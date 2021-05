🔥അസുരാധിപതി 🔥 : ഭാഗം 34

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: സ്മൃതി ബിജുകുമാർ

അവൻ എല്ലാം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു ആ സമയം മഴത്തുള്ളികൾ ഭൂമിയെ ചുംബിക്കാനായി പുറപ്പെട്ടിരുന്നു .. ✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️ യദു ദിയയുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് സങ്കടപ്പെട്ട് വരികയാണ്…. പെട്ടെന്ന് അവൻ ആരെയോ പോയി ഇടിച്ചു.. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് തറയിലേക്ക് വീണു.അവർ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആണ് വിണത് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട രണ്ടുപേരും രണ്ടു ദിശയിലേക്കാണ് വീണത്..തന്നെ താഴെ ഇട്ടത് ആരാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് അയാളോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടും യദു എഴുന്നേറ്റത് അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി… യദു ഇടിച്ചിട്ടത് വേറെ ആരെയും അല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു സുന്ദരിക്കുട്ടിയെ ആണ്… അവൻ അവളെ അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു… വിത്ത്‌ കലിപ്പ്..

ആ പെൺകുട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ പുറം കമിഴ്ന്ന് വീണു… അവൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല., “”അയ്യോ എന്റെ നടു പോയെ…”” അവളുടെ നിലവിളി ആണ് അവനെ സ്വബോധത്തിൽ എത്തിച്ചത്… “”അയ്യോ അമ്മേ.. മുത്തച്ഛ…. വീട്ടരേ നാട്ടുകാരെ ഓടി വായോ ഈ കാലമാടൻ എന്നെ ഇടിച്ചു കൊന്നേ…””അതും പറഞ്ഞ് അവൾ അവിടെ കിടന്ന് വായിട്ടലച്ചു കരയാൻ തുടങ്ങി… “ഡീ പെങ്ങൾ കുരിപ്പേ എഴുന്നേല്ക്കെടീ..””അങ്ങനെ അതും പറഞ്ഞ് യദു അവളെ പിടിച്ച് എഴുന്നേല്പിക്കാൻ ഒരു പാഴ്ശ്രമം നടത്തി… “”ഡാ കാല നീ എന്നെ കൊല്ലുവോ…എടാ നീ എന്നാ എടുക്കുവാ ആയ്യോ എന്റെ നടുവൊടിച്ചു അയ്യോ അമ്മ…”” ഒരു അതും പറഞ്ഞ് അവൾ വീണ്ടും കരയാൻ തുടങ്ങി..

“”നിന്റെ അടവില്ലേ അതൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട കേട്ടോ മര്യാദയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്ക് “”യദു അതും പറഞ്ഞു അവളോട് കലിപ്പായി.. “”ആ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആയോ കുറ്റം നിങ്ങൾ അല്ലെ കാല മനുഷ്യനെ വന്നു തട്ടിയിട്ടത് എന്നിട്ട് കുറ്റം മൊത്തം എനിക്ക് ആയോ..? ഈ മസില് മൊത്തം ഉരുട്ടി കേറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വഴിയിലൂടെ പോകുന്നവരെ തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ ആണോ കിളവാ…””എന്നുപറഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി.. “”നീയല്ലേ ഡിഎൻഎ തള്ളിയിട്ടത്..”” യദു കലിപ്പായി.. എന്തൊരു നൊണയ പറയുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് വല്ല വൈരാഗ്യവും ഉണ്ടോ ചേട്ടാ ഞാൻ എന്തു മഹാപാപമാ ചെയ്തെ….? അയ്യോ എന്റെ നടു പോയെ… എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം…. “” എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ വീണ്ടും കരഞ്ഞു.. “”ഇങ്ങനെയൊരു സാധനം..””

എന്നും പറഞ്ഞ് യദു അവളെ ഇരുകൈകളിലും കോരി എടുത്തു റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവളെ ബെഡ്ഡിൽ കിടത്തി… “”ഞാൻ ഡോക്ടർ നെ വിളിക്കാം..”അവൻകൈയിൽ ഫോണെടുത്തു.. “”എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലെ ഇനി ഏത് ഡോക്ടറെ വിളിക്കാനാ പോകുന്നത് ?”” “”അക്കാര്യം ഞാൻ മറന്നു..” എന്നും പറഞ്ഞ് യദു അവളുടെ അടുത്തിരുന്ന് അവളെ തിരിച്ചു കിടത്തി അവളുടെ പുറത്ത് തൊട്ടുനോക്കി.. !”നല്ല വേദനയുണ്ടോ ഡാ…. “” നീരു വിന്റെ കണ്ണുനീർ ബെഡിൽ പതിക്കുന്നത് കണ്ടതും അവൻ അവളുടെ തലയിൽ കൈവെച്ച് ചോദിച്ചു.. “”ഇല്ലടാ നടു അടിച്ചു വീണ വേദനയല്ല നല്ല സുഖം ആവും നീയൊന്ന് വീണു നോക്ക് …””വീണ്ടും നോക്ക് അതും പറഞ്ഞ് അവൾ വീണ്ടും കരഞ്ഞു . എത്രയൊക്കെ നീരുവിനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും അവളെ കളിയാക്കിയാലും അവനു അവളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു..

കാരണം അവളുടെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടിയും അതുപോലെതന്നെ വീട്ടിലെ ആകെയുള്ള പെൺകുട്ടിയും അവൾ തന്നെയാണ് ആ പരിഗണന എല്ലാവരും അവൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു… നീരുവിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് വീട്ടിലെ ബാക്കിയുള്ളവർ എല്ലാവരും അവളുടെ റൂമിലെത്തി പിന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായി കരച്ചിലായി പിഴിച്ചിൽ ആയി🤧… എല്ലാവരും കൂടി യദുനെ വഴക്കുപറഞ്ഞു എങ്കിൽ കൂടി അവൻ അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല… അവന്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴും നീരുവിനെ തള്ളിയിട്ട കുറ്റബോധം തന്നെയായിരുന്നു അറിഞ്ഞു കൊണ്ടല്ലെങ്കിലും അവളിപ്പോൾ സഹിക്കുന്ന വേദനയ്ക്ക് താനാണ് കാരണക്കാരൻ എന്ന് അവനെ തോന്നിപ്പിച്ചു… പിന്നെ അവൻ ഒന്നും പറയാതെ കുറച്ച് മരുന്നുകൾ റൂമിൽ നിന്നും എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് മുത്തശ്ശിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു…

“”ഇതു പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി.. അത് മാറിക്കോളും”” അതും പറഞ്ഞു അവൻ റൂമിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി.. നീരു ആണെങ്കിൽ അവിടെ വേദന കൊണ്ട് കരയുവാണ് കാരണം ആ വീഴ്ച അത്രയ്ക്കും സ്ട്രോങ്ങ് ആയിരുന്നു.. അവൻ കോട്ടും സ്റ്റാതെസ്കോപ്പും എടുത്ത് കാറിൽ കയറി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പറപ്പിച്ചു വിട്ടു.. അവന്റെ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ തന്റെ കുഞ്ഞിപെങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവൾക്ക് ഒരു മുള്ള് കൊണ്ട് വേദനിക്കുന്നത് പോലും അവനു സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു… ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി ആരെയും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവൻ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി.. ലിഫ്റ്റ് ക്ലോസ് ആവാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇടിച്ചുകയറി ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ വീണത്..

ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ കാൽ സ്ലിപ് ആയി അവൾ നേരെ യദുവിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് ആണ് വീണത് അവനും ഒരു നിമിഷം പകച്ചു പോയി… അവൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയ അപ്പോൾ തന്നെ ലിഫ്റ്റിന്റെ ഡോർ ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം ആരും ആ കാഴ്ച കണ്ടിരുന്നില്ല കൂടാതെ ലിഫ്റ്റിൽ അവർ രണ്ടുപേരും അല്ലാതെ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല താനും… ഏകദേശം ഒരു 24 വയസ്സ് ഒക്കെ പ്രായം തോന്നുന്ന നല്ല ഒരു സുന്ദരി കൊച്ച് ആയിരുന്നു അത്… വെളുത്ത മുഖം കുഞ്ഞി ചുണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകണ്ണുകൾ തീരെ തടി ഇല്ല…. ഒരു ബ്ലൂ സാരീ ആണ് വേഷം സ്റ്റെപ് വെട്ടിയ മുടി മുഴുവൻ അഴിച്ചു ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്.. “”എന്താടി നിനക്ക് കണ്ണില്ലേ..? .. അവനവളോട് ആക്രോഷിച്ചു..

നീരുവിനെ പറ്റിയുള്ള സങ്കടവും ഇപ്പോഴുണ്ടായ സംഭവത്തിനുള്ള ദേഷ്യവും കൂടി അവൻ നേരെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മേലെയാണ് തീർത്തത്.. “”സോറി….. സോ…റി ഞാൻ അറി…..യാതെ…””അവൾ വിക്കി വിക്കി പറഞ്ഞു.. “”ഓ ദേഹത്തോട്ട് ഇടിച്ചുകയറിയതും ഒരു കോറി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആയല്ലോ എനിക്കറിയാം നീ മനപ്പൂർവ്വം ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം…”” “”മനുഷ്യാ നിങ്ങൾ വെറുതെ ആളെ കളിയാക്കാൻ നിക്കല്ലേ ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിയാ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വിട്ടേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ..?പിന്നെ ഇപ്പോൾ നടന്നത് അത് വെറും ആക്സിഡന്റ് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ നിന്നോട് മുട്ടിയുരുമ്മി നില്ക്കുന്ന ഉള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒന്നുമല്ല..””

എന്നും പറഞ്ഞ് അവൾ അവനെ പുച്ഛിച്ചു.. “”അപ്പൊ മോൾക്ക് വായിൽ നാവു ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ…. അല്ലേലും നിന്നെ പോലുള്ള ചിലവർക്കൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽ MDയോട് തോന്നുന്ന വെറുമൊരു ഇൻഫാച്ചുഎഷൻ മാത്രമാണ് നിനക്ക് എന്നോടുള്ളത്… മരിയാ അത് നീ മറക്കരുത്. എനിക്ക് നിന്നോട് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന കാര്യം നിനക്കറിയാം പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത്..”” “”എന്റെ പൊന്നേ യദു ഏട്ടാ..”” അവൾ വിളിച്ചത് കേട്ട് യദു അവളെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി.. “”ഓ സോറി ഡോക്ടർ യദാവ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന മറ്റു പെൺകുട്ടികളുടെ പട്ടികയിൽ ഈ കൺമണിയെ നിങ്ങൾ കരുതണ്ട…. 5 വർഷത്തിനു മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ്…

ഒടേതമ്പുരാൻ നേരിട്ട് വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ എന്നിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടു പോകില്ല മനുഷ്യ….””അതും പറഞ്ഞു അവൾ അവനെ നോക്കി ചിരിച്ചു.. ഇതെല്ലാം കേട്ട് അവന് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്.. അവൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞു അടുക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ഡോർ ഓപ്പൺ ആയി… മരിയ ആണെങ്കിൽ കിട്ടിയ ജീവനുംകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു… അല്ല ഇവൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതാണ് മരിയ സെബാസ്റ്റ്യൻ.. അതായത് കണ്മണി…നല്ല തൃശൂർക്കാരി അച്ചായത്തി കൊച്ച്… ആള് കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല നല്ല അസൽ വായാടിയാണ് … ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു.. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറിയിട്ട് വെറും നാലഞ്ചു മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിനു പിന്നിൽ ഒരു ദുരുദ്ദേശവും ഇല്ലതില്ല അവൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കക്ഷി 5 വർഷം ആയി നമ്മുടെ യദുന്റെ പിന്നാലെ ആണ് ദോഷം പറയരുതല്ലോ അവൻ മൈൻഡ് പോലും ചെയാറില്ല …..

“”എന്റെ പൊന്നു ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും യാഥാവ് ഡോക്ടറെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത്..?””മരിയയേ കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നേഴ്‌സ് ചോദിച്ചു. “””എന്റെ രേഷ്മ കൊച്ചേ ഞാൻ ആ അങ്ങേരുടെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് വർഷമായി… കർത്താവ് തമ്പുരാൻ കനിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങേര് എന്നോട് ഇഷ്ടം വന്ന് പറയും എന്ന് എനിക്ക് അതൊരു വിധ പ്രതീക്ഷയുമില്ല… നിനക്കറിയാമോ അങ്ങേയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ഇവിടം വരെ വന്നിരിക്കുന്നത് .. അതും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൂടി പറ്റിയതാ പക്ഷേ അയാൾക്ക് ആണേൽ എന്നെ കണ്ണെടുത്താൽ കണ്ടുകൂടാ…..”” “”അല്ല അഞ്ചുവർഷം ഒക്കെ പറയുമ്പോ ഇതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടിരുന്നത് ..!” “”അതോ യദുഏട്ടനും ഞാനും ഒരു കോളേജിലാണ് എംബിബിഎസിന് പഠിച്ചത്..

അന്നും അങ്ങേരുടെ പിന്നാലെ എത്ര പെണ്പിള്ളേര് മണപ്പിച്ചു നടന്നതാണെന്ന് അറിയാവോ പക്ഷേ ഇങ്ങർ ആരുടെ മുമ്പിലും വീണിട്ടില്ല അന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ നടന്നു നടന്നു എന്റെ ചെരിപ്പ് തേഞ്ഞതല്ലാതെ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോലുമില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ എല്ലാം ഒരു ദിവസം ശരിയാകാതെ ഇരിക്കില്ല..””അതും പറഞ്ഞ് അവൾ അവളുടെ കേബിനിലേക്ക് പോയി… 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 പുറത്ത് മഴ പെയ്യുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് ദേവൂ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്നത്. സമയം നോക്കിയപ്പോൾ ഉച്ച ആക്കാർ ആയിരുന്നു. താൻ എപ്പോഴാണ് കിടന്നുറങ്ങിയതെന്ന് അവൾക്ക് യാതൊരുവിധ നിശ്ചയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല..

അവൾ ചുറ്റും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു .. ഇല്ല.. വേദ റൂമിൽ ഇല്ല എന്നത് അവൾക്ക് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആശ്വാസം തന്നെ ആയിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത്… പെട്ടെന്നാണ് നേരത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് താൻ വേദയോട് പറഞ്ഞതെന്ന് അവൾക്ക് ഓർമ്മവന്നത്,… അവൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓർത്ത് അവൾക്ക് തന്നെ ഒരു തരത്തിൽ കുറ്റബോധമാണ് തോന്നിയത് പെട്ടെന്ന് അവൾ ഞെട്ടി തരിച്ചിരുന്നു… അവൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവൾ തന്നെ ഒന്ന് പിറകിലോട്ടു ചിന്തിച്ചു നോക്കി.. “”എനിക്ക് എന്തു പറ്റിയാലും നിങ്ങൾക്കെന്താ എനിക്കല്ലേ ഇപ്പോ ആരുമില്ലാത്തത് സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും ആരാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല…. വളർത്തച്ഛൻ വളർത്തമ്മയും മരിച്ചു.. സ്വന്തം ഭർത്താവിനു പോലും എന്നെ വേണ്ട….””

“”താൻ എന്തൊക്കെയാണ് അവനോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ അച്ഛനുമമ്മയും ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് അബദ്ധവശാൽ പോലും എന്റെ വായിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വന്നു… പക്ഷേ ഹരി അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നു തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരത്തിന് ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവൻ വന്ന് ചോദിചെനെ എന്റെ അച്ഛനുമമ്മയും ആരാണെന്ന് ഉള്ള സത്യങ്ങൾ എല്ലാം അവൻ അറിയുമോ..? “”എന്ന് അവൾ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു.. “”ഇല്ല അവൻ സത്യങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല… പക്ഷേ ഞാൻ അവനോട് ചതി അല്ലെ ചെയ്യുന്നത്..?എന്നെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അവനറിയില്ല പറയണം എല്ലാം ഞാനായിത്തന്നെ…”” എന്നെല്ലാം ചിന്തിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്ത് അവൾ ബാത്റൂമിൽ കയറി ഫ്രഷായി… 🔥🔥🔥

ട്രിങ് ട്രിങ്……. കോളിങ്ങ്ബെൽ അടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് അംബിക (വല്യമ്മ )അടുക്കളയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നു…. വീണ്ടും വീണ്ടും കാളിങ് ബെൽ അടുക്കുന്നത് കേട്ട് വീട്ടിലെ ഒട്ടുമിക്ക പേരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി വന്നിരുന്നു…. അതായത് മുത്തശ്ശൻ,മുത്തശ്ശി, യാഷി,ദിയ,നീരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സുഭദ്ര…(വേദയുടെ അമ്മ ) പിന്നെ പൂർണിമ (ചെറിയമ്മ )… “”ആരാ ഇങ്ങനെ കിടന്നു ബെൽ അടിക്കുന്നെ… “”അംബിക.. “”അറിയില്ല നീ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്ക്…”” മുത്തശ്ശൻ.. “”മ്മ് “”അംബിക വാതിൽ തുറന്നതും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും പെൺകുട്ടിയും അവളുടെ കാലിലേക്ക് വീണ്ടു.വിത്ത്‌ ഡയലോഗ്””അമ്മ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം….”” അംബികയെ പോലെ ഞെട്ടി നിൽക്കുവാണ് ബാക്കി ഉള്ളവരും.. അവർ രണ്ട് പേരും അംബികയുടെ കാൽക്കൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു..

ഒരു സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ… ഒരു 28വയസ്സ് തോന്നിക്കും നല്ല ജിം ബോഡി…. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടർ ലുക്കൻ… കക്ഷി വേറെ ആരും അല്ല അംബികയുടെ ഒരേ ഒരു സന്ദനം അരുൺ രാമനാഥൻ… കൂടെ ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് മലയാളി ലുക്ക്‌ ഒക്കെ ആണ്…. കക്ഷി നല്ല മോർഡൻ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ തോന്നും ഒരു ജീൻസും t ഷർട്ടും ആണ് വേഷം…. നല്ല ഐശ്വര്യം തുള്ളുമ്പുന്ന മുഖം ആണ്…. “”ഏതാടാ ഇവൾ… “” സ്വായബോധം വീണ്ടെടുത്തു മുത്തശ്ശൻ ചോദിച്ചു.. “”അത് മുത്തശ്ശ…….. “” “”അരുൺ നിന്നോടാ ചോദിച്ചത്…? ആരാ ഈ കുട്ടി?”” അംബിക ദേഷ്യത്തിൽ ആണ്… “”അത് അമ്മേ ഇത് എന്റെ ഭാര്യ…… ആൻലിൻ….. “”

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 ഔട്ട്‌ ഹൌസിലെ ബെഡിൽ കിടക്കുകയാണ് വേദ…അവൻ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിക്കുകയാണ്….. 🎶🎶🎶 I’m out of my head, out of my mind, oh, I If you let me, I’ll be Out of my dress and into your arms tonight Yeah, I’m lost without it Feels like I’m always waitin’ I need you to come get me Out of my head, and into your arms tonight, tonight🎶🎶…(after മൂവി സോങ് ) പെട്ടന്ന് ഫോൺ ബെൽ അടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാണ് വേദ ചിന്തകളിൽ നിന്നും ഉണർന്നത്…പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും അത് കട്ട്‌ ആയി… I’m out of my head, out of my mind, oh, I If you let me, I’ll be… തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും വിളി വന്നു… അവൻ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ ഫോൺ എടുത്തു ചെവിയിൽ വച്ചു… “”ഹെലോ അനു……….. “”…..”തുടരും

🔥അസുരാധിപതി 🔥 : ഭാഗം 33