉള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കി…… ഏക ദൃക്സാക്ഷി ലക്ഷ്മീ ആയിരുന്നു എങ്കിലും അതിനു പുറകിൽ പോയാൽ അത് അവൾക്ക് തന്നെ വിനയാകും എന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ അതിനു പോയില്ല…… ( തിരിച്ച് present situation ലേക് വന്നോ….. ഇനി പിന്നെ പോവാം നമുക്ക്….. ) അച്ഛൻ തുടർന്നു…… ” കേസ് ഒന്നും ആകാതെ അത് ഒഴിവാക്കി….. പക്ഷേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വഴി അല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്…… അമ്മുവിനെ ഓർത്തായിരുന്ന് എനിക് പേടി എങ്കിൽ അതിലും വലിയൊരു വിഷം ഇവൾ ശിവന്റെ ഉള്ളിൽ കുത്തി നിറച്ചിരുന്നു…. സ്നേഹമെന്ന വിഷം….. ഇവൾ പോയ പിറ്റെ ദിവസം മുതൽ ശിവൻ ഇവളെ കാണാതെ കരച്ചിൽ തുടങ്ങി……

ആദ്യമൊക്കെ മാറുമെന്ന് കരുതി ഞാൻ വിട്ടു….. പക്ഷേ ഇവൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് ഒപ്പം എന്നെ കുറിച്ച് ഉള്ള വിഷവും നിറച്ചിരുന്ന്…… കുഞ്ഞു കരച്ചിൽ കൂടി കൂടി ഒരിക്കൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ ആയി അപ്പോഴും അവൻ വിളിച്ചത് അമ്മ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു…… ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഡോക്ടർ അവന്റെ അമ്മയെ കാണാതെ ഇരുന്നിട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ മരിച്ച് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ….. ” ” അന്നേരം ആണ് അച്ഛനും അമ്മയും തീർഥാടനം കഴിഞ്ഞു വന്നത്….. കൃത്യമായി എന്താ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ലക്ഷ്മിയെ വീടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വിട്ടു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു….. പക്ഷേ ഓരോ ദിനം കഴിയും തോറും അവന്റെ അവസ്ഥ വല്ലാതെ വഷളായി…..

ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഫിക്സ് വന്നു….. ഇവന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി ഞാൻ അറിയാതെ അവളെ പോയി കണ്ട് എന്റെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ച് കൂടെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു….. പക്ഷേ അത് അവള് ഒരു അവസരമായാണ് കണ്ടത്….. അത് അവള് ശെരിക്കും ഉപയോഗിച്ചു…… ” ( വീണ്ടും നമുക്ക് പാസ്റ്റ് ലേക് പോകാം…… ) തന്നെ കാണാൻ വന്നു തന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന അച്ചനമ്മമാരെ കണ്ടതോടെ അവൾക്ക് തന്റെ കാര്യങ്ങള് ഒന്നും അവർ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല എന്നും…. തന്റെ ശിവനെ വെച്ച് ഉള്ള പ്ലാൻ വിജയിച്ച് എന്നും മനസ്സിലായി…… എന്നെങ്കിലും തന്റെ കാര്യം പുറത്ത് വന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന തുറുപ്പ് ചീട്ട് ആയിരുന്നു ശിവൻ….. അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവള് അവനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അഭിനയിച്ചത്….

അതിനാൽ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മുന്നിൽ അവള് പഴയ സ്നേഹ നിധി ആയാ മരുമകൾ ആയി….. നന്ദൻ പുറത്തേക് പോയ സമയം നോക്കി അവള് വന്നു….. ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ശിവന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നു….. ലക്ഷ്മിയെ സ്വന്തം അമ്മ ആണെന്ന് കരുതി ജീവനേക്കാൾ ഏറെ സ്നേഹിച്ച ആ മകന് അത് മതിയായിരുന്നു തന്റെ രോഗമെല്ലാം ഇല്ലാതെ ആകാൻ….. തിരിച്ച് വന്ന നന്ദൻ കാണുന്നത് ശിവൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ലക്ഷ്മിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആണ്…… അത് കണ്ട മാത്രയിൽ ദേഷ്യം വന്നു അവരുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് പോകാൻ പോയെങ്കിലും അതിനു മുന്നേ ഡോക്ടർ അയാളെ തടഞ്ഞു…. ക്യാബിനിലക്ക് വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു…… ” See Mr Nandan നിങ്ങളുടെ ഫാമിയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരിക്കാം….. പക്ഷേ അതും പറഞ്ഞു ഒരു അമ്മയെ മകനിൽ നിന്നും അകറ്റരുത്….. .

നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ അവസാനിപ്പിക്കണം….. നിങ്ങളുടെ വാശി ആണോ അതോ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ജീവിതമാണോ വലുത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം…… ” ” എന്താ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വരുന്നത്…… ” ” അതേ ആ കുട്ടിക്ക് അമ്മ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല…. അമ്മയുടെ സ്നേഹമാണ് ആ കുട്ടിയെ ജീവിപികുന്നത്‌….. അത് കൊണ്ട് അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം കൂടി നശിച്ചു എന്ന് കരുതുക….. ” ” എന്താണ് പ്രതിവിധി…… ” ” കാര്യ വിവരങ്ങൾ തിരിച്ച് അറിയാൻ ഉള്ള പ്രായം ആകുന്നത് വരെ എങ്കിലും അവന് അവന്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹം കിട്ടണം…. ഒട്ടും കുറയാതെ നന്നായി തന്നെ…… അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അവനെ നമുക്ക് ശേരിയാക്കാം….. ഇനിയും ഒരു ഫിക്സ് വന്നാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവന് തന്നെ ആപത്താണ്…… ”

തകർന്ന മനസ്സോടെ ആയിരുന്നു നന്ദൻ ഡോക്ടറുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്….. ലേഖയേ കൊന്ന ലക്ഷ്മിയെ ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് ഉൾകൊള്ളാൻ ആവില്ലയിരുന്ന്…… ശിവന്റെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ നോക്കി പുച്ഛത്തോടെ ചിരിക്കുന്ന അവളെ കാൺകെ അവനിൽ ദേഷ്യം നിറഞ്ഞു….. പക്ഷേ ലക്ഷ്മി വന്നത് ഒരുപാട് നിബന്ധനകൾക്ക്‌ ഒപ്പം ആയിരുന്നു…… അവള് ആ അവസരം ശെരിക്കു ഉപയോഗപ്പെടുത്തി…… ” എന്തായി നന്ദേട്ട….. കാര്യങ്ങള് വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നില്ല അല്ലേ….. അവസാനം ഞാൻ തന്നെ വരേണ്ടി വന്നു…… നിങ്ങളുടെ മകന്റെ രക്ഷ്‌കായി…… ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഞാൻ പോയ നിങ്ങളുടെ മകൻ വെറും ശവം ആകും….. ” ” ലക്ഷ്മി…… ” ” വെറുതെ കിടന്നു ഒച്ച ഉണ്ടാകണ്ട….. ഞാൻ കാരണം അവൻ ചാകില്ല…..

പക്ഷേ അതിന് പകരമായി എനിക് ഒരു കാര്യം വേണം….. ” ” എന്താ നിന്റെ ആവശ്യം ” ” ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മകനെ ജീവനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങള് എന്റെ മകനെയും സ്നേഹിക്കണം ….. ” ” മനസിലായില്ല…… ” ” ഞാൻ എന്റെ മകന് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹത്തേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ മകന് കൊടുകുമ്പോൾ പകരം നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ മകനെകാൾ എന്റെ മകൻ അഖിലിനെ സ്നേഹിക്കണം…… ” ” എനിക് കഴിയില്ല ആ പിഴച്ച സന്തതിയെ സ്നേഹിക്കാൻ…… ” ” ഉള്ളറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മകന് മുന്നിൽ നിങ്ങള് മൂത്ത മകനോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന അച്ഛൻ ആകണം….. ” ” ലക്ഷ്മി മൈൻഡ് your words ” ” ഇൗ പറഞ്ഞത് നടക്കണം….. അത് നടന്നാൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ മകന് ഞാൻ നല്ലൊരു അമ്മ ആകും…..

അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകും എന്റെ മകനുമായും മകളുമായും…..അതോടൊപ്പം ശിവനെ ഒരു സത്യം കൂടി അറിയിക്കും അവന്റെ തള്ള ചത്തത് ആണെന്നു….. പിന്നെ അവന്റെ ബാകി ജീവിതം ഞാൻ ആയി പറഞ്ഞു തരേണ്ട അല്ലോ…… ” ആ ഭീഷണിക്ക് മുന്നിൽ നന്ദൻ തളർന്നു…… ശിവന്റെ നല്ല ജീവിതത്തിനായി അവള് പറഞ്ഞത് പോലെ ഒക്കെ കേട്ടു…… ( ഇനി കുറച്ച് അച്ഛൻ പറയട്ടെ…… ) ” എന്റെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥ ഇവൾ ശെരിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി…… ഞാൻ ശിവനോട് വെറുപ്പ് കാട്ടാൻ തുടങ്ങി….. അല്ല അവന്റെ ജീവന് വേണ്ടി എനിക് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നു….. തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായ പ്രായം ആയപ്പോഴേക്കും ഇവൻ എന്നെ പൂർണമായും വെറുത്തു അമ്മയും ഏട്ടനും പറയുന്നത് ആയി ഇവന്റെ വേദ വാക്യം….. ഇവന് ഞാൻ അഖിലിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ദുഷ്ടതരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദുഷ്ടൻ ആയാ അച്ഛൻ ആയി….. എല്ലാ ഇവൾ അങ്ങനെ ആകി…… ” ” Noooooooo ” ശിവന്റെ അലർച്ച കേട്ടാണ് അവിടെ ഉളളവർ ഞെട്ടിയത്……. ” ശിവെട്ട…….. ”

” ദേവാ ഇയാള് ഇയാള് കള്ളം പറയുക ആണ് ദേവാ എന്റെ അമ്മക്ക് അതിനൊന്നും ആവില്ല എന്റെ അമ്മ പാവം ആണ്…… ” ” അതേ ഏട്ടാ ഏട്ടന്റെ അമ്മ പാവമാണ്….. പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കൂ ഏട്ടാ ഇത് നിങ്ങളുടെ അമ്മ അല്ല…… ” ” ദേവാ എന്റെ അമ്മയെ പറഞാൽ എനിക് സഹിക്കില്ല….. അവരാണ് എന്റെ ജീവനും ജീവിതവും…… നിങ്ങള് എല്ലാവരും കള്ളം പറയുകയാണ്…… എന്റെ അമ്മയാണ് സത്യം…… അല്ലെങ്കിൽ തെളിവ് ഉണ്ടോ….. ഇങ്ങനെ എന്റെ അമ്മ കള്ളി ആണെന്ന് കൊട്ടിഗോഷിക്കാതെ തെളിവ് താ എന്നിട്ട് മാത്രം സംസാരിക്കു…. അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി ആരും ഇവിടെ വേണം എന്ന് ഇല്ല….. നീ പോലും….. ” ” മോനെ നീ എങ്കിലും എന്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസിലാക്കി അല്ലോ….. എനിക് അത് മതി മോനെ….. ” ലക്ഷ്മി അവരുടെ പുതിയ അടവ് പുറത്ത് എടുത്തു…… ” ഏട്ടാ…… തെളിവ്…..

തെളിവ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്….. അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങള് വിശ്വസിക്കില്ലെ….. ” ഉടനെ ദേവാ അകത്തേയ്ക്ക് പോയി ഒരു ലാപ്പും ആയി വന്നു…… എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പെൻഡ്രൈവ് connect ചെയ്തു…… അതൊരു hidden camera യുടെ ഭാഗം പോലെ തോന്നി….. എന്നിട്ട് അവള് ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തു….. അത് കാൺകെ അമ്മയുടെ മുഖം മാറി….. കള്ള കളികൾ ഒക്കെ പുറത്തായി എന്നവർക്ക് ഉറപ്പായി….. കാരണം അത്രക്കും വലിയൊരു സോളിഡ് evidence ആയിരുന്നു ആ വീഡിയോ…. ” ഇതൊന്നും സത്യമല്ല എന്നാണോ നിങ്ങള് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്…… അതോ ഇതൊക്കെ എന്റെ കള്ള കളി ആണ് എന്നോ….. പറയ്….. ” ” ദേവാ ഇതെങ്ങനെ ആണ് ഇൗ വീഡിയോ…… ” ശിവന്റെ വാകുകളിൽ ഒരു നിസ്സഹായത ആയിരുന്നു……

” നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഞാനും ആദ്യം കരുതിയത് അച്ഛനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു…… അന്ന് ആ ദിവസം വരെ ഏട്ടൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകുന്ന ആ ദിനം വരെ….. ” ” എന്താ ദേവു ഉണ്ടായത്….. കാര്യം പറയ്….. ” അവളിലെ ചിന്തകള് അന്നത്തെ ദിവസത്തേയ്ക്ക് പോയി….. ( ഇതിനെ മുമ്പിലത്തെ പർട്ടിൽ ഉള്ളതാണ് ഇത്…. Repeat അടികുന്നത്‌ അല്ല എന്നാലേ മനസിലാകൂ… ) ” പറ ദേവു.. എന്റെ മോൻ എന്ത് അപകടത്തിലേക്ക് ആണ് പോയത്… നിന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം എന്തോ ഉണ്ട് എന്ന്…. ” ” അത് അമ്മേ നമ്മുടെ വിച്ചു വിന്റെ കൊലപാതകളെ കണ്ടെത്താൻ ആണ് ഏട്ടൻ പോയത്…. ” ” കൊലപാതകം….. അതിന്റെ കേസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് അല്ലേ….

അതിന്റെ കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ആണ് പിന്നെ എന്താ… ” ” അത് വെറുമൊരു rape attempt അല്ലായിരുന്നു അമ്മ…. കൊല്ലാൻ ആയിരുന്നു ഉദ്ദേശം… അതും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉളളവർ തന്നെ…. ” അത് പറയുമ്പോൾ അവളുടെ മുഖത്ത് ദേഷ്യം നിറഞ്ഞു…. ” എന്താ മോളെ ഇൗ പറയുന്നത്… നമ്മുടെ കുട്ടിയെ അവിടെ ഉളളവർ കൊല്ലാൻ നോക്കി എന്നോ…. ” ” അതേ അമ്മ സത്യാമാണ്…. ” ” ആരാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ഇത്ര വലിയ മഹാപാപി…. ” ” അത്… അത് എനിക് അറിയില്ല അമ്മേ…. ” അവളുടെ മുഖത്ത് പതർച്ച നിറഞ്ഞു… ” കള്ളം പറയേണ്ട ദേവു… നിന്റെ മുഖം പറയുന്നുണ്ട് നിനക്ക് അറിയാമെന്ന്… പറ…. ” ” അത് അച്ഛനും അഖിൽ ഏട്ടനും ആണ്…. ” ” എന്താ ദേവു ഇൗ പറയുന്നത്…. അറിയാതെ പറയരുത് കേട്ടോ ദേവു…. അച്ഛന് അങ്ങനെ ഒക്കെ പറ്റോ…. ”

” പിന്നെ അല്ലാതെ തെളിവുകൾ ഒക്കെ അവർക്ക് എതിരാണ് അമ്മേ…. അല്ലാതെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞത് അല്ല…. അന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ച ആ ഫോൺ നമ്പർ…. അതിൽ നിന്നാണ് അവൾക്ക് ആ രാത്രി കോൾ പോയത്…. അതും ശിവന് വയ്യ എന്നും വീട്ടിലേക്ക് വരാനും പറഞ്ഞു…. ” ” മോളെ സത്യമാണോ…. ” ” അതേ സത്യം…. അമ്മ വിശ്വസികണ്ട…. എല്ലാ തെളിവുമായി ഏട്ടൻ വെള്ളിയാഴ്ച വരും അന്ന് അമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഇട്ട് അവരോട് ചോദിക്കു…. ” ” എന്നാലും അച്ഛനും മോനും കൂടി ആ സമയത്ത് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ ആയിരുന്നോ….. ” എന്നിട്ട് ദേവു തുടർന്ന്….. ” ശിവൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഇവരിൽ ചെറിയൊരു ഭയം ഉണ്ടായി….. അത് കൊണ്ട് ഇവർ എന്നോട് എല്ലാം കുത്തി കുത്തി ചോദിച്ചു…. ഞാൻ അച്ഛനും അഖിലും ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരിൽ ഒരു ആശ്വാസം നിറഞ്ഞു….

പക്ഷേ അപ്പോഴും ഞാൻ ഇവരെ സംശയിച്ചില്ല….. പക്ഷേ തന്റെ മേൽ സംശയം ഇല്ലെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഇവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വീണു പോയ ഒരു അബദ്ധം…. അതാണ് എന്നിൽ ഇവരാണ് എന്ന സംശയം ഉറപ്പിച്ചത്…. ” ” വളച്ച് കെട്ടാതെ കാര്യം പറ ദേവാ…. ” ” അച്ഛനും മോനും കൂടി ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയത് എന്ന ഒറ്റ വാക്ക് അതാണ് ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായ ആ തെറ്റ്….. ബാംഗ്ലൂർ എസിപി പറഞ്ഞ ഏറ്റവും important കാര്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ശിവെട്ടൻ…. ആ കോൾ അത് കേരളത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു…. ബാംഗ്ലൂരിൽ നില്കുന്ന അച്ഛന് കേരളത്തിൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കില്ല…. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് അമ്മയും ശിവേട്ടനും മാത്രമായിരുന്നു….

ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യില്ല എന്നു ഉറപ്പാണ്…. കൂടാതെ വീടിൽ നിന്ന് ഒരാളാണ് വിളിച്ചത് എന്നു ഉള്ളതും ഉറപ്പുള്ള കാര്യമായിരുന്നു…. അപ്പോഴാണ് അമ്മയിലെക് എന്റെ സംശയം നീണ്ടത്…. പല കാര്യങ്ങളും കൂട്ടി വായിച്ചപ്പോൾ സംശയം കൂടി…. നമ്മൾ ആരും ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത നേരം ആരോ സ്ഥിരമായി അമ്മയെ കാണാൻ വരാർ ഉണ്ട് എന്ന നഴ്സിന്റെ മറുപടി ഏതാണ്ടൊക്കെ എന്റെ സംശയങ്ങൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചു….. പക്ഷേ സംശയം മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക് ഉറപ്പായി…. അത് ഉറപ്പിക്കാൻ ആയി അമ്മ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ റൂമിൽ ഒരു ഹിഡൻ ക്യാമറ വെച്ചു…. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് മനഃപൂർവം ഞാൻ മാറി നിന്നു….. എന്റെ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിയില്ല…. അവൻ വന്നു അഖിൽ….. അമ്മയോട് നല്ല വ്യക്തമായി സംസാരിച്ചു….. വീഡിയോ ഇപ്പോ കണ്ടല്ലോ…..

അതിൽ നിന്നും വ്യക്തം അല്ലേ അച്ഛനെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ച് ഇടുക ആയിരുന്നു…. മായയുടെ മരണത്തിൽ ആരും കാണാതെ പോയ ആ കറുത്ത കൈകൾ അത് അഛന്റെത് അല്ല പകരം ഇൗ നില്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ആണ്….. ” ” അമ്മ…… ” ശിവനിൽ നിന്നും ഒരു ആർത്ത നാദം ഉയർന്നു….. ” അല്ല മോനേ ഇവൾ നിന്റെ അമ്മ അല്ല…. നിന്റെ അമ്മ ലേഖയാണ് എന്റെ ലേഖ…. ഇവൾ ദുഷ്ട ആണ് എന്റെയും നിന്റെയും ജീവിതം നശിപ്പിച്ച പരമ ദുഷ്ട….. ” അച്ഛൻ കരഞ്ഞു കൊണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത്….. ശിവനിൽ അതേ സമയം ഒരു നിസ്സംഗത ഭാവം മാത്രം ആയിരുന്നു….. അവൻ വേഗം ലക്ഷ്മിയുടെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നു….. ” എന്തിനു വേണ്ടി ആയിരുന്നു ഇൗ ക്രൂരത മുഴുവൻ…. സ്വത്തിനോ പണത്തിനോ…. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നിങ്ങള് ഒരു സ്ത്രീ അല്ലേ….

എന്നിട്ടും മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം വെച്ച് കളിച്ചത് എന്തിനാണ്…. സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ കണ്ട് സ്നേഹിച്ചത് അല്ലേ ഞാൻ…. എന്നിട്ടും എന്തിനായിരുന്നു എന്നോട് ഇങ്ങനെ…. ” പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴും അവരിൽ ഒരു പുച്ഛം ആയിരുന്നു….. ” ക്രൂരത അല്ലേ…. നിന്റെ ജീവൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് ഇൗ ഞാൻ കാരണമാണ്…. ” അവർ അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു…. ” ചെ…. എന്തിനാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത്…. അപമാനം തോന്നുന്നു ഇൗ ജീവനോട് തന്നെ…. നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു ദുഷിച്ച സ്ത്രീ ദാനം നൽകിയ ഇൗ ജീവിതത്തിനോട്…. ” ” എന്ന പോടാ പോയി ചാക്‌….. അങ്ങനെ എങ്കിലും എന്റെ മക്കൾ രക്ഷപെടും…. ” അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തീർന്നതും എന്തോ ശക്തിയായി നിലത്ത് വീണു പൊട്ടിയതും കേട്ടു…. നോക്കുമ്പോൾ അമ്മുവാണ് അതും വളരെ ദേഷ്യത്തിൽ…. ” മോളെ…. ”

” വിളിച്ച് പോകരുത് നിങ്ങള് എന്നെ അങ്ങനെ…. ഏട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ അറപ്പ് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വയറ്റിൽ പിറന്നത് ഓർത്ത്…. ” ” അമ്മു ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയാണ്…. ” ” അമ്മ…. പുച്ഛം തോന്നുന്നു ആ വാകുകളോട്…. ലോകത്തിലെ എത്രയോ നല്ല സ്ത്രീകൾ തങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പതമാണ് അമ്മ…. സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ സന്തോഷം കാണാൻ അന്യന്റെ കുഞ്ഞിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അമ്മ എന്ന വിശേഷണം നൽകും…. അമ്മ എന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെയും വാത്സല്യത്തിന്റെ യും പ്രതീകമാണ്…. അല്ലാതെ ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെ യും പതം അല്ല…. ഒരു പെണ്ണിനെ അതും സ്വന്തം മകളെ പോലെ കാണേണ്ട ഒരു പെണ്ണിനെ ഇത്ര മൃഗീയമായി കൊല്ലാൻ കൂട്ട് നിന്ന നിങ്ങള് മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും അപമാനം ആണ്…. ”

അത് അവരിൽ സങ്കടതോട് ഒപ്പം ദേഷ്യവും നിറച്ചു…. ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരെ ഓർക്കാതെ അവർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു…. ” അതേ ഞാൻ കൊന്നിട്ട് ഉണ്ട്…. ഒന്നല്ല ഒരുപാട് പേരെ കൊന്നിട്ട് ഉണ്ട്… എന്റെ നേട്ടങ്ങൾക്കും ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പലരെയും വക വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്…. അതിൽ വിഷ്ണു മാത്രമല്ല അവളുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ലേഖയും പിന്നെ പേര് പോലും അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരും…. ” ” അമ്മേ ” അഖിലിന്റെ വിളി കേട്ടപ്പോൾ ആണ് അവർ ബോധോദയം ഉണ്ടായത്….. പക്ഷേ കേട്ടത്തിന്റെ ഞെട്ടലിൽ ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്നിരുന്നവർ….. ഉണ്ണി ശെരിക്കും തളർന്നിരുന്നു…. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ബോധോദയം വീണ്ട് എടുത്തത് പോലെ ഷഫീഖ് പ്രതികരിച്ചു….. ” എന്താ നിങ്ങള് പറഞ്ഞത്…. ” ” ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല…. വിഷ്ണുവിനെ കൊന്നത് ഞങ്ങളാണ്… അറസ്റ്റ് ചെയ്തോ…. ”

അവർ അതും പറഞ്ഞു തടി തപ്പാൻ നോക്കി…. ഉടനെ ഷഫീഖ് തന്റെ തോക്ക് എടുത്ത് അഖിലിന്റെ നെറ്റി യുടെ നേരെ ചൂണ്ടി….. ശിവന് അവനെ പിടിച്ച് വെച്ചു… ” മാര്യാധിക്ക്‌ സത്യം സത്യമായി പറഞ്ഞോ നിങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തോക്കിലെ ഒരു ഉണ്ടയുടെ എണ്ണം കുറയും…. ഞങ്ങള് അത് അങ്ങ് encounter ഇൽ എഴുതി തള്ളും….. ” ” അയ്യോ വേണ്ട…. ” ” എന്ന പറയ്…. ” ” മ്മ്….. നന്ദേട്ടന്റേ ഒളിച്ചോടി പോയ പെങ്ങളും വീട്ടുകാരും തിരിച്ച് വരുമെന്ന് സ്വപ്നത്തില് പോലും കരുതിയത് അല്ല…. അവരുടെ വരവോടെ സ്വത്ത് പകുത്ത് പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു…. അത് തടയാൻ ആയി അവരുടെ 2 മക്കളെയും ഇവിടെ ഉള്ളവരുമായി കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു…. പക്ഷേ എന്റെ പ്രതീക്ഷകളെ കാറ്റിൽ പറത്തി കൊണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെയും ശിവന്റെയും കാര്യം മാത്രമേ അവർ സമ്മതിച്ചു ഉള്ളൂ….

ഉണ്ണിക്ക് ആരുമായോ affair ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു…. കുറെ പറഞ്ഞു നോക്കി എങ്കിലും അവർ സമ്മതിച്ചില്ല…. അത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ അവരെ തീർത്തു… പിന്നെ ഇവർ 2 പേരും ഇവിടെ ആയി…. വിചാരിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഉണ്ണി അടുക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാനാണ് അവനോട് അവളെ കീഴപെടുത്തി നേടാൻ ഉപദേശിച്ചത്…. വിച്ചുവിനേ ശിവനുമായി ഒന്നിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു… പക്ഷേ അതിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളൂ…. വിച്ചുവിന് ഒരിക്കലും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന ആ ഒരൊറ്റ കാരണത്തിൽ…. ” ” പിന്നെന്തിന് നിങ്ങള് അവളെ ഇല്ലാതാക്കി….. ” ” അവള് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ബിസിനെസ്സ് ഒക്കെ പുറത്ത് വരുമെന്ന് തോന്നിയ ആ നിമിഷം അവളെ കൊല്ലാൻ ഞങൾ തീരുമാനിച്ചു….. ” ” എന്ത് ബിസിനെസ്സ്….. ” ” അത്….. ” ” ചീ പറയടി…. ”

അതും പറഞ്ഞു ഷഫീഖ് അഖിലിന്റെ മുഖത്ത് ആഞ്ഞു തല്ലി…. ” അയ്യോ ഒന്നും ചെയല്ലെ ഞാൻ പറയാം…. പാവപെട്ട…. അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികളെ ഇവിടുന്നു കടത്തി മുംബൈ പോലുള്ള വമ്പൻ നഗരത്തിൽ എത്തിക്കുക…. നല്ല കാശിനു വിൽകുക….. ” പറഞ്ഞു തീർന്നതും ദേവയു ടെ കൈകൾ അവരുടെ മുഖത്ത് പതിഞ്ഞു….. ” പ്രായം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇൗ ചെയ്തത് തെറ്റാകാം…. പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ശെരിയാണ് ഇത്….. ” ” ശിവന് annual report ഒന്നും നോക്കാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഞങൾ പിടിക്ക പെട്ടില്ല…. പക്ഷേ വിഷ്ണു അവള് അതിൽ ക്രമകേട് കണ്ടെത്തി…. ഞങ്ങളുടെ കള്ളത്തരം പൊളിഞ്ഞു…. പക്ഷേ അവള് അതിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടിടടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല…. അത് കൊണ്ടാണ് അവള് വിളിച്ച ഉടനെ വന്നത്…. ”

അത് കേട്ട് സങ്കടത്തിൽ എല്ലാവരും നില്കുന്നത് എന്ന് കണ്ട ലക്ഷ്മി ഇത് തന്നെയാണ് ശെരിയായ സമയം എന്ന് തിരിച്ച് അറിഞ്ഞ് കൊണ്ട് ഫ്രൂട്ട്‌സിൽ ഇരുന്നിരുന്ന കത്തി എടുത്ത് ദേവക് നേരെ നീട്ടി….. അവളുടെ കഴുത്തിൽ കത്തി ചെറുതായി അമർത്തി…. അവിടുന്ന് ചോര പൊടിഞ്ഞു…. ” ലക്ഷ്മി നോ….. ” ” അടുത്തേക്ക് വരരുത് കൊല്ലും ഞാൻ ഇവളെ…. ” ” I will shoot you…. അവളെ വെറുതെ വിട്…. ” ” എന്തായാലും രക്ഷപെടാൻ ആകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല….. പക്ഷേ അതിനൊപ്പം ഇവളെയും ഞാൻ കൊല്ലും…. So just get me your gun if you all want her back ” ” ഷഫീഖ് പ്ലീസ് gun കൊടുക്ക്…. എന്റെ ദേവാ ” അയാള് അത് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോയതും അവർ തടഞ്ഞു…. ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട…. എറിഞ്ഞു തന്നാൽ മതി….. ഉടനെ ദേവുവിന്റെ ജീവനെ ഓർത്ത് അയാള് അങ്ങനെ ചെയ്തു….

അപ്പോ തന്നെ അവർ അത് എടുത്ത് ദേവക്ക് നേരെ ചൂണ്ടി…. അവർ ദേവായുമായി പുറത്തേക് നടന്നു…. കാറിന്റെ അവിടെ എത്തിയതും ദേവായെ പുറത്തേക് തള്ളി അവർ കാറും എടുത്ത് പാഞ്ഞു…. ” Shit she escaped…. ” എന്നിട്ട് അയാള് തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാർക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ്….. ” പ്രദീപ് എനിക് ഇവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടു മാത്രേ ഇവിടുന്നു പോരാൻ ആകു…. അപ്പോ get the police force and search her…. ” ” Ok sir we will get her…. ” ഉടനെ അവർ ലക്ഷ്മിയെ അന്വേഷിച്ച് പോയി…. ഇപ്പൊ ഒന്നോ രണ്ടോ പോലീസുകാർ മാത്രേ ബാകി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളൂ…. ” അറസ്റ്റ് him…. ” ” സർ അവനെ മാത്രം അല്ല എന്നെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം…. ഒരു കൊലപാതകം മാത്രം അല്ല…. ലക്ഷ്മിയെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയതും ഞാൻ ആണ്…..

ഒരു ദിവസം അവിചാരിതമായി അവരുടെ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ ആണ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞത്…. അന്ന് രാത്രി ഞാനാണ് അവളെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത്….. ” ” അവരെ കൊല്ലാൻ ആയി ഒരു തെളിവും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ആണ് ആ മോഷ്ടാവിനെ പണം കൊടുത്ത് വിളിപ്പിച്ചത്…. പക്ഷേ അവളെ കുത്തിയത് ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു…. അതും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെ…. ഇൗ സമയം ഒക്കെ ക്യാമറ ഓഫ് ആയിരുന്നു അതാ തെളിവ് കിട്ടാതെ ഇരുന്നത്…. ” ” പക്ഷേ അയാള് കൊല്ലാൻ വരുന്നത് തെളിവ് കിട്ടിയത് ആണല്ലോ…. ” ശിവന്റെ സംശയം വീണ്ടും ഉയർന്നു…. പക്ഷേ അപ്പോ തന്നെ ദേവാ അതിനു മറുപടി കൊടുത്തിരുന്നു ” അത് അന്ന് അയാള് മാത്രമല്ല മറ്റൊരാൾ കൂടി വന്നിരുന്നു…. അഖിലും അവരും കൂടി ഏർപ്പാട് ആകിയ ഒരാള്….

ഉദ്ദേശം നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധാ വഴി തിരിച്ച് വിടുക എന്നത് തന്നെ ആയിരുന്നു…. അതിനായി അമ്മയെ ആക്രമിച്ച് എന്നൊരു കള്ള കേസ് ഉണ്ടാകുക… അച്ഛൻ ഇതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് അവർ കരുതിയിട്ട് ഉണ്ടാകില്ല…. അന്ന് രാത്രി അച്ഛൻ പുറത്തേക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ക്യാമറാ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു അത് പിന്നെ ഓൺ ചെയ്യാതെ ആണ് പോയി കിടന്നത്…. പക്ഷേ അതിന് ശേഷം അഖിൽ അച്ചനെത്തിരെ തെളിവ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവർ ഏർപെടുത്തിയ ആൾ വരാറായപ്പോൾ ക്യാമറാ ഓൺ ചെയ്തു…. പക്ഷേ അച്ഛൻ വിളിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ആദ്യം എത്തിയത്…. അത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ശെരിക്കും കുത്തേറ്റ്…. നമ്മൾ ക്യാമറാ check ചെയ്തത് കള്ളൻ ഇറങ്ങി പോയത് വരെ മാത്രമാണ് … പക്ഷേ അതിന് ശേഷം മറ്റൊരാൾ കൂടി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു…. അഖിലിന്റെ ആൾ… പക്ഷേ ആ സ്ത്രീക്ക് നല്ല പണിയാണ് കിട്ടിയത്….. അഭിനയിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ ശെരിക്കും കുത്തേറ്റു…. ”

അതും പറഞ്ഞു ദേവ ചിരിച്ചു….. ” അവളെ കുത്തുമ്പോൾ എന്റെ കൈകൾ വിറച്ചില്ല കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവൻ ഇല്ലതാകിയിട്ട്‌ ഉണ്ട് അവള്….. അവളോട് എന്റെ പ്രതികാരത്തിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുത്തിയത്…. ചിലപ്പോൾ അതിനു പുറകെ പോയാൽ മറ്റ് പലതും പുറത്ത് വരുമെന്ന ബോധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആവാം അവള് എന്റെ പേര് ആദ്യമേ പറയാതെ ഇരുന്നത്…. ” ” മ്മ് ശെരിയാണ്…. പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ പോൾ Mathew എന്ന പോലീസ് ഓഫീസറുടെ മരണവും ഇവർക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു….. ചിലപ്പോ ഇവനെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞാൽ എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും…..” ” അതെല്ലെങ്കിലും ഇവനെ പോലെ ഒരു **@@## മോനെ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് വിടില്ല….. പഠിപ്പിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കും…. പോലീസിന്റെ കൈയുടെ പവർ ഇവൻ അരിയും….

അപ്പോ സത്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇവൻ കുടിച്ച മുലപ്പാൽ വരെ പുറത്ത് വരും…… കാരണം എന്റെ വീടിൽ എനിക്കും ഉള്ളതാണ് ഒരു പെങ്ങൾ…. അത് പോലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ച ഇവന് ആണത്തം എന്നൊന്ന് വേണ്ട…. അതിനു ഇവൻ അർഹിക്കുന്നില്ല….. ” ഷഫീഖിന്റെ കണ്ണിൽ പക നിറഞ്ഞു….. ” ശെരിയാണ് പെണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കൈകൾ കൊണ്ട് അവളെ പിച്ചി ചീന്തുന്ന ഇവനെ പോലുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളതല്ല ആണ് എന്ന പദം…. ആണും പെണ്ണും കെട്ടവൻ എന്ന് കൂടി പറയാൻ ആവില്ല…. കാരണം അവർക്കും ഒരു മഹത്വം ഉണ്ട്…. മൃഗങ്ങൾ എന്നും പറയാൻ ആവില്ല…. അവരും ഇത്രക്ക് ക്രൂരർ അല്ല….. പക്ഷേ കുറ്റം പറയാൻ ആവില്ല…. ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് കൂടി മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കൂട്ട് നിന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ മകൻ അല്ലേ…. അമ്മ എന്ന പതം അവർക്ക് ചേരില്ല….. ” അവരിൽ എല്ലാവരിലും വല്ലാത്ത ദേഷ്യം നിറഞ്ഞു….. ” സർ…. ”

ഉണ്ണിയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് അവരെല്ലാം അവിടേക്ക് നോക്കി….. ” എന്താ കുട്ടി….. ” ” എനിക്കും ഉണ്ട് ഒരു പരാതി….. വിവാഹത്തിന് മുൻപ് എന്നെ ബലമായി പ്രാപിച്ച് അതിന്റെ പേരിൽ മാനസികമായി എന്നെ തളർത്തി എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച് എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ തട്ടി എടുക്കാൻ നോക്കി … ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് തരണം…. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇല്ലത്തവൾ ആയി പോവും….. ” ” ശെരി ആ പരാതി കൂടി ഉണ്ടാകും ഇവന് മേലിൽ….. ” ” ഇത് വെറുമൊരു പരാതി ആയിരിക്കരുത് സർ….. കാരണം ഇത് ഇന്നത്തെ പല പെൺകുട്ടികളും അനുഭവിക്കുന്നത് ആണ്…. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം തന്നെ തല്ലികെടുത്തി കൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടിയെ ഏതോ ഒരാൾ നശിപ്പിക്കുന്നതും…. അഭിമാനം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ ആയി… മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ തല കുനിയാതെ ഇരിക്കാൻ ആയി അതേ ആൾക് അവളെ കെട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നതും…..

എത്ര വലിയ വിരോധാഭാസം ആണ്…. തന്നെ പിച്ചിച്ചീന്തിയവന് മുന്നിൽ താലിക്കായി തല കുനികുന്നതിനേക്കൾ ബേധം മരണമാണ് സർ…. ” അവള് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ പലരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു…. കാരണം മറ്റൊരാളുടെ സ്വാർഥതക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം നശിപ്പിക്ക പെട്ട പല പെൺകുട്ടികളും ഇന്ന് സമൂഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ബാധ്യത ആണല്ലോ…. പലരുടെയും തെറ്റുകൾക്ക് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന കളിപാവകൾ….. അങ്ങനെ ഷഫീഖിന്റെ ആഹ്വാന പ്രകാരം 2 പേരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു….. 🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 ഒന്നര വർഷത്തിനു ശേഷം…. ആദ്യത്തെ സങ്കട കടലിൽ നിന്നും ശിവൻ പതിയെ പുറത്ത് വന്നു…. പതിയെ അതൊക്കെ മറന്നു…. അമ്മയെ ഇപ്പോഴും കണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് ഇല്ല…. അഖിലിനെ ഷഫീഖും കൂട്ടരും ശേരിക്ക് ഒന്നു കുടഞ്ഞു….. അതോടെ ഡിജിപി Paul Mathew വിന്റേ ഉൾപടെ എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങളും തെളിഞ്ഞു…

അഖിലിന്റെ കുറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ തെളിവോടെ പിടിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടും ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ച കൊണ്ടും അവനെ മരണം വരെ തൂക്കിലേറ്റാൻ കോടതി വിധിച്ചു….. അത് കൂടാതെ അഖിലിലൂടെ സെക്സ് റാക്കറ്റിലെ പലരെയും പോലീസ് വീഴ്ത്തി….. അതോടെ ഷഫീഖിനെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒക്കെ അനുമോദിക്കുകയും അവനു ഡബിൾ പ്രൊമോഷനും ലഭിച്ചു….. അച്ഛന്റെ തെറ്റുകൾ തെളിഞ്ഞു എങ്കിലും സാഹചര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒക്കെ അയാളെ ചെയിപ്പിച്ചത്‌ എന്ന കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തലിൽ 5 വർഷം കഠിന തടവും 200000 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു….. പ്രിയയുടെയും ആരവിന്റെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു…. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിൽ ആണ്…. ആരവ് ഉണ്ണിയെ തന്നെ കെട്ടി…. പക്ഷേ ഇപ്പോ പണ്ടത്തെ തല്ലിന് ഒക്കെ കണക്കിന് പ്രതികാരം വീട്ടുകയാണ്‌ ഉണ്ണി… എങ്ങനെ എന്നല്ലേ…. ഒരു ക്ലൂ തരാം…. No entry board🤭🤭😂😂

ഇപ്പൊൾ എല്ലാവരും ശിവന്റെ വീട്ടിലാണ്…. പ്രിയ മാത്രം ശ്രീജേഷിന്റേ വീടിൽ….. അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ശിവന് ഒപ്പം വീടിൽ നിന്നു….. എല്ലാവർക്കും അതാണ് സന്തോഷം എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എതിർപ്പുകൾ ഒക്കെ അവർ മാറ്റി വെച്ചു….. ഇപ്പൊ ദേവുവിൻെറ അമ്മ അമ്മുവിനെയും സ്വന്തം മകളെ പോലെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്…..അമ്മുവിന് ആദ്യം സങ്കടം ആയിരുന്നു എങ്കിലും അതായിരുന്നു ശെരി എന്ന് അവളും ഉറപ്പിച്ചു….. ഇപ്പൊ അവള് എല്ലാവരുമായും നല്ല സന്തോഷത്തിൽ ആണ്….. ഇനി ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പറയട്ടെ….. നമ്മുടെ ശിവൻ പണി പറ്റിച്ചു…. ഇപ്പൊ ഒരു ജൂനിയർ ശിവനെയോ ദേവുവിനെയോ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇരിക്കുന്നു…. അവൾക്ക് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്….. മറ്റവർക്ക് 2 പേർക്കും വിശേഷം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല…. അത് കൊണ്ട് താഴ്ത്തും തലയിലും വെക്കാതെ ആണ് ദേവുവിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്…..

എല്ലാവരും കൂടി അവളെ കാര്യമായി തീറ്റിച്ച് കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് ഇടയിലാണ് അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വയറ്റിൽ ഒരു കൊളുത്തി പിടിത്തം പോലെ തോന്നിയത്…. ” അമ്മേ….. ഏട്ടാ……” അവളുടെ അലർച്ച കേട്ട് മുകളിൽ ആയിരുന്ന ശിവൻ വരെ ഓടി എത്തി…. ” മോനെ കുട്ടിക്ക് പ്രസവ വേദന തുടങ്ങി എന്ന തോന്നുന്നത്….. ” അമ്മയുടെ സംസാരം കേട്ടതും ഉടനെ ശിവൻ അവളെ കാറിൽ കയറ്റി….. ആരവ് ഉടനെ കാർ എടുത്തു…. അവർ വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി….. ഹോസ്പിറ്റൽ വരാന്തയിൽ നിൽകുമ്പോൾ ശിവന്റെ മനസ്സ് നിറയെ ആധി ആയിരുന്നു…. അതൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തി കൊണ്ട് നഴ്സ് ഒരു ടവലിൽ പൊതിഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്നു….. ശിവന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് തന്നെ ആയിരുന്നു….. അവർ അവളെ ശിവലേഖ എന്ന് പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചു……….തുടരും….നോവൽ വായിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയവായനക്കാർ എഴുത്തുകാരികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ പോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. എഴുത്തുകാരികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നല്ല നല്ല നോവലുകൾ എഴുതാൻ അവർക്ക് പ്രചോദനമാകും.

ദേവതീർത്ഥ: ഭാഗം 29