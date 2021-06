എന്റെ പെണ്ണ്: ഭാഗം 5

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: Christi

You will pay for this Little kitten….. അമൻ ശേഖര വർമ്മ ആരാണെന്ന് നിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. നിഗൂഢമായി ചിരിച്ചു കൊണ്ടവൻ പറഞ്ഞു. *ഗന്ധം* (എൻറെ പെണ്ണ് part 5) You will pay for this Little kitten….. അമൻ ശേഖര വർമ്മ ആരാണെന്ന് നിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. നിഗൂഢമായി ചിരിച്ചു കൊണ്ടവൻ പറഞ്ഞു. “””ആ രാത്രി അവൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല”. അവൻറെ ചിന്തകൾ മുഴുവനും അവളെ കുറിച്ചായിരുന്നു . ഫയൽ നനഞ്ഞ അന്ന് ഓഫീസ് റൂമിൽ വച്ചു അവൻറെ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും നോട്ടത്തിലും വിറച്ചു നിൽക്കുന്ന അവളുടെ അവസ്ഥ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു.

തുളസിയുടെയും കാച്ചിയ എണ്ണയുടെയും സത്ത് കലർന്ന സുഗന്ധമാണ് ഒാൾക്. ആ ഗന്ധം ശരിക്കും വലിക്കാൻ ആണ് മുന്നോട്ട് നന്നായി ആഞ്ഞത്. ശരിയല്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ പിടിച്ചുനിർത്തിയതും ആ ഗന്ധം തന്നെ. അപ്പോൾ ആകാശ വന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആത്മനിയന്ത്രണം പൊട്ടിച്ചാന്നേ പെണ്ണിൻറെ ഗന്ധം. പക്ഷേ ഇതൊന്നും സമ്മതിക്കാൻ അവൻറെ അഹങ്കാരം അനുവദിച്ചില്ല. സാറിൻറെ ഇമേജ് പോകുമല്ലോ? പെണ്ണോന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി സാർ? അവന്റെ ഉപബോധ മനസ്സ് ചോദിച്ചു. എന്താകാൻ? അതിനൊന്നും ഒരു മാറ്റവുമില്ല . ഒരു പെണ്ണിനും അതൊന്നും മാറ്റാനും ആകില്ല. പിന്നെ രാത്രിയും പകലും നീ എന്തിനാ അവളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നേ?

ഉപബോധമനസ്സ് ചോദിച്ചു. കുറ്റബോധം .എന്തോ അവളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നൽ. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അവൻ സ്വയം ന്യായീകരിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും നീ എന്തിനാ അവളെ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തുന്നത് . ഹോസ്റ്റലിൽ ആകാമായിരുന്നില്ലേ. പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അതിനും ഒരുവിധത്തിൽ അവൻ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി. ഉത്തരവാദിത്വം. അവളെ നോക്കാമെന്നും സംരക്ഷിക്കാമെന്നും ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെല്ലെ ദീർഘനിശ്വാസം എടുത്തു കൊണ്ട് അവൻ കണ്ണടച്ചു. അവളോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ്. ഹോസ്റ്റലിൽ ആകണം എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെയാ അന്ന് ഓഫീസ്‌ റൂമിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് അവളെ മാറ്റാൻ മനസ്സനുവദിച്ചില്ല.അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഒന്നും അവനറിയില്ല പക്ഷേ കൺമുന്നിൽ അവളെ കാണുന്നത് ഒരു സുഖമാണ്. ****

കോഫീ വേണം പോലും. അതിൽ കുറച്ച് വിഷം കലക്കി കൊടുക്കണം ചെകുത്താന്. അവൾ ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു. കോഫി ഇട്ടു കൊണ്ടുവന്നു തരാൻ എനിക്കിപ്പൊ സൗകര്യമില്ല. അവള് സ്വയം പിറുപിറുത്തു. അവളോടാണ് ആജ്ഞാപിച്ചു പോയേ എന്ന് അറിഞ്ഞു കൊണ്ടു തന്നെയാണ് പോവാതിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇപ്പോ വിട്ടു തരാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങേരോട് പ്രേമം മൂത്തിട്ടൊന്നും അല്ല ഓരോന്നു പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചങ്കു കത്തുന്നത്. ഈ ഭൂമിയിൽ അനാഥ ആകുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭവമാണ്. അനുഭവിച്ചാലേ അത് മനസ്സിലാകു. ഏകാന്തതയുടെ അന്ധകാരം ആയിരുന്നു അവൾക്കു ചുറ്റും.അതിലേക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്നത് ആ താലി ആണ്. അത് കഴുത്തിൽ വീണേ പിന്നെ താൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലന്നും സുരക്ഷിതമാണെന്നും തോന്നി തുടങ്ങിയത്. ****

പിറ്റേദിവസം മുതലേ അവളെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവൻ.പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് കാണാൻ കൂടി പെണ്ണിനെ കിട്ടുന്നില്ല.റൂമിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കാന്ന് വച്ചാൽ ആൾക്കാർ വെറുതെ സംശയിക്കും. അവൻറെ നിഴൽ വട്ടം കാണുമ്പോഴേക്കും അവൾ ജീവനും കൊണ്ടോടും . അവൾ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് മുങ്ങി നടക്കാണെന്ന് അവനറിയാം. ഇതിനൊക്കെ നിന്നെ എൻറെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ പലിശ സഹിതം തിരിച്ചു തരാം. എന്ന് അവൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു. മുന്നിൽ പോയില്ലെങ്കിലും അവൻറെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും അവൾ വീക്ഷിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. ഓഫീസിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവൻറെ റൂo എന്നും വൃത്തിയാക്കും ഡ്രസ്സ് എല്ലാം നീറ്റായി മടക്കി വെക്കും ബെഡ്ഷീറ്റ് മാറ്റി വിരിക്കും.

അങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യയുടെ കടമ നിർവഹിച്ചു വെക്കും. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അവൾ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒടുവിൽ സ്വയം പറയും ഇഷ്ടം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ഇവിടെനിന്ന് മൂന്നുനേരം കഴിക്കുന്നതിന്റെ കൂറും മാത്രം കാണിക്കുകയാണ്. ***** രവിയേട്ടൻ ഇടയ്ക്ക് അവളോട് വന്ന് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കും. തങ്കത്തിന് അവളെന്നു വച്ചാൽ സ്വന്തം കൂടെപ്പിറപ്പിനെ പോലെയാണ്. അവൾക്ക് തിരിച്ചും.ബാക്കിയുള്ള ജോലിക്കാർക്കും അവളോട് ഒരു തരം വാത്സല്യമാണ്. തറവാട്ടിൽ ഉള്ള എല്ലാവരെയും അവൾക്കു പേടിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാവരുമായും ഒരു അകലം പാലിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്.. അമൻറെ അച്ഛൻ ശേഖര വർമ്മയാണ് വർമ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാൻ . അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും വിദേശത്താണ്.

അമനും അവരോടൊപ്പം ആയിരുന്നു.അവന്റെ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് നേരെയാക്കാൻ ആണ് നാട്ടിലെ കമ്പനി നോക്കി നടത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ്‌ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചത്. തറവാട്ടിൽ ശേഖരൻറെ അനിയൻ രാജേന്ദ്രനും ഭാര്യ സതിയും പെങ്ങൾ ലേഖയും അവളുടെ ഭർത്താവ് ചന്ദ്രനും വകയിലെ വിധവയായ വല്യമ്മ ശോഭനയും ആയിരുന്നു താമസം. രാജേന്ദ്രന് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണ്. അവർ പുറത്ത് പഠിക്കുകയാണ്. ലേഖയ്ക് ഒറ്റ മോളാണ് . മീര , ആ കുട്ടി ബാംഗ്ലൂരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ശോഭന വല്യമ്മയുടെ മകനാണ് ആകാശ് . ആകാശ് അമന്റെ P A ആണ്. ആകാശിന്റെ ചേട്ടൻ ആദർശ്‌ ഭാര്യ പ്രിയ ഗർഭിണി ആയതിനാൽ അവളുടെ വീട്ടിൽ ആണ്. ആകാശിന്റെ കല്യാണം ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആകാശ്‌ അമനേക്കാൾ രണ്ടു വയസ്സ് ഇളയതാണ്.

ആകാശിന്റെ കല്യാണത്തിന് മുൻമ്പ്‌ അമന്റെ വിവാഹം നടത്താൻ ശേഖരൻ പലതവണ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഒന്നിനും അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല. *** ഒരു ദിവസം അവന് ഇഷ്ടമുള്ള പാൽ പായസം അവള് ഉണ്ടാക്കി.അത് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. വല്യമ്മ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് പ്രശംസിച്ചപ്പോൾ തങ്കം ദേവികയാണ് വെച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു.അത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരി അവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ വിടർന്നു. സ്വന്തം പെണ്ണിന്റെ കൈപ്പുണ്യം രുചിച്ചപ്പോൾ നിറഞ്ഞത് മനസ്സാണ്. കൊലുസ്‌ വാങ്ങിച്ച്‌ പോക്കറ്റിലിട്ടിട്ട്‌ ആഴ്ച ഇപ്പൊ മൂന്നായി. പെണ്ണിനെ ഇതുവരെ താപ്പിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവൻ പല തവണ കുരുക്ക്‌ ഇട്ടെങ്കിലും അതിലൊന്നും അവൾ പെട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരീസം അവൻ കബോർഡ് തുറന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മണം . തുളസിന്റെയും കാച്ചിയ എണ്ണയുടെയും ഗന്ധം.

കുറച്ച് ദിവസമായി പതിവിനേക്കാൾ വൃത്തിയിലും ചിട്ടയിലും റൂം ഇരിക് ക്കുന്നത് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഈ മുറി ഇപ്പൊ ആരാ വൃത്തിയാക്കാർ? രാത്രി അത്താഴം കാലമായെന്ന് വിളിക്കാൻ വന്ന തങ്ക ത്തിനോട് വെറുതെ എന്ന പോലെ അവൻ ചോദിച്ചു. ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിലും മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ നിഗൂഢമായ ഒരു ചിരി അവന്റെ മുഖത്ത് വന്നു. എന്നത്തെയും പോലെ അവന്റെ മുറി വൃത്തിയാക്കി , ഡ്രസ്സ് മടക്കുകയായിരുന്നു അവൾ. അവൻറെ കോട്ട്‌ കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തി അവൾ സ്വയം പറഞ്ഞു. ഇങ്ങേര് എന്താ മുണ്ടും ഷർട്ടും ഒന്നും ഇടാറില്ലെ? ഇനിയിപ്പോ സായിപ്പിന് ഉണ്ടായതാണോ മുതല് ? വായ തുറന്നാൽ മുടിഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് അതിൻറെ പുറത്ത് പണ്ടരാ സ്പീഡും. അങ്ങനെ തുണി എല്ലാം മടക്കി എടുതുവച്ച് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അതാ വാതിൽകെ സാക്ഷാത് ചെകുത്താൻ. അവൻറെ മുഖത്തെ നിഗൂഢമായ ചിരി കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ ഹൃദയമിടുപ്പ് ഇരട്ടിച്ചു. “””ഇനി നീ എങ്ങോട്ട് പോയി ഒളിക്കും.””””””” ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടവൻ അകത്തു കയറി വാതിൽ അടച്ചു….തുടരും….

എന്റെ പെണ്ണ്: ഭാഗം 4