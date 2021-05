ആത്മിക : ഭാഗം 20

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: ശിവ നന്ദ

ജെറി പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ട് വിറങ്ങലിച്ച് ഇരിക്കുവായിരുന്നു അമ്മു. താൻ കണ്ടിട്ടുള്ള..അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജെറി അല്ല ഇത്..എന്നും ചിരിയോടെ മാത്രം കാണുന്ന..മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ആ ചിരി നിറയ്ക്കുന്ന..കളരിയ്ക്കൽ വീട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ..ആ അവനാണ് ഇപ്പോൾ തന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്.ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളെ ഇത്രത്തോളം പ്രണയിക്കാൻ കഴിയുമോ?? അതും പക്വതയില്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ തോന്നിയ ഇഷ്ടം..ഒരിക്കൽ പോലും പരസ്പരം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഇഷ്ടം..അത്ഭുതം തോന്നി..അതിലുപരി ബഹുമാനം തോന്നുന്നു..പെണ്ണിനെ മാംസക്കഷ്ണമായി മാത്രം കാണുന്നവർക്കിടയിൽ ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്തവളുടെ ഓർമയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജെറിയോട്… “അം…മ്മു… ” കിതപ്പോടെയുള്ള ജെറിയുടെ വിളി കേട്ട് അവൾ നോക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവനെയാണ് കാണുന്നത്..

തലയിൽ ശക്തമായി അവൻ അടിക്കുന്നുമുണ്ട്..ഭ്രാന്തമായ ഒരവസ്ഥ. “ജെറി..എന്താ…???” അമ്മു പേടിയോടെ അവന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന്..കൈയിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് അവനെ തോളിലേക്ക് ചായിച്ചു..ശക്തമായി ശ്വാസം എടുക്കുന്ന അവന്റെ നെഞ്ചിൽ അവൾ തടവി കൊടുത്തു.എന്നിട്ടും അവന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായില്ല.ശ്വാസഗതി ഉയരുന്നത് അനുസരിച്ച് അവൻ തല ശക്തിയിൽ വെട്ടിച്ചു. “നീ ഇവിടെ കിടക്ക്..ഞാൻ..ഞാൻ ഇച്ചനെ വിളിക്കാം” അമ്മു എഴുന്നേറ്റതും ജെറി അവളുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചു..എന്നിട്ട് സൈഡ് ടേബിളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി.അവൾ ആ ഡ്രോയർ തുറന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു മെഡിസിൻ കവർ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു.വെപ്രാളത്തോടെ അത് എടുത്ത് അവൾ അവന്റെ കൈയിൽ കൊടുത്തതും ആയാസപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു ഗുളിക എടുത്ത് അവൻ കഴിച്ചു. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞതും അവന്റെ ശ്വാസഗതി സാധാരണനിലയിൽ ആയി.

നെറ്റിയുഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ അമ്മുവിനെ നോക്കി..ആ പഴയ ചിരി അവന്റെ ചുണ്ടിൽ തെളിഞ്ഞതും അമ്മുവിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. “അമ്മൂസ് പേടിച്ചുപോയോ??” മറുപടി പറയാതെ അമ്മു അവന്റെ നെറ്റിയിൽ വാത്സല്യചുംബനം നൽകി.. “എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടടോ..ഒരുപാട് വിഷമം വരുമ്പോൾ എന്റെ മൈൻഡ് കൈവിട്ട് പോകും..അപ്പോൾ മാത്രം ഈ മരുന്ന് കഴിക്കണം.” “കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട..നീ കിടന്നോ” “കുറച്ച് നേരം നിന്റെ മടിയിൽ കിടന്നോട്ടെ ഞാൻ??” പുഞ്ചിരിയാൽ അമ്മു തലയാട്ടിയതും ജെറി അവളുടെ മടിയിലേക്ക് തലവെച്ച് കിടന്നു.അമ്മു അവന്റെ മുടിയിഴകളിലൂടെ വിരലോടിച്ചു.മരുന്നിന്റെ മയക്കം അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ടതും കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കുന്നത് പോലെ അമ്മു അവന്റെ നെഞ്ചിൽ മെല്ലെ താളംകൊട്ടി കൊണ്ടിരുന്നു. 💞💞💞💞

ഇന്നത്തെ ജെറിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് മറ്റാരേക്കാളും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് ആൽബിയ്ക്കാണ്.അതിന്റെ ടെൻഷൻ അവന്റെ മുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു.അവന്റെ കൂടെ അമ്മുവിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് വരണ്ടായിരുന്നു.അവൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സംസാരിച്ച് അവനെ ശല്യം ചെയ്‌താൽ…. അമ്മച്ചിയോട് ടീനുവിന്റെ കൂടെ വന്നാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ആൽബി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു.അമ്മുവിനെ താഴെ കാണാഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആൽബി നേരെ ജെറിയുടെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു.അവിടെ അമ്മുവിന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ജെറിയെയും കണ്ണുനീർ തുടച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മുവിനെയും കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആൽബിയ്ക്ക് അവൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞെന്ന് മനസിലായി. ആൽബിയെ കണ്ട് അമ്മു ഒന്ന് പകച്ചു.ഇച്ചൻ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമോ എന്ന പേടി ആയിരുന്നു അവളുടെ മനസ്സിൽ.എന്നാൽ അവൻ മുറിയിലേക്ക് കയറി ജെറിയെ കട്ടിലിലേക്ക് നേരെ കിടത്തി.

അവന്റെ മുടി ഒതുക്കി ആ നെറ്റിയിൽ ചുണ്ടുചേർത്തു. “ഇച്ചാ…” “ശ്ശ്..പതുക്കെ..അവൻ ഉറങ്ങട്ടെ” ഷീറ്റ് എടുത്ത് അവനെ പുതപ്പിച്ചിട്ട് ആൽബി അമ്മുവുമായി അവന്റെ മുറിയുടെ അടുത്തുള്ള ബാൽക്കണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. “അവൻ എല്ലാം പറഞ്ഞോ??” “പറഞ്ഞു ഇച്ചാ…ഇത്രയും സങ്കടം ഉള്ളിലൊതുക്കിയാണോ അവൻ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് കളിച്ച് നടന്നത്” “പുറമേ കാണുന്നത് അല്ല അമ്മു യഥാർത്ഥ ജീവിതം..അവന്റെ ചിരിച്ച മുഖം കാണുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ ഉള്ളിൽ തീയാണ്..സന്തോഷം അഭിനയിച്ച് എല്ലാവരെയും പറ്റിക്കുവാ എന്റെ മോൻ” “കാലം മായ്ക്കാത്ത മുറിവുകൾ ഇല്ലല്ലോ ഇച്ചാ..കുറച്ച് നാളും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ജെറി യാഥാർഥ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടും” “ഇല്ല അമ്മു..ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇല്ല..ചിക്കുവിന്റെ ഓർമ്മകൾ കാലത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

ചിക്കുവിന്റെ മരണം പോലും അവന്റെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണെന്ന ചിന്തയാണ് ഓരോ നിമിഷവും അവനെ തളർത്തുന്നത്. അവളുടെ ജീവൻ പോകുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടത് അവൻ മാത്രമല്ലേ..അവസാനമായി അവളുടെ ശബ്ദം കേട്ടതും അവൻ അല്ലേ…ഇന്നും ആ ദിവസം ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു വിറയൽ ആണ് എനിക്ക്.ഒരുവശത്ത് ഞങ്ങളുടെ ചിക്കു ഇനിയില്ലെന്ന സത്യം..മറുവശത്ത് ജീവച്ഛവം പോലെയിരിക്കുന്ന എന്റെ ജെറി..പക്ഷെ അപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ചിക്കു അവന്റെ ആരായിരുന്നെന്ന്. അവളെ ചിതയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ജെറി അവിടെയെങ്ങും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്.എന്തോ ഒരു ഉൾപ്രേരണയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ഇന്നും ജീവനോടെ ഉണ്ട്..” “ഇച്ചാ…ജെറി” “അതേ അമ്മു..ചിക്കുവിന്റെ കൂടെ പോകാൻ അവനും ഒരു ശ്രമം നടത്തി.തക്കസമയത്ത് ഞാൻ വന്നത് കൊണ്ട്….എന്റെ നെഞ്ചിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഇത്രയ്ക്ക് തീവ്രമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല.പക്ഷേ ഓരോ ദിവസം കഴിയുംതോറും അവന്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായികൊണ്ട് ഇരുന്നു..ആരെയും ഒന്നും അറിയിക്കാതെ അവന് കാവലായിട്ട് ഞാൻ നിന്നു..ഒടുവിൽ അവന്റെ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഡോക്ടറിന്റെ സഹായം വേണ്ടിവന്നു..

ആറുമാസം ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ആയിരുന്നു..ഒരുവിധം ആ പഴയ ജെറിയെ തിരിച്ച് കിട്ടി.അതിനിടയ്ക്ക് അവന്റെ ക്ലാസ്സ്‌ ഒക്കെ മിസ്സ്‌ ആയി.പക്ഷെ നമ്മുടെ പിടിപാട് കൊണ്ട് അവന് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റി..എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവൻ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്..ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ MBAയും എടുത്തത്..അവന്റെ മനസ്സ് ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയാ അവനെ ഞാൻ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ ഏല്പിച്ചത്..ഇപ്പോൾ പകൽ മുഴുവൻ ആ തിരക്കിൽ അവൻ എല്ലാം മറക്കും..പക്ഷെ രാത്രിയിൽ ഒറ്റക്കാകുമ്പോ അവന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഒരു ഐഡിയയും എനിക്ക് ഇല്ല..അവന് വേണ്ടിയാ രാത്രിയിൽ എല്ലാവരും ആയിട്ട് ടെറസിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നത്..” “അപ്പോൾ ഇച്ചന് അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ജെറിയുടെ ഈ കാര്യം അറിയില്ലേ??” “ഇല്ല..ആദ്യമൊക്കെ അവന്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള മാറ്റം ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല..

കാരണം ചിക്കുവിന്റെ മരണത്തോടെ എല്ലാവരും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരുന്നു.പിന്നീട് എല്ലാവരും അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപെട്ടപ്പോൾ ജെറി അവരുടെ മുന്നിൽ തളർത്തഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി..ഇന്നും അത് തുടരുന്നു…” അമ്മു പുറത്തേക്ക് കണ്ണുംനട്ട് ഇരുന്നു.കുറേ നേരത്തേക്ക് മൗനം അവർക്കിടയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. “ടീനൂചേച്ചിയോട് എന്താ പറയാതിരുന്നത്??” “സ്വാർത്ഥത..അനിയന്റെ ഭ്രാന്തമായ മനസ്സ് മറ്റാരും അറിയരുതെന്നുള്ള ഒരു ഇച്ചായന്റെ വാശി..പക്ഷെ തന്നോട് ഇന്ന് അവൻ എല്ലാം പറഞ്ഞെങ്കിൽ you are very special for him..” അതിന് അമ്മു ചിരിച്ചതേയുള്ളൂ..ജെറിയുടെ ദുഃഖത്തിൽ താങ്ങാവാൻ വേണ്ടിയാകും ദൈവം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. അമ്മുവിനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആൽബി ജെറിയുടെ മുറിയിലേക്ക് പോയി.അവന്റെ സാമിപ്യം അറിഞ്ഞത് പോലെ ജെറി മെല്ലെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. “ക്ഷീണം മാറിയോടാ??” “ഹ്മ്മ്..അമ്മു എവിടെ??”

“അപ്പുറത്ത് ഉണ്ട്..ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നീ സത്യം പറയുമോ??” “എന്റെ ഇച്ചായനോട് അല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ ആരോടാ സത്യം പറയുന്ന” “നിനക്ക് അറിയാലോ കിച്ചു അമ്മുവിനെ ചിക്കുൻറെ സ്ഥാനത്ത് ആണ് കാണുന്നത്..അതിന് കാരണവും ഉണ്ട്..അമ്മു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിക്കു ആണെന്ന് തോന്നി പോകും.അമ്മച്ചിയും ടീനുവും ഒക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്..” “അതിന് എന്താ..ഇച്ചായൻ കാര്യം പറ” “നീ ഇന്ന് അമ്മുവിനോട് എല്ലാം പറഞ്ഞെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ..നീയും അവളിലൂടെ ചിക്കുവിനെ കാണുന്നുണ്ടോ??” ആൽബിയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് ജെറി എഴുന്നേറ്റിരുന്നു.അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. “എന്റെ പെണ്ണ് എന്നെയും കാത്ത് മറ്റൊരു ലോകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കെങ്ങനെ മറ്റൊരാളെ അവളായിട്ട് തോന്നും.

നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അമ്മു ചിക്കു ആയിരിക്കും.പക്ഷെ എനിക്ക്..എന്റെ ചിക്കുൻറെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റാരെയും കാണാൻ കഴിയില്ല..എന്റെ പ്രണയം അവൾ മാത്രമാണ്..ഈ ജന്മം അവൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് തീർക്കുവാ…” അവന്റെ നെറുകയിൽ തലോടിയിട്ട് ആൽബി എഴുന്നേറ്റു.മുറിവിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ജെറി അവനെ വിളിച്ചു.എന്തെന്നർത്ഥത്തിൽ ആൽബി തിരിഞ്ഞ് നിന്നു. “അമ്മുവിനെ ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു പേടി ആ കണ്ണിൽ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ” കള്ളച്ചിരിയോടെ ജെറി പറഞ്ഞതും ആൽബി പുരികം ചുളിച്ച് അവനെ നോക്കി. “മനസിലായില്ല..” “അല്ലാ..എനിക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാ ഇച്ചായൻ..പക്ഷെ അതൊരിക്കലും അമ്മു ആകരുതേ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന ആ ഇടനെഞ്ചിൽ ഉണ്ടായില്ലേ എന്നൊരു തോന്നൽ”

“നീ കൂടുതൽ വളച്ചൊടിച്ച് തോന്നിപ്പിക്കണ്ട..” കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാതെ ജെറിയെ കൂർപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും അതേ സംശയം ആൽബിയുടെ മനസിലും ഉണ്ടായി.ശെരിക്കും താൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോ…അമ്മുവിനെ ജെറിയുടെ പെണ്ണായിട്ട്…ഇല്ല..അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്റെ നെഞ്ചിൽ ഒരു ഭാരം പോലെ..ചിരിയോടെ നെഞ്ചിൽ ഒന്ന് തടവിയിട്ട് അവൻ മുറിയിലേക്ക് കയറി..ആൽബി പോകുന്നതും നോക്കി നിന്ന ജെറിയുടെ ചുണ്ടിലും ആ ചിരി തെളിഞ്ഞു.. “അമ്മൂട്ടി അവളുടെ ഇച്ചന് മാത്രം സ്വന്തം ആണ്..” 💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞 ഇന്നാണ് അമ്മുവിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ്‌.അതിന്റെ എല്ലാ ടെൻഷനും അവളുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ട്.ആൽബി തന്നെയാണ് അവളെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് വന്നത്. “അമ്മൂട്ടി ചുമ്മാ ടെന്ഷൻ അടിക്കണ്ട..ഇന്നലെ വരെ നീ എങ്ങനെ ഓടിച്ചോ..അതുപോലെ മതി..” ആൽബിയുടെ വാക്കുകൾ അവൾക് നേരിയ ആശ്വാസം നൽകിയെങ്കിലും ഹൃദയമിടിപ്പ് അവൾക് നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല.

“ഏതൊക്കെ പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ സ്റ്റീയറിങ് എങ്ങോട്ട് തിരിക്കണമെന്നും എത്ര വെട്ടം തിരിക്കണമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നത് ഓർമയുണ്ടല്ലോ..” അവൾ തലയാട്ടിയതും അവൻ All the best പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നു.പിന്നെ എന്തോ ഓർത്തെന്ന പോലെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു.എന്നിട്ട് അവന്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന പൊൻകുരിശ് ഊരി അവളുടെ കൈയിലേക്ക് കൊടുത്തു. “ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ടെന്ന ഉറപ്പിന് ഇത് കൈയിൽ ഇരിക്കട്ടെ” അവൾ അത്ഭുതത്തോടെ ആ മാലയിലേക്ക് നോക്കി..ശെരിയാണ്..അത് കൈയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തനിക് വല്ലാത്തൊരു ധൈര്യം കിട്ടിയത് പോലെ അവൾക് തോന്നി..ആ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ അവൾ കാർ എടുത്തു..ടെസ്റ്റ്‌ പാസ്സ് ആകുകയും ചെയ്തു. “അങ്ങനെ എന്റെ അമ്മൂട്ടിക്കും ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ പോകുന്നു” ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനിടയ്ക്ക് ആൽബി പറഞ്ഞു.

അപ്പോഴും താൻ ഇത്രയ്ക്കും മാറിയോ എന്ന ചിന്ത ആയിരുന്നു അമ്മുവിന്..ഒന്നമല്ലാതിരുന്ന താൻ ഇപ്പോൾ ഓരോന്നും നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു… അവർ കാറിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവൾ ആ പൊൻകുരിശിന്റെ മാല അവന് തിരികെ നൽകി.ആൽബി അത് കഴുത്തിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോഴാണ് അവന് ഒരു കാൾ വന്നത്.അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു..അവരെ കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആൽബി അമ്മുവിനെ ഒരു ഓട്ടോയിൽ കയറ്റി വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു.പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് എതിരെ വന്ന ആളെ കണ്ട് അമ്മു ഞെട്ടി.. “ഹർഷേട്ടൻ…” എന്നാൽ അവൻ അവളെ കണ്ടതേ ഇല്ല.അമ്മു അപ്പോൾ തന്നെ ആൽബിയെ വിളിച്ചു. “എന്താ അമ്മു??” “ഇച്ചാ..ഇച്ചാ..ഹർഷേട്ടൻ..” “ഹർഷനോ എവിടെ??” “ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടു..ബൈക്കിൽ അങ്ങോട്ട്..” “മ്മ്മ്…നീ പേടിക്കണ്ട..അവൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല..”

“ഇച്ചൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് വാ” “ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം..ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ആണ്.നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്..കാൾ കട്ട്‌ ചെയ്യണ്ട..വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഫോൺ വെച്ചാൽ മതി” അമ്മുവിന്റെ സുരക്ഷ ആയിരുന്നു ആൽബിക്ക് പ്രധാനമെങ്കിൽ ആൽബിയുടെ ജീവനെ ഓർത്തായിരുന്നു അമ്മുവിന്റെ പേടി.. 💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞 രാത്രിയിൽ ഏറെ വൈകിയിട്ടും ആൽബി വീട്ടിൽ എത്തിയില്ല.അവനെയും കാത്ത് അമ്മു ഉമ്മറത്ത് തന്നെയിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ജെറി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. “നീ ഉറങ്ങുന്നില്ലേ അമ്മു??” “ഇച്ചൻ ഇതുവരെ വന്നില്ല ജെറി..” “ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവം ഒന്നുമല്ല പെണ്ണേ..ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചായൻ ബാക്കി എല്ലാം മറക്കും.” “അതല്ല ജെറി..ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് ഹർഷേട്ടനെ കണ്ടെന്ന്..ദേവുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹർഷേട്ടൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലെന്ന അവൾ പറഞ്ഞത്.അപ്പോൾ എന്തോ ഉറപ്പിച്ചാണ് അയാൾ വന്നേക്കുന്നത്..

ഇച്ചനെ ആണെങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നുമില്ല” “നീ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂട്ടുന്നത് കൊണ്ടാ..വന്നേ..വന്ന് കിടക്ക്” “നീ പൊയ്ക്കോ..ഞാൻ ഇച്ചൻ വന്നിട്ടേ കിടക്കുന്നുള്ളു” “നിന്നെ ഒറ്റക്കാക്കി ഞാൻ എങ്ങനെ പോകാനാ..” അതും പറഞ്ഞ് അവനും അവളുടെ അടുത്തായിട്ട് ഇരുന്നു.വഴിയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന അവളുടെ കണ്ണിൽ വിരിയുന്ന ഭാവങ്ങൾ കാൺകെ ജെറിയിൽ സന്തോഷം നിറഞ്ഞു..ഇച്ചന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന പെണ്ണ്… 💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞 ഇതേ സമയം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിനിടയ്ക്ക് ആൽബിയുടെ കാറിന് കുറുകെ മറ്റൊരു വണ്ടി വന്നുനിന്നു.അതിൽ നിന്നും രണ്ട് പേര് ഇറങ്ങിയതും ഒട്ടും പതർച്ചയില്ലാതെ ആൽബിയും ഇറങ്ങി. “നീ എന്താ കരുതിയത് എല്ലാം മറന്ന് ഞാൻ ഒളിച്ചോടിപ്പോയതാണെന്നോ??” “അങ്ങനെ ഞാൻ കരുതിയിട്ടില്ല..വീണ്ടും തല്ല് വാങ്ങാനായി നീ വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു.” ആൽബിയുടെ പുച്ഛം കേട്ടതും വന്നവരിൽ ഒരുവൻ അവന്റെ നേർക്ക് പാഞ്ഞടുത്തു..

അടുത്ത നിമിഷം ആൽബിയുടെ കൈക്കരുത്തിൽ അവൻ റോഡിലേക്ക് വീണു.അടുത്തവൻ ആൽബിയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചവിട്ടയതും അവനൊന്ന് പിറകോട്ടു വേച്ചു.പക്ഷെ ചവിട്ടയവന്റെ കാലിൽ തന്നെ പിടിച്ച് ആൽബി ബാലൻസ് ചെയ്തു.എന്നിട്ട് ആ കാലിൽ പിടിച്ച് വലിച്ച് റോഡിലേക്ക് ഇട്ടു.ടാർ ഇട്ട റോഡിൽ അവന്റെ മുഖമിട്ട് ഉരയ്ക്കുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് പിന്നിൽ നിന്നും ആരോ ആൽബിയുടെ തലയ്ക്കടിച്ചത്.കൈ തലയിൽ അമർത്തി അവൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ അടിയേറ്റു.നിലതെറ്റി താഴേക്ക് വീഴുന്നത് കാത്തെന്ന പോലെ അവർ മൂന്ന് പേരും അവനെ വളഞ്ഞു… രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് ആൽബി ആ റോഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കാറിനകത്ത് കിടന്ന അവന്റെ ഫോണിൽ “അമ്മൂട്ടി” എന്ന പേര് തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു…… (തുടരും )

ആത്മിക: : ഭാഗം 19